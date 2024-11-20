10 قوالب مجانية لصنع القرار في Excel، والمستندات &؛ ClickUp

عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات الكبيرة، فإن اتباع نهج واضح المعالم ومنظم يمكن أن يجعل حتى أكثر السيناريوهات تعقيداً أكثر قابلية للإدارة. سيوجه هذا النهج صانعي القرار خلال العملية، مما يساعدك على تقييم جميع العوامل ذات الصلة والخيارات المحتملة.

سواءً كان القرار الذي يواجهك متعلقاً بالعمل أو أمراً شخصياً أكثر، يمكن أن يوفر لك نموذج اتخاذ القرار هذا الهيكل بالضبط.

إن اتخاذ قرارات أفضل سيؤدي إلى نتائج أفضل، وتحسين إدارة عبء العمل وتعزيز مهارات حل المشكلات

القرارات الجيدة تخفف من المخاطر، وتقلل من الأخطاء، وتزيد من الإمكانات. يمكن أن تجعل فرصك في إكمال أهدافك أو تحطمها.

للمساعدة في ضمان اتخاذ أفضل القرارات الممكنة، قمنا بتجميع هذه القائمة من نماذج اتخاذ القرارات.

ما هو قالب اتخاذ القرار؟

قالب اتخاذ القرار هو طريقة منظمة لاتخاذ قرارات مستنيرة وعقلانية. ومن خلال اتباع هذا القالب، يمكنك التعامل مع القرار النهائي بطريقة منهجية، مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة والنتائج المحتملة.

هناك جميع أنواع القوالب لاحتياجات إدارة الأعمال المختلفة. مهما كان الشكل، عادةً ما يحتوي قالب اتخاذ القرار على العديد من هذه المكونات الرئيسية:

تحديد المشكلة: الخطوة الأولى لاتخاذ أي قرار هي فهم المشكلة بوضوح. قد يساعد هذا القسم من القالب في تحديد الأهداف أو الغايات أو التحديات

الخطوة الأولى لاتخاذ أي قرار هي فهم المشكلة بوضوح. قد يساعد هذا القسم من القالب في تحديد الأهداف أو الغايات أو التحديات جمع المعلومات: سيساعد فهم الحقائق الأساسية في تقييم الخيارات المختلفة. تحتوي العديد من النماذج على مجالات للمساعدة في توجيه هذه العملية

سيساعد فهم الحقائق الأساسية في تقييم الخيارات المختلفة. تحتوي العديد من النماذج على مجالات للمساعدة في توجيه هذه العملية توليد البدائل: تحدث أفضل القرارات عندما تكون على دراية بجميع الاحتمالات. تساعد قوالب اتخاذ القرار على اكتشاف تلك الخيارات

تحدث أفضل القرارات عندما تكون على دراية بجميع الاحتمالات. تساعد قوالب اتخاذ القرار على اكتشاف تلك الخيارات تقييم الخيارات: يعتمد القرار نفسه على ماهية الخيار الأفضل. قد تقدم القوالب أقسامًا تزن الإيجابيات والسلبيات، والمخاطر والفوائد، والنتائج المحتملة

يعتمد القرار نفسه على ماهية الخيار الأفضل. قد تقدم القوالب أقسامًا تزن الإيجابيات والسلبيات، والمخاطر والفوائد، والنتائج المحتملة اختيار القرار: بعد تقييم الخيارات، تكون الخطوة الأخيرة هي اتخاذ القرار. قد تساعد النماذج في تحديد الأولويات البدائل والموازنة بينها وبين الأهداف والقيود

بعد تقييم الخيارات، تكون الخطوة الأخيرة هي اتخاذ القرار. قد تساعد النماذج في تحديد الأولويات البدائل والموازنة بينها وبين الأهداف والقيود تخطيط التنفيذ : بعض النماذج تأخذ الأمور خطوة أبعد من ذلك وتحتوي على أدوات مثل مصفوفة القرار المرجحة للمساعدة في التخطيط لما بعد اتخاذ القرار

## ما الذي يجعل قالب مصفوفة اتخاذ القرار جيدًا؟

سيكون نموذج اتخاذ القرار الجيد سهل الاستخدام مع توفير جميع الأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات فعالة. تتضمن بعض الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها ما يلي:

الوضوح والهيكلية: يجب أن تكون بنية القالب واضحة ومحددة بشكل جيد. يجب أن يكون من السهل الانتقال من خطوة إلى أخرى دون ارتباك

يجب أن تكون بنية القالب واضحة ومحددة بشكل جيد. يجب أن يكون من السهل الانتقال من خطوة إلى أخرى دون ارتباك المرونة والقدرة على التكيف: ما لم تكن بحاجة إلى قالب متخصص للغاية لتلبية معايير معينة، يجب أن يكون مرنًا بما يكفي لبناء قائمة مهام قابلة للتنفيذ

ما لم تكن بحاجة إلى قالب متخصص للغاية لتلبية معايير معينة، يجب أن يكون مرنًا بما يكفي لبناء قائمة مهام قابلة للتنفيذ شامل ومنتظم: الهدف من القالب هو إرشادك خلال عملية اتخاذ القرار . للقيام بذلك، يجب أن يغطي جميع المعلومات ذات الصلة بطريقة منظمة للغاية

الهدف من القالب هو إرشادك خلال عملية اتخاذ القرار . للقيام بذلك، يجب أن يغطي جميع المعلومات ذات الصلة بطريقة منظمة للغاية التطبيق العملي وسهولة الاستخدام: بالإضافة إلى كون القالب واضحًا، يجب أن يكون سهل الاستخدام. ابحث عن النماذج التي تحد من المصطلحات وتتضمن تعليمات مفصلة

بالإضافة إلى كون القالب واضحًا، يجب أن يكون سهل الاستخدام. ابحث عن النماذج التي تحد من المصطلحات وتتضمن تعليمات مفصلة مراعاة أصحاب المصلحة: تتطلب العديد من القرارات مدخلات من العديد من أصحاب المصلحة ويجب أن تترك مجالاً لمختلف تقنيات اتخاذ القرار . عندما يكون الأمر كذلك، يجب أن يحتوي قالب اتخاذ القرار على منطقة تحليل الشبكة لإدخال أفكارهم

تتطلب العديد من القرارات مدخلات من العديد من أصحاب المصلحة ويجب أن تترك مجالاً لمختلف تقنيات اتخاذ القرار . عندما يكون الأمر كذلك، يجب أن يحتوي قالب اتخاذ القرار على منطقة تحليل الشبكة لإدخال أفكارهم التحسين المستمر: يجب أن يكون كل قرار أسهل من سابقه . التفكير في كيفية سير عمليات اتخاذ القرار السابقة يمكن أن يساعد في ذلك. تتضمن بعض النماذج مساحة للتفكير

10 نماذج لصنع القرار لاستخدامها في عام 2024

1. قالب إطار عمل لاتخاذ القرار* قالب إطار عمل لاتخاذ القرار

قالب إطار عمل اتخاذ القرار ClickUp

نموذج قالب إطار عمل اتخاذ القرار ClickUp يتضمن أقسامًا لإجراء تحليل قرار متعدد المعايير. وهو يوفر وثيقة شاملة لتتبع جميع التفاصيل المتعلقة بقرار معين. ويحتوي على حقول لتسجيل البيانات الداعمة التي تؤثر على القرار حتى تتمكن من إبقاء جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين على اطلاع جيد.

هناك أيضاً قسم لكل صاحب مصلحة لتوثيق وجهات نظره ورؤيته الخاصة في القرار. يسمح لك المستند بإدخال كل خيار من الخيارات المتاحة لك، وتسجيل القرار الفائز، وتتبع التقدم المحرز من بداية عملية اتخاذ القرار إلى التنفيذ النهائي للخيار المختار.