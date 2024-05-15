أفضل 10 برامج لتتبع المبيعات في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

المبيعات هي كل ما يتعلق بالأرقام. تتطلب مراقبة نجاح مندوبي المبيعات الفرديين أو مندوبي المبيعات الأفراد أو فرق العمل أو الحملات مجموعات بيانات وأدوات واسعة النطاق لتحليل النتائج وتتبعها. يوفر القيام بذلك بفعالية رؤى حول أنواع المبادرات التي تعمل بشكل جيد، ومن يتصدر المجموعة عندما يتعلق الأمر بإغلاق الصفقات، وما هي المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

لكن تتبع البيانات ليس بالأمر السهل. فهو ينطوي على الكثير من البحث والتنظيم والمهارات التحليلية لاستكشاف ما يحدث. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى إيجاد طرق للتعاون مع الفريق والإبلاغ عن النتائج التي توصلت إليها لإجراء التغييرات.

لحسن الحظ، يمكن لبرمجيات تتبع المبيعات أن تسد الفجوة بين مجرد جمع البيانات واستخدامها فعلياً لاتخاذ قرارات فعالة. تم تصميم هذه الأدوات لجعل مراقبة النجاح أمراً سهلاً، ويتيح لك التخصيص التركيز على الأرقام الأكثر أهمية. 🙌

سنعرض لك هنا 10 من أفضل خيارات برامج تتبع المبيعات من بين أفضل 10 برامج لتتبع المبيعات من أدوات إدارة المشاريع لإدارة علاقات العملاء في المبيعات (CRM) وبرنامج خط أنابيب المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، سنوضح لك ما الذي تبحث عنه في هذه الأدوات لاختيار الأداة التي تناسب فريق المبيعات لديك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج تتبع المبيعات؟

هل أنت مستعد لاكتشاف أداة تتبع تدعم أهداف مبيعاتك؟ قد يبدو اختيار منصة ما أمرًا مربكًا في البداية، ولكن مع القليل من البحث، ستجد أداة المبيعات المناسبة لاحتياجات عملك. 👀

إليك ما الذي تبحث عنه في برامج تتبع المبيعات:

قابلة للتخصيص مقاييس المبيعات والبيانات: ستوفر أفضل الأدوات التحكم في البيانات التي تتعقبها سواء كانت تسجيل نقاط العملاء المحتملين أو عدد العملاء المحتملين للمبيعات أو الربحية أو نجاح توليد العملاء المحتملين

ستوفر أفضل الأدوات التحكم في البيانات التي تتعقبها سواء كانت تسجيل نقاط العملاء المحتملين أو عدد العملاء المحتملين للمبيعات أو الربحية أو نجاح توليد العملاء المحتملين التنبؤ بالمبيعات الأدوات: لا يكفي أن يكون لديك بيانات. ابحث عن أداة تتبع المبيعات التي توفر تحليلاً تنبؤياً وتوقعاً لتحسينإدارة أهدافك عمليات التكامل: أفضل الأدوات تعمل معًا بسلاسة. اختر برنامج تتبع المبيعات الذي يتكامل مع منصاتك اليومية، بما في ذلك تطبيقات المراسلة وأدوات إدارة المشاريع

لا يكفي أن يكون لديك بيانات. ابحث عن أداة تتبع المبيعات التي توفر تحليلاً تنبؤياً وتوقعاً لتحسينإدارة أهدافك الأتمتة و الإشعارات : مراقبة أنشطة المبيعات وتعيين المعلمات لتشغيل الإشعارات على الفور إذا كانت الصفقة في خطر أو تعيين مهام المتابعة إذا كان العميل المحتمل بحاجة إلى مزيد من المشاركة

: مراقبة أنشطة المبيعات وتعيين المعلمات لتشغيل الإشعارات على الفور إذا كانت الصفقة في خطر أو تعيين مهام المتابعة إذا كان العميل المحتمل بحاجة إلى مزيد من المشاركة النماذج:توفير الوقت واعمل بكفاءة أكبر باستخدام برنامج تتبع المبيعات الذي يتميز بقوالب، بما في ذلكقوالب إدارة علاقات العملاءوقوالب التقارير، وقوالب إعداد التقارير، وقوالب تتبع عملاء المبيعات المحتملين

## 10 أفضل 10 برامج لتتبع المبيعات لاستخدامها في عام 2024

سواء كنت شركة صغيرة أو شركة كبيرة، فإن تتبع المبيعات يؤهلك للنجاح وتحسين الربحية. راقب أداء المبيعات من خلال أفضل 10 برامج لتتبع المبيعات تعمل على تبسيط سير العمل وتبسيط الإدارة وتحسين خطوط الأنابيب. ✨

1.

انقر فوق

تقسيم الأهداف والمهام والنقاط الرشيقة وحالات المشروع في لوحة معلومات ClickUp 3.0 القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة

ClickUp من بين أفضل برامج إدارة المشاريع يقدم العديد من الميزات لفرق المبيعات والتتبع.

استخدام إدارة علاقات العملاء في ClickUp لتتبع المبيعات، وتصور سير عمل العملاء، وإنشاء لوحات معلومات لإعداد التقارير لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات . قم بتحليل بيانات العملاء، واستخدم أكثر من 15 طريقة عرض لمعرفة التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف. 💪

استخدام انقر فوق للمبيعات يحافظ على مسار التحويل بالكامل في مكان واحد، مما يجعل تتبع المقاييس وقياس النجاح أسهل من أي وقت مضى.

أتمتة المبيعات

عمليات لإغلاق الصفقات بسرعة. استخدم لوحات المعلومات لإزالة الاختناقات، ومراقبة الصفقات ومن يقوم بإغلاقها، وتحديد مجالات التحسين.

يتميز ClickUp أيضًا بقاعدة بيانات شاملة لقوالب المبيعات والتتبع حتى تتمكن من إنشاء التقارير بسلاسة. استخدم قالب تعقب المبيعات لتقييم أداء الفريق وإدارة خط أنابيب المبيعات من التواصل البارد إلى الإغلاق. تتيح لك الحقول المخصصة تتبع المقاييس المهمة لفريق المبيعات الخاص بك، وتسلط علامات الأولوية الضوء على المهام الأكثر إلحاحًا.

إن نموذج مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات أداة رائعة أخرى لقياس نجاح استراتيجية المبيعات الخاصة بك. قم بتعيين أهداف قابلة للقياس بسرعة وأضف مؤشرات الأداء الرئيسية عبر مسار المبيعات الخاص بك. قم بتعيين المهام على الفور لأعضاء الفريق المعنيين، وتتبع التقدم المحرز لقياس نجاح عملية المبيعات الخاصة بك.

أفضل ميزات #### ClickUp

توفر لوحات المعلومات المرئية إمكانية إعداد التقارير الفورية والتخصيص لتحديد وتتبع المقاييس المهمة لفريق المبيعات لديك

أكثر من 1,000 نموذج، بما في ذلكقوالب تقارير المبيعات، مما يعني سهولة إنشاء لوحات المعلومات وتتبع التقييمات ومراقبة تقدم الأهداف

ClickUp AI يساعد على إنشاء تقارير الحالة، وإنشاء رؤى من التحليلات، وتعيين المهام تلقائيًا لتبسيط سير العمل وتسريع التقدم

يمكّن التعاون في الوقت الحقيقي الفريق بأكمله من تصور سير العمل وإنجاز المشاريع بسلاسة، بدءًا من جذب العملاء المحتملين إلى إتمام الصفقات

واجهة سهلة الاستخدام توفر تخصيصاً لا نهاية له حتى تتمكن من ترتيب قوائم المهام وأوراق التتبع والتقارير بطرق منطقية بالنسبة لك

قيود ClickUp

لا يتوفر ClickUp AI إلا في الخطط المدفوعة، ولكن الأسعار تبدأ من 5 دولارات شهرياً فقط

هناك العديد من الميزات التي تستغرق بعض الوقت لتتعلمها كلها

ClickUp التسعير

مجاني للأبد

غير محدود: 7$/شهرًا لكل مستخدم

7$/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. بايبيدرايف

عبر PipedrivePipedrive هي واحدة من الشركات الرائدة في العالم خدمات إدارة علاقات العملاء . تتبع خط أنابيب المبيعات الخاص بك، وراقب تجربة العملاء، وحسِّن مسار المبيعات لديك في مكان واحد. تمنحك الوظائف التي تشمل الحقول المخصصة، وخطوط الأنابيب المرئية، والتقارير البديهية الرؤية التي تحتاجها لتتبع عمليات المبيعات وفرق العمل.

Pipedrive أفضل الميزات

توفر تقارير المبيعات في الوقت الفعلي رؤى محدثة حتى تتمكن من تحديد الأهداف واتخاذ قرارات مستنيرة ومعرفة ما ينجح

تخصيصمقاييس خط أنابيب المبيعات للتركيز على البيانات التي تعني الكثير لعملك - وتجاهل البقية

اعمل بسلاسة مع مجموعتك التقنية بفضل التكامل مع أدوات مثل Slack وZoom وHubSpot

استخدم أدوات التنبؤ للتنبؤ بالأرباح استناداً إلى المشاريع السابقة أو نتائج مندوبي المبيعات الفردية

Pipedrive القيود

وجد بعض المستخدمين أن تكوين التقارير قد يكون صعبًا مع مجموعات البيانات الكبيرة

تحتوي خطط التسعير منخفضة المستوى على ميزات أقل وقد تحد من بعض فرق المبيعات

Pipedrive التسعير التسعير

أساسي: 21.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

21.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 37.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

37.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم احترافي: 59.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

59.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم القوة: 74.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

74.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 119 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

Pipedrive التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 1700 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,900 تقييم)

3. بيع زندسك

عبر زندسكزندسك هي منصة مصممة لتبسيط دعم العملاء. يوفر نظام Zendesk Sales CRM الخاص بهم رؤية لخطوط الأنابيب وبيانات متعمقة لتتبع جميع مبادراتك وأدائك الفردي. تعمل منصة تتبع المبيعات على تعزيز الإنتاجية من خلال الأتمتة والإشعارات والرؤية الكاملة للبيانات في كل مرحلة من مراحل خط أنابيب المبيعات. 📈

أفضل ميزات Zendesk Sell

تضع المنصة الموحدة جميع عمليات المبيعات الخاصة بك في مكان واحد - سواء كنت بحاجة إلى الغوص في إدارة خط سير المبيعات أو تقييم مقاييس التتبع لفرق المبيعات لديك

تتيح لك الحقول المخصصة ونقاط البيانات المرتبطة تلقائياً بعملاء المبيعات المحتملين أو الصفقات تحسين إدارة المبيعات

مقاييس الأداء ولوحات المعلومات المخصصة تقدم أدلة مرئية للأرباح ونجاح المبيعات

توفر التطبيقات وعمليات التكامل مع الجهات الخارجية تدفقات عمل سلسة عبر أدواتك المفضلة

قيود بيع Zendesk Sell

لا توجد خطة مجانية، لذا سيتعين عليك اختيار خطة مدفوعة تناسب ميزانيتك

لا تقدم الخطط ذات المستوى الأدنى ميزات متقدمة

بيع زندسك يبيع التسعير

فريق البيع: 25 دولارًا شهريًا لكل وكيل

25 دولارًا شهريًا لكل وكيل نمو البيع: 69 دولارًا/شهرًا لكل وكيل

69 دولارًا/شهرًا لكل وكيل البيع الاحترافي: 149 دولارًا شهريًا لكل وكيل

تقييمات ومراجعات بيع زندسك

G2: 4.2/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. إنسايتلي

عبر إنسايتلي Insightly هو نظام إدارة علاقات العملاء يقدم حلولاً مخصصة لفرق المبيعات والتسويق والخدمات. تم تصميم إدارة علاقات العملاء للمبيعات لجعل إنشاء خطوط الأنابيب أسهل من أي وقت مضى، بينما تبقيك ميزات التتبع في صدارة اللعبة وجاهزًا للتكيف في أي لحظة.

أفضل الميزات

يتيح لك تتبُّع العملاء المحتملين في المبيعات مراقبة الصفقات أثناء انتقالها عبر خط الأنابيب، وتحديد العوائق ومناطق الاحتكاك

تقلل الأتمتة من المهام المتكررة، مما يمهد الطريق لفرق مبيعات أكثر فعالية ومقاييس أفضل

تمنح الأذونات القابلة للتخصيص حق الوصول إلى البيانات، مع التأكد من أن أعضاء الفريق المعنيين يرون المقاييس التي يحتاجون إليها لتقديم أفضل أداء

يمكنك تعيين مؤشرات أداء رئيسية مخصصة ومراقبة الأداء في الوقت الفعلي من خلال رؤى من لوحات المعلومات وأدوات إعداد التقارير

القيود المفروضة

قد يستغرق الدعم بعض الوقت للرد على المشكلات والطلبات

قد يكون منحنى التعلُّم حادًا بالنسبة للمبتدئين

القليل الأسعار

بالإضافة : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4/5 (أكثر من 600 تقييم)

5. شوجرCRM

عبر SugarCRM SugarCRM هي منصة على الإنترنت تهدف إلى تحسين الإنتاجية وأرباح الأعمال من خلال ربط فرق الخدمة والمبيعات والتسويق في مكان واحد. استخدم هذه الأداة لتتبع معدلات التحويل، ومراقبة دورة المبيعات بأكملها، وتطوير النتائج الرئيسية لجعل عملك أكثر نجاحاً.

أفضل ميزات SugarCRM

إدارة خط الأنابيب الخاص بك واستخدام أدوات التنبؤ لتقييم التقدم المحرز وتحديد أهداف قابلة للقياس لمندوبي المبيعات وفريق العمل

تعمل أدوات إدارة المهام على التخلص من الأعمال المزدحمة حتى يتمكن فريق المبيعات لديك من التركيز على ما يحقق أكبر قدر من الأرباح

توفر أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة تحليلات تنبؤية، ورؤى المبيعات، وتقارير قياس لتبقى على اطلاع على نجاح المبيعات

ربط بيانات المبيعات من مجموعة كبيرة من المصادر مع عمليات تكامل مبسطة

قيود SugarCRM

وجد المستخدمون أن أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني وتتبع البريد الإلكتروني قد تكون صعبة الاستخدام

يرغب بعض مندوبي المبيعات في أن تتعمق التقارير في مقاييس أكثر تفصيلاً

SugarCRM التسعير

السوق: يبدأ من 1,000 دولار/شهرياً

يبدأ من 1,000 دولار/شهرياً البيع: يبدأ من 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

يبدأ من 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الخدمة: تبدأ من 80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تبدأ من 80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: يبدأ من 85 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات SugarCRM

G2: 3.9/5 (أكثر من 900 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 3.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

6. هبسبوت

عبر هبسبوتهب سبوت هي أداة CRM من الدرجة الأولى تتعامل مع كل شيء بدءًا من إدارة العملاء المحتملين و أتمتة المبيعات إلى إدارة الاتصال وإدخال البيانات. استخدم الأداة لإنشاء خطوط أنابيب المبيعات واتخاذ قرارات قائمة على البيانات بفضل ميزات رئيسية مثل التحليلات الموسعة وتقارير التتبع. ✍️

هوب سبوت أفضل الميزات

أدوات إعداد التقارير والتحليلات قابلة للتخصيص بالكامل، مما يتيح لك التحكم في المعلومات التي تراقبها

تأخذ أدوات التدريب خطوة إلى الأمام من خلال بناء التطوير المهني في عمليات تتبع المبيعات الخاصة بك

توفر عمليات التكامل مع أكثر من 1400 أداة درجة عالية من التخصيص لربط مصادر البيانات وتتبع المقاييس

يمكن للذكاء الاصطناعي في HubSpot القيام بكل شيء بدءاً من كتابة الحملات لوسائل التواصل الاجتماعي إلى سحب الرؤى من البيانات في جداول البيانات

HubSpot القيود

مجالات التعلم والتدريب ضخمة، مما يعني أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت للعثور على الدليل الذي تحتاجه

قد تكون الأسعار محدودة، خاصة للفرق الكبيرة التي تضم عشرات المستخدمين

HubSpot التسعير

المحترفين: يبدأ من 500 دولار شهرياً

يبدأ من 500 دولار شهرياً المؤسسات: يبدأ من 1,500 دولار شهريًا

HubSpot التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 10,800 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10,800 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

7. المبيعات

عبر المبيعات الآن SalesNOW عبارة عن منصة مبيعات تقدم كل شيء من تتبع العملاء لتحليلات خطوط الأنابيب. يمكنك استخدام هذه الأداة أثناء التنقل وتصميم لوحات المعلومات التي تناسب عمليات المبيعات الخاصة بك، وذلك بفضل تطبيق الهاتف المحمول والتخصيصات.

أفضل ميزات SalesNOW للمبيعات

يعني دعم الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية أنه يمكنك البقاء على اطلاع دائم على عمليات التتبع حتى عندما لا تكون في مكتبك

تتيح لك ميزات الخريطة تقسيم بيانات العملاء حسب الموقع، مما يوفر لك رؤى أعمق في المقاييس مقسمة حسب مكاتب المبيعات الإقليمية

تمنحك الحقول المخصصة وسجلات الحسابات إمكانية التحكم في البيانات التي تراقبها وتتبعها

من خلال التنفيذ السريع، لن تقضي أسابيع في إعداد لوحات المعلومات وأدوات التتبع

قيود SalesNOW على المبيعات

يستند البرنامج إلى الويب، لذا قد تتباطأ سرعته اعتمادًا على اتصالك

قد تكون واجهة المستخدم ثقيلة في البداية

SalesNOW الأسعار

سعر واحد منخفض : 19.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات SalesNOW

G2: 4/5 (أكثر من 2+ تقييم)

4/5 (أكثر من 2+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

8. إدارة علاقات العملاء الرشيقة

عبر إدارة علاقات العملاء الرشيقة أجايل برنامج إدارة علاقات العملاء يجمع بين خدمة العملاء وأتمتة التسويق وتحليلات المبيعات في أداة واحدة ملائمة. استخدمه لمساعدة فريق المبيعات لديك على إتمام الصفقات بشكل أسرع من خلال جدولة المواعيد التلقائية والتلعيب وأدوات تتبع المبيعات.

مرن إدارة علاقات العملاء أفضل الميزات

يوفر التلعيب حوافز ممتعة لمندوبي المبيعات لإتمام المزيد من الصفقات وجلب المزيد من العملاء المحتملين

تعيين معالم مخصصة وتتبع التقدم المحرز عبر خطوط الأنابيب والعمليات الخاصة بك

تتوفر عمليات تكامل إضافية مقابل تكلفة إضافية حتى تتمكن من العمل بسلاسة مع أكثر من 30 تطبيقًا

أدوات إعداد تقارير CRM تقوم تلقائياً بإنشاء المخططات والرسوم البيانية والرؤى استناداً إلى مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم تتبعها

مرونة إدارة علاقات العملاء القيود

عمليات التكامل محدودة أكثر مقارنةً بالأدوات الأخرى

هناك منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

Agile CRM التسعير التسعير

مجانًا: لما يصل إلى 10 مستخدمين

لما يصل إلى 10 مستخدمين المبتدئين: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم العادية: 49.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 79.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

رشيق إدارة علاقات العملاء التقييمات والمراجعات

G2: 4/5 (أكثر من 300 تقييم)

4/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 500 تقييم)

9. إغلاق

عبر إغلاق إغلاق هو نظام إدارة علاقات العملاء الذي يتعامل مع كل شيء بدءًا من تأهيل العملاء المحتملين إلى تحليل نتائج الصفقات وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية. موثوق به من قبل الشركات في جميع أنحاء العالم، وهناك خطط تسعير تناسب ميزانيات الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والشركات الكبرى على حد سواء. 🛠️

أفضل ميزات #### إغلاق أفضل الميزات

تساعدك الأتمتة المدمجة لكل عضو في فريق المبيعات على بيع المزيد في وقت أقل

تتيح لك عمليات التكامل العمل عبر حزمة التكنولوجيا الخاصة بك مع أدوات إدارة المشاريع ومصادر البيانات

توفر لوحات المعلومات والنظرات العامة للأنشطة رؤى حول سير العمل وأعباء العمل والقدرات

أدوات إعداد التقارير قابلة للتخصيص، مما يتيح لك تحديد الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية لتتبعها على مدار العام

إغلاق القيود

وجد بعض المستخدمين أن أدوات التتبع بالساعة لم تكن قوية لفرق المبيعات لديهم

يمكن أن تكون استعلامات البحث أكثر سهولة لجعل تحليل البيانات أسرع

إغلاق تسعير التسعير

بدء التشغيل: 59 دولارًا شهريًا

59 دولارًا شهريًا احترافي: 329 دولارًا في الشهر

329 دولارًا في الشهر المؤسسات: 749 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. بيتريكس 24

عبر بيتريكس 24 Bitrix24 هو أداة إنتاجية التي تقدم الدعم للشركات في مجالات الموارد البشرية، والمبيعات، و إدارة العملاء . استخدم هذه الأداة لتتبع إنتاجية فريق المبيعات الخاص بك - بدءاً من تتبع الوقت وتحليلات الحملات إلى مراقبة كيفية إدارة مندوبي المبيعات لديك لأعباء العمل بفعالية.

أفضل ميزات Bitrix24

يوفر تتبع وقت العمل والتقارير رؤية واضحة للقدرات والإدارة الفعالة للوقت لكل موظف مبيعات

تقوم القواعد والمحفزات المخصصة بتعيين المهام تلقائيًا وإرسال إشعارات عند إغلاق الصفقات أو إضافة عملاء محتملين جدد إلى خط سير المبيعات

تقوم عمليات التكامل بترحيل البيانات من مصادر أخرى على الفور حتى يكون لديك المقاييس التي تحتاج إلى تتبعها، بغض النظر عن مصدرها

يعمل نظام إدارة علاقات العملاء المدمج على تبسيط المدفوعات عبر الإنترنت وتتبع العملاء المحتملين وأتمتة المبيعات لبناء علاقات أفضل مع العملاء وإتمام الصفقات بسلاسة

قيود بيتريكس 24

يمكن أن تكون واجهة المستخدم مخيفة في البداية، وسيكون من المفيد للمبتدئين الحصول على المزيد من البرامج التعليمية

يوجد تطبيق للهاتف المحمول، ولكن لا تتوفر جميع الميزات عليه

Bitrix24 الأسعار

الأساسي: 61 دولارًا شهريًا لما يصل إلى خمسة مستخدمين

61 دولارًا شهريًا لما يصل إلى خمسة مستخدمين قياسي: 124 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 50 مستخدمًا

124 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 50 مستخدمًا احترافي: 249 دولاراً شهرياً لما يصل إلى 100 مستخدم

249 دولاراً شهرياً لما يصل إلى 100 مستخدم المؤسسات: يبدأ من 499 دولارًا شهريًا ل 250 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات بيتريكس 24

G2: 4.1/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 700 تقييم)

## تتبع المقاييس وإصابة مؤشرات الأداء الرئيسية مع ClickUp

توفر برامج تتبع المبيعات هذه الأدوات التي تحتاجها لوضع أهداف قابلة للقياس، وتتبع التقدم المحرز وتقييم الإنتاجية عبر فريق المبيعات الخاص بك. اختر البرنامج الذي يوفر عمليات التكامل والتخصيص والميزات الرئيسية التي يحتاجها عملك للبقاء في المقدمة. اشترك في ClickUp اليوم وابدأ في إدارة فريق المبيعات وتتبع المقاييس بكفاءة أكبر. مع أدوات مثل إدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص وقوالب المبيعات، وأتمتة المهام، ستتمكن من مراقبة التقدم المحرز بدءًا من إطلاق المبادرة وحتى تنفيذها. والأفضل من ذلك كله، يتكامل ClickUp مع مئات الأدوات، مما يوفر منصة شاملة لبناء وإدارة عمليات المبيعات الخاصة بك. 🤩