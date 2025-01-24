10 قوالب مجانية لتخطيط قائمة العشاء

ما هو أصعب جزء في عملية البلوغ؟ سهل: إدراك أن عليك أن تضع العشاء على الطاولة من الآن وحتى نهاية الوقت. 🍽️

إن التخطيط للوجبات هو تحدٍ عالمي، سواء كنتِ تعملين بمفردك أو تديرين أسرة أو تديرين مطعمًا مزدحمًا. إذا كنت تفكر باستمرار، "ما الذي يجب أن أعده للعشاء الليلة؟" فأنت بحاجة إلى قالب تخطيط قائمة العشاء.

تخطيط الوجبات يمنع إهدار الطعام، ويقلل من تكاليف الطلبات الخارجية وتكاليف التوصيل، ويوفر عليك من الذهاب إلى البقالة بشكل محموم وغير مريح. وبمرور الوقت، يقلل هذا من فاتورة البقالة الشهرية ويمنع التوتر في منتصف الأسبوع. 🧘

تستخدم قوالب تخطيط قوائم الطعام من قبل العائلات والأفراد والمطاعم على حد سواء. وبينما ستؤكد لك جميع الأطراف أن تخطيط الوجبات أمر ضروري، إلا أن العمل المسبق غالبًا ما يكون مرهقًا.

لمساعدتك على البدء، جمعنا لك 10 قوالب ملائمة لتخطيط قائمة الطعام لتستخدمها الآن.

ما هو قالب تخطيط قائمة العشاء؟

قالب تخطيط قائمة العشاء يجعل من السهل التخطيط لوجبات الطعام لفترة زمنية محددة (عادةً ما تكون يوماً أو أسبوعاً أو شهراً). هذه القوالب مفيدة للمهنيين الشباب، والعائلات، والمطاعم، ومنظمي المناسبات، وشركات تقديم الطعام، وغيرها من المنظمات.

تأتي قوالب تخطيط قوائم الطعام بتصميمات مختلفة، وهي مصممة لمجموعات مختلفة من الأشخاص، وتشمل نطاقات زمنية مختلفة. على سبيل المثال، يتعامل مخطط الوجبات الشهرية مع الوجبات للشهر بأكمله، بينما يقوم مخطط الوجبات الأسبوعية بتنظيم الوجبات من الأحد إلى السبت. صُممت بعض القوالب البسيطة للأسر العادية، بينما صُممت تصميمات أكثر تعقيدًا خصيصًا للمطاعم أو منظمي المناسبات أو شركات تقديم الطعام. 🧑‍🍳

تساعدك قوالب تخطيط الوجبات على العصف الذهني للوصفات، وإنشاء قوائم التسوق، وفي النهاية إنشاء قائمة لكل وجبة في اليوم. من خلال التخطيط للوجبات في بداية الأسبوع، ستحافظ على ميزانيتك، وتوفر على نفسك من الصداع، وتقلل من تلف الطعام.

ما الذي يجعل قالب تخطيط قائمة العشاء جيداً؟

باستخدام قائمة العشاء أو قالب تخطيط الوجبات المناسب، يمكنك التخطيط لقوائم الطعام لكل وجبة، كل يوم من أيام الأسبوع (أو الشهر).

سيسمح لك أفضل قالب لتخطيط قائمة العشاء بما يلي:

تصور وجبات الأسبوع: أفضل مخطط لقائمة الطعام يترك مساحة لكل وجبة في اليوم. ابحث عن نموذج يحتوي على مساحة لوصفات وجبات الفطور والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة

أفضل مخطط لقائمة الطعام يترك مساحة لكل وجبة في اليوم. ابحث عن نموذج يحتوي على مساحة لوصفات وجبات الفطور والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة منع هدر الطعام : من أكبر مزايا تخطيط قائمة الطعام هو الحد من هدر الطعام، مما يقلل أيضًا من ميزانية البقالة الشهرية. ابحث عن مخططي الوجبات مع قوالب قوائم البقالة، حتى تتمكن من التسوق بناءً على أفكار العشاء الخاصة بك وتتبع ما يوجد في مطبخك

: من أكبر مزايا تخطيط قائمة الطعام هو الحد من هدر الطعام، مما يقلل أيضًا من ميزانية البقالة الشهرية. ابحث عن مخططي الوجبات مع قوالب قوائم البقالة، حتى تتمكن من التسوق بناءً على أفكار العشاء الخاصة بك وتتبع ما يوجد في مطبخك تحديد الأولويات الوجبات الصحية : تخطيط الوجبات مسبقًا يجعل من السهل تحديد أولويات الطعام الصحي والتأكد من أنك توازن بين وجباتك اليومية من منظور أسبوعي أو شهري 🥒

تخطيط الوجبات مسبقًا يجعل من السهل تحديد أولويات الطعام الصحي والتأكد من أنك توازن بين وجباتك اليومية من منظور أسبوعي أو شهري 🥒 إبقاء الجميع على نفس الصفحة: أجب على الصرخات التي لا تنتهي من "ماذا يوجد على العشاء؟" مع نسخة مطبوعة سهلة الاستخدام من نموذج خطة الوجبات الأسبوعية أو الشهرية حتى تعرف الأسرة بأكملها ما سيأتي

10 قوالب لتخطيط قائمة العشاء لاستخدامها في عام 2024

لا يمكنك أن تقرر ما الذي ستعده للعشاء هذا الأسبوع؟ ستساعدك هذه القوالب العشرة المفيدة لتخطيط قائمة العشاء على اختيار الوجبات المطبوخة في المنزل بدلاً من الوجبات الجاهزة، وتقليل فاتورة البقالة، ومنع التعب من اتخاذ القرار طوال الأسبوع. 🤩

1. قالب تخطيط قائمة الطعام

خطط لوجبات الطعام طوال الأسبوع مع هذا القالب المفيد من ClickUp

الحصول على العشاء على المائدة أمر صعب. لكن الحصول على عشاء على المائدة طوال الأسبوع؟ يبدو ذلك مستحيلاً في كثير من الأحيان.

مع

قالب تخطيط قائمة ClickUp

حقق المستحيل مع خطط الوجبات الأسبوعية. ابدأ بتحديد عدد الأشخاص، وتواريخ البدء والانتهاء، وعدد الوجبات في اليوم، والميزانية الأسبوعية. من هناك، خطط لوجباتك وجدولة إعداد وجباتك أو احفظ الوصفات في "صندوق الوصفات" 🗃️

مع وجود أقسام متاحة لتخطيط الوجبات وقوائم التسوق والمهام اليومية (وصولاً إلى تنظيف الثلاجة!)، يجعل هذا القالب إعداد الوجبات أمرًا سهل الإدارة بشكل مدهش.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المساحة المخصصة للوصفات والمكونات توفر عليك القيام برحلات متعددة إلى متجر البقالة باستخدام هذا القالب الخاص بإعداد الوجبات. قريباً، سوف

إنشاء سير عمل فعال

للحصول على وجبات الطعام على المائدة كل أسبوع.

2. قالب خطة عمل مطعم كليك أب

قم بإدارة مطبخك مثل المطعم باستخدام قالب خطة العمل هذا من ClickUp

هل تستضيف عيد الشكر هذا العام أو تخطط لتجمع عائلي كبير؟ لجعل حفلات العشاء أكثر تنظيماً و تحسين تخطيط العمليات لمطبخك، استفد من قالب خطة عمل مطعم ClickUp .

باستخدام هذا القالب، ستدير مطبخك المنزلي مثل مطعم حائز على نجمة ميشلان. قم بإعداد قائمة مهام منظمة لجميع مهامك، بما في ذلك التخطيط لقائمة الطعام أو شراء البقالة أو إرسال الدعوات. إذا كنتِ تستخدمين استراتيجية فرّق تسد، فحددي الأولويات، وحددي المواعيد النهائية، ووزعي المهام على أفراد الأسرة الآخرين. 📋

لتنفيذ تجمع كبير، فأنت بحاجة إلى خطة مشروع فعالة . لحسن الحظ، فإن أدوات ClickUp المدمجة تجعل من السهل إنشاء استراتيجية تطوير المشروع . استخدم نظام القالب المرمز بالألوان لفهم المهام المكتملة أو قيد التنفيذ وما إذا كانت المهام ذات أولوية عالية. لا توجد قوالب مجانية كهذه أفضل بكثير.

3. قالب إجراءات التشغيل الموحدة لمطعم ClickUp

ابدأ في التخطيط لمطعم أحلامك، من قوائم الطعام إلى إدارة المرافق، مع هذا القالب العملي من ClickUp

هل تريد إعداد العشاء على مائدة مطعمك؟ قبل أن تبدأ في إعداد الوجبات، عليك التأكد من تنظيم كل جانب من جوانب عملك. فوِّض المهام مع ضمان مراقبة الجودة في جميع أنحاء مؤسستك من خلال قالب إجراءات التشغيل الموحدة للمطعم من ClickUp .

يحدد هذا القالب إجراءات التشغيل القياسية (SOP) للمرافق، والصحة والنظافة، وإعداد الطعام، وإنتاج قائمة الطعام, إدارة الطلبات والاتصالات. على سبيل المثال، قم ببناء إجراءات التشغيل الموحدة للمرافق والمعدات الخاصة بك مع تعليمات لغسيل الملابس والصرف الصحي وغسل الأطباق وتنظيف آلة الثلج. تحديد كل إجراء من إجراءات التشغيل الموحدة في نهاية المطاف يحسن كفاءة العملية لمطبخك

بالإضافة إلى ذلك، فإن تقديم لمحة عامة رفيعة المستوى عن مؤسستك - بما في ذلك أهدافك وسياساتك الداخلية ومفهوم مطعمك - يجعل من السهل ضم موظفين جدد مع تحسين خدمة الطعام لديك.

4. قالب نطاق عمل مطعم ClickUp مطعم ClickUp

تأكد من أن جميع العاملين في مطعمك يعرفون أدوارهم ومسؤولياتهم باستخدام هذا النموذج من ClickUp

إذا كنت تدير مطعماً، فإن التخطيط للوجبات هو أكثر بكثير من مجرد التخطيط لقائمة طعام رائعة، فهو يتعلق أيضاً بالتخطيط ل الخدمة الرائعة. وللتأكد من أن جميع العاملين لديك - بما في ذلك المضيفين والخوادم والطهاة - يفهمون واجباتهم اليومية، استفد من نموذج نطاق عمل مطعم ClickUp الخاص بالمطعم .

يحدد هذا القالب بوضوح التسليمات والجداول الزمنية والميزانيات و خطط التواصل لكل عضو في الفريق. ابدأ بتقديم لمحة موجزة عن الدور، ثم تعمق في وصف كل مهمة أو مسؤولية يومية. وأخيرًا، حدد عمليات الموافقة وخطط التواصل حتى يعرف أعضاء الفريق إلى أين يتجهون بأسئلتهم أو مخاوفهم. 🙋

باستخدام هذا القالب المفيد من ClickUp، سيعرف كل شخص داخل مؤسستك ما هو متوقع منه بالضبط حتى يقدموا خدمة أفضل لرواد مؤسستك.

5. قالب بيان العمل الخاص بتطوير الغذاء ClickUp

قم بإطلاق منتج أو وصفة جديدة مع هذا القالب السهل الفهم من ClickUp

هل كنت تعد وصفة جديدة أو منتجًا غذائيًا جديدًا؟ يبسط هذا القالب المنظم بدقة كل جانب من جوانب تطوير الطعام. 🍔

مع قالب نموذج بيان العمل الخاص بـ ClickUp لتطوير الأغذية قم بتنسيق كل جانب من جوانب إطلاق منتج جديد. ابدأ بإدراج اسم الوصفة أو المنتج الخاص بك ثم تعمق في نطاق المنتج، وقم بإدراج جميع المخرجات المحتملة، وحدد ميزانية لمشروعك.

إذا كنت بحاجة إلى إبقاء الأمور هادئة قبل الإطلاق، فاستخدم هذا النموذج لمراجعة قوانين التجارة الإلكترونية وحقوق النشر والعلامات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، أبقِ فريقك والبائعين المحتملين على نفس الصفحة من خلال تضمين الشروط والأحكام الخاصة بك، مثل الاتفاقيات، والقوة القاهرة، وإنهاء الخدمة.

6. قالب خطة الوجبات الأسبوعية من OnPlanners

عبر OnPlanners

سيمنع مخطط الوجبات الأسبوعي هذا التوتر والصداع طوال الأسبوع. تم تصميم قالب خطة الوجبات الأسبوعية سهل المتابعة هذا من OnPlanners لتحديد وجبات الإفطار والغداء والعشاء من الأحد إلى السبت.

بالإضافة إلى أنه يوفر مساحة لقائمة البقالة الخاصة بك، ويقسم العناصر إلى منتجات الألبان والمنتجات والحبوب واللحوم وغيرها من الفئات. ما عليك سوى طباعة النموذج وإضافة وجباتك الأسبوعية وتعليق الجدول في مطبخك لسهولة الوصول إليه.

مع مخطط قائمة الطعام الأسبوعي البسيط هذا، سوف توفير الوقت التخطيط والتحضير وتسوق البقالة. والنتيجة؟ ستقضي وقتًا أقل في المتجر وفي المطبخ، مما يوفر ساعات لا تحصى كل أسبوع. 🕰️

7. قالب مخطط الوجبات الأسبوعي من GooDocs

عبر GooDocs

جزء من عملية التخطيط هو أن تترك لنفسك الكثير من المساحة البيضاء. لحسن الحظ، يتيح لك قالب مخطط الوجبات الأسبوعي من GooDocs الكثير من المساحة البيضاء لكل يوم من أيام الأسبوع. يمكنك خربشة الملاحظات، أو تدوين الأفكار لكل يوم أو كتابة تذكير لنفسك للتحقق من المكونات المتوفرة لديك بالفعل.

ينقسم مخطط الوجبات المجاني القابل للطباعة إلى قسمين أساسيين: وجباتك اليومية وقائمة التسوق. ما عليك سوى ملء الشبكة لتحديد وجباتك، ثم اكتب كل مكون تحتاجه في المتجر. 🛒

الجزء الأفضل؟ من السهل تعليق قالب مخطط الوجبات القابل للطباعة هذا على ثلاجتك للحفاظ على مطبخك منظمًا.

8. قالب القائمة بواسطة Template.net

عبر Template.net

إذا كنت تفتتح مطعماً، أو تقدم الطعام لحفلة، أو تستضيف مناسبة كبيرة، فإن قالب القائمة الجميل هذا من Template.net سيصنع قائمة طعام رائعة للأمسية.

صنف الأطباق كمقبلات، وأطباق رئيسية، ومشروبات، وأطباق أخرى، وقم بتصنيفها إلى مقبلات، وأطباق رئيسية، ومشروبات، وأطباق أخرى، وقم بإدراج أسمائها، وأوصافها، وأسعارها (إن وجدت). ضع اللمسات الأخيرة من خلال تخصيص قالب القائمة القابل للتحرير هذا ليناسب علامتك التجارية.

باستخدام هذا القالب، يمكنك تقديم مناسبة راقية أو مناسبة خاصة في المنزل. ما عليك سوى تحرير القالب عبر الإنترنت، ثم تنزيله بتنسيق PNG أو PDF. من هناك، ضع قائمتك الاحترافية في كل مكان واستعد لإبهار رواد المطعم. ✨

9. قالب خطة الوجبات الأسبوعية من PDFFiller

عبر PDFFiller

هل تريد مخطط وجبات أسبوعي قابل للطباعة بدون أي زغب؟ إذن يجب عليك تجربة هذا القالب البسيط للغاية لخطة الوجبات الأسبوعية من PDFFiller.

بالنسبة لأولئك الذين يرون أن تخطيط الوجبات شر لا بد منه، فهذا هو الأنسب لهم. يتميز هذا القالب بتنسيق شبكي سهل المتابعة لتخطيط وجبات الفطور والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة لكل وجبة من وجبات الأسبوع. ما عليك سوى كتابة التاريخ في أعلى المخطط، ثم اكتب وجباتك اليومية - هذا كل شيء! 📅

باستخدام هذا القالب البسيط، يمكنك التفكير في وجبات الطعام لعائلتك بأكملها دون أن ترهقك عملية التخطيط. ببساطة قم بطباعة النموذج، واملأ أفكار وجباتك، ثم احمله معك إلى المتجر (أو التقط صورة له بهاتفك). والأفضل من ذلك كله، من السهل إعادة طباعة نفس القالب كل أسبوع لتقليل الإرهاق في المطبخ والتخطيط للوجبات.

10. قالب قائمة الطعام من Template.net

عبر Template.net

سواءً كنت تفتتح مطعمًا أو مطعمًا للوجبات السريعة أو مشروعًا للوجبات السريعة، فقد ترغب في عرض أطباقك الشهية. مع هذا القالب متعدد الاستخدامات من Template.net، سيمتع عملاؤك المحتملون أعينهم بمرئيات قائمة الطعام الخاصة بك. 🤤

ما عليك سوى تخصيص القالب حسب علامتك التجارية، وإضافة شعارك ولوحة الألوان والطباعة. من هناك، قم بسرد عناصر القائمة المختلفة، مع إضافة صورة لكل طبق لتوضيح عروضك. قريبًا، سيكون لديك وصف مرئي ومكتوب لكل طبق في مطعمك.

سيجذب هذا القالب الأنيق عملاء جدد مع زيادة المبيعات لشركتك. قم بتبديل النص والصور عبر الإنترنت، وقم بتنزيل ملف PNG، ثم اطبع قائمتك لمشاركتها مع الزبائن. من هناك، شارك القائمة مع عملائك المحتملين عن طريق وضع القائمة على كل طاولة، أو تحميلها كملف PDF على موقعك الإلكتروني، أو إطلاق حملة بريدية مباشرة، أو نشرها خارج مطعمك.

مكافأة:

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ابدأ تخطيط الوجبات مع قوالب تخطيط قائمة العشاء الخاصة بـ ClickUp

يعد إعداد الوجبات مهمة شاقة - خاصةً عندما لا تعرف ما الذي ستعده. تخلص من بعض التوتر مع قالب تخطيط قائمة العشاء المناسب. قم بتبادل الأفكار حول الوجبات، واقرن الوصفات مع كل وجبة من وجبات اليوم، وأنشئ قوائم التسوق مسبقًا لمنع هدر الطعام، وإعطاء الأولوية للأكل الصحي، وخفض تكاليف الطعام. 🙌

دع ClickUp يرتقي بتخطيط وجباتك إلى المستوى التالي. باستخدام قوالب تخطيط قوائم الطعام المفيدة من ClickUp، يمكنك إنشاء قوائم الطعام، وتنظيم إجراءات التشغيل الموحدة للمطبخ، وتحديد نطاق عمل مطعمك، أو حتى إطلاق منتج غذائي جديد.

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