أفضل 10 أدوات AIOps للمراقبة والعمليات في عام 2025

من الواضح أن الطبيعة المتطورة باستمرار لعمليات تكنولوجيا المعلومات والتعقيد المتزايد لبيئات التكنولوجيا الحديثة قد أوضحا الحاجة إلى أدوات AIOps. تستخدم AIOps، أو الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات، ما يلي الذكاء الاصطناعي (AI) وتقنيات التعلم الآلي (ML) لتعزيز وأتمتة مهام تشغيل تكنولوجيا المعلومات المختلفة.

صُممت منصات AIOps لتحليل وتفسير البيانات التي يتم إنشاؤها من مختلف أدوات عمليات تكنولوجيا المعلومات والمنصات، وتوفير ضمان الخدمة والرؤى، وأتمتة المهام الروتينية، ومساعدة المؤسسات على اكتشاف المشكلات وحلها بكفاءة أكبر.

يساعد ذلك في صحة الخدمة والتوافر المستمر للخدمة، مما يضمن تجربة رقمية مثالية للعملاء ومستويات عالية من رضا العملاء.

بصفتك محترفاً حديثاً في مجال تكنولوجيا المعلومات، فأنت تريد نشر أفضل منصة AIOps لأعمالك. بعد إجراء بحث شامل، اخترنا لك أفضل حلول برمجيات AIOps من أجلك.

دعنا نتعمق في الأمر! 🚀

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات AIOps

هناك مجموعة من منصات AIOps متوفرة في السوق، وقد يصبح الأمر مربكًا بعض الشيء عندما تحاول اختيار أفضل ما يناسب احتياجات عملك.

لكن لا تقلق! لقد جمعنا قائمة بالمعايير غير القابلة للتفاوض التي يجب أن تبحث عنها عند تقييم أدوات AIOps، بغض النظر عن حالة استخدام الذكاء الاصطناعي :

إمكانيات التعلم الآلي: تقييم خوارزميات ونماذج التعلم الآلي التي تستخدمها الأداة للكشف عن الحالات الشاذة واكتشاف الأنماط والتحليلات التنبؤية

تقييم خوارزميات ونماذج التعلم الآلي التي تستخدمها الأداة للكشف عن الحالات الشاذة واكتشاف الأنماط والتحليلات التنبؤية الأتمتة والمعالجة: تحديد إمكانيات الأداة لأتمتة المهام الروتينية والاستجابة للحوادث وإجراءات المعالجة

تحديد إمكانيات الأداة لأتمتة المهام الروتينية والاستجابة للحوادث وإجراءات المعالجة تكامل البيانات ومصادرها : قم بتقييم مدى تكامل الأداة مع البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات وأنظمة المراقبة ومصادر البيانات

: قم بتقييم مدى تكامل الأداة مع البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات وأنظمة المراقبة ومصادر البيانات تحليل الأسباب الجذرية: قم بتقييم قدرة الأداة على إجراء تحليل فعال للأسباب الجذرية، مما يساعد على تحديد المشكلات الأساسية المسببة للحوادث

قم بتقييم قدرة الأداة على إجراء تحليل فعال للأسباب الجذرية، مما يساعد على تحديد المشكلات الأساسية المسببة للحوادث قابلية التوسع: ضع في اعتبارك قابلية توسع منصة AIOps للتأكد من قدرتها على التعامل مع حجم البيانات التي تولدها بيئات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة والمعقدة. يجب أن تكون الأداة التي اخترتها قادرة على دعم نمو مؤسستك

ضع في اعتبارك قابلية توسع منصة AIOps للتأكد من قدرتها على التعامل مع حجم البيانات التي تولدها بيئات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة والمعقدة. يجب أن تكون الأداة التي اخترتها قادرة على دعم نمو مؤسستك إدارة التنبيهات: افحص كيفية تعامل الأداة مع التنبيهات والحوادث وما إذا كان بإمكانها تحديد أولويات التنبيهات وربطها بذكاء

افحص كيفية تعامل الأداة مع التنبيهات والحوادث وما إذا كان بإمكانها تحديد أولويات التنبيهات وربطها بذكاء سهولة الاستخدام: قم بتقييم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم بشكل عام للتأكد من أن الأداة سهلة الاستخدام

قم بتقييم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم بشكل عام للتأكد من أن الأداة سهلة الاستخدام التكلفة والعائد على الاستثمار: تقييم العائد المحتمل على الاستثمار (ROI) استنادًا إلى قدرات الأداة على تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل وقت التعطل

تقييم العائد المحتمل على الاستثمار (ROI) استنادًا إلى قدرات الأداة على تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل وقت التعطل الأمن: تقييم كيفية تعامل الأداة مع البيانات الحساسة وما إذا كانت توفر ميزات لتعزيز الأمن

تقييم كيفية تعامل الأداة مع البيانات الحساسة وما إذا كانت توفر ميزات لتعزيز الأمن الامتثال: التأكد من أن أداة AIOps تلتزم بأفضل الممارسات الأمنية وتتوافق مع لوائح خصوصية البيانات ذات الصلة بالصناعة

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أفضل 10 أدوات للذكاء الاصطناعي في عام 2024

الآن بعد أن أصبحت معايير التقييم في متناول يدك، ألقِ نظرة على هذه القائمة القصيرة لأفضل أدوات AIOps. يمكن لجميع هذه الأدوات تحسين خفة الحركة وتعزيز أداء فرق عمليات تكنولوجيا المعلومات لديك.

1. كليك أب

إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات لديك بسهولة وكفاءة من خلال الاستفادة من قوة ClickUp Brain

ClickUp هي عبارة عن منصة إنتاجية شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء وإدارة جميع عمليات مكان العمل (بما في ذلك تلك الخاصة بفرق تكنولوجيا المعلومات لديك) وعمليات الأعمال والأنظمة. كل ذلك في مساحة عمل تعاونية واحدة.

أداة الذكاء الاصطناعي من ClickUp, ClickUp Brain هو أول شبكة عصبية في العالم ربط معرفة شركتك والمستندات والمهام والأشخاص بالذكاء الاصطناعي.

يعمل مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain على تحسين إنتاجيتك من خلال تقليل الحاجة إلى البحث عن المعلومات. اسأل عن أي شيء يتعلق بعملك في أي مكان في ClickUp واحصل على إجابات مفصلة في ثوانٍ.

باستخدام مدير مشاريع الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain، يمكنك بسهولة أتمتة مهام تكنولوجيا المعلومات الروتينية، وتحديد أولويات الأنشطة ذات الأهمية القصوى وتتبع تقدم فريقك, تكوين تدفقات البيانات و إنشاء تنبيهات في الوقت الفعلي-جميعها مكونات مهمة لنجاح فريق البرمجيات.

علاوة على ذلك، من خلال ربط ClickUp مع منصات عمليات الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل New Relic وDatadog وPrometheus وغيرها، يمكنك إدارة جميع أنظمة تتبع الحوادث والمراقبة والاستجابة ضمن منصة واحدة. لا مزيد من التبديل بين عشرات علامات التبويب!

لعمليات تكنولوجيا المعلومات الفعالة، يجب أن تكون قادرًا على تحليل البيانات وتحديد الثغرات المحتملة في العمليات بشكل منهجي. إذا كنت تشعر بالإرهاق من فكرة تخطيط وتنفيذ مشروع بهذا الحجم على مستوى المؤسسة، فلا تقلق!

ابدأ بهذا البرنامج الجاهز للاستخدام قالب نتائج تحليل بيانات ClickUp . يبسط عملية جمع وتنظيم المعلومات ذات الصلة من مصادر دقيقة. وهو متخصص في إجراء تحليل سريع للبيانات و تصور رؤى البيانات .

استفد من قالب نتائج تحليل البيانات الخاص بـ ClickUp لتنظيم تحليل كميات كبيرة من البيانات التاريخية لمؤسستك

بمجرد أن تحدد الثغرات المحتملة في عمليات تكنولوجيا المعلومات لديك، ستحتاج على الأرجح إلى اتخاذ قرارات حاسمة لحماية بنيتك التحتية لتكنولوجيا المعلومات في المستقبل.

قالب إطار عمل اتخاذ القرار في ClickUp يمكن أن يكون مفيدًا لمساعدتك في تقييم جميع الخيارات الممكنة بموضوعية.

استفد من نموذج وثيقة إطار عمل اتخاذ القرار الخاص بـ ClickUp لمنح فريقك السبق في اتخاذ القرار

انقر فوق أفضل الميزات

استخدم المطالبات المحددة مسبقًا أو أنشئ مطالباتك الخاصة بك لإنشاء تقارير وملخصات المشاريع وخلاصات الاجتماعات والمزيد باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل من ClickUp Brain

توليد رؤى من مجموعات البيانات الكبيرة باستخدام معالجة اللغة الطبيعية من ClickUp Brain لتسريع وتحسين عملية اتخاذ القرار وحل المشكلات

استفد من أكثر من 100 دور محدد مطالبات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في سيناريوهات اتخاذ القرارات المختلفة

تبسيط العمليات باستخدام أتمتة المهام المضمنة أو إنشاء مهامك الخاصة دون الحاجة إلى تعليمات برمجية

اعمل بكفاءة مع جميع منصات عمليات تكنولوجيا المعلومات المفضلة لديك، وأدوات المراقبة الحالية، والتطبيقات المفيدة مثل Zapier وMake وWebhooks من خلال عمليات التكامل في ClickUp

قيود ClickUp

قد يحتاج المستخدمون لأول مرة إلى بعض الوقت للتعود على كامل الميزات التي يقدمها ClickUp

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. سبانك

عبر سبانك Splunk هو حل لتحليل البيانات يقوم بمراقبة وحل المشكلات عبر أنظمة متنوعة. وهو قابل للتطبيق لتحديد مشاكل الخادم والتطبيقات وأجهزة الشبكة.

بالإضافة إلى ذلك، يسهل Splunk إنشاء التقارير ولوحات المعلومات لتمثيل البيانات بصريًا لمراقبة الأداء.

يستخدم Splunk IT Service Intelligence (ITSI) التعلم الآلي لتحليل البيانات من مصادر مختلفة وربطها، مما يوفر رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي حول بيئة تكنولوجيا المعلومات والأداء والمشكلات المحتملة.

مع Splunk، يمكنك الحصول على نظام أساسي موحد للأمان والمراقبة للحفاظ على مرونتك على مستوى المؤسسة.

أفضل ميزات Splunk

استبق المشكلات الرئيسية عن طريق اكتشاف التهديدات الرئيسية وإصلاحها قبل أن تؤدي إلى تعطل مكلف

لا تتنازل أبداً عن خدماتك ذات المهام الحرجة من خلال استعادتها في غضون دقائق، مما يضمن استمرار إنتاجية فرقك بينما يتمتع عملاؤك بتجربة خالية من المتاعب

احصل على رؤية في الوقت الفعلي ورؤى قابلة للتنفيذ حتى تتمكن من إنشاء إيقاعات استجابة مُحكمة وتعزيز مرونة أعمالك باستمرار

ادمجه مع ClickUp لدمج جميع بيانات عمليات تكنولوجيا المعلومات في منصة إدارة المهام الخاصة بك

قيود Splunk

يمكن أن تصبح مكلفة عندما تكون أحجام البيانات عالية

خاصية التنبيه في الوقت الحقيقي لديها مجال للتحسين

تسعير #### Splunk

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Splunk

G2: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 220 تقييم)

3. بيج باندا

عبر بيج باندا BigPanda هي عبارة عن منصة AIOps تستخدم الذكاء الاصطناعي لربط التنبيهات وترتيب أولوياتها وأتمتة إدارة الحوادث وتبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات لحل المشاكل بشكل أسرع.

ما يميز Big Panda عن غيرها هو أنها تستخدم AIOps لتجميع التنبيهات من أدوات المراقبة المختلفة وترتيبها مثل Icinga وThousandEyes وPrometheus وغيرها، مما يساعد فرق تكنولوجيا المعلومات على التركيز على المشكلات الحرجة وتقليل الإرهاق من التنبيهات.

هذا مفيد جدًا في تقليل الضوضاء والسماح لفرقك بمضاعفة التركيز على المشكلات الأكثر أهمية.

أفضل ميزات BigPanda

احصل على الحوادث القابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي قبل أن تتصاعد إلى انقطاعات كبيرة. تعمل BigPanda على دمج المعلومات من مختلف الأدوات الواردة وربطها باستخدام التعلم الآلي

تسريع عملية المعالجة. يتكامل BigPanda مع أدوات خارجية مثل Slack وWebEx وTeams وJIRA وServiceNow وغيرها لأتمتة وتبسيط الاستجابة للحوادث

استفد من لوحات المعلومات سهلة الاستخدام والقابلة للتخصيص لإبقاء قيادتك على اطلاع دائم على كيفية تبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات

قيود BigPanda

الدعم ووقت الاستجابة بحاجة إلى تحسين

يعاني المستخدمون من البطء في بعض الأحيان

تسعير BigPanda

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات BigPanda

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

4. دينا تريس

عبر داينا تريس DynaTrace عبارة عن منصة لمراقبة أداء التطبيقات وملاحظة الأداء توفر رؤى في الوقت الفعلي لتطبيقات البرامج والبنية التحتية. يستخدم Dynatrace الذكاء الاصطناعي لتحديد الأسباب الجذرية لمشاكل الأداء وتحليلها تلقائيًا، مما يسمح بالتشخيص السريع وحلها.

تتمثل إحدى نقاط القوة في Dynatrace في استخدامها المتقدم للذكاء الاصطناعي لتحليل الأسباب الجذرية تلقائياً. تراقب الأداة أداء التطبيق وصحة البنية التحتية وتجربة المستخدم، ثم تستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة تحليل الأسباب الجذرية.

تدعم DynaTrace التقنيات السحابية الأصلية، وتتكامل مع عمليات DevOps، وتوفر ميزات المراقبة الأمنية والتحليلات التنبؤية. تساعد المنصة فرقك الهندسية على تحسين جودة التعليمات البرمجية، وتعزيز الأداء العام للنظام وموثوقيته، وتبسيط دورة حياة تطوير البرمجيات.

أفضل ميزات DynaTrace

مواءمة عمليات تكنولوجيا المعلومات لديك مع الأهداف الاستراتيجية للأعمال من خلال ربط أداء تطبيقك بمقاييس الأعمال الرئيسية

استفد من مراقبة DynaTrace في الوقت الحقيقي والتحليلات المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين إمكانية مراقبتك وتحديد المشكلات في حالة السياقات المعقدة

الاستفادة من المساعد الافتراضي الذي يساعد بذكاء في العثور على الأسباب الجذرية المحتملة للاضطرابات

قم بربط جميع بيانات Dynatrace الخاصة بك مع سير عملك اليومي في ClickUp من خلال تكامل بسيط

قيود DynaTrace

إعداد النظام وتكوينه يستغرق وقتاً طويلاً ومعقداً

تجربة المستخدم ليست بديهية للغاية ويمكن تحسينها

تسعير DynaTrace

مراقبة التجربة الرقمية: التسعير بالساعة

التسعير بالساعة مراقبة البنية التحتية: بسعر الساعة

بسعر الساعة مراقبة المكدس الكامل: بسعر الساعة

تقييمات ومراجعات DynaTrace #### تقييمات ومراجعات DynaTrace

G2: 4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

5. بيجر دوتي

عبر واجب النداء PagerDuty هو منصة إدارة الحوادث مصممة لمساعدة المؤسسات على الاستجابة للمشكلات الحرجة في عملياتها الرقمية وحلها.

تُعد المنصة مركزًا مركزيًا للعمليات الرقمية في الوقت الفعلي، حيث تجمع الإشارات من مختلف أدوات المراقبة والتطبيقات والأنظمة.

توفر PagerDuty أيضًا تحليلات متقدمة ورؤى قابلة للتنفيذ لمساعدة المؤسسات على التعلم من الحوادث، وتحديد الأنماط، وتحسين الأداء، وتحسين عملياتها التشغيلية باستمرار.

أفضل ميزات PagerDuty

أتمتة عملية الاستجابة للحوادث، مما يسمح لفرقك باكتشاف الحوادث وفرزها وحلها بشكل أسرع

إخطار أصحاب المصلحة المناسبين في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى تبسيط التواصل والتعاون في السيناريوهات الحرجة

تعزيز وقت الاستجابة من خلال منح فرقك المرونة في الإقرار بالحوادث والاستجابة لها مباشرةً من أجهزتهم المحمولة بمساعدة تطبيق PagerDuty على الهاتف المحمول

دمج جميع عمليات تكنولوجيا المعلومات وإدارة الحوادث وعمليات إدارة المهام اليومية في منصة موحدة من خلال الاستفادة من تكامل PagerDuty مع ClickUp

قيود PagerDuty

يمكن أن تكون واجهة المستخدم مربكة للمستخدم لأول مرة

يمكن تحسين قدرات إعداد التقارير

تسعير PagerDuty

مجاناً حتى 5 مستخدمين شهرياً

حتى 5 مستخدمين شهرياً المحترفين: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم العمليات الرقمية: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات PagerDuty #### تقييمات ومراجعات PagerDuty

G2: 4.5/5 (أكثر من 840 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 840 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

6. آب دايناميكس

عبر ديناميكيات التطبيقات تضع AppDynamics من Cisco فرق تكنولوجيا المعلومات في مركز الأعمال. كمنصة AIOps، يستخدم AppDynamics الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي لأتمتة مختلف جوانب عمليات تكنولوجيا المعلومات.

تستخدم المنصة تحليلات متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الحالات الشاذة والتنبؤ بالمشكلات المحتملة وربط البيانات من مصادر متنوعة تلقائيًا لتحديد الأسباب الجذرية للمشكلات.

تساهم إمكانات AppDynamics في إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات بكفاءة واستباقية في إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات، مما يوفر الأتمتة والذكاء في بيئات تكنولوجيا المعلومات الحديثة.

أفضل ميزات AppDynamics

تمكين ديناميكيات على مستوى التعليمات البرمجية، مما يسمح للمطورين لديك باكتشاف الاختناقات وتحسين التعليمات البرمجية للتطبيق لتحقيق كفاءة أفضل

الاستفادة من ميزة مراقبة المستخدم النهائي في AppDynamics للحصول على رؤى حول تجربة المستخدم وتفاصيل الجلسة ومقاييس الأداء

تيسير التواصل الفعال واتخاذ القرارات الفعالة عبر الوظائف والفرق من خلال إعداد لوحات معلومات مخصصة لإعداد التقارير التي تلبي احتياجات مراقبة الأداء المتعددة

مراقبة المعاملات التجارية وتتبعها لتحديد مجالات التحسين

قيود AppDynamics

الإعداد والتهيئة الأولية معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً

قد يستغرق المستخدمون لأول مرة بعض الوقت للتعود على إمكانيات المنصة

تسعير AppDynamics

إصدار مراقبة البنية التحتية: 6 دولارات شهرياً لكل وحدة معالجة مركزية أساسية

6 دولارات شهرياً لكل وحدة معالجة مركزية أساسية الإصدار المميز: 33 دولاراً شهرياً لكل وحدة معالجة مركزية أساسية

33 دولاراً شهرياً لكل وحدة معالجة مركزية أساسية إصدار المؤسسات: 50 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وحدة معالجة مركزية أساسية

50 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وحدة معالجة مركزية أساسية إصدار المؤسسات لحلول SAP: 95 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وحدة معالجة مركزية أساسية

تقييمات ومراجعات تطبيق AppDynamics

G2: 4.3/5 (أكثر من 370 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 370 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30+ تقييم)

7. موجسوفت

عبر موغسوفت Moogsoft هي أداة AIOps تعمل على تحسين اكتشاف حوادث تكنولوجيا المعلومات وإدارتها وحلها. تستفيد المنصة من الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي لاكتشاف الحوادث وربطها في بيئات تكنولوجيا المعلومات المعقدة تلقائيًا.

تسعى Moogsoft إلى ضمان التوافر المستمر لبيانات الأحداث من خلال الحد من الضوضاء الآلية والارتباط والتعاون عبر سير عمل الحوادث.

أفضل ميزات موغسوفت

تحديد الانحرافات عن السلوك الطبيعي في أنظمة تكنولوجيا المعلومات من خلال قدرتها على اكتشاف الحالات الشاذة

تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لاكتشاف الأنماط ومنع تكرارها

أتمتة سير عمل إدارة الحوادث وإعادة الوقت لفرق تكنولوجيا المعلومات لديك للتركيز على المهام الأكثر أهمية

قيود موغسوفت

غير معروف نسبيًا من حيث المراجعات والتقييمات

يمكن أن تكون قدرات التعلم الآلي أفضل

تسعير موغسوفت

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Moogsoft

G2: 4.5/5 (أكثر من 35 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 35 تقييم) Capterra: غير متوفر

8. لوجيك مونيتور

عبر مراقب المنطق LogicMonitor عبارة عن منصة شاملة لمراقبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والقدرة على المراقبة السحابية.

أفضل ما في هذه المنصة هو أنها تُمكِّن المؤسسات من الحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول أداء وصحة مجموعة تكنولوجيا المعلومات بالكامل، بما في ذلك الشبكات والخوادم والتطبيقات والموارد السحابية.

توفر المنصة تنبيهات استباقية ولوحات معلومات قابلة للتخصيص وتحليلات تنبؤية لمساعدة فرق تكنولوجيا المعلومات على تحديد المشكلات وحلها بسرعة، مما يضمن الأداء الأمثل وتقليل وقت التعطل ودعم موثوقية تكنولوجيا المعلومات بشكل عام.

لوجيك مونيتور أفضل الميزات

استفد من الاكتشاف التلقائي وقوالب المراقبة التي تم تكوينها مسبقًا لتبسيط نشر وإدارة المراقبة عبر بيئات متنوعة

تقليل MTTR أو "متوسط وقت الاسترداد" من خلال ضمان الاتصال والرؤية في الوقت الحقيقي عبر أنظمة تكنولوجيا المعلومات

ضمان المراقبة القوية لأداء التطبيق

قيود LogicMonitor

قد يكون مكلفاً للشركات الصغيرة

تسعير #### تسعير LogicMonitor

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات لوجيك مونيتور

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. داتادوج

عبر داتادوج Datadog عبارة عن منصة مراقبة وتحليلات تنبؤية قائمة على السحابة توفر إمكانية مراقبة شاملة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات والسجلات وغيرها من الأمور الخاصة بالمؤسسة.

تساعد الأداة المؤسسات في قيادة مبادرات التحول الرقمي.

تكمن الميزة الأساسية ل Datadog في قدرتها على توفير رؤية شاملة عبر مجموعة التكنولوجيا بأكملها، مما يسمح للمؤسسات بمراقبة أنظمتها وتطبيقاتها واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وتحسين أدائها في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Datadog

التعامل مع متطلبات المراقبة حتى عندما تتوسع أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديك وتصبح أكثر تعقيدًا. تم تصميم Datadog ليتطور وفقًا لاحتياجات مؤسستك المتزايدة

الاستفادة من إمكانات التعلم الآلي المتقدمة في Datadog لاكتشاف الحالات الشاذة في وقت مبكر قبل أن تظهر على شكل مشكلات

تحديد مشكلات الأداء وضمان تجربة إيجابية للمستخدم بمساعدة قدرات المراقبة التركيبية في Datadog

الجمع بين إمكانية المراقبة وسير عمل إدارة المهام اليومية من خلال ربط Datadog مع ClickUp

قيود Datadog

قد تجعل مجموعة الميزات الشاملة من الميزات من الصعب على المستخدمين الجدد البدء في العمل

قد يكون مكلفاً للفرق والمؤسسات الكبيرة

تسعير Datadog #### تسعير Datadog

مجاني حتى 5 مضيفين

حتى 5 مضيفين المحترفين: بدءًا من 15 دولارًا شهريًا لكل مضيف

بدءًا من 15 دولارًا شهريًا لكل مضيف المؤسسات: بدءًا من 23 دولارًا شهريًا لكل مضيف

Datadog التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (440+ تقييم)

4.3/5 (440+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 230 تقييم)

10. إيدج دلتا

عبر حافة دلتا تعالج Edge Delta بياناتك الضخمة على أساس الوقت الحقيقي من خلال اختراق صوامع البيانات. تمكّنك بنيتها الموزعة من تخزين أي حجم من البيانات والبحث فيها دون المساس بالتكاليف أو الأداء.

تتمثل إحدى الميزات البارزة في Edge Delta في تركيزها على الحوسبة المتطورة والمعالجة الآنية للبيانات القابلة للملاحظة.

من خلال تحليل البيانات على الحافة، يمكن للمؤسسات الحصول على رؤى فورية حول أداء تطبيقاتها وأنظمتها، مما يتيح استجابة أسرع للمشكلات وتعزيز الكفاءة التشغيلية الإجمالية.

هذا النهج مفيد بشكل خاص للتطبيقات ذات البنى الموزعة وتلك التي تستفيد من البنية التحتية للحوسبة المتطورة.

أفضل ميزات #### Edge Delta

استمتع بتحكم لا مثيل له في معالجة البيانات على مستوى الوكيل

عزز قدرتك على البحث بسرعة عبر جميع بياناتك نظرًا لأن الأداة يمكنها استيعاب جميع البيانات كبيانات كائنات، مما يتيح لك تخزين البيانات بتكلفة منخفضة

توجيه البيانات الخاصة بك إلى وجهة تدفق واحدة أو أكثر من وجهات تدفق البيانات

إدارة خطوط الأنابيب الخاصة بك بسهولة من خلال سير عمل بنقرة واحدة لتحل محل ملفات التكوين المعقدة

قيود دلتا إيدج دلتا

لديها تحديات قابلية التوسع

تسعير إيدج دلتا

احترافي: 0.20 دولار لكل جيجابايت

0.20 دولار لكل جيجابايت المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات حافة دلتا

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

أتمتة وتبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات لديك باستخدام AIOps

يمكن لحل AIOps الفعال أن يحقق أخيرًا مبادرة التحول الرقمي ذات الرؤية المستقبلية لمؤسستك. إن أدوات AIOps لا غنى عنها لفرق تكنولوجيا المعلومات الحديثة التي تتصارع مع تعقيدات بيئات تكنولوجيا المعلومات المعاصرة.

تتصدى أدوات AIOps، المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونماذج التعلم الآلي، للتحديات التي تفرضها البنى التحتية المعقدة وأحجام البيانات الكبيرة والحاجة إلى اكتشاف المشكلات الاستباقية.

يمكن لمنصة AIOps المناسبة، عند دمجها مع ClickUp، أتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات لديك وتحديثها. يمكن أن تساعد ClickUp في تبسيط البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات لديك وتعزيزها وزيادة إنتاجية الفريق وكفاءته على جميع المستويات. تسجيل الدخول للحصول على حساب ClickUp المجاني اليوم!