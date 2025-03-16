20 فكرة تسويقية قوية في مجال الإنشاءات لتسويق أعمالك وكسب العملاء

تتطور صناعة الإنشاءات، ويتطلب البقاء في المنافسة أكثر من مجرد إحالات شفهية.

مع وجود أكثر من 3.9 مليون شركة إنشاءات في الولايات المتحدة، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى الاستثمار في استراتيجيات التسويق التي تساعدك على التميز عن المنافسين.

يمكن أن تساعدك استراتيجية التسويق القوية على جذب المزيد من العملاء، وبناء الوعي بعلامتك التجارية، والحفاظ على امتلاء خط أنابيب مشروعك.

لمساعدتك على التميز وجذب المزيد من العملاء، قمنا بتجميع 20 استراتيجية تسويقية مجربة ومصممة خصيصاً لشركات المقاولات. دعنا نستكشف! 🚀

⏰ ملخص 60 ثانية التسويق ضروري للنمو : في قطاع الإنشاءات التنافسي، يساعد التسويق الفعال على توليد عملاء محتملين وبناء الثقة بالعلامة التجارية وتأمين المزيد من المشاريع 🚀

تنويع ما وراء الكلام الشفهي : في حين أن الإحالات ذات قيمة، فإن استراتيجية التسويق الرقمي القوية تضمن تدفقًا مستمرًا من العملاء الجدد 🔄

تنفيذ 20 استراتيجية مثبتة: تشمل التكتيكات الرئيسية تحسين محركات البحث، وحملات الدفع لكل نقرة (PPC)، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء المحتوى، والاستفادة من الأتمتة لتحقيق الكفاءة 🎯

أدوات لتنفيذ استراتيجية تسويق شاملة في مجال الإنشاءات: ClickUp ، وتحليلات جوجل، و SemRush، و MailChimp استراتيجية تسويق شاملة في مجال الإنشاءات:

تتبع الحملات وتحسينها : يضمن استخدام تكامل ClickUp ومخططات جانت، ولوحات بيضاء وأتمتة مبادرات التسويق البقاء على المسار الصحيح وتحقيق النتائج 📊

استفد من قصص النجاح الواقعية: تسلط دراسات حالة من كونتور للتدفئة وجنرال إلكتريك الضوء على كيفية استخدام شركات الإنشاءات للتسويق الرقمي بنجاح لجذب العملاء والاحتفاظ بهم 🏆

لماذا يعتبر التسويق ضرورياً لشركات المقاولات؟

لقد ولّت الأيام التي كانت فيها الإحالات العضوية وحدها كفيلة بدعم الأعمال التجارية. إذا لم يظهر نشاطك التجاري في نتائج البحث، فإنك تسلم العملاء المحتملين إلى منافسيك.

اليوم، يبحث 96% من الأشخاص عن مراجعات عبر الإنترنت عن الخدمات المحلية، بما في ذلك شركات المقاولات. وهذا يسلط الضوء على أهمية التواجد القوي على الإنترنت. ✅

لا تقتصر استراتيجية التسويق المنفذة بشكل جيد على زيادة الظهور فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى جذب العملاء المحتملين وبناء الثقة على المدى الطويل.

إليك السبب في أن الاستثمار في التسويق أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لشركات المقاولات:

توليد عملاء محتملين متواصلين: الشركات التي تستخدم التسويق بالمحتوى تولد عملاء محتملين أكثر الشركات التي تستخدم التسويق بالمحتوى تولد عملاء محتملين أكثر بنسبة 54% من تلك التي تعتمد على الطرق التقليدية ✅

عائد استثمار أفضل: أساليب التسويق الرقمي مثل إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC) تحقق عائدًا أساليب التسويق الرقمي مثل إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC) تحقق عائدًا قدره 2 دولار مقابل كل دولار واحد يتم إنفاقه، مما يجعلها طريقة فعالة من حيث التكلفة لجذب عملاء جدد ✅

ثقة أقوى بالعلامة التجارية: الشركات التي تتمتع بحضور نشط على الإنترنت وتقييمات قوية من المرجح أن تحصل على عملاء متكررين - الشركات التي تتمتع بحضور نشط على الإنترنت وتقييمات قوية من المرجح أن تحصل على عملاء متكررين - 4 من أصل 5 مشاريع في شركات المقاولات ذات الثقة العالية تأتي من عملاء متكررين ✅

الميزة التنافسية: يضمن لك موقع إلكتروني مُحسَّن جيدًا، وحضور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي، وإعلانات رقمية استراتيجية البقاء في صدارة المنافسة ✅

استقطاب المواهب الماهرة: 63% من شركات المقاولات تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية للوصول إلى العمال الشباب ومكافحة نقص العمالة. هذا يجعل من السهل جذب المواهب الماهرة وبناء قوة عاملة موثوقة ✅✅

زيادة ظهور المشروع : يساعد عرض المشاريع المنجزة من خلال المحافظ الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ودراسات الحالة على جذب العملاء المحتملين وتمييز أعمالك التجارية ✅

اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات : توفر أدوات تحليلات التسويق رؤى حول سلوك العملاء، مما يساعد شركات الإنشاءات على تحسين الاستراتيجيات وتعظيم النتائج ✅

نمو الأعمال واستقرارها: تضمن استراتيجية التسويق الثابتة وجود مجموعة ثابتة من المشاريع، مما يقلل من الاعتماد على العمل الموسمي والتقلبات الاقتصادية ✅

أفضل 20 فكرة تسويقية في مجال الإنشاءات لكل شركة إنشاءاتy

تجمع الاستراتيجية القوية بين الأدوات الرقمية والتواصل الشبكي ومشاركة العملاء لتوليد عملاء محتملين ثابتين.

إليك بعض الأفكار التسويقية المتقدمة لشركات المقاولات التي يمكن أن تساعدك على جذب المزيد من العملاء وبناء حضور قوي لعلامتك التجارية:

1. أنشئ موقعًا إلكترونيًا عالي التأثير يلقى رواجًا كبيرًا

غالباً ما يعطي موقعك الإلكتروني الانطباع الأول عن عملائك المحتملين عن عملك. في صناعة الإنشاءات، المصداقية هي المفتاح - يمكن أن يكون الموقع الإلكتروني المنظم جيدًا هو العامل الحاسم بين الفوز بمشروع أو خسارة عميل محتمل لصالح منافس.

عبر شركة تيرنر للإنشاءات

تشير الدراسات إلى أن 79% من غير الراضين عن أداء موقعك الإلكتروني لن يعودوا إليه مرة أخرى. كلما زادت سرعة تحميل موقعك الإلكتروني، زاد الوقت الذي يقضيه الزوار في استكشاف المحتوى الخاص بك والتفاعل مع ما تقدمه.

🚀 فيما يلي بعض النصائح التي يمكنك اتباعها لإنشاء موقع إلكتروني عالي التأثير: استخدم قصص نجاح العملاء لإثبات خبرتك

تجنب التصاميم الفوضوية وركز على معارض المشاريع الاحترافية وشهادات العملاء وما إلى ذلك.

تأكد من أن لديك دعوة واضحة للحث على اتخاذ إجراء (CTA) في كل صفحة

تضمين دراسات حالة مفصلة لمشاريع سابقة، مع صور قبل وبعد

2. حسِّن ملفك التجاري على Google للأعمال وتحسين محركات البحث المحلية

تعتمد معظم شركات الإنشاءات على العملاء المحليين، مما يجعل الملف التعريفي للأعمال (GBP) على Google Business Profile (GBP) وتحسين محركات البحث المحلية أمرًا بالغ الأهمية. يضمن الملف التعريفي المحسَّن جيدًا ظهور شركتك في عمليات البحث عن "المقاول القريب مني" وخرائط Google، مما يؤدي إلى زيادة عدد العملاء المحتملين المحليين دون إنفاق إعلانات.

عبر جوجل

🚀 نصائح لتحسين البحث المحلي أدرج نشاطك التجاري في الدلائل المحلية مثل Houzz وAngi وHomeAdvisor

استكمل ملفك التعريفي لنشاطك التجاري على Google وتحقق منه بتفاصيل محدثة

انشر تحديثات المشروع ومراجعات العملاء وأبرز الخدمات بانتظام

استخدم كلمات رئيسية محلية (على سبيل المثال، "مقاول تجديد المنازل في دالاس") في محتوى موقعك الإلكتروني

ClickUp، تطبيق ClickUp، كل شيء للعمل، يقدم مكتبة تضم أكثر من 1000 نموذج لتختار من بينها.

قالب إدارة مشروع تحسين محركات البحث SEO

احصل على قالب مجاني قم بتبسيط وتتبع جهودك في تحسين محركات البحث باستخدام قالب إدارة مشروع تحسين محركات البحث من ClickUp

على سبيل المثال، يمكنك تبسيط وتتبع جهود تحسين محركات البحث باستخدام قالب إدارة مشروع تحسين محركات البحث من ClickUp. يساعد هذا القالب شركات الإنشاءات على تنظيم استراتيجيات الكلمات الرئيسية، ومراقبة تقدم تحسين محركات البحث، وضمان بقاء مهام التحسين في الموعد المحدد.

سواء كنت تقوم بتحديث قوائم GBP، أو تتبع التصنيفات المحلية، أو إدارة مواقع متعددة، فإن سير العمل المركزي لتحسين محركات البحث يحافظ على تنسيق جهودك وفعاليتها وقابليتها للقياس. ⭐ لماذا ستحبها:

تعيين المهام وتتبع التقدم المحرز عبر سير عمل تحسين محركات البحث بالكامل

تنظيم البحث والكلمات الرئيسية والبيانات

المساعدة في تتبع الميزانية وتخصيص الموارد بدقة

تبسيط التواصل مع أصحاب المصلحة وأعضاء الفريق

3. تشغيل إعلانات PPC المستهدفة دون إهدار الميزانية

يمكن أن توفر إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC) عملاء محتملين على الفور، ولكن يمكن لحملة سيئة التخطيط أن تستنزف ميزانيتك بسرعة.

تضمن استراتيجية الدفع بالنقرة المستهدفة جغرافيًا وصول إعلاناتك إلى العملاء المحتملين في منطقة خدمتك فقط بدلاً من إهدار الأموال على نقرات غير ذات صلة.

🚀 نصائح لزيادة أداء الدفع لكل نقرة إلى أقصى حد تحسين الصفحات المقصودة لتتناسب مع محتوى الإعلان وتحسين معدلات التحويل

قم بتشغيل حملات إعلانية منفصلة للخدمات السكنية والتجارية والخدمات المتخصصة

استخدم الاستهداف الجغرافي للتركيز على العملاء داخل نطاق خدمتك المثالي

أعد استهداف الزوار الذين لم يقوموا بالتحويل في زيارتهم الأولى

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4. إضفاء الطابع الشخصي على تسويقك من خلال تقسيم الجمهور

ليس كل عملاء الإنشاءات متشابهين. تقسيم جمهورك يسمح لك بالتسويق المخصص الذي يخاطب مختلف أنواع العملاء مباشرةً - أصحاب المنازل ومطوري العقارات والمقاولين التجاريين. إرسال الرسالة الصحيحة إلى الأشخاص المناسبين يزيد من معدلات التحويل ويبني الثقة.

عبر ريدجمونت للإنشاءات

🔎 هل تعلم؟ يعود أقدم مخطط بناء معروف إلى أكثر من 4000 عام إلى بلاد ما بين النهرين القديمة، حيث استخدم السومريون ألواح الطين لرسم مخططات المدن. وضعت هذه التصاميم المبكرة الأساس للتخطيط المعماري الحديث وإدارة المشاريع!

انقر فوق الحقول المخصصة

قم بتقسيم العملاء المحتملين، وتنظيم بيانات العملاء، وتخصيص التواصل مع ClickUp Custom Fields

باستخدام ClickUp Custom Fields، يمكن للشركات تصنيف العملاء المحتملين حسب نوع المشروع والميزانية والموقع واحتياجات الخدمة. يساعد ذلك في تخصيص التسويق عبر البريد الإلكتروني وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى لكل مجموعة. بالإضافة إلى ذلك، يُمكِّن الشركات من تتبع تفاعلات العملاء المحتملين، وتحديد أولويات العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية، وتحسين استراتيجيات التسويق لتحقيق معدلات تحويل أفضل.

🚀 نصائح لتقسيم التسويق المستهدف استخدم الحقول المخصصة في أدوات إدارة علاقات العملاء لتصفية وتتبع العملاء المحتملين المجزئين

إنشاء صفحات مقصودة وإعلانات منفصلة للخدمات السكنية مقابل الخدمات التجارية

قم بتخصيص محتوى البريد الإلكتروني بناءً على حجم المشروع أو ميزانية التسويق أو الموقع

تتبع مصادر العملاء المحتملين لاستثمار المزيد في قنوات التسويق عالية الأداء

5. أطلق برنامجًا استراتيجيًا للمراجعة والإحالة

يقرأ العديد من العملاء المحتملين المراجعات عبر الإنترنت قبل التعاقد مع مقاول، مما يجعل إدارة السمعة أولوية.

تضمن لك استراتيجية الإحالة والمراجعات القوية أن يساعد عملاؤك الراضون في توليد أعمال جديدة. وبدلاً من الانتظار السلبي للمراجعات، قم بأتمتة الطلبات وتقديم الحوافز لتشجيع المزيد من الإحالات.

🚀 نصائح لزيادة التقييمات والإحالات استجب باحترافية للمراجعات الإيجابية والسلبية على حد سواء لبناء الثقة

قم بإعداد طلبات بريد إلكتروني/رسائل نصية تلقائية للمراجعات بعد الانتهاء من المشروع

وجِّه العملاء إلى مراجعات جوجل، وييلب، وهوز للحصول على المصداقية

تقديم حوافز مثل الخصومات أو بطاقات الهدايا لإحالات العملاء

6. استثمر في تسويق المحتوى لتوليد المزيد من العملاء المحتملين

يساعد التسويق بالمحتوى على بناء الثقة وتثقيف العملاء المحتملين وتوليد عملاء محتملين ذوي جودة عالية من خلال عرض الخبرات والحلول لاحتياجات العملاء. تجذب شركات الإنشاءات التي تنشر باستمرار محتوى قيّم المزيد من العملاء المحتملين وتثبت نفسها كشركة رائدة في هذا المجال.

على سبيل المثال، يمكن لمقاول متخصص في إعادة تصميم المنازل أن ينشر دليلاً عن "كيفية توفير المال في تجديدات المطبخ دون المساومة على الجودة". " هذا النوع من المحتوى يبني الثقة، ويضع عملك كخبير مفضل، ويحافظ على تفاعل الزوار لفترة كافية لتحويلهم إلى عملاء محتملين.

عبر American Dream Homeworks

🚀 نصائح لتسويق المحتوى الفعال حسِّن المحتوى لتحسين محركات البحث لجذب حركة المرور العضوية

اكتب منشورات مدونة تجيب عن أسئلة العملاء الشائعة

انشر دراسات الحالة التي تعرض مشاريعك السابقة مع صور قبل وبعد

إنشاء قوائم مراجعة قابلة للتنزيل لأصحاب المنازل أو مطوري العقارات

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7. بناء حضور نشط على موقع LinkedIn وشبكات الصناعة

مع وجود الآلاف من شركات المقاولات على موقع LinkedIn، فهو منصة قوية للتواصل بين الشركات وجذب أفضل المواهب وتأمين عقود تجارية عالية القيمة. وعلى عكس Facebook أو Instagram، فإن LinkedIn هو المكان الذي يبحث فيه صانعو القرار والمستثمرون ومديرو المشاريع بنشاط عن المقاولين ذوي السمعة الطيبة.

🚀 نصائح للتسويق عبر LinkedIn انشر مقالات قيادية فكرية عن اتجاهات مثل المباني الخضراء أو الأتمتة

حسِّن ملفك التعريفي لشركتك من خلال الوصف الاحترافي والخدمات التي تقدمها

شارك تحديثات البناء من وراء الكواليس والمشاريع المنجزة

انضم إلى مجموعات الصناعة وشارك في المناقشات لزيادة الظهور

🌎 حقيقة ممتعة: من المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في مجال الإنشاءات إلى 4.51 مليار دولار بحلول عام 2026.

8. استخدم التسويق عبر البريد الإلكتروني لتبقى في صدارة اهتماماتك

يظل التسويق عبر البريد الإلكتروني أحد أكثر أفكار التسويق الإنشائي فعالية من حيث التكلفة لرعاية العملاء المحتملين والاحتفاظ بالعملاء السابقين. نظرًا لأن مشاريع الإنشاءات ليست عمليات شراء متكررة، فإن البقاء على رادار العملاء المحتملين حتى يصبحوا مستعدين للالتزام أمر ضروري.

على سبيل المثال، بصفتك مقاول أسقف، يمكنك إرسال رسائل تذكيرية بالصيانة الموسمية مع عروض حصرية للعملاء المتكررين.

من ناحية أخرى، إذا كنت تركز بشكل أكبر على الإنشاءات التجارية، يمكنك مشاركة دراسات الحالة أو رؤى الصناعة أو تحديثات حول التغييرات التنظيمية لإثبات السلطة والحفاظ على مشاركة العملاء.

🚀 نصائح للتسويق الفعال عبر البريد الإلكتروني تضمين عبارات تحث على اتخاذ إجراء قابلة للنقر (على سبيل المثال، "جدولة استشارة مجانية")

أرسل تحديثات شهرية للمشروع أو عروض ترويجية خاصة أو نصائح الخبراء

قم بتخصيص رسائل البريد الإلكتروني بناءً على نوع العميل (أصحاب المنازل والمطورين وغيرهم)

المتابعة الآلية للاستفسارات، أو التقديرات، أو العملاء السابقين

💡 نصيحة احترافية: هل تتساءل عن كيفية استخدام برنامج إدارة مشاريع البناء بفعالية؟ إليك بعض النصائح التي يجب اتباعها: ✅ صمم مراحل المشروع ومهامه ومواعيده النهائية لتتناسب مع عمليات الإنشاء الخاصة بك 📊 استخدم لوحات المعلومات ومخططات جانت لمراقبة الجداول الزمنية وتخصيص الموارد 🔄 تبسيط الموافقات والجدولة وإعداد التقارير لتعزيز الكفاءة 📂 احتفظ بالمخططات والتصاريح والاتصالات في مساحة عمل واحدة منظمة

9. أعلن عن نشاطك التجاري على إعلانات الخدمات المحلية من Google

إعلانات الخدمات المحلية من Google (LSAs) تعطي الأولوية للأنشطة التجارية الموثوق بها في أعلى صفحة البحث، وتعرض شارة "مضمون من Google" التي تبني مصداقية فورية.

على عكس الدفع لكل نقرة (PPC)، فأنت تدفع فقط مقابل العملاء المحتملين الصالحين، مما يجعله خيارًا تسويقيًا فعالاً من حيث التكلفة.

بالإضافة إلى ذلك، تأكد من اكتمال الملف التعريفي لنشاطك التجاري، مع تفاصيل الاتصال الدقيقة ومجالات الخدمة والمراجعات الإيجابية لزيادة الظهور والثقة. يضمن لك تحسين ملفك التعريفي الملف الشخصي LSA الخاص بك تصنيفات أعلى وعملاء محتملين أفضل جودة من عمليات البحث المحلية.

🚀 نصائح لتشغيل إعلانات LSA الفعالة تتبع تحويلات المكالمات والرسائل لتحسين استراتيجيتك

تحقق من ملفك الشخصي على Google للأعمال وحافظ على نقاط تقييم قوية

استخدم فئات خدمات واضحة (على سبيل المثال، الأسقف، وإعادة التصميم، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء) لاستهداف أفضل

ضع ميزانية معقولة بناءً على المنافسة المحلية والطلب المحلي

10. أطلق حملة تسويقية بالفيديو لعرض خبراتك

تجتذب إعلانات الفيديو وعروض المشاريع تفاعلاً أكبر من المنشورات الثابتة، مما يجعلها أداة قوية لتسويق الإنشاءات.

يؤدي الفيديو إلى زيادة بنسبة 157% في عدد زيارات سيرب العضوية للشركات. لذا، يمكن أن يؤدي الجمع بين محتوى الفيديو ومنشورات المدونة إلى زيادة التأثير من خلال تسليط الضوء على الخبرة والمشاريع المنجزة. تساعد شهادات العملاء، ومقاطع الفيديو ذات الفواصل الزمنية، واللقطات من وراء الكواليس العملاء المحتملين على تصور العمل معك وبناء الثقة في علامتك التجارية.

عبر يوتيوب

🚀 نصائح لتسويق الفيديو استخدم إعلانات يوتيوب التي تستهدف أصحاب المنازل أو مطوري العقارات

قم بإنشاء بكرات تسليط الضوء على المشروع تظهر عملية البناء والنتائج النهائية

صوّر شهادات العملاء لبناء الثقة والمصداقية

انشر نصائح سريعة في مجال الإنشاءات أو الأسئلة الشائعة على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل المشاركة

11. التركيز على الاحتفاظ بالعملاء وتكنولوجيا إدارة علاقات العملاء

إن كسب عملاء جدد أمر مهم، ولكن تكرار الأعمال من العملاء الراضين أكثر قيمة.

📈 تشير الدراسات إلى أن العملاء العائدين ينفقون 67% أكثر من العملاء الجدد، مما يجعلهم محركًا أساسيًا لنمو الأعمال.

يضمن نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) التواصل المستمر مع العملاء السابقين، وتحويلهم إلى عقود مستقبلية.

🚀 نصائح لتحسين الاحتفاظ بالعملاء حافظ على التواصل المستمر من خلال النشرات الإخبارية أو العروض الترويجية الخاصة

استخدم نظام CRM لتتبع تفاعلات العملاء وتفضيلاتهم وتاريخ المشروع

إرسال رسائل متابعة مخصصة للصيانة أو المشاريع الجديدة أو الإحالات

تقديم خصومات ولاء حصرية للعملاء العائدين

ClickUp CRM

في هذه الملاحظة، يتيح ClickUp CRM لشركات الإنشاءات تصور خطوط أنابيب المبيعات، وتتبع تفاعلات العملاء، وأتمتة سير العمل لتحسين رضا العملاء وتعزيز الاحتفاظ بهم.

من خلال إضفاء الطابع المركزي على جميع بيانات العملاء، يمكن للشركات زيادة الكفاءة وأتمتة عمليات المتابعة وتعزيز التعاون بين فرق العمل.

إدارة علاقات العملاء، وخطوط المبيعات، وجهود التواصل مع ClickUp CRM

باستخدام نظام ClickUp لإدارة علاقات العملاء من ClickUp، يمكن لشركات الإنشاءات تبسيط تفاعلات العملاء، وتتبع كل مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع، وتحسين أوقات الاستجابة - مما يؤدي إلى زيادة رضا العملاء وتكرار الأعمال.

نقلت ClickUp جميع الاتصالات من قنوات مختلفة مثل رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والواتساب إلى مكان واحد. لذا، تعرف إلى أين تذهب للعثور على المعلومات التي تحتاجها.

نقلت ClickUp جميع الاتصالات من قنوات مختلفة مثل رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والواتساب إلى مكان واحد. لذا، تعرف إلى أين تذهب للعثور على المعلومات التي تحتاجها.

12. انضم إلى جمعيات الإنشاءات لبناء مصداقية وشبكة علاقات

أن تكون جزءًا من جمعيات البناء المعترف بها يساعد على ترسيخ المصداقية ويفتح لك أبوابًا لعقود وشراكات عالية القيمة.

تتطلب العديد من المشاريع الحكومية والعقود التجارية واسعة النطاق أن يكون المقاولون أعضاءً في جمعيات الصناعة. توفر العضوية أيضاً فرصاً للتواصل وموارد تدريبية وإمكانية الوصول إلى فرص حصرية لتقديم العطاءات.

🚀 نصائح للاستفادة من جمعيات الإنشاءات قم بإدراج عضويتك على موقعك الإلكتروني وموادك التسويقية لمزيد من المصداقية

انضم إلى مجموعات صناعية مرموقة مثل AGC، أو NAHB، أو جمعيات البنائين المحلية

احضر فعاليات التواصل الخاصة بالأعضاء فقط لبناء العلاقات

استفد من الدورات التدريبية والشهادات للحفاظ على قدرتك التنافسية

هل تعلم: الرابطة العامة للمقاولين العموميين الأمريكيين (AGC) هي الرابطة الرائدة في صناعة البناء والتشييد وتمثل أكثر من 27,000 شركة، بما في ذلك المقاولون العامون والمقاولون المتخصصون ومقدمو الخدمات.

توفر فعاليات الصناعة وصولاً مباشراً إلى العملاء المحتملين والمؤثرين في الصناعة وفرص العمل.

حضور معارض الإنشاءات ولقاءات التواصل والمعارض التجارية يعزز من شهرة علامتك التجارية ويسمح لك بالتواصل مع المطورين والمهندسين المعماريين والمقاولين الذين يبحثون عن شراكة. كما أن رعاية الفعاليات المحلية ترسخ المصداقية وتبقي عملك في صدارة اهتماماتك.

🚀 نصائح للاستفادة من فعاليات الصناعة اجمع العملاء المحتملين وتابعهم برسائل بريد إلكتروني مخصصة

احضر معارض الإنشاءات والمعارض التجارية ومؤتمرات القمة العقارية

قم برعاية فعاليات محلية لتحسين المنزل أو لقاءات المقاولين المحلية

قم بإعداد كشك أو عرض تقديمي لعرض خدماتك

مكافأة: فكّر في حضور المعارض التجارية مثل معرض البنائين الدولي (IBS) التابع لمجلس البناء الوطني الأمريكي للبناء (NAHB)، ومعرض عالم الخرسانة ومؤتمر الجمعية الأمريكية للمهندسين المعماريين. كما أن معرض كون إكسبو كون/AGG ومؤتمر اتحاد البنائين والمقاولين من الفعاليات المهمة أيضاً.

14. بناء شخصيات الجمهور لتحسين التسويق المستهدف

يساعدك فهم عميلك المثالي في تصميم جهودك التسويقية لتحقيق معدلات تحويل أعلى.

تخدم شركات الإنشاءات مجموعة متنوعة من العملاء، من أصحاب المنازل إلى المطورين التجاريين، ولن ينجح نهج واحد يناسب الجميع. يمكنك إنشاء حملات تسويقية أكثر فعالية من خلال تقسيم جمهورك إلى شخصيات بناءً على التركيبة السكانية والميزانية ونوع المشروع.

🚀 نصائح لبناء شخصيات الجمهور استخدم أدوات إدارة علاقات العملاء لتتبع تفاعلات العملاء وتفضيلاتهم

حدد أنواع العملاء الرئيسيين (أصحاب المنازل والمطورين وأصحاب العقارات وغيرهم)

تحديد ميزانيتهم واحتياجاتهم وعملية اتخاذ القرار

خصص الإعلانات، ومحتوى الموقع الإلكتروني، ورسائل البريد الإلكتروني لكل شخصية من شخصياتك

💡 نصيحة احترافية: هل تتساءل عن كيفية تأسيس شركة إنشاءات؟ إليك بعض النصائح لتبدأ بها: 💰 تأمين التراخيص والتصاريح المناسبة للعمل بشكل قانوني 🏗️ الاستثمار في الأدوات والمعدات والعمالة الماهرة عالية الجودة 📢 بناء حضور قوي على الإنترنت من خلال موقع إلكتروني احترافي ووسائل التواصل الاجتماعي 🤝 التواصل مع الموردين والمقاولين والمتخصصين في هذا المجال لإقامة شراكات

15. تطوير نظام رعاية العملاء المحتملين لتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء

ليس كل عميل محتمل مستعد للالتزام على الفور. يضمن نظام رعاية العملاء المحتملين المنظم جيدًا استمرار تفاعل العملاء المحتملين حتى يصبحوا مستعدين لتوظيفك. يتضمن ذلك متابعة البريد الإلكتروني، وإعادة توجيه الإعلانات، وعمليات التحقق المجدولة لإبقاء عملك في صدارة اهتماماتك.

يمكن لشركة الإنشاءات أتمتة عمليات المتابعة عبر البريد الإلكتروني للعملاء المحتملين الذين طلبوا عرض أسعار ولكنهم لم يمضوا قدمًا. يساعدهم ذلك على الاستمرار في التفاعل مع المحتوى المخصص وتحديثات المشروع والعروض الخاصة، مما يزيد من فرص التحويل.

النقر فوق الأتمتة المخصصة

أتمتة عمليات المتابعة، وتتبع العملاء المحتملين، والمهام التسويقية المتكررة باستخدام أتمتة ClickUp

باستخدام أتمتة ClickUp، يمكنك تشغيل رسائل تذكير بالبريد الإلكتروني أو تعيين مهام المتابعة عندما لا يستجيب العملاء المحتملون خلال إطار زمني محدد، مما يضمن عدم تفويت أي فرصة.

بهذه الطريقة تساعد في:

الحفاظ على تفاعل العملاء المحتملين من خلال المتابعة في الوقت المناسب

أتمتة إدارة العملاء المحتملين لتوفير الوقت والجهد

ضمان عدم إهدار أي فرصة بيع تفوتك

إضفاء الطابع الشخصي على التواصل لتحسين معدلات التحويل

🚀 نصائح لرعاية العملاء المحتملين بفعالية قدم خصومات لفترة محدودة أو عروضاً ترويجية حصرية للعملاء المترددين

قم بإعداد تسلسل تلقائي للبريد الإلكتروني مع تحديثات المشروع ودراسات الحالة

استخدم تذكيرات CRM للمتابعة مع العملاء المحتملين كل بضعة أشهر

أعد استهداف زوار موقعك الإلكتروني السابقين باستخدام إعلانات جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي

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16. الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية للإحالات

بناء العلاقات مع الموردين والمقاولين من الباطن والمطورين العقاريين يمكن أن يجلب إحالات مستمرة دون إنفاق إضافي على الإعلانات.

يتفاعل الموردون والمتخصصون في هذا المجال مع العملاء المحتملين قبل أن يختاروا المقاول، مما يجعلهم مصادر إحالة قيّمة. إن إنشاء شراكات مفيدة للطرفين يوسع نطاق وصولك ويزيد من الثقة.

🚀 نصائح لإنشاء شراكات قوية الشراكة مع شركات مواد البناء، وأصحاب العقارات، والمهندسين المعماريين لمشاركة العملاء المحتملين

مواد تسويقية ذات علامة تجارية مشتركة مع شعار أحد الموردين للحصول على رؤية أوسع

تقديم خصومات حصرية أو خدمات مجمعة مع الشركاء

الترويج المتبادل لخدمات بعضكما البعض على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي

17. تتبع عائد الاستثمار التسويقي وتعديل الاستراتيجيات بناءً على بيانات الأداء

من أكثر الأفكار التسويقية الفعّالة في مجال الإنشاءات فهم الحملات التي تولد عملاء محتملين - وأيها يهدر الميزانية - وهو أمر ضروري لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

يجب على الشركات مراقبة حركة المرور على الموقع الإلكتروني، ومعدلات التحويل إلى الدفع بالنقرة، ومعدلات فتح البريد الإلكتروني، وتكلفة العميل المحتمل لتحسين استراتيجيتها.

لوحات المعلومات

راقب الإنفاق الإعلاني ومصادر العملاء المحتملين ومعدلات التحويل في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات ClickUp

باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards، يمكن لشركات الإنشاءات تتبع مقاييس التسويق الرئيسية في مكان واحد - من الإنفاق الإعلاني إلى تكاليف اكتساب العملاء - مما يضمن اتخاذ قرارات قائمة على البيانات. فهو لا يساعد فقط في تحديد الحملات عالية الأداء وإلغاء الحملات ضعيفة الأداء، ولكنه يتيح أيضًا تخصيص الميزانية بشكل أفضل لزيادة العائد على الاستثمار.

🚀 نصائح لتتبع نجاح التسويق راجع بانتظام تحليلات تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة (PPC)، وتحليلات البريد الإلكتروني من أجل تحسين مجالات التحسين

قم بإعداد لوحات المعلومات لتتبع مصادر العملاء المحتملين وأداء الإعلانات ومعدلات التحويل

رصد الخدمات التي تولد أكبر قدر من الاستفسارات والإيرادات

ضبط الإنفاق التسويقي بناءً على بيانات أداء الحملة

18. أنشئ جدولاً زمنياً ثابتاً للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي

بينما تعتمد شركات الإنشاءات بشكل كبير على الإحالات، تظل وسائل التواصل الاجتماعي أداة قوية للتوعية بالعلامة التجارية وتثقيف العملاء وتوليد العملاء المحتملين.

نشر المشاريع قبل وبعد المشاريع، ومقاطع الفيديو ذات الفواصل الزمنية، وشهادات العملاء يبني الثقة ويجذب العملاء المحتملين.

عرض التقويم

جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وإطلاق الحملات بسلاسة مع طريقة عرض تقويم ClickUp

يمكن أن تساعد ميزة ClickUp Calendar View الشركات على تخطيط وجدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي مسبقاً، مما يضمن الاتساق عبر منصات مثل Instagram وLinkedIn وFacebook وTikTok دون الحاجة إلى التدافع في اللحظة الأخيرة.

وهذا يساعد على المدى الطويل في:

الحفاظ على التدفق المستمر للمحتوى الجذاب

تعزيز ظهور العلامة التجارية وثقة الجمهور

تحسين أوقات النشر لتحقيق أقصى قدر من الوصول

الحد من التوتر مع خطة محتوى جيدة التنظيم

🚀 نصائح لبناء الاتساق على وسائل التواصل الاجتماعي تفاعل مع العملاء المحتملين من خلال الرد على التعليقات والرسائل بسرعة

انشر تحديثات إدارة المشاريع الإنشائية ومحتوى من وراء الكواليس ونصائح الخبراء

استخدم الهاشتاجات والعلامات الجغرافية لتحسين الوصول والمشاركة المحلية

قم بجدولة المنشورات مسبقًا باستخدام طريقة عرض التقويم للحفاظ على الاتساق

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19. استضافة ندوات تعليمية مجانية عبر الإنترنت أو جلسات أسئلة وأجوبة

غالبًا ما يتردد عملاء قطاع الإنشاءات - وخاصةً أصحاب المنازل - بسبب نقص المعرفة بعملية التخطيط التسويقي. ولضمان شعورهم بالثقة في قراراتهم، تحتاج الشركات إلى معالجة المخاوف بشكل استباقي لبناء الثقة والمصداقية.

عبر Perkins Builder Brothers

في هذا الصدد، فإن استضافة ندوات تعليمية مجانية عبر الإنترنت أو جلسات الأسئلة والأجوبة المباشرة تبني الثقة وتضع شركتك كخبير في هذا المجال. يمكن لموضوعات مثل "ما الذي يجب معرفته قبل إعادة تصميم مطبخك" أو "كيفية اختيار المقاول المناسب" أن تجذب العملاء المحتملين والعملاء المحتملين.

🚀 نصائح لإدارة ندوات إلكترونية ناجحة تتبع مشاركة الحضور ومتابعتهم بعروض مخصصة

اختر الموضوعات التي تعالج مخاوف العملاء الشائعة (على سبيل المثال، وضع الميزانية والتصاريح)

روّج لندوات عبر الإنترنت من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي

تسجيل الجلسات وإعادة توظيف المقاطع لمحتوى الموقع الإلكتروني

20. استخدم شهادات الفيديو لتعزيز الثقة بالعلامة التجارية

شهادات العملاء هي واحدة من أقوى أدوات التسويق في مجال الإنشاءات -لكن شهادات العملاء بالفيديو ترتقي بها خطوة إلى الأمام. إن رؤية وسماع عميل راضٍ يتحدث عن تجربته الإيجابية يضيف مصداقية ويؤثر على العملاء المحتملين.

يمكن للمقاول تسجيل شهادة قصيرة واحترافية من عميل سعيد واستخدامها عبر موقعه الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات الدفع لكل نقرة (PPC) لبناء الثقة على الفور.

مقاطع الفيديو

التقط شهادات العملاء، وأبرز المشاريع، وتحديثات فريق العمل وخزنها باستخدام ClickUp Clips

باستخدام ClickUp Clips، يمكن لفرقك التقاط الملاحظات بسرعة في الموقع وتخزينها في مجلد تسويقي لاستخدامها لاحقًا. وبهذه الطريقة تساعد في:

تبسيط التواصل من خلال الحصول على رؤى المشروع في الوقت الفعلي

الحد من سوء التواصل مع ملاحظات مرئية واضحة

تنظيم شهادات العملاء وتحديثات المشاريع بكفاءة

تعزيز التعاون بين فريقي التسويق والإنشاءات

🚀 نصائح للاستفادة من شهادات الفيديو عرض مقاطع الفيديو على موقعك الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني

اطلب من العملاء مشاركة تجربتهم على الفيديو بعد الانتهاء من المشروع

اجعل الشهادات قصيرة - 30-60 ثانية تسلط الضوء على التحول

🧠 تذكر: يجب أن يكون استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق في مجال الإنشاءات استراتيجيًا وقائمًا على البيانات ومتمحورًا حول العملاء. ولتحقيق ذلك، تأكد من استخدام التحليلات التنبؤية، وتخصيص الحملات التسويقية، وتحسين توليد العملاء المحتملين، وتحسين العروض التقديمية المرئية لزيادة المشاركة والتحويلات.

يتطلب تنفيذ استراتيجية تسويقية عالية التأثير في مجال الإنشاءات استخدام الأدوات المناسبة لتخطيط كل حملة وتتبعها وتحسينها.

من إدارة المشاريع والأتمتة إلى التحليلات وإنشاء المحتوى، تعمل أدوات التخطيط التسويقي هذه على تبسيط جهود التسويق وتحسين التعاون وزيادة العائد على الاستثمار.

1. ClickUp: الأداة المثلى للتسويق وإدارة المشاريع

ClickUp عبارة عن منصة قوية لإدارة حملات التسويق في مجال الإنشاءات، حيث تساعد فرق العمل على تخطيط وتنفيذ وتتبع كل جانب من جوانب جهودهم التسويقية.

حلول ClickUp التسويقية مصممة خصيصاً لفرق التسويق، بما في ذلك تتبع الحملات، وتخطيط المحتوى، والأتمتة، وأدوات التعاون. يمكن لشركات الإنشاءات استخدامها لتركيز مهام التسويق، وتبسيط سير عمل المشروع، وضمان التوافق بين فرق العمل.

تكامل النقر فوق التكامل

يساعد ClickUp شركات الإنشاءات في الحفاظ على تنظيم وفعالية جهودهم التسويقية من خلال التكامل مع أكثر من 1000 أداة من أدوات التسويق بما في ذلك HubSpot وMiro وFigma وZilflow وغيرها.

تكامل مع أدوات التسويق الخاصة بك وحسِّن إنتاجيتك مع تكامل ClickUp

انقر فوق الدماغ

بالإضافة إلى ذلك، يعمل ClickUp Brain على تسريع عملية إنشاء المحتوى من خلال إنشاء مسودات المدونات وأفكار الحملات ومقترحات العملاء في ثوانٍ، مما يساعد شركات الإنشاءات على تبسيط سير العمل التسويقي والبقاء في صدارة المنافسة. على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من Brain إنشاء نص فيديو لشركة إنشاءات في الولايات المتحدة حول "كيف تجعل الغرفة صديقة للأطفال؟ هذا ما يقوله:

أعطِ مطالبة مناسبة لـ Brain وشاهده ينشئ لك نصوصًا ومحتوى مدونة لك مثل السحر

مخططات جانت البيانية

تتبّع الجداول الزمنية للمشروع، ومراحل التسويق الرئيسية، وتقدّم الحملة باستخدام مخططات جانتس البيانية ClickUp

علاوةً على ذلك، يمكن لشركات الإنشاءات تتبُّع مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق باستخدام ClickUp Gantt Charts، مما يضمن توافق المواعيد النهائية والحملات مع أهداف العمل.

هذا يساعد في

تصور الجداول الزمنية للتسويق والتبعيات من أجل تخطيط أفضل

إبقاء الحملات على المسار الصحيح من خلال تحديد العوائق المحتملة مبكرًا

مراقبة التقدم وتعديل الاستراتيجيات بناءً على البيانات في الوقت الفعلي

تعزيز تعاون الفريق من خلال تعيين المهام وتحديد مواعيد نهائية واضحة

مساحة عمل فرق الإنشاءات

قم بتبسيط مشاريعك الإنشائية - من التخطيط إلى التنفيذ - مع ClickUp Construction Management

بالنسبة لشركات الإنشاءات التي تدير كلاً من التسويق وتنفيذ المشاريع، توفر مساحة عمل فرق الإنشاءات من ClickUp رؤية موحدة لجميع العمليات. وهي تتيح لفرق التسويق التعاون مع مديري المشاريع، وتتبع الإنفاق الإعلاني، وأتمتة متابعة العملاء المحتملين لضمان أن الجهود المبذولة تحقق إيرادات حقيقية.

قالب خطة العمل التسويقية الخاصة بـClickUp

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام نموذج خطة العمل التسويقية من ClickUp لتنظيم كل مرحلة من مراحل استراتيجيتك، وتحسين الكفاءة، وفي النهاية تأمين المزيد من العقود عالية القيمة.

احصل على قالب مجاني خطط ونفذ حملات تسويقية فعالة في مجال الإنشاءات مع نموذج خطة عمل التسويق المفصل من ClickUp

يساعد هذا القالب شركات الإنشاءات على تخطيط الحملات التسويقية وتحديد أهداف واضحة وتتبع التقدم المحرز على منصة مركزية واحدة. من خلال الحالات والحقول والعروض المخصصة، يمكن للفرق تبسيط جهود التسويق وتكييف الاستراتيجيات لتحقيق أقصى عائد على الاستثمار.

💡نصيحة إضافية: استخدم قالب إدارة مشاريع الإنشاءات من ClickUp للحفاظ على توافق الفرق، وتتبع التقدم المحرز، وجدولة المحتوى الترويجي حول المعالم الرئيسية، وتخطيط جهود توليد العملاء المحتملين بناءً على مدى توفر المشروع. على المدى الطويل، سيساعدك ذلك على تبسيط العمليات، وزيادة تخصيص الموارد إلى أقصى حد، وضمان توافق جهود التسويق مع الجداول الزمنية للمشروع لتحقيق نمو مستدام للأعمال.

2. تحليلات جوجل: تتبع أداء الموقع الإلكتروني والحملة

يساعد Google Analytics شركات الإنشاءات على مراقبة حركة المرور على الموقع الإلكتروني وتتبع سلوك المستخدم وقياس فعالية التسويق. فهو يمكِّن الفرق من معرفة القنوات (تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة (PPC)، ووسائل التواصل الاجتماعي) التي تحقق أعلى عدد من العملاء المحتملين وأين تحتاج إلى تحسينات.

عبر themeisle

باستخدام Google Analytics، يمكنك:

تتبع تحويلات الموقع الإلكتروني ونماذج العملاء المحتملين

تحليل المحتوى الذي يجذب أكبر عدد من الزيارات

مراقبة معدلات الارتداد ومقاييس المشاركة

3. SEMrush: تحسين محركات البحث والتحليل التنافسي

يعد SEMrush ضروريًا لتحسين المواقع الإلكترونية الخاصة بقطاع الإنشاءات وإجراء أبحاث تنافسية لتحسين محركات البحث. فهو يساعد الشركات على تحديد الكلمات المفتاحية عالية القيمة، وتتبع تصنيفات البحث، وتحليل الجهود التسويقية للمنافسين.

عبر ProfitBooks

يمكن أن يساعدك SEMRush:

ابحث عن فرص تحسين محركات البحث المحلية لتحسين التصنيفات

تحليل استراتيجيات الكلمات الرئيسية للمنافسين

تحسين استهداف وأداء إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC)

4. Mailchimp: التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة

يظل البريد الإلكتروني أحد أكثر الطرق فعالية لرعاية العملاء المحتملين في مجال التسويق الإنشائي. يساعد Mailchimp الشركات على أتمتة عمليات المتابعة وإرسال الرسائل الإخبارية وإنشاء حملات مستهدفة.

عبر IFTTT

مع Mailchimp، يمكنك

أتمتة رسائل البريد الإلكتروني لرعاية العملاء المحتملين

أرسل تحديثات المشروع والعروض الترويجية

تتبع معدلات فتح الرسائل ومشاركة العملاء

📮 ClickUp Insight: 83% من العاملين في مجال المعرفة يعتمدون بشكل أساسي على البريد الإلكتروني والدردشة للتواصل بين فريق العمل، مما يؤدي إلى تشتيت المعلومات الحيوية عبر قنوات غير متصلة ويحد من التعاون الفعال. وعلاوة على ذلك، فإن 92% من هؤلاء العاملين يخاطرون بفقدان القرارات بسبب تشتت الوثائق، مع استخدام 8% فقط لأدوات إدارة المشاريع لتتبع عناصر العمل. مع تطبيق ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل، لم تعد هذه مشكلة. يجمع ClickUp بين إدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي وإدارة المعرفة والدردشة - وكلها مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

دراسات حالة من قطاع الإنشاءات

يمكن أن توفر لك رؤية أمثلة واقعية لاستراتيجيات تسويق الإنشاءات الناجحة رؤى قيمة حول ما ينجح ولماذا.

إليك دراستي حالة يجب أن تعرفهما:

دراسة حالة رقم 1: كونتور للتدفئة: تحسين محركات البحث وتسويق المحتوى لتوليد العملاء المحتملين

أرادت شركة كونتور للتدفئة، وهي شركة مصنعة لحلول التدفئة الآمنة لدرجات الحرارة السطحية، أن تبرز في سوق مزدحمة وتوليد المزيد من العملاء المحتملين لمنتجاتها المتخصصة. وبينما كان منافسوها يعتمدون على أساليب التسويق التقليدية، رأت Contour فرصة للهيمنة على الصناعة من خلال التسويق بالمحتوى وتحسين محركات البحث.

🔎 الاستراتيجية

أنشأت شركة كونتور للتدفئة كونتور محتوى مدونة تقنيًا للغاية وحسّنته، مستهدفةً الكلمات الرئيسية المتعلقة بخطوط الإنتاج ذات الأداء الضعيف.

لقد التزموا بنشر منشورين متعمقين في المدونة أسبوعيًا، حيث يقدمون رؤى الخبراء وأدلة المنتجات واتجاهات الصناعة ليضعوا أنفسهم كمصدر مفضل لحلول التدفئة. كما تم دمج موقعهم الإلكتروني أيضاً مع HubSpot لتتبع العملاء المحتملين وأتمتة عمليات المتابعة بناءً على نشاط الزائرين.

📊 النتائج

📈 زيادة بنسبة 2,000% في حركة البحث العضوية

💰 2,000,000 جنيه إسترليني من الصفقات التي تُعزى إلى التسويق الداخلي

منشورات مدونة واحدة تحقق إيرادات تزيد عن 500,000 جنيه إسترليني

🏆 لماذا نجح الأمر

ركزوا على الكلمات المفتاحية عالية الهدف التي أدت إلى تحويلات حقيقية

قدمت استراتيجية المحتوى الخاصة بهم قيمة حقيقية، مما ساعد العملاء المحتملين على اتخاذ قرارات شراء مستنيرة

لقد استفادوا من أفضل ممارسات تحسين محركات البحث، مما يضمن حصول موقعهم الإلكتروني على مرتبة عالية على جوجل، مما يمنحهم ميزة تنافسية على الشركات التي لا تزال تعتمد على أساليب البيع التقليدية

دراسة حالة رقم 2: جنرال إلكتريك (GE): سرد القصص على وسائل التواصل الاجتماعي لإضفاء الطابع الإنساني على العلامة التجارية

شركة جنرال إلكتريك (GE) هي شركة متعددة الجنسيات ضخمة، ولكن في عام 2015، احتاجت إلى إعادة تصنيف نفسها كشركة صناعية حديثة رقمية أولاً. كان يُنظر إلى صناعات البناء والتصنيع تقليديًا على أنها صناعات جافة وتقنية، لذلك سعت جنرال إلكتريك إلى تغيير النظرة العامة وجذب القوى العاملة الشابة المتمرسة في مجال التكنولوجيا.

🔎 الاستراتيجية

أطلقت شركة جنرال إلكتريك حملات جذابة لسرد القصص على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحولت من الرسائل المؤسسية إلى محتوى يركز على الإنسان. أداروا حملة اجتماعية بعنوان #GEInstaWalk، حيث دعوا المؤثرين للقيام بجولة في منشآتهم ونشروا عن التجربة. وقد أضاف ذلك طبقة جديدة من الشفافية والإثارة إلى العمل الصناعي.

📊 النتائج

👀 3. 8 ملايين مشاهدة فيديو

📈 3,000 متابع جديد من حملة واحدة

💼 زيادة بنسبة 800% في حركة المرور في قسم الوظائف

🏆 لماذا نجح الأمر

ركزوا على السرد القصصي الإنساني، مما يجعل العلامة التجارية أكثر ارتباطاً بالآخرين

استفد من المؤثرين للوصول إلى جمهورك المستهدف

لقد قاموا بمواءمة المحتوى الخاص بهم مع أهداف التسويق، وجذب مواهب هندسية جديدة من خلال محتوى جذاب وواقعي

تذكر أنه مع ClickUp، يمكنك القيام بكل ذلك وأكثر من ذلك بكثير - كل ذلك تحت سقف واحد.

قم ببناء وتسويق وتوسيع نطاق أعمال الإنشاءات الخاصة بك مع ClickUp

أصبحت صناعة الإنشاءات أكثر تنافسية من أي وقت مضى، والتسويق الاستراتيجي هو المفتاح لتأمين مشاريع عالية القيمة. من تحسين محركات البحث والدفع لكل نقرة إلى الشراكات وتسويق المحتوى، تحتاج الشركات إلى نهج منظم للتنفيذ والتتبع والتحسين.

هنا يأتي دور ClickUp في تحويل عملياتك التسويقية - من خلال جعل تخطيط الحملات مركزياً، وأتمتة سير العمل، وتوفير رؤى في الوقت الفعلي حول أداء التسويق.

سواءً كنت تدير حملات متعددة القنوات أو تعمل على مواءمة التسويق مع الجداول الزمنية للمشروع، يساعدك ClickUp على العمل بذكاء وليس بجهد أكبر.

فلماذا الانتظار؟ اشترك في ClickUp اليوم وتحكم في استراتيجية تسويق الإنشاءات الخاصة بك من خلال تخطيط أكثر ذكاءً وأتمتة ورؤى في الوقت الفعلي. 📈