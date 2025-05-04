أفضل 11 بديلاً لـ Microsoft Office 365 Planner في عام 2025

أنت تقوم بتحديث لوحة مشاريع فريقك وتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية. كل شيء يبدو رائعًا (في الوقت الحالي).

ولكن مع تغير الأولويات وزيادة أعباء العمل، تبدأ في الرغبة في المزيد. ربما تبحث عن سير عمل مخصص أو تقارير أفضل أو طريقة أسهل لتتبع التقدم المحرز في عدة مشاريع.

إذا كان Microsoft Planner لا يغطي كل ما تحتاجه، فقد حان الوقت لاستكشاف خيارات أخرى.

يجب أن تتناسب أداة إدارة المشاريع الجيدة مع طريقة عملك، ولا تجبرك على التكيف مع قيودها. سواء كنت بحاجة إلى أتمتة أعمق أو تكامل أقوى أو مزيد من المرونة، هناك العديد من البدائل التي تستحق الدراسة.

فيما يلي نظرة على أفضل بدائل Microsoft Office 365 Planner لمساعدتك في العثور على البديل المناسب. 📝

قيود Microsoft Office 365 Planner

يعمل Microsoft Office 365 Planner بشكل جيد لإدارة المهام الأساسية، ولكن الفرق التي تتعامل مع سير العمل المعقد غالبًا ما تواجه عقبات. تفتقر المنصة إلى المرونة، مما يجعل توسيع نطاق عمليات إدارة المشاريع وتخصيصها أمرًا صعبًا.

فيما يلي بعض القيود التي قد تواجهها. 👀

أتمتة محدودة لسير العمل: تؤدي التحديثات اليدوية إلى إبطاء التقدم، وتظل خيارات الأتمتة محدودة مقارنة بأدوات إدارة المشاريع الأكثر تقدمًا

تنظيم المهام الصارم: تبدو إدارة المهام مقيدة، حيث لا توجد حالات مخصصة أو تبعيات أو خيارات متقدمة لتحديد الأولويات

لا يوجد تتبع زمني أصلي: يجب على الفرق التي تتعقب ساعات العمل القابلة للفوترة أو تراقب توزيع أعباء العمل الاعتماد على تكاملات طرف ثالث أو بدائل Microsoft Office 365 Planner الأخرى

ضعف التقارير والتحليلات: توفر التقارير المدمجة رؤى سطحية فقط، مما يجعل من الصعب تحليل اتجاهات الأداء وتحسين سير العمل

تكامل محدود: على الرغم من أنه يتصل ببعض تطبيقات Microsoft، إلا أن التكامل الخارجي لا يزال محدودًا، مما يجبر الفرق على الاعتماد على الحلول اليدوية

🧠 حقيقة ممتعة: أطلقت Microsoft تطبيق Planner في Microsoft Teams في أبريل 2024. يجمع التطبيق المهام والخطط من جميع أنحاء نظام Microsoft 365 في مكان واحد.

نظرة عامة على بدائل Microsoft Office 365 Planner

فيما يلي جدول يقارن بين بدائل Microsoft Project Planner. 📈

اسم الأداة حالة الاستخدام الأفضل لـ ClickUp تطبيق شامل لإدارة المشاريع والمهام الفرق التي تحتاج إلى تخصيص عميق وميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعاون سلس Todoist إدارة المهام بأسلوب بسيط الأفراد والفرق الصغيرة التي تبحث عن تنظيم مهام بسيط وفعال Asana أتمتة سير العمل للفرق الفرق متوسطة الحجم التي تتطلب سير عمل منظم وأتمتة وتتبع الأهداف Trello تنظيم Kanban بسيط عشاق التنظيم البصري الذين يفضلون نظام Kanban السحب والإفلات Wrike إدارة محفظة المشاريع على مستوى المؤسسات الشركات التي تدير عدة مشاريع معقدة مع تخطيط مفصل للموارد Monday. com تخصيص سير العمل المرئي الفرق التي تريد نظام إدارة مشاريع قابل للتخصيص بدرجة عالية ومدعوم بصور Smartsheet تتبع المشاريع بنمط جدول البيانات الفرق التي تستخدم جداول البيانات بشكل مريح ولكنها تحتاج إلى أدوات متقدمة لتتبع المشاريع MeisterTask انتقالات سهلة بين المهام المستخدمون الذين يبحثون عن واجهة نظيفة وحديثة مع أتمتة لنقل المهام Jira إدارة دورة التطوير المرنة فرق تطوير البرمجيات التي تتعقب السباقات السريعة والأخطاء وسير العمل الفني Notion مساحة عمل شاملة ومرنة الفرق التي تتطلب حلاً مختلطًا يجمع بين الملاحظات وقواعد البيانات وإدارة المهام Basecamp تواصل مباشر بين أعضاء الفريق الفرق الصغيرة والمستقلون الذين يبحثون عن أداة سهلة الاستخدام تركز على التواصل

أفضل بدائل Microsoft Office 365 Planner

يمكن أن تجعل تطبيقات إدارة المشاريع الصارمة عملية التخطيط أصعب مما ينبغي.

إذا كنت تبحث عن مزيد من المرونة أو الأتمتة أو تعاونًا أفضل، فإن أفضل بدائل Microsoft Planner توفر طرقًا أكثر ذكاءً لمواصلة العمل على المسار الصحيح. ⚙️

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع الشاملة)

ليس من السهل دائمًا الحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح.

في لحظة، كل شيء يسير على ما يرام. وفي اللحظة التالية، تجد نفسك غارقًا في كومة من المهام، تحاول معرفة من يقوم بماذا.

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تساعد الفرق على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

تم تصميمه للفرق التي تحتاج إلى أكثر من مجرد تتبع المهام الأساسية، مع تحديد الأهداف وأتمتة سير العمل والتعاون في الوقت الفعلي لمواصلة العمل دون الفوضى المعتادة.

تتيح ClickUp Tasks للفرق إنشاء سير عمل منظم وتعيين المسؤوليات وتتبع التقدم في مكان واحد.

لكن قوائم المهام وحدها لا تكفي للحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح، فالفرق تحتاج أيضًا إلى قياس التقدم المحرز. تساعد ClickUp Goals في تحديد أهداف واضحة وربطها بالمهام وتتبع إنجازها تلقائيًا.

حافظ على مسارك الصحيح مع أهداف ClickUp الواضحة والقابلة للقياس

إذا كنت قلقًا من أن المهام المتكررة تستغرق وقتًا يمكن قضاؤه في عمل مهم، يمكنك اللجوء إلى ClickUp Automations. فهو يتولى المهام المملة ويحافظ على سير العمل دون الحاجة إلى تحديثات يدوية مستمرة.

وفي الوقت نفسه، تضمن الاتصالات الفورية بين أعضاء الفريق تنسيق جميع المهام.

حافظ على تنظيم محادثات الفريق وقابليتها للتنفيذ في ClickUp Chat

تربط ClickUp Chat مناقشات الفريق بالعمل الفعلي، مما يسهل تتبع القرارات والمتابعات دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات. بفضل الدردشة والمهام المدمجة، لا يفقد الفريق السياق أبدًا. تضمن FollowUps™ عدم إغفال بنود العمل، وتساعد الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الفريق على التركيز.

احصل على إجابات في الوقت الفعلي ورؤى حول المشاريع باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Brain يذهب إلى أبعد من ذلك. فهو يعمل كمساعد مشاريع ذكي حسب الطلب، حيث يعرض على الفور المعلومات التي تحتاجها الفرق دون الحاجة إلى البحث المطول.

يحصل الفريق على الصورة الكاملة في ثوانٍ معدودة، مما يسهل حل العقبات ويحافظ على سير العمل.

احصل على قالب مجاني تم تصميم قالب Project Planner من ClickUp لمساعدتك في تنظيم المشاريع وتتبع تقدمها.

ولتسهيل الأمور أكثر، يوفر قالب ClickUp Project Planner Template سير عمل جاهز للاستخدام في غضون دقائق. يتجاوز هذا القالب تتبع المهام، حيث يوفر عدة طرق عرض ClickUp Views مصممة خصيصًا لتناسب مختلف جوانب إدارة المشاريع.

أفضل ميزات ClickUp

مركزية الوثائق: استخدم استخدم ClickUp Docs لحفظ ملاحظات الاجتماعات والخطط والموارد المرتبطة بالمهام ذات الصلة لسهولة الوصول إليها

قم بالعصف الذهني والتخطيط بصريًا: خطط لسير العمل، وارسم الأفكار، وتعاون في الوقت الفعلي باستخدام خطط لسير العمل، وارسم الأفكار، وتعاون في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Whiteboards

تسجيل ساعات العمل وإدارتها: تتبع الوقت المستغرق في المهام، وحدد التقديرات، وأنشئ التقارير باستخدام تتبع الوقت المستغرق في المهام، وحدد التقديرات، وأنشئ التقارير باستخدام ClickUp Time Tracking لتحسين إدارة أعباء العمل

حوّل المحادثات إلى مهام: حوّل رسائل الدردشة إلى عناصر عمل باستخدام ClickUp Brain، وقم بتعيين متابعات، واحصل على الخطوات التالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تخصيص تفاصيل المهام: أضف معلومات خاصة بالمشروع مثل الميزانية أو أسماء العملاء أو مؤشرات التقدم لتحسين التتبع باستخدام أضف معلومات خاصة بالمشروع مثل الميزانية أو أسماء العملاء أو مؤشرات التقدم لتحسين التتبع باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp

قيود ClickUp

تعمل بعض الميزات المتقدمة، مثل لوحات المعلومات المخصصة والتقارير التفصيلية، بشكل أفضل على أجهزة الكمبيوتر المكتبية

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك ما قاله أحد المستخدمين عن ClickUp:

يحتوي هذا التطبيق على جميع الميزات في تطبيق واحد. يمكنك تسجيل مقاطع صوتية، وتتبع الوقت، ومشاريع الخدمة، أو تطوير المنتجات. لقد عثرت عليه بالصدفة، وأنا سعيد جدًا بذلك... لقد استخدمت تطبيقات trello و monday.com و bitrix وجميع التطبيقات الأخرى المماثلة لهذا الغرض في 10 مؤسسات مختلفة. لا يوجد شيء يقترب من هذا التطبيق.

يحتوي هذا التطبيق على جميع الميزات في تطبيق واحد. يمكنك تسجيل مقاطع صوتية، وتتبع الوقت، ومشاريع الخدمة، أو تطوير المنتجات. عثرت عليه بالصدفة، وأنا سعيد جدًا لأنني فعلت ذلك... لقد استخدمت تطبيقات trello و monday.com و bitrix وجميع التطبيقات الأخرى المماثلة لهذا الغرض في 10 مؤسسات مختلفة. لا يوجد شيء يقترب من هذا التطبيق.

🔍 هل تعلم؟ 54% من محترفي إدارة المشاريع يقولون إنهم يفتقرون إلى تقنية تعاون فعالة!

2. Todoist (الأفضل لإدارة المهام الشخصية البسيطة)

عبر Todoist

Todoist يزيل التعقيدات غير الضرورية للتركيز على إنجاز المهام. واجهته البسيطة تنظم المهام من خلال نظام بسيط لكنه فعال من المشاريع والأقسام والتصنيفات.

تتيح معالجة اللغة الطبيعية للمستخدمين إضافة المهام عن طريق كتابة عبارات مثل "إرسال التقرير كل يوم جمعة الساعة 3 مساءً" دون الحاجة إلى النقر على قوائم منسدلة متعددة. علاوة على ذلك، تضمن الوظيفة غير المتصلة بالإنترنت مزامنة المهام بسلاسة بمجرد عودة الاتصال، مما يجعلها موثوقة لإنتاجية أثناء التنقل.

أفضل ميزات Todoist

نظم العمل باستخدام نظام هرمي من أربعة مستويات للمشاريع والأقسام والمهام والمهام الفرعية

تتبع اتجاهات الإنتاجية من خلال نظام Karma الذي يعرض أنماط إنجاز المهام بمرور الوقت ويكافئ التقدم المستمر

قم بتصفية المهام على الفور باستخدام استعلامات مخصصة تجمع بين تواريخ الاستحقاق ومستويات الأولوية والتصنيفات والمشاريع

تعاون مع أعضاء الفريق من خلال تخصيص المهام وإضافة التعليقات ومشاركة المشاريع مع الحفاظ على التحكم في رؤية مساحة العمل الشخصية والمشتركة

قيود Todoist

تقارير محدودة مقارنة بالحلول المؤسسية

لا توجد إمكانات مدمجة لتتبع الوقت

أسعار Todoist

مبتدئ: مجاني

المزايا: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

الأعمال: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

تقييمات ومراجعات Todoist

G2: 4. 4/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (2,560+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Todoist؟

هكذا وصف أحد مستخدمي Reddit تجربته:

لدي علاقة حب وكراهية مع Todoist. نعم، إنه أحد أبسط التطبيقات المتوفرة، والبساطة لها قوتها، لكنني أعتقد أنه ليس التصميم الأكثر سهولة في الاستخدام ودعمًا للإنتاجية الذي يمكن أن يكون عليه مثل هذا التطبيق.

لدي علاقة حب وكراهية مع Todoist. نعم، إنه أحد أبسط التطبيقات المتوفرة، والبساطة لها قوتها، لكنني أعتقد أنه ليس التصميم الأكثر سهولة في الاستخدام ودعمًا للإنتاجية الذي يمكن أن يكون عليه مثل هذا التطبيق.

3. Asana (الأفضل لإدارة سير عمل الفرق متوسطة الحجم)

عبر Asana

تُغير Asana طريقة تنسيق العمل بين الأقسام والمشاريع. فهي توفر طرقًا متعددة لتصور المهام نفسها — في شكل قوائم أو لوحات أو جداول زمنية أو تقاويم — بما يتناسب مع طرق العمل المفضلة لأعضاء الفريق المختلفين.

وفي الوقت نفسه، تعمل قواعد سير العمل على أتمتة العمليات الروتينية، مما يحرر الفرق من تحديثات الحالة المتكررة أو تغييرات المكلفين. بالإضافة إلى ذلك، تربط ميزة الأهداف المهام اليومية بأهداف الشركة الأوسع نطاقًا، مما يساعد الجميع على فهم كيفية مساهمة عملهم في نجاح المؤسسة.

أفضل ميزات Asana

بسّط عملية اتخاذ القرار وأتمت المهام المتكررة واحصل على رؤى في الوقت الفعلي حول تقدم المشروع باستخدام Asana AI

أنشئ صفحات خاصة بالفريق لتجميع معلومات الفريق وتصور الأهداف على مستوى الشركة باستخدام خرائط الاستراتيجية

أضف سياقًا إلى لوحات المعلومات المخصصة باستخدام أدوات نصية مخصصة للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ من البيانات

قيود Asana

تتطلب التقارير المتقدمة خططًا أعلى مستوى

منحنى تعلم أكثر حدة من البدائل الأبسط لـ Asana

أسعار Asana

شخصي: مجاني

الباقة المبدئية: 13.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 30.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات Asana وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (11,300+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 13,400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Asana؟

شارك أحد مستخدمي Reddit هذا التعليق:

أستخدم الإصدار المجاني من ASANA للتخطيط للأعمال والشؤون الشخصية، وهو رائع للتقويمات التسويقية المعقدة ولرؤية مهام الفريق، ولكنه لا يحتوي على أي نوع من التقويمات بالساعات لتخطيط أيامك. أستخدم تقويم Google أيضًا لإدراج الأحداث (الإجازات والمواعيد)، ولكنني لا أحبه للتخطيط اليومي.

أستخدم الإصدار المجاني من ASANA للتخطيط للأعمال والشؤون الشخصية، وهو رائع للتقويمات التسويقية المعقدة ولرؤية مهام الفريق، ولكنه لا يحتوي على أي نوع من التقويمات بالساعات لتخطيط أيامك. أستخدم تقويم Google أيضًا لإدراج الأحداث (الإجازات والمواعيد)، ولكنني لا أحبه للتخطيط اليومي.

4. Trello (الأفضل لتنظيم المشاريع المرئية ببساطة)

عبر Atlassian

Trello هو نظام لوحات وبطاقات سهل الاستخدام يوفر تنظيمًا على غرار Kanban للفرق من جميع الأحجام. تجعل واجهة السحب والإفلات تحديثات حالة المشروع بسيطة مثل نقل البطاقات بين الأعمدة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل Power-ups على توسيع الوظائف من خلال عروض التقويم وتتبع الوقت والأتمتة دون إرباك التجربة الأساسية.

في النهاية، تحقق المنصة توازنًا مثاليًا، فهي سهلة الاستخدام بما يكفي لتحقيق الإنتاجية الفورية، ولكنها مرنة بما يكفي لتنفيذ مهام العمل المعقدة من خلال الحقول المخصصة والتسميات وأتمتة Butler.

أفضل ميزات Trello

قم بتوسيع الوظائف باستخدام التعزيزات التي تضيف ميزات متخصصة مثل عروض التقويم أو تكامل GitHub أو تتبع الوقت

أتمتة الإجراءات المتكررة من خلال أوامر Butler التي تطلق الأحداث بناءً على تحركات البطاقات أو تواريخ الاستحقاق أو تغييرات التسميات دون الحاجة إلى معرفة البرمجة

أرفق الملفات مباشرة بالبطاقات من خدمات التخزين السحابية، وإنشاء مستودع مستندات سياقي

أنشئ قوالب بطاقات Trello مع قوائم مراجعة وتسميات وأوصاف محددة مسبقًا تعمل على توحيد عملية جمع المعلومات وتوفير وقت الإعداد

قيود Trello

قد تصبح محدودة بسبب إمكانات إعداد التقارير والتحليلات المحدودة، وقد تصبح صعبة الاستخدام في المشاريع الكبيرة

إدارة التبعيات أقل قوة من الأدوات المتخصصة

أسعار Trello

مجاني

قياسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Premium: 12.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 17.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

تقييمات وتقييمات Trello

G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,600 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 23,500 تقييم)

🔍 هل تعلم؟ التواصل هو أهم مهارة يجب على مديري المشاريع تطويرها خلال السنوات الخمس المقبلة!

5. Wrike (الأفضل لإدارة محفظة المشاريع على مستوى المؤسسات)

عبر Wrike

Wrike هي أداة مثالية للفرق التي تتعامل مع عدة مشاريع معقدة في وقت واحد. وهي رائعة في إدارة الموارد عبر الأقسام، بحيث يمكنك اكتشاف مشكلات السعة قبل أن تصبح عقبات.

أفضل ما في الأمر؟ أنت لست مقيدًا بطريقة عمل واحدة. تتيح لك سير العمل المخصص التبديل بين التخطيط التقليدي المتسلسل وعمليات السباق السريع المرنة دون عناء. وبالنسبة للمديرين التنفيذيين الذين يحبون الحصول على رؤى شاملة (ولكن ليس الاجتماعات التي لا تنتهي)، تجمع لوحة معلومات التقارير في Wrike كل شيء في تحديثات واضحة وقابلة للتنفيذ.

أفضل ميزات Wrike

احصل على اقتراحات ذكية وتوقعات للمخاطر وترتيب أولويات المهام تلقائيًا مع Wrike Work Intelligence

قم بإنشاء أوصاف المهام تلقائيًا ولخص التعليقات لسير عمل سلس

ابقَ على اطلاع دائم من خلال الإشعارات الخاصة بالمهام المتأخرة والمراحل المهمة القادمة وتغييرات الحالة

تحكم في الوصول إلى المعلومات من خلال أذونات دقيقة لحماية البيانات الحساسة

قيود Wrike

لا يمكن للمتعاونين المساهمة في حقل الوصف

أبلغ المستخدمون عن فقدان غير متوقع للوظائف وتباطؤ في الأداء

أسعار Wrike

مجاني

الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Pinnacle: أسعار مخصصة

تقييمات و تعليقات Wrike

G2: 4. 2/5 (3,760+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (2,770+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Wrike؟

إليك وجهة نظر مباشرة:

إنه مرن للغاية للعديد من أنواع العمل المختلفة. شكواي الوحيدة هي عدم وجود ميزات تتجاوز المشاريع والمهام وما إلى ذلك. سيكون من الرائع أن نرى أدوات متطورة للأشخاص المشاركين في البرنامج (فريقي)، لكننا نكتفي باستخدام أدوات أخرى عند الحاجة.

إنه مرن للغاية للعديد من أنواع العمل المختلفة. شكواي الوحيدة هي عدم وجود ميزات تتجاوز المشاريع والمهام وما إلى ذلك. سيكون من الرائع أن نرى أدوات متطورة للأشخاص المشاركين في البرنامج (فريقي)، لكننا نكتفي باستخدام أدوات أخرى عند الحاجة.

💡 نصيحة احترافية: هل تواجه صعوبة في تحديد أولويات المهام؟ استخدم طريقة MoSCoW —صنفها إلى مهام لا بد منها، ومهام ينبغي القيام بها، ومهام يمكن القيام بها، ومهام لن يتم القيام بها حتى لا تضيع الوقت في الأعمال ذات التأثير المحدود.

6. Monday. com (الأفضل لتخصيص سير العمل المرئي الملون)

Monday.com يجعل تتبع المشاريع أمرًا سهلاً بفضل اللوحات المرمزة بالألوان التي تعرض حالة المهام على الفور. ما يميزه هو نهجه المرن الذي يتيح لك تصميمه بنفسك — يمكنك مزج الأعمدة والأتمتة والتكاملات ومطابقتها لإنشاء سير عمل يناسب احتياجات فريقك. بالإضافة إلى ذلك، فإن الواجهة النظيفة وسهلة الاستخدام تجعل من السهل على الجميع الانضمام والبدء بسرعة.

بفضل تعليقات المهام و@mentions ومرفقات الملفات، تصبح جميع المحادثات في مكان واحد — لا مزيد من الرسائل المتناثرة. هل تحتاج إلى مدخلات منظمة؟ تسهل النماذج القابلة للتخصيص جمع التفاصيل من الفرق أو العملاء. بالإضافة إلى ذلك، توفر أداة المخطط الهرمي عرضًا واضحًا لتقدم الصفقات، مما يجعل تتبع مسار المبيعات وتحسينه أمرًا بسيطًا.

أفضل ميزات Monday.com

أنشئ سير عمل مخصصًا باستخدام قوائم منسدلة للحالة وتعيينات الأشخاص وأشرطة الجدول الزمني وحسابات الصيغ

اعرض على الفور حالة المشروع والأولويات والعوائق عبر مئات المهام في لمحة واحدة باستخدام الترميز اللوني

أتمتة العمليات الروتينية باستخدام أدوات إنشاء الأتمتة المرئية التي تطلق إشعارات عند حدوث ظروف معينة

استخدم ميزة تتبع الوقت المدمجة لتسجيل ساعات العمل بدقة لأغراض الفوترة وإدارة الموارد والحصول على رؤى حول الإنتاجية

قيود Monday.com

تعيق الإشعارات المفرطة تجربة المستخدم الأولية

مشكلات أداء عرضية مع اللوحات الكبيرة

أسعار Monday.com

مجاني (يقتصر على مستخدمين اثنين)

الأساسي: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

قياسي: 14 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Monday.com

G2: 4. 7/5 (12,870+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (5,385+ تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: إدارة المشاريع ليست جديدة، فهي تعود إلى آلاف السنين. الأهرامات الكبرى، سور الصين العظيم، والكولوسيوم الروماني؟ كلها مشاريع ضخمة تطلبت تخطيطًا ومراحل مهمة وعملًا جماعيًا!

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Monday

7. Smartsheet (الأفضل لتنسيق المشاريع المألوفة في جداول البيانات)

عبر Smartsheet

Smartsheet يسد الفجوة بين جداول البيانات التقليدية وبرامج إدارة المشاريع الحديثة. إذا كنت تحب Excel، فإن التصميم المألوف المكون من صفوف وأعمدة يجعل البدء سهلاً.

فهي تجمع بين مرونة جداول البيانات وسير العمل المنظم، بالإضافة إلى محرك أتمتة يتعامل مع التحديثات بناءً على التواريخ أو الحالات أو عمليات إرسال النماذج. هل تحتاج إلى جمع البيانات؟ تعمل إمكانات النماذج في المنصة على تحويل جداول البيانات إلى أدوات لجمع البيانات، مما يتيح للفرق جمع المعلومات المنظمة مباشرة في أنظمة التتبع الخاصة بهم.

أفضل ميزات Smartsheet

أنشئ تقارير ديناميكية تستخرج المعلومات في الوقت الفعلي من أوراق متعددة إلى لوحات معلومات مجمعة

استخدم نماذج قابلة للتخصيص لجمع البيانات المنظمة وتعبئة أوراقك تلقائيًا

أنشئ سير عمل للموافقة يوجه المستندات أو القرارات عبر مسارات محددة مسبقًا مع إشعارات تلقائية وسجلات تدقيق

أنشئ صيغًا ونصوصًا باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية لتبسيط المهام المعقدة

قيود Smartsheet

تجربة استخدام الهاتف المحمول أقل قوة من إصدار سطح المكتب

وظائف صيغ محدودة مقارنة ببرنامج Excel

أسعار Smartsheet

مجاني

الميزة: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

إدارة العمل المتقدمة: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Smartsheet

G2: 4. 4/5 (19,080+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (3,420+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Smartsheet؟

مقتطف سريع من مستخدم حقيقي:

استخدمت Smartsheet لفترة من الوقت، لكنني وجدته مربكًا بعض الشيء. انتهى بي الأمر بتجربة ClickUp، وكان أفضل بكثير. يحتوي على الكثير من الميزات نفسها، لكنه أكثر سهولة في الاستخدام، ويتطور مع فريقي.

استخدمت Smartsheet لفترة من الوقت، لكنني وجدته صعبًا بعض الشيء. انتهى بي الأمر بتجربة ClickUp، وكان أفضل بكثير. يحتوي على الكثير من الميزات نفسها، لكنه أكثر سهولة في الاستخدام، ويتطور مع فريقي.

🔍 هل تعلم؟ في خمسينيات القرن الماضي ، ظهرت طريقتان ثوريتان في إدارة المشاريع: طريقة المسار الحرج (CPM) وطريقة PERT (تقنية تقييم البرامج ومراجعتها) — استخدمت إحداهما شركة DuPont والأخرى البحرية الأمريكية.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب جداول مجانية في Excel و Sheets و ClickUp

8. MeisterTask (الأفضل لعمليات انتقال إدارة المهام البديهية)

عبر MeisterTask

يجمع MeisterTask بين الجاذبية البصرية والبساطة الوظيفية لإنشاء نظام إدارة مهام سهل الاستخدام على الفور.

تتولى ميزات الأتمتة الخاصة به إدارة المهام الروتينية والإشعارات والمهام دون إرباك المستخدمين بقواعد معقدة. يتيح التكامل المباشر مع MindMeister للفرق تحويل جلسات العصف الذهني إلى لوحات مهام قابلة للتنفيذ في ثوانٍ.

أفضل ميزات MeisterTask

صمم سير عمل جذابًا بصريًا باستخدام لوحات قابلة للتخصيص تتميز بصور خلفية ومجموعات أيقونات وأنظمة ألوان

تتبع الوقت المستغرق في المهام الفردية باستخدام المؤقت المدمج الذي يحتفظ بسجلات دقيقة للفوترة أو تحليل الإنتاجية

استخدم MeisterNote ومساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي لتوثيق المشاريع وإنشاء ملاحظات بشكل هرمي لتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق

قيود MeisterTask

تخصيص محدود للوحات المهام والقوالب

لا يوفر جدولًا زمنيًا عامًا لجميع أعضاء الفريق في حساب واحد

أسعار MeisterTask

مجاني

المزايا: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 16 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات MeisterTask ومراجعاته

G2: 4. 6/5 (170+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 1150 تقييمًا)

🤝 تذكير ودي: هل تقود فريقًا جديدًا؟ توقع بعض الفوضى. تمر الفرق بمراحل التكوين، والصراع، والتوحيد، والأداء — قم بتوجيههم خلال هذه المراحل، وسوف يصلون إلى هدفهم.

9. Jira (الأفضل لإدارة دورة تطوير البرامج)

عبر Atlassian

بدأ Jira كأداة بسيطة لتتبع الأخطاء، ولكنه نما ليصبح أداة كاملة لتخطيط المشاريع مصممة لفرق التطوير. بفضل لوحات Scrum و Kanban المدمجة، يعد هذا البرنامج رائعًا لسير العمل المرن، ويمكنك تعديله ليناسب عملية فريقك بالضبط. وهو من بين البدائل الشائعة لـ Microsoft Office 365 Planner للفرق الفنية.

على الرغم من أنه مليء بالميزات المتقدمة، أصبح Jira أكثر سهولة في الاستخدام بمرور الوقت، حيث حقق توازنًا بين العمق للمطورين وسهولة الوصول للفرق.

أفضل ميزات Jira

تتبع المشكلات من البداية إلى النهاية من خلال إدارة مفصلة للأخطاء والمهام والمهام الفرعية والمهام الكبيرة

استخدم مخططات السرعة وتقارير الإنجاز لمراقبة قدرة الفريق وتقدم السباق والجدول الزمني للمشروع

اتصل بـ GitHub و Bitbucket و Jenkins للحصول على رؤية كاملة عبر خط أنابيب التطوير الخاص بك

قيود Jira

مربكة للفرق غير التقنية، وتعقيد التكوين يتطلب إدارة مخصصة

قد يبدو صارمًا بالنسبة للمشاريع غير المتعلقة بالبرمجيات

أسعار Jira

مجاني

قياسي: يبدأ من 8.60 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم لـ 100 مستخدم

Premium: يبدأ من 17 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم لـ 100 مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jira

G2: 4. 3/5 (6,270+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 15,100 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: نظام Kanban، الذي طورته شركة Toyota، أدخل اللوحات المرئية لإدارة سير العمل. ركزت هذه الطريقة على التحسين المستمر وتصور عمليات العمل، مما أثبت أنها تطور مهم في إدارة المشاريع المرئية.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مهام الحياة اليومية

10. Notion (الأفضل لإنشاء مساحة عمل شاملة ومرنة)

عبر Notion

يجمع Notion بين تدوين الملاحظات والتوثيق وإدارة المشاريع في مساحة عمل واحدة مرنة.

باستخدام قواعد البيانات ولوحات Kanban والتقويمات، يمكنك تنظيم المهام بالطريقة التي تريدها. يتيح لك الإعداد القائم على الكتل نقل كل شيء وتخصيصه، بما في ذلك النصوص والصور والجداول والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يضمن التعاون في الوقت الفعلي وعرض المهام المتعددة والذكاء الاصطناعي في Notion استمرار سير العمل.

أفضل ميزات Notion

أنشئ قواعد بيانات علائقية تربط المعلومات عبر مساحة العمل الخاصة بك، وتؤسس روابط بين المشاريع والمهام والأشخاص والموارد

قم بتضمين لوحات المهام والتقويمات والقوائم مباشرةً داخل المستندات، مع الحفاظ على السياق وتقليل الحاجة إلى التنقل بين الأدوات المنفصلة

صمم مواقع ويكي وقواعد معرفة لفريقك باستخدام صفحات متداخلة وبحث شامل وقوالب إدارة مشاريع قابلة للتخصيص

قيود Notion

تفتقر إلى ميزات متقدمة مثل تتبع التبعيات وإدارة المحافظ

قد يتباطأ الأداء مع قواعد البيانات الكبيرة جدًا

أسعار Notion

مجاني

بالإضافة إلى: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

الوظيفة الإضافية Notion AI: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4. 7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion؟

أحد مستخدمي Reddit يصفها على النحو التالي:

لقد حاولت استخدام Notion كأداة تخطيط، لكنني شخصياً أجد صعوبة في استخدامه. لقد استخدمت دفاتر الملاحظات في الماضي لمحاولة تنظيم حياتي ومهامي وكل شيء، لكنني كنت أواجه دائماً صعوبة في القيام بذلك.

لقد حاولت استخدام Notion كأداة تخطيط، لكنني شخصياً أجد صعوبة في استخدامه. لقد استخدمت دفاتر المهام في الماضي لمحاولة تنظيم حياتي ومهامي وكل شيء، لكنني كنت دائماً أواجه صعوبة في القيام بذلك.

💡 نصيحة للمحترفين: هل تخطط لكل شيء مسبقًا؟ جرب التخطيط المتدرج بدلاً من ذلك. حدد الخطوط العريضة، ثم قم بتحسين التفاصيل أثناء العمل لتظل مرنًا.

11. Basecamp (الأفضل للتواصل المباشر والشامل بين أعضاء الفريق)

عبر Basecamp

آخر بديل في قائمتنا لـ Microsoft Office 365 Planner هو Basecamp. تتبع هذه المنصة نهجًا مبسطًا لإدارة المشاريع يركز على وضوح الاتصال. وهي تنظم المشاريع في مساحات منفصلة تحتوي على جميع الأدوات ذات الصلة، مثل لوحات الرسائل وقوائم المهام والمستندات والجداول الزمنية.

على عكس المنافسين الغنيين بالميزات، يحد Basecamp عمدًا من الخيارات لتقليل التعقيد وإرهاق اتخاذ القرار. يتمتع كل عضو في الفريق بشاشة رئيسية مخصصة، اعتمادًا على المشاريع المخصصة له.

أفضل ميزات Basecamp

تتبع التقدم بصريًا باستخدام Hill Charts، التي توفر صورة واضحة عن الزخم بما يتجاوز تتبع النسب المئوية الأساسية

أتمتة عمليات تسجيل الدخول حتى يتلقى أعضاء الفريق تذكيرات بالتحديثات — دون الحاجة إلى المتابعة اليدوية أو اجتماعات تحديث الحالة

حافظ على تنظيم المحادثات باستخدام لوحات الرسائل، مما يسهل متابعة المناقشات

قم بإدارة مساحات العمل بذكاء من خلال الحفاظ على خصوصية العمل الجماعي الداخلي مع توفير مساحة للتعاون مع العملاء

قيود Basecamp

تخصيص محدود مقارنة بالبدائل المرنة

يفتقر إلى قدرات إعداد تقارير قوية

أسعار Basecamp

مجاني

بالإضافة إلى: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Pro Unlimited: 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُفوتر سنويًا)

تقييمات ومراجعات Basecamp

G2: 4. 1/5 (5,300+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (14,500+ تقييم)

🤝 تذكير ودي: ليست كل الأعمال متساوية! تنص قاعدة 80/20 على أن 20% من جهودك تحقق 80% من نتائجك — اعثر على تلك النسبة البالغة 20% وركز عليها.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لتخصيص الوقت (جدول أسبوعي ويومي وشهري)

انقر فوق ClickUp وقم بمزامنة خططك

يجب أن تدعم أداة إدارة المشاريع القوية التعاون الحقيقي وأتمتة الأعمال المتكررة وتوفر رؤية واضحة للتقدم المحرز.

في حين أن أدوات إدارة المشاريع الأخرى مثل Microsoft Office 365 Planner توفر نهجًا أساسيًا لتتبع المهام، إلا أنها تفتقر إلى مجموعة شاملة من الأدوات للتخصيص والأتمتة وتصور الجداول الزمنية للمشاريع والحصول على رؤى أعمق للمشاريع.

ClickUp هو البديل المثالي. تجمع سير العمل المخصص والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقارير التفصيلية وأدوات إدارة المهام والتكامل السلس كل شيء معًا. تعمل الفرق بشكل أسرع وتبقى متناسقة وتنفذ المشاريع بوضوح.

اشترك في ClickUp اليوم! ✅