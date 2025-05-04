أفضل 10 برامج لتدريب المبيعات في عام 2025

يتم بناء فريق مبيعات رائع على أساس تدريب متسق وعالي التأثير.

ولكن لنكن صادقين، مع أساليب التدريب التقليدية، ينسى مندوبو المبيعات ما تعلموه، ويكافح المديرون لتتبع التقدم المحرز، وتتحول مراجعات الصفقات إلى نقاشات قائمة على الآراء.

برنامج تدريب المبيعات المناسب يعالج هذه المشكلة. من التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى لعب الأدوار المنظم، تجعل هذه المنصات التدريب قابلاً للقياس والتكرار ومفيدًا.

في هذا المنشور على المدونة، قمنا بتجميع بعض من أفضل أدوات تدريب المبيعات لجعل التدريب ميزة تنافسية. 🎯

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تدريب المبيعات؟

يتمحور التدريب الجيد على المبيعات حول التعزيز والتعلم في الوقت الفعلي والتحسينات القابلة للقياس. يساعد البرنامج المناسب المندوبين بشكل فعال على صقل مهاراتهم وإبرام المزيد من الصفقات وتحقيق النجاح على المدى الطويل.

إليك ما يجب البحث عنه عند تقييم برامج تدريب المبيعات. 👀

تدريب مدعوم بالذكاء الاصطناعي: أتمتة التغذية الراجعة باستخدام رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف والخط

تغذية راجعة في الوقت الفعلي: توفر تدريبًا فوريًا أثناء المكالمات الحية أو رسائل البريد الإلكتروني أو الاجتماعات لمساعدة مندوبي المبيعات على تعديل نهجهم على الفور

ذكاء المحادثة: يلتقط ويحلل تفاعلات العملاء لتحديد الأنماط والاعتراضات والسلوكيات الناجحة

لعب الأدوار والمحاكاة: تتيح للممثلين التدرب على العروض التقديمية والتعامل مع الاعتراضات واستراتيجيات التفاوض في بيئة خالية من المخاطر

مراجعات الصفقات التلقائية: تحديد الصفقات المعرضة للخطر، وإبراز الإشارات إلى المنافسين، وتقديم توصيات تدريب مدعومة بالبيانات

التعاون بين الزملاء: يتيح للممثلين التعلم من بعضهم البعض من خلال مشاركة المكالمات وجلسات التدريب الجماعي ومكتبات أفضل الممارسات

تتبع الأداء: يقيس تأثير التدريب باستخدام تحليلات تتبع تطور المهارات وتحقيق الحصص وتقدم الصفقات

🔍 هل تعلم؟ تم تشكيل أول فريق مبيعات داخلي في الولايات المتحدة في عام 1957 بواسطة DialAmerica (المعروفة سابقًا باسم Life Circulation Company). كان فريق المبيعات بأكمله مكونًا من نساء! لماذا؟ للأسف، لأنهن كن يتقاضين أجورًا أقل في ذلك الوقت. ومع ذلك، سرعان ما أثبتن أن مهاراتهن تساوي أكثر من ذلك بكثير.

أفضل 10 برامج لتدريب المبيعات في لمحةe

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp تتبع الأهداف والتعاون والأتمتة تحديد الأهداف باستخدام OKRs، ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي، ورؤى الذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain، وملخصات الاجتماعات، والتدريب التفاعلي باستخدام السبورات البيضاء يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم Gong رؤى حول الصفقات ومتابعة المبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحليل المحادثات، ومقارنة السلوك، ومشاركة تسجيلات الألعاب، واكتشاف الفجوات في المهارات أسعار مخصصة Salesloft التفاعل مع المبيعات متعدد القنوات والأتمتة Conversations AI، Rhythm AI لتدريب سير العمل، توجيه الصفقات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، قياس الأداء أسعار مخصصة Avoma ملاحظات الاجتماعات وتحليل المكالمات النسخ في الوقت الفعلي، وتقييم المكالمات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقوائم تشغيل للتدريب، ومعلومات عن الإير 29-99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم Chorus تحليل المكالمات وردود الفعل على التدريب نسخ مكالمات المبيعات، وتتبع الاعتراضات، وأتمتة CRM، ومقتطفات التدريب أسعار مخصصة Mindtickle تدريب منظم على المبيعات وتعزيز المهارات مؤشر الجاهزية، التعليقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التدريب القائم على الأدوار، قوالب التدريب أسعار مخصصة HubSpot تكامل CRM وتدريب المبيعات الموجه البيع الموجه بالذكاء الاصطناعي، وتحليلات المبيعات، ودورات HubSpot Academy، وتتبع المكالمات/التفاعلات عبر البريد الإلكتروني تبدأ من 100 دولار شهريًا لكل مستخدم Jiminny ذكاء المحادثة ورؤى التدريب تدريب المكالمات في الوقت الفعلي، رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تدريب الأقران، تحديثات CRM تلقائية أسعار مخصصة Salesforce تدريب المبيعات القابل للتخصيص Einstein Sales Coach، منصة التعلم Trailhead، التغذية الراجعة في الوقت الفعلي، ومواءمة الأهداف مع Work.com تبدأ من 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Lessonly من Seismic تدريب على لعب الأدوار والتدريب بالفيديو مسارات تدريب المبيعات، سيناريوهات التدريب، التعليقات في الوقت الفعلي، تكامل المحتوى أسعار مخصصة

أفضل 10 برامج لتدريب المبيعات للفرق عالية الأداء

لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 برامج لتدريب المبيعات لتدمجها في مجموعة تقنيات المبيعات الخاصة بك، وتغطي ميزاتها وقيودها وأسعارها وتقييماتها حتى تتمكن من العثور على البرنامج المناسب لفريقك.

لنبدأ! 💪

1. ClickUp (الأفضل لتتبع الأهداف والتعاون وأتمتة سير العمل)

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يساعدك على تحويل رؤى التدريب إلى إجراءات من خلال خطط تدريب منظمة وتتبع الأداء والتعاون في الوقت الفعلي. من تحليل ملاحظات المكالمات إلى تحديد الأهداف الشخصية، يضمن التطبيق أن يظل التدريب عملية مستمرة لدفع نمو المبيعات.

بالاقتران مع ClickUp CRM، يساعدك هذا البرنامج على إدارة علاقات العملاء وتتبع الصفقات وتبسيط سير العمل في مكان واحد. يذهب برنامج ClickUp Sales Project Management Software إلى أبعد من ذلك، حيث يساعد فرق المبيعات على أتمتة المهام ومراقبة خطوط الإنتاج وإبرام الصفقات بشكل أسرع بفضل الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

دعنا نستكشف كيف تساعدك هذه المنصة.

تتبع التقدم المحرز باستخدام أنواع مختلفة من الأهداف باستخدام ClickUp Goals

يوفر ClickUp Goals لفرق المبيعات طريقة منظمة لوضع أهداف قابلة للقياس وتتبعها وتحقيقها. بدلاً من التوقعات الغامضة للأداء، يمكن لمديري المبيعات والمدربين تحديد أهداف ونتائج رئيسية (OKRs) واضحة لضمان أن تؤدي كل جلسة تدريبية إلى تقدم حقيقي.

تصور أداء المبيعات في لمحة بفضل لوحات معلومات ClickUp

هل تريد تتبع جميع أهدافك؟ انتقل إلى ClickUp Dashboards.

توفر لوحات المعلومات لمديري المبيعات والمدربين والشركات نظرة سريعة في الوقت الفعلي على تقدم فريقهم. بفضل البطاقات القابلة للتخصيص بالكامل، أصبح من السهل إنشاء لوحة معلومات CRM وتتبع تقدم الصفقات ومراقبة إنتاجية مندوبي المبيعات وتحليل معدلات إتمام التدريب.

خصص تدريب المبيعات لكل مندوب مبيعات باستخدام ClickUp Brain

لجعل التدريب أكثر فعالية، يعمل ClickUp Brain كمساعد مبيعات عند الطلب، حيث يوفر رؤى فورية ويجيب على الأسئلة ويظهر البيانات ذات الصلة عندما يحتاجها مندوبو المبيعات أكثر.

يقوم مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي بالرد فورًا على الأسئلة الواردة من المستندات والمهام والمشاريع، بحيث يمكن للمديرين والممثلين استرداد المعلومات المهمة المتعلقة بالمبيعات بسرعة. بفضل المساعدة في الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء تعليقات مخصصة ومواد تدريبية واستراتيجيات مبيعات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل ممثل.

بالإضافة إلى ذلك، يسجل ClickUp AI Notetaker النقاط الرئيسية من اجتماعات المبيعات وجلسات التدريب. تلتقط أداة الذكاء الاصطناعي هذه المخصصة لملاحظات الاجتماعات المناقشات تلقائيًا وتلخص الرؤى وتسلط الضوء على بنود العمل حتى يتم تنفيذ كل متابعة.

احصل على ملخصات فورية للاجتماعات لتحسين استراتيجيات التدريب باستخدام ClickUp AI Notetaker

أفضل ميزات ClickUp

توثيق أفضل الممارسات ومشاركتها: قم بتركيز المعرفة، بما في ذلك محتوى تمكين المبيعات، واستراتيجيات المبيعات المثبتة، ونصوص التعامل مع الاعتراضات، وإرشادات التدريب، في ClickUp Docs

تعيين خطط تدريب مخصصة: استخدم ClickUp Tasks لإعداد مهام تدريب فردية وتتبع التقدم وضمان إكمال مندوبي المبيعات لأنشطة التعلم الرئيسية مع تحديد المواعيد النهائية والتذكيرات

شجع على تقديم الملاحظات في الوقت الفعلي: قدم نصائح تدريبية، وناقش مراجعات المكالمات، وتعاون في وضع استراتيجيات المبيعات ضمن محادثات الفريق أثناء التنقل باستخدام قدم نصائح تدريبية، وناقش مراجعات المكالمات، وتعاون في وضع استراتيجيات المبيعات ضمن محادثات الفريق أثناء التنقل باستخدام ClickUp Chat

تبسيط تمارين لعب الأدوار: قم بإنشاء سيناريوهات تدريب تفاعلية، ورسم خرائط للمحادثات المبيعية، وتصور مجالات التحسين للممثلين باستخدام قم بإنشاء سيناريوهات تدريب تفاعلية، ورسم خرائط للمحادثات المبيعية، وتصور مجالات التحسين للممثلين باستخدام ClickUp Whiteboards

قيود ClickUp

قد يكون هناك منحنى تعلم حاد يتعلق بالإعداد والتخصيص

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

مباشرة من تقييم G2:

تعد مرونة ClickUp أكبر نقاط قوتها، حيث إن القدرة على تخصيص العروض والحالات وسير العمل تعني أنه يمكن تكييفها مع عمليات أي فريق تقريبًا. يتيح لنا العدد الهائل من الميزات إدارة كل شيء بدءًا من المهام اليومية وحتى خطط العمل طويلة المدى في مكان واحد. من الرائع أن يكون كل عملنا مركّزًا في مكان واحد، كما أن لوحات المعلومات القابلة للتخصيص تجعل التقارير واضحة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتنا...

تعد مرونة ClickUp أكبر نقاط قوتها، حيث تتيح إمكانية تخصيص العروض والحالات وسير العمل، مما يعني أنها يمكن أن تتكيف مع عمليات أي فريق تقريبًا. يتيح لنا العدد الهائل من الميزات إدارة كل شيء بدءًا من المهام اليومية وحتى الخطط طويلة المدى في مكان واحد. من الرائع أن يكون كل عملنا مركزيًا، كما أن لوحات المعلومات القابلة للتخصيص تجعل التقارير واضحة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتنا...

📮ClickUp Insight: 21% من المشاركين في الاستطلاع يرغبون في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق التميز المهني من خلال تطبيقه في الاجتماعات والبريد الإلكتروني والمشاريع. على الرغم من أن معظم تطبيقات البريد الإلكتروني ومنصات إدارة المشاريع وحتى برامج تدريب المبيعات تتضمن الذكاء الاصطناعي كميزة، إلا أنه قد لا يكون سلسًا بما يكفي لتوحيد سير العمل عبر الأدوات المختلفة. ClickUp يغير ذلك. باعتباره برنامج تدريب المبيعات، يجمع بين ملاحظات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمتابعة التلقائية وتتبع الأداء في الوقت الفعلي في مكان واحد. يمكن لمديري المبيعات تسجيل رؤى التدريب وتعيين مهام بناء المهارات وتتبع تقدم مندوبي المبيعات، كل ذلك دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

2. Gong (الأفضل في مجال الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتتبع المبيعات)

عبر Gong

لا ينبغي أن يشعر مدربو فرق المبيعات بأنهم في حلقة مفرغة من التعليقات الغامضة والحدس. Gong يحول هذا الفوضى إلى وضوح من خلال رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحدد ما هو فعال.

لم تعد بحاجة إلى الاعتماد على الملاحظات المتناثرة والآراء المتحيزة؛ يمنحك برنامج التعاون في المبيعات رؤية كاملة مدعومة بالبيانات لأداء مندوبيك.

يتتبع كل محادثة، ويسلط الضوء على السلوكيات الرئيسية، ويقارن الأداء بأفضل البائعين. وهذا يساعد مدربي المبيعات والمديرين على اكتشاف الثغرات في المهارات، وتقديم ملاحظات موجهة، وتوسيع نطاق أفضل الممارسات على مستوى الفريق.

أفضل ميزات Gong

حلل بيانات مكالمات كل مندوب لتحديد السلوكيات الناجحة والثغرات في المهارات الشخصية

زود مندوبي المبيعات بأفضل أداء للموظفين المتميزين لتوجيههم نحو التحسين الذاتي

قارن أداء مندوبي المبيعات عبر الفرق لاكتشاف فرص التدريب

حسّن معدلات الفوز من خلال تحويل رؤى التدريب إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ على مستوى الفريق بأكمله

قيود Gong

واجهة البرنامج غير سهلة الاستخدام مما يجعل من الصعب العثور على المعلومات ذات الصلة

قد لا يكون الحد الأدنى المطلوب من المقاعد مثاليًا للفرق الصغيرة

أسعار Gong

أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Gong

G2: 4. 8/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 500 تقييم)

🔍 هل تعلم؟ أول معاملة بيع مسجلة حدثت في بلاد ما بين النهرين، حيث استخدم التجار ألواحًا طينية لتتبع المعاملات التجارية. نظام CRM قديم في العمل!

3. Salesloft (الأفضل للمشاركة في المبيعات متعددة القنوات والأتمتة)

عبر Salesloft

Salesloft هي منصة رائدة في مجال المبيعات مصممة لمساعدة فرق الإيرادات على التواصل بفعالية مع العملاء المحتملين وإدارة قنوات المبيعات وإبرام الصفقات. وهي تلتقط التفاعلات الرئيسية للمشترين وتحدد الأنماط وتقدم توصيات قابلة للتنفيذ بشأن ما ينجح وما يحتاج إلى تحسين.

يسهل هذا البرنامج عمل مدير المبيعات ، ويحول مندوبي المبيعات إلى أفضل الموظفين من خلال التدريب المخصص، ومعايير الأداء، والتعليقات في الوقت الفعلي، والرؤى حول الصفقات، ودليل الإجراءات الاستراتيجية.

أفضل ميزات Salesloft

التقط وحلل تفاعلات المشترين في الوقت الفعلي باستخدام Conversations AI لاكتشاف السلوكيات التي تؤدي إلى الفوز بالصفقات

أتمتة سير عمل التدريب باستخدام Rhythm AI، مع إعطاء الأولوية للإجراءات الأكثر تأثيرًا التي يقوم بها مندوبو المبيعات

احصل على إرشادات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع Deals لتتبع الصفقات وإتمامها بشكل أسرع

قارن الأداء بين الفرق لتحديد الكفاءات المفقودة وفرص التدريب

قيود Salesloft

تكامل محدود مع أنظمة CRM الأصلية بخلاف Salesforce

تؤثر المشكلات المتكررة في الهاتف والانقطاعات المتقطعة على الموثوقية

أسعار Salesloft

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Salesloft

G2: 4. 5/5 (4,100+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Salesloft؟

اطلع على رأي أحد مراجعي Capterra:

يقدم Salesloft قيمة كبيرة مقابل المال المدفوع، وهو سهل الاستخدام، وقد قام مندوب المبيعات وفريق التهيئة الخاص بهم بعمل رائع في إعداد كل شيء... أتمنى أن يكون لديهم المزيد من التكاملات الأصلية مع أنظمة إدارة علاقات العملاء. Salesforce هو التكامل الأساسي لديهم.

يقدم Salesloft قيمة كبيرة مقابل المال المدفوع، وهو سهل الاستخدام، وقد قام مندوب المبيعات وفريق التهيئة التابع له بعمل رائع في إعداد كل شيء... أتمنى أن يكون لديهم المزيد من التكاملات الأصلية مع أنظمة إدارة علاقات العملاء. Salesforce هو نظام التكامل الأساسي لديهم.

🧠 حقيقة ممتعة: يحمل جو جيرارد الرقم القياسي في بيع أكثر من 13000 سيارة في 15 عامًا فقط! ما هو سلاحه السري؟ التخصيص. كان يرسل ملاحظات مكتوبة بخط اليد إلى العملاء وحتى يتفقدهم أثناء زياراتهم للصيانة.

4. Avoma (الأفضل لملاحظات الاجتماعات وتحليل المكالمات)

عبر Avoma

Avoama هو مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي ومنصة ذكاء المحادثات مصممة لتحسين إنتاجية المبيعات والتعاون. يقوم بتدوين الاجتماعات في الوقت الفعلي، ويلتقط اللحظات المهمة، ويساعد المديرين على تدريب مندوبي المبيعات بدقة.

تكتشف المنصة أيضًا أنماط المحادثات، وتحدد مخاطر الصفقات، وتبقي مندوبي المبيعات على المسار الصحيح من خلال أدلة إرشادية ناجحة. يكتسب مديرو المبيعات رؤية واضحة، ويحصل المندوبون على تعليقات قابلة للتنفيذ، وتتبنى الشركات نهجًا قائمًا على البيانات لتحسين الأداء.

أفضل ميزات Avoma

اكتشف مخاطر الصفقات وحسّن دقة التنبؤات بفضل رؤى ذكاء الإيرادات

قدم تدريبًا مخصصًا باستخدام AI Call Scoring، لتحديد نقاط القوة والضعف

بسّط عملية الجدولة وتوجيه العملاء المحتملين من خلال الجدولة والتوجيه التلقائي 1:1 والفرق

أنشئ قوائم تشغيل تدريبية مختارة من أفضل محادثات مندوبي المبيعات الأفضل أداءً

قيود Avoma

مشكلات تسجيل عرضية وتأخير في انضمام كاتب الملاحظات إلى الاجتماعات

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة معقدة للغاية وتحتوي على الكثير من المعلومات

أسعار Avoma

مساعد الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

ذكاء المحادثة: 69 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

ذكاء الإيرادات: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Avoma

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

5. Chorus (الأفضل لتحليل المكالمات وتقديم ملاحظات التدريب)

عبر Chorus

Chorus. ai من ZoomInfo يحول المكالمات التجارية إلى رؤى قوية. فهو يسجل ويحلل تلقائيًا كل مكالمة وبريد إلكتروني واجتماع، مما يوفر لفرق المبيعات البيانات التي تحتاجها لإبرام المزيد من الصفقات. من خلال التقاط النبرة والمشاعر والتفاعل، تساعد هذه الأداة المديرين على معرفة ما الذي ينجح بالضبط وأين يمكن تحسينه.

تساعد معلومات الصفقات ورؤى السوق المديرين على تحديد السلوكيات الناجحة وتدريب مندوبي المبيعات بفعالية وتحسين استراتيجيات المبيعات. والأفضل من ذلك؟ يرى مندوبو المبيعات أمثلة حقيقية للمكالمات الناجحة والتعامل مع الاعتراضات وإشارات المنافسين.

أفضل ميزات Chorus

قم بتدوين وتحليل مكالمات المبيعات في الوقت الفعلي باستخدام تحليل مكالمات المبيعات

حدد أهم ما يذكره المنافسون واعتراضات العملاء باستخدام Market Intelligence

أتمتة تحديثات CRM باستخدام Connected Intelligence، مما يقلل من إدخال البيانات يدويًا

أنشئ مكتبات تدريب باستخدام مقتطفات وقوائم تشغيل لأفضل لحظات المبيعات

قيود Chorus

صعوبات في تحديد المشاركين في بعض المكالمات، مما يؤثر على دقة التقارير

أبلغ بعض المستخدمين عن بطء الأداء وتأخر الواجهة

أسعار Chorus

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Chorus

G2: 4. 5/5 (2,900+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Chorus؟

لخص أحد المراجعين في G2 ذلك على النحو التالي:

أستخدم Chorus منذ 4 سنوات الآن وأقدر دائمًا طريقة انضمامه وتسجيله للمكالمات تلقائيًا، حتى في منصات الاجتماعات الأخرى التي قد أضطر للانضمام إليها بسبب متطلبات العملاء... يمكن تحسين البريد الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي – فهو يكرر العناصر أحيانًا حتى 3 مرات في مناطق مختلفة مثل ملخص الاجتماع وعناصر العمل والملخصات، لذا يتعين عليّ قراءته جيدًا للتأكد من أن كل شيء يتسلسل بشكل منطقي.

أستخدم Chorus منذ 4 سنوات الآن وأقدر دائمًا طريقة انضمامه وتسجيله للمكالمات تلقائيًا، حتى في منصات الاجتماعات الأخرى التي قد أضطر للانضمام إليها بسبب متطلبات العملاء... يمكن تحسين البريد الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي – فهو يكرر العناصر أحيانًا حتى 3 مرات في مناطق مختلفة مثل ملخص الاجتماع وعناصر العمل والملخصات، لذا أضطر لقراءته جيدًا للتأكد من أن كل شيء متسلسل ومنطقي.

🤝 تذكير ودي: التخصيص هو المفتاح. قم بتخصيص التدريب وفقًا لنقاط القوة والضعف وأساليب التعلم الفريدة لكل مندوب. استخدم التقييمات والتعليقات لإنشاء خطة مخصصة.

6. Mindtickle (الأفضل للتدريب المنظم على المبيعات وتعزيز المهارات)

عبر Mindtickle

Mindtickle هي منصة رائدة في مجال الاستعداد للبيع وتمكينه تعمل على تحسين أداء فريق المبيعات وتزويده بالمهارات والمعارف والسلوكيات اللازمة للتفوق في أداء مهامه. وهي توفر مجموعة شاملة من الأدوات، بما في ذلك وحدات التدريب وبرامج التدريب والتحليلات، والتي تهدف جميعها إلى زيادة إنتاجية الإيرادات.

تتجاوز هذه المنصة كونها مجرد منصة لتدريب المبيعات لتقدم تعلمًا تفاعليًا وتدريبًا قائمًا على الأدوار وممارسة عملية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Mindtickle

تتبع تأثير التدريب وتقييم كفاءات مندوبي المبيعات باستخدام مؤشر الجاهزية

عزز التدريب من خلال التعليقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحاكي التفاعلات الحقيقية في المبيعات

أتمتة تحليل الفجوات في المهارات وتعيين التعلم المستهدف من خلال مهام التدريب

قدم تدريبًا منظمًا باستخدام قوالب خطط المبيعات ونماذج التدريب الموجهة

قيود Mindtickle

لا توجد خيار لإعادة التقييمات دون إعادة الدورة التدريبية بأكملها

لا يمكن تخطي بعض مقاطع الفيديو الإلزامية، حتى لو كانت غير ضرورية

أسعار Mindtickle

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Mindtickle

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2200 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

🔍 هل تعلم؟ من المتوقع أن يصل حجم سوق برامج تدريب المبيعات العالمية إلى 6.11 مليار دولار في عام 2030. وهذا يعني أنه سينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15.1٪ من عام 2025 إلى عام 2030. ويمكن أن يعزى صعود هذه الصناعة إلى التحول في التركيز على التدريب لتقليل الوقت المستغرق في المهام المتكررة.

7. HubSpot Sales Hub (الأفضل لتكامل CRM وتدريب المبيعات الموجه)

عبر HubSpot Sales Hub

يبدأ التدريب الفعال على المبيعات بالبيانات الصحيحة. يجعل Sales Hub من HubSpot التدريب سهلاً من خلال رؤى في الوقت الفعلي حول أداء مندوبي المبيعات والصفقات وتفاعلات العملاء. ويقدم دورات تدريبية مجانية على المبيعات من خلال HubSpot Academy، مما يزود فرق المبيعات بمواد تدريبية قيمة لتعزيز مهاراتهم وفعاليتهم.

باستخدام برنامج تتبع المبيعات، يمكن للمديرين تتبع حالة خطوط الإنتاج ومراقبة سلوكيات المبيعات وتقديم ملاحظات منظمة دون تعطيل سير العمل.

أفضل ميزات HubSpot Sales Hub

دعم مندوبي المبيعات من خلال البيع الموجه بالذكاء الاصطناعي، وتقديم توصيات للخطوة التالية بناءً على رؤى الصفقات

تتبع أداء مندوبي المبيعات واتجاهات خطوط الإنتاج باستخدام تحليلات المبيعات والتقارير

بسّط جلسات التدريب باستخدام تتبع المكالمات ومقاييس التفاعل عبر البريد الإلكتروني لقياس الفعالية

قدم تدريبًا حسب الطلب باستخدام أداة تعليمية تفاعلية ضمن HubSpot

قيود HubSpot Sales Hub

قدرات التنبؤ ليست قوية مثل تلك التي توفرها بعض الشركات المنافسة

تتطلب التحديثات المتكررة من المستخدمين إعادة تعلم الميزات وتعديل سير العمل

أسعار HubSpot Sales Hub

Sales Hub Professional: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

Sales Hub Enterprise: 150 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات HubSpot Sales Hub

G2: 4. 4/5 (12,200+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (470+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Hubspot Sales Hub؟

وقد وصفها أحد المراجعات على موقع Capterra على النحو التالي:

إذا كنت شركة ناشئة، نوصي بشدة باستخدام Hubspot. إنه برنامج قابل للتخصيص بنسبة 100٪ حسب رغبتك دون الحاجة إلى تدخل طرف ثالث. يمكنك القيام بكل شيء داخليًا، على عكس Salesforce... قد يكون أفضل من حيث التنبؤ. هذا شيء يقوم به Salesforce جيدًا ويفتقر إليه Hubspot في هذا المجال.

إذا كنت شركة ناشئة، نوصي بشدة باستخدام Hubspot. إنه برنامج قابل للتخصيص بنسبة 100٪ حسب رغبتك دون الحاجة إلى تدخل طرف ثالث. يمكنك القيام بكل شيء داخليًا، على عكس Salesforce... قد يكون أفضل من حيث التنبؤ. هذا شيء يقوم به Salesforce جيدًا ويفتقر إليه Hubspot في هذا المجال.

🔍 هل تعلم؟ يمكن أن تغير عروض المبيعات التاريخ! في القرن السادس عشر، باع يوهان تيتزل صكوك الغفران للكنيسة الكاثوليكية بعبارته الشهيرة: "بمجرد أن ترن العملة في الصندوق، تخرج الروح من المطهر." وقد جلب ذلك عائدات كبيرة وأشعل شرارة الإصلاح البروتستانتي.

8. Jiminny (الأفضل في مجال ذكاء المحادثة ورؤى التدريب)

عبر Jiminny

يحول Jiminny كل مكالمة مبيعات وبريد إلكتروني واجتماع إلى معلومات استخباراتية عن الإيرادات، ويقوم بأتمتة رؤى التدريب وتقييم المكالمات وتحديثات CRM حتى تتمكن الفرق من التركيز على البيع. باستخدام Whisper وChat، يمكن للمديرين تدريب مندوبي المبيعات في الوقت الفعلي، مما يجعل التدريب أكثر فعالية.

توفر الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي وذكاء المحادثة والإدارة الآلية للممثلين ملاحظات فورية بينما يحصل المديرون على رؤية واضحة لأداء الفريق. لا مزيد من التخمينات في مراجعات خطوط الإنتاج — فقط اتجاهات قابلة للتنفيذ وتحسينات.

أفضل ميزات Jiminny

حلل مكالمات العملاء، سواء كانت صوتية أو مرئية، باستخدام Call Capture للحصول على رؤى قيّمة

تمكّن من التحسين الذاتي من خلال التدريب بين الأقران، مما يتيح للممثلين مراجعة أفضل أداء وتعلم منه

استخدم الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع Ask Jiminny لأتمتة المهام الإدارية والحصول على المعلومات بعد المكالمات

قيود Jiminny

جودة النسخ الرديئة، خاصة في حالة وجود ضوضاء في الخلفية

مشكلات عرضية مع العملاء الذين ينضمون إلى مشاركة الشاشة

أسعار Jiminny

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jiminny

G2: 4. 6/5 (750+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🧠 حقيقة ممتعة: لم تكن "صفقات المبيعات" الأولى تُبرم بمصافحة، بل كانت تتم عن طريق المقايضة. في عام 6000 قبل الميلاد، كان الناس يتاجرون بالسلع والخدمات بدلاً من استخدام النقود. تخيل مقايضة عنزة ببعض القمح، هكذا بدأ التجارة.

9. Salesforce (الأفضل لتدريب المبيعات القابل للتخصيص)

عبر Salesforce

يساعد Agentforce Sales Coach من Salesforce فرق المبيعات على التحسين من خلال التدريب القابل للتخصيص والمدعوم بالذكاء الاصطناعي. يمكن للمديرين تخصيص التدريب وفقًا لسيناريوهات المشترين الحقيقية، مما يتيح للممثلين التدرب على التفاوض والتعامل مع الاعتراضات. وهذا يساعد على تحسين تقنيات إتمام المبيعات في بيئة واقعية.

توفر بيانات CRM في الوقت الفعلي ملاحظات فورية، مما يضمن حصول مندوبي المبيعات على إرشادات بناءً على سياقات الصفقات الحية. بفضل ميزات لعب الأدوار والتخصيص القابل للتطوير، يمكن للشركات تحسين تدريب المبيعات لديها.

أفضل ميزات Salesforce

تتبع اتجاهات الأداء باستخدام Work.com، ومواءمة أهداف التدريب مع أهداف العمل

أتمتة توجيه المبيعات باستخدام Einstein Sales Coach، وإنشاء توصيات مخصصة لكل صفقة

احصل على تدريب حسب الطلب مع Trailhead، منصة التعلم التفاعلية من Salesforce لتطوير المبيعات

قيود Salesforce

تجعل واجهته غير البديلة من العثور على المعلومات وإعداد التقارير أمرًا صعبًا

معقدة للغاية ومكلفة بالنسبة للشركات الصغيرة، مع ميزات قد لا يتم استخدامها

أسعار Salesforce

باقة المبتدئين: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Pro Suite: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

المؤسسات: 165 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

غير محدود: 330 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

Einstein 1 Sales: 500 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

تقييمات ومراجعات Salesforce

G2: 4. 4/5 (23,200+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (18,800+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Salesforce؟

وفقًا لأحد المراجعين في G2:

لم أجد أي عيوب على الإطلاق، بل على العكس، أود أن أقول إنني أستخدم هذا البرنامج يوميًا بسهولة، ووقت التعطل ضئيل للغاية، كما أنه سهل الاستخدام... كما أن خدمة دعم العملاء سريعة الاستجابة وتحل الاستفسارات على الفور.

لم أجد أي عيوب على الإطلاق، بل على العكس، أود أن أقول إنني أستخدم هذا البرنامج يوميًا بسهولة، ووقت التعطل فيه ضئيل للغاية، كما أنه سهل الاستخدام... كما أن خدمة دعم العملاء سريعة الاستجابة وتحل الاستفسارات على الفور.

🤝 تذكير ودي: التحضير لجلسات التدريب لا يقل أهمية عن الجلسة نفسها. تعال مع رؤى وأسئلة وأمثلة محددة للحفاظ على إنتاجية المحادثة وضمان شعور مندوبيك بالدعم وليس النقد.

10. SalesHood (الأفضل للمبيعات التعاونية والتدريب الذي يقوده الأقران)

عبر SalesHood

تساعد SalesHood فرق المبيعات على التعجيل من وتيرة العمل وتحسين الأداء من خلال التدريب المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعلم القائم على الأدوار. يتمكن الموظفون الجدد من التكيف بسرعة بفضل برنامج التوجيه المنظم، بينما يصقل مندوبو المبيعات مهاراتهم من خلال محاكاة واقعية.

بفضل الأدوات الفعالة لتقديم الملاحظات، أصبح التعاون سهلاً والتقدم قابلاً للتتبع باستخدام برنامج تدريب المبيعات هذا. النتيجة؟ تسريع عملية التعيين، وتحقيق حصص أعلى، وتحسين مستمر لعملية المبيعات.

أفضل ميزات SalesHood

قم بتشغيل Coaching Huddles لتعزيز التعلم بين الأقران وترسيخ أفضل الممارسات

تتبع التقدم باستخدام الألعاب، من خلال لوحات المتصدرين والشارات للحفاظ على تفاعل مندوبي المبيعات

قدم تدريبًا في الوقت المناسب لتوفير إرشادات سياقية أثناء الصفقات المباشرة

حسّن تنفيذ العروض الترويجية باستخدام AI Pitch Practice، الذي يحلل أنماط الكلام وفعالية الكلمات المفتاحية

قيود SalesHood

يتطلب التطبيق المحمول تسجيل الدخول بشكل متكرر، مما يسبب إزعاجًا للمستخدمين

مشكلات التنقل، مثل عدم وجود أزرار "التالي" في وحدات التدريب

أسعار SalesHood

أساسي: 45 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: أسعار مخصصة

تحويل: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SalesHood

G2: 4. 6/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🧠 حقيقة ممتعة: لم يكن بنجامين فرانكلين مجرد أحد الآباء المؤسسين، بل كان أيضًا من أوائل المبتكرين في مجال المبيعات. في عام 1752، شارك في تأسيس شركة تأمين كانت ترسل مندوبيها من باب إلى باب لبيع تأمين ضد الحرائق. يا لها من تكتيك مبيعات رائع.

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طور دليل المبيعات الخاص بك باستخدام ClickUp

يهدف تدريب المبيعات إلى بناء ثقافة التحسين المستمر التي تؤدي إلى تأثير حقيقي على الإيرادات.

يقدم كل برنامج تدريب على المبيعات في هذه القائمة ميزة فريدة، فبينما يتفوق بعضها في التدريب المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يركز البعض الآخر على ذكاء المحادثة. يعتمد الاختيار الصحيح على احتياجات فريقك وأولويات التدريب.

ومع ذلك، فإن ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يبرز في مجال تدريب المبيعات بفضل إمكاناته المتكاملة. من خلال تتبع الأهداف لقياس أداء مندوبي المبيعات، ومدونة ملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسجيل الأفكار الرئيسية من مكالمات المبيعات، وبرنامج Brain للتدريب في الوقت الفعلي، يعمل ClickUp على تبسيط سير عمل المبيعات بالكامل.

اجمع كل ذلك مع إدارة المهام والتعاون بين أعضاء الفريق وإدارة المعرفة، كل ذلك في نظام واحد متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ولن تحتاج إلى أي أداة أخرى غير ClickUp!

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