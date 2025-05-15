أفضل 11 بديلاً لـ Leapsome في عام 2025

ماذا لو جعلت أدوات الموارد البشرية عملك أكثر سلاسة للجميع؟ لأن عندما يتماشى تفاعل الموظفين وتعاون الفريق، يتماشى كل شيء آخر.

يؤدي وجود فريق متحمس ومترابط إلى تحسين الأداء وزيادة معدلات الاحتفاظ بالموظفين والنمو الوظيفي. على الرغم من أن منصات مثل Leapsome هي منصات شائعة لتعزيز مشاركة الموظفين وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ من خلال تحليلات متعمقة، إلا أنها لا تناسب دائمًا كل المؤسسات.

تساعدك Leapsome على مراقبة التقدم المحرز وجمع تعليقات الموظفين ومواءمة أعضاء الفريق مع أهداف الشركة. ومع ذلك، أبلغ بعض المستخدمين عن تحديات مثل صعوبة التعلم والتكامل المحدود والأسعار المرتفعة. تدفع هذه العيوب المؤسسات إلى استكشاف حلول شاملة أخرى.

إذا كنت أحد هؤلاء المستخدمين، فإن بحثك ينتهي هنا!

📋 يستكشف هذا الدليل أفضل 11 بديلاً لـ Leapsome التي تبسط عمليات الموارد البشرية وتعزز مشاركة الموظفين وتوفر المرونة التي تحتاجها الفرق الحديثة.

🔍 هل تعلم؟ لم يكن مصطلح "الموارد البشرية" مستخدمًا دائمًا! قبل منتصف القرن العشرين، كان يُطلق عليه غالبًا مصطلح " العلاقات الصناعية " أو "إدارة شؤون الموظفين".

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Leapsome؟

عند البحث عن أفضل بدائل Leapsome، ركز على الميزات التي تبسط مهام الموارد البشرية وتعزز أداء فريقك. لذا، ابحث عن الأدوات التي تساعد في تخطيط القوى العاملة، وتعزز مشاركة الموظفين، وتبسط عمليات الموارد البشرية، وتساعد فريقك على الارتقاء بمستواه دون عناء.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي يجب مراعاتها:

إدارة الأداء : ابحث عن منصة لإدارة الأداء تتتبع أداء فريقك وتقيّمه من خلال التعليقات الفورية والرؤى القابلة للتنفيذ

إدارة الأهداف : أعط الأولوية لأدوات إدارة الأهداف للمتخصصين في الموارد البشرية التي تعمل على تحسين عملية تحديد الأهداف لمواءمة أعضاء الفريق مع أهداف الشركة الرئيسية (OKRs) مع مراقبة التقدم المحرز بسهولة

تحليلات مشاركة الموظفين : اعثر على برنامج لمشاركة الموظفين يوفر رؤى حول بيانات المشاركة لتحديد المقاييس والاتجاهات الرئيسية لبيئة عمل إيجابية

نظام إدارة التعلم : ابحث عن أداة توفر مسارات تعليمية منظمة لتعزيز نمو الموظفين واستبقائهم

برامج التقدير : اختر أداة توفر مكافآت وتقديرًا وإدارة التعويضات لتعزيز تجربة الموظفين وتحفيزهم

استطلاعات رأي الموظفين القابلة للتخصيص: اختر أدوات استطلاعات رأي الموظفين التي تصمم استطلاعات مشاركة منتظمة لجمع تعليقات المستخدمين بفع

🔍 هل تعلم: أدت سلسلة من الإضرابات الكارثية للموظفين وإغلاق المصانع ومشكلات مراقبة الجودة إلى تشكيل أول قسم للموارد البشرية في الولايات المتحدة. تم إنشاؤه في شركة National Cash Register Company في عام 1901، في دايتون، أوهايو! لقد مر أكثر من قرن على ذلك الآن! 😲

أفضل بدائل Leapsome في لمحة

فيما يلي نظرة عامة سريعة على أفضل 11 بديلاً لـ Leapsome، مع تسليط الضوء على ميزاتها الرئيسية وأفضل حالات الاستخدام والأسعار.

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp إدارة مشاريع الموارد البشرية ومشاركة الموظفين حجم الفريق: مثالي للأفراد والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة والمؤسسات طرق عرض مخصصة لإدارة الموارد البشرية، ورؤى حول الأداء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة المهام والتعاون بسلاسة، والتوظيف، وتأهيل الموظفين الجدد، وقوالب مراجعة الأ مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Lattice قوالب مراجعة الأداء حجم الفريق: الأنسب للفرق التي تركز على الأداء أدوات التغذية الراجعة في الوقت الفعلي، واستطلاعات الرأي السريعة لمشاركة الموظفين تبدأ من 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Culture Amp مشاركة الموظفينحجم الفريق: الأنسب لفرق مشاركة الموظفين استطلاعات الموظفين وإدارة الأداء والرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي أسعار مخصصة 15Five الفرق التي تعتمد على الأداء حجم الفريق: الأنسب للفرق التي تعتمد على الأداء تحقق بانتظام للحصول على تعليقات مستمرة واستطلاعات المشاركة وتحليلات الموظفين تبدأ من 4 دولارات شهريًا Betterworks الفرق التي تركز على الأداء والتغذية الراجعة حجم الفريق: الأنسب للفرق التي تركز على الأداء والتغذية الراجعة تغذية راجعة في الوقت الفعلي حول الأداء، وتتبع الأهداف، والتقدير المستمر للموظفين أسعار مخصصة Engagedly الفرق الموجهة نحو الأهداف، والمؤسسات التي تركز على التعلم حجم الفريق: الأنسب للفرق الموجهة نحو الأهداف والمؤسسات التي تركز على التعلم تقييمات شاملة، وتحديد الأهداف وأهداف OKR، ونظام إدارة التعلم (LMS)، ومشاركة الموظفين تبدأ من 2 دولار شهريًا لكل مستخدم Bonusly المنظمات التي تركز على تقدير الموظفين حجم الفريق: الأنسب للمنظمات التي تركز على تقدير الموظفين التقدير بين الأقران، وقائمة مكافآت قابلة للتخصيص، والتكامل مع Slack و Teams تبدأ من 2 دولار شهريًا لكل مستخدم Workvivo التواصل الداخلي ومشاركة الفريق حجم الفريق: الأنسب للتواصل الداخلي ومشاركة الفريق موجزات اجتماعية للتواصل الداخلي، وأدوات لتعليقات الموظفين، تتكامل مع أكثر من 40 أداة للموارد البشرية أسعار مخصصة HiBob HRIS الشركات الصغيرة والمتوسطة حجم الفريق: الأنسب للشركات الصغيرة والمتوسطة رواتب مركزية، ومزايا، وتتبع الوقت، وأدوات التهيئة، وبيانات الموظفين القابلة للتخصيص أسعار مخصصة Workday الشركات الكبيرة ذات الاحتياجات المعقدة في مجال الموارد البشرية حجم الفريق: الأنسب للشركات الكبيرة ذات الاحتياجات المعقدة في مجال الموارد البشرية رؤى في الوقت الفعلي حول أداء القوى العاملة وخيارات الخدمة الذاتية للموظفين وأدوات الامتثال أسعار مخصصة Bamboo HR الشركات الصغيرة التي تحتاج إلى إدارة موارد بشرية فعالة حجم الفريق: الأنسب للشركات الصغيرة التي تحتاج إلى إدارة موارد بشرية فعالة تقارير وتحليلات الموارد البشرية، نظام تتبع المتقدمين، إدارة بيانات الموظفين أسعار مخصصة

أفضل 11 بديلاً لـ Leapsome لتطوير الموظفين

تحقق من أفضل 11 أداة بديلة لـ Leapsome تدعم فريقك وتعزز إنتاجية مكان العمل:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مشاريع الموارد البشرية ومشاركة الموظفين)

ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، مصمم لتبسيط سير عملك. تتكيف ميزاته البديهية، مثل العروض المخصصة والقوالب والأتمتة، مع احتياجاتك، مما يوفر الوقت ويعزز الإنتاجية.

إليك ما يجعل ClickUp الأداة البديلة المثالية لـ Leapsome:

بسّط إدارة الموارد البشرية باستخدام ClickUp

يتيح لك حل ClickUp HR Management إنشاء سير عمل مخصص للتوظيف والتأهيل ومراجعة الأداء والتدريب بحيث يكون لكل مهمة مسؤول واضح وموعد نهائي وأولوية. يمكنك تصور تقدم المشروع باستخدام طرق عرض مختلفة مثل القوائم أو اللوحات أو مخططات جانت.

تتبع أداء الموظفين بسهولة

تتبع أداء الفريق واجمع رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام لوحات معلومات ClickUp

تجعل ClickUp تتبع الأداء سلسًا من خلال لوحات المعلومات التي تعرض إنجاز المهام ودورات المراجعة ومقاييس الإنتاجية. استخدم الأدوات المصغرة لمراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية والمواعيد النهائية أو التقدم المحرز عبر الفرق، كل ذلك في مكان واحد.

باستخدام ClickUp Brain، يمكنك تحليل بيانات الأداء على الفور وتحديد العقبات وكشف الرؤى دون الحاجة إلى البحث اليدوي. سواء كان ذلك للكشف عن الموظفين الذين يعانون من عبء عمل زائد أو تلخيص اتجاهات المراجعة أو إنشاء خطط عمل من التعليقات، فإن ClickUp Brain يحول بيانات الموارد البشرية المتناثرة إلى إرشادات استراتيجية في ثوانٍ معدودة.

حلل بيانات الأداء وحدد العقبات واكتشف الأفكار مع ClickUp Brain

📮 ClickUp Insight: ما يقرب من 42٪ من العاملين في مجال المعرفة يفضلون البريد الإلكتروني للتواصل مع الفريق. ولكن هذا له ثمنه. نظرًا لأن معظم رسائل البريد الإلكتروني تصل فقط إلى زملاء محددين، تظل المعرفة مجزأة، مما يعيق التعاون واتخاذ القرارات السريعة. لتحسين الرؤية وتسريع التعاون، استفد من تطبيق شامل للعمل مثل ClickUp، الذي يحول رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام قابلة للتنفيذ في غضون ثوانٍ!

حدد أهدافًا قابلة للقياس باستخدام ClickUp Goals وقم بمواءمة أعضاء الفريق مع أولويات الشركة الأوسع نطاقًا. استخدم نموذج مراجعات الأداء لإجراء مراجعات المديرين والتقييمات الذاتية، مع توثيق التقدم المحرز والملاحظات المستمرة في مساحة منظمة وتعاونية.

يمكنك أيضًا جمع آراء الموظفين من خلال استطلاعات المشاركة وفحوصات النبض، مما يساعد في بناء ثقافة التحسين المستمر.

تبسيط التوظيف والتأهيل

حسّن عملية تأهيل الموظفين الجدد باستخدام قوائم المراجعة من ClickUp

تسهل ClickUp عملية استقطاب موظفين جدد. فهي توفر تتبع المرشحين من خلال سير العمل والقوالب، مما يجعل عملية التوظيف أكثر سلاسة. بالإضافة إلى ذلك، تسهل قوائم المراجعة وترابط المهام التي توجه الموظفين الجدد خطوة بخطوة عملية الانضمام إلى الشركة.

تحسين تخطيط الموارد

أصبح إدارة وقت فريقك وعبء العمل بشكل فعال أسهل مع ClickUp. استخدم ميزاته لتبسيط تخصيص الموارد من خلال معرفة من المتاح، وموازنة المهام لمنع الإرهاق، والتخطيط للاحتياجات المستقبلية، مما يمنحك تحكمًا أفضل في التخطيط العام للقوى العاملة.

تتيح لك الحقول القابلة للتخصيص تتبع تفاصيل محددة (مثل المهارات أو تواريخ المراجعة)، ويمكنك بسهولة إدارة الجداول الزمنية والتذكيرات داخل المنصة.

تعزيز التعاون

أنشئ المستندات والويكي وحررها ونظمها بسهولة باستخدام ClickUp Docs

استخدم ClickUp Docs وويكي لإنشاء كتيبات ومواد تدريبية ونماذج ملاحظات يمكن الوصول إليها بسهولة. سواء كان ذلك لتبادل الأفكار أو تحرير الملفات معًا أو ترك ملاحظات فورية، فإنه يجعل العمل الجماعي سلسًا ومثمرًا. علاوة على ذلك، يتيح ClickUp Chat إمكانية المراسلة الفورية والمناقشات في الوقت الفعلي، مما يعزز التعاون ويقلل من التأخير.

يوفر ClickUp العديد من القوالب للعمليات المتعلقة بالموارد البشرية، لذا لن تضطر إلى البدء من الصفر.

أفضل ميزات ClickUp

قم بتحديث الحالات تلقائيًا أو تعيين المهام أو إرسال التذكيرات لمراحل التوظيف وقوائم التحقق الخاصة بالتأهيل من خلال الاستفادة من ClickUp Automations

نظم كتيبات الموظفين وأدلة التدريب ومواد التوجيه في مكان واحد باستخدام ClickUp Docs

قم بمواءمة الأهداف الفردية وأهداف الفريق، وخلق مسار نمو شفاف للجميع باستخدام ClickUp Goals

أنشئ قنوات خاصة للمناقشات الحساسة أو استخدم سلاسل محادثات مخصصة لمهام معينة للحفاظ على تنظيم المحادثات عبر ClickUp Chat

قم بتصور المقاييس مثل إتمام المهام أو تقدم التوظيف أو الجداول الزمنية للتدريب لاتخاذ قرارات تستند إلى البيانات باستخدام لوحات معلومات ClickUp

تتبع بيانات الموارد البشرية الفريدة وقم بإدارة قدرات الفريق وتخصيص الموارد بفعالية باستخدام الحقول المخصصة وعروض حجم العمل

قيود ClickUp

تطبيق الهاتف المحمول يحتوي على مجموعة ميزات محدودة قليلاً مقارنة بالإصدار المكتبي

قد تتطلب مجموعة ميزات ClickUp فترة تعلم قصيرة للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

إليك ما يقوله أحمد أبو شاريا، مهندس مشاريع في Primeland Real Estate Development، عن ClickUp:

كان الهدف من استخدام ClickUp في البداية هو مراقبة مهام الجميع من وجهة نظر المدير، ولكن تم تطويره لاحقًا عندما بدأ الجميع في وضع مهامهم مع جداول زمنية. أصبح أداة تعاون رائعة لم نتوقعها، ثم أنشأنا المزيد من المشاريع وحولنا هدفنا الأصلي من إدارة الموظفين إلى إدارة المهام ومراقبتها.

كان الهدف من استخدام ClickUp في البداية هو مراقبة مهام الجميع من وجهة نظر المدير، ولكن تم تطويره لاحقًا عندما بدأ الجميع في وضع مهامهم مع جداول زمنية. أصبح أداة تعاون رائعة لم نكن نتوقعها، ثم أنشأنا المزيد من المشاريع وحولنا هدفنا الأصلي من إدارة الموظفين إلى إدارة المهام ومراقبتها.

💡 نصيحة احترافية: هل تتساءل عن كيفية جعل استراتيجية الموارد البشرية أكثر تأثيرًا؟ اكتشف 10 استراتيجيات فعالة للموارد البشرية وأمثلة عليها، وتعرف على المكونات الرئيسية مثل: صمم عملية التوظيف وإدارة الأداء لدعم أهداف العمل

قم ببناء علامة تجارية قوية لصاحب العمل واستخدم الذكاء الاصطناعي لتوظيف أكثر ذكاءً

حافظ على مهارات موظفيك ومشاركتهم من خلال التطوير المستمر

التعليقات المستمرة والتوقعات الواضحة تدفع الأداء إلى الأعلى

عزز التوازن بين العمل والحياة وبرامج العافية لتعزيز الاحتفاظ بالموظفين

ضمان الأجور العادلة والمزايا الرائعة لجذب أفضل المواهب

2. Lattice (الأفضل لتقييم الأداء والإدارة)

عبر Lattice

تتميز Lattice بأدواتها القوية لإدارة الأداء، والتي تساعد فرق الموارد البشرية على تتبع التقدم المحرز وتوثيق الإنجازات وضمان إجراء تقييمات عادلة.

تسهل Lattice أيضًا تقديم التعليقات البناءة في الوقت الفعلي. تساعد هذه التواصل المستمر في معالجة المشكلات على الفور. علاوة على ذلك، تتضمن المنصة أدوات لتعزيز مشاركة الموظفين مثل استطلاعات الرأي السريعة، مما يتيح لك جمع تعليقات المستخدمين بانتظام.

أفضل ميزات Lattice

استخدم قوالب منظمة لتقييم أداء الموظفين بفعالية

سهّل التواصل في الوقت الفعلي لدعم تطوير الموظفين

قم بإجراء استطلاعات رأي منتظمة لفهم مشاعر الفريق ومستويات المشاركة

قيود Lattice

تبدو الاستطلاعات والاستبيانات الآلية متكررة بمرور الوقت

غالبًا ما تؤدي عمليات تكامل أنظمة الموارد البشرية إلى مشكلات في المزامنة عبر المنصات

💡 نصيحة مفيدة: إذا كنت ترغب في مواصلة البحث عن خيارات أفضل، تحقق من أفضل بدائل Lattice لتحسين إدارة الأداء.

أسعار Lattice

إدارة المواهب : 11 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

HRIS: 10 دولارات شهريًا لكل مقعد

تقييمات Lattice وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (3800+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (180+ تقييم)

دعنا نتعرف على الأسباب التي تجعل مستخدمي G2 يعتبرون Lattice أداة رائعة لإدارة الأداء:

Lattice هي أداة مفيدة للغاية لإدارة أدائي وتتبع تطور مسيرتي المهنية. أستخدمها أسبوعيًا لتخطيط اجتماعاتي الفردية مع مديري، وتساعدني في جمع التعليقات وتقديمها كل ثلاثة أشهر، سواء من مديري أو زملائي.

Lattice هي أداة مفيدة للغاية لإدارة أدائي وتتبع تطور مسيرتي المهنية. أستخدمها أسبوعيًا لتخطيط اجتماعاتي الفردية مع مديري، وتساعدني في جمع التعليقات وتقديمها كل ثلاثة أشهر، سواء من مديري أو زملائي.

3. Culture Amp (الأفضل لمشاركة الموظفين وتقديم الملاحظات)

عبر Culture Amp

تضع Culture Amp نفسها كـ"منصة لتجربة الموظفين". وهي مصممة لتعزيز المشاركة والأداء. تتيح لك إطلاق استطلاعات بسرعة، والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ، وربط أهداف الموارد البشرية بنتائج الأعمال.

تتيح لك إدارة الأداء في Culture Amp تحديد الأهداف وتقديم الملاحظات ودعم تطوير الموظفين بسلاسة.

أفضل ميزات Culture Amp

أطلق استطلاعات الموظفين لجمع تعليقاتهم بكفاءة

فسر نتائج استطلاعات مشاركة الفريق باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف رؤى قابلة للتنفيذ

تمكين التواصل الفوري بين أعضاء الفريق لتحسين النمو

قيود Culture Amp

تفتقر جداول تحديد الأهداف إلى المرونة الموجودة في المنصات الأخرى

غالبًا ما تتأخر المساعدة في الوقت الفعلي

الأسعار أعلى من أدوات الاستطلاع الأبسط

أسعار Culture Amp

أسعار مخصصة

تقييمات Culture Amp ومراجعاتها

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (140+ تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: أفضل برامج إدارة الموارد البشرية لشركتك: مراجعة الحلول القابلة للتطوير

4. 15Five (الأفضل لاستطلاعات رأي الموظفين)

عبر 15Five

تركز 15Five على إدارة الأداء المستمر من خلال عمليات التحقق المنتظمة وتبادل التعليقات واستطلاعات المشاركة. يأتي اسمها من قضاء الموظفين 15 دقيقة في كتابة تقرير أسبوعي يستغرق قراءته 5 دقائق من قبل المديرين.

مع 15Five، يمكنك إجراء تقييمات للأداء تساعد فريقك على تحقيق كامل إمكاناته. بالإضافة إلى ذلك، توفر لك استطلاعات المشاركة رؤى قابلة للتنفيذ حتى تتمكن من اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات لتعزيز رضا الموظفين. ويهدف إلى بناء علاقات قوية بين المديرين والموظفين من خلال التواصل المستمر.

أفضل 15 ميزة

ادمجها مع منصات HRIS مثل BambooHR و Workday لإدارة البيانات بشكل موحد

احصل على تحليلات جاهزة عن الموظفين لاتخاذ قرارات استراتيجية في مجال الموارد البشرية

ادمجها مع أدوات الاتصال مثل Slack لتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق

قيود 15Five

السماح بتكامل نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) واحد فقط في كل مرة يحد من المرونة

تواجه مشكلات في دعم العملاء وإعداد التقارير والتدريب، مما يقلل من سهولة الاستخدام

فرض نموذج تسجيل حضور أسبوعي إلزامي يحد من قدرة الفريق على التكيف

أسعار 15Five

Engage : 4 دولارات شهريًا

Perform : 10 دولارات شهريًا

إجمالي تكلفة المنصة: 16 دولارًا شهريًا

15 تقييمًا ومراجعة

G2: 4. 6/5 (1700+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (890+ تقييم)

إليك الأسباب التي دفعت مستخدمي G2 إلى اختيار 15Five كمنصة أساسية لمؤسساتهم:

لقد أنشأنا نظام OKR على مستوى الشركة مرتبط بمتوسط درجة Pulse على مستوى الشركة. إنه طريقة سهلة للتحقق من "حالة" الشركة من أسبوع لآخر، وعلى مدار العامين الماضيين، وجدت أنه دقيق ومهم وسهل للغاية لفريق العمل لتبنيه والاستمرار في استخدامه.

لقد أنشأنا نظام OKR على مستوى الشركة مرتبط بمتوسط درجة Pulse على مستوى الشركة. إنه طريقة سهلة للتحقق من "حالة" الشركة من أسبوع لآخر، وعلى مدار العامين الماضيين، وجدت أنه دقيق ومهم وسهل للغاية لفريق العمل لتبنيه والاستمرار في استخدامه.

💡 نصيحة احترافية: اكتشف ما هي أطر إدارة الأداء وتعرف على كيفية قيام المؤسسات بتتبع أداء الموظفين وتقييمه: حدد أهدافًا واضحة مع نتائج قابلة للقياس؛ مثالي لمواءمة أهداف الأفراد والفرق

حدد أهدافًا واقعية للموظفين وتابع تقدمهم بمرور الوقت

ركز على التطوير الشامل للموظفين من خلال التغذية الراجعة والمشاركة

قم بتقييم الأداء من منظور العملاء والمالية والداخلي

اجمع مدخلات شاملة من جميع المستويات، وهو أمر مثالي للوظائف العليا

5. Betterworks (الأفضل لإدارة أداء الموظفين وتقديم الملاحظات)

عبر Betterworks

Betterworks تهدف إلى مساعدة مؤسستك على تحقيق أعلى مستويات الأداء. إنها منصة موثوقة لإدارة الأداء تعزز فعالية المديرين، وتحفز مشاركة الموظفين، وتتيح لقادة الموارد البشرية اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

بالإضافة إلى ذلك، مع Betterworks، يمكنك تقديم ملاحظات مركزة على الأهداف في الوقت الفعلي وتحفيز الموظفين من خلال التقدير المستمر. لذا، اعتبره مدربًا لمنظمتك، ولكن في مجال الأداء.

أفضل ميزات Betterworks

تتبع البيانات التاريخية لمراقبة التقدم بمرور الوقت

احصل على رؤى حول الأداء من خلال وظائف التحليلات وإعداد التقارير القوية

ادمجها مع أدوات الاتصال الشائعة مثل Slack و Microsoft Teams لتحسين التعاون

قيود Betterworks

ميزات إعداد التقارير أساسية وتتطلب جهدًا يدويًا لاستخراج الرؤى

تتضمن مراجعة عمليات تسجيل الدخول السابقة النقر يدويًا على كل إدخال

أسعار Betterworks

المؤسسات: أسعار مخصصة

السوق المتوسطة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Betterworks

G2: 4. 3/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4/5 (20+ تقييم)

6. Engagedly (الأفضل لتقييمات الفريق وإدارة الأهداف بفعالية)

عبر Engagedly

تقدم Engagedly منصة معيارية تغطي إدارة الأداء ومشاركة الموظفين والتعلم والتقدير. تتيح هذه المنصة للمؤسسات اختيار الوحدات التي تحتاجها.

توفر ميزات مثل التقييمات الشاملة، والتعليقات في الوقت الفعلي، وتحديد الأهداف (OKRs)، وإدارة التعلم (LMS)، والاستطلاعات، والمكافآت. وتهدف إلى اتباع نهج شامل لتطوير الموظفين.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد ميزة تحديد الأهداف على ضمان أن تعمل حتى الفرق البعيدة على تحقيق نفس رؤية الشركة.

أفضل ميزات Engagedly

عزز التحسين المستمر من خلال قنوات التغذية الراجعة الفورية والبناءة

استخدم استطلاعات قابلة للتخصيص لجمع الأفكار وتعزيز تجربة الموظفين

قدم نظامًا لإدارة التعلم لدعم النمو الوظيفي وتطوير المهارات

قيود Engagedly

التسعير المعياري والمخصص يجعل الشفافية صعبة

يؤدي حذف التقييمات والمراجعات القديمة إلى تعطيل الاتساق والتتبع التاريخي

أسعار Engagedly

إدارة الأداء: 5-8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تعلم وتنمية : 3-5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

التقدير والمكافأة: 2 دولار شهريًا لكل مستخدم

التفاعل والاستماع: 2 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Engagedly

G2: 4. 3/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (70+ تقييم)

لنكتشف لماذا يوصي مستخدمو G2 بشدة باستخدام Engagedly:

أكثر ما يساعدنا هو أن لدينا خيارات مثل "نظرة عامة" و"التعليقات" و"تسجيل الدخول" و"التعلم" و"الأهداف" و"الأداء" و"المجموعات". وهذا يجعل استخدامه أسهل وأكثر فائدة. لقد استمتعت حقًا بالاجتماعات الفصلية، وشعرت بالسعادة عندما تلقيت أي تعليقات من فريقنا. يساعدنا Engagedly على اكتساب الكثير من المعرفة من المكتبة والحفاظ على أهدافنا عالية. سيؤدي ذلك إلى أداء رائع في المستقبل.

أكثر ما يساعدنا هو أن لدينا خيارات مثل "نظرة عامة" و"التعليقات" و"تسجيل الدخول" و"التعلم" و"الأهداف" و"الأداء" و"المجموعات". وهذا يجعل استخدامه أسهل وأكثر فائدة.

لقد استمتعت حقًا بالاجتماعات الفصلية وشعرت بالسعادة عندما تلقيت أي تعليقات من فريقنا. يساعدنا Engagedly على اكتساب الكثير من المعرفة من المكتبة والحفاظ على أهدافنا عالية. سيؤدي ذلك إلى أداء رائع في المستقبل.

7. Bonusly (الأفضل لبرامج تقدير الموظفين من نظير إلى نظير)

عبر Bonusly

تركز Bonusly على مزايا الموظفين من خلال تعزيز التقدير والمكافآت داخل مؤسستك.

تتيح هذه الأدوات التقدير بين الأقران، مما يسمح لأعضاء الفريق بتقدير مساهمات بعضهم البعض في الوقت الفعلي. كما تقدم مكافآت مثل بطاقات الهدايا والتبرعات الخيرية والهدايا الترويجية للشركة، لتلبية مختلف التفضيلات.

بفضل التكامل مع Slack و Microsoft Teams، يتناسب Bonusly تمامًا مع سير عملك، مما يساعد في الحفاظ على تفاعل موظفيك وتحفيزهم.

أفضل ميزات Bonusly

الوصول إلى كتالوج واسع من بطاقات الهدايا والتبرعات والحوافز المخصصة

راقب أنماط التقدير ومقاييس مشاركة الموظفين

قدم مكافآت وتقديرًا مناسبًا لقوة عاملة متنوعة ودولية

قيود Bonusly

لا توفر ميزات التحليلات الرؤى التفصيلية التي يحتاجها بعض المستخدمين

تبدو القوالب مقيدة عند صياغة رسائل مخصصة

أسعار Bonusly

التقدير: 2 دولار شهريًا لكل مقعد

الاتصال : 5 دولارات شهريًا لكل مقعد

حقق: 7 دولارات شهريًا لكل مقعد

تقييمات ومراجعات Bonusly

G2: 4. 7/5 (3700+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 1600 تقييم)

إليك الأسباب التي تجعل مستخدمي Capterra يعتبرون Bonusly أداة رائعة لتقدير الموظفين:

Bonusly هي أداة قوية جدًا لتقدير الموظفين تشجع على استخدامها والمشاركة فيها. تصميمها يجعل التقدير أمرًا بسيطًا ويجعل الحصول عليه أمرًا مجزيًا ومُرضيًا.

Bonusly هي أداة قوية جدًا لتقدير الموظفين تشجع على استخدامها والمشاركة فيها. تصميمها يجعل التقدير أمرًا بسيطًا ويجعل تلقي التقدير أمرًا مجزيًا ومُرضيًا.

💡 نصيحة احترافية: هل أنت مستعد للارتقاء بمكان عملك؟ تعرف على كيفية استخدام تحليلات القوى العاملة لبناء مكان عمل مزدهر: قم بتقييم المهارات الحالية والتقنيات وسير العمل لتتماشى مع الأهداف الاستراتيجية

اجمع رؤى من الاستطلاعات وقواعد البيانات وأدوات الأداء

استخدم أدوات مثل ClickUp لتنظيم البيانات وتصورها وتحليلها

قم بتنفيذ التغييرات مثل التوجيه أو ساعات العمل المرنة، ثم راقب النتائج لتحقيق التحسين

8. Workvivo (الأفضل للتواصل الداخلي ومشاركة الموظفين)

عبر Workvivo

يجمع Workvivo بين الإنترانت التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يتيح للموظفين مشاركة آخر المستجدات وتقدير الإنجازات والاحتفال بالمناسبات الهامة، كل ذلك مع بناء شعور قوي بالانتماء للمجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر Workvivo تكاملاً سلسًا مع الأدوات الشائعة مثل Office 365 وZoom وSalesforce وG Suite وJira. وهذا يضمن تناسق عملياتك ويجمع جميع أدوات الاتصال الخاصة بك في مكان واحد مناسب.

أفضل ميزات Workvivo

اجمع وقم بقياس ملاحظات الموظفين ومشاعرهم وسلوكهم لتحسين مشاركتهم

يمكنك الوصول إلى موجزات الأخبار الاجتماعية ومساحات التعاون للبقاء على اتصال ومشاركة المعلومات والعمل معًا بشكل أوثق

يمكنك التكامل بسهولة مع أكثر من 40 أداة للموارد البشرية، بما في ذلك Zoom و BambooHR و Workday وغيرها

قيود Workvivo

هيكل الأسعار يجعل Workvivo أقل ملاءمة للشركات الصغيرة

التحليلات المتقدمة متاحة فقط في الخطط الأعلى مستوى

أسعار Workvivo

خطة العمل: أسعار مخصصة

خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Workvivo

G2: 4. 8/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (120+ تقييم)

إليك الأسباب التي تجعل مستخدمي G2 يجدون Workvivo الأفضل للتواصل مع مكان عملهم:

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلني أحب workvivo هو أنه منصة تتيح لي التواصل والتفاعل مع زملائي حتى لو كنا على بعد أميال. خاصة مع التحديث الأخير للتعليقات/التفاعل، يمكنك إظهار ومشاركة مشاعرك وتعليقاتك من خلال الرموز التعبيرية.

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلني أحب workvivo هو أنه منصة تتيح لي التواصل والتفاعل مع زملائي حتى لو كنا على بعد أميال. خاصة مع التحديث الأخير للتعليقات/التفاعل، يمكنك إظهار ومشاركة مشاعرك وتعليقاتك من خلال الرموز التعبيرية.

💡 نصيحة إضافية: هل تريد تحسين عمليات الموارد البشرية لديك؟ استخدم هذه النماذج والنماذج المجانية للموارد البشرية لتبسيط عمليات التوظيف والتأهيل وإدارة الموظفين!

9. HiBob HRIS (الأفضل لتركيز عمليات دفع الرواتب والمزايا وتتبع الوقت)

عبر HiBob HRIS

هل تحتاج إلى أداة موارد بشرية تجعل إدارة الرواتب والمزايا وتتبع الوقت أقل صعوبة؟ جرب HiBob (غالبًا ما يُطلق عليه Bob) HRIS. فهو يحافظ على تنظيم بيانات موظفيك لتجنب التكرار ويضمن الاتساق على جميع المستويات.

على سبيل المثال، تساعدك وحدة التهيئة على دمج الموظفين الجدد بسلاسة من خلال تنظيم السير الذاتية والطلبات وإعلانات الوظائف في مكان واحد. تتيح لك ميزة إدارة الأداء تحديد أهداف الموظفين وتتبعها، مما يسهل تقديم الملاحظات والتطوير بانتظام.

أفضل ميزات HiBob HRIS

يمكنك الوصول إلى كشوف الرواتب الحالية والسابقة ونماذج W-2 ومعلومات الرواتب من خلال البوابة الإلكترونية

قم بتوسيع تكوينات التعويضات على مستوى العالم من خلال ملفات تعريف المواقع المرنة وتحويل العملات تلقائيًا

أدخل رواتب جميع الموظفين بناءً على الراتب أو إجمالي ساعات العمل بكفاءة

قيود HiBob HRIS

تفتقر إلى نظام تتبع المتقدمين (ATS) مدمج

تقدم أسعارًا غير شفافة قد لا تناسب الشركات الصغيرة

أسعار HiBob HRIS

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات HiBob HRIS

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: غير متوفر

💡 نصيحة إضافية: هل تواجه صعوبة في جعل تقييمات الأداء مؤثرة؟ اطلع على أفضل قوالب تقييم الأداء لتعزيز نمو الموظفين. حقق النتائج وامنح فريقك القوة!

10. Workday (الأفضل لتعزيز كفاءة الموارد البشرية)

عبر Workday

يعمل Workday على مركزية وظائف الموارد البشرية وتبسيط العمليات وتقليل تكاليف التشغيل وتحسين الكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بفضل رؤى الذكاء الاصطناعي فهم مهارات موظفيك بشكل أفضل واتخاذ قرارات ذكية لمواجهة احتياجات العمل المتطورة.

ولا تقلق بشأن الامتثال، فالدعم العالمي من Workday يساعدك على اجتياز متاهة اللوائح التنظيمية، ويحافظ على امتثالك للقوانين واللوائح المحلية.

أفضل ميزات Workday

احصل على رؤى في الوقت الفعلي حول القوى العاملة لديك من خلال تحليلات الذكاء الاصطناعي المدمجة

قم بإدارة المكافآت بفعالية باستخدام أدوات مرنة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مؤسستك

امنح الموظفين خيارات الخدمة الذاتية لأداء مهام مثل التوجيه وتسجيل الوقت

قيود Workday

الأسعار المرتفعة تجعل Workday غير مناسب للشركات الصغيرة

قد تربك الواجهة المعقدة المستخدمين الجدد بسبب الميزات الشاملة

أسعار Workday

إدارة الموارد البشرية: أسعار مخصصة

الرواتب: أسعار مخصصة

تجربة الموظفين: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Workday

G2: 4. 1/5 (أكثر من 1500 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1500 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: أفضل برامج بوابة الموظفين

11. Bamboo HR (الأفضل لتبسيط عمليات الموارد البشرية للشركات الصغيرة)

عبر Bamboo HR

هل تبحث عن بدائل لـ Leapsome توفر إمكانات قوية لإعداد التقارير والتحليلات؟ اختر BambooHR. يتيح لك إنشاء تقارير جاهزة عن الحضور ومعدل دوران الموظفين والتوظيف والأداء والمزيد، مع رسوم بيانية ومخططات لعرض البيانات على أصحاب المصلحة.

بالإضافة إلى ذلك، مع BambooHR، يمكنك إدارة بيانات الموظفين وتتبع ساعات العمل والتعامل مع المزايا وتشغيل كشوف المرتبات، كل ذلك في مكان واحد. كما أنه يغطي جميع المزايا الطبية والطبية والرؤية وغيرها من المزايا المعتادة، مما يضمن أنك جاهز تمامًا.

أفضل ميزات Bamboo HR

قم بإدارة بيانات الموظفين بكفاءة من خلال قاعدة بيانات مركزية يمكن الوصول إليها من قبل الموظفين المصرح لهم

حسّن عمليات التوظيف باستخدام نظام تتبع المتقدمين لإدارة المرشحين بفعالية

بسّط مهام التهيئة باستخدام قوائم مراجعة قابلة للتخصيص للموظفين الجدد

قيود Bamboo HR

تفتقر إلى جدولة الموظفين المدمجة، وتعتمد على تكاملات طرف ثالث

توفر إمكانات محدودة لإعداد التقارير من أجل إجراء تحليلات متعمقة

أسعار Bamboo HR

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Bamboo HR

G2: 4. 4/5 (أكثر من 2400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (2900+ تقييم)

✨ تنويهات خاصة ActiTIME: يعزز إدارة الرواتب وتحليل الإنتاجية وإدارة المشاريع يعزز إدارة الرواتب وتحليل الإنتاجية وإدارة المشاريع

Workleap Officevibe: ثورة في مجال التعليقات وإدارة المواهب وتتبع مشاركة الموظفين ثورة في مجال التعليقات وإدارة المواهب وتتبع مشاركة الموظفين

Profit.co: يبسط عملية تحديد الأهداف وتتبع الأداء وتطوير الموظفين من خلال OKRs يبسط عملية تحديد الأهداف وتتبع الأداء وتطوير الموظفين من خلال OKRs

مساحة عمل واحدة، بدون فوضى — مدعومة من ClickUp

يجب أن تفعل أدوات الموارد البشرية أكثر من مجرد الحفاظ على سير العمل — يجب أن تجعل عملك أسهل. توفر هذه الأدوات الـ 11 للموارد البشرية مزايا متنوعة. فهي تبسط عملية التوظيف وتسهل اندماج الموظفين الجدد وتعزز المشاركة وتتابع الأداء وتضمن سلاسة التعاون مع الحفاظ على سهولة التعاون.

ولكن عندما يتعلق الأمر ببدائل Leapsome، فإن ClickUp تأخذ زمام المبادرة. من إدارة المهام إلى تتبع الأداء وتعزيز التعاون، ClickUp تقوم بكل ذلك بسهولة. واجهتها البديهية وتكاملها وقابليتها للتخصيص تجعلها مثالية لأي فريق.

إذا كنت تريد تبسيط مهام الموارد البشرية (وجعلها أكثر متعة)، فقم بالتسجيل في ClickUp اليوم وأنشئ نظام موارد بشرية أسرع وأكثر ترابطًا! 🚀