نصائح وأدوات للمساعدة في تقليل القلق في مكان العمل

مرحباً! 👋

فحص سريع للصحة النفسية: كيف حالك اليوم؟

خذ دقيقة من وقتك لتقييم شعورك (الحقيقي):

عبر Delphis.org نأمل أن تكون على ما يرام، ولكن إذا كنت تعاني من بعض المشاكل، فالأمور ستتحسن من هنا - نحن هنا من أجلك. لقد كتبنا هذا المقال لنقدم لك بعض النصائح والاقتراحات حول كيفية التحكم في مستويات التوتر والقلق في العمل._ 💜

ليس سراً أن الصحة النفسية موضوع مهم في الوقت الحاضر - كما ينبغي أن يكون. فمع الجائحة الأخيرة، أصبحت مناقشة الصحة النفسية أمراً طبيعياً أكثر من أي وقت مضى، وبدأت المحادثات تصل أخيراً إلى مكان العمل.

كمجتمع، بدأنا كمجتمع في فهم الصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من صحتنا العامة. ولكن حتى مع زيادة النقاشات التي تجري حالياً، لا يزال من الصعب أن تكون على دراية بصحتك النفسية وأن تضعها في مقدمة أولوياتك عندما تكون في خضم يوم أو أسبوع أو شهر مزدحم.

وغني عن القول، أن العمل حتى تصل إلى نقطة الإنهاك ليست مستدامة - إنها تضر بصحتنا النفسية مما يجعلنا نشعر بمزيد من القلق يومًا بعد يوم. وبما أن القلق هو أحد أبرز تحديات الصحة النفسية التي يواجهها الناس كل يوم سواء في المنزل أو في العمل، فقد حان الوقت لإلقاء المزيد من الضوء على هذا الموضوع ومشاركة طرق التعامل معه من الناحية النفسية. ✨

دعونا نغوص في ما تحتاج إلى معرفته حول الصحة النفسية في العمل، وكيف أن القلق في مكان العمل يؤثر على إنتاجية الناس, إلى جانب بعض النصائح والأدوات الأساسية للحفاظ على رفاهيتك بالكامل في حالة جيدة!

الصحة النفسية: الاعتناء بمركز التحكم في جسمك 🧠 🌱 🌱

لقد تم تداول كلمة الصحة النفسية قليلاً في الآونة الأخيرة، لذا دعنا نعرّفها بسرعة لنعطيك المزيد من السياق.

وفقًا لـ المعهد الوطني للصحة العقلية تشمل الصحة العقلية صحتنا النفسية والعاطفية والنفسية والاجتماعية؛ فهي تؤثر على طريقة تفكيرنا وشعورنا وتصرفاتنا وخياراتنا وعلاقتنا بالآخرين. وهي ضرورية لصحتنا العامة وجودة حياتنا.

نحن نعيش في عالم نتنقل فيه باستمرار، وقد يكون من الصعب أن نتراجع ونعتني بأنفسنا. والحقيقة هي أن صحتنا النفسية تؤثر إلى حد كبير على علاقتنا بأنفسنا وبالآخرين وعلى جودة حياتنا.

إذا لم نبدأ في إدراك وتطبيع الحاجة إلى أخذ قسط من الراحة لإجراء فحص للصحة النفسية بين الحين والآخر، أو على الأقل تلبية الاحتياجات عند ظهورها، فإننا نخاطر بالوقوع في حالة من الفوضى.

ففي نهاية المطاف، دماغنا هو مركز التحكم الرئيسي في أجسامنا؛ وعندما يكون في حالة من الفوضى، فإن كل شيء آخر يعاني.

عبر Nami.org

القلق أكثر بكثير من مجرد القلق 🎭

هل تعرف هذا الشعور؟ ذلك الضيق في صدرك، والكتلة في حلقك، وعقدة الذعر التي تتشكل لديك عندما تشعر بأن شيئًا ما سيحدث بشكل خاطئ. ماذا عن الشعور بعدم القدرة على التقدم أو القيام بما يكفي؟ 🥵

تبدأ في إعادة التفكير في كل قرار وتتساءل عما إذا كنت قد اتخذت قرارًا جيدًا أم لا. حتى أنك قد تجد نفسك تعيد تكرار سيناريو حدث بالفعل محاولًا تحليل كيفية قولك للأشياء وكيفية تصرفك وما إلى ذلك. باختصار، تشعر أن عقلك لا يعرف كيف يتوقف عن التفكير أو توقع نتيجة مستقبلية سلبية - وهذا ليس قلقًا طبيعيًا، بل هو قلق العمل .

إن المجتمع الذي نعيش فيه يشجعنا على الصخب والضجيج مما يجعلنا ندفع أنفسنا باستمرار معتقدين أننا سنكون أكثر نجاحًا إذا لم نتوقف عن الحركة أو التفكير.

ولكننا لسنا أسماك قرش - نحن بحاجة إلى التوقف عن الحركة في بعض الأحيان. ✋ 🛑

إدراك متى نضغط على زر التوقف والضغط على زر الإيقاف المؤقت ⏸

ال قانون تناقص العوائد هو مصطلح شائع الاستخدام في علم الاقتصاد ولكن يمكن تطبيقه بالتأكيد على حياتنا اليومية وصحتنا العقلية. وهو يشير إلى أنه يمكنك جني ثمار استثماراتك (وقتك وأموالك وطاقتك وما إلى ذلك) حتى حد معين، ولكن تأتي نقطة تبدأ عندها في الحصول على العائد على الاستثمار (ROI) .

ألق نظرة على هذا الرسم البياني على سبيل المثال 👀

عبر التميز الشخصي ما تراه هنا هو تمثيل للعلاقة بين مدخلات جهدك ومخرجاته. عند نقطة تناقص العوائد، تكون قد بذلت كل طاقتك ووقتك، مما يجعل جودة عملك وأفعالك وأفكارك وما إلى ذلك أقل جودة وإبداعًا مقارنةً بما تكون عليه عندما تكون مرتاحًا جيدًا وبطارية بطاريتك مشحونة بالكامل. 🔋

ساعات العمل الأطول لا تعني دائمًا تحقيق المزيد من الإنجازات، كما أن وجود ميول للكمال ليس دائمًا أمرًا صحيًا لصحتك العقلية. 😬

بدون أي وقت للرعاية الذاتية أو التفكير، سيستمر مستوى القلق الذي تعاني منه في التفاقم إذا واصلت تجاوز حدودك... وثق بي، لكل شخص حده النهائي. سيؤدي ذلك إلى الإرهاق وقد تفقد الحافز وتريد التوقف تمامًا بسبب مستويات مدمرة من الإرهاق .

_لقد حان الوقت لاستعادة صحتنا النفسية 👊 👊

كيف تبدأ في تقليل القلق الذي لا داعي له - في العمل أو المنزل

القلق، لا ينبغي الخلط بينه وبين القلق المزمن هو شعور إنساني طبيعي نختبره جميعًا بمستويات مختلفة طوال حياتنا. سيأتي الشعور بالقلق ويذهب، لذلك سنحتاج إلى تطبيق عادات صحية للمساعدة في تقليل مستويات التوتر والقلق. ويشمل ذلك تخصيص وقت للرعاية الذاتية، وإجراء تغييرات في نمط الحياة، وتعلم متى نأخذ قسطًا من الراحة (وأخذها بالفعل)، وتطبيق أدوات تساعدك على تنظيم وإدارة عبء العمل.

إليك بعض النصائح وتقنيات التأقلم للحد من القلق المرتبط بالعمل:

### 💜 خصص وقتًا للرعاية الذاتية

تبدو الرعاية الذاتية مختلفة من شخص لآخر، وهي ليست دائمًا تلك المتعة الفورية التي يسوقها تجار التجزئة على أنها "رعاية ذاتية"

علينا أن نبدأ في دحض الفكرة القائلة بأن الرعاية الذاتية تتمحور حول العناية بالذات حول العناية بالأظافر، وتناول الآيس كريم عندما تكون حزينًا، وإعطاء نفسك قناع المسام (على الرغم من أن هذه الأمور قد تساعدك على الشعور بالتحسن للحظات). لكن التفكير في الرعاية الذاتية بهذه الطريقة ساهم بالتأكيد في ترسيخ فكرة خاطئة مفادها أن الرعاية الذاتية مفهوم تافه ومترف بدلاً من أن تكون مهارة حياتية.

من المهم أن تجد ما تحتاجه وتستمتع به وتملأ به كأسك العاطفي، وأن تكون على استعداد لإجراء بعض التغييرات لدمجها في روتينك.

سواء كان ذلك الذهاب لركوب الدراجة في الصباح قبل العمل، أو الحصول على تدليك، أو التحدث إلى صديق أو معالج نفسي، أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لممارسة التمارين الرياضية، تأكد من تخصيص وقت في جدولك لتضع احتياجاتك أولاً. 🌱 #LListentoMoiraRose

شيتز كريك عبر GIPHY

### 🏃 قم بإجراء فحص لنمط الحياة

_هل تحصل على قسط كافٍ من النوم؟ هل تشرب ما يكفي من الماء؟ هل تتناول وجبات صحية متوازنة؟ هل تحرك جسمك بما يكفي كل يوم؟

إليك بعض النصائح المتعلقة بنمط حياتك:

تحسين جودة النوم 💤

اضبط تذكيرًا بوقت النوم على هاتفك

استثمر فيالمرتبة المناسبة لنوم متواصل

توقف عن استخدام الضوء الأزرق قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من موعد نومك

استخدمتطبيق النوم للحصول على بيانات عن جودة نومك

اشربشاي وقت النوم منزوع الكافيين هيدرات ، هيدرات، هيدرات، هيدرات! 💧

احصل على زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام أو استثمر فيزجاجة مياه ذكية لمساعدتك على تذكيرك بشرب الماء خاصة في أيام عملك الأكثر ازدحامًا

تناول وجبات صحية 🥗 🥗

تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات التي ستتناولها فعليًا

قلل من تناول الأطعمة السكرية والأطعمة المصنعة والمحليات الصناعية والكحول والكافيين

اعتنِ بـصحة الأمعاء;تناول الأطعمة المفيدة لأمعائك حرّك جسمك 💃💃

ادمج التمارين الرياضية في روتينك اليومي لإفراز هرمونات "السعادة/الشعور بالسعادة" التي تسمىالإندورفينوالمساعدة في تحفيز إفراز مواد كيميائية أخرى في الدماغ تلعب دورًا مهمًا في تنظيم مزاجك

يصرف ذهنك عن الأفكار السلبية وغير المرغوب فيها

يعود هذا أيضًا إلى الرعاية الذاتية 😉

بالمناسبة، يعتبر الرقص من التمارين الرياضية، لذا قم بتشغيل نغماتك المفضلة ولو لمدة 5-10 دقائق يوميًا وقم بإخراج الأفكار القلقة من رأسك 🕺

المكتب عبر GIPHY

راقب كمية الكافيين التي تتناولها ☕️

قم بتدوين كمية الكافيين التي تستهلكها يوميًا ودوّن حالتك المزاجية على مدار اليوم لترى كيف يؤثر الكافيين عليك

قلل من استهلاك الكافيين أو تجنبه تمامًا إذا كان يسببالقلق الناجم عن الكافيين التحول من شرب القهوة أو مشروبات الطاقة إلى البدائل الطبيعية مثل الشاي



🤳 🤳 تقليل وقت مشاهدة الشاشات وتقليل الوقت الذي تقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي

قلل الوقت الذي تقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة عند الشعور بالقلق والإرهاق. ابدأ في وضع حدود زمنية لاستخدامك اليومي لوسائل التواصل الاجتماعي للحفاظ على تركيزك على عملك والحد من المشتتات التي يمكن أن تؤثر على إنتاجيتك وتفكيرك. ويمكنك حتى تشغيل وضع "عدم الإزعاج" أو "التركيز" على هاتفك للحد من المشتتات وإغراء التحقق من الإشعارات!

✋ اعرف متى تأخذ استراحة (وخذها بالفعل)

هذا أمر صعب، أعلم ذلك! 😬

تذكر أن أخذ قسط من الراحة هو جزء مهم من التوازن الصحي بين العمل والحياة. عندما تأخذ قسطًا من الراحة، يمكن لعقلك أن يستريح ويعيد شحن طاقاته، مما يسمح بصفاء ذهني أفضل. وعندما تشعر بالانتعاش والتوتر بشكل أقل، يمكن لعقلك أن يستعيد نشاطه ويصبح أقل توتراً أداء أفضل !

👩‍💻 استخدام أداة إدارة المهام والإنتاجية

في بعض الأحيان يبدو أن هناك الكثير من المهام التي نحملها على عاتقنا، وكلما أنهيت المزيد من المهام، ظهرت مهام جديدة. من السهل أن تصاب بالإرهاق بسبب هذا النوع من المواقف لأنك تفكر باستمرار في كل شيء يجب إنجازه دون وجود طريقة واضحة لكيفية معالجتها.

مع أدوات إدارة المهام والإنتاجية، يمكن أن تصبح الأمور أكثر قابلية للإدارة. يمكن لأداة إدارة المهام والإنتاجية مثل ClickUp أن تساعدك على تقليل القلق من خلال دمج عملك في مكان واحد، وتنظيم عملك، وإدارة عبء العمل, تتبع مهامك ، وإعطائك طرقًا لتفريغ الأفكار في المستندات والمفكرة والمهام وغير ذلك حتى لا تضطر إلى الاعتماد على ذاكرتك لتذكر كل التفاصيل الصغيرة!

مكافأة:

_مراجع/ https://clickup.com/blog/adhd-productivity-tools// _أدوات إنتاجية فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط الحركة ونقص الانتباه! %/%href/_

الميزات الرئيسية في ClickUp التي ستساعدك على استعادة السيطرة على عبء العمل الخاص بك:

التكاملات : قم بربط أدوات العمل الأكثر استخدامًا (أكثر من 1000 خيار) بـ ClickUp واجمع كل أعمالك في مكان واحد

: قم بربط أدوات العمل الأكثر استخدامًا (أكثر من 1000 خيار) بـ ClickUp واجمع كل أعمالك في مكان واحد التسلسل الهرمي : قم بتنظيم عملك حسب المساحات والمجلدات والمهام والمهام الفرعية والمزيد للحفاظ على تنظيمها وسهولة الوصول إليها

قم بتنظيم عملك حسب المساحات والمجلدات والمهام والمهام الفرعية والمزيد للحفاظ على تنظيمها وسهولة الوصول إليها عرض التقويم : ابقَ على المسار الصحيح من خلال جدولة مهامك وعرضها حسب اليوم والأسبوع والشهر

ابقَ على المسار الصحيح من خلال جدولة مهامك وعرضها حسب اليوم والأسبوع والشهر عرض عبء العمل : قم بتخطيط ومراقبة سعة عملك لتجنب الحمل الزائد والإرهاق

قم بتخطيط ومراقبة سعة عملك لتجنب الحمل الزائد والإرهاق وضعي أنا : قلل من المشتتات الأخرى على الشاشة وشاهد فقط المهام التي تم تعيينها لك

قلل من المشتتات الأخرى على الشاشة وشاهد فقط المهام التي تم تعيينها لك متتبع الوقت : قم بإدارة وقتك بشكل أفضل. تتبع وقتك وحدد تقديرات الوقت

قم بإدارة وقتك بشكل أفضل. تتبع وقتك وحدد تقديرات الوقت علامات الأولوية : تنظيم المهام وفقًا للأهمية والضرورة الملحة

تنظيم المهام وفقًا للأهمية والضرورة الملحة التعليقات المعينة & /مرجع/ https://clickup.com/manage-your-notifications https://clickup.com/manage-your-notifications* التعليقات المخصصة لي عرض في الإشعارات /% _ 😊

أعد الهدوء إلى يوم عملك 🧘‍♀️

نحن نؤمن بأهمية الحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة وتخصيص وقت للاسترخاء والأشياء التي تملأ فراغك.

لهذا السبب أنشأنا النقر فوق منصة متكاملة يمكنها أن تحقق لك التوازن في حياتك، وتوفر لك يومًا في الأسبوع، وتساعدك على إنشاء سير عمل يقلل من ضغوطك، لا أن يزيدها

وعندما توفر يومًا واحدًا في الأسبوع، استغل الوقت الذي وفرته في ملء كوبك - أيًا كان ما يعنيه ذلك بالنسبة لك!