10 قوالب مجانية لتخطيط الوجبات لتوفير الوقت

إذا كنت تسأل كثيرًا "ما الذي يجب أن أعده على العشاء؟" فقد يكون نموذج تخطيط الوجبات هو ما تحتاجه تمامًا.

بصفتك شخصًا بالغًا عاملًا يدير منزلاً، ربما أدركت أن إعداد وجبات الطعام والتخطيط لها مسبقًا أمر ضروري لسير الأمور بسلاسة.

سواء كنت جزءًا من عائلة، أو تعيش بمفردك، أو تدير شركة لتقديم الطعام, قوالب تخطيط قائمة الطعام هي لعبة \ مغيّرة. وفي حين يتفق الجميع على فوائد تخطيط الوجبات، إلا أن الإعداد الأولي قد يبدو مربكاً.

ولتسهيل الأمور، قمنا بتجميع قائمة من 10 نماذج لتخطيط الوجبات لمساعدتك على البدء على الفور.

ما هي قوالب تخطيط الوجبات؟

قالب تخطيط الوجبات هو دليل يساعدك على تنظيم الوجبات وقوائم التسوق والوصفات لفترة محددة، غالبًا ما تكون يومًا أو أسبوعًا أو شهرًا. يوفر طريقة منظمة لتخطيط جميع وجباتك اليومية، من الإفطار إلى العشاء.

يأتي مخطط الوجبات بأنماط مختلفة ويخدم احتياجات مختلفة. على سبيل المثال، قد يغطي قالب تخطيط الوجبات الأسبوعية الوجبات من الاثنين إلى الأحد، بينما قد يغطي البعض الآخر شهرًا كاملاً. يمكنك العثور على إصدارات بسيطة مصممة للاستخدام المنزلي، ومخطط عشاء أسبوعي لوجبة واحدة فقط، بالإضافة إلى خطط أكثر تفصيلاً تناسب العمليات الكبيرة مثل المطاعم أو خدمات تقديم الطعام.

يمكنك حتى تخصيص قوالب تخطيط الوجبات لاستيعاب خمس وجبات أصغر على مدار اليوم بدلاً من الوجبات الثلاث القياسية.

بالتركيز على ستة مبادئ أساسية - الدقة، والتوازن، والتحكم في السعرات الحرارية، وكثافة العناصر الغذائية، والاعتدال، والتنوع - تساعدك هذه القوالب على تحقيق التغذية المتوازنة، وتجنب قرارات الوجبات في اللحظة الأخيرة، وتقليل هدر الطعام.

وقد تساعدك أيضًا على الالتزام بالميزانية من خلال تقليل عمليات الشراء الدافعة في متجر البقالة.

ما الذي يجعل قالب تخطيط الوجبات جيداً؟

يجب أن يعمل مخطط الوجبات الجيد على تبسيط عملية إعداد الطعام من خلال تقديم التنظيم، والتوجيه بشأن أحجام الوجبات، والتوازن الغذائي، وبالتالي يجعل حياتك أسهل بكثير. إليك ما يجب عليك الانتباه إليه:

تخطيط الوجبات: يجب أن يحتوي مخطط قائمة الطعام المثالي على أماكن مخصصة لكل وجبة في اليوم. تأكد من أنه يتضمن أقسامًا لوجبات الإفطار والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة

يجب أن يحتوي مخطط قائمة الطعام المثالي على أماكن مخصصة لكل وجبة في اليوم. تأكد من أنه يتضمن أقسامًا لوجبات الإفطار والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة تكامل قائمة البقالة: تسمح لك قوالب مخطط الوجبات الأسبوعية الجيدة بتحويل خطط وجباتك بسهولة إلى قائمة تسوق، مما يجعل إعداد وجباتك أكثر كفاءة واستدامة

تسمح لك قوالب مخطط الوجبات الأسبوعية الجيدة بتحويل خطط وجباتك بسهولة إلى قائمة تسوق، مما يجعل إعداد وجباتك أكثر كفاءة واستدامة تتبع المعلومات الغذائية: يمكنك الوصول إلى البيانات الغذائية لكل وجبة من اتخاذ خيارات مستنيرة تدعم أهدافك الصحية

يمكنك الوصول إلى البيانات الغذائية لكل وجبة من اتخاذ خيارات مستنيرة تدعم أهدافك الصحية بطاقات الوصفات: اعتبر مخطط الوجبات الأسبوعي مساحة مخصصة لوصفاتك المفضلة، مما يجعل التخطيط للوجبات أكثر متعة. يجب أن تكون قادرًا على العثور على الوصفات المفضلة لديك أو اكتشاف وصفات جديدة دون البحث في مصادر متعددة

إن دمج هذه العناصر في قالب مخطط الوجبات الخاص بك لا يساعدك في الحفاظ على التنظيم فحسب، بل يدعم أيضًا نظامًا غذائيًا متوازنًا وعادات غذائية صحية ويسهل تجربة التسوق من البقالة.

هذا هو السبب في أن استخدام قالب تخطيط الوجبات يمكن أن يصبح أحد أكثر الأشياء المثمرة التي يمكن القيام بها في روتينك الأسبوعي.

💡 نصيحة احترافية: قم بإقران تخطيط وجباتك مع قوالب تعقب العادات لتبسيط مهامك اليومية والبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك.

أفضل 10 قوالب لتخطيط الوجبات

إذا كنت تتساءل باستمرار، "_ماذا تأكل؟" ستساعدك هذه النماذج العشرة لتخطيط الوجبات على اختيار وجبات مريحة ومعدّة في المنزل بدلاً من الوجبات الخارجية، وتقليل نفقات البقالة، وتخفيف التعب من اتخاذ القرارات على مدار الأسبوع.

1. قالب تخطيط الوجبات ClickUp

للحصول على حل تخطيط الوجبات الذي يتجاوز الأساسيات، تحقق من كليك أب . يمكنك من خلال قوالب تخطيط الوجبات اليومية والأسبوعية وتخطيط قوائم الطعام وقوالب تخطيط الوصفات وتقدير تكاليف الوصفات تخطيط الوجبات وتتبع المدخول الغذائي وتنظيم الوصفات في مكان واحد.

قالب تخطيط الوجبات الخاص بـ ClickUp

من بين جميع الأشياء في حياتنا، فإن الطعام الذي نتناوله يؤثر بشدة على شعورنا وأدائنا اليومي. تمامًا كما تستخدم مخطط يومي لتحديد أهدافك وتحقيقها، فإن وضع خطة محكمة للوجبات أمر ضروري للحفاظ على مستويات التغذية والطاقة لديك.

وهنا يأتي دور قالب تخطيط الوجبات في ClickUp صديقك المفضل الجديد في المطبخ. صُمم هذا القالب لتبسيط عملية إعداد وجباتك بالكامل، حيث يتيح لك هذا القالب تخطيط وتنظيم الوجبات وتتبع عدد السعرات الحرارية في مكان واحد مناسب دون عناء.

باستخدام قالب تخطيط الوجبات من ClickUp، يمكنك:

تخطيط الوجبات بسرعة باستخدام قوائم السحب والإفلات

تنظيم الوصفات في مجلدات يسهل الوصول إليها

تتبع المكونات وقوائم التسوق

سواء كنت طباخاً منزلياً أو طاهياً محترفاً، فإن هذا القالب مثالي لتبسيط عملية التسوق من البقالة وإدارة الوصفات وإعداد الوجبات.

لذا، ودِّع توتر وقت الوجبات ورحب بمطبخ منظم جيدًا مع قالب تخطيط الوجبات من ClickUp - لأن تخطيط الوجبات يجب أن يكون سهلاً وليس مرهقًا.

2. قالب تخطيط قائمة ClickUp

لقطة شاشة لقالب تخطيط قوائم الطعام في ClickUp

تمر علينا جميعًا أيام يكون فيها إعداد العشاء أمرًا مزعجًا، وقد يكون التخطيط لأسبوع كامل من الوجبات للعائلة أمرًا مرهقًا للغاية. ولكن مع قالب تخطيط قائمة الطعام يمكنك تحويل هذا التحدي إلى مهمة يمكن التحكم فيها.

ابدأ بتحديد المعايير الخاصة بك - مثل عدد الأشخاص الذين تطبخ لهم، وتواريخ البدء والانتهاء، وعدد الوجبات في اليوم، وميزانيتك الأسبوعية. بمجرد الانتهاء من ذلك، استخدم القالب لتخطيط وجباتك، وجدولة وقت الإعداد، وحتى حفظ وصفاتك المفضلة في "صندوق وصفات" سهل الاستخدام

مع أقسام مخصصة لتخطيط الوجبات وقوائم التسوق والمهام اليومية (نعم، حتى تنظيف الثلاجة!)، يضفي هذا القالب النظام على روتين مطبخك. بالإضافة إلى ذلك، فهو منقذ لتجنب رحلات البقالة الإضافية من خلال الحفاظ على تنظيم المكونات والوصفات في مكان واحد.

قريبًا، سترى أن دمج هذا القالب في روتين تخطيط وجباتك يشبه استخدام تطبيق قائمة المهام لمطبخك

3. قالب وصفة ClickUp

قالب وصفة ClickUp

هل تعبت من البحث في كتب الطبخ القديمة والملاحظات المبعثرة عن وصفاتك المفضلة؟ قالب وصفة كليك أب يتيح لك تجميع كل وصفاتك في مكان واحد لسهولة الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، فهو مثالي للطهاة الذين يتطلعون إلى إعداد كتب طهي مخصصة ومشاركة إبداعاتهم في الطهي مع الأصدقاء أو العملاء.

باستخدام هذا القالب، يمكنك تصنيف الوصفات حسب النوع أو المكون أو الوجبة، مما يجعل من السهل العثور على ما تشتهيه.

يتيح لك كل إدخال وصفة تضمين التعليمات التفصيلية والمكونات ووقت التحضير وحتى الصور. يمكنك استخدام هذا كقالب لخطة نظام غذائي لتتبع التعديلات ونصائح الطهي والملاحظات الشخصية حتى يصبح كل طبق بالطريقة التي تحبها. سواء كنتِ تخططين لوجبات أسبوعية أو تحتفظين بوصفات خاصة لوليمة عطلة، فإن هذا القالب يبسط العملية ويضمن لكِ أن يظل مطبخك منظماً.

4. قالب تكلفة وصفة كليك أب

قالب تكلفة وصفة ClickUp الوصفة

إذا كنت من منظمي الوجبات المهتمين بالميزانية أو تدير مشروعًا تجاريًا للطعام، فإن إعداد قائمة طعام فعالة من حيث التكلفة أمر حيوي. ووجود نظام موثوق لتتبع وتحليل تكاليف الوصفات أمر بالغ الأهمية. وهنا يأتي دور قالب وصفة تكلفة الوصفات من ClickUp يقدم طريقة مبسطة لإدارة هذه التفاصيل.

هذا القالب يجعل الأمر سهلاً لـ

تقدير تكاليف المكونات لأي وصفة، مما يمنحك فكرة واضحة عن نفقاتك

قارن بين تكاليف الوصفات المختلفة قبل إعداد قائمة التسوق الخاصة بك، مما يساعدك على البقاء في حدود ميزانيتك

احصل على نظرة شاملة لميزانية البقالة الإجمالية الخاصة بك، مما يضمن لك أن كل طبق تقوم بإعداده يكون لذيذاً وفعالاً من حيث التكلفة

قالب تكلفة الوصفات من ClickUp مصمم خصيصًا لجعل مراقبة تكاليف المكونات في وصفاتك أسهل، مما يؤدي إلى تقليل هدر الطعام. هذا القالب مليء بالميزات:

الحالات المخصصة: تتبع تقدمك من خلال حالات مثل: مكتملة، وفي المخزون، ومنخفضة في المخزون، ومنتهية الصلاحية، ومطلوبة

تتبع تقدمك من خلال حالات مثل: مكتملة، وفي المخزون، ومنخفضة في المخزون، ومنتهية الصلاحية، ومطلوبة الحقول المخصصة: قم بتخزين جميع التفاصيل الأساسية واستخدم خمس سمات فريدة من نوعها، مثل وزن العبوة ووزن الكمية ووحدة القياس وتكلفة السلعة والوصفة

قم بتخزين جميع التفاصيل الأساسية واستخدم خمس سمات فريدة من نوعها، مثل وزن العبوة ووزن الكمية ووحدة القياس وتكلفة السلعة والوصفة طرق عرض مخصصة: يمكنك الوصول إلى بياناتك من خلال ثلاث طرق عرض مختلفة، بما في ذلك طريقة عرض تكلفة الوصفة وطريقة عرض "ابدأ هنا" وطريقة عرض لوحة الوصفات، مما يجعل كل شيء منظمًا وفي متناول يدك

يمكنك الوصول إلى بياناتك من خلال ثلاث طرق عرض مختلفة، بما في ذلك طريقة عرض تكلفة الوصفة وطريقة عرض "ابدأ هنا" وطريقة عرض لوحة الوصفات، مما يجعل كل شيء منظمًا وفي متناول يدك إدارة المشروع: عزز تتبع تكلفة الوصفة باستخدام أدوات مثل تتبع الوقت والعلامات وتحذيرات التبعية ورسائل البريد الإلكتروني

يدمج ClickUp كل هذه البيانات مع تطبيق قائمة المهام، مما يسهل عليك الاحتفاظ بكل هذه المعلومات في مكان واحد.

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5. قالب حساب تكاليف وصفة مطعم ClickUp

قالب حساب تكاليف وصفة مطعم ClickUp

بالنسبة للمطاعم وشركات الخدمات الغذائية، يعد تتبع تكاليف الطعام أمرًا ضروريًا لحساب الأرباح المحتملة لكل طبق بدقة. إن قالب حساب تكاليف وصفة مطعم ClickUp أداة قوية لمساعدتك في تحديد التكاليف الدقيقة لجميع وصفاتك.

هذا المخطط الأسبوعي للوجبات الأسبوعية يبسط حساب تكلفة المكونات ومقارنة الوصفات وإدارة ميزانيتك الإجمالية.

مع ميزات مثل الحالات المخصصة والحقول المخصصة، يمكنك بسهولة تتبع ما هو متوفر في المخزون، وما هو منخفض، وما يحتاج إلى طلبه. يتضمن القالب أيضًا طرق عرض مخصصة تتيح لك رؤية جميع بياناتك في لمحة، مما يجعل تعديل التكاليف حسب الحاجة أمرًا سهلاً.

يتيح لك هذا القالب التركيز على ما يهم حقًا - تقديم طعام رائع مع زيادة أرباحك إلى أقصى حد.

6. قالب المخطط الأسبوعي ClickUp

قالب المخطط الأسبوعي ClickUp

إذا كنت تشعر بالإرهاق بسبب مهامك الأسبوعية, قالب المخطط الأسبوعي من ClickUp ينقذك ويضفي بعض النظام على حياتك.

يوفر هذا القالب المدمج في شكل سبورة بيضاء، عرضًا واضحًا لمهامك، مما يتيح لك وضع علامة "مفتوح" أو "مكتمل" لتتبع تقدمك في إعداد وجباتك.

ويتميز بحقول مخصصة، حيث يمكنك تصنيف مهام تخطيط وجباتك وإضافة ملاحظات مفصلة، مما يسهل عليك رؤية قائمة الطعام الأسبوعية واحتياجاتك من البقالة. من خلال طرق عرض ClickUp المخصصة، مثل دليل البدء ولوحة المخطط، يمكنك تخصيص طريقة العرض الخاصة بك لتتناسب مع أسلوبك في التخطيط.

عند التخطيط للوجبات مع أفراد عائلتك، فإن هذا قالب إدارة الوقت يجمع بين ميزات مثل تعيين المهام للأشخاص، وتحديد تواريخ الاستحقاق لمشاركة عائلتك أفكارهم، وتحديد أولويات الأنشطة مثل التسوق أو إعداد قوائم تسوق البقالة مع وضع ملصقات.

يُعد هذا القالب أداة فعالة لـ حافظ على تنظيم وجباتك الأسبوعية بأكملها وعلى المسار الصحيح.

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7. قالب خطة الوجبات الأسبوعية من OnPlanners

عبر OnPlanners قد يبدو التخطيط لوجباتك الأسبوعية أمرًا شاقًا، ولكن هذا القالب يزيل التوتر من العملية. إن قالب خطة الوجبات الأسبوعية من OnPlanners هو أداة مباشرة لتنظيم وجبات الإفطار والغداء والعشاء لكل يوم من أيام الأسبوع، من الأحد إلى السبت.

ما يجعل قالب مخطط الوجبات الأسبوعي هذا أكثر ملاءمة هو المساحة المخصصة لقائمة البقالة الخاصة بك. يتم تصنيف العناصر بدقة إلى منتجات الألبان والمنتجات والحبوب واللحوم وغيرها، مما يجعل التسوق أمرًا سهلاً للغاية.

اطبع القالب ودوّن وجباتك وألصقه على الثلاجة للرجوع إليه بسرعة.

باستخدام هذا المخطط الأسبوعي السهل لقائمة الطعام الأسبوعية، سوف تقومين بتبسيط عملية إعداد وجباتك وتوفير الوقت في التسوق من البقالة وتقليل الوقت الذي تقضيه في المطبخ.

يمكنك أيضًا دمج هذه العملية مع تطبيقات المخطط الرقمي لمزيد من الراحة.

8. قالب خطة الوجبات الأسبوعية من Edit.org

عبر Edit.org إذا كنت أخصائي تغذية أو أخصائي تغذية يقدم خطط وجبات مخصصة للعملاء، فأنت تعلم أهمية وجود خطة وجبات أسبوعية أو شهرية لسلاسة العمليات.

سواء كان ذلك لشخص يعاني من الحساسية الغذائية أو احتياجات غذائية محددة أو شخص نباتي، فإن قالب إعداد الوجبات المصمم جيدًا يساعدك على التخطيط وضمان عدم إغفال التفاصيل المهمة.

إن قالب خطة الوجبات الأسبوعية من Edit.org يساعدك على تضمين ليس فقط جدول الوجبات لكل يوم بل أيضاً قائمة التسوق والنصائح المفيدة والتوصيات والتواريخ ذات الصلة.

بمجرد تصميم القائمة الأسبوعية وحفظها، يمكن الوصول إليها في أي وقت من ملف تعريف المستخدم الخاص بك. يمكنك تحديثها بسهولة حسب الحاجة، وتعديل النص حسب القوائم المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة شعار شركتك وألوانها لإضفاء لمسة احترافية.

وأخيراً، يمكنك تنزيل القالب وطباعته لتوزيعه أو عرضه حسب الحاجة.

9. قالب إكسل مخطط الوجبات الأسبوعي بواسطة Vertex42

عبر فيرتكس 42 إذا كنت من محبي جداول بيانات جوجل، فأنت محظوظ - إليك نموذج مجاني لتخطيط الوجبات من أجلك فقط!

إن قالب خطة الوجبات في جداول بيانات جوجل من Ultimate Meal Plans مثالي لأي شخص مرتاح في نظام Google البيئي. يتكامل مع إعداداتك الحالية، مما يساعدك على البقاء منظمًا والحفاظ على الانضباط الذاتي دون الحاجة إلى أداة جديدة للتخطيط الفعال للوجبات الأسبوعية.

يوفر قالب القائمة الأسبوعية القابل للتخصيص هذا تصميمًا نظيفًا وسهل الاستخدام لتتبع وجباتك للأسبوع. يتميز بأقسام لقائمة البقالة وإدخالات الوجبات الخاصة بك، مما يساعدك على البقاء على رأس لعبة التخطيط الخاصة بك.

تنزيل هذا القالب

قم بإعداد وجباتك دون عناء مع قوالب تخطيط الوجبات من ClickUp

تخطيط الوجبات لا يتعلق فقط بتحديد ما ستأكله، بل هو طريقة ذكية للحفاظ على صحتك، وتجنب إهدار الطعام، وتوفير المال على الوجبات الجاهزة، وتقليل رحلات البقالة التي تسبب لك التوتر في اللحظة الأخيرة.

ما يجعل قوالب تخطيط الوجبات من ClickUp مثالية هو أنها مجانية الاستخدام، وقابلة للتخصيص، وتجمع بين إدارة المشروع وتخطيط الوجبات. وهي تتكامل مع تطبيقات التخطيط اليومي، مما يساعدك على تدوين أفكار الوجبات، وإدارة قوائم البقالة، وتبسيط عملية إعداد الوجبات بالكامل - كل ذلك في مكان واحد.

هل أنت مستعد للارتقاء بلعبة تحضير الوجبات؟ اشترك مجاناً اليوم وابدأ في التخطيط لوجباتك دون عناء.