أفضل 11 بديلاً ل Vimcal لجدولة أكثر ذكاءً في عام 2025

الوقت هو أكثر ما نريده ولكن أسوأ ما نستخدمه.

الوقت هو أكثر ما نريده ولكن أسوأ ما نستخدمه.

الاجتماعات مثل السكر - الكثير منها يؤدي إلى انهيار إنتاجيتك. وقد كشف استطلاع حديث أجراه موقع Slack أن قضاء أكثر من ساعتين يومياً في الاجتماعات يؤدي إلى ذلك. ليس رائعاً، أليس كذلك؟

ادخل إلى Vimcal، "أسرع تقويم في العالم"، هنا لتوفير وقتك... أم أنه كذلك؟

على الرغم من أن Vimcal هو تقويم رائع مدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلا أنه قد لا يناسب الجميع. ربما تحتاج إلى تقويم يتزامن بشكل أفضل مع فريقك، أو يقدم تكاملات أكثر قوة، أو يبدو أكثر روعة.

أيًا كانت رغبتك، فقد جمعنا لك أفضل بدائل Vimcal التي ستساعدك على استعادة يومك وتجنب الإرهاق من الاجتماعات وجعل كل ساعة مهمة. لنبدأ مباشرةً!

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي قائمة بأفضل 11 بديلاً لـ Vimcal لمساعدتك في تخطيط وقتك بسهولة: ClickUp: الأفضل لجدولة المهام وإدارة المشاريع التعاونية الحركة: الأفضل لحجب وقت التركيز للعمل دون انقطاع Sunsama: الأفضل لدمج المهام من مخططين آخرين Amie: الأفضل لمزامنة وإدارة كل من نمط الحياة وعبء العمل أكيفلو: الأفضل لحظر الوقت الموحد دون تبديل علامات التبويب والنوافذ Todoist: الأفضل لإنشاء قوائم مهام مبسطة Calendly: الأفضل لجدولة الاجتماعات مع مستخدمين خارجيين تشيلي بايبر الأفضل لتحويل الطلبات إلى خط أنابيب تقويم جوجل: الأفضل لاكتساب رؤى حول الوقت المستغرق خلال اليوم فانتاستيكال: الأفضل لاقتراح أوقات وتواريخ الفعاليات المتعددة للمدعوين Outlook: الأفضل للتكامل مع بيئات مايكروسوفت أوفيس

قيود فيمكال

يُسوِّق Vimcal نفسه على أنه "أسرع تقويم في العالم"، ولكن حتى أسرع الأدوات يمكن أن تواجه بعض العقبات. إليك بعض القيود التي يجب الانتباه إليها:

إدارة المهام المحدودة: الجدولة سلسة، لكن التوفيق بين المهام إلى جانب الاجتماعات يتطلب تطبيقًا آخر ❌

تحديات التعاون: رائع للاستخدام الشخصي، ولكنه يفتقر إلى مساحات العمل المشتركة وتعيين المهام وتتبع التقدم للفرق ❌

بسيط للغاية بالنسبة لسير العمل المعقد: تصميم بسيط وأنيق، ولكنه يفتقر إلى الوظائف المتقدمة التي تتجاوز مجرد جدولة الوقت الأساسية لمديري المشاريع ❌

قليل من عمليات التكامل: يتصل بالتقويمات الشائعة، ولكنه يفتقر إلى تكامل Zapier الشامل ❌

غالي الثمن بالنسبة للأفراد: الإصدار المجاني مخصص لنظام iOS فقط، وتبدو التكلفة باهظة بالنسبة للاحتياجات الأساسية ❌

على الرغم من أن سرعة Vimcal وتصميمه مثيران للإعجاب، إلا أنه قد لا يكون مناسبًا لمن يبحثون عن حل أكثر قوة لإدارة العمل.

👀 هل تعلم؟ تضاعف وقت اجتماعات الموظفين ثلاث مرات منذ عام 2020، وذلك بفضل ظهور العمل عن بُعد والتعاون الرقمي. لهذا السبب يعد امتلاك الأدوات المناسبة أمرًا ضروريًا للحفاظ على إنتاجية عالية واجتماعات في غاية الأهمية!

مقارنة بدائل Vimcal: لمحة سريعة

أداة حالة الاستخدام الأفضل ل انقر فوق إدارة المشاريع والتقويم الفرق الكبيرة والشركات الناشئة والشركات الحركة جدولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عشاق الإنتاجية والفرق سونساما التخطيط اليومي والمهام المحترفون والعاملون عن بُعد آمي تكامل التقويم والمهام الأفراد والفرق الصغيرة أكيفلو توحيد المهام والتقويم المحترفون المشغولون وفرق العمل تودويست إدارة المهام والمهام الأفراد والعاملين لحسابهم الخاص والفرق Calendly جدولة الاجتماعات فرق المبيعات والموظفين المستقلين تشيلي بايبر أتمتة اجتماعات المبيعات فرق المبيعات والشركات تقويم جوجل جدولة الأحداث الأفراد والفرق والشركات فانتاستيكال دعوة تقويم أبل مستخدمو آبل والمحترفون نظرة مستقبلية تكامل البريد الإلكتروني والتقويم الشركات والمؤسسات

أفضل 11 بديلاً ل Vimcal

مع وجود العديد من الأدوات التي تقدم تنظيم التقويم وميزات الجدولة وإدارة التقويم ومعززات الإنتاجية، من الصعب معرفة من أين تبدأ.

لقد قمنا بتضييق نطاق البحث من أجلك - إليك قائمتنا المختارة لأفضل بدائل Vimcal لاستخدامك الشخصي أو التجاري هذا العام!

1. ClickUp (الأفضل لجدولة المهام وإدارة المشاريع التعاونية)

تحكم في اجتماعاتك ووقتك ومهامك وجدولك الزمني باستخدام ClickUp

عندما يتعلق الأمر ببدائل Vimcal، يبرز ClickUp كأفضل المنافسين.

يُعرف باسم تطبيق كل شيء للعمل، يقدم تطبيق كل شيء للعمل، يقدم تطبيقClickUp أكثر بكثير من مجرد إدارة المهام - فهو يعمل كتقويم لإدارة المشاريع، وهو مثالي للفرق التي تتطلع إلى تبسيط جدولة المواعيد وإدارة المواعيد والاجتماعات والمكالمات في مكان واحد.

تقويم ClickUp

يقدم ClickUp تقويمًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يتكيف مع أولوياتك. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يخطط الجدول الزمني المثالي بناءً على مهامك وأحداثك وأهدافك. سواء كنت تستخدم إصدار الويب أو تطبيق الهاتف المحمول، يمكنك بسهولة رؤية جميع مهامك ومواعيدك واجتماعاتك في واجهة واحدة سلسة.

استغل قوة الذكاء الاصطناعي لتبسيط احتياجاتك في الجدولة باستخدام ClickUp Calendar

❌ ❌ مع فيمكال:

"ما هي أولوياتي اليوم؟"

"لا يوجد وقت تركيز كافٍ أبدًا "

"أنا أعيد جدولة وقت التركيز باستمرار. "

✅ مع تقويم ClickUp Calendar:

"أعرف ما يجب إنجازه اليوم. "

"لدي الوقت الكافي لإنجاز عملي!"

"يتم جدولة عملي تلقائيًا!"

ClickUp AI Notetaker

التقط كل التفاصيل دون عناء مع أداة تدوين الملاحظات من ClickUp

ClickUp's AI Notetaker من ClickUp هو حلم كل هواة الاجتماعات القوية. فهو يُنشئ نصًا كاملاً لاجتماعك ثم يتحول إلى ملخص مثالي للأفكار وعناصر العمل وحتى الملكية!

تكامل ClickUp

يمكنك تصور الجداول الزمنية، وإدارة عبء العمل الخاص بك، ومشاركة تقويمك مع فريقك أو الجمهور - كل ذلك أثناء تحديد أولويات عملك. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتكامل بشكل لا تشوبه شائبة مع تقويم Google، حتى لا يفوتك أي شيء.

إذا كان فريقك يعتمد على أدوات أخرى، فإن تكاملات ClickUp تكامل توفر لك التغطية. يمكنك الاتصال بسهولة بالتطبيقات الشائعة مثل HubSpot و تقويم Google و Outlook و Slack و Zoom وغيرها. مع تكامل Zapier، يمكنك حتى توصيل ClickUp بأكثر من 1000 أداة لإمكانيات لا حصر لها.

قم بتوصيل أكثر من 1000 أداة مع ClickUp لسير عمل أكثر سلاسة باستخدام تكاملات ClickUp

تعني مزامنة المهام في تقويم Google مع ClickUp أنه يمكنك تحديث مهمة في ClickUp ورؤية التغيير في تقويم Google على الفور. قم بتحديث حدث ما في Google، وسينعكس التغيير في ClickUp، مما يجعل كل شيء في تناغم تام.

💡 نصيحة احترافية: دع نماذج ClickUp تعتني بحجوزاتك! أنشئ نماذج مخصصة، وقم بتوجيه الردود تلقائيًا، وحوّل الحجوزات على الفور إلى مهام ClickUp Tasks. لا حاجة للتتبع اليدوي - فقط قم بجدولة المواعيد دون عناء مع متابعة سلسة.

قالب مخطط التقويم ClickUp

ما الأفضل من ذلك؟ تقدم ClickUp مجموعة كبيرة من القوالب المُنشأة مسبقًا لتتمكن من العمل بسرعة، بما في ذلك قالب مخطط تقويم ClickUp، مما يسهل عليك ضمان إنجاز مهامك في الوقت المحدد.

احصل على قالب مجاني استخدم طريقة عرض المخطط الشهري في قالب مخطط تقويم ClickUp Calendar Planner لتخطيط وتنظيم الشهر بأكمله مسبقًا

بفضل طرق العرض المتنوعة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك، فهو الأداة المثالية لإدارة تقويمك التنفيذي بفعالية. طريقة عرض تقويم المخطط الشهري هي الطريقة المثلى لتنظيم المهام والأحداث والاجتماعات حسب التاريخ.

ClickUp Meetings

ClickUp Meetings هي أداة فعالة أخرى لتبسيط البقاء منظمًا. قم بإدارة جدول أعمالك، وتدوين الملاحظات، وتعيين عناصر العمل لإبقاء فريقك مسؤولاً - كل ذلك في مكان واحد.

نظِّم اجتماعاتك باستخدام ClickUp Meetings - تتبع جداول الأعمال، وقم بتعيين المهام، وإدارة عناصر العمل في مكان واحد

مع التحرير الغني، يمكنك تمييز النقاط الرئيسية وتدوين الملاحظات بسهولة. تتيح لك التعليقات المعينة تعيين عناصر العمل مباشرةً لأعضاء الفريق.

استخدم قوائم التحقق من المهام لتتبع جدول أعمالك ووضع علامات على العناصر أثناء التنقل. قم بتعيين المهام المتكررة لتكرار جداول أعمال الاجتماعات، واستخدم أوامر /Slash Commands لتنفيذ الإجراءات بأقل عدد من النقرات بسرعة. كل ما تحتاجه لإبقاء الاجتماعات على المسار الصحيح في مكان واحد - إنه حقاً الحل الشامل الذي تحتاجه.

أفضل ميزات ClickUp

نظّم جدولك الزمني حسب المشروع، والمكلفين، والوقت المتتبع، والمهام المرمزة بالألوان

مزامنة ClickUp Chat مع عرض التقويم للتحقق من التوفر أثناء المراسلة

قم بإدارة المهام والأحداث مباشرةً باستخدام ClickUp Brain أثناء استخدام ميزات تقويم ClickUp أو دمج تطبيق تقويم

استكشف مكتبة قوالب لكل شيء - بما في ذلك قوالب تقويم شهرية مجانية!

قيود ClickUp

يحتاج بعض المستخدمين إلى بعض الوقت للارتياح مع جميع الميزات

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7$/مستخدم شهريًا

الشركات : 12 دولارًا/مستخدم شهريًا

المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain : أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp AI Notetaker: أضف إلى أي باقة مدفوعة مقابل 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp

أردنا الحصول على أداة سهلة لتعيين المهام وتتبعها لمشروعنا. يعد Clickup مع تكامله مع العديد من أفضل أدوات الطرف الثالث أمرًا رائعًا. تكامل التقويم يدمج بسلاسة بين Clickup ومساحة عمل Google لتقويم Google

أردنا الحصول على أداة سهلة لتعيين المهام وتتبعها لمشروعنا. يعد Clickup مع تكامله مع العديد من أفضل أدوات الطرف الثالث أمرًا رائعًا. تكامل التقويم يدمج بسلاسة بين Clickup ومساحة عمل Google لتقويم Google

💡 نصيحة احترافية: هل انتهيت من اجتماعك؟ استخدم ClickUp Brain لتلخيص ملاحظاتك وإرسالها إلى فريقك. لا تفقد السياق مرة أخرى! ابق على اطلاع على مؤشرات اجتماعاتك مع ClickUp Brain

2. الحركة (الأفضل لحجب وقت التركيز للعمل دون انقطاع)

عبر موشن

ماذا لو كان بإمكان جدولك الزمني التفكير من تلقاء نفسه؟ هذا ما يفعله تطبيق Motion - فهو ينظم المهام والاجتماعات تلقائيًا بناءً على الأولويات. وتتضمن ميزاته البارزة مزامنة جميع التقويمات الخاصة بك، وجدولة الاجتماعات تلقائيًا، وتعديل المواعيد النهائية بشكل ديناميكي.

تضمن لك "خوارزمية السعادة" الخاصة به التركيز على المهام الأكثر أهمية. كما أنه يتنبأ بالمواعيد النهائية ويقلل من الاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني غير الضرورية، مما يعزز الإنتاجية دون إرهاق.

أفضل ميزات الحركة

قم ببناء جدولك الزمني تلقائيًا باستخدام تقويم الذكاء الاصطناعي هذا حتى لا يتخلف أي شيء

حدِّد أولويات المهام دون عناء وركِّز على ما هو مهم

إعادة جدولة العمل الفائت دون عناء إعادة الجدولة

تأكد من الوفاء بالمواعيد النهائية والانتهاء مبكرًا مع الإدارة الذكية للوقت

تتبع الأحداث القادمة في مكان واحد، مما يحد من الاجتماعات غير الضرورية ويحمي وقت تركيزك

قيود الحركة

قد لا تظهر المهام ذات الأولوية دائمًا في التقويم

يمكن أن تكون ميزات أداة الجدولة ثقيلة النقر، وتستغرق وقتًا أطول من أدوات التقويم المساعدة الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

تسعير الحركة

فرد : 34 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

معيار العمل: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (للفرق التي تضم أقل من 15 مستخدمًا)

محترف الأعمال: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات الحركة

G2 : 4. 1/5 (أكثر من 110 تقييمات)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Motion

لا داعي للقلق بشأن ما إذا كنت أقوم بالشيء الصحيح في الوقت المناسب بعد الآن. اضبط وانسى واستمتع بحياتك. إنه يوفر حرية حقيقية.

لا داعي للقلق بشأن ما إذا كنت أقوم بالشيء الصحيح في الوقت المناسب بعد الآن. اضبط وانسى واستمتع بحياتك. إنه يوفر حرية حقيقية.

📮 ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة للتوفيق بين أكثر من 15 أداة بأربعة أضعاف، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على الكفاءة من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ بصفته تطبيق كل شيء للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ومستنداتك ومستنداتك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات تحت منصة واحدة، مع تدفقات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئياً، ويسمح لك بالتركيز على ما يهمك بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

3. سونساما (الأفضل لدمج المهام من مخططين آخرين)

عبر سونساما

من منا لا يحب أن يكون يومه منظّمًا عندما يكون كل ما يحتاجه منظمًا في مكان واحد؟ التخطيط اليومي الموجه من Sunsama يفعل ذلك من أجلك. فهو يساعدك على التركيز من خلال دمج المهام من أدوات مثل Trello و Asana مع رسائل البريد الإلكتروني من Gmail أو Outlook.

حدد أهدافًا واقعية، وقم بوضع جدول زمني لمهامك، وأكمل خطتك بسهولة السحب والإفلات. يضمن لك Sunsama البقاء على المسار الصحيح وإنهاء يومك في وقت معقول - دون فوضى.

أفضل ميزات Sunsama

ادمج المهام من أدوات مثل Asana و Trello وغيرها في عرض واحد موحد

استخدم الذكاء الاصطناعي لاقتراح الأطر الزمنية المثلى بناءً على مدى تعقيد المهام تلقائيًا

المزامنة مع Gmail و Outlook و Slack لتحويل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل إلى مهام قابلة للتنفيذ

قم بسحب وإسقاط المهام من الأنظمة الأساسية الأخرى وحافظ على مزامنة كل شيء

خطّط بنيّة باستخدام روتين خطوة بخطوة لإنهاء يوم عملك دون توتر

قيود سونساما

لا يدعم واجهة برمجة تطبيقات Zapier لإنشاء مهام سير عمل مخصصة

ليس لديه خطة مجانية للأبد

تسعير سونساما

سنوياً : 16 دولارًا شهريًا تُدفع سنويًا

شهريًا: 20 دولارًا شهريًا تُدفع شهريًا

تقييمات ومراجعات Sunsama

G2 : لا توجد مراجعات متاحة

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Sunsama؟

إنها تعطيني صورة واقعية عن كيفية قضاء وقتي، مما يساعدني في الحفاظ على توافقي مع أهدافي ونواياي.

إنها تعطيني صورة واقعية عن كيفية قضاء وقتي، مما يساعدني في الحفاظ على توافقي مع أهدافي ونواياي.

🧠 حقيقة ممتعة: بعد عام من أول وظيفة بدوام كامل، أدرك أشوتوش بريادارشي وترافيس ماير أنهما بحاجة إلى طريقة أفضل لإدارة جداول عملهما. وبعد أربع سنوات من فشل المنتجات، حققا أخيرًا النجاح مع Sunsama في عام 2018.

4. Amie (الأفضل لمزامنة وإدارة كل من نمط الحياة وعبء العمل)

عبر آمي

بدءًا من مزامنة استماعك لـ Spotify إلى تتبع اجتماعاتك وعبء العمل والنوم والتدريبات والتأمل وحتى معدل ضربات القلب، يجمع Amie كل شيء معًا في مكان واحد. Amie ليس مجرد تطبيق جدولة آخر - إنه مساحة عمل مصممة بشكل جميل تمزج بين التقويم والمهام ورسائل البريد الإلكتروني في واجهة واحدة أنيقة.

بفضل واجهة المستخدم البديهية والتجربة السلسة المبهجة، يجعل التخطيط يبدو سهلاً. تم تصميم كل تفاعل، بدءًا من الجدولة بالسحب والإفلات إلى إنشاء المهام بسرعة، من أجل السرعة والبساطة.

أفضل ميزات Amie

أضف المهام والأحداث بمجرد الكتابة؛ يستخدم Amie معالجة اللغة الطبيعية (NLP) ويقوم بجدولتها على الفور

استخدم مُنشئ الردود بالذكاء الاصطناعي لصياغة ردود ذكية على البريد الإلكتروني بناءً على أسلوبك في الكتابة والسياق

أعد ترتيب يومك في ثوانٍ عن طريق نقل المهام مباشرةً إلى التقويم الخاص بك

تتبع المهام وأحداث التقويم وحتى مؤقتات بومودورو باستخدام أدوات تفاعلية من شاشتك الرئيسية مباشرةً

عزز تركيزك مع جلسات بومودورو المدمجة التي تساعدك على العمل على دفعات منظمة

عرض مقسّم على الهاتف المحمول لضمان تحقيق أقصى استفادة من شاشتك

قيود آمي

لا يتوفر Amie حاليًا إلا على نظام iOS وسطح المكتب، مما يترك مستخدمي أندرويد خارج نطاق الخدمة

على الرغم من أنه يتزامن بشكل جيد مع تقويم Apple Calendar و Spotify، إلا أنه يفتقر إلى عمليات تكامل أعمق مع جهات خارجية مثل Zapier لسير العمل المخصص

تسعير Amie

شخصي : 10 دولارات شهريًا تُدفع سنويًا

الإيجابي : 20 دولارًا شهريًا تُدفع شهريًا

الشركات : 30$/شهرًا تُدفع سنويًا

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Amie

G2 : لا توجد مراجعات متاحة

Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

🧠 حقيقة ممتعة: بدأ تطبيق Amie كـ "إساءة استخدام" مبتكرة لتقويم Google. فقد اخترق مبتكرها نموذجًا أوليًا من خلال دفع تقويم Google إلى أقصى حدوده قبل أن يحوله إلى المخطط المصمم بشكل جميل كما هو عليه اليوم.

5. أكيفلو (الأفضل لحظر الوقت الموحد دون تبديل علامات التبويب والنوافذ)

عبر أكيفلو

بالتركيز على الكفاءة، يحول Akiflow المهام المبعثرة إلى جدول زمني منظم. فهو مصمم للسرعة والتحكم، ويجمع بين إدارة المهام وتقويم قوي لإدارة الاجتماعات ومساعدتك على التحكم في وقتك.

التقط المهام على الفور، وخطط ليومك من خلال حظر الوقت، وانتقل إلى الاجتماعات بسرعة. تعمل الاختصارات والطقوس المضمنة على جعل تنظيم يومك أمرًا طبيعيًا - حتى تتمكن من التركيز على إنجاز المهام دون الإفراط في التفكير في العملية.

أفضل ميزات Akiflow

اسحب المهام من Notion وSlack وTrickllo وغيرها في عرض واحد موحد

حوّل الأفكار إلى مهام على الفور باستخدام صندوق الوارد العالمي

قم بسحب المهام وإفلاتها في التقويم الخاص بك لحجب الوقت والتخطيط المنظم

أنشئ طقوسًا وإجراءات يومية مخصصة لبدء يوم العمل وإنهائه بكفاءة

التنقل والجدولة والتخطيط بأقل عدد من النقرات من خلال اختصارات لوحة المفاتيح

استكشف نموذج الذكاء الاصطناعي لتعيين المهام تلقائيًا بناءً على التدريب المخصص

قيود أكيفلو

يمكن أن يكون تنظيم المهام أكثر مرونة مع خيارات وضع علامات أفضل

قد لا تكون التنبيهات والتذكيرات بديهية أو ذكية كما يرغب بعض المستخدمين

تسعير أكيفلو

تجربة مجانية

محترف شهريًا : 34 دولارًا شهريًا تُدفع شهريًا

محترف سنويًا: 19 دولارًا شهريًا تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Akiflow

G2 : 5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Akiflow

من خلال دمج جميع أدواتي في واجهة واحدة مبسّطة، يسمح لكل عضو من أعضاء فريقنا بالتركيز على ما يهم حقًا. لقد أصبح رفيقي الأساسي للبقاء منظمًا وعلى رأس مهامي اليومية.

من خلال دمج جميع أدواتي في واجهة واحدة مبسّطة، يسمح لكل عضو من أعضاء فريقنا بالتركيز على ما يهم حقًا. لقد أصبح رفيقي الأساسي للبقاء منظمًا وعلى رأس مهامي اليومية.

اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لإدارة الوقت (تقاويم وجداول زمنية)

6. Todoist (الأفضل لإنشاء قوائم مهام مبسطة)

عبر Todoist

إذا كنت ترغب في ضبط مهامك دون فوضى، جرب Todoist. فهو يقوم بسهولة بإنشاء وإدارة وتحديد أولويات المشاريع والتسميات وتواريخ الاستحقاق والتعليقات. ويمكنك أيضًا تتبع التقدم المحرز، وتقسيم المشاريع المعقدة بمهام فرعية، والتعامل مع المهام المتكررة دون عناء.

التعاون؟ مغطى! شارك المهام، وحافظ على مزامنة الجميع مع التحديثات في الوقت الفعلي، وتكامل مع أدوات مثل Dropbox وSlack وتقويم Google للحفاظ على سير عملك متصلاً.

أفضل ميزات Todoist

حافظ على التنظيم دون عناء مع نظام إدارة مهام سهل الاستخدام

عزز الإنتاجية باستخدام التذكيرات والإشعارات ورؤى الأداء

خطط لجدولك الزمني في ثوانٍ مع المزامنة في الوقت الفعلي بين Todoist وتقويم Google/ Microsoft Calendar وTrevor AI

قيود Todoist

لديه حد استخدام يبلغ 300 مهمة لكل مشروع، بغض النظر عن الخطة

لا يعمل تكامل IFTTT (إذا كان هذا ثم ذاك) بشكل جيد مع المهام المتكررة ويستغرق بعض الوقت لمزامنة المهام

تسعير Todoist

مجاني للأبد

الإيجابي 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الشركات: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Todoist

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2500 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Todoist

البرنامج سهل الاستخدام وهو وسيلة رائعة لإنشاء القوائم وتتبع الإنتاجية. من المؤسف أن الميزات المتقدمة وأدوات إدارة المشاريع محدودة في الإصدار المجاني.

البرنامج سهل الاستخدام وهو وسيلة رائعة لإنشاء القوائم وتتبع الإنتاجية. من المؤسف أن الميزات المتقدمة وأدوات إدارة المشاريع محدودة في الإصدار المجاني.

👀 هل كنت تعلم؟ يُظهر تأثير زيغارنيك أن المهام غير المنجزة تطارد عقلك. لهذا السبب تُعد قوائم المهام ضرورية - فهي تساعدك على التخلص من الفوضى الذهنية والتركيز على ما هو أكثر أهمية.

7. Calendly (الأفضل لجدولة الاجتماعات مع مستخدمين خارجيين)

عبر Calendly

ما يميز Calendly عن غيره هو تخلصه من التنسيق اللانهائي ذهاباً وإياباً عبر البريد الإلكتروني. فهو يخلصك من متاعب الجدولة من خلال المزامنة مع التقويم الخاص بك، ويعرض فقط الفترات الزمنية المتاحة للمدعوين.

يمكنك بسهولة تخصيص روابط الجدولة الخاصة بك، وتعيين مدد الاجتماعات المفضلة، وتعديل فئات الفعاليات لتناسب احتياجاتك. يمكن للمدعوين الحجز مباشرةً من الأوقات المتاحة لديك دون أي جهد يدوي من جانبك.

أفضل ميزة لـ Calendly

أنشئ روابط جدولة مخصصة لسهولة الحجز، مصممة خصيصًا لنوافذ التوافر لديك

قم بمزامنة التقويمات دون عناء لتجنب رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة والحفاظ على الاتساق عبر المناطق الزمنية

قم بتعيين تذكيرات وإشعارات تلقائية لضمان عدم تفويت الاجتماعات وتجنب التعارضات

يتكامل مع تقويم Google و Outlook و Microsoft 365 للحفاظ على مزامنة الأحداث عبر جميع الأجهزة في الوقت الفعلي

قيود التقويم

هناك قائمة انتظار لميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة به

ميزات إدارة المهام والإنتاجية المحدودة

تسعير Calendly

مجاني للأبد

قياسي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفرق 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات 15,000 دولار في السنة

تقييمات ومراجعات Calendly

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 2200 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Calendly

لقد استخدمت Calendly باستمرار على مدار السنوات القليلة الماضية لعروض المبيعات وأيضًا لمقابلات المرشحين. لقد كان ثابتًا ودائمًا ما كان يعمل بشكل جيد.

لقد استخدمت Calendly باستمرار على مدار السنوات القليلة الماضية لعروض المبيعات وأيضًا لمقابلات المرشحين. لقد كان ثابتًا ودائمًا ما كان يعمل بشكل جيد.

اقرأ أيضًا: أفضل بدائل التقويم والمنافسين

8. تشيلي بايبر (الأفضل لتحويل الطلبات إلى خط أنابيب)

عبر شيلي بايبر

هل تريد تبسيط جدولة الاجتماعات مع تعزيز تحويلات المبيعات؟ قد يكون تشيلي بايبر هو الحل. إنها منصة لتحويل الطلب مصممة لمساعدة الشركات على تحسين تأهيل العملاء المحتملين وتوجيههم وجدولتهم.

يعمل دمج الدردشة وتوجيه النماذج والجدولة على تبسيط المبيعات وإزالة الاختناقات، مما يسمح للشركات بتأهيل العملاء المحتملين وتوجيه الاستفسارات وحجز الاجتماعات على الفور.

أفضل ميزات تشيلي بايبر

قم بجدولة الاجتماعات بنقرة واحدة باستخدام ChiliCal ومزامنة التقويمات في الوقت الفعلي

أتمتة عمليات تسليم الفريق والجدولة لفرق العمل الخارجية

توزيع العملاء المحتملين بناءً على قواعد معقدة لضمان متابعة أسرع

دمج التقارير للحصول على نظرة عامة شاملة لتحويل العملاء المحتملين

قيود تشيلي بايبر

خيارات تخصيص محدودة لقوالب جدولة الاجتماعات

عملية إعداد معقدة قد تتطلب منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد

تسعير تشيلي بايبر

Concierge: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الدردشة 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

ديسترو 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

هاندوف: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

رسوم المنصة الإضافية : ما يصل إلى 1,000 دولار شهريًا لكل مستخدم

منصة تحويل الطلب: 72 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (+ رسوم المنصة)

تقييمات ومراجعات تشيلي بايبر

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 650 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Chili Piper

تشيلي بايبر ذكي وسهل التنفيذ، ويؤثر على أعمالنا حتى عندما نكون مغلقين ليلاً. مع Chili Piper، أنا واثق من أن العروض التوضيحية المحجوزة على موقعنا الإلكتروني يتم توجيهها بشكل صحيح وسيتم تحويلها بشكل أفضل من طرقنا السابقة.

تشيلي بايبر ذكي وسهل التنفيذ، ويؤثر على أعمالنا حتى عندما نكون مغلقين ليلاً. مع Chili Piper، أنا واثق من أن العروض التوضيحية المحجوزة على موقعنا الإلكتروني يتم توجيهها بشكل صحيح وسيتم تحويلها بشكل أفضل من طرقنا السابقة.

💡 نصيحة احترافية: قم بجدولة القوالب في Excel وجداول بيانات Google و ClickUp لتمنحك السبق في تنظيم المهام والحفاظ على تنظيم المهام والمواعيد النهائية بأقل جهد ممكن. مثالي لعدم تفويت أي شيء من الجداول الزمنية الشخصية وجداول الفريق!

9. تقويم Google (الأفضل لاكتساب رؤى حول الوقت المستغرق خلال اليوم)

عبر تقويم جوجل

تقويم Google - ببساطة - يجعل الجدولة سهلة. فهو يعمل على تبسيط تنظيم يومك من خلال المزامنة في الوقت الفعلي عبر جميع الأجهزة، وذلك من خلال الاتصال مع Gmail وتطبيقات Google Workspace الأخرى.

سواء للاستخدام الشخصي أو التعاون مع فريق العمل، تم تصميم تقويم Google لجعل إدارة الوقت سلسة وفعالة.

أفضل ميزات تقويم Google

تمكين خيارات الرد على الدعوات لتبسيط إدارة حضور الفعاليات

احصل على تحليل نظرة ثاقبة للوقت لاتخاذ قرارات جدولة أكثر ذكاءً وتخصيصًا أفضل للوقت

قم بتخصيص جداول المواعيد لتناسب فترات زمنية وتفضيلات محددة لتنظيم مثالي

يمكنك مزامنة التقويمات عبر منصات متعددة للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي، وإبقاء الجميع متزامنين ومطلعين

استخدم Gemini AI لتعديل أوقات الاجتماعات بذكاء، واقتراح مهام المتابعة، وأتمتة عمليات الجدولة

قيود تقويم جوجل

بينما يمكن مزامنة المستندات الموجودة في Google Drive، لا يوجد خيار لتضمين المستندات

يفتقر إلى إدارة المهام المضمنة، مما يتطلب تكاملًا مع جهات خارجية لقوائم المهام

تسعير تقويم جوجل

تقويم Google متاح مجانًا باستخدام حساب Google

تقييمات ومراجعات تقويم جوجل

G2 : لا توجد مراجعات متاحة

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 3400 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن تقويم Google

ربما تكون من أكثر الأدوات التي أستخدمها لتنظيم حياتي وجدولتي مع كل من فيها، سواء في العمل أو في حياتي الشخصية.

ربما تكون من أكثر الأدوات التي أستخدمها لتنظيم حياتي وجدولتي مع كل من فيها، سواء في العمل أو في حياتي الشخصية.

اقرأ أيضًا: أفضل بدائل تقويم جوجل

عبر فانتاستيكال

يتوفر Fantastical عبر أجهزة Apple وWindows، وهو يجعل الجدولة تبدو سهلة. فهو يتزامن بسهولة مع iCloud وGoogle وOutlook وغير ذلك الكثير - مما يحافظ على جميع الأحداث والمهام في مركز واحد أنيق.

من خلال طرق العرض القابلة للتخصيص (اليوم والأسبوع والشهر وما بعده) وإدخال اللغة الطبيعية، فإن إضافة الأحداث سهلة مثل كتابة "الغداء مع أليكس في الساعة 1 ظهرًا يوم الجمعة. " بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك عمليات التكامل المدمجة إمكانية الدخول إلى اجتماعات Zoom أو Google Meet أو Teams بنقرة واحدة.

أفضل الميزات الرائعة

قم بإدارة المهام جنبًا إلى جنب مع أحداث التقويم الخاص بك، مع استكمال الإشعارات والترحيل للمهام المتأخرة

إضافة مكالمات جماعية والانضمام إليها مع دعم خدمات مثل Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams

إرسال مقترحات الأحداث بتواريخ وأوقات متعددة إلى المدعوين

قم بإرفاق الملفات أو الصور ذات الصلة بأحداثك ومهامك للوصول السريع أثناء الاجتماعات أو أثناء إكمال المهام

القيود الخيالية

يقتصر على نظام التشغيل iOS وسطح المكتب، مما يستبعد مستخدمي أندرويد

تتطلب إدارة التقويمات على iOS و iPadOS إضافة حسابات من خلال Fantastical أو الإعداد اليدوي

أسعار خيالية

فرد: 4. 75 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

عائلة (حتى 5 أفراد): 7 دولارات. 50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

الفرق 4. 75 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات رائعة

G2 : مراجعات غير كافية

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Fantastical

يعجبني مدى سهولة إنشاء أحداث متكررة وكيف يمكنه فك شفرة اللغة الإنجليزية البسيطة إلى عنوان وتاريخ ووقت وموقع.

يعجبني مدى سهولة إنشاء أحداث متكررة وكيف يمكنه فك شفرة اللغة الإنجليزية البسيطة إلى عنوان وتاريخ ووقت وموقع.

11. Outlook (الأفضل للتكامل مع بيئات Microsoft Office)

عبر Outlook

إذا كنت تبحث عن طريقة ذكية لإدارة جداول وأحداث فريقك بالكامل، فإن Outlook يوفر لك ما تحتاجه! فمع ميزات مثل التذكيرات القابلة للتخصيص، ومشاركة التقويم، والسمات المرمزة بالألوان، والتراكبات لمقارنة التقويمات المتعددة، فهو حل شامل للبقاء على المسار الصحيح لجدول أعمالك.

ما يميزه هو تكامله السلس مع Microsoft Teams. يمكنك جدولة الاجتماعات والانضمام إليها واستضافتها مباشرةً من التقويم الخاص بك - دون الحاجة إلى نقرات أو نوافذ إضافية!

أفضل ميزات Outlook

حظر الروابط غير الآمنة تلقائيًا، ومنع تهديدات التصيد الاحتيالي والفيروسات والبرامج الضارة

مزامنة تقويم Google مع Outlook للحفاظ على جميع مواعيدك في مكان واحد

حدد موقع الرسائل والأشخاص والمستندات بسرعة باستخدام البحث الذكي في Outlook

قارن بين جداول متعددة جنبًا إلى جنب لتخطيط أوضح

استخدم برنامج Co-pilot AI لصياغة ردود البريد الإلكتروني، وتخطيط الاجتماعات، وإنشاء ملخصات الأحداث، مما يجعل المهام أسرع وأسهل

قيود Outlook

قد يؤدي الحمل الزائد للميزات إلى تعقيد مهام الجدولة الأساسية

لن تتم مزامنة التغييرات التي تم إجراؤها في Outlook تلقائيًا مع تقويم Google عبر ميزة التصدير

تسعير Outlook

تقويم مايكروسوفت أوتلوك مجاني مع حساب مايكروسوفت

تقييمات ومراجعات Outlook

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 2900 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Outlook؟

هذه أداة بالغة الأهمية في العمل. فهو ينظم جميع رسائل البريد الإلكتروني والتقويمات والاجتماعات الخاصة بي في مكان واحد! وهذا يساعدني كثيرًا، خاصةً في جدولة الاجتماعات المستقبلية وتذكيري بها.

هذه أداة بالغة الأهمية في العمل. فهو ينظم جميع رسائل البريد الإلكتروني والتقويمات والاجتماعات الخاصة بي في مكان واحد! وهذا يساعدني كثيرًا، خاصةً في جدولة الاجتماعات المستقبلية وتذكيري بها.

💡 نصيحة احترافية: خصص وقتًا مخصصًا للتركيز في تقويمك وتعامل معه كاجتماع لا يمكن تفويته - لا تشتيت للانتباه، لا إعادة جدولة، فقط عمل غير متقطع ومركّز!

تقويم ClickUp: المثالي لاحتياجات الجدولة الخاصة بك

حتى مع وجود عدد لا يحصى من أدوات الجدولة، من السهل إضاعة الوقت والوقوع في مغالطة التخطيط. تتعامل العديد من بدائل Vimcal مع الأساسيات ولكنها تكافح لتحقيق التوازن بين الكفاءة وسهولة الاستخدام.

ClickUp يغير ذلك. فهو يجمع بين إدارة المهام والجدولة وأدوات التعاون لمساعدتك على إدارة وقتك بشكل أكثر فعالية.

هل أنت مستعد لجعل وقتك يعمل لصالحك؟ اشترك في ClickUp اليوم!