أفضل 10 بدائل لـ HARO من أجل تواصل أفضل مع العلاقات العامة في 2025

إذا كنت قد عملت في مجال التواصل مع وسائل الإعلام، فمن المحتمل أن يكون HARO (ساعد مراسلاً صحفياً) جزءاً أساسياً من رحلتك. وباعتبارها المنصة الإلكترونية المفضلة للحصول على مواضع إعلامية وروابط خلفية قيّمة لأكثر من عقد من الزمان، فقد كانت مورداً لا يقدر بثمن.

ولكن في ديسمبر 2024، أغلقت HARO (التي أصبحت فيما بعد على اتصال) أبوابها رسمياً. إذاً، ماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟ هل وصلت جهودك في التواصل مع وسائل الإعلام إلى طريق مسدود؟

لا على الإطلاق! لا يزال هناك الكثير من البدائل القوية التي يمكن أن تساعدك في تأمين روابط خلفية عالية الجودة واكتساب الظهور الإعلامي.

ستستكشف هذه المقالة 10 بدائل ل HARO، وأفضل ميزاتها وقيودها وأسعارها. في النهاية، ستفهم بشكل أفضل أدوات العلاقات العامة التي تناسب احتياجاتك بشكل أفضل و شخصية المستخدم .

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## ⏰ ملخص 60 ثانية

إليك 10 بدائل قوية لـ HARO:

Qwoted: الأفضل لمتخصصي العلاقات العامة ومؤسسي الشركات الناشئة SourceBottle: الأفضل للمصادر الخبيرة ومحترفي العلاقات العامة JustReachOut: الأفضل لأصحاب الأعمال الفردية ومديري العلامات التجارية وفرق العلاقات العامة الصغيرة موك راك: الأفضل للعثور على الصحفيين والبحث عنهم ميلت ووتر: الأفضل للمعلومات الإعلامية ProfNet: الأفضل للفوز بالجودة العالية الميزات: الأفضل لمعدلات التحويل العالية وأسرع تحول موقع PitchRate: الأفضل للتغطية الإعلامية OnePitch: الأفضل لتبسيط عملية الترويج الإعلامي مساعدة كاتب B2B: الأفضل للمنافذ التسويقية

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ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل HARO؟

عند اختيار أداة بديلة ل HARO لجهودك في التواصل، فإن اختيار أداة تتوافق مع أهداف عملك و التواصل الخارجي أمر بالغ الأهمية

ضع هذه الميزات الرئيسية في الاعتبار عند تقييم خياراتك:

وقت الاستجابة: ردود سريعة من المراسلين أو الصحفيين لتعزيز فرصك في الحصول على تغطية صحفية

ردود سريعة من المراسلين أو الصحفيين لتعزيز فرصك في الحصول على تغطية صحفية الاندماج مع أدوات العلاقات العامة: اتصالات سلسة مع أدوات العلاقات العامة الأخرى أو أنظمة إدارة علاقات العملاء لتعزيز سير عمل التوعية

اتصالات سلسة مع أدوات العلاقات العامة الأخرى أو أنظمة إدارة علاقات العملاء لتعزيز سير عمل التوعية إعداد التقارير والتحليلات: الوصول إلى بيانات مفصلة، مثل معدلات الاستجابة والمواضع الناجحة، للمساعدة في تتبع التقدم المحرز وتعديل الاستراتيجيات

الوصول إلى بيانات مفصلة، مثل معدلات الاستجابة والمواضع الناجحة، للمساعدة في تتبع التقدم المحرز وتعديل الاستراتيجيات فعالية التكلفة: هيكل تسعير يوفر، خاصة للاستخدام طويل الأجل

هيكل تسعير يوفر، خاصة للاستخدام طويل الأجل تتبع الروابط الخلفية: ميزات لمراقبة الروابط الخلفية حتى تتمكن من مراقبة نجاح حملات بناء الروابط الخاصة بك

ميزات لمراقبة الروابط الخلفية حتى تتمكن من مراقبة نجاح حملات بناء الروابط الخاصة بك قاعدة بيانات الاتصال بالوسائط: قاعدة بيانات قوية للصحفيين والمدونين والمؤثرين من أجل الترويج المستهدف

والآن، بعد أن حددنا الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها، دعنا نستكشف الأدوات التي يقدمونها.

أفضل 10 بدائل ل HARO ## أفضل 10 بدائل ل HARO

لمساعدتك في إنجاح حملاتك للتواصل مع وسائل الإعلام، إليك قائمة بأفضل 10 بدائل ل HARO مصممة لتبسيط جهود التواصل الخاصة بك.

1. Qwoted (الأفضل لمتخصصي العلاقات العامة ومؤسسي الشركات الناشئة)

عبر كيووتيد يربط Qwoted الصحفيين بالمصادر الخبيرة، مما يساعدهم في العثور على رؤى قيمة لمقالاتهم. على عكس HARO، يجب على المرء أن يتقدم بطلب للحصول على الموافقة كمصدر قبل الرد على الاستفسارات. بالإضافة إلى ذلك، تتم جميع الاتصالات مباشرة على Qwoted - لا تتم مشاركة معلومات الاتصال مع الصحفيين.

قد تعني عملية الموافقة أن هناك عدد أقل من الأشخاص الذين يتنافسون على نفس الاستعلام، ولكنها تعمل أيضًا لصالح الصحفيين. واعتماداً على مدى تطابق ملفك الشخصي مع احتياجاتهم، قد يتواصل الصحفيون معك مباشرة.

بالنسبة لمحترفي العلاقات العامة، تساعد Qwoted في الحصول على فرص صحفية تؤدي إلى تغطية للعلامات التجارية والخبراء الذين يمثلونها.

أفضل ميزات Qwoted

أنشئ ملفاً شخصياً يتضمن بيانات اعتمادك وخبراتك لتلقي استفسارات وسائل الإعلام ذات الصلة

الرد على استفسارات الصحفيين مباشرةً من داخل المنصة

احصل على تصفية الصحفيين بناءً على موقعك وجنسك وخبراتك

قيود Qwoted

Qwoted موجه نحو وكالات العلاقات العامة أكثر من الوكالات التي تركز على تحسين محركات البحث

قد تكون أسعار حسابات الفريق باهظة الثمن بالنسبة للفرق الصغيرة

أسعار Qwoted

الأساسي: مجاناً

مجاناً محترف 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفرق: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Qwoted

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: غير متاح

2. SourceBottle (الأفضل للمصادر الخبيرة ومحترفي العلاقات العامة)

عبر زجاجة المصدر إذا كنت تبحث عن منصة مجانية لمساعدة الصحفيين والمدونين في العثور على مصادر الخبراء، فإن SourceBottle قد يكون مناسباً جداً. مثل HARO، فهي تربط المتخصصين في هذا المجال مع وسائل الإعلام التي تحتاج إلى رؤى الخبراء. يمكنك اختيار إما أن تجد المصادر أو أن تصبح مصدراً بنفسك.

ما يميز SourceBottle هو نهجها المصمم خصيصًا ل إدارة العلاقات العامة . يمكنك اختيار المواضيع التي تتناسب مع خبرتك. وتشمل هذه المواضيع الأعمال والتمويل، والصحة والرفاهية، والتكنولوجيا، والسفر والترفيه، والأبوة وأسلوب الحياة، والطعام والموضة.

بالإضافة إلى ذلك، تفتح الباقة المدفوعة ميزات إضافية مثل الهبات المحددة، ودراسات الحالة، وفرص عرض الوسائط.

أفضل الميزات #### SourceBottle

الوصول إلى منصة عالمية ذات انتشار دولي أوسع

حماية الخصوصية مع خيارات إخفاء الهوية

تلقي تنبيهات مجانية عبر البريد الإلكتروني مع ميزات الحد من الرسائل غير المرغوب فيها

استخدم مرشحات بحث منقحة حسب المجال والموقع

استهداف المهنيين الأفراد والشركات الصغيرة

قيود SourceBottle

لا يوفر نفس الانتشار الواسع الذي توفره منصة HARO أو المنصات الأكبر حجمًا

الميزات أساسية نسبياً، مع عدم وجود خيارات متميزة لتحسين الرؤية

تسعير SourceBottle

مجانًا

الملف الشخصي للخبراء: 25 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات SourceBottle #### تقييمات ومراجعات SourceBottle

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

3. JustReachOut (الأفضل لأصحاب المشاريع الفردية ومديري العلامات التجارية وفرق العلاقات العامة الصغيرة)

عبر جست رياchOut تأسست JustReachOut على يد خبير العلاقات العامة ديمتري دراغيليف في عام 2014، وقد صُممت JustReachOut لمساعدة الأشخاص الطموحين أهداف العلاقات العامة التواصل مباشرة مع وسائل الإعلام.

مع برنامج بناء الروابط ، يمكنك العثور على الصحفيين وتقديم عروضهم دون عناء، والاستفادة من قاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من 700,000 جهة اتصال. إذا لم يستجب الصحفي لعروضك الأولية، يمكنك جدولة المتابعة التلقائية، مما يضمن لك البقاء في المقدمة دون أي عمل إضافي.

ولراحة البال، تتحقق المنصة يدوياً من عناوين البريد الإلكتروني لضمان وصولك إلى الشخص المناسب.

يمكنك إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة في ثوانٍ معدودة، وكسر الجليد مع الصحفيين دون الغوص في مقالاتهم، بل والحصول على ملخصات فورية لتلك المقالات لفهم ما يبحثون عنه.

أفضل مزايا JustReachOut

تأمين إشارات صحفية حقيقية للعملاء

احصل على إشارات صحفية حقيقية لعملائك

حدد بسرعة الروابط المعطلة في مجال تخصصك وعزز تصنيفاتك على جوجل

احصل على إمكانية الوصول إلى أدوات العلاقات العامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز سير عملك

قيود JustReachOut

يركز في المقام الأول على التواصل، وليس على إدارة العلاقات العامة على نطاق أوسع

يتطلب مستخدمين جدد لتعلم كيفية التنقل بين جميع الميزات

تسعير JustReachOut

تواصل أكثر ذكاءً : 147 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 147 دولارًا شهريًا لكل مستخدم التوعية المتقدمة : 247 دولاراً شهرياً لمستخدمين اثنين

: 247 دولاراً شهرياً لمستخدمين اثنين توعية غير محدودة: 497 دولاراً شهرياً لخمسة مستخدمين

تقييمات ومراجعات JustReachOut

G2 : تقييمات غير كافية

: تقييمات غير كافية Capterra: غير متاح

👀هل تعلم؟ وجدت دراسة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية أن الشركات التي لديها مدونات صوتية ذات علامة تجارية شهدت 89% زيادة في التعرف على العلامة التجارية .

4. Muck Rack (الأفضل للعثور على الصحفيين والبحث عنهم)

عبر رف الوحل بينما 82% من فرق العلاقات العامة يقيسون جهودهم في مجال العلاقات العامة بانتظام، وأقل من 40% منهم واثقون "جدًا" أو "للغاية" من المقاييس التي يبلغون عنها.

ماذا لو كانت هناك طريقة لأتمتة القياس ومشاركة النتائج بسهولة مع القيادة ببضع نقرات فقط؟ قد يكون Muck Rack هو ما تحتاجه بالضبط.

هذا منصة التواصل تساعد الشركات والأفراد على الوصول إلى جهات الاتصال الإعلامية المناسبة. ويمكنك إعداد تنبيهات للكلمات الرئيسية المتعلقة بمجال عملك، مما يسهل عليك العثور على الصحفيين الذين يكتبون عن موضوعات في مجال خبرتك وتقديمها للصحفيين الذين يكتبون عن مواضيع في مجال خبرتك.

يوفر Muck Rack أيضاً قائمة شاملة بالصحفيين والمؤثرين مع تفاصيل الاتصال بهم. يتيح لك هذا الأمر غربلة وتحديد الأشخاص المناسبين لعرض أفكارهم. ومع ذلك، فأنت مسؤول عن التواصل والبقاء على اطلاع على الموضوعات الشائعة.

أفضل ميزات Muck Rack

حافظ على تحديث قوائم الوسائط بمعلومات في الوقت الفعلي

قم بإعداد تنبيهات للكلمات الرئيسية في المجال للبقاء على اطلاع دائم

الحصول على إشعارات عند تبديل المراسلين لأخبارهم أو بدء تغطية مواضيع جديدة

قيود Muck Rack

يتضمّن الكثير من العمل الإداري للتوعية وإدارة قواعد البيانات

قد تكون هناك بعض المعلومات المفقودة في بعض قوائم جهات الاتصال

تسعير #### تسعير Muck Rack

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات رف الوحل

G2 : 4.6/5 (270+ تقييم)

: 4.6/5 (270+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييم)

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5. Meltwater (الأفضل للذكاء الإعلامي)

عبر المياه الذائبة Meltwater هي منصة استخبارات إعلامية مصممة لمساعدتك على تتبع حضورك الإعلامي ومدى وصولك إلى وسائل الإعلام. باستخدام الكلمات المفتاحية المتعلقة بمجال عملك أو شركتك، يمكنك البحث عن المنشورات والصحفيين ذوي الصلة.

تتيح لك المنصة إنشاء لوحات معلومات مخصصة لتتبع نقاط البيانات الرئيسية لحملات العلاقات العامة وتسويق المحتوى، مثل مشاعر التغطية الإعلامية ورؤى الجمهور.

تتيح لك المنصة إنشاء رسائل إخبارية لمشاركة الإشارات الإعلامية مع فريقك أو عملائك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام أداة Meltwater الذكية لتتبع تغطية منافسيك وحضورهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل ميزات Meltwater

تلقي نشرات إخبارية يومية أو أسبوعية للبقاء على اطلاع دائم

الوصول إلى تفاصيل الاتصال بالمراسلين للتواصل المستهدف

راقب التغطية الإعلامية بفاعلية لتتبع حضور علامتك التجارية

قيود Meltwater

يأتي مع لوحة تحكم غير بديهية قد يكون من الصعب التنقل فيها

غير مخصص للمصادر الفردية التي تسعى لبناء المصداقية

تسعير Meltwater

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Meltwater

G2 : 4.0/5 (2,180+ تقييم)

: 4.0/5 (2,180+ تقييم) Capterra: 4.0/5 (90+ تقييمات)

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6. ProfNet (الأفضل للفوز بجودة عالية)

عبر بروفنت هل يمكن للصحفيين ذوي الصلة الذين يبحثون بنشاط عن الخبرة أن يصلوا إلى صندوق الوارد الخاص بك يومياً؟ تقدم ProfNet هذه الخدمة من شركة PR Newswire، التي لها تاريخ يمتد لـ 20 عامًا في ربط محترفي العلاقات العامة والتسويق بجهات الاتصال الإعلامية المتحمسة. إنها توفر عليك الوقت والجهد المبذول في الترويج البارد الذي لا ينتهي.

تتيح لك ProfNet الاستفادة من الفرص الحصرية غير المتاحة على المنصات الأخرى. مع وجود عدد أقل من المستخدمين - حوالي 14,000 من محترفي العلاقات العامة - فإن فرصك في أن يتم اختيارك من قبل صحفي أعلى بكثير من خدمات التواصل مع وسائل الإعلام الأخرى، مثل HARO، التي تضم أكثر من مليون مستخدم.

يتميز ProfNet بنظامه الفريد من نوعه. في هذا النظام، يقوم الصحفيون بإرسال استفسارات مفصلة عن الخبرات التي يحتاجونها، ثم يتم إرسالها إلى الخبراء المشتركين. وهذا يسمح بالتواصل المستهدف للغاية.

أفضل ميزات بروفنت #### ProfNet

رؤية معدلات تحويل أعلى في التعيينات مقارنةً بمعظم البدائل

تصفية الاستعلامات استنادًا إلى نوع المؤسسة أو الموقع الجغرافي للحصول على نتائج أكثر ملاءمة

الحصول على إشعار فوري عبر البريد الإلكتروني عند ظهور فرص جديدة

قيود ProfNet

التعامل مع تنسيق بريد إلكتروني قديم يبدو ثقيلًا مقارنة بالأدوات الحديثة

عدم وجود بيانات تحسين محركات البحث يعني أنك بحاجة إلى البحث عن تقييمات النطاقات والروابط الخلفية بشكل مستقل

تسعير #### تسعير ProfNet

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ProfNet

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

📮 انقر فوق البصيرة: 83% من العاملين في مجال المعرفة يعتمدون في المقام الأول على البريد الإلكتروني والدردشة للتواصل الجماعي. ومع ذلك، فإن ما يقرب من 60% من يوم عملهم يضيع في التنقل بين هذه الأدوات والبحث عن المعلومات.

مع تطبيق كل شيء للعمل مثل ClickUp، تجتمع إدارة المشروع والرسائل ورسائل البريد الإلكتروني والدردشات في مكان واحد - معززة بالذكاء الاصطناعي المدمج.

جرّب ClickUp مجانًا

7. مميز (الأفضل لمعدلات التحويل العالية وأسرع تحول)

عبر مميز تم إطلاق المنصة باسم تيركل في عام 2021، وبدأت المنصة كمركز بسيط لربط الشركات بالفرص الإعلامية. ثم انتقلت سريعاً إلى سبتمبر 2023، وتم تغيير علامتها التجارية إلى "متميز" للتركيز أكثر على عرض خبراء المحتوى من الدرجة الأولى.

والآن، تقدم المنصة طريقة سهلة لعرض وتتبع التواصل مع وسائل الإعلام، مما يجعل العملية أكثر سهولة من التعامل مع سلاسل رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها كما هو الحال مع HARO.

ومن الجوانب الفريدة في تطبيق Featured هو كيفية دمج كل شيء في لوحة تحكم مباشرة. ويعني هذا الوضوح أنه لا مزيد من التنقل بين منصات متعددة أو محاولة تتبع العروض في سلاسل البريد الإلكتروني الفوضوية.

أفضل الميزات المميزة

التطابق مع الأسئلة التي تتوافق مع معرفتك وخبرتك

تخصص في الأسئلة والأجوبة المكتوبة لميزات المقالات ورؤى الخبراء

إدارة العروض والمتابعة بأقل جهد ممكن

بناء المصداقية من خلال الظهور في منافذ إعلامية مرموقة

القيود المميزة

تكافح مع فرص أقل مقارنة بالمنصات الأكبر المذكورة في هذه القائمة

تركز فقط على المساهمات المكتوبة؛ لا توجد خيارات لتنسيقات المحتوى الأخرى

الأسعار المميزة

مجاني

المحترف: 49.75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49.75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مميزة

G2 : تقييمات غير كافية

: تقييمات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

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8. PitchRate (الأفضل للتغطية الإعلامية)

عبر معدل الملعب يركز موقع PitchRate على مطابقة المصادر مع الصحفيين المناسبين، مما يزيد من فرصك في الحصول على رد.

إحدى ميزاته البارزة هي غرفة الأخبار على الإنترنت. تتيح هذه المساحة للشركات عرض أصولها الإعلامية, البيانات الصحفية وأفكار القصص، والتي يمكن للصحفيين تصفحها والوصول إليها مباشرةً. وهذا يزيد من احتمالية بناء علاقات ذات مغزى.

أفضل ميزات PitchRate

تلقي ردود عالية الجودة وذات صلة من الصحفيين

تحميل مقالات الخبراء مع الخطوط الثانوية، وتزويد الصحفيين بمحتوى جاهز للاستخدام

الوصول إلى موارد التدريب على العلاقات العامة والمقالات والنصائح لتحسين خطة التواصل الخاصة بك

قيود PitchRate

الأنسب لحملات العلاقات العامة الأصغر حجماً من الحملات الأكبر حجماً

سعر PitchRate

مجاناً

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات PitchRate

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

9. OnePitch (الأفضل لتبسيط عرض الصحافة)

عبر OnePitch تم إطلاق هذه المنصة في عام 2017، وقد صُممت هذه المنصة لتسريع عملية تقديم العروض التقديمية للصحفيين ومحترفي العلاقات العامة على حد سواء. الفكرة بسيطة: بدلاً من إرسال عروض تقديمية عامة، يمكنك إرسال عرض مصمم خصيصاً لتلبية احتياجات الصحفي.

واحدة من أفضل ميزات هذه المنصة هي أداة التحقق من العروض الترويجية، والتي تحلل العروض الترويجية للتأكد من أنها تلبي توقعات الصحفيين. كما أنه يقدم توصيات للصحفيين، حيث يقترح أفضل جهات الاتصال بناءً على عرضك التقديمي، حتى لا تضيع وقتك مع عملاء محتملين غير مناسبين.

أفضل ميزات OnePitch

تتبع رسائل البريد الإلكتروني لمراقبة تقدمك في التواصل

قم بإعداد تذكيرات المتابعة للبقاء على اطلاع على الردود

تلقي تقارير عبر البريد الإلكتروني لقياس مدى نجاحك في تقديم العروض الترويجية

قيود OnePitch

يقدم ميزات متقدمة محدودة لمحترفي العلاقات العامة الأكثر خبرة

يعتمد بشكل كبير على مدخلات المستخدم للحصول على أفضل النتائج

تسعير OnePitch

جميع العروض: 50 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات OnePitch

G2 : تقييمات غير كافية

: تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

10. مساعدة كاتب B2B (الأفضل لمنافذ التسويق)

عبر مساعدة كاتب B2B هذه المنصة المتخصصة التي اشتراها مجتمع تسويق المحتوى Superpath في عام 2023، تقدم هذه المنصة المتخصصة بهدوء قيمة لمحترفي التسويق والمبيعات والتكنولوجيا.

ما يميز منصة Help a B2B Writer (HaB2BW) هو قدرتها على ربط الكتّاب بالخبراء في الموضوع - وهو أمر بالغ الأهمية عند إنشاء محتوى من الدرجة الأولى. إذا لم تكن خبيراً، فإن HaB2BW يجعل من السهل العثور على الخبراء والتواصل معهم.

مساعدة كاتب B2B أفضل الميزات

الوصول إلى مجموعة واسعة من قوالب وسائل التواصل الاجتماعي منصة مجانية بدون رسوم اشتراك أو تكاليف لكل عرض

إنشاء بيئة خالية من الرسائل غير المرغوب فيها، وتقديم فرص عالية الجودة

مساعدة قيود كاتب B2B

يقتصر استخدامه على مجالات التسويق أو التكنولوجيا أو الأعمال التجارية

مواطن الخلل العرضية، مثل مشكلات قابلية التسليم

مساعدة كاتب B2B التسعير

مجاناً

مساعدة كاتب B2B التقييمات والمراجعات

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

طرق أخرى جديرة بالملاحظة

إذا كنت تشعر أن بدائل HARO هذه لا تفي تماماً باحتياجاتك في التواصل مع وسائل الإعلام، فهناك المزيد من الخيارات. تقدم بعض المنصات القائمة نهجاً تفاعلياً مجتمعياً أكثر تفاعلية يمكن أن يساعدك في الحصول على تلك الإشارات والروابط الخلفية القيّمة.

إليك بعض البدائل الجديرة بالملاحظة التي يمكنك الاطلاع عليها:

X (تويتر سابقًا) (#journorequests#)

X ليس فقط لتصفح الميمات أو نميمة المشاهير. إنه منجم ذهب للتواصل مع الصحفيين الذين يبحثون بنشاط عن آراء الخبراء.

ابحث في الهاشتاج #journorequests للاستفسارات الإعلامية في الوقت الفعلي من المراسلين في مختلف المجالات.

يستخدم الصحفيون هذا الوسم لنشر فرص الحصول على اقتباسات ومقابلات ورؤى الخبراء. يكمن جمال وسم X في فوريته وسهولة الوصول إليه - يمكنك القفز إلى المحادثات على الفور والتواصل مع مجموعة كبيرة من المراسلين.

ولكن تأكد من أن يكون عرضك موجزًا ومخصصًا لكل طلب.

*🧠 متعة حقيقة: بدلاً من مجرد تقديم العروض الترويجية الباردة، يتواصل العديد من محترفي العلاقات العامة بنشاط على LinkedIn، ويقدمون القيادة الفكرية أو ينضمون إلى مجتمعات إعلامية مثل أسبوع العلاقات العامة أو العلاقات الإعلامية 101.

مجتمعات ريديت (على سبيل المثال، r/PRpros، r/Freelance)

يُعتبر موقع ريديت جوهرة مخفية للتواصل الإعلامي، حيث يضم العديد من المجتمعات النشطة المخصصة للعلاقات العامة والعلاقات الإعلامية.

مواقع فرعية مثل r/PRpros و ص/مستقل مليئة بالصحفيين ومنشئي المحتوى الذين ينشرون طلبات وسائل الإعلام ويبحثون عن آراء الخبراء. غالباً ما تكون هذه المجتمعات أصغر حجماً وأكثر تخصصاً، وهو ما يمكن أن يكون ميزة كبيرة للعثور على فرص ذات صلة كبيرة تتماشى مع أهداف العلاقات العامة الخاصة بك.

ومع ذلك، اتبع قواعد subreddit وتجنب المحتوى الترويجي بشكل مفرط - فالمحررون يقدرون الأصالة حقًا.

مجتمعات سلاك

يستخدم العديد من محترفي العلاقات العامة والإعلام سلاك لمشاركة الفرص والتواصل مع الصحفيين والمؤثرين في الوقت الفعلي.

وغالباً ما تسمح لك قنوات مثل #PRdaily أو #PublicRelations أو #MediaRequests بنشر مدى تواجدك كمصدر، أو مشاركة البيانات الصحفية، أو الرد على طلبات الصحفيين. تتفوق مجتمعات سلاك بسبب أسلوب التواصل غير الرسمي والتخاطبي الذي يشجع على المشاركة السريعة.

بالإضافة إلى ذلك، فإنها تميل إلى أن تكون أكثر حصرية، مما يعني أنك غالباً ما تحصل على فرص عالية الجودة.

أدوات أخرى للتواصل مع الصحفيين

إذا كنت ترغب في تحسين تواصلك مع الصحفيين وإدارة علاقاتك الإعلامية، فإن ClickUp هو التطبيق المناسب للعمل لتحقيق ذلك!

إنه تطبيق شامل لإدارة المشاريع و أداة مشاركة وسائل التواصل الاجتماعي للوكالات يمكن أن تساعدك في إدارة التواصل مع وسائل الإعلام و التخطيط الإعلامي أفضل. إليك الطريقة:

🚀 تتبع طلبات الوسائط باستخدام النماذج المخصصة

إنشاء نماذج مخصصة لتتبع طلبات الوسائط

سواء كنت تجمع رؤى من الصحفيين أو ترصد استفسارات وسائل الإعلام الواردة, نماذج ClickUp يتيح لك التقاط جميع التفاصيل ذات الصلة.

بمجرد جمع المعلومات، يمكنك أتمتة المهام وعمليات المتابعة حتى يعرف فريقك بالضبط متى يجب اتخاذ إجراء ما. وهذا يضمن لك التواصل مع وسائل الإعلام بشكل سلس وفي الوقت المناسب.

🚀 التعاون في استراتيجيات العلاقات العامة مع ClickUp Docs

حسِّن المحتوى الخاص بك للحصول على تأثير أفضل باستخدام ClickUp Docs

مع مستندات ClickUp يمكن لفريقك التعاون في استراتيجيات العلاقات العامة وخطط التواصل مع وسائل الإعلام في الوقت الفعلي. يمكنك إنشاء المستندات وتحريرها ومشاركتها بسهولة، مما يجعل من السهل صياغة العروض الترويجية أو التخطيط للحملات أو تنقيح البيانات الصحفية.

تتيح لك المستندات أيضًا تنظيم المحتوى الخاص بك بميزات تنسيق غنية وصفحات متداخلة وقوالب للحفاظ على تنسيق كل شيء.

🚀 توليد الأفكار بمساعدة الذكاء الاصطناعي

اطلب من ClickUp Brain إنشاء محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لك ClickUp Brain وهو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يساعدك على توليد أفكار جديدة لجهود التواصل مع وسائل الإعلام. فهو يقدم لك الدعم الفوري، مما يتيح لك طرح استراتيجيات المحتوى، أو تحسين أهداف العلاقات العامة، أو حتى توليد أفكار لحملات التواصل.

يمكن أن تتحول اقتراحات الذكاء الاصطناعي إلى مهام قابلة للتنفيذ داخل مستنداتك، مما يسرّع عملية إنشاء المحتوى.

### 🚀 أتمتة المهام والمتابعة

ضع علامة "@" بسيطة على أعضاء فريقك باستخدام تعليقات ClickUp Assign Comments

مع مهام النقر فوق المهام يمكنك إنشاء مهام سير عمل تلقائية للمتابعة وتتبع التواصل وتعيين المهام. قم بتعيين تذكيرات تلقائية للمتابعة الإعلامية أو قم بتعيين المهام لأعضاء الفريق المناسبين عند إرسال عرض ترويجي.

بهذه الطريقة، ستحافظ على سير حملات التواصل على المسار الصحيح بأقل جهد ممكن.

🚀 التواصل الاستباقي مع الدردشة

وبالمثل, انقر فوق الدردشة يجمع بين تواصل الفريق وإدارة المهام. ناقش تحديثات الحملة، أو شارك الملاحظات على قوائم الوسائط، أو تبادل الأفكار حول العروض الترويجية - كل ذلك داخل المنصة نفسها.

مناقشة المهام وتعيين المشكلات والقيام بالمزيد باستخدام ClickUp Chat

تتكامل الدردشة أيضًا مع مهامك، بحيث يمكنك ربط المحادثات الهادفة مباشرةً بعناصر إجراءات محددة، مما يسهل عليك الحفاظ على التوافق.

🚀 راقب التقدم المحرز باستخدام لوحات المعلومات القوية

تصور توعيتك باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

مع لوحات معلومات ClickUp يمكنك تتبع المقاييس الرئيسية ومراقبة أداء الحملة وتعديل الاستراتيجيات حسب الحاجة. توفر لوحات المعلومات القابلة للتخصيص هذه رؤى حول مدى جودة أداء جهودك، مما يساعدك على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

أدى تطبيق ClickUp لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء المحتوى إلى التخلص بنجاح من استخدام جميع اتصالات البريد الإلكتروني في هذا المشروع

سيد بابلا، منسق برنامج العافية، كلية دارتموث، مركز العافية الطلابي في دارتموث

من خلال جعل مهامك واتصالاتك ووثائقك مركزية في منصة واحدة، يضمن ClickUp أن يكون تخطيطك الإعلامي فعالاً ومنتجاً. سواء كنت تقوم بصياغة العروض، أو إدارة عمليات المتابعة، أو التعاون في استراتيجيات التواصل، فإن ClickUp يجعل العملية بأكملها أكثر سلاسةً وتنظيمًا وفعالية.

## اختيار بديل HARO المناسب

ربما اختفى HARO، ولكن التواصل الإعلامي لم ينتهِ بعد. مع هذه البدائل العشرة، لديك الكثير من الطرق للحفاظ على جهودك في مجال العلاقات العامة وبناء الروابط.

ولكن كيف تختار البديل المناسب لاحتياجاتك؟

جرب اختبار مزيج من المنصات المجانية والمدفوعة لترى ما يناسب وضعك بشكل أفضل. مهما كان قرارك، تذكر أن عروضك يجب أن تقدم قيمة حقيقية. هذا هو المفتاح للحصول على روابط خلفية عالية الجودة ستبقى قوية مع خوارزمية جوجل مع مرور الوقت.

باستخدام ClickUp، يمكنك إدارة التواصل مع وسائل الإعلام بكفاءة، وتتبع أهداف العلاقات العامة، والتعاون في استراتيجيات بناء الروابط في مكان واحد. اشترك للحصول على حساب ClickUp مجاناً اليوم للارتقاء بجهودك في مجال العلاقات العامة إلى المستوى التالي!