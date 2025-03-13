براونفيلد مقابل جرينفيلد: اختيار مسار التطوير الصحيح

كانت شركة لورا الناشئة جاهزة للتوسع، لكنها واجهت معضلة.

هل يجب عليها إصلاح منصتها الحالية، وهو قرار يتطلب إعادة صياغة سنوات من التعليمات البرمجية القديمة (مشروع تأسيس جديد)؟ أو ربما يمكنها البدء من الصفر بتصميم جديد ومبتكر (مشروع جديد)؟

لكلا المسارين تحديات وفوائد فريدة لتطوير البرمجيات. لكن الاختيار بين نهج تطوير البرمجيات في الحقل البني ونهج الحقل الأخضر لا يتعلق فقط بالرموز البرمجية. يؤثر القرار على بنية منتجك واتجاه الشركة بأكملها.

في هذا المنشور، سنعرض إيجابيات وسلبيات كل نهج لتحديد المسار الذي يتماشى مع رؤية مشروعك.

⏰ ملخص 60 ثانية تم استعارة مصطلحي "الحقول الخضراء" و"الحقول البنية" من التخطيط الحضري

في مجال تطوير البرمجيات، يشير مشروع الحقل الأخضر إلى بناء نظام من الصفر دون أي قيود يفرضها العمل السابق، وهو أشبه بالبناء على أرض غير مستغلة

ينطوي مشروع برمجيات الحقول البنية على تعديل أو تحديث الأنظمة القائمة، على غرار إعادة تطوير الأراضي ذات الهياكل القائمة

يعد تطوير الحقول الخضراء مثاليًا للبرامج المخصصة أو عندما تكون الأنظمة الحالية قديمة

يعمل تطوير الحقول البنية التحتية بشكل أفضل لترقية الأنظمة الوظيفية ذات التعليمات البرمجية النظيفة

يعتمد الاختيار بين تطوير الحقل البني وتطوير الحقل الأخضر على حالة النظام واحتياجات العمل وأهداف المشروع. يوفر Greenfield المرونة والابتكار، بينما يوفر Brownfield وفورات في التكاليف والتنفيذ الأسرع

يدعم ClickUp لفرق Agile كلا مساري التطوير من خلال تبسيط سير العمل وتتبع التقدم المحرز وتعزيز التعاون. وهو يوفر أدوات لإدارة المهام، وتخصيص الموارد، والأتمتة، والتكاملات الشاملة

سواءً كان البناء من الصفر أو ترقية الأنظمة القائمة، توفر ClickUp المرونة والأدوات اللازمة لتنفيذ المشروع بنجاح

ما هو تطوير البرمجيات في الحقول الخضراء؟

يشير تطوير البرمجيات في الحقول الخضراء إلى المطورين الذين يبدأون مشروعًا من الصفر دون الاعتماد على الأنظمة أو الأطر أو القيود الحالية. ويتيح ذلك للفرق إنشاء حلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروع المحددة، بعيداً عن التبعيات القديمة. إنها مثالية للمشاريع التي تعطي الأولوية للابتكار وقابلية التوسع والتخصيص، خاصةً عند إقرانها بأدوات مثل المنصات منخفضة التعليمات البرمجية لتسريع عملية التسليم.

تاريخياً، مكّنت مشاريع الحقول الخضراء من تحقيق تطورات رائدة. ومن الأمثلة على مشاريع التطوير في الحقول الخضراء منصات التجارة الإلكترونية المبكرة مثل Amazon وأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة مثل Android. وقد بدأت هذه المبادرات دون قيود مسبقة، مما أدى إلى إنشاء معايير جديدة في صناعاتها.

بعض الصناعات تستفيد بشكل طبيعي أكثر من البدء من جديد. غالبًا ما تختار شركات تطبيقات الهاتف المحمول هذا المسار نظرًا لضرورة مواكبة أحدث التقنيات. كما تحب شركات التكنولوجيا المالية في العصر الحديث أيضاً التطوير في المراحل الجديدة. عند التعامل مع أموال الأشخاص، فأنت بحاجة إلى أنظمة حديثة وآمنة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المصرفية الحالية.

تكنولوجيا الرعاية الصحية مثال رئيسي آخر. فمع وجود لوائح صارمة والحاجة إلى أدوات متطورة لرعاية المرضى، غالباً ما يكون البدء من الصفر أكثر منطقية من تحديث الأنظمة القديمة.

👀 هل تعلم؟ هل تعلم؟ يعود أصل مصطلح "الحقل الأخضر" إلى مجال البناء، حيث يشير مصطلح "الحقل الأخضر" إلى الأرض غير المطورة للمشاريع الجديدة. وبالمثل، في البرمجيات، يشير المصطلح إلى صفحة بيضاء للابتكار.

مزايا مشروع الحقل الأخضر

يأتي البدء من جديد بمزايا قوية تجعل العديد من الفرق تختار هذا المسار. إليك ما يجعل تطوير الحقول الخضراء جذاباً:

الحرية الإبداعية: يمكن للفرق تصميم حلول مبتكرة وتطويرها دون قيود قديمة. يشجع هذا النهج الأفكار الجديدة والبنى الحديثة

التقنيات المستقبلية: البدء من الصفر يسمح باستخدام الأطر والأدوات والمنهجيات الحديثة، مما يقلل من الديون التقنية ويدعم قابلية التوسع على المدى الطويل

👉🏼 هل لديك فضول حول إدارة الديون التقنية؟ إليك خمس خطوات بسيطة لمنعها من عرقلة عملية التطوير.

الحلول الملائمة حسب الطلب: يضمن التطوير في الحقول الخضراء توافق المنتج النهائي مع أهداف المشروع. فهو يقلل من التنازلات، مما يخلق تجربة مستخدم مثالية

صيانة مبسطة: تصبح الصيانة أسهل بدون كود قديم أو أنظمة غير متوافقة. غالبًا ما تكون الأخطاء أقل تعقيدًا في تحديد الأخطاء وحلها

لا توجد تحديات ترحيل: نظرًا لعدم وجود أنظمة قديمة، ليست هناك حاجة لترحيل البيانات التي تستغرق وقتًا طويلاً أو عمليات التحقق من التوافق. يمكن لفرق العمل التركيز فقط على بناء النظام الجديد

مساوئ تطوير البرمجيات في الحقول الخضراء

على الرغم من أن البدء من الصفر يبدو رائعاً، إلا أن الأمر ليس سهلاً. إليك ما تحتاج إلى الانتباه إليه:

تكاليف أولية أعلى: يتطلب البناء من الصفر موارد كبيرة للتخطيط والتطوير والاختبار. قد يتجاوز ميزانية المؤسسات الأصغر حجمًا

وقت تطوير أطول: البدء من جديد يعني تصميم كل شيء من الألف إلى الياء، مما قد يؤدي إلى إطالة الجدول الزمني للمشروع مقارنةً بترقية الأنظمة الحالية

مخاطر غير متوقعة: بدون الأنظمة القديمة كدليل إرشادي، قد تنشأ تحديات غير متوقعة. قد تواجه فرق العمل عقبات تقنية أو توقعات غير متوائمة

إدارة كثيفة الموارد: تتطلب مشاريع الحقول الخضراء مشاركة نشطة في إدارة مشاريع البرمجيات لتتبع التقدم المحرز وتخفيف المخاطر وتحقيق الأهداف

عدم وجود بنية أولية: خلافًا للتحديثات القديمة، تفتقر مشاريع الحقول الخضراء إلى أساس للبناء. وهذا يزيد من الاعتماد على التخطيط الدقيق لتطوير المشروع لتجنب العثرات

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ما هو تطوير برمجيات الحقول البنية التحتية؟

يشير تطوير البرمجيات في الحقل البني إلى تعديل أو تحسين أو دمج أنظمة البرمجيات الحالية بدلاً من البناء من الصفر. وهو يركز على تحديث الأنظمة القديمة مع الحفاظ على وظائفها الأساسية. يضمن هذا النهج الاستمرارية مع التكيف مع المتطلبات أو التقنيات المتطورة.

قام تشارلز بارتش من معهد شمال شرق الغرب الأوسط، وهو منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، بتعميم مصطلح "الحقل البني" خلال مؤتمر عقد في التسعينيات حول إدارة العقارات الصناعية القديمة.

وسرعان ما اكتسب المصطلح شهرة واسعة النطاق، ومنذ ذلك الحين أصبح يُستخدم على نطاق واسع في المنشورات والندوات والمناقشات في القطاعين العام والخاص.

وبالمثل، تحوّل مشاريع البرمجيات في الحقل الجديد الأنظمة القديمة إلى حلول حديثة وقابلة للتطوير دون التخلص من البنية التحتية والأصول الموجودة.

👀 هل كنت تعلم؟ أكثر من 70% من الرؤساء التنفيذيين في الشركات العالمية يعتبرون تحديث الحواسيب المركزية أو القديمة أولوية استراتيجية للأعمال.

في الماضي، كان تطوير الحقول الجديدة ضرورياً للصناعات التي تعتمد على أنظمة قديمة واسعة النطاق. ومن الأمثلة البارزة على ذلك انتقال الأنظمة المصرفية إلى المنصات الإلكترونية. فبدلاً من استبدال البنية التحتية المصرفية الأساسية، قامت البنوك بدمج الأدوات الرقمية في المرافق الحالية مع الاحتفاظ بالمكونات القديمة الحيوية.

تستفيد صناعات مثل التمويل والاتصالات والتصنيع بشكل كبير من مشاريع إعادة تطوير الحقول الخضراء. تعتمد هذه القطاعات على الأنظمة القديمة للعمليات الحيوية وتتطلب تحديثات لتظل قادرة على المنافسة. فشركات الاتصالات، على سبيل المثال، غالبًا ما تقوم شركات الاتصالات بترقية أنظمتها من أجل معالجة أسرع للبيانات دون إصلاح الشبكات بالكامل.

مزايا مشروع الحقل البني

عند اتخاذ قرار بشأن تعديل الأنظمة الحالية أو البدء من جديد، فإن تطوير الحقول البنية التحتية يوفر العديد من المزايا المقنعة:

التحديث الفعال من حيث التكلفة: تحسّن مشاريع الحقول البنية التحتية الأنظمة القائمة، مما يجنبك تكاليف البدء من الصفر. وبالتالي، توفر الشركات المال مع تحسين الوظائف

تنفيذ أسرع: إعادة استخدام المكونات القديمة يقلل من وقت التطوير مقارنةً ببناء أنظمة جديدة بالكامل. يمكن للشركات التكيف بسرعة مع متطلبات السوق

الحفاظ على سلامة البيانات: غالبًا ما تحتوي الأنظمة الحالية على بيانات قيّمة. تحتفظ مشاريع الحقول البنية التحتية بهذه البيانات، مما يمنع أخطاء الترحيل أو الفقدان

الألفة للمستخدمين: الإبقاء على الميزات المألوفة يسهل انتقال الفريق ويقلل من متطلبات التدريب. يساعد في الحفاظ على الإنتاجية أثناء التنفيذ

الامتثال للوائح القائمة: غالبًا ما تتبع أنظمة الحقل البني معايير امتثال محددة. يلتزم تطوير الحقول البنية التحتية بهذه المعايير، مما يقلل من مخاطر عدم الامتثال

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مساوئ تطوير البرمجيات في الحقول الخضراء

في حين أن تطوير الحقول البنية التحتية له نقاط قوته، إلا أنه ينطوي أيضاً على تحديات ملحوظة يجب على الفرق أن تأخذها بعين الاعتبار:

القيود التقنية: قد تواجه مشاريع الحقول البنية التحتية قيودًا بسبب البنى أو التقنيات القديمة. وقد يؤدي ذلك إلى تقييد جهود التحديث

التكاملات المعقدة: قد يكون دمج التقنيات الجديدة مع الأنظمة القديمة أمرًا صعبًا. فهو يتطلب خبرة متخصصة وأدوات رشيقة لإدارة العملية

متطلبات الصيانة العالية: الحفاظ على المكونات المحدثة والقديمة في آن واحد يزيد من التعقيد التشغيلي وتخصيص الموارد

الاعتماد على البنية التحتية القديمة: غالبًا ما تخلق الأنظمة الحالية تبعيات يصعب التخلص منها. وقد تعيق هذه التبعيات قابلية التوسع والابتكار

خطر زحف النطاق: غالبًا ما تتضمن مشاريع الحقول البنية التحتية تحسينات متكررة. وبدون عملية بوابة مرحلة محددة، قد تواجه الفرق توسيع نطاقات المشروع والتأخير في التنفيذ

👀 هل تعلم؟ منهجيات أجايل فعالة بشكل خاص لمشاريع الحقول الخضراء لأنها تسمح بالتحسين المستمر دون تعطيل العمليات الحالية.

لمحة عامة عن مقارنة بين تطوير الحقول الخضراء مقابل تطوير الحقول البنية التحتية

هل يجب عليك البناء من الصفر أم تحويل موقع أو تطبيق موجود؟ يؤثر هذا الاختيار بشكل مباشر على ميزانيتك وجدولك الزمني والنهج العام للمشروع. عند الاختيار بين مشاريع الحقل البني والمشاريع الخضراء، يجب عليك تقييم هذه العوامل الرئيسية:

انظر تطوير البرمجيات في الحقول الخضراء تطوير البرمجيات في الميدان البني التعريف تطوير مشروع برمجيات جديد من الصفر دون أي قاعدة برمجيات سابقة. تحسين أو إضافة ميزات جديدة إلى نظام برمجيات قائم باستخدام كود برمجي مُعد مسبقاً. المنهجية بناء منتج أو حل جديد دون أي قيود قديمة. العمل ضمن قاعدة رموز راسخة مع أنظمة قديمة لتحسين أو توسيع الوظائف. وقت الإطلاق عادةً ما تكون أطول بسبب الحاجة إلى بناء كل شيء من الألف إلى الياء. غالبًا ما تكون أقصر نظرًا لأن بعض البنية التحتية والأنظمة موجودة بالفعل. المرونة المزيد من المرونة في التصميم والمجموعة التقنية وقرارات البنية الشاملة. مرونة أقل بسبب قيود التعليمات البرمجية والأنظمة الحالية. الديون التقنية الحد الأدنى أو لا شيء في البداية، ولكن يمكن أن تتراكم مع مرور الوقت مع نمو المشروع. احتمالية عالية للديون التقنية، حيث قد تتطلب الأنظمة القديمة إعادة هيكلة كبيرة. التعقيد قد يكون الأمر معقداً بسبب الحاجة إلى تصميم نظام شامل وبنية وتخطيط. ينشأ التعقيد من الحاجة إلى التكامل مع الأنظمة الحالية وتعديلها. عملية التطوير التركيز على التخطيط والهندسة والتطوير التكراري. ركز أكثر على إعادة الهيكلة وإصلاح الأخطاء والتطوير التدريجي للميزات. المخاطر ارتفاع مخاطر الفشل بسبب المفاهيم المجهولة وغير المختبرة. مخاطر أقل للفشل ولكن يمكن أن ترث مشاكل قديمة أو تقنيات قديمة. الاختبار يتطلب اختبارًا شاملاً بسبب عدم وجود تحقق مسبق من الصحة. يركز الاختبار على التكامل مع النظام القديم، مما يضمن الاستقرار والتوافق.

الملاءمة الخاصة بالسياق والعوامل الحاسمة

إليك قائمة مرجعية بسيطة لمساعدتك في تحديد النهج الأفضل بالنسبة لك.

مشاريع الحقول الخضراء

يناسب تطوير الحقول الخضراء المشاريع التي تنشئ منتجًا أو منصة أو نظامًا جديدًا. وهو مثالي للشركات الناشئة أو المشاريع التجارية الجديدة أو المؤسسات التي تسعى إلى الابتكار بفكرة أو تقنية أو سوق جديدة.

تشمل العوامل الحاسمة ما يلي:

متطلبات الابتكار : عندما يتطلب المشروع نهجًا جديدًا وفريدًا من نوعه دون التقيد بالأنظمة أو التعليمات البرمجية الحالية

حرية التكنولوجيا : عندما تكون هناك حاجة لاختيار الحزمة التقنية الأكثر حداثة أو تخصيصًا

لا يوجد نظام قائم: عندما لا توجد أنظمة قديمة للتكامل معها، وينصب التركيز على إنشاء شيء ما من الألف إلى الياء

فيما يلي بعض الأمثلة على حالات استخدام تطوير الحقول الخضراء: شركة تقنية قانونية ناشئة تنشئ منصة بحث قانوني من الجيل التالي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المحامين في العثور على قوانين السوابق القضائية وصياغة العقود بشكل أسرع

علامة تجارية للبيع بالتجزئة تقرر إنشاء سوق تجارة إلكترونية مخصصة بدلاً من استخدام المنصات الحالية مثل Shopify أو Magento

شركة تدخل سوق التشغيل الآلي للمنزل الذكي بمنظومة مبتكرة لإنترنت الأشياء للتحكم في الأضواء والأمان والأجهزة المنزلية

مشاريع الحقول البنية التحتية

يعد تطوير الحقول البنية التحتية هو الأفضل عندما تحتاج إلى تحسين أو ترقية أو توسيع نظام موجود. وهو مناسب للشركات التي لديها نظام قديم ويجب إضافة ميزات جديدة أو تحسين الأداء أو ضمان التوافق مع التقنيات الأحدث.

تشمل العوامل الحاسمة ما يلي:

الأنظمة القديمة : عندما تكون هناك قاعدة رموز موجودة يجب صيانتها أو تحسينها

وقت أسرع للتسويق : عندما تكون هناك حاجة إلى طرح ميزات أو وظائف جديدة بسرعة دون البدء من الصفر

احتياجات التكامل: عندما يجب أن يعمل البرنامج مع الأنظمة أو قواعد البيانات الحالية

فيما يلي بعض الأمثلة على حالات استخدام تطوير الحقول الخضراء: إعادة هيكلة أو إضافة ميزات جديدة إلى إدارة علاقات العملاء على مستوى المؤسسة

قم بترقية نظام تخطيط موارد المؤسسات القديم لتلبية المتطلبات الحديثة حيث يجب على المطورين إعادة هندسة الوحدات القديمة، ودمج تتبع المخزون القائم على إنترنت الأشياء، وتحديث واجهة المستخدم/تجربة المستخدم

يريد أحد مقدمي الرعاية الصحية الذي يستخدم نظام إدارة المرضى (PMS) على أجهزة الكمبيوتر المكتبية تطبيقًا للهاتف المحمول لجدولة المواعيد والرعاية الصحية عن بُعد. ويحتاج الفريق إلى إنشاء واجهة أمامية آمنة للهاتف المحمول تتصل بقاعدة البيانات القديمة عبر واجهات برمجة التطبيقات، مما يضمن الامتثال لقانون HIPAA وتجربة مستخدم سلسة

🧠 حقيقة ممتعة: يعتقد توماس دومكي، الرئيس التنفيذي لشركة GitHub، أن الذكاء الاصطناعي لن يستحوذ على وظائف المطورين بل سيساعدهم على التعلم في بيئات معززة ويساعدهم في البرمجة بشكل أسرع مع تقليل الأخطاء.

إدارة تطوير البرمجيات باستخدام ClickUp

يمكن للعملية المباشرة والأدوات المناسبة أن تحدث فرقاً كبيراً عند التعامل مع مشاريع تطوير البرمجيات. وفي حين أن تعقيد هذه المشاريع قد يكون مربكاً، فإن ClickUp،تطبيق كل شيء للعمل، يمكن أن يجعل الأمور أسهل.

صُمم ClickUp لتطوير البرمجيات لمساعدة فرق التطوير على إدارة مشاريعهم ومواردهم بكفاءة في كل من التطوير في الحقول الخضراء والحقول غير المستغلة.

استخدمه لتعيين المهام، وجدولة الإجراءات الآلية، والإشراف بسهولة على دورة حياة مشروعك البرمجي بالكامل في مكان واحد.

فيما يلي كيفية دعم ClickUp لتطوير البرمجيات في الحقول الخضراء والبرمجيات في الحقول الخضراء:

1. إدارة المشاريع الرشيقة

يتيح نظام ClickUp's Sprints ولوحات Agile للفرق تخطيط العمل وتنفيذه بشكل متكرر، مما يجعله مثاليًا لكل من المشاريع الجديدة (البناء من الصفر) و المشاريع الجديدة (تعديل الأنظمة الحالية).

يوفر ClickUp لفرق البرمجيات الرشيقة تدفقات عمل قابلة للتخصيص لفرق عمل Scrum وKanban وغيرها من مناهج Agile، مما يتيح للفرق إنشاء خرائط طريق للمنتجات، وإنشاء خطط اختبار، وكتابة المواصفات الفنية، وغير ذلك الكثير مع القوة المعززة للذكاء الاصطناعي المدمج.

احصل على رؤية كاملة لمشاريعك في جميع مراحلها مع ClickUp

تتيح ميزات مثل لوحات معلومات Agile، وإعداد تقارير السبرنت، وتكامل Git الأصلي للفرق البقاء على توافق مع خرائط طريق المنتج والتراكمات والتقدم المحرز.

استخدم حالات المهام المخصصة في ClickUp لتعكس كل مرحلة من مراحل التطوير، بدءاً من وضع الأفكار إلى النشر. تتبّع سرعة العدو السريع وتقدّم الفريق من خلال المخططات التسلسلية وتقارير السرعة للحفاظ على المشاريع في الموعد المحدد.

2. تحديد أولويات المهام وإدارة الموارد

باستخدام مهام ClickUp Tasks، يمكنك تخصيص حالات المهام الخاصة بك، مثل مطلوب إنجازه و قيد التنفيذ و مكتمل، لتتناسب مع مراحل دورة التطوير الخاصة بك. قسّم المشاريع الجديدة الكبيرة إلى تسلسلات هرمية منظمة للمهام (ملاحم ← ميزات ← مهام ← مهام فرعية).

عيّن المهام بأربع أولويات مهام مختلفة في ClickUp - عاجل، وعالي، وعادي، ومنخفض - لضمان بناء المكونات الأكثر أهمية أولاً.

يمكنك حتى الربط بين المهام ذات الصلة والتابعة لمعرفة كيفية ترابط الأجزاء المختلفة من مشروعك.

بالنسبة للمشاريع التأسيسية، تضمن تبعيات المهام في ClickUp (على سبيل المثال، "محجوب من قبل"، "في انتظار") أن تتمكن الفرق من تصور التبعيات بوضوح بين مكونات النظام القديمة والجديدة. في الوقت نفسه، توفر مخططات جانت في ClickUp عرضًا للجدول الزمني لتتبع التقدم المحرز وتحديد الاختناقات عند إعادة هيكلة الأنظمة القديمة.

أضف العلاقات بين المهام للحصول على رؤى واضحة حول كيفية تأثير مشاريعك على بعضها البعض باستخدام مهام ClickUp

بصفته تطبيق كل شيء للعمل، يربط ClickUp بين مهامك ومستنداتك وأدواتك الخارجية بسلاسة، مما يساعد فريقك على الوصول إلى كل ما تحتاجه في مركز عمل مركزي. بالنسبة لفرق Agile التي توازن بين الابتكار والصيانة، يعمل ClickUp على التخلص من الصوامع وتقليل التبديل بين السياقات وربط كل شيء في مكان واحد - حتى يتمكنوا من البناء والتكرار والشحن بشكل أسرع.

📮 ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة للتوفيق بين أكثر من 15 أداة وأكثر من 4 مرات، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على الكفاءة من خلال الحد من مجموعة أدواتها إلى 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ بصفته تطبيق كل شيء للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ومستنداتك ومستنداتك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات تحت منصة واحدة، مع تدفقات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئياً، ويسمح لك بالتركيز على ما يهمك بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

3. تدفقات عمل مبسطة

أتمتة المهام المتكررة باستخدام أتمتة ClickUp

إن أتمتة المهام المتكررة، مثل توحيد مراجعات التعليمات البرمجية واختبار الموافقات وخطوط أنابيب النشر، باستخدام أتمتة ClickUp Automations، يمنح فريقك مزيدًا من الوقت للعمل المهم.

على سبيل المثال، إذا كان عليك في كثير من الأحيان تذكير أعضاء الفريق باقتراب المواعيد النهائية، فيمكنك إنشاء تنبيهات تلقائية.

عندما تقترب إحدى المهام من موعد استحقاقها، سيطالبك ClickUp بتعديل الأولويات أو تغيير القوائم أو إنشاء مهمة جديدة للمدير. بعد ذلك، يمكنك البقاء على رأس المواعيد النهائية والتركيز على ما هو مهم حقًا - بناء برمجيات رائعة.

يمكن أيضًا أتمتة المهام العادية والمستهلكة للوقت مثل نقل البطاقات في لوحات Agile عند حدوث تحديثات الحالة. يمكنك حتى إعداد إشعارات عندما تؤثر تحديثات النظام القديم (مشاريع الحقول البنية التحتية) على سباقات التطوير لمبادرات الحقول الخضراء. وهذا يضمن عدم تعطيل تحديثات البنية التحتية للوظائف الحالية قبل نشر الميزات الجديدة.

إن شكل ومظهر Jira ممل للغاية مما يصدر إحساسًا سلبيًا بتحفيز العمل. إلى جانب ذلك، من الصعب للغاية إنشاء عمليات أتمتة خاصةً عندما يتعلق الأمر بلوحات متعددة. يتفوق ClickUp في كل هذه المجالات.

إن شكل ومظهر Jira ممل للغاية مما يصدر إحساسًا سلبيًا بتحفيز العمل. إلى جانب ذلك، من الصعب للغاية إنشاء عمليات أتمتة خاصةً عندما يتعلق الأمر بلوحات متعددة. يتفوق ClickUp في كل هذه المجالات.

4. تحسين التواصل والتعاون

يعمل ClickUp على تعزيز التعاون في الوقت الفعلي دون تعطيل تركيز فريقك.

استخدم ClickUp Whiteboards لتصور بنية النظام لكل من تخطيط الحقول الخضراء وتحديث الحقول الخضراء.

تضمن التعليقات المترابطة و @التعليقات المترابطة على المهام التواصل السلس بين المطورين ومديري المنتجات وأصحاب المصلحة، بينما توفر لوحات معلومات ClickUp المخصصة عرضًا عالي المستوى لتقدم التطوير والعوائق وتخصيص الموارد.

يمكنك طرح أي سؤال في ClickUp Chat، وسيقدم لك الذكاء الاصطناعي إجابة فورية، مستفيداً من السجل الكامل لتلك المحادثة أو المعلومات عبر مساحة العمل والتطبيقات المتصلة مثل Google Drive وGitHub وFigma وSalesforce.

تواصل مع فريقك دون عناء باستخدام ClickUp Chat

غالباً ما تعمل فرق Agile في سباقات سريعة الحركة، حيث تكون القرارات السريعة حاسمة. فبدلاً من التنقل بين Slack و Jira والبريد الإلكتروني، تحافظ ClickUp Chat على كل شيء داخل نفس المنصة. يمكن للمطوِّرين ومديري المشاريع ومختبري ضمان الجودة إنشاء المهام ووضع علامات عليها مباشرةً في الدردشة، مما يجعل تتبع عناصر العمل أسهل وأسرع.

كل قائمة ومجلد ومساحة لها دردشة خاصة بها في ClickUp. يمكنك الوصول إلى جميع طرق العرض الحالية وإدارة المشاريع مباشرةً من خلال واجهة الدردشة.

📮ClickUp Insight: 60% من الموظفين يستجيبون للرسائل الفورية في غضون 10 دقائق، ولكن كل مقاطعة تكلف ما يصل إلى 23 دقيقة من وقت التركيز، مما يخلق مفارقة في الإنتاجية. من خلال جعل جميع محادثاتك ومهامك وسلاسل محادثاتك ومحادثاتك مركزية داخل مساحة العمل الخاصة بك، يتيح لك ClickUp التخلص من التنقل بين المنصات والحصول على الإجابات السريعة التي تحتاجها. لا تضيع أي سياق على الإطلاق!

في المشاريع التأسيسية الجديدة، تحدد الفرق البنية وواجهات برمجة التطبيقات ومتطلبات الميزات من الصفر. أما في المشاريع التأسيسية، فتحتاج الفرق إلى توثيق واضح للأنظمة الحالية وكيفية تأثير التحديثات على التبعيات. باستخدام مستندات ClickUp Docs، يمكنك تضمين المهام مباشرةً داخل الوثائق - حتى يتمكن المطورون من الرجوع إلى المواصفات دون تبديل علامات التبويب. وبفضل ميزات مثل سجل الإصدار والتحرير التعاوني، يمكن لفريقك تحديث وثائق واجهة برمجة التطبيقات أثناء تطورها.

أنشئ مستندات ومواقع ويكي وغيرها من المستندات المذهلة في ClickUp، ثم اربطها بسير العمل لتجعل الأفكار تنبض بالحياة مع فريقك

5. التكامل

يتكامل ClickUp مع أكثر من 1000 أداة تستخدمها بالفعل، مجاناً.

تواصل مع GitHub وGitLab وBitbucket وأدوات التحكم في الإصدار الأخرى لتتبع الالتزامات وطلبات السحب مباشرةً في ClickUp. يمكنك أيضًا دمج Jira أو Azure DevOps في حالة الانتقال من الأدوات القديمة.

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أيهما أفضل بالنسبة لك: مشروع حقل أخضر أم تطوير البرمجيات في حقل براونفيلد؟

الآن بعد أن فهمتَ الآن الفرق بين تطوير البرمجيات في الحقول الخضراء مقابل تطوير البرمجيات في الحقول الخضراء، يمكنك اختيار أفضل نهج لمشروعك. الإجابة ليست دائماً واضحة المعالم، ولكنها تعتمد على احتياجاتك. يجب أن يتم اتخاذ القرار في وقت مبكر من دورة حياة المشروع، مع مدخلات من جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك العميل وفريق تطوير البرمجيات.

إذا كان نظامك الحالي يعمل بشكل جيد، ويحتوي على كود نظيف، ويوفر حلولاً مستقبلية، فمن المحتمل أن يكون التطوير في الميدان البني هو الخيار الصحيح. فهو يتيح لك بناء نظام برمجيات جديد على أساس متين وتحديثه بميزات جديدة.

ومع ذلك، فإن تطوير الحقول الخضراء هو الطريق المناسب إذا كنت بحاجة إلى حل مخصص مصمم خصيصًا لاحتياجات عملك الفريدة أو إذا كان نظامك الحالي قديمًا وغير منظم.

💡 سواء كنت تقوم ببناء البرمجيات من الألف إلى الياء أو تحديث الأنظمة القديمة، فإن ClickUp يوفر المرونة والرؤية والأتمتة لتبسيط تخطيط المشروع وتنفيذه.

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