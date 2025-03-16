أفضل 10 مولدات لتحليل SWOT يمكنك تجربتها في عام 2025

إن إطلاق منتج جديد أو ابتكار منتجات جديدة أو ابتكار منتجات قائمة أو التوسع في أسواق جديدة هي قرارات محورية يمكن أن تشكل مسار عملك. بالنسبة لرواد الأعمال الجدد، غالبًا ما تبدو هذه الخيارات بالنسبة لرواد الأعمال الجدد وكأنها خطوة في منطقة مجهولة - ولسبب وجيه.

👀 هل تعلم؟ تشير الدراسات إلى أن ما يصل إلى 90% من الشركات الناشئة غالبًا ما تفشل بسبب سوء التخطيط الاستراتيجي وعدم التوافق مع متطلبات السوق. 😮‍💨

إحدى الطرق المجربة للتخفيف من هذه المخاطر هي إجراء تحليل SWOT. يساعد إطار عمل التخطيط الاستراتيجي هذا - الذي يركز على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات - رواد الأعمال على تحديد العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على نجاحهم.

ولكن، لنكن صادقين - قد يكون تحليل SWOT صعبًا بدون الأدوات أو الخبرة المناسبة.

لهذا السبب قمنا بتجميع أفضل أدوات توليد تحليل SWOT للمساعدة في تبسيط العملية. أدوات مثل ClickUp تجعل الأمر سهلاً من خلال الذكاء الاصطناعي المدمج ولوحات المعلومات والقوالب القابلة للتخصيص - مما يحول التخطيط الاستراتيجي إلى شيء يمكنك العمل عليه بالفعل.

تابع القراءة لمعرفة المزيد. 📖

⏰ ملخص 60 ثانية إليك أفضل 10 أدوات لتوليد تحليل SWOT لإنشاء رؤى استراتيجية للأعمال: ClickUp: الأفضل لإدارة تحليلات SWOT إلى جانب مشاريع ومهام الفريق

فيدو : الأفضل لإنشاء تحليلات SWOT سهلة الاستخدام للمبتدئين

خريطتي. AI : الأفضل لإنشاء مخططات SWOT مفصّلة وجذابة بصرياً مدعومة بالذكاء الاصطناعي

كانفا : الأفضل لتصميم مخططات SWOT مخصصة مع القوالب والرسومات

كريتلي : الأفضل لجلسات العصف الذهني التعاونية SWOT مع فرق العمل عن بُعد

فويلا : الأفضل لتحويل البيانات إلى صور SWOT تفاعلية

لوسيدشارت : الأفضل لإنشاء مخططات SWOT احترافية مدمجة مع أدوات سير العمل

EdrawMax : الأفضل لإنشاء مخططات SWOT متقدمة مع قوالب قابلة للتخصيص

IvyPanda : الأفضل لإنشاء تحليلات SWOT الأكاديمية

Upmetrics: الأفضل لإنشاء مخططات SWOT للشركات الناشئة والشركات الصغيرة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة توليد تحليل SWOT؟

تساعدك أداة تحليل SWOT الفعالة على تقييم أربعة مجالات رئيسية - نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. كما أنها توفر أيضاً مخططاً مرئياً، مما يسهل عليك اكتشاف الأنماط وفهم ما الذي يدفع عملك أو يعيقه.

إليك ما يجب أن تبحث عنه في أداة توليد تحليل SWOT:

سهولة الاستخدام: سهولة الاستخدام: اختر أداة تحليل SWOT مع واجهة سهلة الاستخدام وسهلة التنقل ومنحنى تعليمي بسيط

العناصر المرئية: ابحث عن الأدوات التي تدعم الرسومات والملاحظات اللاصقة والصور والقوالب القابلة للتحرير

قابلية التخصيص: تأكد من أن الأداة تتيح لك ضبط التخطيطات والفئات والعناصر المرئية لتتناسب مع احتياجاتك

إمكانيات التعاون: احصل على صانعي SWOT التي تتيح لك التعاون مع أعضاء فريقك في الوقت الفعلي

مساعدة الذكاء الاصطناعي: اختر صانع تحليل SWOT المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحديد كل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات بدقة

➡️ اقرأ أيضًا: قوالب تحليل الصناعة المجانية لتتبع المنافسة

أفضل 10 أدوات لتوليد تحليل SWOT لاستخدامها

فيما يلي أفضل 10 أدوات توليد تحليل SWOT التي يمكنها تحسين تخطيطك الاستراتيجي ومساعدتك على اتخاذ قرارات مستنيرة في مجال الأعمال:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة تحليلات SWOT إلى جانب مشاريع ومهام الفريق)

ClickUp أكثر من مجرد أداة SWOT - إنه تطبيق كل شيء للعمل. كما تتيح أدواته المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إدارة المشاريع بسلاسة، وتجمع بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ في منصة واحدة.

دعنا نتحقق من بعض ميزاتها بالتفصيل:

أتمتة إدخال SWOT باستخدام الحقول المخصصة من ClickUp

أتمتة تحديد SWOT وتصنيفها باستخدام ClickUp Custom Fields

يبدأ كل تحليل SWOT بجلب البيانات - وهذا ما تساعدك فيه ClickUp Custom Fields.

باستخدام هذه الميزة، يمكنك إضافة نقاط البيانات على الفور إلى كل مهمة أو مستند أو مورد، إلخ. وتصنيف المعلومات إلى نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات. كما أنها تحللها نيابةً عنك لضمان عدم وصول أي بيانات غير ذات صلة إلى مخطط تحليل SWOT الخاص بك.

ضع أهدافًا قابلة للقياس مرتبطة برؤى SWOT الخاصة بك

باستخدام أهداف ClickUp Goals، يمكنك إنشاء وتعيين OKRs لكل مبادرة واستخدام تحليل SWOT لتتبع أدائها

بمجرد اكتمال تحليل SWOT الخاص بك، استخدم أهداف ClickUp Goals لتعيين OKRs (الأهداف والنتائج الرئيسية) ومتابعة نجاحها عن كثب. تتيح لك واجهته الموحدة إدارة جميع مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك في مكان واحد - من التهديدات الخارجية إلى الفرص المحتملة.

بهذه الطريقة:

حافظ على توافق فريقك مع أهداف قابلة للقياس مرتبطة مباشرةً بتحليل SWOT الخاص بك

يوفر تتبع التقدم في الوقت الفعلي للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ واتخاذ قرارات مستنيرة

تتكامل بسلاسة مع المهام والمشاريع لتبسيط استراتيجيات التنفيذ

تعزيز المساءلة من خلال الملكية الواضحة والمواعيد النهائية لكل هدف من الأهداف

راقب تقدمك بصريًا باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

تصوّر الرؤى الرئيسية في لمحة سريعة باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards، باستخدام طرق عرض قابلة للتخصيص مصممة خصيصاً لتناسب سير عمل فريقك

بمجرد وضع SWOTs الخاصة بك وتعيين OKRs الخاصة بك، فقد حان الوقت لاكتساب رؤى شاملة باستخدام لوحات معلومات ClickUp.

من خلال مجموعة من الرسوم البيانية الجذابة بصرياً والمخططات سهلة الفهم، تتيح لك مراقبة أداء تحليل SWOT الخاص بك دون عناء. اختر من بين أكثر من 15 خياراً للعرض لتخصيص تجربتك وضمان تقديم البيانات بالطريقة التي تناسب فريقك.

حوّل الأفكار إلى استراتيجية باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards

تعاون مع فريقك على لوحات ClickUp Whiteboards لتحويل الرؤى إلى خطط قابلة للتنفيذ

مع تنظيم جميع بياناتك وإمكانية الوصول إليها، ارتقِ بها إلى أبعد من ذلك باستخدام ClickUp Whiteboards للتخطيط الاستراتيجي التعاوني مع فريقك. فهي توفر مساحة بصرية مرنة لتبادل الأفكار وتحديد الخطوط العريضة للأفكار وتنقيح استراتيجيتك في الوقت الفعلي.

يمكن أن يؤدي التكامل السلس مع مهام ClickUp Tasks إلى تحويل رؤيتك إلى قوائم مهام قابلة للتنفيذ. يحافظ هذا التكامل على توافق الجميع ويضمن بقاء المهام الرئيسية على المسار الصحيح، مما يسهل تنفيذ استراتيجيتك بفعالية. من تخطيط المبادرات إلى تعيين المسؤوليات، تساعدك أدوات ClickUp التعاونية على البقاء منظماً والتحرك بشكل أسرع.

استخدم ClickUp Brain لبدء تحليل SWOT الخاص بك

تحليل SWOT باستخدام ClickUp Brain

لست متأكداً من أين تبدأ بتحليل SWOT الخاص بك؟ يمكن أن يساعدك ClickUp Brain في التخلص من هذه المشكلة.

بدلاً من التحديق في صفحة فارغة، يمكنك طرح أسئلة بسيطة مثل "ما هي نقاط القوة في إطلاق منتجنا الأخير؟" أو "هل هناك أي مخاطر يجب أن نأخذها في الاعتبار قبل إطلاق هذه الحملة؟ يسحب ClickUp Brain من مساحة العمل الفعلية الخاصة بك - مثل المهام والمستندات والتعليقات والأهداف - بحيث تكون الرؤى مرتبطة بما يعمل عليه فريقك بالفعل.

إنها طريقة رائعة للحصول على منظور جديد أو لملء أي ثغرات قد تكون فاتتك. سواء كنت تستعد لجلسة استراتيجية أو مجرد استكشاف الأفكار، فإن هذا النهج المدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على رسم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات بسرعة - دون الإفراط في التفكير.

فكّر في الأمر على أنه رفيق العصف الذهني الذي يعمل بالفعل.

📮 ClickUp Insight: يرغب 18% من المشاركين في الاستطلاع في استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم حياتهم من خلال التقويمات والمهام والتذكيرات. ويرغب 15% آخرون في أن يتعامل الذكاء الاصطناعي مع المهام الروتينية والأعمال الإدارية. للقيام بذلك، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على: فهم مستويات الأولوية لكل مهمة في سير العمل، وتشغيل الخطوات اللازمة لإنشاء المهام أو تعديل المهام، وإعداد مهام سير العمل الآلي. تحتوي معظم الأدوات على خطوة أو خطوتين من هذه الخطوات. ومع ذلك، ساعدت ClickUp المستخدمين على دمج أكثر من 5 تطبيقات باستخدام منصتنا! اختبر الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تخصيص المهام والاجتماعات بكفاءة للفتحات المفتوحة في التقويم الخاص بك بناءً على مستويات الأولوية. يمكنك أيضًا إعداد قواعد أتمتة مخصصة عبر ClickUp Brain للتعامل مع المهام الروتينية. قل وداعاً للعمل المزدحم!

قم بإنشاء SWOTs بسرعة باستخدام قوالب جاهزة

بالإضافة إلى ذلك، تقدم ClickUp مجموعة واسعة من قوالب تحليل SWOT المجانية التي تساعد في تبسيط عملية إنشاء وتنظيم تقييماتك. تسمح لك قوالب تحليل SWOT المجانية هذه بإدخال نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات بسهولة دون البدء من الصفر.

احصل على قالب مجاني قم بإنشاء تصميمات شاملة لتحليلات SWOT الشخصية والرسمية من الصفر باستخدام قالب تحليل SWOT الشخصي من ClickUp

يمكّنك قالب تحليل SWOT الشخصي من ClickUp من تعزيز نقاط القوة التشغيلية لمؤسستك والاستفادة من الفرص المتاحة ومعالجة نقاط الضعف والتخفيف من التهديدات.

يسمح لك بتقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات الخاصة بك، وتوضيح المجالات الرئيسية للنمو المهني. باستخدام هذا النموذج، يمكنك إنشاء استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتسريع التقدم نحو أهدافك.

بهذه الطريقة:

تبقيك على علم بنقاط القوة والقصور لديك

تنبهك بشأن أي تهديد أو فرصة مقدماً

تسريع عملية تطويرك الشخصي

💡 نصيحة احترافية: هل تبحث عن طريقة سهلة وسهلة لبدء تحليلك دون الحاجة إلى أدوات إضافية؟ استخدم قوالب تحليل SWOT المجانية في مستندات جوجل. يمكن مشاركة هذه النماذج القابلة للتخصيص بسلاسة مع فريقك للحصول على مدخلات تعاونية.

أفضل ميزات ClickUp*

قم بأتمتة تحديثات SWOT المتكررة وتبسيط مهام سير العمل باستخدام أتمتة ClickUp

اجمع رؤى أصحاب المصلحة بسرعة باستخدام نماذج ClickUp، وحوّلها إلى عناصر قابلة للتنفيذ

قم بتنظيم وتخزين جميع نتائج تحليل SWOT الخاصة بك دون عناء باستخدام ClickUp Docs

تعاون في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Chat لمناقشة رؤى SWOT واتخاذ قرارات أسرع ومتناسقة

قيود النقر

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي طفيف بسبب مجموعة الأدوات والميزات

*التسعير

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

انقر على التقييمات والمراجعات

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

يحب المستخدمون ClickUp لعدة أسباب. ولكن هذا المستخدم يحبها على وجه التحديد لشموليتها:

لقد كانت تجربتنا مع ClickUp تجربة رشيقة ومثمرة. فقد ساعدنا على العمل بشكل أفضل في مشاريعنا من خلال السماح لنا بتجميع وتوحيد جميع موارد مشروعنا. كما وحدنا ClickUp أيضاً من خلال منحنا مساحة تعاون ممتازة للعمل معاً على مشاريعنا المشتركة.

لقد كانت تجربتنا مع ClickUp تجربة رشيقة ومثمرة. فقد ساعدنا على العمل بشكل أفضل في مشاريعنا من خلال السماح لنا بتجميع وتوحيد جميع موارد مشروعنا. كما وحدنا ClickUp أيضاً من خلال منحنا مساحة تعاون ممتازة للعمل معاً على مشاريعنا المشتركة.

2. فيدوف (الأفضل لتوليد تحليلات SWOT الملائمة للمبتدئين)

عبر فيديو*

فيدوف هي أداة شائعة لتحليل SWOT معروفة بميزاتها الاحترافية وواجهتها الصديقة للمبتدئين. وعلى الرغم من بساطتها، إلا أنها تتيح للمستخدمين إجراء تحليلات متعمقة.

أجب عن بعض الأسئلة الرئيسية، وستوفر لك Feedough معلومات محددة وثاقبة. هذا ليس كل شيء - على عكس معظم الأدوات المذكورة في القائمة، يمكنك أيضًا استخدام Feedough لإجراء تحليل SWOT لتقييم نقاط القوة الشخصية ومخاطر تكلفة المشروع وما إلى ذلك.

أفضل ميزات أفضل الميزات*

إنشاء تحليلات SWOT مصممة خصيصاً باستخدام قوالب سهلة الفهم

الوصول إلى الرؤى المستندة إلى البيانات في الوقت الفعلي لتعزيز عملية اتخاذ القرار

حفظ وتحديث تحليلات SWOT للرجوع إليها باستمرار

تعاون مع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة الآخرين من خلال مشاركة نتائج التحليلات

القيود الغذائية

تقدم الأداة خيارات تخصيص محدودة، مما يحد من التخصيص العميق

لا توجد ميزات تصميم متقدمة لإنشاء SWOTs جذابة بصريًا

تسعير الفيدو

مجاني للأبد

*تقييمات ومراجعات

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

3. MyMap. AI (الأفضل لإنشاء مخططات SWOT مفصّلة وجذابة بصرياً مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر MyMap.AI

أداة مجانية أخرى، وهي أداة مولد تحليل SWOT من MyMap.AI، وهي أداة شائعة لإنشاء تحليلات SWOT مرئية.

أدخل تفاصيل عملك - أي نقاط القوة والضعف الرئيسية والمخاطر المحتملة والفرص المحتملة - تولد أداة التخطيط الاستراتيجي هذه مصفوفة 2×2 سهلة التفسير تسلط الضوء على عناصر SWOT الأربعة في شكل قابل للتنفيذ. يساعد ذلك في التحديد المبكر للمخاطر.

خريطتي أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

توليد تحليلات SWOT احترافية بمساعدة الذكاء الاصطناعي

استخدم أدوات سهلة الاستخدام لتحرير المحتوى وتنقيح التحليلات بسهولة

قم بتصدير نتائج التحليل ومشاركتها على هيئة ملفات PNG أو عبر URL

الاستفادة من إمكانيات البحث على شبكة الإنترنت لجمع البيانات ذات الصلة

خريطتي قيود الذكاء الاصطناعي

التخصيص المحدود يقيد التعديلات المخصصة

خريطتي تسعير الذكاء الاصطناعي

مجاني للأبد

خريطتي تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية إجراء تقييم المخاطر: الأدوات والتقنيات

4. Canva (الأفضل لتصميم مخططات SWOT مخصصة مع قوالب ورسومات)

عبر كانفا*

تسهّل منصة التصميم البديهية من Canva إنشاء مخططات SWOT عالية الجودة.

تسمح لك واجهته سهلة الاستخدام بدمج الرسوم البيانية والمخططات والملاحظات اللاصقة والصور المخزنة والمزيد لتصميم تحليل SWOT المخصص لك بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت جديدًا في مجال تحليل SWOT، فإن Canva توفر لك قوالب وأمثلة مصممة خصيصًا لمساعدتك على البدء بسرعة.

أفضل ميزات كانفا

إنشاء تحليلات SWOT باستخدام مجموعة واسعة من القوالب القابلة للتخصيص

تصدير التصميمات بتنسيقات متعددة، بما في ذلك PDF وPNG وJPEG

الاستفادة من وظيفة السحب والإفلات لسهولة تخصيص التصميم

التكامل مع الأدوات والمنصات الأخرى لسير عمل سلس

قيود كانفا

مساعدة الذكاء الاصطناعي في الحد الأدنى، مما يحد من قدرة الأداة على تقديم رؤى مفصلة

الوصول إلى الميزات المتقدمة الرئيسية متاح فقط من خلال الخطط المدفوعة

تسعير كانفا

مجاني للأبد

كانفا برو: 12. 99 دولارًا شهريًا

Canva Teams: 14. 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا للشخص الواحد

كانفا إنتربرايز: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كانفا

G2: 4. 7/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 12,200 تقييم)

على الرغم من وجود العديد من الأسباب التي تجعل المستخدمين يحبون Canva، إلا أن هذا المستخدم معجب حصريًا ببساطته وسهولة استخدامه:

ما أستمتع به في Canva هو بساطته وتعدد استخداماته. فهو سهل الاستخدام لدرجة أنه يمكن حتى للمبتدئين الاستفادة من البرنامج، كما أن مكتبة القوالب والرسومات والخطوط الخاصة به هائلة لعدد كبير من المشاريع. سواء أكنت تنشئ تصميمًا لعرض تقديمي للأعمال أو منشورًا لوسائل التواصل الاجتماعي أو مواد تسويقية، يضمن لك Canva أن يكون التصميم سريعًا وعاديًا وموجّهًا للأشخاص العاديين، دون الحاجة إلى أن يكون تصميم الجرافيك مهارة متقدمة تمامًا.

ما أستمتع به في Canva هو بساطته وتعدد استخداماته. فهو سهل الاستخدام لدرجة أنه يمكن حتى للمبتدئين الاستفادة من البرنامج، كما أن مكتبة القوالب والرسومات والخطوط الخاصة به هائلة لعدد كبير من المشاريع. سواء أكنت تنشئ تصميمًا لعرض تقديمي للأعمال أو منشورًا لوسائل التواصل الاجتماعي أو مواد تسويقية، يضمن لك Canva أن يكون التصميم سريعًا وعاديًا وموجّهًا للأشخاص العاديين، دون الحاجة إلى أن يكون تصميم الجرافيك مهارة متقدمة تمامًا.

5. كريتلي (الأفضل لجلسات العصف الذهني التعاونية لتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والأخطار مع فرق العمل عن بُعد)

عبر بشكل سريع*

مُنشئ تحليل SWOT من Creately هو أداة احترافية ومرئية. ومع ذلك، فإن الميزة الفعلية البارزة للأداة هي قدرتها على التعاون.

باستخدام Creately، يمكنك العمل مع فريقك لإنشاء مخططات تحليل SWOT وتوليد استراتيجيات فعالة في الوقت الفعلي. بصرف النظر عن هذا، يتيح لك Creately أيضًا إجراء تحليلات أعمال أخرى مفيدة مثل تحليل SOAR، الذي يركز على نقاط القوة والفرص والتطلعات والنتائج، مما يوفر نهجًا مختلفًا للتخطيط الاستراتيجي.

أفضل الميزات

إنشاء تحليلات SWOT مع مجموعة متنوعة من القوالب القابلة للتخصيص

الوصول إلى مكتبة واسعة من الأشكال والموصلات وعناصر التصميم

التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Google Drive و Slack

تصدير المخططات بتنسيقات متعددة، بما في ذلك SVG و PDF و PNG

محدودية للغاية

يوفر تطبيق الهاتف المحمول وظائف محدودة

يحتاج المستخدمون إلى خطة مدفوعة لإلغاء قفل ميزات إنشاء مخطط SWOT المتميز

التسعير الدقيق

شخصي: 8$/شهرًا

الفريق: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: $149/شهرًا

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات دقيقة

G2: 4. 4/5 (1,300+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

قوالب Creately القابلة للتخصيص من Creately هي قوالب ناجحة - خذها من هذا المستخدم:

واجهة Creately بديهية، مما يجعل إنشاء الرسوم البيانية والمحتوى المرئي سهلاً حتى بالنسبة للمبتدئين. أحب القوالب العديدة التي يوفرها Creately، والتي توفر لي الكثير من الوقت. الشيء الآخر الذي أحبه هو التكامل مع الأدوات المختلفة.

واجهة Creately بديهية، مما يجعل إنشاء الرسوم البيانية والمحتوى المرئي سهلاً حتى بالنسبة للمبتدئين. أحب القوالب العديدة التي يوفرها Creately، والتي توفر لي الكثير من الوقت. الشيء الآخر الذي أحبه هو التكامل مع الأدوات المختلفة.

6. Voilà (الأفضل لتحويل البيانات إلى مرئيات تفاعلية SWOT)

عبر فويلا

Voilà هو مولد تحليل SWOT مجاني يحول بياناتك إلى رؤى قوية بسرعة! أدخل تفاصيل شركتك، مثل نقاط القوة والضعف وما إلى ذلك. ويُنشئ تحليل SWOT في غضون دقائق.

لديك أيضًا خيار تغيير لغة ونبرة المحتوى. وهذا يجعلها مثالية لفرق التسويق.

أفضل ميزات فويلا*

تخصيص المرئيات مع مجموعة من خيارات التصميم والسمات

شارك المرئيات التفاعلية بسهولة عبر الروابط أو الرموز المضمنة

تعاون مع أعضاء الفريق من خلال المشاريع المشتركة

التكامل مع مصادر البيانات المختلفة للاستيراد السلس

قيود فويلا

تعيق الوظائف المحدودة غير المتصلة بالإنترنت إمكانية الاستخدام في المناطق منخفضة الاتصال بالإنترنت

الأداة تفتقر إلى مجموعة واسعة من القوالب الخاصة بـ SWOT

تسعير فويلا

مجاني للأبد

القسط: 8 دولارات شهريًا

المزيد: 24 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات*

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: هل تتساءل عن كيفية إجراء تحليل SWOT في إدارة المشاريع؟ إليك بعض النصائح التي يجب اتباعها: تقسيم أهداف المشروع لتحديد نقاط القوة والضعف

📊 استخدم الرؤى القائمة على البيانات لاكتشاف فرص النمو

⚠️ تحليل المخاطر والتهديدات المحتملة للاستعداد لمواجهة التحديات

🤝 تعاون مع فريقك لتحسين الاستراتيجيات وضمان المواءمة

عبر لوسيدشارت

هل تبحث عن تطبيقات متخصصة في إنشاء مخططات تحليل SWOT مفصلة؟ لوسيدتشارت هي إجابتك!

تأخذ هذه الأداة عبر الإنترنت في الاعتبار العوامل الخارجية والداخلية لتصور نقاط القوة والضعف والتهديدات والفرص في عملك. ما عليك سوى اختيار مثال/قالب تحليل SWOT الجاهز والبدء.

بالإضافة إلى ذلك، بما أن لوسيدتشارت أداة تعاونية للغاية، يمكنك دعوة فريقك إلى السبورة البيضاء وتطوير الاستراتيجيات معاً.

أفضل ميزات لوسيدتشارت*

استخدم ربط البيانات لربط المخططات بمصادر البيانات المباشرة

الوصول إلى ميزات متقدمة مثل التنسيق الشرطي للمرئيات القائمة على البيانات

استخدم محرر السحب والإفلات البديهي لإنشاء مخطط سهل الاستخدام

التكامل مع أدوات مثل Google Workspace وMicrosoft Office

قيود لوسيدكارت

قد يؤدي منحنى التعلم الحاد للأداة إلى تأخير الاعتماد السريع للمستخدمين الجدد

الميزات المتقدمة خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع

تسعير لوسيدكارت

مجاني للأبد

الأفراد: 9 دولارات شهريًا

الفريق: 10$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 2,100 تقييم)

أثناء استعراضنا لمراجعات Lucidchart عبر الإنترنت، لاحظنا أن الكثير من المستخدمين يحبونه على وجه التحديد لتعدد استخداماته - وهذه التعليقات تشهد على ذلك:

Lucidchart هو برنامجي المفضل لإنشاء جميع أشكال المخططات البيانية للعمليات - المخططات الانسيابية ونماذج المنتجات وما شابه ذلك.

Lucidchart هو برنامجي المفضل لإنشاء جميع أشكال المخططات البيانية للعمليات - المخططات الانسيابية ونماذج المنتجات وما شابه ذلك.

8. EdrawMax (الأفضل لإنشاء مخططات SWOT متقدمة مع قوالب قابلة للتخصيص)

عبر إدراو ماكس

تتميز EdrawMax بقدرتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي على توليد تحليلات SWOT مفصلة من المدخلات الأساسية. قدِّم التفاصيل الأساسية حول العوامل الداخلية والخارجية لبيئة عملك، وسيتولى الذكاء الاصطناعي التحليل، ليقدم لك مصفوفة SWOT شاملة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تحليل SWOT الذي تم إنشاؤه بواسطة هذه الأداة جذاب بصرياً، حيث يتميز بالرسوم البيانية والمخططات والرسوم البيانية والعناصر التصويرية الأخرى، مما يسهل تفسير النتائج وتقديمها بفعالية.

أفضل ميزات EdrawMax*

الوصول إلى واجهة نظيفة وسهلة الاستخدام ومناسبة للمبتدئين

إنشاء تحليلات SWOT باستخدام قوالب ورموز مصممة مسبقاً

استخدم تنسيقات ملفات متعددة للتصدير، بما في ذلك Word وExcel وPowerPoint

التكامل مع أدوات مثل Dropbox وGoogle Drive وOneDrive

قيود إيدراو ماكس

الأداة تفتقر إلى ميزات التعاون في الوقت الفعلي

الميزات المتقدمة مقفلة وراء نموذج اشتراك مدفوع

تسعيرEdrawMax*

خطط الاشتراك: 45.99 دولاراً في السنة

خطة مدى الحياة: 245 دولاراً في السنة

خطة الحزمة مدى الحياة: 312 دولاراً في السنة

لفرق العمل: 595 دولاراً في السنة

للأعمال: تسعير مخصص

للطلاب: 99 دولاراً في السنة

للمعلم: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات إدراو ماكس

G2: 4. 3/5 (أكثر من 60 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

يحظى EdrawMax بإعجاب كبير من قبل المستخدمين لسهولة استخدامه ومكتبة القوالب الواسعة. يلخص هذا الاستعراض بدقة:

تطبيق سهل الاستخدام، مع الكثير من الأشكال والقوالب للاختيار من بينها. سهل التثبيت والتحديث.

تطبيق سهل الاستخدام، مع الكثير من الأشكال والقوالب للاختيار من بينها. سهل التثبيت والتحديث.

9. IvyPanda (الأفضل لإنشاء تحليلات SWOT الأكاديمية)

عبر IvyPanda

التالي في القائمة هو IvyPanda. وهي في المقام الأول مركز لموارد الطلاب، وتقدم المنصة أيضاً أداة مجانية لتحليل المشاريع لـ SWOT.

تتيح لك هذه الأداة إجراء تحليل وتقييم موضوعي لأعمالك التجارية، وتغطي جميع العوامل الداخلية والخارجية. وهي سهلة الاستخدام وبديهية وقابلة للتخصيص، مما يتيح لك ضبط التخطيطات والألوان وغيرها. يمكنك أيضًا تصدير تحليلك بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك DOCX و PDF و PNG.

أفضل ميزات IvyPanda*

إنشاء تحليلات SWOT باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

استخدم المطالبات الموجهة لضمان إجراء تحليل منظم وشامل

الوصول إلى الأمثلة ذات الصلة لتوجيه المستخدمين خلال عملية التحليل

احصل على أدوات أكاديمية إضافية مثل أدوات توليد المقالات ودراسة الحالة

قيود آيفي باندا

لا يمكن للمستخدمين تخصيص تحليلات SWOT بسبب محدودية خيارات التخصيص

لا يوفر التكامل مع الأدوات الخارجية، مما يحد من وظائفه لبعض الشركات

تسعير إيفي باندا

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات IvyPanda

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

➡️ اقرأ أيضًا: قوالب تحليل تنافسية مجانية في Excel و ClickUp

10. Upmetrics (الأفضل لإنشاء مخططات SWOT للشركات الناشئة والشركات الصغيرة)

عبر Upmetrics

تعد أداة Upmetrics أداة شائعة لإنشاء تحليلات SWOT، خاصةً إذا كنت تهدف إلى تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات أثناء صياغة استراتيجيات قابلة للتنفيذ.

يناسب هيكلها البسيط والشامل في الوقت نفسه الشركات الصغيرة والشركات الناشئة التي تسعى إلى إجراء تحليل متعمق للمنافسين.

أفضل ميزات Upmetrics*

التعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق بشأن استراتيجية العمل

تصدير مخططات SWOT بتنسيقات مختلفة

استفد من أدوات إضافية مثل التنبؤ المالي وتحديد الأهداف

ادمج تحليل SWOT في خطط العمل بسلاسة

قيود Upmetrics

يحتاج المستخدمون إلى خطة مدفوعة للوصول إلى جميع الميزات

وظائف محدودة غير متصلة بالإنترنت تجعل من الصعب استخدامها أثناء التنقل

تسعير Upmetrics

بداية: 9 دولارات شهرياً

القسط: 19$ شهريًا

محترف: $49/شهرياً

تقييمات ومراجعات Upmetrics

G2: 4. 8/5 (أكثر من 20 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 60 تقييم)

تحظى أداة Upmetrics بشعبية خاصة بين المستخدمين لسلاسة التصفح - هذه المراجعة تشيد بها:

سهلة وسريعة التصفح، والنتيجة النهائية منسقة بشكل جيد لمشاركتها مع الآخرين.

سهلة وسريعة التصفح، والنتيجة النهائية منسقة بشكل جيد لمشاركتها مع الآخرين.

⭐ إشارة خاصة إلى أدوات توليد تحليل SWOT: DesignCap : إنها أداة مباشرة لتوليد مخططات تحليل SWOT القابلة للتخصيص مع التركيز على البساطة والمرونة

فيزم : هذه الأداة شائعة لإنشاء تحليلات SWOT أنيقة ومصقولة بصريًا مع مجموعة متنوعة من خيارات التصميم للارتقاء بعرضك التقديمي

Venngage: يمكن لهذه المنصة تحويل تحليل SWOT إلى رسوم بيانية مقنعة ومثالية للعروض التقديمية الجذابة بصرياً

🧠 تذكّر: عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل المنافسين، عليك التأكد من أن البيانات التي تدخلها دقيقة ومحدثة للحصول على رؤى موثوقة وقابلة للتنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري مراجعة تحليلك وتنقيحه بانتظام، حيث يمكن أن تتطور ظروف السوق واستراتيجيات المنافسين.

عزّز تأثير كل تحليل من تحليلات SWOT واتخذ قرارات أكثر ذكاءً مع ClickUp!

يوفر تحليل SWOT جيد التنفيذ رؤى لا تقدر بثمن حول نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في عملك. من خلال هذه المعلومات، يمكنك اتخاذ قرارات استباقية وصياغة استراتيجيات لمواجهة التحديات، بدءًا من أوجه القصور الداخلية إلى تحولات السوق.

ClickUp يجعل تحليل SWOT سريعًا وبسيطًا. وسواء كنت تقيّم نقاط القوة الداخلية أو تكتشف التهديدات الخارجية، فإن أدواته المدعومة بالذكاء الاصطناعي والقوالب القابلة للتخصيص تساعدك على العمل بذكاء أكبر واتخاذ قرارات أفضل.

سواء كنت تقوم ببناء تحليل SWOT عبر الإنترنت، أو إعداد العروض التقديمية لتحليل SWOT، أو العصف الذهني مع فريقك، فإن منصة ClickUp المتكاملة تزودك بكل ما تحتاجه للانتقال من الاستراتيجية إلى التنفيذ.

فلماذا الانتظار؟ اشترك في ClickUp واستكشف إمكانات استراتيجيات أكثر ذكاءً ونموًا أسرع اليوم! 📈