كيفية إنشاء لوحة تحكم CRM (باستخدام القوالب)

أنت لن تقود سيارة بدون لوحة عدادات، لذلك لا ينبغي أن يعمل فريق المبيعات الخاص بك بدون إدارة علاقات العملاء بشكل صحيح. 🚗

أنت بحاجة إلى بيانات باردة لتوجيه العملاء المحتملين بشكل فعال من خلال خط أنابيب المبيعات وإبقائهم سعداء بمجرد تحويلهم. إذا كانت هذه البيانات مبعثرة عبر جداول البيانات والمنصات، فستكون تقارير إدارة علاقات العملاء (CRM) مليئة بالمتاعب والعمل الشاق.

لوحة معلومات قوية إدارة علاقات العملاء تتعامل مع عملية جمع الأرقام المملة وتعرض البيانات بطريقة جذابة بصريًا تسهّل تتبع حملاتك. في هذا الدليل، ستتعرف في هذا الدليل على الشكل الذي يجب أن تبدو عليه لوحات معلومات إدارة علاقات العملاء للمبيعات وكيفية إنشاء واحدة منها دون عناء.

ما هي لوحة معلومات عملاء CRM؟

لوحة تحكم CRM هي واجهة مركزية تمنح مديري المبيعات نظرة عامة مرئية شاملة للمقاييس الرئيسية وأداء المبيعات الإجمالي وبيانات العملاء. في حين أن المعلومات المحددة قد تختلف، إلا أن لوحة معلومات إدارة علاقات العملاء عادةً ما تعرض ما يلي:

تفصيل خط المبيعات الخاص بك

نشاط الفريق وأدائه

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

خيوط جديدة

المهام الهامة القادمة

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ClickUp CRM Dashboards

تقوم لوحة معلومات CRM بسحب البيانات من مصادر مختلفة وتجميعها لمنح مندوبي المبيعات الرؤى الأكثر قيمة وضبط استراتيجية إدارة علاقات العملاء . يجب أن يقدم برنامج إدارة علاقات العملاء القوي هذه الرؤى بطريقة ديناميكية وتفاعلية ويضمن تحديثات في الوقت الحقيقي لمساعدتك على قرارات مستنيرة .

مع وضع ذلك في الاعتبار، فإن لوحة معلومات إدارة علاقات العملاء هي أكثر بكثير من مجرد مجموعة من المخططات والرسوم البيانية. إذا تم تنظيمها واستخدامها بحكمة، فيمكنها أن تمنع اللقطات في الظلام وتعظيم نتائج جهود المبيعات والتسويق الخاصة بك. 🎯

ما هي فوائد لوحة معلومات إدارة علاقات العملاء؟

الفائدة الأبرز للوحة معلومات إدارة علاقات العملاء القوية هي اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ثقة. 🤔

تريد أن تعرف أي مرحلة من مراحل رحلة المشتري التي علق فيها عملاؤك المحتملون؟ ألقِ نظرة على تقرير مسار التحويل. هل تحتاج إلى تحسين تكاليف المبيعات؟ ستخبرك لوحة معلومات الأنشطة بما يجب مضاعفته وما يجب إلغاؤه.

إدارة بيانات العميل والمهام الشخصية والاتصالات في ClickUp من أي جهاز

يأتي استخدام لوحة التحكم مع الكثير من المزايا الإضافية، مثل:

التنبؤ الدقيق بالمبيعات -التنبؤ باتجاهات السوق ليس بالأمر السهل، ولكن لوحة معلومات إدارة علاقات العملاء تبسط الأمر من خلال عرض الاتجاهات التاريخية وتقارير المبيعات التي لا تقدر بثمن لتحسين دقة التنبؤ وتجنب الأخطاء المكلفة

-التنبؤ باتجاهات السوق ليس بالأمر السهل، ولكن لوحة معلومات إدارة علاقات العملاء تبسط الأمر من خلال عرض الاتجاهات التاريخية وتقارير المبيعات التي لا تقدر بثمن لتحسين دقة التنبؤ وتجنب الأخطاء المكلفة تعاون أسهل من خلال مشاركة لوحة معلومات مع فريقك، يمكنك إتاحة المعلومات الحيوية للجميع بسهولة، مما يلغي الحاجة إلى التواصل غير الضروري مثل تحديثات البريد الإلكتروني أو اجتماعات تقارير الحالة

قمع مبيعات فعال -تتيح لك لوحة معلومات إدارة علاقات العملاء تحليل مسار المبيعات وتحديد العوائق الرئيسية التي تجعل العملاء ينسحبون من المبيعات، لذا فإن تحليلها يمكن أن يحقق المعجزات في تحويلاتك

-تتيح لك لوحة معلومات إدارة علاقات العملاء تحليل مسار المبيعات وتحديد العوائق الرئيسية التي تجعل العملاء ينسحبون من المبيعات، لذا فإن تحليلها يمكن أن يحقق المعجزات في تحويلاتك خدمة عملاء أفضل -يمكن لممثلي خدمة العملاء لديك استخدام لوحات معلومات إدارة علاقات العملاء للحصول على رؤية أعمق لسلوك المستهلكين وحتى التنبؤ به لتقديم دعم أكثر كفاءة وتخصيصًا

-يمكن لممثلي خدمة العملاء لديك استخدام لوحات معلومات إدارة علاقات العملاء للحصول على رؤية أعمق لسلوك المستهلكين وحتى التنبؤ به لتقديم دعم أكثر كفاءة وتخصيصًا تكتيكات تسويقية ومبيعات أقوى -تتيح لك لوحة المعلومات تتبع أداء جهود التسويق/المبيعات الفردية بدقة متناهية، مما يساعدك على ضبطها بأدق التفاصيل

-تتيح لك لوحة المعلومات تتبع أداء جهود التسويق/المبيعات الفردية بدقة متناهية، مما يساعدك على ضبطها بأدق التفاصيل تقارير مبسطة-يمكن للوحة تحكم متقدمة أن تتولى معظم المهام الشاقة عندما يتعلق الأمر ب تقارير إدارة علاقات العملاء مما يتيح لفريقك التركيز على المهام ذات القيمة العالية

ما هي الميزات الأساسية للوحة معلومات إدارة علاقات العملاء؟

لا يوجد نظام CRM واحد يناسب الجميع لكل مدير مبيعات. تعتمد الميزات التي يجب البحث عنها على عمليات المبيعات وقاعدة العملاء وعوامل أخرى. ومع ذلك، هناك ست ميزات عالمية يجب أن تتوفر في كل حل:

واجهة سهلة الاستخدام الغرض الأساسي من نظام إدارة علاقات العملاءلوحة تحكم المبيعات هو تحويل بيانات المبيعات المعقدة إلى رؤى قابلة للهضم وقابلة للتنفيذ. يجب أن تكون الواجهة بديهية وسهلة التصفح دون الحاجة إلى مهارات تقنية واسعة النطاق إمكانية التخصيص-يجب أن تكون قادرًا على تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية المخصصة التي ترغب في تتبعها وتكييف لوحة المعلومات مع دورة المبيعات والعمليات الداخلية تتبع الأهداف -يجب أن تُبقي لوحة التحكم الخاصة بك الفريق على اطلاع دائم بالأهداف قيد التنفيذ، والمراحل الرئيسية، والمهام المعلقة، والبيانات المماثلة في الوقت الفعلي حتى يعرف الجميع أين يقفون وما هي مساهمتهم 🏆 إسناد المهام وتتبعها ستنفذ لوحة تحكم CRM لا تتطلب تطبيقات إضافية لتعيين المهام. حتى أن لوحات المعلومات القادرة توفر الكثير من الأتمتة لتقليل العمل اليدوي عمليات التكامل-يجب أن تتكامل لوحة التحكم الخاصة بك بسلاسة مع المنصات الأخرى التي تستخدمها للتسويق والمبيعات والأنشطة الأخرى بحيث يمكنها سحب جميع البيانات اللازمة تلقائيًا مختلفة يجب أن تتكامل بسلاسة تصوّر البيانات الخياراتيجب أن تعرض لوحة المعلومات الصلبة البيانات من خلال عناصر مرئية مختلفة تتوافق مع نوع البيانات (المخططات الدائرية، اللفائف، أشرطة التقدم، إلخ)

ما الذي يجب مراعاته عند إنشاء لوحة معلومات CRM الخاصة بك؟

ما لم تكن تستخدم برنامج CRM مع لوحة تحكم مدمجة، قد ترغب في اتباع نهج DIY لإنشاء واحدة. 🛠️

قد يكون القيام بذلك خطوة حكيمة حتى لو كان النظام الأساسي الخاص بك _يقدم لوحة تحكم، حيث أن لديك مرونة غير محدودة لإنشاء لوحة مخصصة تناسب سير عملك وأهدافك. إذا لم تكن متأكدًا من أين تبدأ، سترى أدناه العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند إنشاء لوحة معلومات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك.

الاستخدامات الأساسية

على الرغم من أن الهدف من لوحة المعلومات هو توفير نظرة عامة مركزية لمختلف البيانات، إلا أنه يجب أن تكون انتقائيًا عند تحديد ما تريد تضمينه. يمكنك فقط إضافة الكثير من التقارير والرسوم البيانية قبل أن تبدأ لوحة المعلومات في الشعور بالفوضى، مما قد يبطل الغرض منها.

ابدأ بتحديد الجوانب الرئيسية لسير عملك التي تتطلب تصوراً. على سبيل المثال، إذا كنت تحصل بالفعل على جميع المعلومات المتعلقة بأداء التسويق الرقمي من Google Analytics أو Search Console، فلا داعي لإصلاح ما لم يتم إصلاحه وإنشاء نظرة عامة جديدة تمامًا.

بدلاً من ذلك، ركز على البيانات التي لم يتم وضعها حاليًا بشكل بديهي بما فيه الكفاية. يتضمن ذلك أي تفاصيل حول مسار المبيعات وبيانات خدمة العملاء ونتائج العملاء المحتملين وما إلى ذلك. قم بتسليط الضوء على الأجزاء الأقل تنظيماً ولكنها مهمة في استراتيجية إدارة علاقات العملاء الخاصة بك وقم ببناء لوحة المعلومات حولها. 📊

الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية

استنادًا إلى النقطة أعلاه، هناك الكثير من مؤشرات الأداء الرئيسية التي يمكنك تتبعها - ولكن ليست جميعها تستحق مكانًا على لوحة التحكم الخاصة بك. إذن كيف تعرف المؤشرات التي يجب عليك تضمينها؟

هناك عاملان يجب مراعاتهما هنا:

أهدافك توافر البيانات

إذا كنت تستخدم تقنية SMART لتحديد أهدافك - وهو ما يجب عليك فعله - لن يكون تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية مشكلة. وذلك لأن جزءًا من عملية تحديد الأهداف الذكية تتضمن التفكير في كيفية قياس التقدم المحرز.

عبر ClickUp

على سبيل المثال، إذا كنت تدير حملة بريد إلكتروني هدفها الأساسي تحسين نسبة الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 20%، فإن مؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب عليك تضمينها هي

معدل تكرار الشراء (RPR)

نسبة النقر إلى الظهور في البريد الإلكتروني (CTR)

القيمة الدائمة للعميل (CLV)

العامل الثاني ذو الصلة هو توافر البيانات، وهو أمر ضروري لضمان تقديم لوحة التحكم الخاصة بك أرقامًا دقيقة. في المثال أعلاه، يمكنك سحب البيانات اللازمة من منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني. ومع ذلك، ستحتاج إلى التأكد من تكامل لوحة معلومات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك معها لتجنب الأعمال غير الضرورية. 😮‍💨

الفرق والأقسام

عند إنشاء لوحة تحكم، يجب أن تضع في اعتبارك مستخدميها الرئيسيين لضمان وصول جميع الأقسام إلى المعلومات الأكثر صلة بالموضوع. 🧑‍💻

في معظم الحالات، ستخدم لوحة التحكم الخاصة بك الإدارات وأعضاء الفريق التاليين:

المبيعات

التسويق

دعم العملاء

المدراء التنفيذيون من المستوى C

يجب أن تكون لوحة التحكم الخاصة بك ديناميكية وتسمح للفرق المختلفة بالتركيز على البيانات التي يحتاجون إليها دون عوائق ناجمة عن معلومات غير ضرورية. من المفيد أن يكون لديك خيارات عرض و/أو علامات تبويب مختلفة لكل فريق لضمان الوضوح.

برنامج لوحة المعلومات

بمجرد تحديد المعلومات التي يجب أن تتضمنها لوحة المعلومات الخاصة بك، فأنت بحاجة إلى برنامج لوحة المعلومات الحل الذي سيضعها بشكل صحيح. بينما يمكنك اتباع نهج المدرسة القديمة واستخدام تطبيقات جداول البيانات لإنشاء لوحة تحكم، يجب أن تبحث عن خيار أكثر تقدمًا من الناحية التقنية.

لست متأكدًا من مكان العثور على واحد؟ لقد فعلت للتو- انقر فوق ! إنه الكل في واحد منصة مرئية لإدارة المشاريع مع العديد من ميزات تركز على إدارة علاقات العملاء . يتيح لك ClickUp إنشاء لوحات معلومات متقدمة بغض النظر عن مهاراتك التقنية، وذلك بفضل الواجهة البديهية وميزات التخصيص المتميزة.

لكن كفى تفاخرًا - دعنا نوضح لك بدقة كيفية استخدام ClickUp لإنشاء لوحات معلومات CRM آلية وشاملة. 🤩

كيفية إنشاء لوحة معلومات إدارة علاقات العملاء

قد يبدو إنشاء لوحة تحكّم من الألف إلى الياء مسعىً مملاً. لا تقلق، حيث سنرشدك خلال الخطوات الرئيسية ونوضح لك أن الأمر يمكن أن يكون سهلاً للغاية. 🍰

الخطوة 1: استخدم القوالب لوضع أساس لوحة التحكم الخاصة بك

ما بين قوائم العملاء المحتملين، والجداول الزمنية والجداول الزمنية، وأوراق الأنشطة، ربما يكون لدى فريق المبيعات لديك الكثير من الأمور التي تشغل بالهم بحيث لا يمكنهم أن يزعجوا أنفسهم بإنشاء كل هذا من الصفر. الخبر السار هو أنك لست مضطرًا لذلك، حيث يمكنك استخدام قوالب معدة مسبقًا للحصول على أفضلية كبيرة.

على سبيل المثال، فإن قالب ClickUp CRM مجهز بأكثر مهام سير العمل والعناصر التي تحتاجها لمختلف مهام إدارة علاقات العملاء شيوعًا. عند فتحه، سترى العديد من طرق العرض المخصصة، أبرزها:

عملية المبيعات ، والتي تتيح لك تحديد خط سير المبيعات بالكامل في مكان واحد

، والتي تتيح لك تحديد خط سير المبيعات بالكامل في مكان واحد مهامي للحصول على نظرة عامة واضحة للمهام القادمة

للحصول على نظرة عامة واضحة للمهام القادمة طريقة عرض اللوحة التي يمكنك استخدامها كمركز مركزي للعملاء المحتملين وتقسيمهم وفقًا لمرحلتهم في مسار المبيعات

استخدم عرض اللوحة للحصول على نظرة عامة شاملة على العملاء المحتملين ونقلهم عبر مسار التحويل بسهولة أكبر

يقدم ClickUp قوالب لوظائف أخرى متنوعة مثل إدارة الحساب و خدمة العملاء . يأتي كل قالب مع طرق عرض وحقول محددة يمكنك استخدامها لهيكلة قاعدة البيانات الخاصة بك، مما يلغي العمل العادي.

جميع القوالب قابلة للتخصيص بالكامل، لذا لا تحتاج إلى استخدامها كما هي. لا تتردد في نقل الأشياء حتى تحصل على التنسيق الذي تريده.

الخطوة 2: تحديد الأهداف وتتبعها

في اللحظة التي تفتح فيها لوحة التحكم الخاصة بك، يجب أن ترى بوضوح مدى قربك من تحقيق أهدافك. تتمثل الخطوة الأولى نحو ذلك في تحديد أهداف المبيعات و/أو خدمة العملاء، والتي ستقوم بتتبعها بعد ذلك من خلال مخططات مختلفة، وأشرطة التقدم، والرسوم البيانية المماثلة. أهداف ClickUp يتيح لك تعيين وتتبع جميع أهدافك في مكان واحد. يمكنك إعداد تنسيقات أهداف محددة لقياس تقدمك، مثل:

النسب المئوية

العملات

الأهداف العددية

أهداف صواب/خطأ

حدد أهدافًا واضحة وتتبع التقدم المحرز بدقة متناهية باستخدام ClickUp Goals

تتيح لك عناصر التحكم في الوصول المختلفة مشاركة أهداف محددة مع الفرق المقابلة لضمان الوضوح وإبقاء الجميع على نفس الصفحة. يمكنك أيضًا منح فريقك حق الوصول للتحرير لتعزيز تعاون مبسط وجعل التحديثات ذات الصلة مرئية لجميع المشاركين.

ولسهولة التنظيم، يمكنك تجميع الأهداف في مجلدات والحصول على رؤية شاملة لجميع الأهداف المهمة والتقدم المحرز في الأهداف. 📂

الخطوة 3: تعيين المهام

يمكنك تفويض العمل بسهولة من خلال تعيين المهام مباشرةً إلى الفريق أو الإشارة إليهم في تعليق لتحويل أفكارك إلى عناصر عمل

بمجرد تحديد أهدافك وغاياتك، حان الوقت للبدء في تحريك فريقك نحوها. إذا كان لديك بالفعل أداة إنتاجية تستخدمها لتفويض العمل و تتبع المهام يمكنك الاستمرار في الاعتماد عليها. ومع ذلك، لا يمكنك إنشاء نظام بيئي متماسك إذا لم تتكامل الأداة مع برنامج لوحة التحكم.

يضمن لك ClickUp أنك لست بحاجة إلى التعامل مع مثل هذا الانفصال المزعج. يمكنك استخدام مهام ClickUp لإدارة سير عملك دون الحاجة إلى منصات منفصلة.

قم بتعيين المهام مع الحالات والأولويات والتبعيات المخصصة لتبسيط قمع المبيعات أو سير عمل خدمة العملاء. استخدم طرق عرض متعددة لتصور جميع المهام وإعادة ترتيبها في ثوانٍ.

يعمل ClickUp أيضًا على تبسيط سير عملك من خلال المهام المتكررة و الأتمتة المخصصة . يمكنك أتمتة تغييرات الحالة والمهام المتكررة الأخرى لتجنب إضاعة الوقت في الأعمال ذات القيمة المنخفضة. 🔄

وفّر المزيد من الوقت للأعمال كثيفة المعرفة من خلال تبسيط المهام المتكررة باستخدام أتمتة ClickUp

تشمل الإضافات المفيدة الأخرى التي تحصل عليها مع مهام ClickUp Tasks ما يلي:

علامات مخصصة لتصنيف المهام الخاصة بك

لتصنيف المهام الخاصة بك قوائم تدقيق ضمن المهام لتحديد الخطوات المحددة اللازمة لإكمالها

ضمن المهام لتحديد الخطوات المحددة اللازمة لإكمالها متتبع الوقت المدمج للبقاء في الموعد المحدد و تحسين سير عملك ### الخطوة 4: ربط لوحة التحكم ببقية سير عملك

تطبيق الإنتاجية الخاص بك ليس النظام الأساسي الوحيد الذي ستحتاج إلى دمجه مع لوحة معلومات CRM. من المحتمل أن يستخدم فريق المبيعات الخاص بك أدوات مختلفة للقيام بعملهم اليومي، ويجب أن تكون لوحة التحكم الخاصة بك قادرة على سحب البيانات ذات الصلة منها. خلاف ذلك، قد يكون سير عملك مليئًا بأوجه القصور والقصور اليدوي إدخال البيانات .

إذا قمت بإنشاء لوحة تحكم في ClickUp، يمكنك الاستمتاع براحة أكثر من 1000 تكامل مع الأدوات الأكثر شيوعًا. على سبيل المثال، يمكنك ربط ClickUp مع Zendesk لتبسيط سير عمل دعم العملاء بعدة طرق، مثل:

ربط مهام ClickUp بمهام ClickUp بتذاكر Zendesk

إضافة معلومات محدّدة من التذاكر إلى مهام ClickUp Tasks

إنشاء عناصر الإجراءات وتخصيصها لمستخدمي ClickUp داخل Zendesk

اربط مهامك بالتذاكر من خلال دمج ClickUp و Zendesk

ClickUp أيضًا يتكامل مع Salesforce لمساعدتك في إدارة الفرص بكفاءة أكبر. فبمجرد إضافة فرصة جديدة في Salesforce، يمكنك إنشاء مهمة ClickUp لضمان عدم توقف العميل المحتمل.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن العديد من التطبيقات الأخرى التي يتصل بها ClickUp، يمكنك استكشاف القائمة الكاملة للتكاملات . 🧩

الخطوة 5: تجميع البيانات الرئيسية في محور موحد

بعد الانتهاء من الخطوات المذكورة أعلاه، يكون الجزء الصعب قد انتهى. كل ما تبقى عليك فعله الآن هو تصور بياناتك، وهو ما يمكنك القيام به على الفور باستخدام ClickUp Dashboards .

ابدأ العمل

تتبع تقدم مشاريعك في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

انتقل إلى لوحات المعلومات في القائمة اليمنى واضغط على علامة +. يمكنك الاختيار من بين قوالب مختلفة للوحة المعلومات أو إنشاء لوحة معلومات مخصصة باستخدام أكثر من 50 أداة مختلفة. تصوَّر أهدافك ومؤشرات الأداء الرئيسية والمهام وقوائم العملاء المحتملين مع عناصر الإجراءات المقابلة وأي بيانات أخرى تقريبًا لإنشاء نظرة عامة ديناميكية.

ستعمل لوحات المعلومات على سحب البيانات تلقائيًا من المصادر ذات الصلة لإبقائك على اطلاع دائم. ويمكنك مشاركتها مع فريقك حتى يتمكن الجميع من تتبع التقدم المحرز والبقاء على اطلاع على عبء العمل.

يمكنك الحصول على مرونة كاملة لتنظيم لوحة المعلومات حسب رغبتك. سواء أكنت بحاجة إلى لوحة تحكم مخصصة لكل وظيفة من وظائف إدارة علاقات العملاء أو عرض عالي المستوى، فهناك أداة مناسبة يمكنك إضافتها.

والأفضل من ذلك، أنت لست مقيدًا بمصادر البيانات داخل ClickUp - يمكنك إضافة تطبيقات الطرف الثالث إلى لوحات المعلومات باستخدام رابط بسيط أو عن طريق تضمين جزء من التعليمات البرمجية. أضف تصميم فيجما، و جدول بيانات جداول بيانات جداول بيانات جوجل ، أو اختر من بين مجموعة من التطبيقات الخارجية الأخرى لإثراء لوحات المعلومات الخاصة بك.

يمكنك الاطلاع على أمثلة لوحة التحكم هذه للاطلاع على الطرق العديدة التي يستخدمها مستخدمو ClickUp للاستفادة من الميزات المذكورة أعلاه والحصول على بعض الإلهام لإنشاء ميزاتك الخاصة. 💡

ارتقِ بلعبة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك مع ClickUp

لقد ولت منذ فترة طويلة أيام العمل الإداري الممل المتعلق بـ عمليات إدارة علاقات العملاء . يمكنك الآن الحصول على جميع البيانات التي تحتاجها بين أصابعك وترك المزيد من الوقت للقرارات التنفيذية. قم بإعداد لوحة معلومات مفصلة لإدارة علاقات العملاء لإزالة التخمين من استراتيجياتك.

كما رأيت، فإن ClickUp يجعل من السهل تجاوز البيانات الأولية و إنشاء لوحات معلومات ملفتة للنظر وقابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى عمل شاق ومكثف. يمكن أن يتلاءم بسلاسة مع سير عملك ويغني عن الحاجة إلى التوفيق بين مجموعة من التطبيقات المختلفة. اشترك في ClickUp وحوّل عملاءك إلى مدافعين عن علامتك التجارية! 😍