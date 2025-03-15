أفضل 10 بدائل ل Rocketlane لإدارة المشاريع المبسطة

Rocketlane هي أداة لإدارة المشاريع تشتهر بإعداد العملاء وتنفيذ مشاريع التنفيذ. وهي تعمل على تحسين أتمتة سير العمل والتعاون وتتبع المشاريع، مما يساعد الفرق على إدارة تقديم الخدمات المنظمة.

ومع ذلك، على الرغم من أن Rocketlane يدمج سير عمل المشروع، إلا أنه يفتقر إلى التخصيص العميق وإدارة الموارد المرنة مقارنةً بأدوات إدارة المشاريع الأوسع نطاقاً. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون أسعاره مكلفة للفرق والشركات الصغيرة.

لذا، إليك 10 منافسين لبرنامج Rocketlane لمساعدتك في تأهيل العملاء وإدارة المشاريع بشكل أكثر فعالية.

⏰ ملخص 60 ثانية إليك قائمة بأفضل بدائل Rocketlane: ✅ ClickUp (الأفضل لتبسيط عملية تأهيل العملاء) ✅ GUIDEcx (الأفضل لإدارة مشروع تأهيل العملاء آليًا) ✅ أسانا (الأفضل لتتبع المشاريع المرنة وأتمتة سير العمل) كوم (الأفضل لإدارة المشاريع المرئية مع تدفقات عمل قابلة للتخصيص) ✅ ورقة البيانات (الأفضل لتخطيط المشاريع على غرار جدول البيانات والأتمتة) ✅ Wrike (الأفضل لإدارة المشاريع المعقدة بالتعاون في الوقت الفعلي) ✅ Teamwork. com (الأفضل لإدارة المشاريع التي تركز على العميل مع تتبع الوقت) ✅ Scoro (الأفضل لإدارة المشاريع والإدارة المالية الشاملة) ✅ Nifty (الأفضل للجمع بين إدارة المشروع والتواصل مع الفريق) ✅ كانتاتا (الأفضل لتخطيط الموارد والمالية للمشاريع)

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Rocketlane؟

عند البحث عن بديل ل Rocketlane، لا تبحث فقط عن الأدوات التي تدعم تأهيل العملاء. كن شاملاً وركز على الجوانب التالية لضمان الكفاءة على المدى الطويل:

واجهة سهلة الاستخدام: اختر أداة سهلة الاستخدام والتنقل. سيسمح لك ذلك بتبسيط تجربة تأهيل الموظفين لديك

ميزات أتمتة سير العمل: تحقق مما إذا كانت الأداة تتيح لك تحقق مما إذا كانت الأداة تتيح لك أتمتة مهام سير العمل مثل تعيينات المهام والتذكيرات والموافقات وما إلى ذلك. مكافأة إذا كانت توفر قوالب لتوحيد العمليات المتكررة

إمكانيات إدارة المهام: اختر أداة ذات ميزات مدمجة مثل طرق العرض وتبعيات المهام والمعالم الرئيسية. سيساعدك هذا على إدارة عمليات تسليم الخدمات بشكل أكثر شمولاً

إمكانيات تتبع الموارد والوقت: اختر أداة توفر تتبعًا مدمجًا أو مدمجًا للوقت للساعات المدفوعة. مؤيد رئيسي إذا كانت تتضمن ميزات إدارة عبء العمل

التقارير والتحليلات: ابحث عن أداة تتعقب وتسجل البيانات مثل ربحية المشروع واستخدام الموارد. ابحث أيضًا عما إذا كانت توفر لوحات معلومات توفر رؤى قابلة للتنفيذ حول عمليات التهيئة وسلوك المستخدم وما إلى ذلك

عمليات التكامل مع طرف ثالث: اختر أداة تتكامل مع أدوات أخرى أساسية في المجال مثل إدارة علاقات العملاء والفوترة والاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، تحقق مما إذا كان يمكنك الوصول إليها على كل من متصفحات الويب والأجهزة المحمولة

التسعير القابل للتطوير: أعط الأولوية للأداة التي توفر خطط تسعير قابلة للتطوير وتتكيف مع كل من الفرق الصغيرة واحتياجات العمل على مستوى المؤسسات

اقرأ أيضًا: كيفية إجراء تقييم لبرامج إدارة المشاريع: نهج عملي

أفضل 10 بدائل ل Rocketlane

يُعد توفير تجربة تأهيل سريعة أمرًا ضروريًا لأي شركة تتعامل مع العملاء. فوفقًا للأبحاث، فإن 74% من العملاء المحتملين لن يترددوا في التحول إلى حلول أخرى إذا كانت عملية التأهيل معقدة!

على الرغم من أن Rocketlane يساعد في هذه القضية، إلا أن الأداة صعبة التصفح والتنفيذ. لذلك نقدم لك 10 من أفضل بدائل Rocketlane لنجاح المشروع!

1. ClickUp (الأفضل لتبسيط عملية تأهيل العملاء)

قم بإدارة مهامك ومستنداتك واتصالاتك في مكان واحد مع حل ClickUp لإدارة المشاريع

ClickUp Project Management Solution هو الحل الشامل من بين بدائل Rocketlane! وباعتباره تطبيق كل شيء للعمل، يقدم ClickUp مجموعة من الميزات المتقدمة وسهلة الاستخدام في نفس الوقت؛ فهو يساعد على تبسيط كل جانب من جوانب إعداد العميل بأقل قدر من الضجة وأقصى قدر من الكفاءة.

كل ميزة من ميزات ClickUp مدعومة بالذكاء الاصطناعي، المعروف أيضًا باسم ClickUp Brain. كما يوحي الاسم، يربطك Brain بكل شيء على ClickUp - المستندات والمهام والأتمتة - كل شيء!

ومع ذلك، يمتد الذكاء الاصطناعي في ClickUp إلى ما هو أبعد من مجرد الأتمتة البسيطة، مما يحولها إلى قوة قوية لإدارة المشاريع.

يمكن أن يساعدك في إنشاء وتحسين تدفقات تأهيل العملاء الشاملة ودورات حياة المشروع من خلال هيكلة المهام وتحديد المواعيد النهائية واقتراح التبعيات. كما يتيح لك أيضاً أتمتة المهام المتكررة مثل التذكيرات وتحديثات الحالة لبناء تدفقات عمل فعالة.

قم بإعداد العملاء ومركزة معلومات العميل باستخدام نموذج CRM الخاص بـ ClickUp

بمجرد أن يتم تأهيل عملائك بنجاح، تبدأ إدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يقوم الذكاء الاصطناعي بذكاء بإنشاء المهام وعناصر الإجراءات لك استنادًا إلى معلومات الإعداد، مما يؤدي إلى تحويل المعلومات المعقدة إلى خطوات قابلة للتنفيذ.

أنشئ المهام بسهولة باستخدام الحقول المخصصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp

هل لديك الكثير من المشاريع قيد الإعداد؟ باستخدام ClickUp، يمكنك تنظيم المشاريع في تسلسل هرمي واضح، بما في ذلك المساحات والمجلدات والقوائم والمهام والمهام الفرعية. يتيح لك التتبع المتدرج من خلال قوائم التدقيق والمهام الفرعية والحقول المخصصة.

إنشاء المهام وتعيينها وتحديد الأولويات وتعيين المواعيد النهائية باستخدام مهام ClickUp Tasks

يمكنك أيضًا تحسين عمليات سير العمل بشكل أكبر مع أكثر من 100 قالب أتمتة قابل للتخصيص وأكثر من 35 تطبيقًا للنقر، بما في ذلك إدارة مشروع البريد الإلكتروني، مما يتيح لك تجربة إدارة مشروع مصممة خصيصًا. تخيل تحويل رسائل البريد الإلكتروني للعميل إلى مهام قابلة للتتبع في لمح البصر. هذا ممكن مع ClickUp!

يقدم ClickUp أيضًا أكثر من 100 قالب لتسهيل إدارة المشروع. والنموذج المفيد تحديدًا لإعداد العملاء هو قالب ClickUp لإدارة المشاريع

احصل على قالب مجاني قم بتبسيط كل خطوة من خطوات عملية تأهيل العميل باستخدام قالب ClickUp لإدارة المشاريع

باستخدام هذا النموذج، قسّم عملية الإعداد بالكامل إلى خطوات أصغر. يساعد ذلك على تبسيط الإجراءات وتحديد الأدوار والمسؤوليات المختلفة. كما أنه يرسل تذكيرات عند انتهاء العميل من خطوة ما لإبقائك أنت وفريقك على اطلاع دائم بعملية التأهيل.

أفضل ميزات ClickUp*

قيود النقر فوق القيود

غالبًا ما يجد المستخدمون الجدد الأداة مربكة بسبب مجموعة ميزاتها الواسعة

تسعير ClickUp*

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الشركة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp*

ج2: 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

إليك ما قاله أحد المستخدمين المعتمدين لدينا:

*ClickUp هو أفضل نظام لإدارة المشاريع، ولوحة معلومات، وإدارة علاقات العملاء + نظام التحجيم الذي واجهته! لقد ساعدني في توفير 100s-1000s من الساعات، وتحديد الأولويات + التركيز على تطوير الأعمال في عملية 500 ألف دولار أمريكي يوميًا. نحن نتحول الآن لتتبع التحويلات + النتائج! أحب ClickUp!

*ClickUp هو أفضل نظام لإدارة المشاريع، ولوحة معلومات، وإدارة علاقات العملاء + نظام التحجيم الذي واجهته! لقد ساعدني في توفير 100s-1000s من الساعات، وتحديد الأولويات + التركيز على تطوير الأعمال في عملية 500 ألف دولار أمريكي يوميًا. نحن نتحول الآن لتتبع التحويلات + النتائج! أحب ClickUp!

🔍 هل كنت تعلم؟ الشركات التي تفتقر إلى عملية تأهيل فعالة لديها تكاليف دعم أعلى بنسبة 47% لكل عميل! 😱

2. GUIDEcx (الأفضل لإدارة مشروع تأهيل العملاء آليًا)

عبر GUIDEcx

GUIDEcx هو برنامج يعمل على أتمتة عملية تأهيل العملاء بالكامل. وبفضل بوابة المشروع البديهية التي تواجه العملاء، فإنه يتيح لفريقك التعاون مع العملاء مباشرةً. لذا، يمكنك تصور الجدول الزمني للإعداد، وتتبع المهام المعلقة، ومراجعة المعالم، والتواصل معهم - كل ذلك في مكان واحد.

بصرف النظر عن هذا، يدعم GUIDEcx أيضًا إدارة المشاريع والمهام وسير العمل الأساسية للحصول على تجربة شاملة. أما بالنسبة لإمكانية الوصول، فالمنصة سهلة التصفح ومناسبة بشكل خاص للفرق الصغيرة.

أفضل ميزات GUIDEcx*

توفير رؤية ديناميكية للمشروع من خلال لوحات معلومات التقدم

تتبع نجاح عملية تأهيل العملاء من خلال التحليلات والتقارير المدمجة

تقديم قوالب تأهيل قابلة للتخصيص لمختلف الصناعات

تكامل مع برامج مثل HubSpot وSalesforce وSlack

قيود GUIDEcx

يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع المتقدمة التي تتجاوز مرحلة الإعداد

يركز بشكل أساسي على الفرق التي تواجه العملاء، وليس على العمليات الداخلية

تسعير GUIDEcx

بداية: تسعير مخصص

القسط: تسعير مخصص

متقدم: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات GUIDEcx*

G2: 4. 6/5 (450 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 40 تقييم)

⏩ اقرأ المزيد: أفضل ممارسات إدارة مشاريع البرمجيات: نصائح للنجاح

3. Asana (الأفضل لتتبع المشاريع المرنة وأتمتة سير العمل)

عبر Asana

على الرغم من أن Asana قد لا يكون خيارًا رائعًا لإعداد العملاء، إلا أنه بالتأكيد يساعدك.

تتألق هذه المنصة المستندة إلى السحابة في جانبين - التعاون وتتبع المهام. من خلال محور مشترك واحد، يمكنك أنت وأعضاء فريقك سرد المهام وتنظيمها للبقاء على اطلاع دائم بالجداول الزمنية للمشروع. إذا كان هناك تطور حاسم، قم بأتمتة التذكيرات لإخطار الجميع. تساعد هذه الميزات فريقك على التواصل بفعالية أكبر وتصنيع رحلة سلسة لإعداد العميل.

أفضل ميزات أسانا

دعم تتبع المهام والمشروعات عبر طرق عرض القائمة واللوحة والجدول الزمني

السماح بتحديد الأهداف مع تتبع التقدم والتبعيات

تمكين التنسيق المباشر للفريق من خلال التعليقات والإشارات ومشاركة الملفات

تكامل مع أكثر من 300 تطبيق، بما في ذلك Slack وGoogle Drive وJira

قيود أسانا

حدود قواعد الأتمتة في الخطط المجانية والخطط ذات المستوى الأدنى

يتطلب عمليات تكامل خارجية لتتبع الميزانية والفواتير

تسعير أسانا

شخصي: مجاني للأبد

البداية: 10. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 24 دولارًا. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

المؤسسة+: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4. 4/5 (أكثر من 10,800 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 13,300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Asana؟

واجهة Asana سهلة الاستخدام وبديهية، مما يجعل التنقل في المنصة وأداء مهام محددة أسهل. مجموعة واسعة من الوظائف: يمكنك إنشاء المهام وتعيينها، ومراقبة تقدم المهام، والتعاون في فرق العمل، والتواصل مع أعضاء الفريق، من بين أمور أخرى. وهذا يجعلها أداة متعددة الاستخدامات ومفيدة للغاية لمجموعة متنوعة من أنواع المشاريع.

واجهة Asana سهلة الاستخدام وبديهية، مما يجعل التنقل في المنصة وأداء مهام محددة أسهل. مجموعة واسعة من الوظائف: يمكنك إنشاء المهام وتعيينها، ومراقبة تقدم المهام، والتعاون في فرق العمل، والتواصل مع أعضاء الفريق، من بين أمور أخرى. وهذا يجعلها أداة متعددة الاستخدامات ومفيدة للغاية لمجموعة متنوعة من أنواع المشاريع.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Asana والمنافسين لإدارة المشاريع

4. monday. com (الأفضل لإدارة المشاريع المرئية مع سير عمل قابل للتخصيص)

برنامج آخر يعمل على تبسيط إدارة المهام، وهو monday.com، وهو مناسب للفرق التي تكافح من أجل إدارة عمليات تأهيل العملاء المتعددة بفعالية.

من خلال لوحات المعلومات المخصصة، يمكنك تصور كل خطوة من كل عملية تأهيل في لمحة سريعة - بأكثر من 50 طريقة. إذا كانت هناك أي خطوات متكررة، يمكنك توحيدها لإدارة سير العمل بكفاءة أكبر.

كوم يوفر رؤى قابلة للتنفيذ مفيدة في تقييم حالة عملية الإعداد. لذلك، إذا كانت هناك إشارات حمراء، يمكن لفريقك اتخاذ إجراءات لمعالجة المشكلة على الفور.

كوم أفضل الميزات

قم بإنشاء لوحات معلومات تربط بين لوحات متعددة، وتقدم تقارير عالية المستوى من خلال أدوات متنوعة

استخدم تتبع الوقت المدمج مع تتبع الساعات المدفوعة وغير المدفوعة الفواتير

قم بتضمين مشاركة الملفات والتعليقات والإشارات لتعاون الفريق بسلاسة

يمكنك الوصول إلى أكثر من 200 قالب لإعداد المشاريع وسير العمل بسرعة بما يتناسب مع متطلبات فريقك الخاصة

قيود الموقع

يتطلب وقت إعداد أولي لتخصيص سير العمل حسب الاحتياجات المحددة

يقدم عددًا أقل من القوالب المعدة مسبقًا للصناعات المتخصصة

كوم

مجاني للأبد

الأساسي: 12 دولار/شهرًا لكل مقعد

المعيار: 14 دولارًا شهريًا لكل مقعد

الإيجابيات: 24 دولارًا شهريًا لكل مقعد

المؤسسات: تسعير مخصص

كوم التقييمات والمراجعات

G2: 4. 7/5 (أكثر من 12,800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 5400 تقييم)

🎁 المكافأة: أفضل بدائل الاثنين والمنافسين

5. Smartsheet (الأفضل لتخطيط المشاريع على غرار جداول البيانات والأتمتة)

عبر Smartsheet

Smartsheet هو برنامج لإدارة المشاريع على غرار جداول البيانات يجمع بين جميع الأدوات والميزات الأساسية لتقديم الخدمات بكفاءة أكبر.

يدعم هذا البديل Rocketlane طرق عرض Gantt والتقويم وكانبان للتخطيط المنظم للمشروع وإدارة الموارد للمستقبل وتقدير الجداول الزمنية للتسليم. يتيح لك التعاون المباشر التواصل بينك وبين فريقك والبقاء على اطلاع على حالة كل مشروع. بصرف النظر عن هذا، فإن ميزة أتمتة سير العمل في Smartsheet بديهية أيضًا، فهي تُخفف من الضغط على كل عملية إعداد.

أفضل ميزات روكيت لاين*

استخدم مهام سير عمل الموافقة المضمنة لتوقيعات المستندات والمهام

احصل على تقارير متقدمة باستخدام الجداول المحورية ولوحات المعلومات الديناميكية

العمل ضمن ضوابط الأمان وأذونات الوصول على مستوى المؤسسات

تخصيص أعباء عمل الفريق ومراقبتها باستخدام أدوات إدارة الموارد

قيود جدول الأعمال

الواجهة ليست سهلة الاستخدام وقد تبدو معقدة لمديري المشاريع غير المعتادين على جداول البيانات والصيغ

يبطئ مع مجموعات البيانات الكبيرة التي تحتوي على مراجع تبادلية واسعة النطاق

تسعير ورقة البيانات

الإيجابيات: 12 دولارًا شهريًا لكل عضو

الشركة: 24 دولارًا شهريًا لكل عضو

المؤسسات: تسعير مخصص

إدارة العمل المتقدمة: التسعير المخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4. 4/5 (أكثر من 18,500 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 3400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Smartsheet؟

تجربة عامة جيدة جداً. أداة رائعة للاستخدام في الوقت الحالي للعديد من الأشخاص. يتتبع الصور والملاحظات والمواعيد النهائية وغير ذلك الكثير.

تجربة عامة جيدة جداً. أداة رائعة للاستخدام في الوقت الحالي للعديد من الأشخاص. يتتبع الصور والملاحظات والمواعيد النهائية وغير ذلك الكثير.

⏩ اقرأ المزيد: أفضل بدائل ومنافسي Smartsheet لإدارة المشاريع

6. Wrike (الأفضل لإدارة المشاريع المعقدة مع التعاون في الوقت الفعلي)

عبر Wrike

هل تبحث عن برنامج لإدارة المشاريع المعقدة وعمليات التشغيل عن بُعد؟ تتيح ميزات التعاون المباشر من Wrike لفريقك الموزع التعاون في الدردشة والتعليقات والمستندات للتنسيق بشكل أكثر فعالية.

تعكس ميزة التصور بزاوية 360 درجة كل خطوة من خطوات العملية لضمان عدم إغفال أي شيء، وتوفر لوحات المعلومات في الوقت الفعلي رؤى فورية قابلة للتنفيذ. الجزء الأفضل؟ يمكنك استخدام Wrike على متصفح الويب الخاص بك أو كتطبيق للجوال للحصول على التحديثات والإشعارات أثناء التنقل!

أفضل ميزات Wrike*

يعمل على أتمتة مهام سير العمل من خلال تحديد أولويات المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومحفزات القواعد

عرض البيانات المهمة على شاشة واحدة مع تخطيط Wrike المكون من ثلاثة أجزاء والذي يوفر رؤية واضحة لعمليات المشروع

أنشئ نماذج متجاوبة باستخدام المنطق الشرطي باستخدام خيار منشئ النماذج

احصل على تحليلات مفصّلة للمشروعات ولوحات معلومات الأداء

قيود Wrike

لديه منحنى تعلم أكثر حدة للفرق الجديدة على أدوات المشاريع المتقدمة

يتطلب تخصيصًا إضافيًا لسير العمل المنظم للغاية، على عكس العديد من البدائل الأخرى

تسعير Wrike

مجاني للأبد

الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24 دولارًا. 80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

Pinnacle: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Wrike

ج2: 4. 2/5 (أكثر من 3700 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 2700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Wrike؟

أنا أحب تمامًا مدى مرونة Wrike وأنه يمنحك حقًا الفرصة لجعلها خاصة بك. أدوات إعداد التقارير قوية، وبصورة مرئية، فهي تأتي معًا بسرعة وهي مفيدة بشكل لا يصدق.

أنا أحب تمامًا مدى مرونة Wrike وأنه يمنحك حقًا الفرصة لجعلها خاصة بك. أدوات إعداد التقارير قوية، وبصورة مرئية، فهي تأتي معًا بسرعة وهي مفيدة بشكل لا يصدق.

💡 نصيحة احترافية: بدلاً من تقدير واحد، ضع ثلاثة تقديرات: 10٪ متفائل (أفضل حالة)، 50٪ واقعي، و90٪ متشائم (أسوأ حالة). يساعد ذلك على تحديد التوقعات وتجنب المبالغة في الوعود. 😎

7. Com (الأفضل لإدارة المشاريع التي تركز على العميل مع تتبع الوقت)

Teamwork.com هو أداة لإدارة المشاريع تجمع بين تتبع الوقت وإدارة عبء العمل من أجل تخطيط دقيق للموارد وتتبع القدرات. وهذا يجعلها مثالية لإدارة مختلف عمليات التشغيل مع فريق صغير.

يوفر Teamwork. com بديلاً قوياً لبرنامج Rocketlane لإدارة مشاريع العملاء بكفاءة، وذلك بفضل إمكانات مثل رؤية أداء المشروع وتقارير الربحية وأذونات العميل المخصصة. يرسل البرنامج أيضًا تحديثات وتذكيرات تلقائية لكل خطوة منتهية ومعلقة. إذا كان فريقك حديث العهد بإعداد العملاء، يستضيف Teamwork نموذجًا مجانيًا لإعداد العملاء لتبدأ به.

أفضل ميزات Teamwork. com

ركز على تتبع المشروع المستند إلى العميل مع أدوات الفوترة المدمجة

تخصيص خيارات إعداد التقارير لمساعدة المستخدمين على فهم الميزانية والاستخدام والأداء عبر المشاريع والفرق والعملاء

قم بأتمتة سير عمل المهام باستخدام التبعيات والمهام المتكررة

تكامل مع برامج مثل Slack و HubSpot و QuickBooks و Microsoft Teams

قيود العمل الجماعي. كوم

يفتقر إلى الأتمتة المتقدمة لسير العمل متعدد الخطوات

يتطلب إعداداً يدوياً مكثفاً للتتبع المالي وميزانيات المشاريع

تسعير Teamwork. com

تقديم: 13. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تنمو: 25 دولارًا. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

السعر: 69.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Teamwork. com

G2: 4. 4/5 (أكثر من 1,100 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 900 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: تحمل محطة الفضاء الدولية (ISS) لقب أغلى مشروع في العالم، حيث تبلغ تكلفته أكثر من 100 مليار دولار! 🤑

8. Scoro (الأفضل لإدارة المشاريع والإدارة المالية الشاملة)

عبر Scoro

إذا كنت تريد برنامجًا يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء والفوترة والتتبع المالي لإعداد مستخدمين متكاملين، فيجب أن يكون Scoro خيارًا يجب استكشافه.

تتيح لك هذه الأداة إدارة المشاريع والشؤون المالية والموارد في مكان واحد. تتيح لك لوحات المعلومات الخاصة بها في الوقت الفعلي التواصل مع فريقك وتتبع اعتماد العميل. تساعدك الأداة أيضاً على تخطيط الموارد وتخصيصها بشكل أكثر فعالية. تشمل الميزات الرئيسية مهام سير عمل الموافقة التلقائية، وإدارة العقود، وتتبع الوقت التفصيلي، و ساعات قابلة للفوترة للتعرف على الإيرادات بدقة.

أفضل ميزات روكيت لين*

إدارة علاقات العملاء، وتتبع خطوط المبيعات، والحفاظ على قاعدة بيانات مركزية لجهات الاتصال مع نظام إدارة علاقات العملاء المدمج في Scoro

احصل على تتبع الميزانية مع حسابات الربحية والهامش

خصص المهام بفعالية، وراقب أعباء عمل الفريق، وحسِّن استخدام الموارد باستخدام أدوات تخطيط الموارد المتقدمة

ادمج مع Xero و QuickBooks و Zapier للإدارة المالية

قيود سكورو

لديه منحنى تعلم أكثر حدة بسبب ميزاته المالية الشاملة

يفتقر إلى خطة مجانية للفرق الصغيرة أو الشركات الناشئة

تسعير روكيتلاين*

أساسي: 28 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

القياسي: 42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الإيجابيات: 71 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

أفضل: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Rocketlane

ج2: 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Scoro؟

لقد جعل Scoro من الأسهل بالنسبة لي مراجعة عروض الأسعار والمشاريع السابقة. كما أنه مفيد أيضًا في متابعة المساعي التي تتطلب أكثر من مجرد إدخال قائمة المهام.

لقد جعل Scoro من الأسهل بالنسبة لي مراجعة عروض الأسعار والمشاريع السابقة. كما أنه مفيد أيضًا في متابعة المساعي التي تتطلب أكثر من مجرد إدخال قائمة المهام.

9. Nifty (الأفضل للجمع بين إدارة المشروع والتواصل بين الفريق)

عبر Nifty

بديل قوي آخر ل Rocketlane، وهو Nifty، يجمع بين إدارة المشروع والدردشة الجماعية المدمجة والمناقشات. لذا، إذا كانت عملية تأهيل المستخدم لديك يمكن أن تستفيد من تحسين التواصل بين فريق العمل، فإن حل إدارة المشروع هذا يجب أن يساعدك.

تسمح خرائط الطريق المرئية الخاصة به للفرق بتحديد الأهداف وتتبع معالم المشروع، وتحديث التقدم تلقائيًا عند اكتمال المهام. تدعم المنصة مختلف طرق عرض إدارة المهام، بما في ذلك كانبان والقائمة والجدول الزمني والتقويم ومسار السباحة، جتلبية لتفضيلات سير العمل المتنوعة. تضمن مناقشات Nifty المتكاملة وميزات التعاون في الوقت الفعلي أن تكون جميع الاتصالات المتعلقة بالمشروع مركزية، مما يقلل من الحاجة إلى أدوات متعددة.

أفضل الميزات الأنيقة

أنشئ المستندات ومواقع الويكي وشاركها وتعاون بشأنها مباشرةً داخل المنصة

قم بتمكين الفرق من التقاط البيانات وأتمتة عمليات الإرسال كمهام أو مستندات أو رسائل مشروع مع إمكانات إنشاء النماذج الأصلية

دعم أتمتة المهام وتتبع المراحل والمهام المتكررة

عزز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي Orbit AI من Nifty، الذي يقدم ميزات مثل تلخيص تحديثات السياسة وتحديد ثغرات التوثيق

قيود أنيقة

يبدو أقل قابلية للتوسع للمؤسسات على مستوى المؤسسات ذات الاحتياجات المعقدة

يتطلب عمليات تكامل لمزيد من التحليلات والتقارير المتقدمة للمشروعات

تسعير أنيق

مجاني للأبد

بداية: $49/شهرًا

الإيجابي: 99 دولارًا شهريًا

الشركات: 149 دولارًا شهريًا

غير محدود: 499 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات أنيقة

G2: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Nifty؟

بالنسبة لي، فهو يضم كل شيء في مكان واحد أرجع إليه بانتظام، لذا فإن ملاحظاتي وروابطي وحساباتي وتذكيراتي ومهامي وجداولي، كل شيء موجود هنا، لذا لا أحتاج إلى الذهاب إلى أماكن متعددة للتعامل مع أعمال العملاء.

بالنسبة لي، فهو يضم كل شيء في مكان واحد أرجع إليه بانتظام، لذا فإن ملاحظاتي وروابطي وحساباتي وتذكيراتي ومهامي وجداولي، كل شيء موجود هنا، لذا لا أحتاج إلى الذهاب إلى أماكن متعددة للتعامل مع أعمال العملاء.

📮 ClickUp Insight: 83% من العاملين في مجال المعرفة يعتمدون بشكل أساسي على البريد الإلكتروني والدردشة للتواصل مع الفريق. ووفقًا لبحث أجرته ClickUp، فإن ما يقرب من 60% من يوم عمل هؤلاء العاملين يضيع عندما يتنقلون بين الأدوات ويبحثون عن المعلومات. مع تطبيق كل شيء للعمل مثل ClickUp، تجتمع إدارة مشروعك ورسائلك ورسائل البريد الإلكتروني والمحادثات في مكان واحد! حان وقت المركزية والتنشيط!

10. Kantata (الأفضل لتخطيط الموارد والمالية للمشاريع)

عبر كانتاتا

على الرغم من أنه حل تقليدي لأتمتة الخدمات الاحترافية (PSA)، فإن Kantata مثالي للفرق التي تعاني من إدارة الموارد من أجل الإعداد الفعال.

يساعدك هذا البرنامج على تخطيط تخصيص أفضل للموارد من خلال تقديم رؤية محسّنة لمتطلباتها الحالية والمستقبلية. كما أنه مفيد أيضًا في تقدير الجدول الزمني للمشروع، والتتبع المالي، وتتبع الوقت التفصيلي - وكلها أمور ضرورية لضمان إعداد العملاء في الوقت المناسب وبكفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

أفضل ميزات كانتاتا*

أتمتة تخصيص الموارد، وموازنة عبء العمل، وتخطيط الميزانية

استفد من عناصر التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار وإدارة الأذونات لتحقيق الأمان

توسّع بشكل جيد للاستشارات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات القائمة على الخدمات

تكامل بسلاسة مع مختلف تطبيقات الجهات الخارجية، بما في ذلك أنظمة إدارة علاقات العملاء والمحاسبة

قيود كانتاتا

يبدو معقدًا للفرق التي لا تتطلب إشرافًا ماليًا متعمقًا

يحد من التخصيص في خطط المستوى الأدنى للشركات الصغيرة

تسعير كانتاتا

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات كانتاتا

G2: 4. 2/5 (أكثر من 1400 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 600 تقييم)

⏩ اقرأ المزيد: كيفية تنفيذ استراتيجيات تسويق النمو القائم على المنتج

✨ تنويهات خاصة مخطط مايكروسوفت (الأفضل للفرق التي تستخدم Microsoft 365 وتحتاج إلى أداة بسيطة لإدارة المهام)

مشاريع زوهو (الأفضل للفرق التي تبحث عن خدمة إدارة مشاريع غنية بالميزات وبأسعار معقولة)

Truva (الأفضل للشركات التي تبحث عن إدارة المشاريع والموارد القائمة على الذكاء الاصطناعي)

قم بتبسيط سير العمل مع أفضل بديل لـ Rocketlane - Rocketlane - انقر فوق!

على الرغم من أن Rocketlane أداة قوية لإعداد العملاء وتقديم الخدمات، إلا أنه قد لا يكون مناسبًا تمامًا لكل فريق. يعتمد الاختيار الصحيح على احتياجاتك المحددة، سواء كانت تتضمن الأتمتة أو التخصيص أو المرونة في إدارة المشروع.

إذا كنت تبحث عن نظام أساسي بديل يوازن بين الهيكلية والقدرة على التكيف، فإن ClickUp هو خيار قوي. حيث يمكن أن يساعدك سير العمل البديهي وميزات الأتمتة والتتبع في الوقت الفعلي على تحقيق نجاح المشروع.

لذا، أسرع - احصل على ClickUp اليوم من خلال التسجيل هنا للحصول على حساب مجاني.