أفضل 10 بدائل شبكية لإدارة الأداء بشكل أفضل في عام 2025

تُعد Lattice، منصة إدارة المواهب الشهيرة، برنامج موارد بشرية يحظى باحترام كبير. ومع ذلك، فإن تكلفتها، وميزاتها، وسهولة استخدامها، ونهجها الذي يركز على البيانات ليست بالضرورة الأنسب لجميع فرق الموارد البشرية.

في هذه المقالة، سنساعدك في هذه المقالة على التحقق من 10 من أفضل بدائل Lattice لمساعدتك على تحسين إدارة أداء الموظفين في عام 2024

ما هي إدارة الأداء؟ ما هي إدارة الأداء؟

شبكة شعرية هي شبكة شائعة برنامج الموارد البشرية مصممة لتحسين أداء الموظفين ومشاركتهم ورضاهم من خلال أدوات وميزات سهلة الاستخدام تسمح لفرق الموارد البشرية بما يلي

إجراء مراجعات الأداء

تحديد الأهداف وتتبعها

تطبيق الأهداف والنتائج الرئيسية للموارد البشرية (OKRs)

جمع الملاحظات

تقدير إنجازات الموظفين

إجراء استبيانات الفريق

مراجعة تحليلات الأداء والتغذية الراجعة

فكّر في إدارة الأداء على أنها الطريقة التي تساعد بها الشركات موظفيها على تقديم أفضل ما لديهم من عمل. لا يتعلق الأمر فقط بتلك الدردشة التي تتم مرة واحدة في السنة حيث تحصل على ملاحظات حول كيفية أدائك. إنها محادثة مستمرة.

تتمحور إدارة الأداء حول مساعدة الجميع على تقديم أفضل ما لديهم والنمو في أدوارهم. إنه طريق ذو اتجاهين، يستفيد منه الموظف والشركة على حد سواء.

ما الذي تبحث عنه في البديل الشبكي

على الرغم من أن Lattice هي منصة ممتازة لإدارة الأداء، إلا أنها قد لا تكون مناسبة تمامًا للجميع.

عند البحث عن بدائل Lattice، ضع في اعتبارك ما يلي:

هل المنصة سهلة الاستخدام، وكم من الوقت سيستغرق تعلم استخدامها بكفاءة؟

هل هي مرنة بما يكفي لتلبية احتياجات قسم الموارد البشرية لديك؟

هل هي قابلة للتخصيص؟

هل توفر تحليلات سهلة الاستخدام؟

هل يمكن أن يتكامل مع أنظمة الموارد البشرية الأخرى لديك؟

هل الأمان قوي بما يكفي لحماية سجلات موظفيك السرية؟

10 أفضل 10 بدائل شبكية في عام 2024

فيما يلي 10 خيارات رائعة لبرامج إدارة أداء الموظفين عندما تتطلع إلى التبديل إلى بديل Lattice.

1. انقر فوق

توفر طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 15 طريقة عرض للمؤسسات حلاً شاملاً لكل فريق

ClickUp هو حل شامل برنامج إدارة المشاريع مع مجموعة كبيرة من الأدوات والميزات المختارة لمساعدة فرق الموارد البشرية على تطوير إدارة الأداء بشكل أفضل.

توفر منصة ClickUp لإدارة المشاريع نماذج مثل قالب خطة تطوير الموظفين ClickUp الذي يمكن استخدامه لتتبع أهداف تطوير الموظف والتقدم المحرز أو قالب ClickUp للموارد البشرية والتوظيف لإدارة جميع مراحل عملية التوظيف لديك.

في الواقع، يحتوي ClickUp على مجموعة كاملة من الموارد البشرية أدوات لمساعدة المؤسسات على إدارة عمليات الموارد البشرية بكفاءة وفعالية أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد أتمتة ClickUp فرق الموارد البشرية على توفير قدر كبير من الوقت مع تحسين الكفاءة من خلال أتمتة مهام مثل:

إرسال تذكيرات بالأحداث أو المواعيد النهائية القادمة

إنشاء تقارير عن أداء الموظفين

جدولة المقابلات

تأهيل الموظفين الجدد

معالجة كشوف المرتبات

إدارة طلبات الإجازات والإجازات

من خلال أتمتة هذه المهام، يمكن لفرق الموارد البشرية توفير الوقت وإفساح المجال لأشياء أخرى، بما في ذلك المزيد من المبادرات الاستراتيجية.

بشكل عام، ClickUp هو حل قوي لإدارة الأداء يمكن استخدامه لتحسين عملية إدارة أداء الموظفين بشكل كبير.

إن المجموعة الواسعة من الميزات والموارد التي توفرها المنصة تجعلها بديلاً جيداً لمنصة Lattice لأي شركة من أي حجم تقريباً.

أفضل ميزات ClickUp

رائعة أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة رسائل، وتقييمات، ورسائل بريد إلكتروني أفضل، وغير ذلك الكثير

خيارات تخصيص ممتازة لتخصيص النظام الأساسي حسب احتياجات فريقك

سهولة إعداد الأتمتة لتبسيط وأتمتة المهام المتكررة

ClickUp Dashboards هي مساحات عمل قابلة للتخصيص يمكن استخدامها لتتبع البيانات وتصورها ومشاركتها

مستندات ClickUp هي سحابة قائمة على تعاون المستندات أداة تتيح للفرق إنشاء المستندات وإنشاءها وتحريرها ومشاركتها في الوقت الفعلي

قيود ClickUp

منحنى تعليمي حاد بسبب الخيارات الشاملة المتاحة

قد يعمل البرنامج ببطء في بعض الأحيان لأنه يعالج الكثير من المعلومات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: 5 دولارات إضافية لأي خطة مدفوعة

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8566 تقييمًا)

: 4.7/5 (أكثر من 8566 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (3,796+ تقييمات)

2. BambooHR

عبر BambooHR يُعرف BambooHR بواجهته سهلة الاستخدام وميزاته القابلة للتخصيص. وهو مفضل بشكل خاص لدى الشركات التي تبحث عن منصة موارد بشرية بديهية يمكن أن تنمو معها مع تطور احتياجاتها من الموارد البشرية.

تم تصميم هذا الحل في المقام الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. فهو يزوِّد متخصصي الموارد البشرية بأدوات لأداء مجموعة متنوعة من المهام بكفاءة أكبر وإدارة أنشطة الموارد البشرية المختلفة بشكل مركزي.

كما أنه يتكامل بشكل لا تشوبه شائبة مع العديد من أنظمة الرواتب المختلفة، وهي فائدة كبيرة لمحترفي الموارد البشرية الذين يعانون من التنقل بين العديد من البرامج.

BambooHR أفضل الميزات

واجهة منظمة وسهلة الاستخدام

منصة برمجيات موارد بشرية ميسورة التكلفة، خاصة عند مقارنتها بالعلامات التجارية الرائدة الأخرى

يشيد العديد من المستخدمين بخدمة العملاء، بما في ذلك الدعم عبر الهاتف والبريد الإلكتروني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

قيود BambooHR

بالمقارنة مع بعض المنصات الأخرى، قد تبدو عمليات التكامل الخاصة به محدودة

لا يقدم حلاً أصلياً لإدارة المزايا

ملفات تعريف التخصيص المحدودة، على سبيل المثال، الجنس والضمائر

BambooHR التسعير

الأساسيات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار مزايا: اتصل لمعرفة الأسعار

BambooHR التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (1,560+ تقييم)

: 4.4/5 (1,560+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,573+ تقييم)

3. ليبسوم

عبر ليبسوم إذا كنت تبحث عن أداة تدعم مكان عمل مزدهر، فقم بإلقاء نظرة على Leapsome!

لا تساعد منصة تطوير الموظفين القائمة على الحوسبة السحابية في إعداد مراجعات الأداء و OKRs فحسب، بل تساعد أيضاً في جدولة الاجتماعات الفردية وإرسال استبيانات الموظفين.

كما أنها تُسهِّل أيضاً عقد اجتماعات فردية أكثر إنتاجية بين الموظفين والمديرين من خلال إعداد جدول أعمال مُوجَّه ونقاط حوار متكاملة.

أفضل ميزات #### Leapsome

تسمح مراجعات الأداء وعملية مراجعة الأداء بزاوية 360 درجة بمدخلات من مصادر متعددة

بمجرد التدريب، يجد المستخدمون المنصة سهلة الاستخدام

تقييم عالٍ من قبل المراجعين عبر G2 وCapterra

قيود Leapsome

قد يأتي مع منحنى تعليمي بسبب تعقيد المنصة

خيارات تخصيص أقل مما يتطلع إليه بعض قادة الموارد البشرية

تسعير Leapsome

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ليبسوم

G2 : 4.8/5 (أكثر من 1280 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 1280 تقييم) Capterra: 4.7/5 (58+ تقييمات)

4. بيتر ووركس

عبر أعمال أفضل Betterworks هي منصة لإدارة الأداء تسعى جاهدة لمساعدة الفرق على تحسين مشاركة الموظفين مع تعزيز الكفاءة والتأثير على المستوى الإداري.

إنه حل خفيف الوزن للشركات من أي حجم التي تتطلع إلى تتبع أداء الموظفين ومشاركتهم باستمرار من أجل زيادة الاحتفاظ بهم.

وتوفر Betterworks أدوات لمساعدة فرق الموارد البشرية على إنشاء وتتبع عمليات مثل عمليات تسجيل الحضور، وتقدير الموظفين، والتغذية الراجعة، ومشاركة الموظفين

أفضل ميزات Betterworks

ميزات ممتازة لتتبع الأهداف

يوفر مجموعة متنوعة من الميزات

يحب المراجعون واجهته سهلة الاستخدام

قيود برنامج Betterworks

تخصيصات محدودة للمشاركين في الاستبيان

قد يكون من الصعب جعل فريق الموارد البشرية بأكمله يستخدمه بطريقة متسقة

قد تكون عربات التي تجرها الدواب وبطيئة في بعض الأحيان

تسعير Betterworks

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Betterworks

G2 : 4.3/5 (187+ تقييمات)

: 4.3/5 (187+ تقييمات) Capterra: 3.9/5 (19+ تقييمات)

5. 15خمسة

عبر 15خامسًا تساعد منصة إدارة الأداء 15Five فرق الموارد البشرية على تحقيق أهدافها من خلال عمليات التحقق المنتظمة والتغذية الراجعة وتحديد الأهداف. ويشيد المراجعون بقدرتها على تعزيز النمو والتواصل في مكان العمل.

أفضل ميزات منصة 15Five

يشجع الفرق على إجراء عمليات مراجعة منتظمة حيث يناقشون أهدافهم والتقدم الذي أحرزوه

يسهل على أعضاء الفريق تقديم الملاحظات وتلقيها، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي

يساعد الفرق على تحديد الأهداف وتتبعها، بالإضافة إلى تقارير الأداء الرئيسية

15خمسة قيود

يمكن أن تكون منصة معقدة الاستخدام

ليست قابلة للتخصيص مثل بعض منافسيها

لا توجد خيارات تصعيد تذكرة المساعدة في حالة الطوارئ

تسعير #### 15Five

الانخراط : 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم أداء : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المجموع المنصة : 16 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 16 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم التحويل: اتصل لمعرفة الأسعار

15تقييمات ومراجعات #### 15تقييمات ومراجعات

G2 : 4.6/5 (1,759+ تقييم)

: 4.6/5 (1,759+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 881+ تقييم)

6. يوم عمل

عبر يوم العمل يساعد Workday فرق الموارد البشرية على إدارة جميع مراحل تجربة الموظفين، بما في ذلك التوظيف والإدارة وكشوف المرتبات.

تساعد منصتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على زيادة الكفاءة والمشاركة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف.

سواء كنت تجمع ملاحظات الموظفين، أو تستعرض التحليلات المعززة، أو تستخدم الأتمتة لتقليل عبء العمل، أو تضع خططاً للتعويضات، فإن هدف Workday هو إنجاح كل خطوة من خطوات الرحلة.

أفضل ميزات Workday

سهولة التنقل مع واجهة سهلة الاستخدام

قائم على السحابة، يمكن الوصول إليه من أي مكان

قادر على دعم الأعمال الصغيرة والكبيرة

قيود يوم العمل

له سمعة بأنه أحد أغلى أنظمة إدارة الموارد البشرية في السوق

يمكن أن يستغرق النظام المعقد أحيانًا وقتًا طويلاً عند إجراء تغييرات مرة أخرى، والعثور على مستندات معينة، وإنشاء المستندات

قد تضع تكويناته عبئاً ثقيلاً على مسؤولي النظام

تسعير #### Workday

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات يوم العمل

G2 : 4.0/5 (1,264+ تقييم)

: 4.0/5 (1,264+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (1,260+ تقييمات)

تحقق من هذه

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7. ريفلكتيف

عبر ريفلكتيف إذا كنت مديراً للموارد البشرية في الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد ترغب في الاطلاع على برنامج إدارة الأداء Reflektive. تركز منصتها على ملاحظات الموظفين والمساءلة والتدريب.

يجعل Reflektive من السهل على أعضاء الفريق مشاركة الملاحظات ويساعد الفرق على تحديد الأهداف وتتبعها، بالإضافة إلى OKRs.

يمكن للفرق التعرف على بعضهم البعض على إنجازاتهم ومراقبة التحليلات الداخلية حول أدائهم.

يوفر Reflektive أيضاً مجموعة متنوعة من الميزات الأخرى، بما في ذلك الاستبيانات وأدوات التدريب.

أفضل ميزات Reflektive

يعمل بشكل جيد وينمو باستمرار

يسهّل على الموظفين التعرف على إنجازات بعضهم البعض

يحب موظفو الموارد البشرية كيفية تبسيطه لإدارة الأداء

قيود Reflektive

يجد بعض المستخدمين صعوبة في استخدام سير العمل

يشكو المراجعون من تكامله مع Outlook

محدودية القوالب المعبأة مسبقًا

تسعير Reflektive

اتصل لمعرفة الأسعار

Reflektive التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5 (429+ تقييمات)

: 4.2/5 (429+ تقييمات) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 20+ تقييم)

8. الربح

عبر Profit.co Profit.co هو برنامج OKR منصة تساعد الفرق على تحديد أهدافها وتتبعها وتحقيقها.

يمكن للمستخدمين تحديد أهدافهم ونتائجهم الرئيسية وتتبعها وإدارتها على مستويات مختلفة من المؤسسة، بدءًا من مستوى الشركة وصولاً إلى أعضاء الفريق الفردي. وتوفر المنصة ميزات لتعاون الفريق، مثل عمليات تسجيل الوصول والتحديثات وآليات التغذية الراجعة.

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لـ OKRs في قدرتها على مواءمة الفرق. ويؤكد موقع Profit.co على ذلك من خلال ميزات تتيح للجميع رؤية كيف تتناسب أهدافهم مع الصورة الأكبر.

ولمساعدة الفرق على البدء، يوفر Profit.co قوالب OKR الخاصة بالصناعة.

أفضل ميزات Profit.co Profit.co

سهولة الإعداد وواجهة مستخدم بديهية

يوفر الإصدار المجاني تجربة قوية وغنية بالميزات

يقوم بعمل ممتاز في إدارة الأهداف و OKRs

قيود #### قيود Profit.co

قد تبدو معقدة للغاية في البداية

يحتاج إلى القليل من التدريب بسبب الكم الهائل من الميزات والخيارات

تسعير #### Profit.co

الإطلاق : مجاناً

: مجاناً النمو : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

Profit.co التقييمات والمراجعات

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.8/5 (164+ تقييمات)

9. أوفيس فيبي

عبر أوفيس فيبي تساعد منصة مشاركة الموظفين OfficeVibe من Workleap فرق العمل على بناء بيئة عمل إيجابية ومنتجة.

تقدم منصة تجربة الموظف مجموعة رائعة من الأدوات والميزات لمساعدة فريق الموارد البشرية لديك على زيادة إيجابية وإنتاجية بيئة العمل لديك.

باستخدام OfficeVibe، يمكنك إرسال استبيانات نبض الموظفين بانتظام لقياس مدى رضاهم عن بيئة العمل. يتيح البرنامج أيضاً للموظفين تقديم الملاحظات وتلقيها بسهولة، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي

يتوفر للفرق خيار التعرف على إنجازات بعضهم البعض، كما يتوفر لمديري الموارد البشرية التحليلات الداخلية التي يحتاجون إليها لتتبع مشاركة الموظفين.

يتم استخدام OfficeVibe من قِبل فرق العمل من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة الصغيرة إلى الشركات الكبيرة.

أفضل ميزات OfficeVibe

فريق خدمة عملاء سريع وفعال ومحبوب من قبل فريق خدمة العملاء

نادرًا ما تحتاج إلى الاتصال بالدعم

أقل تكلفة من البرامج المماثلة

قيود برنامج OfficeVibe

تخصيصات وتحليلات محدودة

قد يكون التكامل مع Slack صعباً

يقول بعض المستخدمين أن هناك صعوبة في الإعداد الأولي لرسائل البريد الإلكتروني للموظفين

تسعير OfficeVibe

مجاني

أساسي : 3.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 3.50 دولار شهريًا لكل مستخدم محترف: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات OfficeVibe

G2 : 4.3/5 (أكثر من 700 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 51 تقييم)

10. أمب الثقافة

عبر أمب الثقافة تقدم منصة Culture Amp منصة تركز على ملاحظات الموظفين وتحليلاتهم. واستناداً إلى الملاحظات التي تم جمعها، تقدم المنصة رؤى وتوصيات قابلة للتنفيذ لمعالجة مجالات الاهتمام.

تم تصميم المنصة لمساعدة الشركات على فهم وقياس وتحسين مشاركة الموظفين وتجربتهم وفعاليتهم. من خلال القيام بذلك، يمكن للمؤسسات إنشاء ثقافة عمل أفضل وتحقيق نتائج إيجابية للأعمال.

يمكن لمنصة Culture Amp أن تتكامل مع أدوات الموارد البشرية والإنتاجية الأخرى، مما يسهّل دمج وظائفها في تدفقات العمل الحالية.

كما يمكن للشركات مقارنة نتائجها بمعايير الصناعة لفهم موقفها مقارنةً بنظيراتها.

أفضل ميزات #### Culture Amp

واجهة مستخدم نظيفة ومدروسة جيداً

قدرة متميزة على تتبع التقييمات والانعكاسات بسلاسة

قدرات تتبع أكثر شمولاً من العديد من منافسيه

قيود #### قيود برنامج Culture Amp

ميزات تصدير محدودة لسجلات الأداء

يمكن تحسين فلاتر التقارير

عدم وجود إعدادات قابلة للتخصيص للإشعارات

تسعير #### تسعير برنامج Culture Amp

التفاعل : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار أداء : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار تطوير: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات برنامج #### Culture Amp

G2 : 4.6/5 (677+ تقييمات)

: 4.6/5 (677+ تقييمات) Capterra: 4.6/5 (106+ تقييمات)

إدارة أفضل للأداء لفرق الموارد البشرية في عام 2024

في هذه المقالة، ناقشنا أفضل 10 بدائل لـ Lattice لتحسين إدارة الأداء في عام 2024. تقدم هذه البدائل مجموعة واسعة من الأسعار والميزات والأدوات، ومن المؤكد أنك ستجد البديل الذي يناسب احتياجات شركتك تمامًا!

يمكنك أيضًا العثور على مجموعة متنوعة من قوالب الموارد البشرية المجانية , قوالب خطة 30-60-90 يومًا , برنامج جدولة المهام ومصادر أخرى على ClickUp.

بالإضافة إلى ذلك، قد ترغب في مراجعة هذه المقالة على OKRs مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية هذه المقالة على أدوات الذكاء الاصطناعي أو هذا على إدارة العمل التعاوني .

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يوفر ClickUp لفرق الموارد البشرية الميزات والأدوات والقوالب التي تحتاجها لتحديد الأهداف وتتبع التقدم المحرز وتقديم الملاحظات، كل ذلك في مكان واحد. بالإضافة إلى أنه سهل الاستخدام وبأسعار معقولة.

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