أفضل 11 أداة لتوليد الوصفات بالذكاء الاصطناعي في 2025

لقد مررتُ بلحظة كلاسيكية "ماذا أفعل-أنا-حتى-أصنع" في ذلك اليوم.

أنت تعرف ما يحدث - تفتح الثلاجة، وتحدق في زجاجة صلصة الطماطم نصف المستخدمة، وبعض بقايا جبن البارميزان والبطاطا الحلوة التي أقسمت على استخدامها، وتفكر: كيف من المفترض أن أحول هذا إلى عشاء؟

عادةً ما كنت أتصفح مواقع الوصفات لما يبدو وكأنه ساعات، لأكتشف أنني أفتقد مكونًا رئيسيًا واحدًا (أو 10 👀).

ولكن بعد ذلك، اكتشفت شيئًا مذهلاً - مولدات وصفات الذكاء الاصطناعي! تأخذ هذه الأدوات ما لديك بالفعل وتقترح عليك أفكارًا للوجبات على الفور، مما يوفر الوقت ويقلل من الهدر ويجعل الطهي أكثر متعة.

هل لديك فضول لمعرفة أي منها يعمل بشكل أفضل؟ دعنا نستكشف أفضل مساعدي المطبخ المدعومين بالذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم تحويل بقايا الطعام إلى شيء لذيذ.

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي ملخص لأفضل مولدات الوصفات بالذكاء الاصطناعي وما تتفوق فيه: : الأفضل لتخطيط وإدارة المطبخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي ClickUpالأفضل لتخطيط وإدارة المطبخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي MealPractice: الأفضل لتنظيم الوجبات اليومية مستر كوك: الأفضل لإدارة الوصفات وتقليل هدر الطعام ChefGPT: الأفضل للتخطيط الذكي للوجبات بناءً على الأهداف الغذائية مولد الوصفات: الأفضل للإبداع في استخدام المكونات المتاحة SuperCook: الأفضل لتوليد الوصفات القائمة على المكونات جهاز تشويش النباتات: الأفضل للطهي النباتي المستدام DishGen: الأفضل لابتكار وصفات لذيذة CookAIfood: الأفضل لإبداع الطهي Whisk It: الأفضل لإدارة الوصفات وتخطيط الوجبات RecipeGenAI: الأفضل لصياغة وصفات احترافية

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مولدات وصفات الذكاء الاصطناعي؟

يجب أن يدمج مولد الوصفات القائم على الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي بسلاسة في حياتك اليومية، مما يسهل إدارة المطبخ لتقليل الهدر وزيادة الراحة. ولكن مع وجود العديد من الخيارات، كيف يمكنك معرفة الميزات المهمة حقًا؟

إليك ما يجب تحديد أولوياته:

يجب أن يقترح مولد وصفات الذكاء الاصطناعي الخاص بك بذكاء وجبات الطعام بناءً على المكونات التي لديك، مثل "صدور الدجاج وحليب جوز الهند وزيت الزيتون ومسحوق الثوم

يجب أن يدعم عادات الطهي المتناسقة مع وحدات ماكرو مفصلة، وقياس مرن للحصص، وتقديرات دقيقة للوقت، وتعليمات متكيفة خطوة بخطوة

تتكيف أفضل مولدات وصفات الذكاء الاصطناعي مع الاحتياجات الغذائية، مما يجعل تخطيط الوجبات أسهل من خلال اقتراح وصفات لحمية الكيتو والنباتية والخالية من الغلوتين وغيرها من الأنظمة الغذائية

يجب أن تستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي ومعالجة اللغة الطبيعية المتقدمة لفهم الطلبات بدقة وتقديم تعليمات طهي واضحة ومنطقية مثل "تسخين زيت الزيتون" أو إضافة شراب القيقب

يجب أن يتكيف مع التغيرات الموسمية من خلال إعطاء الأولوية للمكونات الموسمية، وتقديم نصائح الحفظ، وتعديل التوصيات بناءً على التوافر المحلي

تعمل هذه الميزات معًا لدعم رحلتك في الطهي - سواء كنت ترغب في استكشاف مطابخ جديدة أو تتبع العادات أو تجنب هدر الطعام أو تناول طعام صحي. تجمع أفضل الأدوات بين هذه العناصر بسلاسة، مما يجعل الطهي أكثر متعة وفعالية مع توفير الوقت.

🍅 تكمن الحيلة في توليد وصفات رائعة في كيفية صياغة أسئلتك للذكاء الاصطناعي. لدينا بعض الحيل هنا. 👇🏼

💡 نصيحة احترافية: لعشاق اللياقة البدنية، قل وداعًا لصداع حساب السعرات الحرارية! دع الذكاء الاصطناعي يتعامل مع التخطيط اليومي الذي يمنحك فقط كمية التغذية التي تحتاجها، بينما تركز على سحق التدريبات الخاصة بك والاستمتاع بوجباتك.

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أفضل 11 أداة لتوليد الوصفات بالذكاء الاصطناعي

بعد اختبار العشرات من الأدوات الخاصة بوصفات الذكاء الاصطناعي، حددت أفضل الأدوات التي تقدم قيمة ثابتة في إنشاء الوصفات وتخطيط الوجبات وإدارة المطبخ. إليك تحليلي التفصيلي لأفضل 11 أداة لإنشاء الوصفات بالذكاء الاصطناعي:

1. ClickUp (الأفضل لتخطيط وإدارة المطبخ بالذكاء الاصطناعي)

ضع خططًا للوجبات واحصل على وصفات مفصلة في ثوانٍ مع ClickUp Brain

من المحتمل أنك تعرف ClickUp كمركز قوة لإدارة المشاريع، ولكن تطبيق كل شيء للعمل يمكن أن يكون أيضًا مساعدك النهائي في المطبخ!

باستخدام ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج فيه، يمكنك إنشاء وصفات مخصصة مصممة خصيصًا لاحتياجاتك الغذائية وتفضيلاتك - لأن تخطيط الوجبات يجب أن يكون منظمًا مثل سير عملك!

يمكن لهذا المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي إنشاء مهام ClickUp مفصلة لكل وجبة، مع قوائم المكونات والتحضير خطوة بخطوة، لتتمكن من التخطيط لوجباتك الأسبوعية دفعة واحدة.

عالق مع مكونات محددة؟ يقترح ClickUp Brain وصفات بناءً على المكونات المتوفرة لديك أو تفضيلاتك الغذائية. يمكن أن يساعدك أيضًا في إنشاء قوائم مراجعة للمكونات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حتى لا تقلق أبدًا بشأن مخزن المؤن الفارغ مرة أخرى.

جانب رئيسي آخر من جوانب إدارة المطبخ الفعالة هو تتبع الوقت. استخدمي خاصية تتبع الوقت من ClickUp لضمان التوقيت المثالي مع جداول زمنية للطهي وتذكيرات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أتمتة مهام إعداد الوجبات المتكررة، مثل قوائم البقالة المتكررة والتذكيرات، مما يوفر وقتك للاستمتاع بعملية الطهي.

إذا كنت بحاجة إلى بعض المساعدة الإضافية في التخطيط، فإن قالب تخطيط الوجبات يوفر لك نهجًا منظمًا لتنظيم الوجبات الأسبوعية مع عائلتك. أضف حالات مخصصة مثل "جاهز" و"طهي" و"تم" لتتبع تقدمك في كل وصفة.

احصل على قالب مجاني نظّم وجباتك اليومية والأسبوعية دون عناء باستخدام قالب تخطيط الوجبات من ClickUp

بعد ذلك، يقدم قالب وصفات ClickUp Recipe Template مساحة مخصصة لتخزين الوصفات العائلية العزيزة. يتميز بحقول مخصصة للمكونات ومدة الطهي وخطوات التحضير. يمكن تصنيف الوصفات بعلامات مثل "وجبات عشاء سريعة لليلة واحدة" أو "الوصفات المفضلة للعطلات" لسهولة استرجاعها.

هل تستضيف حفلة عشاء مع الأصدقاء؟ قالب ClickUp لتخطيط قائمة الطعام يجعل الجميع على نفس الصفحة.

احصل على قالب مجاني استخدم قالب تخطيط قائمة الطعام ClickUp عند الطهي مع العائلة أو عند إدارة فريق عمل

بالنسبة لمشاريع المطبخ الكبيرة، من الضروري الحفاظ على مزامنة طاقمك المساعد. تعاون دون عناء مع ClickUp Docs لتبسيط التواصل وتسريع وتيرة العمل.

ما يميز ClickUp هو كيفية دمج هذه الميزات في نظام واحد متماسك. بينما تركز المنصات الأخرى على توليد الوصفات فقط، يساعدك ClickUp على إدارة عملية الطهي بأكملها - من التخطيط إلى التحضير.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

قد يستغرق الإعداد الأولي لقوالب الوصفات بعض الوقت

منحنى التعلم عند تنظيم سير العمل في مطبخك لأول مرة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

العمل : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة : اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. MealPractice (الأفضل لتنظيم الوجبات اليومية)

عبر MealPr actic e

عندما يكون جدولك مزدحمًا، يجعل MealPractice التخطيط للوجبات أمرًا سهلاً. تقوم هذه الأداة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بتخصيص الوصفات حسب تفضيلاتك من البروتين وأسلوبك الغذائي ومطبخك المفضل، مما يحول الطهي اليومي من عمل روتيني إلى سهل.

من خلال واجهة مبسطة، يقدم لك خيارات وصفات مخصصة تتناسب مع احتياجاتك، بالإضافة إلى قاعدة بيانات وصفات منسقة من قبل الطهاة يمكنك تصفيتها حسب المطبخ ووقت الطهي ومستوى المهارة. احفظ وصفاتك المفضلة، وخطط لأسبوعك بسهولة، ودع MealPractice يتخلص من التخمين في وقت الوجبات!

أفضل ميزات MealPractice

قم بتخصيص خطط الوجبات الأسبوعية من خلال جدولة السحب والإفلات والتعديل التلقائي للحصص لأحجام المجموعات المختلفة

أنشئ قوائم تسوق آلية تتزامن مباشرةً مع خدمات توصيل البقالة الرئيسية

شارك مجموعات الوصفات وخطط الوجبات مع أفراد العائلة من خلال ميزات مساحة العمل التعاونية

تتبع المعلومات الغذائية والأهداف الغذائية مع التحليلات التفصيلية ومراقبة التقدم المحرز

استيراد الوصفات من أي موقع إلكتروني وتحويلها تلقائيًا لتتناسب مع تفضيلاتك الغذائية

قيود MealPractice

قاعدة بيانات محدودة للوصفات

يمكنك فقط تحديد الخيارات المتاحة

تسعير MealPractice

حزمة المبتدئين : 8 دولارات (لمرة واحدة)

أفضل قيمة: 25 دولارًا (لمرة واحدة)

تقييمات ومراجعات MealPractice

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

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3. مستر كوك (الأفضل لإدارة الوصفات وتقليل هدر الطعام)

عبر السيد كوك

Mr. Cook هو تطبيق ذكي لإدارة الوصفات يساعدك على تنظيم الوصفات وتخطيط الوجبات والاستفادة القصوى من المكونات المتاحة.

يتفوق هذا التطبيق في تحويل صور المكونات إلى اقتراحات وصفات قابلة للتنفيذ، مما يجعله ذا قيمة خاصة عند التعامل مع بقايا الطعام أو المكونات التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء.

على سبيل المثال، إذا لاحظت أن الطماطم والأعشاب تقترب من تاريخ انتهاء صلاحيتها، ما عليك سوى التقاط صورة. يحلل التطبيق الصورة ويقترح عليك وصفات لمساعدتك على استخدام هذه المكونات قبل أن تضيع.

أفضل ميزات مستر كوك

امسح الوصفات المكتوبة بخط اليد ضوئيًا إلى صيغة رقمية، وحافظ على الوصفات العائلية الثمينة

استخدم التطبيق بلغتك المفضلة، مما يجعله متاحاً لمختلف المطابخ

عرض المعلومات الغذائية لكل وصفة لاتخاذ خيارات وجبات مستنيرة

اطبخ حتى وقت متأخر من المساء دون إجهاد عينيك مع ميزة الوضع المظلم

قيود السيد كوك

يتطلب الوصول إلى جميع الميزات اشتراكًا مدفوعًا

تسعير السيد كوك

مجاناً

بالإضافة إلى : 3 دولارات. 99 دولارًا شهريًا

محترف: 8 دولارات. 99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات السيد كوك

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: عند استخدام مولد الوصفات بالذكاء الاصطناعي، أدخل جميع المكونات التي لديك حاليًا في المنزل. يساعد ذلك على تقليل هدر الطعام ويسمح للذكاء الاصطناعي باقتراح الوصفات التي تستخدم أفضل ما لديك بالفعل، مما يضمن لك تحقيق أقصى استفادة من مخزنك.

4. ChefGPT (الأفضل للتخطيط الذكي للوجبات بناءً على الأهداف الغذائية)

عبر ChefGPT

يحوّل ChefGPT الطهي المنزلي إلى تجربة ذواقة سلسة. فهو يحول المكونات العشوائية في مخزن الطعام إلى وجبات لذيذة، ويُنشئ قوائم طعام أسبوعية مخصصة، و حتى يقترح عليك النبيذ المثالي - مما يجعل تناول الطعام بجودة المطاعم على مائدتك.

مع مساعد المطبخ الذكي بالذكاء الاصطناعي هذا، يمكنك الاستفادة القصوى مما هو موجود بالفعل في مطبخك والطهي بثقة.

أفضل ميزات ChefGPT

أدخل المكونات المتاحة لديك، وسيقوم وضع PantryChef بإنشاء وصفات باستخدام تلك العناصر فقط

استكشف نكهات جديدة مع وضع MasterChef، الذي يقترح وصفات مصممة خصيصًا لتناسب ذوقك

حقق أهدافك الغذائية مع وضع MacrosChef، الذي يصمم الوصفات بناءً على أهدافك من البروتين والكربوهيدرات والدهون

أنشئ خطة وجبات مخصصة باستخدام وضع MealPlanChef، المصمم خصيصًا لنظامك الغذائي وأهداف اللياقة البدنية

قم بإقران وجباتك بشكل مثالي مع PairPerfect، الذي يوصي بالمشروبات التي تكمل طبقك بخبرة على مستوى السقاة

قيود ChefGPT

قد تستغرق بعض الوقت لترتاح مع الأداة

تسعير ChefGPT

أساسي : مجاناً

محترف: 2 دولار. 99 دولار/شهر

تقييمات ومراجعات ChefGPT

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

👀 هل تعلم؟ تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي قواعد بيانات لمركبات النكهة لتحديد المكونات التي تتوافق مع بعضها البعض بشكل جيد، مما يعزز من إبداع وجودة الوصفات الجديدة.

5. Let's Foodie (الأفضل للإبداع في استخدام المكونات المتاحة)

هل لديك دجاج وأرز وفلفل رومي في ثلاجتك؟ أدخلي هذه المكونات في أداة Let's Foodie، وأضيفي أي تفضيلات أو قيود غذائية، وستقترح الأداة وصفات مناسبة تتناسب مع مستوى مهارتك في الطهي.

تقدم هذه الأداة نصائح عملية للطهي ومعلومات عن المكونات بخلاف اقتراحات الوصفات الأساسية. لذا، إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تحضير الفلفل الحلو أو ترغب في معرفة المزيد عن طرق الطهي المختلفة، فإن Let's Foodie يدعمك.

أفضل ميزات برنامج Let's Foodie

احصل على توصيات مخصصة للأطباق بناءً على اختياراتك وتفضيلاتك السابقة في الطهي

استمتع باقتراحات وصفات مخصصة تناسب ذوقك وأسلوبك في الطهي حيث يتعلم النظام من عاداتك

اكتشف أطباقًا جديدة منتقاة من اختياراتك السابقة في الطهي لتناسب تفضيلاتك الفريدة من نوعها

قيود الطعام

قد لا تكون توجيهات الطهي المفرطة في التبسيط مناسبة للجميع

تسعير عشاق الطعام

مجاناً

تقييمات ومراجعات Let's Foodie

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

6. SuperCook (الأفضل لتوليد الوصفات القائمة على المكونات)

عبر SuperCook

لا يجب أن يكون الطهي معقداً. يبقي SuperCook الأمر بسيطاً - ما عليك سوى تحديد المكونات التي لديك، ويقترح عليك الوصفات على الفور. يمكنك حتى استخدام الأوامر الصوتية لإضافة المكونات.

ليست هناك حاجة للتنقل بين المواقع الإلكترونية أو البحث عن المكونات المفقودة - فقط أفكار لوجبات سريعة وخالية من الضجة كلما احتجت إليها!

أفضل ميزات SuperCook

فرز الوصفات حسب وقت الطهي ونوع المطبخ وعدد المكونات

احفظ مكوناتك المفضلة لعمليات بحث أسرع عن الوصفات في المرة القادمة

احصل على اقتراحات للوصفات عندما ينقصك مكون واحد فقط

ركز على مكونات معينة لترى جميع الوصفات التي تحتوي عليها

قيود SuperCook

لا اقتراحات لاستبدال المكونات إذا كنت تفتقد شيئاً ما

أسعار سوبر كوك

مجاناً

تقييمات ومراجعات SuperCook

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Capterra مراجعات غير كافية

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7. بلانت جامر (الأفضل للطهي النباتي المستدام)

عبر Plant Jammer

هل تبحث عن طريقة سهلة للطهي بشكل أكثر استدامة؟ تعرّف على Plant Jammer، مولد الوصفات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمتخصص في الطهي المستدام القائم على النباتات.

تساعدك هذه المنصة المبتكرة على إعداد وجبات نباتية لذيذة مع تقليل هدر الطعام - مثالية لأولئك الذين يتطلعون إلى دمج المزيد من الخيارات النباتية في نظامهم الغذائي أو تقليل تأثيرها على البيئة.

على عكس تطبيقات الوصفات النموذجية التي تسحب من قاعدة بيانات ثابتة، يقوم Plant Jammer ببناء وصفات جديدة على الفور بناءً على قائمة المكونات الخاصة بك.

أفضل ميزات أداة تشويش النباتات

أضف المكونات إلى مخزنك الافتراضي، وسيقوم التطبيق بتتبع مدى توفرها لديك

قم بتحديث مخزنك أثناء استخدامك للأصناف لمواصلة تلقي اقتراحات الوصفات ذات الصلة

تنقل في ممرات المتاجر دون عناء مع إرشادات التطبيق عندما تحتاج إلى مكونات إضافية

شارك انتصاراتك في الطهي وعدّل وصفات الآخرين داخل مجتمع Plant Jammer لتعزيز بيئة طهي تعاونية

عزز تجربتك حيث يتعلم التطبيق من تفاعلات المستخدم ويُجري تجارب المطبخ لضبط توصياته بدقة

قيود تشويش النباتات

قد يجد الطهاة المتمرسون أن الاقتراحات بسيطة للغاية بالنسبة لذوقهم

تسعير أداة تشويش النباتات

أساسي: مجاني

بريميوم: 10 دولارات (لمرة واحدة)

تقييمات ومراجعات أداة تشويش النباتات

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

8. DishGen (الأفضل لإنشاء وصفات لذيذة)

عبر DishGen

هل تريد إطلاق العنان لإبداعك في الطهي وتحضير شيء فريد من نوعه؟ جرب DishGen!

على عكس مولدات الوصفات التقليدية التي تعتمد على التركيبات القياسية، تقوم خوارزمية DishGen بتحليل مزيج المكونات الخاصة بك لاقتراح أزواج لذيذة وطرق طهي لذيذة ربما لم تكن لتفكر فيها بطريقة أخرى.

يمكنك حتى تخزين وتصنيف وصفاتك المفضلة التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي للوصول السريع. استخدم الإشارات المرجعية وتتبع السجل للحفاظ على مجموعة شخصية من الأطباق الناجحة.

أفضل ميزات DishGen

غيّر أحجام الحصص أو بدّل المكونات أو عدّل طرق الطهي أثناء التنقل

اتبع الإرشادات المباشرة والمفصلة خطوة بخطوة المضمنة مع كل وصفة، والمصممة لتكون سهلة الفهم للمبتدئين

استكشف العديد من اقتراحات الوجبات بناءً على تفضيلاتك وسجل الطهي السابق

قيود DishGen

قد تحد حدود الرصيد الشهري على الباقة المجانية من توليد الوصفات المكثفة

تحتاج إلى التسجيل للوصول إلى التحكم المتقدم

تسعير DishGen

أساسي: مجاني

بريميوم : 7. 99 دولارًا شهريًا

محترف: 15 دولارًا. 99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات DishGen

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

9. CookAIfood (الأفضل لإبداع الطهي)

عبر CookAIfood

فكرة وجبة كاملة من مجرد صورة؟ يستخدم CookAIfood الذكاء الاصطناعي المتطور لـ إنشاء وصفات مخصصة من صورة بسيطة للمكونات التي لديك بالفعل في المنزل.

من خلال واجهة سهلة الاستخدام، يلبي CookAIfood التفضيلات الغذائية المتنوعة ويقدم اقتراحات وجبات مخصصة. إنها أداة أساسية للطهاة المبتدئين والمتمرسين الذين يستكشفون آفاقاً جديدة في الطهي.

أفضل ميزات CookAIfood

قم بإنشاء وتخصيص كل شيء - من قوائم العشاء إلى وجبات الزفاف

ابحث عن المطاعم القريبة التي تقدم أطباقاً مشابهة لوصفاتك المفضلة

تواصل مع محبي الطعام الآخرين لمشاركة الوصفات ونصائح الطهي من خلال منصة المجتمع

استخدم مُخطِّط النظام الغذائي لتتبع المحتوى الغذائي والحفاظ على التوافق مع الأهداف الصحية

أنشئ صورًا للطعام بالذكاء الاصطناعي لتصور كيف يجب أن يبدو طبقك

قيود CookAIfood

قد تفتقر اقتراحات الوصفات أحيانًا إلى التنوع وتؤدي إلى أفكار وجبات متكررة

تسعير CookAIfood

أساسي : 5 دولارات (100 دولار)

متقدم : 10 دولارات (225 دولار)

بريميوم: 20 دولارًا (500 دولار)

تقييمات ومراجعات CookAIfood CookAIfood

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

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10. Whisk It (الأفضل لإدارة الوصفات وتخطيط الوجبات)

عبر Whisk It

Whisk It هو رفيق شامل للمطبخ يتفوق في تنظيم الوصفات وتخطيط الوجبات وتبسيط عملية التسوق.

ما يجعل هذه الأداة مفيدة بشكل خاص هو قدرتها على حفظ الوصفات من أي مصدر عبر الإنترنت في صندوق وارد مخصص للوصفات - على غرار طريقة حفظ الدبابيس على Pinterest، ولكنها مصممة خصيصًا لعشاق الطهي.

أفضل ميزات خفقت إت

تواصل مباشرةً مع مختلف خدمات توصيل البقالة لطلب المكونات من خلال المنصة

حفظ وتصنيف الوصفات من مصادر متعددة عبر الإنترنت وتصنيفها في صندوق وارد مركزي للوصفات

قم بتحويل أي وصفة محفوظة إلى قائمة تسوق بنقرة واحدة، مما يضمن لك عدم تفويت أي مكون

قيود الخفق

قد تبدو واجهة المستخدم في بعض الأحيان أقل بديهية

تسعير الخفق

مجاناً

خفقها تقييمات ومراجعات

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

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11. RecipeGenAI (الأفضل لصياغة وصفات احترافية)

عبر RecipeGenAI

قلل من إهدار الطعام باستخدام الأدوات التي تلبي احتياجاتك الغذائية المتنوعة. يأتي تطبيق RecipeGen AI مع قاعدة بيانات قوية تضم أكثر من 300 مكوّن، لتحويل المكونات المتوفرة لديك إلى وصفات مخصصة.

ما يجعل RecipeGenAI فريدًا من نوعه هو تطبيقه لاثني عشر شخصية طاهٍ متميزين من الذكاء الاصطناعي. كل منها يجلب خبرة متخصصة في الطهي. سواء كنت ترغب في تناول أطباق إيطالية أصيلة أو استكشاف المأكولات الآسيوية، يمكنك اختيار شخصية الطاهي التي تتناسب مع أسلوب الطهي الذي تريده.

أفضل ميزات RecipeGenAI

استكشف المأكولات المتنوعة التي أعدها طهاة من جميع أنحاء العالم

استمتع بخيارات الذواقة مع وصفات من طهاة حائزين على نجمة ميشلان للمستخدمين المميزين

جرب توليد وصفات غير محدودة مع دفعة لمرة واحدة وبدون رسوم خفية

قيود RecipeGenAI

قد تحتاج بعض الوصفات إلى تعديل لتعمل بشكل جيد في الحياة الواقعية

تسعير RecipeGenAI

الخطة القياسية : 9. 99 دولارًا شهريًا

تجربة ممتازة: 14. 99 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات RecipeGenAI

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

ارتقِ بمستوى مطبخك مع أداة توليد الوصفات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

لقد قطعت مولدات الوصفات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي شوطاً طويلاً - لم تعد مجرد أفكار لوجبات الطعام، بل أصبحت مساعداً كاملاً في المطبخ، تساعد في تقليل الهدر وتتبع التغذية والتنظيم والإبداع.

في حين أن العديد من الأدوات تقدم مزايا فريدة من نوعها، فإن ClickUp يتجاوز الوصفات. فهو يجمع بين التخطيط الذكي للوجبات وميزات التنظيم القوية لتجربة طهي سلسة. لقد كان هذا التطبيق هو الأداة المفضلة لدي في المطبخ منذ فترة، وأنا متأكد من أنه سيكون لك أيضًا.

اشترك في ClickUp اليوم وغيّر طريقة طهي وجباتك.