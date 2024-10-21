وضع استراتيجية للفوز: أفضل 10 برامج لتحليل SWOT في عام 2025

في مشهد الأعمال المتغير بسرعة اليوم، من الضروري الحفاظ على قدرتك التنافسية واتخاذ قرارات مستنيرة في ظل مشهد الأعمال المتغير بسرعة اليوم. ولهذا السبب فإن التفكير الاستراتيجي أمر لا بد منه سواء كنت مديراً تنفيذياً متمرساً أو رائد أعمال أو قائد فريق عمل متفانٍ.

ومن الأدوات الحيوية في هذه العملية برنامج تحليل SWOT.

يمكن لأداة تحليل SWOT الصحيحة أن تحدث فرقًا بين استراتيجيات الأعمال التي تخلق تعديلات مجدية ومربحة والأفكار التي بالكاد تنطلق من أرض الواقع. 🙌

في هذا الدليل، سنتعمق في هذا الدليل في برامج تحليل SWOT، والميزات التي يجب البحث عنها، وأفضل 10 أدوات تحليل SWOT لعام 2024.

ما هي برامج تحليل SWOT؟

تساعد برمجيات تحليل SWOT الشركات من جميع الأحجام على فهم مكانها كشركة وإجراء التعديلات بناءً على بيانات ملموسة. وهو اختصار لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، حيث يقوم تحليل SWOT بتقييم الوضع الحالي للشركة من خلال فحص العوامل الداخلية (نقاط القوة والضعف) إلى جانب العوامل الخارجية (الفرص والتهديدات). 👀

ضروري ل استراتيجية العمل وإدارة المشاريع ، تتيح لك أداة تحليل SWOT إنشاء خطة عمل أو خارطة طريق لـ صنع القرار . وهو يقدم نظرة فورية على وضع الشركة - ويأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل لتحديد أين تكمن التحديات وكيفية التمركز في السوق.

ما هي الميزات التي يجب البحث عنها في برنامج تحليل SWOT؟

على الرغم من أن تحليل SWOT قد يبدو مخيفًا في البداية، إلا أن برامج وقوالب تحليل SWOT يمكن أن تبسط العملية بشكل كبير. هذه الأدوات تجعل من السهل جمع المعلومات وتجميعها في تقرير مرتب ومنظم.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار برنامج تحليل SWOT:

القوالب وأطر العمل: يمكن للقالب أن يرشدك خلال العملية، مما يسهل عليك تغطية جميع العوامل ذات الصلة لإنشاء خطة عمل والنظر في كيفية وضعخطط التنفيذ إلى حيز التنفيذ

يمكن للقالب أن يرشدك خلال العملية، مما يسهل عليك تغطية جميع العوامل ذات الصلة لإنشاء خطة عمل والنظر في كيفية وضعخطط التنفيذ إلى حيز التنفيذ واجهة سهلة الاستخدام و الوظائف : إن اختيار برنامج سهل الاستخدام يجعل من السهل إدخال البيانات وتعديلها عند الضرورة للمساعدة في سير عملية التحليل بسلاسة أكبر

: إن اختيار برنامج سهل الاستخدام يجعل من السهل إدخال البيانات وتعديلها عند الضرورة للمساعدة في سير عملية التحليل بسلاسة أكبر أدوات التعاون: إذا كنت تعمل كجزء من فريق, جلسات العصف الذهني ضرورية. ابحث عن برنامج يسمح بالتعليق والتحرير والقدرة على مشاركة التحليل مع أعضاء الفريق

إذا كنت تعمل كجزء من فريق, جلسات العصف الذهني ضرورية. ابحث عن برنامج يسمح بالتعليق والتحرير والقدرة على مشاركة التحليل مع أعضاء الفريق تصوير البيانات: يمكن أن تساعدك المخططات الانسيابية والرسوم البيانية والمخططات على فهم البيانات وتقديمها، لذا ابحث عن أداة تحليل SWOT مع هذه الميزات

يمكن أن تساعدك المخططات الانسيابية والرسوم البيانية والمخططات على فهم البيانات وتقديمها، لذا ابحث عن أداة تحليل SWOT مع هذه الميزات الاندماج وتصدير البيانات: ضع في اعتبارك ما إذا كنت بحاجة إلى أن يتكامل البرنامج مع المنصات الأخرى الموجودة وما إذا كان بإمكانك تحويل البيانات إلى صيغة PDF أو PowerPoint أو Excel لسهولة المشاركة

أفضل 10 برامج لتحليل SWOT في عام 2024

هناك العشرات من خيارات برامج تحليل SWOT ولكن ليست جميعها متساوية. هناك طريقة فعالة من حيث التكلفة لتجربة خياراتك وهي البدء بخطة مجانية قبل الالتزام بنسخة متميزة. عندها سيكون لديك إحساس أفضل بما تحتاجه - مثل التكامل التكنولوجي الجديد، والوسائل البصرية عالية الجودة، و قوالب التخطيط الاستراتيجي -لتناسب مؤسستك على أفضل وجه ✨

إليك قائمتنا لأفضل برامج تحليل SWOT التي ستساعدك حتى عام 2024 وما بعده.

1. ClickUp

تعاون مع العملاء أو الفرق الداخلية بفعالية أكبر مع اللوحات البيضاء الافتراضية من ClickUp لتحفيز الابتكار

هل تبحث عن إتقان سير العمل والتخطيط الاستراتيجي؟ لا تبحث أكثر من ClickUp. هذا التعاون الشامل و أداة إدارة المشاريع تجعل تحليل SWOT تحليل SWOT شاملًا وغير مؤلم، خاصة مع

ألواح كليك أب البيضاء

الميزة.

إدارة مشروع السبورة البيضاء

هو نهج إبداعي وفعال وتعاوني لإدارة المشاريع والتخطيط لها. باستخدام السبورة البيضاء، يمكن لفريقك تبادل الأفكار ووضع الاستراتيجيات وإنشاء خطة عمل لتحسين كل جانب من جوانب مؤسستك. يمكن لأعضاء الفريق التعاون في الوقت الفعلي في مساحة العمل الافتراضية الخاصة بك، ورؤية نشاط الجميع وإضافة الملاحظات وجمع الأفكار معًا. 💡

أكثر من ذلك, قالب تحليل SWOT الشخصي الخاص بـ ClickUp يساعدك على تطوير استراتيجيات للتغلب على نقاط الضعف، وفهم مؤسستك وأهدافها بشكل أوضح، وتحديد مجالات التحسين. ويمكنك القيام بكل ذلك مع الاستفادة من نقاط قوتك.

ClickUp أفضل الميزات

تخصيص لا نهاية له تقريبًا مثالي لإنشاء قوالب تحليل SWOT مخصصة لتناسب احتياجاتك

التكامل مع Google Workspace وMicrosoft Office وغيرهما أدوات إدارة المشاريع لإنتاجية سلسة عبر المنصات

تجعل المخططات والرسوم البيانية من السهل رؤية بياناتك مترجمة إلى تنسيق جاهز للعرض على أصحاب المصلحة

يساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp على توليد الأفكار وأطر العمل والعمليات بشكل سريع

قيود ClickUp

مع وجود قائمة واسعة من الميزات، قد يكون هناك القليل من منحنى التعلم لبعض المستخدمين

بعض الميزات مثل ClickUp AI متاحة فقط مع الباقة المدفوعة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم للشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : الاتصال لمعرفة الأسعار متاح

: الاتصال لمعرفة الأسعار متاح ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم) Capterra: 4.6 (أكثر من 3800 تقييم)

2. المحاذاة

عبر المحاذاة Alignment عبارة عن منصة تقدم مصفوفة واضحة ومباشرة لمخطط SWOT. استخدمها لتحديد أين يمكنك تبسيط العمليات ومعرفة التهديدات الداخلية والخارجية ونقاط القوة والضعف الداخلية والخارجية. احصل على رؤية واضحة لترابط فريق العمل في مؤسستك لضمان أن يكون الجميع على نفس الصفحة في أي لحظة. 🎩

محاذاة #### أفضل الميزات

واجهة سهلة الاستخدام تكثف جميع بيانات التحليل في صفحة واحدة سهلة القراءة وشاملة

محور مركزي حيث يمكنك التنقل بين الفرق

تسمح المراسلة في الوقت الفعلي بمزيد من التعاون والمناقشات المركزة والتعليقات الفورية للفريق

يمكن لأي مستخدم من أي جهاز تسجيل الدخول إلى تطبيق الويب للحصول على تجربة سلسة

قيود المحاذاة

قد يكون السعر بعيدًا عن متناول بعض الشركات بناءً على مستوى الدعم المطلوب

ليس مثاليًا لمن يبحثون حصريًا في رسم الخرائط الذهنية

تسعير #### المحاذاة

مجاني

الخطة الاحترافية: تبدأ من 5 دولارات شهريًا

تبدأ من 5 دولارات شهريًا نجاح الأعمال: 1,500 دولار/شهريًا

1,500 دولار/شهريًا نجاح الشركات: 10,000 دولار/شهرياً

تقييمات ومراجعات المحاذاة

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

3. النموذج المرئي

عبر النموذج المرئي بفضل وظيفة السحب والإفلات، يجعل Visual Paradigm إنشاء الرسوم البيانية أمرًا سهلاً للغاية. تتكامل الأداة بسلاسة مع MS Office، بحيث يمكنك بسهولة التصدير والمشاركة إذا كنت بحاجة إلى إسقاط مساعدتك المرئية في Word أو Excel أو OneNote.

اختر من بين آلاف القوالب عالية الجودة لوضع الاستراتيجيات والتعاون. يحتوي هذا البرنامج على أمثلة لتحليل SWOT للمؤسسات في مختلف الصناعات لترى كيف يمكنك تطبيق نفس المبادئ على فريقك.

Visual Paradigm أفضل الميزات

منصة بديهية مع تواصل في الوقت الفعلي

سهولة تكامل الأدوات مع الكثير من التخصيص والمخططات الانسيابية

رائعة لرسم مخططات UML

قيود النموذج البصري #### قيود النموذج البصري

الخطة المجانية لها قيود

أبلغ بعض المستخدمين عن مواطن الخلل وأوقات التحميل البطيئة

التعديلات المحدودة تجعل من الصعب على بعض المستخدمين تخصيص مخطط يتناسب مع احتياجاتهم

تسعير #### تسعير Visual Paradigm

مجاني

المبتدئ: يبدأ من 4 دولارات شهرياً

يبدأ من 4 دولارات شهرياً التقديم: يبدأ من 9 دولارات شهرياً

يبدأ من 9 دولارات شهرياً كومبو: يبدأ من 15 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات النموذج البصري

G2: 4.3 (أكثر من 10 تقييمات)

4.3 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.2 (أكثر من 10 تقييمات)

4. ثقافة السلامة

عبر ثقافة السلامةنماذج التحليل التنافسي تجعل من السهل معرفة كيف يمكنك التميز عن منافسيك. ولكن لا يمكنك القيام بذلك بدون البيانات ومعرفة مكان شركتك في الوقت الفعلي. تقوم ثقافة السلامة بتحويل العمليات اليومية إلى تدفقات عمل رقمية، بحيث يمكنك التواصل بسهولة عبر الفرق ومعرفة أين يمكن لمؤسستك أن تتكيف بشكل متماسك وسلس.

أفضل ميزات ثقافة السلامة

سهولة إنشاء عمليات التدقيق وتخصيصها

قوالب مفيدة لتسليط الضوء على المشكلات

عناصر الوسائط سهلة الإضافة

قيود ثقافة السلامة #### قيود ثقافة السلامة

دعوة أعضاء الفريق للتعاون ليست بديهية مثل الميزات الأخرى

يشعر بعض المستخدمين أن التحديثات تضحي بالتحسينات التي يمكن إجراؤها على الوظائف الأساسية للبرنامج

قد ترغب الفرق في المزيد من التخصيص أثناء عملية الإنشاء

تسعير ثقافة السلامة

مجاني

القسط: 24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ثقافة السلامة

G2: 4.4 (أكثر من 40 تقييمًا)

4.4 (أكثر من 40 تقييمًا) Capterra: 4.6 (أكثر من 190 تقييم)

5. سمارت درو

عبر الرسم الذكي إذا كنت تبحث عن برنامج تحليل SWOT الذي يعمل عبر منصات مختلفة مثل ويندوز وماك وأندرويد وiOS، فقد يكون SmartDraw هو الأنسب لمؤسستك. وجود مجموعة متنوعة من أمثلة على الرسوم البيانية يجعل من السهل العثور على ما يناسب حالتك ويتيح لك تخصيص مخطط SWOT حسب الحاجة. والأفضل من ذلك، يتكامل SmartDraw مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل في العمل. 🤩

أفضل ميزات SmartDraw

الكثير من القوالب تجعل من السهل البدء في العمل

ميزة رسم الخرائط الذهنية تجعل من السهل إنشاء المهام في المشاريع الجديدة

التكامل مع أدوات مثل Trello وJira وConluence وGoogle Workspace

خيارات التصدير تجعل مشاركة البيانات بسيطة

قيود SmartDraw

قد يكون البرنامج غير مستقر، حيث أبلغ بعض المستخدمين عن أعطال متكررة

قد يكون التنقل مربكاً

يمكن أن يستغرق تخصيص المخططات وقتاً طويلاً

تسعير SmartDraw

مستخدم واحد: 9.95 دولار/شهرياً

9.95 دولار/شهرياً مستخدمون متعددون: 8.25 دولار/شهرياً

تقييمات ومراجعات SmartDraw

G2: 4.6 (أكثر من 230 تقييم)

4.6 (أكثر من 230 تقييم) Capterra: 4.1 (أكثر من 110 تقييم)

6. لوسيدتشارت

عبر لوسيدتشارت لوسيدكارت هي أداة تحليل SWOT قوية تجعل من السهل تصور عملك خارج الاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات العادية. تساعد المخططات والرسوم البيانية فريقك على فهم الأفكار والتواصل بسرعة وكفاءة أكبر لتجنب إهدار الوقت. هذا البرنامج يجعل من الممكن التركيز على كل جانب من جوانب شركتك مع إمكانية التصغير لرؤية الصورة الكبيرة وكيفية عمل جميع الأجزاء معًا. ⭐

Lucidchart أفضل الميزات

أدوات تصور متعددة الاستخدامات مثل المخططات والرسوم البيانية الآلية

يسمح التعاون في الوقت الحقيقي لأعضاء الفريق بالعمل بسلاسة بغض النظر عن الموقع

التكامل مع أدوات التعاون الأخرى و أدوات الإنتاجية لتبسيط العملية

إنشاء المخططات سهلة الاستخدام للغاية ومباشرة الاستخدام

قيود Lucidchart

وظائف محدودة في الباقة المجانية

يجد بعض المستخدمين أن بعض جوانب التخصيص معقدة للغاية

هناك منحنى تعليمي حاد حول إتقان الميزات والوظائف

تسعير لوسيدتشارت

مجاني

فردي: 7.95 دولار/شهريًا

7.95 دولار/شهريًا الفريق: يبدأ من 9.00 دولار شهريًا

يبدأ من 9.00 دولار شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت #### تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت

G2: 4.5 (4,720+ تقييم)

4.5 (4,720+ تقييم) Capterra: 4.5 (1,983+ تقييم)

7. مايند ماناجر

عبر MindManager يجعل MindManager خريطة ذهنية بينغ سهلة. في حال لم تكن على دراية بذلك، تتضمن الخريطة الذهنية تدوين موضوع مركزي وربط الأفكار الجديدة والمرتبطة التي تتشعب من المركز.

يأخذ MindManager هذه الأفكار ويحولها إلى خرائط ذهنية ومخططات انسيابية وجداول زمنية واضحة وقابلة للتخصيص لك ولفريقك. يمكنك أيضًا إنشاء خرائط مفاهيمية، ومخططات تنظيمية، ولوحات كانبان، وما إلى ذلك. استخدم هذه الأداة للتعمق في تحليلات SWOT وتطوير استراتيجيات لمعالجة ما تجده. 🛠

أفضل ميزات MindManager

من السهل إرفاق المستندات أو كتابة الملاحظات التفصيلية دون أن يربك المنتج النهائي بصرياً

سهولة مشاركة الخرائط مع الآخرين

يمكن للشركات عبر الأنظمة الأساسية تصحيح MindManager من خلال ويندوز والأجهزة المحمولة

قيود MindManager

سعر أعلى من الأدوات الأخرى في فئته

قد يشعر بعض المستخدمين بوجود منحنى تعليمي حاد

قد يكون تخصيص الخطوط والألوان صعباً بالنسبة للمبتدئين

تسعير #### MindManager

الأساسي: 99 دولاراً في السنة

99 دولاراً في السنة احترافي: 179 دولاراً في السنة

179 دولاراً في السنة المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات برنامج MindManager

G2: 4.5 (أكثر من 180 تقييم)

4.5 (أكثر من 180 تقييم) Capterra: 4.6 (أكثر من 60 تقييم)

8. كريتلي

عبر كريتلي مع Creately ومكتبة قوالب SWOT الشاملة الخاصة بها، يمكنك إلقاء نظرة عن قرب على العوامل التي تؤثر على مؤسستك. ارتقِ بنتائج الأعمال بينما التعاون مع أصحاب المصلحة المتعددين في الوقت الفعلي. قم بتبادل الأفكار الجديدة وترميز وجهات النظر الجديدة بالألوان، كل ذلك أثناء إضافة التفاصيل مع الملاحظات المدمجة. يمكنك الانتقال من مرحلة التفكير إلى خطة عمل بضربة واحدة. 🌬️

Creately أفضل الميزات

مجموعة واسعة من الرسوم البيانية والقوالب التي توفر الكثير من التخصيصات

مرئيات سهلة المشاركة يمكن دمجها في العروض التقديمية

فعالة من حيث التكلفة بالنسبة للشركات الناشئة

قيود كريتلي

التكامل المحدود مع أدوات أخرى مثل تطبيقات المراسلة يمكن أن يؤثر على التعاون

أبلغ المستخدمون عن بطء في بعض الأحيان وأوقات تحميل بطيئة

تسعير كريتلي

مجاني

المبتدئين: تبدأ من 5 دولارات شهريًا

تبدأ من 5 دولارات شهريًا الشركات: 89 دولارًا في الشهر

89 دولارًا في الشهر المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كريتيلي

G2: 4.4 (1,020+ تقييم)

4.4 (1,020+ تقييم) Capterra: 4.4 (أكثر من 160 تقييم)

9. مايندمايستر

عبر مايندمايستر يساعدك MindMeister على إنشاء خرائط ذهنية جميلة بصرياً لتخطيط المشاريع والعصف الذهني وإدارة الاجتماعات وغيرها. استخلاص الأفكار والوصول إلى الوضوح بشكل أسرع أثناء إدارة المشاريع بكفاءة أكبر.

أدوات الخرائط الذهنية جنبًا إلى جنب مع تحليل مخطط SWOT يجعل من السهل حل المشكلات المعقدة. يؤدي الفهم الدقيق للمؤسسة إلى استراتيجيات أقوى الآن وفي المستقبل. 🌻

أفضل مزايا برنامج MindMeister

واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء الخرائط الذهنية

يمكن لأعضاء الفريق المتعددين العمل على خريطة ذهنية واحدة في نفس الوقت، مما يجعلها رائعة للتعاون

لوحة لا نهائية تعني أن السماء هي الحد الأقصى لتصميم الخرائط الذهنية

قيود MindMeister

لا يسمح بإنشاء مخططات تدفق العمليات/البيانات

يعاني المستخدمون من التأخر في تصميم خرائط ذهنية واسعة أو مفصلة

يقتصر الإصدار المجاني على ثلاث خرائط ذهنية

تسعير #### MindMeister

أساسي: مجاناً

مجاناً شخصي: يبدأ من 6 دولارات شهريًا

يبدأ من 6 دولارات شهريًا المحترف: يبدأ من 10 دولارات شهريًا

يبدأ من 10 دولارات شهريًا الشركات: يبدأ من 15 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات MindMeister

G2: 4.3 (أكثر من 30 تقييم)

4.3 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.6 (أكثر من 270 تقييم)

10. جليفي

عبر جليفي باستخدام Gliffy، يمكنك إنشاء مخططات في Confluence أو Jira لفرق هندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وفرق المنتجات بسهولة كما يمكنك إنشاء مخططات لأعمالك بأكملها. باستخدام وظيفة السحب والإفلات الخاصة به، يمكنك إنشاء مخطط تحليل SWOT بسيط يتم تحديثه تلقائيًا مع أي تغييرات. وبهذه الطريقة، فإن أي شخص ينظر إليه يشاهد دائماً أحدث إصدار.

جليفي أفضل الميزات

تخصيصات متنوعة لمخططات SWOT مع الخطوط والألوان والأشكال

واجهة مستخدم مرتبة تجعل من السهل على المبتدئين إنشاء مخططات انسيابية ومخططات بيانية

يمكن للمستخدمين مشاركة المخططات مع أعضاء الفريق والحصول على تعليقات فورية

تتيح مكتبة كاملة من القوالب للمستخدمين إنشاء مخططات انسيابية ومخططات تنظيمية وإطارات شبكية ومخططات شبكية

قيود Gliffy

يمكن أن يؤدي وضع النص على عناصر الرسم البياني إلى قطع أجزاء أخرى من الرسم البياني

أبلغ المستخدمون عن وجود منحنى تعليمي في بعض جوانب الوظائف

تسعير Gliffy

المحترف: يبدأ سعره من 1 إلى 9 مستخدمين من 8 دولارات شهرياً؛ من 10 إلى 50 مستخدمًا يبدأ سعره من 6 دولارات شهرياً

يبدأ سعره من 1 إلى 9 مستخدمين من 8 دولارات شهرياً؛ من 10 إلى 50 مستخدمًا يبدأ سعره من 6 دولارات شهرياً المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

جليفي التقييمات والمراجعات

G2: 4.4 (أكثر من 200 تقييم)

4.4 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.3 (أكثر من 70 تقييم)

ابحث عن أفضل برنامج تحليل SWOT لفريقك

قد يبدو تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في شركتك مهمة شاقة. ولكن هذا هو المكان الذي يمكن أن تساعد فيه أداة تحليل SWOT.

ابحث عن الميزات الأكثر منطقية لمؤسستك حتى تتمكن من قراءة العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على نموك بدقة. 🎯

على الرغم من أنه من الرائع أن يكون لديك برنامج مخصص لتحليل SWOT الخاص بك، فلماذا لا تبسيط جميع عملياتك باستخدام حل واحد موحد ? مع ClickUp، ليست هناك حاجة للتبديل بين الأدوات المختلفة. فلديك ألواح بيضاء وقوالب تحليل SWOT المخصصة في متناول يدك، كل ذلك ضمن منصة التعاون وإدارة المشاريع الأكثر كفاءة للشركات من أي حجم (وأي صناعة). ✨

تنظيم المهام وتتبع الأهداف والتواصل مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي. اشترك في ClickUp وجربه - إنه مجاني.