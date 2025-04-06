أفضل 10 أدوات للذكاء الاصطناعي للتميز في إدارة المخاطر في عام 2025

يثبت التاريخ أن الفشل في تحديد المخاطر المحتملة يمكن أن يؤدي إلى كارثة. خذ على سبيل المثال أحد أكبر الانهيارات المالية في تاريخ الولايات المتحدة - انهيار ديون بنك ليمان براذرز بقيمة 619 مليار دولار، والذي أدى إلى انهيار الأسواق المالية العالمية في عام 2008.

السبب؟ سوء تقييم المخاطر للأوراق المالية الخطرة المدعومة بالرهن العقاري.

لحسن حظنا، تطورت إدارة المخاطر كثيراً منذ ذلك الحين. تستخدم الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر التعلم الآلي لتحليل كميات هائلة من البيانات، والتحليلات التنبؤية لتحديد عوامل الخطر، والمراقبة في الوقت الفعلي لمنع الكوارث قبل وقوعها.

سواءً كان الأمر يتعلق بالامتثال التنظيمي، أو انتهاكات البيانات، أو الكشف عن الاحتيال، أو إدارة مخاطر المشاريع، فإن الذكاء الاصطناعي يجعل إدارة المخاطر أسرع وأكثر ذكاءً من خلال معالجة اللغة الطبيعية.

فيما يلي قائمة بأفضل 10 أدوات للذكاء الاصطناعي لتقييم مخاطر المشاريع وإدارة المخاطر لمساعدة مؤسستك على معالجة مخاطر المشاريع، والحفاظ على الالتزام التنظيمي، والبقاء في الطليعة!

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي ملخص سريع لأفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر وما تتفوق فيه: : الأفضل لإدارة المخاطر المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل ClickUp: الأفضل لإدارة المخاطر المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل LogicManager: الأفضل لإدارة المخاطر المؤسسية والامتثال التنظيمي RiskWatch: الأفضل لإدارة المخاطر التي تركز على الأمان ومراقبة الامتثال اكتشف: الأفضل لاكتشاف المخاطر القائمة على الذكاء الاصطناعي في تداول الطاقة LogicGate: الأفضل للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال على نطاق واسع المحلل: الأفضل لذكاء المخاطر على مستوى المؤسسة وإدارة الامتثال Quantifind: الأفضل للكشف عن الجرائم المالية وتقييم المخاطر القائمة على الذكاء الاصطناعي Darktrace: الأفضل لإدارة المخاطر السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والكشف عن التهديدات المستقلة المخاطرة: الأفضل لمنع الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية IBM OpenPages مع واتسون: الأفضل للحوكمة القائمة على الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر والامتثال

المخاطر أمر لا مفر منه. لا يمكن أن توجد الشركات بدونها - لأنه بدونها لن يكون النمو ممكناً.

من الناحية الإحصائية، يقول 57% من المتخصصين في مجال المخاطر أنهم شهدوا بالفعل تحسناً في اتخاذ القرارات والرؤى القابلة للتنفيذ باستخدام التطبيقات التقنية.

مفتاح اليقين في المواقف غير المؤكدة؟ تقييمات شاملة للمخاطر لاكتشاف التهديدات المحتملة والتخفيف الفعال من المخاطر باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

📌إذن إليك الفوائد والميزات الرئيسية التي يجب أن يقدمها حل إدارة المخاطر المناسب لإدارة المخاطر بفعالية في مؤسستك:

المراقبة في الوقت الحقيقي: توفر رؤى فورية حول عوامل المخاطر المتغيرة

التحليلات التنبؤية: يستخدم التعلم الآلي لتحديد الأنماط والتنبؤ بالمخاطر المستقبلية

سير العمل الآلي: يقلل من الأخطاء اليدوية ويعزز الكفاءة

الكشف عن الاحتيال: تحديد الأنشطة المشبوهة في المعاملات المالية

تتبع الامتثال: يضمن الالتزام التنظيمي ويمنع فرض العقوبات

لوحات معلومات قابلة للتخصيص: تصميم تقارير المخاطر وفقًا لاحتياجات صناعتك وأعمالك

تكامل البيانات: يتصل بسلاسة مع الأنظمة الحالية لإجراء تقييمات شاملة للمخاطر

إمكانيات التعلم الآلي: يستخدم خوارزميات متقدمة لتحديد الأنماط واكتشاف الحالات الشاذة، مما يتيح الكشف الاستباقي عن المخاطر

التقارير والتصور: إنشاء تقارير واضحة قائمة على البيانات مع وسائل مرئية لتوصيل رؤى المخاطر بفعالية

أمن البيانات والخصوصية: يضمن الالتزام بالممارسات الأمنية القوية لحماية البيانات الحساسة والحفاظ على الامتثال التنظيمي

إن اختيار الأداة المناسبة لإدارة المخاطر القائمة على الذكاء الاصطناعي لا يتعلق فقط بتجنب المخاطر - بل يتعلق بالاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في مؤسستك.

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إن استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر ليس بالأمر الجديد، ولكن مع تضاعف عوامل الخطر اليوم بشكل أسرع من أي وقت مضى، فإن العثور على الحل المناسب لإدارة المخاطر بالذكاء الاصطناعي أمر بالغ الأهمية للشركات. دعنا نتعمق في قائمة أفضل 10 حلول!

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المخاطر القائمة على الذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل)

وفقًا لشركة ماكنزي، تستخدم 72% من المؤسسات الآن أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يوضح أن الشركات تعطي الأولوية للأتمتة والتحليلات التنبؤية للبقاء في صدارة المخاطر وحماية أعمالها.

ولكن إليك المشكلة. تتشتت مخاطر المشروع عبر أدوات غير متصلة ببعضها البعض، مما يؤدي إلى إبطاء عملية اتخاذ القرار وزيادة التعرض للمخاطر. لا عجب أن 34% فقط من المهنيين يشعرون أن مؤسستهم مستعدة لإدارة المخاطر بفعالية.

وهنا يأتي دور ClickUp - تطبيق كل شيء للعمل من خلال منصة إدارة المخاطر الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحافظ على إدارة المشروع والتقييم والتواصل في مكان واحد.

تساعد ClickUp فرق العمل على تحديد المخاطر المحتملة وتبسيط العمليات وتحسين الامتثال التنظيمي من خلال الرؤى في الوقت الفعلي وأتمتة المهام القائمة على الذكاء الاصطناعي ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص.

لا مزيد من البحث طوال الليل في جداول البيانات التي لا نهاية لها للعثور على المخاطر المالية الكبيرة التالية - يقوم ClickUp بأتمتة وتنظيم كل ذلك من أجلك:

✅ ClickUp Brain: مساعد المخاطر المدعوم بالذكاء الاصطناعي

محاكاة المخاطر المحتملة والامتثال وتقنيات التخفيف من المخاطر باستخدام ClickUp Brain

هل تمنيت يومًا أن تجد مساعدًا يمكنه تحليل مخاطر المشروع والتنبؤ بمشكلات الامتثال المحتملة واقتراح استراتيجيات تخفيف المخاطر؟

هذا هو ClickUp Brain - مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يربط بين المهام والمستندات ورؤى المخاطر في مكان واحد.

سواء كنت تنشئ خطة لإدارة مخاطر المشروع أو تحدد الأنماط في البيانات التاريخية، فإن هذه الأداة تُسهم في التخلص من التخمين في تحديد المخاطر. احصل على بداية سريعة في وضع الاستراتيجيات من خلال مُنشئ خطة إدارة المخاطر ومُوجِّه تقييم المخاطر، كل ذلك في ثوانٍ معدودة.

✅ ClickUp Whiteboards: يلتقي الذكاء الاصطناعي مع تتبع المخاطر المرئي مع نموذج تقييم المخاطر هذا

لا تتعلق إدارة المخاطر بالأرقام فقط، بل تتعلق بفهم التعرض للمخاطر بطريقة منطقية.

تعمل لوحات ClickUp Whiteboards على تحويل جهودك في إدارة المخاطر إلى مساحة تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي حيث يمكن للفرق تحديد المخاطر، وتبادل الأفكار حول استراتيجيات التخفيف من المخاطر، والتعاون في الوقت الفعلي.

احصل على نموذج مجاني سهِّل عملية العصف الذهني لتتبع المخاطر واستراتيجيات التخفيف من المخاطر في لوحة تعاونية مفتوحة باستخدام قالب تقييم المخاطر من ClickUp

يُسهِّل قالب ClickUp لتقييم المخاطر، وهو عبارة عن لوحة تعاونية مفتوحة، المراقبة في الوقت الفعلي بحيث تكون دائمًا على اطلاع دائم بالاستراتيجيات القادمة والتقدم المحرز.

💡 نصيحة احترافية: استخدم الملاحظات اللاصقة والعلامات المرمزة بالألوان لتصور المناطق عالية المخاطر وتحديد أولويات جهود تخفيف المخاطر.

✅ انقر فوق المهام: تنظيم إدارة المخاطر كالمحترفين

قم بأتمتة المهام وسير العمل المتقارب باستخدام مهام ClickUp Tasks، التي توفر أكثر من 15 طريقة عرض، وتكامل ClickUp Docs، والمزيد

فكّر في تقييمات المخاطر على أنها مخطط للاستقرار - فبدون خطة محكمة، يمكن أن تؤدي الثغرات غير المتوقعة إلى حدوث مشاكل. سواء كنت تقوم بتحديد المخاطر أو تتبع المشكلات أو الإبلاغ عن النتائج، تضمن لك مهام ClickUp Tasks أن تكون كل خطوة مبسطة ومضمونة.

من خلال أكثر من 15 طريقة عرض للمهام، يمكنك تصور تقييمات المخاطر على طريقتك - استخدم طريقة عرض التقويم لجدولة مراجعات المخاطر، و طريقة عرض الجدول الزمني لتتبع التقدم المحرز، و القوائم المتعددة لتصنيف المخاطر عبر فرق مختلفة.

📌مثال:بدلاً من سجل المخاطر المبعثر، قم بإنشاء "لوحة معلومات إدارة المخاطر" حيث يتم تصنيف كل مشكلة محتملة حسب درجة خطورتها باستخدام الحقول المخصصة. قم بتعيين مستويات أولوية - من المنخفضة إلى العاجلة - حتى يعرف فريقك ما يحتاج إلى الاهتمام أولاً.

✅ قوالب سجل المخاطر: أطر عمل جاهزة للاستخدام لإدارة المخاطر

احصل على نموذج مجاني تبسيط تتبع المخاطر وتحديدها باستخدام بيانات منظمة باستخدام نموذج سجل المخاطر من ClickUp والاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد

لا ينبغي أن يكون تتبع المخاطر عملية معقدة ومتعددة الخطوات. يساعد قالب سجل المخاطر من ClickUp الفِرق على تقييم فئات المخاطر وتحليل بيانات المعاملات لتحديد مشكلات الامتثال المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبع التعرض للمخاطر من خلال المراقبة في الوقت الفعلي.

💡 نصيحة احترافية: يحسّن سجل المخاطر الذي يتم صيانته جيدًا من عملية اتخاذ القرار. استخدم الحقول المخصصة للحفاظ على تنظيم بياناتك وتحديثها لضمان الامتثال التنظيمي وشفافية أصحاب المصلحة - دون الحاجة إلى التدافع في اللحظة الأخيرة.

✅أتمتة ClickUp: خفض عبء العمل في إدارة المخاطر إلى النصف

تعيين المهام، وتتبع التقارير المرحلية، وتبسيط تقنيات إدارة المخاطر باستخدام أتمتة ClickUp

تعد إدارة تقييمات المخاطر يدويًا مضيعة للوقت - فلماذا لا تدع الذكاء الاصطناعي يقوم بالأعباء الثقيلة؟ تعمل أتمتة ClickUp على تبسيط جهود إدارة المخاطر من خلال تحديد المخاطر المحتملة، وتعيين مهام التخفيف من المخاطر للفرق المناسبة، وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي.

كما ترسل ClickUp Automations أيضًا إشعارات فورية عند تصاعد المخاطر، مما يساعد في منع الاحتيال وتقارير الحوادث.

📌 📌مثال: الاستجابة لحوادث أمن تكنولوجيا المعلومات تكتشف شركة مخاطر اختراق البيانات في نظام تكنولوجيا المعلومات لديها. وبدلاً من تفويض المهام يدويًا، تقوم ClickUp Automations: إنشاء مهمة "مخاطر أمنية حرجة" وتعيينها لفريق الأمن السيبراني.

تشغيل قائمة مراجعة مع خطوات تخفيف محددة مسبقاً (على سبيل المثال، إعادة تعيين بيانات الاعتماد، وسجلات التدقيق)

إرسال تنبيه إلى المديرين التنفيذيين إذا ظلت المهمة غير مكتملة لمدة 24 ساعة.

لوحات معلومات ClickUp Dashboards: مركز ذكاء المخاطر النهائي

تصوَّر عوامل المخاطر والامتثال ومقاييس المخاطر لتحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام لوحات معلومات ClickUp

قد تؤدي إدارة المخاطر دون وجود مركز بيانات مركزي إلى تفويتك مقاييس في تقييمات المخاطر الخاصة بك.

لهذا السبب يمكن أن تساعدك أكثر من 50 أداة قابلة للتخصيص من ClickUp Dashboards على مراقبة عوامل المخاطر ومقاييس الامتثال والتعرض المالي في مكان واحد.

سواء كان الأمر يتعلق بتتبع مسارات التدقيق، أو مراقبة المؤسسات المالية والأسواق المالية الأخرى، أو تحديد التهديدات السيبرانية، فإن كل شيء مرئي ومنظم لإدارة المخاطر بفعالية.

أفضل ميزات ClickUp

تتبع الأهداف: ضع أهدافًا قابلة للقياس للتخفيف من المخاطر وراقب التقدم المحرز بمرور الوقت باستخدام ضع أهدافًا قابلة للقياس للتخفيف من المخاطر وراقب التقدم المحرز بمرور الوقت باستخدام ClickUp Goals

أدوات التعاون: استخدم استخدم مستندات ClickUp Docs لتوثيق المخاطر وتعيين الملكية وتسهيل مناقشات الفريق بشأن استراتيجيات إدارة المخاطر

تتبع الوقت: مراقبة الوقت المستغرق في جهود التخفيف من المخاطر بدقة، وضمان تخصيص الموارد بكفاءة

: قم بتوصيل ClickUp ببرامج إدارة علاقات العملاء وأدوات تحليل البيانات والأنظمة المالية والعديد من الأدوات الأخرى لإدارة المخاطر بسلاسة الاندماج مع أكثر من 1000 أداةقم بتوصيل ClickUp ببرامج إدارة علاقات العملاء وأدوات تحليل البيانات والأنظمة المالية والعديد من الأدوات الأخرى لإدارة المخاطر بسلاسة

مهام سير العمل القابلة للتخصيص: إنشاء عمليات مخصصة لإدارة المخاطر من خلال إعداد أنواع المهام المخصصة، وحقول تتبع المخاطر، ومهام سير عمل الموافقة

طرق عرض متعددة: نظّم بيانات المخاطر بفعالية باستخدام نظّم بيانات المخاطر بفعالية باستخدام أكثر من 15 طريقة عرض بالنقر فوق، بما في ذلك طريقة عرض الجدول لتتبع المخاطر المنظمة، والخرائط الذهنية لتصور تبعيات المخاطر، ومخططات جانت لمراقبة الجداول الزمنية للتخفيف من المخاطر

قيود ClickUp

يمكن أن تكون الميزات الهائلة للمنصة مربكة للمستخدمين الجدد

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى بعض الوظائف المتوفرة في إصدار سطح المكتب

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: التسعير المخصص

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

قال أحد مستخدمي Capterra

استخدام ClickUp منذ بداية مسيرتي المهنية. تتيح ميزاته المتقدمة وواجهته الجميلة لفريقنا زيادة إنتاجيتنا ودقتنا في كل مهمة على الإطلاق. يبدو كل مشروع الآن أكثر تنظيماً ونظافة.

استخدام ClickUp منذ بداية مسيرتي المهنية. تتيح ميزاته المتقدمة وواجهته الجميلة لفريقنا زيادة إنتاجيتنا ودقتنا في كل مهمة على الإطلاق. يبدو كل مشروع الآن أكثر تنظيماً ونظافة.

💡 نصيحة احترافية: إدارة المخاطر لا تتعلق فقط بالوقاية - بل تتعلق بالاستعداد. تضمن خطة الطوارئ القوية بقاء عملك مرنًا عندما تسوء الأمور. اكتشف كيفية تطوير خطتك هنا!

2. LogicManager (الأفضل لإدارة المخاطر المؤسسية والامتثال التنظيمي)

عبر المدير المنطقي

عندما يتعلق الأمر بإدارة المخاطر المؤسسية (ERM)، فإن النهج المبعثر لن يفي بالغرض - خاصةً عندما يتطلب الامتثال التنظيمي وتقييمات المخاطر الدقة.

يجمع LogicManager كل شيء تحت سقف واحد ويلبي جميع متطلبات تخفيف المخاطر. فهو يوفر مركزًا مركزيًا لإدارة المخاطر يساعد المؤسسات على تحديد المخاطر المحتملة والتنبؤ بالآثار المتتالية وأتمتة تتبع الامتثال.

أفضل ميزات LogicManager

توحيد بيانات المخاطر ومعلومات الامتثال وبرامج التدقيق للحصول على رؤية موحدة للمخاطر المؤسسية

تحليل أطر عمل تقييم المخاطر المصممة خصيصًا للوائح والمعايير الخاصة بالصناعة

إنشاء تقارير مفصلة وخرائط حرارية ولوحات معلومات لتصور ملفات تعريف المخاطر وتحديد أولويات التهديدات

تتبّع مدى نجاح استراتيجيات التخفيف من المخاطر، وضمان إدارة المخاطر بشكل صحيح

تقييم مدى نضج إدارة المخاطر في المؤسسة وتحديد مجالات التحسين

قيود LogicManager

قد تكون إدارة مجموعات بيانات المخاطر الهائلة أمرًا صعبًا، مما يجعل التنقل والتحليل أمرًا صعبًا

يجد بعض المستخدمين أن أدوات إعداد التقارير تفتقر إلى العمق في تقديم رؤى المخاطر إلى مختلف أصحاب المصلحة

يجب على المؤسسات تحديث تقييمات المخاطر وتعديلها بشكل متكرر

تسعير LogicManager

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات LogicManager

G2: 4. 5/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن LogicManager؟

وفقًا لمستخدم G2 هذا

من السهل جداً فهم المنصة على مستوى عالٍ، ويحتاج المستخدمون/المسؤولون إلى القليل جداً من التدريب للبدء في استخدامها. أنا المسؤول الرئيسي عن النظام وقد أجريت العديد من التكرارات لكيفية تنفيذنا لضوابطنا في LogicManager.

من السهل جداً فهم المنصة على مستوى عالٍ، ويحتاج المستخدمون/المسؤولون إلى القليل جداً من التدريب للبدء في استخدامها. أنا المسؤول الرئيسي عن النظام وقد أجريت العديد من التكرارات لكيفية تنفيذنا لضوابطنا في LogicManager.

3. RiskWatch (الأفضل لإدارة المخاطر التي تركز على الأمان ومراقبة الامتثال)

عبر مراقبة المخاطر

تُعد Riskwatch حلاً لإدارة المخاطر يحدد أولويات تقييمات المخاطر وتتبع الامتثال والتحليلات الأمنية.

بدلاً من الغرق في جداول البيانات، تساعد أداة RiskWatch المؤسسات على تحديد المخاطر المحتملة وتحليل التهديدات وتتبع الامتثال - كل ذلك من لوحة تحكم سهلة الاستخدام.

أفضل ميزات RiskWatch

الوصول إلى أدوات لتحديد المخاطر المحتملة وتقييم مدى خطورتها وتحديد احتمالية حدوثها

المساعدة في تصنيف المخاطر حسب مستوى التأثير وإنشاء استراتيجيات مستهدفة للتخفيف من المخاطر

تمكين الاستجابات السريعة للحوادث الأمنية، وانتهاكات الامتثال، والاضطرابات التشغيلية

توفير رؤى في الوقت الفعلي حول التعرض للمخاطر والتهديدات الأمنية والامتثال التنظيمي

السماح للمستخدمين بإنشاء تقارير مخصصة ومشاركة النتائج الرئيسية مع أصحاب المصلحة

استخدم تحليل بيانات الجهات الخارجية لتقييم المخاطر بناءً على الموقع ومعايير الصناعة والحوادث السابقة

قيود مراقبة المخاطر

قد تواجه صعوبة في اكتشاف المخاطر الناشئة التي لم يتم أخذها في الاعتبار في التحليل الأولي للمخاطر

قد تمر بعض المخاطر منخفضة الاحتمالية وعالية التأثير دون أن يلاحظها أحد

يمكن أن يكون سحب البيانات من المصادر المالية والتشغيلية والخارجية أمرًا معقدًا

تسعير RiskWatch للمخاطر

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات RiskWatch للمخاطر

G2: عدم كفاية المراجعات

Capterra: مراجعات غير كافية

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📮 ClickUp Insight: يحتاج جزء كبير من القوى العاملة لديك إلى مساعدة خارجية لتحديد السياق. يتواصل حوالي 33% من العاملين في مجال المعرفة مع 1-3 أشخاص يوميًا لمجرد جمع السياق الذي يحتاجونه. ولكن ماذا لو كان كل شيء موثق بالفعل ويمكن الوصول إليه بسهولة؟ مع مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain، لم يعد التبديل بين السياقات يمثل تحديًا. ما عليك سوى طرح سؤالك مباشرةً من مساحة عملك، وسيقوم ClickUp Brain باسترداد المعلومات من مساحة عملك وتطبيقات الطرف الثالث المتصلة!

4. Previse (الأفضل لاكتشاف المخاطر القائمة على الذكاء الاصطناعي في تداول الطاقة)

عن طريق معاينة*

Previse Coral هو نظام لإدارة مخاطر وتداول الطاقة (ETRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدة شركات الطاقة على تحديد المخاطر المحتملة وإدارة التعرض والاستجابة لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

صُممت شركة Previse Coral خصيصًا لتداول الكهرباء والغاز الطبيعي والشهادات الأوروبية، وتوفر Previse Coral تحليلًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي مع ميزات إعداد التقارير القابلة للتخصيص. وهذا يضمن بقاء الشركات في صدارة مخاطر السوق التي لا يمكن التنبؤ بها.

اكتشف أفضل الميزات

استخدم التعلُّم الآلي لتحليل بيانات المعاملات واكتشاف الأنشطة الاحتيالية أو المخاطر المالية

إرسال تنبيهات فورية بشأن المخاطر المحتملة عند حدوث المعاملات، مما يسمح بالاستجابة السريعة

إنشاء تقارير مخاطر مصممة خصيصاً بناءً على الاحتياجات الخاصة بالأعمال وملفات تعريف المخاطر

تصميم بديهي لسهولة التصفح ومراقبة المخاطر وتفسير البيانات

التكيف مع أحجام البيانات المتزايدة وتعقيدات السوق المتزايدة

منع القيود

الاعتماد الكبير على تكامل بيانات السوق من أجل إجراء حسابات دقيقة للمخاطر، وهو ما قد يكون مقيدًا في الأسواق المتقلبة

تخصيص محدود للشركات ذات احتياجات التداول المتخصصة للغاية

منحنى التعلم المحتمل للمستخدمين الذين يتعاملون مع نماذج المخاطر المالية المعقدة

التسعير المسبق

المؤسسات: التسعير المخصص

منع التقييمات والمراجعات

G2: عدم كفاية المراجعات

Capterra مراجعات غير كافية

🧠 هل كنت تعلم؟ الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ليسا متماثلين - اعتبر الذكاء الاصطناعي هو العقل والتعلم الآلي هو عملية التعلم. يستخدم ما يقرب من ثلثي الشركات في كل منطقة الآن الذكاء الاصطناعي في وظيفة واحدة على الأقل من وظائف الأعمال! راجع الفروق الدقيقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لفهم المفاهيم!

5. LogicGate (الأفضل للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال على نطاق واسع)

عبر لوجيك جيت*

تم تصميم LogicGate كمنصة للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) تساعد المؤسسات على تقييم المخاطر، وأتمتة سير العمل، وتبسيط الامتثال ضمن نظام واحد قابل للتخصيص.

بدلاً من التنقل بين جداول البيانات ومطاردة مسارات التدقيق، توفر LogicGate تقييمات آلية للمخاطر، وجمع الأدلة، وأدوات تحديد المخاطر لمساعدة الشركات في الحفاظ على الامتثال.

أفضل ميزات LogicGate

استفد من حوكمة الذكاء الاصطناعي لإدارة عمليات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) ضمن منصة واحدة، مما يضمن نظرة عامة شاملة للمخاطر.

أتمتة تقييمات المخاطر وتخطيط التخفيف من المخاطر وإعداد التقارير لتقليل الجهد اليدوي والخطأ البشري

تخصيص تقييمات المخاطر لتتماشى مع لوائح الصناعة واحتياجات العمل المحددة

تحديد أولويات المخاطر بناءً على احتمالية التأثير والعواقب المحتملة

إنشاء تقارير شاملة ولوحات معلومات لتصور اتجاهات المخاطر وتوصيل الرؤى

قيود LogicGate

توفر خيارات تصفية محدودة في إعداد التقارير، مما يجعل من الصعب استخراج رؤى خاصة بالتاريخ

تفتقر إلى جمع أدلة التدقيق الآلي، مما يتطلب إدخالاً يدوياً لتتبع الامتثال

توفر عمليات سير عمل قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، ولكن بعض المستخدمين يجدونها أقل سهولة في التنقل

تسعير LogicGate

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات LogicGate

G2: 4. 6/5 (أكثر من 160 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن LogicGate؟

قال أحد مستخدمي Capterra

فريق دعم LG هم مغيرو قواعد اللعبة! إنهم الصمغ الذي يجمع التطبيقات معًا ويساعدونك على بناء تطبيق لا يلبي احتياجات مؤسستك فحسب، بل يتبنى الأتمتة أيضًا.

فريق دعم LG هم مغيرو قواعد اللعبة! إنهم الصمغ الذي يجمع التطبيقات معًا ويساعدونك على بناء تطبيق لا يلبي احتياجات مؤسستك فحسب، بل يتبنى الأتمتة أيضًا.

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6. Resolver (الأفضل لذكاء المخاطر على مستوى المؤسسة وإدارة الامتثال)

عبر محلل

تم تصميم Resolver للمؤسسات التي تتعامل مع المخاطر المالية والتشغيلية والامتثال والمخاطر الأمنية. يوفر الحل ذكاء المخاطر وتتبع التدقيق، والذي يمكن أن يوفر رؤى قابلة للتنفيذ لتقييم المخاطر لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة.

يدمج Resolver أيضًا بيانات المخاطر من مصادر متعددة، مما يضمن رؤية واضحة ودقيقة للتهديدات على مستوى المؤسسة.

أفضل ميزات Resolver

اربط المخاطر المحتملة بالحوادث الفعلية، مما يضمن التخطيط الدقيق للتخفيف من المخاطر وتحديث سجل المخاطر

إجراء تقييمات مخاطر قابلة للتنفيذ استناداً إلى بيانات واقعية لاتخاذ قرارات أكثر استنارة

تبسيط إدارة الامتثال من خلال تنظيم المتطلبات التنظيمية وتتبعها

تحديد المخاطر وتتبعها من خلال عمليات التدقيق الداخلي، ومعالجة المشكلات بشكل استباقي قبل أن تتفاقم

دمج بيانات ذكاء المخاطر وتحليلها للكشف عن التأثير الحقيقي للمخاطر على الأعمال

دمج البيانات من مصادر متعددة لتوفير نظرة عامة شاملة للمخاطر

قيود الحل

إنشاء إدارة مخاطر منعزلة إذا لم تتم إدارة تكامل البيانات عبر الأقسام بشكل صحيح

إنتاج تقييمات مخاطر غير مكتملة عند الاعتماد على بيانات محدودة أو غير دقيقة

تسعير Resolver

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Resolver

ج2: 4. 3/5 (أكثر من 160 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Resolver؟

وفقًا لمستخدم G2 هذا

أشعر أن Resolver سهل الاستخدام للغاية بالنسبة للمستخدمين الذين يمرون بتجربة RCSA، وهو ما كان بمثابة تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لخط الدفاع الثاني لشركتنا. لقد أصبح الناس أقل تخوفاً بكثير ويجدونها أكثر سهولة.

أشعر أن Resolver سهل الاستخدام للغاية بالنسبة للمستخدمين الذين يمرون بتجربة RCSA، وهو ما كان بمثابة تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لخط الدفاع الثاني لشركتنا. لقد أصبح الناس أقل تخوفاً بكثير ويجدونها أكثر سهولة.

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7. Quantifind (الأفضل للكشف عن الجرائم المالية وتقييم المخاطر القائمة على الذكاء الاصطناعي)

عبر Quantifind

Quantifind هي عبارة عن منصة لإدارة المخاطر مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بتحليل شبكات الكيانات المعقدة للكشف عن المخاطر المالية المحتملة، بما في ذلك غسيل الأموال والاحتيال.

من خلال الاستفادة من التعلم الآلي وتحليلات البيانات، تساعد Quantifind الشركات والوكالات الحكومية على تحديد الأنشطة المشبوهة، ومراقبة الكيانات عالية المخاطر، وضمان الكفاءة التشغيلية، وتعزيز جهود الامتثال - كل ذلك ضمن منصة قائمة على السحابة مصممة للتوسع.

تحديد أفضل الميزات الكمية

حلل مصادر البيانات الضخمة لتحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بالأفراد والشركات

اكتشف الروابط الخفية وأنماط المخاطر التي قد تفوتها الأساليب التقليدية

فحص الكيانات مقابل قوائم الجزاءات وإنشاء تنبيهات في الوقت الفعلي للأنشطة المشبوهة

الوصول إلى أدوات تخطيط العلاقات وتصور البيانات لإجراء تحقيقات متعمقة في المخاطر

تبسيط عمليات "اعرف عميلك" من خلال التقييم التلقائي لملفات تعريف مخاطر العملاء

التكيُّف مع أحجام البيانات الكبيرة والمناظر الطبيعية التنظيمية المتغيرة

قيود Quantifind الكمية

يتطلب تحديثات متكررة للنموذج للبقاء في طليعة أساليب الاحتيال المتطورة

تقديم رؤى بيانات معقدة قد تكون صعبة للمستخدمين غير التقنيين

تعتمد بشكل كبير على الأتمتة، مما قد يؤدي إلى مخاطر ضائعة في حالة عدم وجود رقابة بشرية

التسعير الكمي

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Quantifind

G2: عدم كفاية المراجعات

Capterra: مراجعات غير كافية

🔮 البصيرة الرئيسية: يمكن للذكاء الاصطناعي إدارة المخاطر، ولكنه قد يخلق مخاطر جديدة بدون السياسات الصحيحة. ضع إرشادات واضحة للذكاء الاصطناعي من خلال هذا الدليل التفصيلي لإنشاء سياسة الذكاء الاصطناعي للشركة.

8. Darktrace (الأفضل لإدارة المخاطر الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والكشف عن التهديدات المستقلة)

عبر Darktrace

لا تنتظر التهديدات السيبرانية حتى يقوم فريق الأمن لديك بتسجيل الدخول، وكذلك الأمر بالنسبة لدارك تريس. باستخدام الذكاء الاصطناعي ذاتي التعلم، يراقب Darktrace نشاط الشبكة في الوقت الفعلي، ويتكيف مع أنماط الهجمات الجديدة ويحدد المخاطر الإلكترونية المحتملة قبل أن تتفاقم.

بدلاً من الاعتماد على تواقيع التهديدات المحددة مسبقاً، تبني Darktrace فهماً لسلوك الشبكة "الطبيعي"، وتضع علامة على أي شيء مشبوه - حتى لو كان هجوماً لم يسبق له مثيل.

بدءاً من الاستجابة الآلية للتهديدات وصولاً إلى إدارة سطح الهجوم، فهي توفر نهجاً استباقياً للتخفيف من المخاطر الإلكترونية.

أفضل ميزات Darktrace

تحليل نشاط الشبكة العادي لاكتشاف السلوك الشاذ الذي قد يشير إلى وجود تهديدات إلكترونية

الكشف عن الحوادث الأمنية في الوقت الفعلي، مما يسمح للفرق بالاستجابة الفورية

مراجعة لوحات تصوُّر المخاطر من أجل تحليل أفضل للحوادث وتحديد أولويات المخاطر

أتمتة احتواء التهديدات لعزل الأنشطة الضارة بأقل قدر من التدخل اليدوي

ربط بيانات التهديدات عبر أنظمة مختلفة للكشف عن أنماط الهجمات الخفية

تتكيف باستمرار مع المخاطر السيبرانية المتطورة، وتتعلم سلوكيات جديدة للشبكة من أجل الحماية المستمرة

قيود Darktrace

تتطلب تحليلاً يدويًا لتحديد مدى خطورة التهديدات المكتشفة

تعتمد على جودة البيانات، مما يعني أن سجلات الشبكة غير المكتملة أو غير الدقيقة يمكن أن تؤثر على دقة الكشف

يقدم منحنى تعليمي حاد، خاصةً للفرق الجديدة في مجال الأمن السيبراني القائم على الذكاء الاصطناعي

تسعير Darktrace

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Darktrace

G2: 4. 4/5 (أكثر من 25 تقييمًا)

Capterra مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Darktrace؟

هذا ما قاله أحد مستخدمي G2:

نظام رائع لمراقبة الشبكة، سواء داخل الشركة أو في السحابة. من خلال واجهة واحدة، يمكننا مراقبة ومراجعة حركة مرور الشبكة على خدماتنا ذات الأهمية الحرجة للأعمال. تُظهر الواجهة حركة المرور المباشرة وتسمح لنا بترجيع الأحداث لمعرفة وقت حدوث الأشياء وأثناء حدوثها.

نظام رائع لمراقبة الشبكة، سواء داخل الشركة أو في السحابة. من خلال واجهة واحدة، يمكننا مراقبة ومراجعة حركة مرور الشبكة على خدماتنا ذات الأهمية الحرجة للأعمال. تُظهر الواجهة حركة المرور المباشرة وتسمح لنا بترجيع الأحداث لمعرفة وقت حدوث الأشياء وأثناء حدوثها.

🔮 البصيرة الرئيسية: يمكن للذكاء الاصطناعي اكتشاف المخاطر، ولكن الأمن السيبراني يحتاج إلى خطة دفاع قوية تحتاج إلى تدخل يدوي أيضًا. تعرّف على كيفية تنفيذ إطار عمل لإدارة مخاطر الأمن السيبراني من أجل حماية أقوى.

9. Riskified (الأفضل لمنع الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية)

عبر المخاطر

يُعد الاحتيال معركة مستمرة بالنسبة لتجار التجزئة عبر الإنترنت، ويُعد إبعاد العملاء الجيدين مع حظر العملاء السيئين خطأً مكلفاً. تستخدم Riskified تقييم المخاطر المستند إلى الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد الاحتيال المحتمل، والموافقة على المعاملات المشروعة، وتقليل مخاطر استرداد المبالغ المدفوعة.

بدلاً من إجبار التجار على الاختيار بين الأمان والمبيعات، تقوم نماذج التعلُّم الآلي من Riskified بتحليل أنماط المعاملات في الوقت الفعلي، مما يضمن زيادة إيرادات الشركات إلى أقصى حد مع إبعاد المحتالين.

أفضل ميزات تحديد المخاطر

تغطية تكاليف استرداد التكاليف، مما يسمح للشركات بالموافقة على المزيد من المعاملات دون مخاطر مالية

تحليل بيانات المعاملات باستخدام الكشف عن الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتحديد عمليات الشراء عالية المخاطر بدقة

توفير لوحات معلومات مفصّلة ورؤى مفصّلة عن الاحتيال لتتبع سلوك العملاء واتجاهات الدفع

الموافقة على المعاملات المشروعة في الوقت الفعلي، مما يقلل من التأخير ويحسِّن تجربة العملاء

قيود تحديد المخاطر

تعتمد على جودة البيانات، مما يعني أن سجلات المعاملات غير المكتملة أو غير الدقيقة يمكن أن تقلل من الفعالية

مخاطر النتائج الإيجابية الكاذبة، واحتمالية رفض عمليات الشراء الصحيحة عندما تكون فلاتر الاحتيال شديدة للغاية

يتطلب تكامل التاجر، مما يجعل الإعداد والأداء يعتمدان على التهيئة المناسبة للنظام

تسعير المخاطر

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات المخاطر

G2: 4. 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 25 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Riskified؟

وفقًا لمستخدم Capterra هذا

نحن نبيع السلع الفاخرة ويمكن أن نكون ضحية سهلة للاحتيال. تحمينا Riskified وتحمي طلباتنا. كما أن دعم العملاء لديهم على أعلى مستوى

نحن نبيع السلع الفاخرة ويمكن أن نكون ضحية سهلة للاحتيال. تحمينا Riskified وتحمي طلباتنا. كما أن دعم العملاء لديهم على أعلى مستوى

10. IBM OpenPages مع Watson (الأفضل لإدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال القائمة على الذكاء الاصطناعي)

عبر IBM OpenPages مع واتسون*

تُعد إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) يدويًا مصدر إزعاج، خاصةً عندما تتطور اللوائح باستمرار. يعمل برنامج IBM OpenPages مع Watson على تبسيط الفوضى من خلال مركزية تحديد المخاطر وتقييمها وتتبع الامتثال، وكل ذلك مدعوم بالتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

من خلال إمكانات التعلّم الآلي في Watson، يمكن للشركات مراقبة المخاطر التشغيلية وتتبع الضوابط المالية وضمان الامتثال التنظيمي - دون البحث في جداول بيانات لا نهاية لها.

أفضل ميزات IBM OpenPages مع Watson

أتمتة إدارة المخاطر التشغيلية وقياس المخاطر وتتبعها في الوقت الفعلي

تبسيط إدارة السياسات والامتثال، مما يضمن تلبية الشركات للتفويضات التنظيمية المتطورة

إدارة حوكمة تكنولوجيا المعلومات، والحد من مخاطر الأمن السيبراني وتحسين تتبع الامتثال

قلل التكاليف المالية من خلال تعزيز إدارة الضوابط المالية وتقليل مخاطر التكلفة الإجمالية للمشروع

حافظ على استمرارية الأعمال أثناء الأحداث التخريبية باستخدام تقييمات المخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تنظيم ومركزية حوكمة مخاطر النماذج، وتحسين الإشراف على نماذج الأعمال

تبسيط إدارة التدقيق، مما يجعل تتبع المخاطر والتحقق من الامتثال أسهل

IBM OpenPages مع قيود واتسون

لا يمكن القضاء على جميع المخاطر، حيث إن بعض أوجه عدم اليقين التشغيلية متأصلة في العمليات التجارية

يتطلب مدخلات من المستخدم، مما يعني أن الذكاء الاصطناعي وحده لا يمكنه أتمتة جميع تقييمات المخاطر بالكامل

صفحات IBM OpenPages مع تسعير واتسون

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات IBM OpenPages مع Watson

G2: 4. 2/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن IBM OpenPages مع Watson؟

وفقًا لمستخدم G2 هذا:

إن مرونة IBM OpenPages هي أكثر ما أقدره. يمكنني تخصيص لوحات المعلومات وطرق العرض والعناصر والتقارير لتكييفها مع الاحتياجات المحددة لفريق Bci. وهذا يساعدنا على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

إن مرونة IBM OpenPages هي أكثر ما أقدره. يمكنني تخصيص لوحات المعلومات وطرق العرض والعناصر والتقارير لتكييفها مع الاحتياجات المحددة لفريق Bci. وهذا يساعدنا على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

يساعدك ClickUp على إدارة المخاطر مثل المحترفين

عادةً ما تحظى المخاطر بسمعة سيئة - مجرد كوارث تنتظر الحدوث.

ولكن إليك وجهة نظر مختلفة: ماذا لو كانت المخاطر في الواقع فرصاً؟ فرصة لتعزيز أعمالك، والبقاء في صدارة المنافسة، وبناء استراتيجية أكثر مرونة من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي في مكان العمل!

وفقًا لشركة IBM، توفر الشركات التي لديها فريق استجابة للحوادث (IR) يقوم باختبار خطتها بنشاط ما متوسطه 2. 66 مليون دولار في تكاليف الاختراق مقارنةً بالشركات التي لا تمتلك هذا الفريق.

من الناحية التجارية، هذه ضربة واحدة ومكسبان: انخفاض التكاليف واستراتيجية أكثر ذكاءً لإدارة المخاطر.

بفضل تدفقات العمل المؤتمتة ولوحات المعلومات المركزية والرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، تساعد ClickUp المؤسسات على تحديد المخاطر مبكرًا واتخاذ إجراءات سريعة ومنع حدوث اضطرابات مكلفة.

لا يسمح لي ClickUp بإبقاء المشاريع على المسار الصحيح واكتشاف المخاطر في وقت مبكر فحسب، بل يساعدني أيضًا كمساهم فردي في مهامي اليومية.

لا يسمح لي ClickUp بإبقاء المشاريع على المسار الصحيح واكتشاف المخاطر في وقت مبكر فحسب، بل يساعدني أيضًا كمساهم فردي في مهامي اليومية.

هل أنت مستعد للتحكم في المخاطر وتحويلها إلى فرص للنمو؟ اشترك في ClickUp اليوم!