أفضل 10 أدوات وتطبيقات برمجيات وتطبيقات إنتاجية ADHD 2025

إخلاء مسؤولية: تهدف هذه المقالة إلى تقديم معلومات عن أدوات واستراتيجيات الإنتاجية. ولا يُقصد منها أن تكون بديلاً عن المشورة الطبية المتخصصة أو التشخيص أو علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو أي حالة صحية أخرى

ارفع يدك إذا سبق لك أن شعرت بالتشتت أو عدم الانتباه أو عدم التحفيز أو التململ في العمل. 🙋🏼‍♀️

في حين أن عددًا من العوامل داخل العمل أو خارجه قد تساهم في هذه المشاعر، إلا أنها تعكس أيضًا بعض التحديات الشائعة التي يواجهها البالغون المصابون باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط) بشكل يومي. الحالات العصبية المتنوعة يُعتقد أنها غير مشخصة إلى حد كبير لدى البالغين -خاصة بين النساء. والآن، ألم نشاهد جميعًا مقطع فيديو يسلط الضوء على أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط وفكرنا: _هذا يبدو مألوفًا جدًا؟

لقد مررنا بهذه الحالة - بل إن بعضنا مر بها منذ سنوات. 😅

بغض النظر عما إذا كنت قد عانيت منه منذ الطفولة أم لا، فإن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في مرحلة البلوغ يمكن أن يخلق بعض العقبات الخطيرة عند مواجهة حتى المهام البسيطة.

ويأخذ ضغط التزاماتنا معنى جديدًا تمامًا بعد أن أصبحنا نواجه أكثر من مجرد اختبار الإملاء وتدريبات كرة القدم ودروس الكلارينيت بعد المدرسة كل أسبوع. 🥵

فأعمالنا وحياتنا الشخصية وأمورنا المالية ومشاعرنا وخياراتنا يتوقف عليها الكثير من النجاح. وبصراحة، فإن قائمة المهام البسيطة التي تبقينا على المسار الصحيح لا تفي بالغرض في بعض الأحيان.

إن التحدي الذي نواجهه هو أن نبقى على رأس مهامنا ونتجاوز توقعاتنا و زيادة الإنتاجية يصبح الأمر أكثر تعقيدًا عندما لا نضطر إلى الموازنة بين مسؤولياتنا فحسب، بل نعتمد على تطبيقات متعددة لإنجاز المهمة. ناهيك عن أن العديد من هذه الأدوات لا يتم إنشاؤها باستخدام التنوع العصبي في الاعتبار .

لحسن الحظ، هناك عدد من التطبيقات القوية والديناميكية الصديقة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط الحركة وتشتت الانتباه لمعالجة هذه العقبة.

سواء كنت تتطلع إلى تحديد وقت يومك، أو الالتزام بالمواعيد النهائية، أو إعادة تصميم الطريقة التي ترسم بها عملياتك - هناك أداة إنتاجية لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط مصممة لتلبية احتياجاتك. لقد قمنا بتنسيق هذه القائمة التي تضم أفضل 10 تطبيقات بعناية تطبيقات ADHD للتغلب على كل المهام اليومية بما في ذلك الميزات الرئيسية والإيجابيات والسلبيات ومراجعات المستخدمين والتسعير والمزيد.

دعونا ننتقل إلى ذلك! 🐰

كيف يمكن لأدوات الإنتاجية أن تكافح اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) لدى البالغين يمكن أن يكون من الصعب تشخيصه وعلاجه ومناقشته مع أقرانك.

_تعرف على المزيد من المعلومات حول عملية تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط لدى البالغين وغيرها من الأسئلة الشائعة المفيدة في

_/مرجع/ https://chadd.org/wp-content/uploads/2018/05/Diagnosis.pdf صحيفة الحقائق هذه على الإنترنت %/%href/

.

يمكن أن يظهر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مع فرط النشاط بعدة طرق منها:

الأرق

النسيان

فرط التركيز أو التركيز الشديد على مهمة واحدة

عدم الاهتمام بالتفاصيل

بدء مهام جديدة دون الانتهاء من المهام السابقة

وبعبارة أخرى، يمكن أن يشعر الجميع بهذه المشاعر أو مروا بها في مرحلة ما، بغض النظر عن البيئة أو المسمى الوظيفي أو العمر أو التشخيص.

ومع ذلك، فإن التعامل مع هذه الأعراض المستمرة ليس بالأمر السهل، ويمكن أن تترك آثار اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين تأثيرًا دائمًا على حياة الفرد اليومية دون وجود الموارد المناسبة لكبح جماحها. 🎣

يعد الاعتماد على برنامج إدارة العمل المناسب طريقة رائعة للبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط للتغلب على بعض هذه التحديات من خلال إنشاء إجراءات وعمليات مخصصة لإدارة أعراضهم بشكل يومي - ووفقًا لشروطهم الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، تماماً مثل كيفية ظهور اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط بطرق لا تعد ولا تحصى، هناك أنواع مختلفة من أدوات العمل لاستهداف أي مجال من مجالات الإنتاجية التي تحتاج إلى بعض الحب الإضافي. خاصة:

تطبيقات التقويم لتذكر الأحداث المهمة أو المواعيد النهائية والالتزام بها

لتذكر الأحداث المهمة أو المواعيد النهائية والالتزام بها برنامج رسم الخرائط الذهنية لتصور سير عملك وتفصيل المفاهيم

مؤقتات رقمية لإيجاد توازن في يومك

لإيجاد توازن في يومك محررات الملاحظات والمستندات لتخزين الملفات والصور والنصوص والوصول إليها بسرعة

لتخزين الملفات والصور والنصوص والوصول إليها بسرعة برنامج المساعد الصوتي أو برنامج النسخ للحفاظ على التعليقات المهمة من السقوط في الشقوق

_ولا يزال هناك المزيد!

ستكون أداة إنتاجية ADHD التالية المفضلة لديك محملة أيضًا بميزات تساعدك على البقاء منظمًا ، وإدارة الوقت الذي تقضيه في التطبيق، وتذكر النقاط الرئيسية، والاهتمام بالتفاصيل، والمضي قدمًا، مهمة واحدة في كل مرة.

تكمن الفكرة في تعزيز إنتاجيتك مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط من خلال العمل بذكاء وليس بجهد أكبر. استخدم هذه القائمة كمصدر لجعل عملياتك اليومية أكثر سلاسة 🙂

10 أدوات إنتاجية لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط

بدلاً من أن تسمح لنفسك بالشعور بالإحباط بسبب العدد الهائل من التطبيقات في هذه الفئة، دع هذه 10 أدوات من أدوات ADHD دليل أدوات الإنتاجية نحو القرار الأفضل لحالتك الخاصة.

تابع القراءة لتتعرف على تفاصيل كل ميزة لا غنى عنها في أدوات العمل المصممة لمساعدة البالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط على التغلب على أعراضهم وزيادة الكفاءة وإيجاد المتعة في روتينهم اليومي.

1. كليك أب

اجمع كل أعمالك معًا واعرضها بأكثر من 15 طريقة قابلة للتخصيص لتعزيز الإنتاجية مع ADHD في ClickUp ClickUp هو منصة الإنتاجية المثالية لربط جميع أعمالك عبر التطبيقات في مكان واحد. يعتمد المستخدمون وفرق العمل وحتى الشركات بأكملها على ClickUp لمجموعتها الغنية من ميزات قابلة للتخصيص بالكامل ولكن ما يجعلها ميزة حقيقية لأي شخص بالغ يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط هو قدرتها على إعادة قوة العمل بين يديك.

ينشئ ClickUp مركزًا مركزيًا للعمل لتحديد أولويات واضحة، وإدارة الوقت، والبقاء على اطلاع دائم، والبقاء على المسار الصحيح. مع تسلسل هرمي مرن البنية التحتية، وأكثر من 15 طريقة عرض لسير العمل، و أكثر من 1,000 عملية تكامل ، فإن ClickUp يغطي احتياجات عملك من البداية إلى النهاية دون أن تضيع في زحمة التنقل بين التطبيقات.

ولكنه أكثر من مجرد برنامج نموذجي لإدارة العمل. فمُستندات ClickUp، ولوحات الكتابة والخرائط الذهنية ومكتبة متنامية من القوالب المُنشأة مسبقًا تزود كل مستخدم بالأدوات التي يحتاجها للعمل على أفكاره لحظة حدوثها - كل ذلك داخل مساحة العمل الخاصة به. وبالإضافة إلى أدوات سير العمل هذه، فإن ClickUp يتمتع أيضًا بواجهة سهلة الاستخدام لتعلم ميزاته والتنقل في المنصة إلى أقصى حد.

الميزات الرئيسية لـ ClickUp

هناك ميزة ClickUp لكل احتياجات، وهي مستندات ClickUp لإنشاء مواقع ويكي جميلة و تسجيل محاضر الاجتماعات , اللوحات البيضاء لاستعراض إبداعك، و أهداف النقر فوق الأهداف للوصول إلى آفاق جديدة

تتحدث ميزات ClickUp الرئيسية التالية عن العادات اليومية التي تُحدث فرقًا كبيرًا في أيامنا وهي مثالية لأي شخص يتعامل مع آثار اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

طرق عرض متعددة للمشاريع

اختر أفضل طريقة لتصور مهامك ومشاريعك وسير عملك من بين أكثر من 15 طريقة عرض بسيطة لكنها قوية بما في ذلك التقويم، القائمة، القائمة، العرض اللوحة الشبيهة بكانبان، العرض الخرائط الذهنية، عرض كل شيء، والمزيد. 🤯

قم بسحب المهام وإفلاتها في طريقة عرض التقويم في ClickUp

يمكن أن يُحدث العثور على طريقة العرض المناسبة فرقًا كبيرًا بالنسبة للبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو الذين يتلاعبون بمواعيد نهائية متعددة في وقت واحد. كما أنه أمر تمكيني للغاية! فمعرفة أن لديك القدرة على تخطيط المهام التي أمامك يكسر أي خوف وراء مجرد البدء ويهيئك لسير عمل متسق وواضح للمضي قدمًا.

تثبيت المهام في علبة المهام الخاصة بك

فكّر في علبة المهام كمربع "الحفظ لوقت لاحق" في مساحة العمل الخاصة بك. 📥

هل مررت يومًا ما بأحد تلك الأيام التي يكون فيها صندوق الوارد الخاص بك مكتظًا تمامًا وليس لديك أي فكرة من أين تبدأ في تضييق نطاق المهام؟ هذا هو المكان الذي يكون فيه تثبيت المهام في ClickUp مفيدًا - خاصةً عند التخطيط لليوم الذي ينتظرك.

إن تثبيت شيء ما في علبة المهام في ClickUp يعني أنك قمت بتصغير مهمة أو مستند إلى شريط يمكن الوصول إليه في أسفل الشاشة (علبة المهام).

قم بتصغير أي مهمة أو مستند في ClickUp لتثبيته في علبة المهام وإعادة زيارته في أي وقت

يمكنك إعادة ترتيب المهام ببساطة عن طريق السحب والإسقاط، أو إزالة أي مهام عن طريق فتحها وإغلاقها عند الانتهاء. بهذه البساطة! وفعالة للغاية للخروج من وضع التركيز المفرط خلال اليوم. 💪🏼

إشعارات مخصصة

يمكن أن يؤدي أي إجراء إلى تشغيل إشعار في ClickUp -إذا كنت تريد ذلك! تمنحك الإشعارات القابلة للتخصيص القدرة على تلقي إشعارات بأكبر عدد تريده من التحديثات أو أقل عدد تريده، وفي أي عدد تريده من الأماكن. أي تطبيق الويب أو جهازك المحمول أو نافذة المتصفح أو صندوق البريد الإلكتروني.

حتى يمكنك تخصيص الوقت الذي تريده تلقي إشعارات للحفاظ على تركيزك عندما تكون نشطًا في مهمة أخرى!

تتبع مرن للوقت تتبع الوقت في ClickUp هو الترياق المضاد للتركيز المفرط على مدار اليوم. قم بتعيين تقديرات الوقت مسبقًا، وأضف الملاحظات، وقم بإصلاح الأخطاء يدويًا، واضبط مؤقتًا لتظل متصلاً بمهامك الحالية للوقت الأمثل. ⏰

أدوات تتبع الوقت في ClickUp تجعل من السهل تسجيل الوقت ومراقبته بكفاءة

يتيح لك المؤقت العام في ClickUp التنقل بين المهام أثناء تشغيل المؤقت، ويمنحك خيار إضافة علامات أو تسميات إلى وقتك المتتبع للحصول على تحليل مفصل للمكان الذي تذهب إليه طاقتك على مدار اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بدء وإيقاف الوقت من أي مكان على الويب باستخدام ملحق ClickUp Chrome!

أتمتة التكامل

هناك أكثر من 100 طريقة لـ أتمتة مهامك الروتينية في ClickUp ! هذا لا يوفر لك الوقت فقط من خلال الاستغناء عن العمل المزدحم الذي ينطوي عليه العمل اليومي المتناسق، بل يمكن أن يلغي أيضًا الحاجة إلى فتح تطبيقات أخرى للوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني والتقويمات والبيانات وغيرها. ♻️

هناك حتى قوالب مبنية مسبقًا مع المشغلات والإجراءات المحددة مسبقًا لمساعدتك في إنشاء سير العمل الآلي الأكثر كفاءة!

تذكيرات سريعة وسهلة

يمكن للقليل من التنبيهات أن تقطع شوطًا طويلاً، وببساطة التذكيرات في ClickUp تجعل من السهل البقاء على رأس المهام والمحادثات الصغيرة لكل من الأحداث الفردية أو المتكررة. إنشاء تذكير سهل مثل الضغط على الحرف R على لوحة المفاتيح!

تعيين تذكيرات في ClickUp للبقاء على رأس العادات الإيجابية الجديدة

هذه اختصار لوحة المفاتيح يستدعي ميزة التذكيرات إلى شاشتك حيث يمكنك إضافة المرفقات والتواريخ والجداول الزمنية وحتى تفويض العناصر إلى فريقك على الفور.

بالإضافة إلى أن جميع التذكيرات الخاصة بك موجودة في ميزة الصفحة الرئيسية في ClickUp حيث يمكنك إعادة ترتيبها أو تأجيلها أو تعديلها حسب الحاجة.

البحث عن المزيد_ نصائح حول كيفية استخدام ClickUp **_لإتقان اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟ لقد حصلنا عليها!

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مئات من الميزات المرنة وسهلة الاستخدام لمكافحة أصعب أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط

قابل للتخصيص بشكل كامل لتمكينك من العمل بالأسلوب الذي يناسبك أكثر من غيره

أكثر من 1,000التكامل مع أدوات العمل الأخرى بما في ذلك Google Drive وOneDrive وSlack وZoom لتبسيط أي عملية وتبسيطها

فعّالة من حيث التكلفة - كل هذه الميزات وأكثر متاحة لأي شخص على خطة كليك أب المجانية للأبد ❌ ❌ كليك أب سلبيات

لا تتوفر جميع طرق عرض ClickUp العديدة على تطبيق الجوال حتى الآن

أطنان من الميزات يمكن أن تتسبب في منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

تسعير #### ClickUp

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام ClickUp في تجربته الغنية بالميزات، دون أي تكلفة على الإطلاق. يمكنك الوصول إلى الكثير من الأدوات القوية والقابلة للتخصيص بالكامل على باقة ClickUp المجانية للأبد، بما في ذلك السبورات البيضاء، والمستندات، والمفكرة، والخرائط الذهنية، وغيرها.

مجانية للأبد: أطنان من طرق العرض القابلة للتخصيص، وأدوات الإنتاجية، ومهام غير محدودة، و100 ميجابايت من السعة التخزينية، والمزيد

أطنان من طرق العرض القابلة للتخصيص، وأدوات الإنتاجية، ومهام غير محدودة، و100 ميجابايت من السعة التخزينية، والمزيد غير محدود (7 دولارات لكل عضو، شهريًا): مساحة تخزين غير محدودة، وتكامل غير محدود، ولوحات معلومات غير محدودة، وتقارير رشيقة، والمزيد

مساحة تخزين غير محدودة، وتكامل غير محدود، ولوحات معلومات غير محدودة، وتقارير رشيقة، والمزيد الأعمال (12 دولارًا لكل عضو، شهريًا): Google SSO، وفرق عمل غير محدودة، وتصدير مخصص، ومشاركة عامة متقدمة، وأتمتة متقدمة، والمزيد

Google SSO، وفرق عمل غير محدودة، وتصدير مخصص، ومشاركة عامة متقدمة، وأتمتة متقدمة، والمزيد المؤسسات (اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار): وضع العلامات البيضاء، وواجهة برمجة التطبيقات للمؤسسات، والإعداد الموجه، ومدير نجاح مخصص

ما رأي الأشخاص في تعزيز الإنتاجية باستخدام ClickUp

مراجعات العملاء التي تم التحقق منها من اثنين من مستخدمي ClickUp

| "تعجبني حقًا الطريقة التي تساعدني بها ClickUp في تنظيم المعلومات ومشاركة المحتوى القيّم مع فرق العمل المختلفة، وإبقائنا جميعًا على نفس الصفحة لضمان الإدارة الصحيحة لمشاريعنا من خلال توفير المعلومات المطلوبة من خلال تنظيمها بخيارات العرض المختلفة التي يقدمونها. بالإضافة إلى قدرات الأداة، فإن فريق الدعم الخاص بهم مذهل أيضاً. لقد واجهت بعض المشاكل في الماضي مع المنصة وكان فريقا الدعم (التقني والمالي وهما الفريقان اللذان كنت على اتصال بهما) محترفين للغاية ومهتمين بحل المشاكل، مما ساعدني في حل أي مشكلة أو مشكلة بسرعة كبيرة. لقد نجحوا حقًا في ذلك!"_ [](|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------) ||"أنا مستخدم جديد لتطبيق Due، وقد منحته أربع نجوم لأن بساطة إضافة المهام تعني أنني من المحتمل أن أسجلها ووظيفة التذكير مستمرة وتعمل. ومع ذلك، فأنا أواجه أيضًا بعض المضايقات التي قد تكون قابلة للتصحيح، ولكن الدعم من قبل المطور غير موجود. على سبيل المثال، في كل مرة أقوم فيها بتعديل مهمة ما أتلقى إشعارًا على ساعة آبل الخاصة بي بأنه تم تعديل مهمة ما. يمكنني ببساطة إيقاف تشغيل تذكيرات الساعة، ولكن بعد ذلك سأفقد بعض وظائف Due." /href/https://apps.apple.com/us/app/due/id524373870?see-all=reviewsMac App Store Review/%href/ |

تقييمات العملاء المستحقين

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

3. تركيز الدماغ

عبر تركيز الدماغ على جوجل بلاي

Brain Focus هو المكافئ لمستخدم Google Pixel لمستخدمي Google Pixel لمؤقت الاستحقاق. 📱

يتوفر Brain Focus على Google Play فقط، وهو تطبيق بسيط وفعال عندما يتعلق الأمر بإدارة الوقت للمهام البسيطة.

يعتمد هذا التطبيق على تقنيات شائعة مثل مؤقتات بومودورو حيث يمكنك ضبط وقت جلسة عملك ومكافأة نفسك باستراحة بمجرد انتهاء المؤقت. عندما ينتهي وقت استراحتك، تُستأنف الجلسة من جديد ويتكرر النمط.

الميزات الرئيسية لـ #### Brain Focus

إيقاف جلساتك مؤقتاً واستئنافها في أي وقت

تعطيل إشعارات الواي فاي والهاتف أثناء جلسات العمل للبقاء على المهمة

جلسات مرنة حيث يمكنك إضافة الوقت أو طرحه

أكثر من 30 لغة للاختيار من بينها أثناء استخدام هذا التطبيق

✅ إيجابيات التركيز الذهني

سهولة استخدام وتعلم تطبيق المؤقت هذا

تطبيق Brain Focus متجذر في تقنيات الإنتاجية التي أثبتت جدواها لمساعدتك في تنظيم الوقت

ميزات التخصيص لضبط الإعدادات لكل مهمة

❌ ❌ ❌سلبيات Brain Focus

متاح فقط على أجهزة أندرويد

لا يوفر وظائف تتجاوز المؤقت اليومي عندما يتعلق الأمر بتعزيز الإنتاجية الإجمالية مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط

المزيد من الميزات المتقدمة متاحة فقط بتكلفة إضافية من خلال عمليات الشراء داخل التطبيق

تسعير #### Brain Focus

Brain Focus هو تطبيق مجاني لأجهزة Android وبعض أجهزة Chromebook. هذا التطبيق غير متاح للأجهزة التي لا تعمل بنظام أندرويد بما في ذلك أي من منتجات أبل (حتى لو كنت تستخدم جوجل كروم على جهاز ماك بوك، لقد جربت ذلك).

ما رأي الناس في تعزيز الإنتاجية باستخدام Brain Focus

تقييمات العملاء التي تم التحقق منها من اثنين من مستخدمي Brain Focus

| "هذا أول برنامج يمكنني استخدامه بسهولة للتحكم في دورات العمل/الراحة. هناك مشكلة واحدة لم أستطع التعامل معها وهي أنه عندما تنطفئ الشاشة، يظل البرنامج يعرض أزرار التحكم وإذا احتفظت بالهاتف في جيبك، يتم الضغط على هذه الأزرار بشكل عشوائي. جرّبت خيارات تهيئة مختلفة ولم ينجح أي منها بالنسبة لي." /href/https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AT.PomodoroTimerGoogle Play Review/%href/ ||"تطبيق رائع بشكل عام. أعاني من مشاكل في التركيز، لذا فهو يساعدني على المذاكرة من خلال تقسيم وقت المذاكرة إلى أجزاء يمكن التحكم فيها من الدراسة والاستراحات. أحب أيضًا كيف يمكنك تخصيص الأصوات لنهاية وقت العمل وأوقات الاستراحة (أحب بشكل خاص صوت التصفيق لنهاية جلسة العمل لأنه يجعلني أشعر بمزيد من الإنجاز). انتقادي الوحيد هو أن الإحصائيات لا تحتوي على خيار شهر واحد، فقط 7 أيام أو 6 أشهر." _ _href/https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AT.PomodoroTimerGoogle Play Review/%href/ |

تقييمات العملاء #### Brain Focus

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

4. تقويم جوجل

عبر تقويم جوجل لم تكن تعتقد أننا سنقوم بإعداد قائمة بالتقويم المفضل لدينا و تطبيقات التذكير بدون ذكر تقويم جوجل هل فعلت؟

تقويم Google مجاني للاستخدام الشخصي وجزء من مجموعة Google Workspace الخاصة بـ Google Workspace من أدوات الإنتاجية. مثالية للبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط لمتابعة الاجتماعات وتحديد المناسبات الاجتماعية وتحديد المواعيد, حظر الوقت وأكثر من ذلك، يهدف تقويم Google إلى التخلص من عبء إدارة جدولك الزمني حتى تتمكن من الاستمتاع به ببساطة!

الميزات الرئيسية لتقويم Google

إضافة المزيد من السياق لكل حدث مع الفئات والأوصاف والروابط والتقويمات الخاصة ودعوات البريد الإلكتروني

الكثير من الإعدادات القابلة للتخصيص لعكس تغييرات المنطقة الزمنية، وإضافة أحداث من Gmail، وتعيين ساعات العمل، وإنشاء جداول متكررة

تعيين تنبيهات كتذكيرات للأحداث القادمة

✅ إيجابيات تقويم Google

طرق متعددة لعرض التقويم الخاص بك

يتزامن تقويم Google تلقائيًا مع الأحداث المذكورة في حساب Gmail الخاص بك

يساعدك تقويم Google في إنشاء الأحداث بسرعة أكبر مع اقتراحات العنوان والضيف والموقع

❌ ❌ تقويم جوجل سلبيات

يجب أن يكون لديك حساب Google لاستخدام تقويم Google

يمكن أن تبدو تقويمات Google مزدحمة للغاية وبسرعة كبيرة - مع وجود العديد من فئات الأحداث، من السهل أن تملأ يومك عن طريق الخطأ إلى درجة يصعب فهمها. وهو آخر شيء يحتاجه البالغون المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط في الوقت الحالي

تسعير تقويم Google

تقويم Google هو تطبيق إنتاجي مجاني للاستخدام الشخصي، وهو متاح لأي شخص لديه حساب على Gmail. للاستخدام التجاري، يقدم Google Workspace أربع خطط تسعير:

المبتدئين للأعمال (6 دولارات لكل مستخدم، شهريًا) : مجموعة كاملة من منتجات Google، ورسائل بريد إلكتروني مخصصة للأعمال، و30 جيجابايت من السعة التخزينية لكل مستخدم

: مجموعة كاملة من منتجات Google، ورسائل بريد إلكتروني مخصصة للأعمال، و30 جيجابايت من السعة التخزينية لكل مستخدم باقة الأعمال القياسية (12 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا) : اجتماعات وتسجيلات فيديو ل 150 مشاركًا، وسعة تخزين 2 تيرابايت، وعناصر تحكم أمنية

: اجتماعات وتسجيلات فيديو ل 150 مشاركًا، وسعة تخزين 2 تيرابايت، وعناصر تحكم أمنية Business Plus (18 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا) : اجتماعات وتسجيلات فيديو ل 500 مشارك، وتتبع الحضور، وسعة تخزين 5 تيرابايت، وأمان محسّن

: اجتماعات وتسجيلات فيديو ل 500 مشارك، وتتبع الحضور، وسعة تخزين 5 تيرابايت، وأمان محسّن المؤسسات (اتصل بمبيعات Google لمعرفة الأسعار): مساحة تخزين إضافية، وأمان متقدم، ودعم محسّن

ما رأي الأشخاص في تعزيز الإنتاجية باستخدام تقويم Google

مراجعات العملاء التي تم التحقق منها من اثنين من مستخدمي تقويم Google

|"لطالما كان تقويم Google هو التقويم المفضل لديّ تقريبًا لسنوات بالنسبة للأحداث الشخصية، وسرعان ما أصبح جزءًا أساسيًا من عملي وكذلك بعض الشركات التي عملت بها. وحقيقة أنه يمكنك مزامنته بسهولة بين الأجهزة (الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب) تجعله من ذهب." /href/https://www.capterra.com/p/213340/Google-Calendar/reviews/2978198/Capterra مراجعة تم التحقق منها/%%href/ ||"هناك الكثير مما يمكنك فعله بتقويم Google لتنظيم حياتك. لن تنسى أبدًا التواريخ المهمة وستكون أكثر كفاءة. استثمر بعض الوقت لتعيين التذكيرات أو تعديل بعض الإعدادات، وستكون على ما يرام مع هذه الأداة القوية وسهلة الاستخدام." _ _href/https://www.capterra.com/p/213340/Google-Calendar/reviews/3107879/Capterra مراجعة تم التحقق منها/%href/ |

تقييمات عملاء تقويم Google

ملاحظة مهمة هنا: يتعرّف Capterra على تقويم Google كبرنامج منفصل عن منتجات Google الأخرى بينما لا يتعرف G2 على منتجات Google الأخرى، لذا تستند تقييمات G2 إلى Google Workspace ككل.

G2 : 4.6/5 (40,070+ تقييم)

: 4.6/5 (40,070+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (2,080+ تقييم)

5. تودويست

عبر تودويستتودويست هو واحد من OG تطبيقات قائمة المهام . سواء كان يومك يبدو وكأنه يتحرك بسرعة ميل في الدقيقة أو إذا كنت تتخطى المهام باستمرار، فإن Todoist هو أداة إنتاجية ممتازة لمحاسبة نفسك.

من خلال بعض الميزات الكلاسيكية لتخطيط المشاريع، تواريخ الاستحقاق المتكررة، والتذكير بالموعد النهائي، وتتبع التقدم، فإن Todoist قد غطيت عندما يتعلق الأمر بتعلم أساسيات إدارة المشاريع .

الميزات الرئيسية ل Todoist

إنشاء قوائم مهام يومية عن طريق إنشاء مهام على غرار قائمة التحقق

يمكن تقسيم المهام الأكبر في قائمتك إلى مهام فرعية

يقوم التعرف على اللغة الطبيعية بتعيين وقت للمهام دون الحاجة إلى التمرير عبر الأرقام

وضع علامة اختيار مرضية عند اكتمال المهام

✅ إيجابيات تودويست

تساعدك القوائم القابلة للتخصيص والقوالب المعدة مسبقًا على إنشاء قائمة مهام سترغب في التحقق منها بالفعل

تكامل لإدخال Todoist في عملياتك الحالية

تصفية طرق العرض والتذكيرات والأولويات لتذكر التفاصيل الدقيقة ليومك

❌ ❌ تودويست سلبيات

نسخة مجانية محدودة وأسعار مرتفعة حديثًا اعتبارًا من عام 2022

لا يوجد مؤقت مدمج أو خاصية تتبع الوقت

طرق عرض وحالات وميزات محدودة لمواءمة Todoist مع أسلوب العمل المفضل لديك

أسعار تودويست

قامت Todoist بتعديل خطط التسعير الخاصة بها في عام 2022، لذا إذا كنت مستخدمًا قديمًا ل Todoist، فقد يبدو لك توزيع التكلفة هذا بعيدًا بعض الشيء. ولكن إذا كنت مستخدمًا جديدًا لـ Todoist، فإليك الأمر:

مجانًا : خمسة مشاريع، وخمسة متعاونين، وثلاثة مرشحات

: خمسة مشاريع، وخمسة متعاونين، وثلاثة مرشحات محترف (4 دولارات شهريًا) : 300 مشروع، 25 متعاونًا، 150 مرشحًا

: 300 مشروع، 25 متعاونًا، 150 مرشحًا الأعمال (6 دولارات لكل مستخدم، شهريًا): 500 مشروع نشط، و50 شخصًا لكل مشروع، وصندوق الوارد الخاص بالفريق، وأدوار المسؤول والأعضاء

ما رأي الأشخاص في تعزيز الإنتاجية باستخدام Todoist

تقييمات العملاء التي تم التحقق منها من اثنين من مستخدمي Todoist

| "بشكل عام، كان Todoist منقذًا لحياتي، حيث سمح لي بتبسيط حياتي العملية وتنظيم المشاريع والمهام العديدة التي يتعين عليَّ القيام بها. على الرغم من أنه قد يكون معقدًا في بعض الأحيان ويفتقر إلى بعض الميزات التي أود أن أراها، إلا أنه أفضل تطبيق لإدارة المشاريع استخدمته على الإطلاق، وسأفتقده بشدة إذا تم إيقاف Todoist." _ "أحب حقًا الواجهة وسهولة الاستخدام، إنه أحد التطبيقات المفضلة لدي من حيث واجهة المستخدم. إنه إعداد سريع حقًا، والخطوط نظيفة وسهلة القراءة، والعلامات والمشاريع ملونة بشكل جيد، لكنه لم يكن التطبيق الذي ساعدني في إنجاز المهام فعليًا." _href/https://www.capterra.com/p/149339/Todoist-for-Business/reviews/2360405/Capterra مراجعة تم التحقق منها/%href/ |

تقييمات عملاء Todoist

G2 : 4.4/5 (أكثر من 730 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 730 تقييم) Capterra: 4.6/5 (1,680+ تقييمات)

6. إيفرنوت

عبر إيفرنوتإيفرنوت هو تطبيق شهير لتدوين الملاحظات مع تطبيقات قوية للهاتف المحمول وسطح المكتب لتدوين أفكارك من أي مكان تقريبًا. وبفضل ميزات إنشاء المهام وإنشاء جدول زمني وتعيين عناصر العمل، يرتقي Evernote بتدوين الملاحظات الشخصية خطوة إلى الأمام مقارنةً ببرامج التخطيط الرقمي الأخرى.

... ولكن إذا كنت تكافح بالفعل لتعزيز إنتاجيتك مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مع التنقل بين عدة تطبيقات في وقت واحد، فضع في اعتبارك أنه من خلال الاستثمار في Evernote، فأنت تستثمر أيضًا في علامة تبويب متصفح مفتوحة أخرى. وعلى الرغم من أن القدرة على تخصيص ملاحظاتك وتنسيقها والتعليق عليها أمر ممتع ومبتكر، إلا أنه يمكن أن يكون أيضًا وصفة لكارثة مع وجود مشتتات إضافية خلال يوم حافل.

الميزات الرئيسية لـ Evernote

صفحة رئيسية لعرض تفاصيل يومك القادم

ربط Evernote بتقويمك لمزامنة جدولك الزمني مع مهامك

✅ إيجابيات إيفرنوت

أداة رائعة للطلاب الذين يعتمدون في الغالب على الملاحظات للوصول إلى أعمالهم وإكمالها وإعدادها

يمكنك إضافة عدة أنواع من الوسائط إلى ملاحظاتك بما في ذلك الصوت وملفات PDF والمسح الضوئي

وظيفة بحث قوية يمكنها حتى البحث عن خط يدك على التطبيق

❌ ❌ ❌ سلبيات إيفرنوت

تقتصر ميزات إنتاجية ADHD الهامة مثل تواريخ الاستحقاق والتذكيرات والإشعارات على الخطط المدفوعة فقط

تقييدإدارة المهام الميزات. إذا كنت تتطلع إلى البقاء على اطلاع على تحديثات المهام والحالات، فستحتاج إلى إحضار تطبيق آخر إلى المزيج

أطنان من الوسائط والصور والرموز التعبيرية والتنسيق والأشرطة الجانبية تجعل الملاحظات تبدو مثيرة للاهتمام ولكنها أيضًا مشغولة جدًا

تسعير Evernote

مجانًا : مزامنة ما يصل إلى جهازين، وتحميل 60 ميغابايت شهريًا، ومهام في الملاحظات

: مزامنة ما يصل إلى جهازين، وتحميل 60 ميغابايت شهريًا، ومهام في الملاحظات شخصي (7.99 دولار شهريًا) : مزامنة عدد غير محدود من الأجهزة، وتحميلات شهرية بسعة 10 جيجابايت، وتواريخ استحقاق المهام، وتذكيرات بالمهام

: مزامنة عدد غير محدود من الأجهزة، وتحميلات شهرية بسعة 10 جيجابايت، وتواريخ استحقاق المهام، وتذكيرات بالمهام احترافي (9.99 دولار شهريًا) : إمكانية الوصول إلى جميع الأدوات، وتعيين المهام للآخرين، وتصدير دفاتر الملاحظات كملفات PDF

: إمكانية الوصول إلى جميع الأدوات، وتعيين المهام للآخرين، وتصدير دفاتر الملاحظات كملفات PDF فرق إيفرنوت (14.99 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا): اتصل ب Evernote لمزيد من التفاصيل

ما رأي الناس في تعزيز الإنتاجية باستخدام Evernote

تقييمات عملاء تم التحقق منها من اثنين من مستخدمي Evernote

| "يبدو تطبيق Evernote Teams رائعًا ويعمل بشكل جيد على المنصات التي استخدمناه عليها - معظمها ويندوز 10 للأعمال بالإضافة إلى اختيار الفرد لإصدار الهاتف الذكي/الجهاز اللوحي منه. كان التنقل السهل وميزات المسح الضوئي والبحث القوية هي نقاط البيع الرئيسية بالنسبة لنا. بشكل عام، السعر عادل جداً. ولكن مع استخدام المزيد من الخدمات القائمة على الاشتراك في مكان العمل أكثر من أي وقت مضى، انتهى بنا الأمر بالتحول عن Evernote Teams لمجرد توفير التكاليف_" - /href/https://www.capterra.com/p/154969/Evernote-Business/reviews/3150519/Capterra مراجعة تم التحقق منها/%%href/ ||"لطالما حاز Evernote على إعجاب الكثير من المعجبين وهو أن نهج العلامة التجارية قوي جدًا، بالإضافة إلى خيارات قوية لتخزين الملفات الصغيرة. الاستخدام المجاني مفيد للغاية لأن لديك مساحة خالية في السحابة ويمكنك تخزين الصور والفيديو والنصوص. لا يتمتع بنفس السمعة التي يتمتع بها OneDrive أو Drive ولكن يتم تقديمه كبديل موثوق به عند تخزين الملاحظات الديناميكية مع النص والصوت والفيديو. أصبحت الواجهة أكثر تعقيدًا لأنها تضيف وظائف جديدة ولكنها لا تزال تحتفظ بروح الاستخدام السهل والبساطة."| - /href/https://www.g2.com/products/evernote/reviews/evernote-review-2632236G2 مراجعة تم التحقق منها/%href/ |

تقييمات عملاء Evernote

G2 : 4.4/5 (1,960+ تقييم)

: 4.4/5 (1,960+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 7600 تقييم)

7. سيمبل مايند برو

عبر سيمبل مايند برو SimpleMind Pro هو برنامج برنامج رسم الخرائط الذهنية لمساعدتك على تحليل الأفكار المعقدة والعصف الذهني وتخطيط العمليات بطريقة مرئية للغاية.

مثل شجرة العائلة أو شبكة عنكبوتية تنبع من مفهوم مركزي واحد، تُعد الخرائط الذهنية SimpleMind أداة إنتاجية ممتازة في مجال فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط لتذكر التفاصيل الرئيسية وفهم كيفية ارتباط كل فكرة بالموضوع الأكبر.

الميزات الرئيسية لبرنامج SimpleMind Pro

تحجب أداة التركيز التلقائي المشتتات الخارجية أثناء استخدام التطبيق

مربعات اختيار لإنشاء قوائم أساسية داخل خريطتك الذهنية

تخطيطات متعددة لتخصيص خريطتك الذهنية

✅ إيجابيات تطبيق SimpleMind Pro

حفظ ومشاركة خرائطك الذهنية عن طريق تصديرها كملف PDF

خيارات الرموز التعبيرية والأيقونات المحفوظة مسبقًا لتقسيم النص وتمثيله على خريطتك الذهنية

❌ ❌ 🌹سلبيات SimpleMind Pro

جميع ميزات التخصيص مخفية وراء الخطط المدفوعة فقط

لا يوجد مؤقت أو أدوات لتتبع الوقت لتعزيز إنتاجيتك

لا توجد ميزات لإدارة المهام أو الجدولة أو التذكير مما يجعل من الصعب دمج SimpleMind مع عملياتك الحالية

تسعير SimpleMind Pro

مجاناً : رسم الخرائط الذهنية، تخطيط حر الشكل، واختيار ورقة النمط الخاص بك متاح فقط على الأجهزة المحمولة

: رسم الخرائط الذهنية، تخطيط حر الشكل، واختيار ورقة النمط الخاص بك متاح فقط على الأجهزة المحمولة محترف (اتصل للحصول على معلومات التسعير): تخطيطات إضافية وخيارات المشاركة وتحميل الصور والوسائط وخيارات التصميم

ما رأي الأشخاص في تعزيز الإنتاجية باستخدام SimpleMind Pro

تقييمات عملاء تم التحقق منها من اثنين من مستخدمي SimpleMind Pro

|"يحتوي على المزيد من خيارات التخطيط وتطبيق جوال ممتاز لنظام أندرويد، والذي أستخدمه على هاتفي المحمول منذ عام 2013 . بدأت باستخدامه في البداية لتجميع أفكاري عندما كنت أخطط لبدء شركتي الاستشارية الخاصة. استخدمته لإنشاء خرائط المواقع والخرائط الذهنية ومهام أكتين ومشاركتها مع فريقي... لكن لا يمكنك حفظ القوالب المخصصة بسهولة، ففي كل مرة عليك أن تكافح لإنشاء تخطيط كما تريد."- _- /href/https://www.g2.com/products/simplemind/reviews/simplemind-review-4298459G2 مراجعة تم التحقق منها/%%href/ ||"نعم، النسخة المجانية رائعة... لكن قوة هذه الأداة موجودة في النسخة المدفوعة. إنها تستحق كل بنس. أستخدم SimpleMind للمذاكرة. يسمح لي تقسيم فصول النص باستخدام سعة الارتباط التشعبي في النسخة المدفوعة بالتعمق في فهمي للعلاقة بين الأفكار." /href/https://simplemind.eu/SimpleMind مراجعة العملاء/%href/ |

تقييمات عملاء SimpleMind Pro

G2 : 4.8/5 (أكثر من 5 تقييمات)

: 4.8/5 (أكثر من 5 تقييمات) Capterra: 5/5 (1 مراجعة)

8. حبوب

عبر الحبوب هل سبق لك أن كنت في اجتماع مهم حيث تعلم أنه يجب عليك تدوين النقاط الرئيسية ولكن المناقشة تتحرك للقيام بذلك أثناء مواكبة المناقشة؟ إذن أنت بحاجة إلى Grain!

Grain هو برنامج للنسخ يمكنك من خلاله تسجيل النقاط البارزة من مقاطع الفيديو والاجتماعات الافتراضية وقصها. يُعد التفريغ التدويني خياراً رائعاً للبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط الذين يرغبون في البقاء حاضرين في الاجتماعات مع خيار العودة وإعادة قراءة النقاط التي ربما فاتتك أثناء سير المحادثة.

هذه الأداة ضرورية للبقاء على اتصال وعلى المسار الصحيح، خاصةً للفرق الموزعة أو الطلاب الافتراضيين.

الحبوب #### الميزات الرئيسية

اختر طريقة تلخيصك للتحويلات من خلال المقاطع المميزة والملاحظات والتدوينات الكاملة

إنشاء تدوينات فورية أثناء التسجيل قيد التنفيذ

حدد أجزاء من النص لقص مقاطع الفيديو المميزة

#### ✅م إيجابيات الحبوب

موارد لمساعدة المستخدمين والفرق في مختلف المجالات على استخدام Grain بأكثر الطرق إنتاجية

عمليات تكامل أصلية لجلب مقاطع الفيديو والتسجيلات والتدوينات إلى سير عملك

تنظيم مقاطع الفيديو الخاصة بك والبحث عنها في مكتبة للبقاء على اطلاع على كل التفاصيل

❌ ❌ سلبيات الحبوب

على الرغم من أن هذه الأداة رائعة لتذكر النقاط الرئيسية لمحادثاتك الافتراضية، إلا أنها لا تلعب دورًا رئيسيًا في إكمال مهام سير العمل

لا توجد تذكيرات أو تتبع للوقت أو مهام أو طرق عرض لسير العمل لزيادة إنتاجيتك

لن تحل محل أدوات الإنتاجية الأخرى الخاصة بـ ADHD

تسعير الحبوب

مجاني : تسجيل اجتماعات Zoom تلقائيًا، والبحث في مكتبة الفيديو والنصوص، وتحميل مقاطع الفيديو من أي مصدر

: تسجيل اجتماعات Zoom تلقائيًا، والبحث في مكتبة الفيديو والنصوص، وتحميل مقاطع الفيديو من أي مصدر الأعمال (19 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا) : مكتبة مشتركة، وتنزيلات النصوص، ومظهر مسجل مخصص، وإعادة تشغيل النصوص بلغات أخرى

: مكتبة مشتركة، وتنزيلات النصوص، ومظهر مسجل مخصص، وإعادة تشغيل النصوص بلغات أخرى المؤسسات (تسعير مخصص): تحميل الملفات بالجملة، والتحليلات، والتكاملات الإضافية

ما رأي الناس في تعزيز الإنتاجية باستخدام Grain

مراجعات عملاء تم التحقق منها من اثنين من مستخدمي Grain

| "حالة استخدامي الرئيسية هي لإدارة المعرفة الداخلية. إن وجود جميع تسجيلات المكالمات المخزنة مع النصوص القابلة للبحث مفيد حقًا في تذكر قرار اتخذه فريقي أو خاصة في الحصول على معلومات محدثة عن حالة/خطوات العميل التالية. هذه أداة "لطيفة في الغالب"، لا أستخدمها كثيرًا ولكن عندما أستخدمها أكون سعيدًا باستخدامها." "عثرت على Grain وأصبحت على الفور مستخدمًا قويًا. لقد كانت هذه الأداة قوية في دوري كمدير للمنتجات حيث سمحت لي بكسر صوامع التواصل من خلال مشاركة مقاطع فيديو قصيرة لكنها قوية. كما أن تقنية النسخ دقيقة وأداة تدوين الملاحظات تتيح لي أن أكون أكثر حضوراً في الاجتماعات، خاصةً عند إدارة مقابلات المستخدمين. أنا متحمس لما سيأتي مع Grain!" _ /href/https://www.g2.com/products/grain/reviews/grain-review-7065634G2 مراجعة تم التحقق منها/%href/ |

تقييمات عملاء Grain

G2 : 4.8/5 (7 تقييمات)

: 4.8/5 (7 تقييمات) Capterra: غير متاح

9. تريلو

عبر تريلوتريلو هو موقع شهير برنامج إدارة المشاريع على غرار كانبان الذي يمكن أن يساعد البالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط على إنشاء المهام، والوفاء بالمواعيد النهائية، والالتزام بقوائم مهامهم.

تم إنشاؤه كوسيلة لمديري المشاريع للتواصل مع أعضاء الفريق والحصول على رؤية واضحة لتقدم المشروع, تريلو يخدم مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، ويمكنه أيضًا مساعدة الأفراد في التغلب على الشعور بعدم التنظيم عند إكمال المهام اليومية.

ميزات Trello الرئيسية

القوالب يأتي Trello مع العديد من القوالب المجانية والمعدة مسبقًا لمساعدتكتوفير الوقت تخطيط سير عملك في التطبيق

تحتوي المهام في Trello (البطاقات) على خيارات تخصيص بما في ذلك صور الغلاف والأوصاف والمرفقات والمهام الفرعية

إنشاء أوامر تؤدي إلى إجراءات لإنشاء مهام متكررة وضبط المواعيد النهائية وتعيين التذكيرات

✅ إيجابيات Trello

رائعة لسير العمل السريع والمشاريع المعقدة

يمكن أن تفيد لوحات Trello أي حالة استخدام وفرق من أي حجم تقريبًا

عمليات التكامل و"تعزيزات الطاقة" تعزز تجربة Trello

❌ ❌ ❌ 🌹سلبيات Trello

يعد Trello رائعاً لإدارة المشاريع الكبيرة ولكنه يفتقر إلى العديد من الميزات الرئيسية التي لا بد من توفرها لتتبع الوقت وتدوين الملاحظات

هذا التطبيق أفضل للفرق بدلاً من الأفراد الذين يتطلعون إلى رفع مستوى إنتاجيتهم

نسخة مجانية محدودة

تسعير Trello

مجاني : عدد غير محدود من البطاقات، حتى 10 لوحات، مساحة تخزين غير محدودة، 250 أمر مساحة عمل

: عدد غير محدود من البطاقات، حتى 10 لوحات، مساحة تخزين غير محدودة، 250 أمر مساحة عمل عادي (5 دولارات لكل مستخدم، شهريًا) : عدد غير محدود من اللوحات، وقوائم تدقيق متقدمة، وحقول مخصصة، و1,000 أمر لمساحة العمل

: عدد غير محدود من اللوحات، وقوائم تدقيق متقدمة، وحقول مخصصة، و1,000 أمر لمساحة العمل قسط (10 دولارات لكل مستخدم، شهريًا) : طرق عرض إضافية لسير العمل، وأوامر غير محدودة لمساحة العمل، وقوالب مساحة العمل

: طرق عرض إضافية لسير العمل، وأوامر غير محدودة لمساحة العمل، وقوالب مساحة العمل المؤسسة (17.50 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا): مساحات عمل غير محدودة، وأذونات إضافية، وإدارة اللوحة العامة

ما رأي الأشخاص في تعزيز الإنتاجية باستخدام Trello

تقييمات عملاء تم التحقق منها من اثنين من مستخدمي Trello

| "بشكل عام، كانت تجربتي مع Trello رائعة. يستغرق النظام بعض الوقت للتكيف معه، وذلك ببساطة لأنه شكل جديد من أشكال قوائم المهام وإدارة المشاريع التي لم يعتد عليها الكثيرون. ومع ذلك، فإن هذا المنحنى الأولي للمتعلم ليس حادًا جدًا، وتعلم المداخل والعموميات غير مؤلم وسهل التنفيذ عبر الفرق." " كان Trello مفيدًا جدًا لمشاريع الفرق الصغيرة والمشاريع الشخصية. يمكن للمرء أن يكون سريعًا جدًا لتعلم الأساسيات والإعداد والتعاون على المستوى الأساسي. يجب على المرء أن يضع في اعتباره أن Trello أصعب في التوسع مقارنةً بـ JIRA، ولكن من الأسهل بكثير البدء فيه." _ _href/https://www.capterra.com/p/211559/Trello-2/reviews/2445750/Capterra مراجعة تم التحقق منها/%href/ |

تقييمات عملاء Trello

G2 : 4.4/5 (أكثر من 12,860 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 12,860 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 21,540 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/7130/undefined/ بدائلتريلو_ ***% ! |

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تقييمات العملاء

G2 : 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.3/5 (3 مراجعات)

تحقق من

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/72285/undefined/ بدائل الدببة %/%href/_

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