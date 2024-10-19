أفضل 10 بدائل لـ Mavenlink ومنافسين لفريقك

كانت كانتاتا، المعروفة سابقًا باسم Mavenlink، موجودة منذ فترة طويلة. ومع ذلك، هل كانت هذه المدة كافية لإتقان فن إدارة المشاريع؟
مع تصنيف G2 4.1 ، لا يزال Mavenlink يترك الكثير مما هو مرغوب فيه من قبل العملاء الذين يحتاجون إلى المزيد من الميزات المبتكرة.
لحسن الحظ، لديك الكثير من خيارات برامج إدارة المشاريع الجيدة. وفي هذا الصدد، فإن أي أوجه قصور في Mavenlink يمكن معالجتها بشكل كافٍ من قبل العشرات من منافسيها.
لهذا السبب نحن ننظر إلى أفضل 10 بدائل لـ Mavenlink (أو بدائل Kantata) إذا كنت تبحث عن ميزات أكثر تقدمًا لإدارة المشاريع.
ما هو Kantata (Mavenlink)؟
Kantata هو حل برمجي متعدد الاستخدامات لإدارة المشاريع يوفر ميزات الرؤية والتعاون والأتمتة لتنفيذ المشروع بشكل أفضل, تتبع المشروع و إدارة سير العمل . يجمع بين ميزات إدارة المشاريع التقليدية مع أدوات إدارة الموارد التي تتمتع بها شركات الخدمات المهنية على وجه التحديد.
عبر كانتاتا بالإضافة إلى ذلك، يستمتع العديد من المستخدمين بهذه المنصة لإدارة المشاريع المتعددة بشكل أفضل بالإضافة إلى البيانات المالية للمشروع وطلبات المشاريع والمحافظ. مرة أخرى، هذا يجعل Kantata المفضل لدى فرق الخدمات المهنية.
حتى مع تغيير الاسم، أثبتت Kantata نفسها كأداة مفيدة إذا كنت تريد المزيد من التتبع المرئي للمشروع وزيادة تعاون الفريق عبر المشاريع الجارية. تتضمن بعض ميزاته البارزة الأخرى ما يلي:
- خيارات عرض المخططات المتعددة
- تغذية النشاط في الوقت الفعلي
- واجهة مستخدم نظيفة وواضحة
- تتبع الوقت والمصروفات
ومع ذلك، فإن بعض المشكلات مثل هيكلية التسعير المعقدة والواجهة البطيئة جعلت الكثيرين يبحثون عن بدائل ل Mavenlink. لا تتعثر مع شيء لا يخدش سوى سطح ما تحتاجه لإدارة المهام، وتحديد المواعيد النهائية للمشروع بشكل أفضل، وتطوير استراتيجية مشروع قوية حقًا لعملك.
أفضل 10 بدائل ل Mavenlink تحتاج إلى معرفتها
فيما يلي قائمة بـ 10 منافسين وبدائل لـ Mavenlink قد تكون أكثر ملاءمة لفرقك وأهدافك وظروفك:
1. انقر فوق
توفر طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 15 طريقة عرض للمؤسسات حلاً شاملاً لكل فريق
لم يكن ClickUp موجودًا منذ فترة طويلة مثل بعض بدائل Mavenlink الأخرى في هذه القائمة، لكنه سرعان ما أصبح أحد أفضل أدوات الإنتاجية من الجدار إلى الجدار. إنه ليس حلاً للشركات الصغيرة والمؤسسات فحسب، بل إنه رائع ل شركات الخدمات المهنية بحاجة إلى مركز عمل أكثر مركزية لإنجاز العمل.
تحتوي منصة إدارة المشاريع المتقدمة هذه على ما يناسب الجميع. وبفضل التعاون الجماعي في جوهرها، يمكن للمستخدمين تصور ClickUp وتخصيصها وبناءها حسب رغبتهم تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن ClickUp إدارة المهام أدوات تسمح للأشخاص بتعيين تعليقات لأعضاء الفريق وإعداد مهام متكررة مع ميزات الأتمتة.
تسهّل خيارات السحب والإفلات البسيطة من عملية التمحور وتحسين سير العمل دون خلق اختناقات. ClickUp هي واحدة من أكثر أدوات مساحة العمل ديناميكية والتي يمكن تخصيصها بالكامل وفقًا لاحتياجاتك الخاصة، حتى تتمكن من إكمال المشاريع بشكل أسرع.
قم بسحب المهام وإفلاتها في طريقة عرض التقويم في ClickUp
ميزات ClickUp الرئيسية
ClickUp مليء بميزات إدارة المشاريع لمساعدتك في تخطيط وإدارة وتصور عملك. وإذا كانت ميزانيتك محدودة، فإن باقة ClickUp المجانية للأبد تأتي مع الكثير من ميزات إدارة المشاريع المتقدمة في باقاتها المدفوعة. دعنا نلقي نظرة على بعض المزايا المفضلة لدى العملاء، بما في ذلك:
- التواصل والتعاون بوفرة مع التعليقات والتعليقات المخصصة
- القدرة على تضمين طرق العرض من Airtable وMiro وInVision وGoogle Docs
- تحويل البيانات المملة إلى حلوى للعين باستخدام الخرائط الذهنية واللوحات البيضاء ومخططات جانت والمزيد
- تحديد أولويات المهام على أحدث طراز وقوائم مهام قابلة للتخصيص
- القدرة على التبديل بين طرق العرض المختلفة (طريقة عرض اللوحة، طريقة عرض القائمة، طريقة عرض المربع، طريقة عرض التقويم، إلخ)
- تقارير ولوحات معلومات معدة مسبقاً ومخصصة تزيد من وضوح الرؤية
- واجهة مستخدم سهلة الاستخدام بالسحب والإفلات تجعل من السهل إنشاء المهام وتعيينها
- إدارة الأداء وأتمتة سير العمل لجدولة الموارد المتقدمة
- تتبع المشاريع من التكلفة إلى الإنجاز
إيجابيات #### ClickUp
- يقدم ClickUp خطة مجانية قوية
- المئات من قوالب مجانية لإدارة المشاريع للبدء على الفور
- تتبع بسيط للمهام لإدارة المشاريع بكفاءة أكبر
- تخصيص لا مثيل له
- دعم 24/7 عبر البريد الإلكتروني والدردشة متاح في الخطة المجانية
- تتبع الوقت متاح في الخطة المجانية
- سهولة الدمج في أنظمتك الحالية
- أسعار تنافسية تعني قيمة أكبر مقابل أموالك
سلبيات ClickUp
- قد تكون التخصيصات المتقدمة مربكة للمستخدمين الجدد
- قد تكون سرعات البحث والتصفية أبطأ (... حتى الآن!)
تسعير #### ClickUp
- خطة مجانية للأبد
- خطة غير محدودة: 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا
- خطة الأعمال: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- خطة الأعمال الإضافية: 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
المؤسسات: الاتصال بالمبيعات
ClickUp تقييمات العملاء
- G2: 4.7/5 (4,800 تقييم)
- Capterra 4.7/5 (3,117 تقييم)
2. وريك
عبر وريك الكتابة هي أداة إدارة المشاريع التي تعدك بالإنتاجية والرؤية والكفاءة في سير عمل فريقك.
من خلال توفير تخطيط وتصور وإدارة موثوقة للمشاريع، اكتسبت Wrike اسمًا لنفسها كأفضل برامج إدارة المشاريع وحلول إدارة الموارد.
وباعتباره أحد أفضل بدائل Mavenlink، يفخر Wrike بميزاته وأدواته المتطورة ودعم العملاء الذي جعل الآلاف من الفرق تنجذب إليه.
على سبيل المثال، يحتوي Wrike على ميزة مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية وإعداد التقارير، والتي تفتقر إليها Mavenlink للأسف.
ميزات Wrike الرئيسية
تتضمن بعض الميزات التي جعلت من Wrike اسمًا معروفًا في إدارة المشاريع ما يلي:
- عرض عبء العمل يتيح لمدير المشروع رؤية كيفية تقسيم المهام وكيفية تعامل الفرق مع كل مهمة
- تحرير تعاوني يسمح لأعضاء الفريق بالعمل على ملفات ومجلدات ومستندات مختلفة
- وظيفة الدردشة المدمجة التي تسمح لك بمتابعة فرق العمل مع فرقك
- إمكانيات فعالة لتسجيل الوقت وتتبع الوقت
- مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية وإعداد التقارير لتتبع المنجزات
إيجابيات Wrike
- على عكس Mavenlink، لدى Wrike خطة مجانية وفترة تجريبية مجانية
- لوحة تحكم مركزية تجمع جميع المشاريع وعمليات سير العمل معًا
- عمليات نشر متعددة، بما في ذلك إصدار المتصفح والتطبيق وتطبيق الهاتف المحمول
سلبيات Wrike
- تجعل واجهة برمجة تطبيقات الويب المعقدة من Wrike عملية الإعداد صعبة على الفرق
- سيجد الكثيرون أن إصدار سطح المكتب من Wrike غير بديهي
- يعد Wrike مكلفًا نسبيًا مقارنةً بالأدوات التي لا تقل قوة
- يتطلب استيراد البيانات إلى Wrike أن يستوفي المستخدمون معلمات دقيقة
تسعير #### تسعير Wrike
- مجاني
- احترافي: 9.80 دولار لكل مستخدم شهريًا، وهو الأفضل للفرق سريعة النمو
- شركة: 24.80 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، الأفضل لجميع الفرق في المؤسسة
تقييمات عملاء Wrike
- G2: 4.2/5 (3,192 تقييمًا)
- Capterra: 4.3/5 (1,806 تقييمات)
3. Monday.com
عبر الاثنين أيام الاثنين سيئة بالنسبة للفرق التي لا تملك تطبيقًا لإدارة المشاريع، ولكن هناك أداة تريد إصلاح ذلك.
الاثنين هو برنامج تفاعلي وملون لإدارة المشاريع يسعى لخلق الشفافية والوضوح في عمليات مشروعك.
أثناء ذلك، يعمل الاثنين أيضًا على أتمتة مهامك المتكررة، ويعزز تعاون الفريق، ويخلق رؤية في سير العمل الخاص بك لتحقيق النجاح النهائي للمشروع.
يكمن سر الاثنين في ميزة اللوحة الخاصة به. اللوحة عبارة عن جدول مهام يشبه جدول البيانات يمكنك من خلاله تعيين جميع مشاريعك، وتتبع المنجزات وأتمتة المهام
الميزات الرئيسية #### الاثنين
- تصميم ملون وواجهة تجعل من استخدام الاثنين أمرًا سهلاً للغاية
- وصفات الأتمتة التي تنشئ أتمتة قائمة على الأحداث للمهام العادية
- طرق عرض متعددة للوحاتك (طريقة عرض المخطط، وطريقة عرض الجدول الزمني للنموذج، وطريقة عرض كانبان، وطريقة عرض الملفات)
- تصوّر بيانات مثير للإعجاب يحول مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك إلى رسومات مرئية
- سوق تطبيقات الاثنين حيث يمكنك شراء تطبيقات إضافية
محترفو يوم الاثنين
- تتكامل الاثنين مع منصات إنتاجية تابعة لجهات خارجية مثل Slack وGoogle وMailchimp وSpotify
- جدول زمني سهل السحب والإفلات
- دعم عملاء موثوق به على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وقاعدة معرفية مبنية مسبقاً
سلبيات يوم الاثنين
- تتزايد التكلفة بسرعة عندما يكون لديك فرق عمل كبيرة
- هيكل تسعير معقد
- يقدم ميزة تتبع الوقت في خطط التسعير الأعلى
- مخططات جانت والجداول الزمنية محفوظة لخطط التسعير الأعلى
تسعير يوم الاثنين
- أساسي: 8 دولارات لكل مقعد في الشهر (4 مقاعد في الشهر)
- عادي: 10 دولارات لكل مقعد في الشهر (3 مقاعد في الشهر)
- محترف: 16 دولارًا لكل مقعد في الشهر (3 مقاعد في الشهر)
- المؤسسات: اتصل بالاثنين للحصول على التفاصيل
تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء الاثنين
- G2: 4.7/5 (6,248 تقييم)
- كابيترا: 4.6/5 (2,752 تقييم)
4. زوهو بروجكتس
عبر مشاريع زوهو لا تكتمل قائمة منافسي Mavenlink دون ذكر Zoho Projects. Zoho Projects هو برنامج قائم على السحابة يوفر أساسيات إدارة المشاريع والأتمتة والتعاون للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم.
باستخدام Zoho Projects، يمكن لفرقك الآن جني ثمار فوائد برنامج المشروع الآلي ؛ إنشاء المهام وتخصيصها للفرق وتتبع تقدمها.
بالإضافة إلى ذلك، يأتي Zoho Projects أيضًا مزودًا بإمكانيات تتبع المشكلات التي تجعله مثاليًا للمشكلات والطلبات و تتبُّع الأخطاء .
الميزات الرئيسية لـ Zoho Projects
- يساعد مخطط جانت على تصور تبعيات المهام والمواعيد النهائية وقوائم المهام
- القدرة على تخصيص المعلمات لإدارة المشروع
- يسمح لك مخطط استخدام الموارد بموازنة التحميل عبر مواردك
- القدرة على تتبع الوقت وتكاليف الاستهلاك لكل مشروع في الوقت الفعلي
إيجابيات زوهو بروجكتس
- يحتوي Zoho على وظيفة دردشة مدمجة تعزز التعاون داخل فرقك
- تكامل سلس مع منتجات Zoho الأخرى
- تحديد المراحل الرئيسية وتتبع التقدم المحرز تجربة خالية من المتاعب
- يمكن أن يكون برنامج إدارة مشاريع ميسور التكلفة للبعض (تتوفر خيارات تجريبية مجانية)
سلبيات Zoho Projects
- يحتوي إعداد وإعداد Zoho على وظيفة دردشة مدمجة تعزز التعاون داخل فرقك
- منحنى تعليمي حاد ناتج عن التخصيص اللامتناهي
- واجهة مستخدم Zoho المعقدة تترك الكثير مما هو مرغوب فيه
- يتطلب منك Zoho التنقل عبر خمسة تطبيقات مختلفة
- يفتقر Zoho إلى إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت
تسعير مشاريع زوهو
- مجانًا: 0 دولار ل 3 مستخدمين و2 مشروع
- قسط: 4 دولارات لكل مستخدم شهريًا
- المؤسسة: 9 دولارات (لا يوجد حد أعلى للمستخدمين)
تقييمات عملاء Zoho Projects
- G2: 4.2/5 (282 تقييمًا)
- Capterra: 4.2/5 (259 تقييمًا)
5. أسانا
عبر أسانا نظرًا لسمعة Asana، لا يجب أن تتصفح أي قائمة لبدائل Mavenlink لفترة طويلة قبل أن تصادفها. أسانا هو إدارة المشاريع برنامج يساعد الفرق على زيادة مشاريعهم وتطوير سير العمل الرشيق وتتبع التسليمات المحددة مسبقًا.
تستخدم هذه الأداة جدول مهام بسيط ومعقد في نفس الوقت قائم على قائمة المهام لحل جميع تحديات إدارة المشاريع . يمكن أن تكون هذه قائمة جهات اتصال، أو قائمة مهام، أو أي نوع آخر من القوائم حيث يمكنك بعد ذلك إنشاء مهام/مهام فرعية وتعيينها لفريقك.
الميزات الرئيسية لـ #### أسانا
- خيارات إعداد التقارير في الوقت الفعلي بما في ذلك البحث المتقدم، وتقارير البحث المحفوظة، والمعالم، وعبء العمل
- إنشاء المهام والمهام الفرعية والمهام الفرعية للمهام الفرعية على مستويات متعددة
- طرق عرض متعددة يمكنك من خلالها عرض بياناتك (اللوحة والتقويم وطرق عرض القائمة)
- جدولة المهام التي تنقل المهام تلقائيًا من لوحة إلى أخرى
إيجابيات أسانا
- لدى أسانا مجتمع نشط (منتدى مجتمع أسانا)
- يتمتع أسانا بواجهة نظيفة وواضحة وبديهية لتتبع المشاريع
- دعم العملاء المتجاوب والودود
سلبيات أسانا
- يتطلب Asana أن يكون جميع المستخدمين الذين لديهم نطاق مماثل مرخصين، ويعاملهم كضيوف. وهذا يؤدي في النهاية إلى زيادة الأسعار
- نظرًا لمستوى التخصيص، فإن أسانا لديها منحنى تعليمي حاد
- بناء مجموعة البيانات وتخصيصها في أسانا محدود نسبيًا
- على عكس ClickUp، يفتقر أسانا إلى ميزة تتبع الوقت في خطته المجانية
تسعير #### تسعير أسانا
- أساسي: متاح للفرق التي تصل إلى 15 شخصًا كحد أقصى، وخيار تجريبي مجاني
- القسط: 10.99 دولار لكل مستخدم شهرياً
- الأعمال: 24.99 دولاراً لكل مستخدم شهرياً
- المؤسسات: اتصل ب Asana للحصول على التفاصيل
تقييمات عملاء Asana
- G2: 4.3/5 (8,926 تقييمًا)
- كابترا: 4.5/5 (11,398 تقييم)
6. بروفهاب
عبر بروفهاب ProofHub عبارة عن أداة بسيطة لإدارة المشاريع و برنامج تعاون الذي يقدم مجموعة من البرامج الإنتاجية و أدوات تعاونية للفرق الصغيرة
هذا هو من أفضل بدائل Mavenlink لأنه يوفر بساطة لا مثيل لها دون المساومة على أساسيات إدارة المشاريع مما يخلق حلاً بديهيًا وبسيطًا وقويًا في نفس الوقت.
كونه حلاً متكاملاً، يعمل Proof Hub على إلغاء الاعتماد على مجموعة تقنيات إدارة المشاريع، مما يترك لك حلاً واحداً يمكن الاعتماد عليه.
الميزات الرئيسية لـ ProofHub
- سجلات النشاط التفصيلية
- وضع العلامات البيضاء
- سير العمل
- إدارة مهام ممتازة (لوحات كانبان ومخططات جانت)
- ميزات تعاون مدهشة مثل الدردشة والإعلانات والمناقشات
إيجابيات بروفهاب
- منحنى تعليمي غير موجود تقريباً
- قابلية تخصيص مذهلة تمنح فريقك أقصى قدر من المرونة
- إنشاء المهام وتعيينها أمر بسيط ومباشر بقدر الإمكان
- أسعار تنافسية وخيارات تجريبية مجانية
سلبيات ProofHub
- لا يزال مخطط جانت بحاجة إلى بعض التحسينات
- تطبيق الجوال محدود نسبياً
تسعير بروفهاب #### تسعير بروفهاب
- سعر ثابت قدره 89 دولارًا شهريًا يتم دفعه سنويًا
- سعر ثابت قدره 45 دولارًا شهريًا يتم دفعه سنويًا (يفتقر إلى معظم الميزات)
تقييمات عملاء ProofHub #### تقييمات عملاء ProofHub
- G2: 4.5/5 (63 تقييمًا)
- كابيترا: 4.5/5 (67 تقييمًا)
7. العمل الجماعي
عبر العمل الجماعي العمل الجماعي ليس اسمًا جديدًا في إدارة المشاريع، وهو اسم لن يذهب إلى أي مكان قريبًا. وكما يوحي اسمها، تندرج هذه الأداة في قائمة بدائل Mavenlink لأنها تركز على التعاون، وهي تعمل على جعل الفرق فعالة منذ عام 2007، أتمتة واحدة في كل مرة.
لا تخطئ في بساطتها وواجهتها البديهية؛ فميزاتها التعاونية والتصور والأتمتة لها تأثير كبير. كواحد من أفضل بدائل Mavenlink، فإن خدماته الاحترافية برنامج التشغيل الآلي مثالي لأولئك الذين يعملون مع العملاء أو الذين يحتاجون إلى حلول مفصلة لإدارة المحافظ الاستثمارية.
الميزات الرئيسية للعمل الجماعي
- تتيح ميزة الحافظات إنشاء وإدارة المشاريع المعقدة
- تتبع مدمج للوقت من أجل فوترة سلسة
- إدارة عبء العمل يجعل الأمر سهلاً لإدارة الموارد
- ميزات محاسبة المشروع مثل الفوترة والفواتير تجعله حلاً أفضل لذكاء الأعمال
- قوالب معدة مسبقاً لسير العمل وإدارة المهام
- يمكن إضافة العملاء مجانًا للعمل بسلاسة مع مديري المشاريع
إيجابيات العمل الجماعي
- يقدم Teamwork منتجات (إدارة علاقات العملاء، والدردشة، والمساحات) أكثر من مجرد حل بسيط لإدارة المشاريع
- خدمة عملاء ودية متوفرة على الهاتف، والدردشة المباشرة، والدروس التعليمية بالفيديو
- ميزات محاسبة المشاريع مثالية لمن يديرون العملاء
سلبيات العمل الجماعي
- لا يحتوي على لوحات كانبان في نسخته المجانية، على عكس ClickUp
تسعير العمل الجماعي
- مجاني إلى الأبد: يتوفر إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا
- تقديم: 9.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- تنمو: 17.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- النطاق: اتصل بفريق العمل الجماعي للحصول على التفاصيل
تقييمات عملاء Teamwork
- G2: 4.4/5 (1,011 تقييم)
- كابيترا: 4.5/5 (728 تقييم)
8. جيرا
عبر جيرا Jira هي أداة لإدارة المشاريع تم تصميمها مع وضع فرق التطوير في الاعتبار. ومع ذلك، بعد سنوات من الإفراط في التسليم، تتمتع هذه الأداة الغنية بالميزات بفائدة كبيرة خارج سوقها المستهدف الأولي.
اليوم، تصف Jira نفسها بأنها إدارة المشاريع, تتبع المشكلات وبرنامج تتبع الوقت لأي فريق ومؤسسة. إذا كنت تبحث عن بدائل لـ Mavenlink، فهذا البرنامج له بالتأكيد إيجابياته وسلبياته.
برنامج Jira، وهو جزء من مجموعة برمجيات Jira الأكبر، وهو برنامج مفضل لديك لتطوير البرمجيات الرشيقة، وتخصيص المهام، وتحديد الأولويات، والخصوصية. إنه المفضل لمديري المشاريع لإدارة المشاريع بشكل أكثر كفاءة.
الميزات الرئيسية لـ #### جيرا
- إدارة ممتازة لتتبع المشكلات وإدارة الأخطاء لمشاريع البرمجيات
- تدفقات عمل مخصصة تسمح لك بإنشاء تدفقات عمل من الصفر
- لوحات سكروم وكانبان للتطوير الرشيق الخاص بك
- تسمح لك خرائط طريق المشروع بتصور رحلة مشروعك بالكامل حتى اكتماله
- الأذونات المتقدمة وضوابط الوصول
- سجلات التدقيق
محترفو جيرا
- Jira هي الأداة الوحيدة في هذه القائمة المتخصصة في إدارة المشكلات
- الآلاف من عمليات التكامل مع أدوات الطرف الثالث
- تقارير لا مثيل لها مع البرنامج الذي يقدم ما يزيد عن 12 تقريرًا
- إعداد تقارير لا مثيل لها مع البرنامج الذي يقدم ما يزيد عن 12 تقريرًا
سلبيات Jira
- قد تتطلب التغييرات القادمة في فبراير 2024 ترحيل كامل أو جزئي للنظام
- لا يأتي Jira مع مخطط Gannt أو طريقة عرض الجدول الزمني ولا يمكن تعيين المهام داخل طريقة العرض
- مستوى التخصيص يمنح Jira منحنى تعليمي حاد في Jira
- إدارة الإضافات والمكونات الإضافية في جيرا ليست تجربة ممتعة
- تفتقر Jira إلى أداة اتصال وتعاون مدمجة في ثناياه عوامل
تسعير جيرا
- مجاني: 0 دولار ل 10 مستخدمين كحد أقصى
- قياسي: 7.50 دولار لكل مستخدم (المتوسط)
- ممتاز: 14.50 دولارًا لكل مستخدم (المتوسط)
- المؤسسات: اتصل ب Jira للحصول على التفاصيل
تقييمات عملاء Jira
- G2: 4.2/5 (4,869 تقييمًا)
- Capterra: 4.4/5 (12، 343 تقييمًا)
9. باسيكامب
عبر Basecamp Basecamp هو أداة أساسية لإدارة المشاريع تعالج تعقيدات تخطيط المشاريع للشركات والفرق الصغيرة.
كونه بسيطًا وأساسيًا، وهو ما يراه العديد من مديري المشاريع كنقطة ضعف أساسية في Basecamp، فهو أيضًا بمثابة أعظم نقاط قوته بالنسبة لقادة فرق المشاريع الأخرى.
فبالنسبة لبعض العملاء، كل ما يحتاجون إليه هو لوحة تحكم بسيطة وجداول بيانات وبعض التصورات لبث الحياة في مشاريعهم.
ومع ذلك، فإن BaseCamp لا يعمل كبديل لـ Mavenlink إلا في الحالات التي يكون فيها مشروعك بسيطًا جدًا بحيث لا يتطلب أداة أكثر تعقيدًا.
الميزات الرئيسية لـ BaseCamp
- مخططات التل تساعدك على تصور التقدم المحرز في المشاريع
- لوحة رسائل مدمجة حيث يمكنك نشر الإعلانات والعصف الذهني
- تسمح لك ميزة Campfire بالدردشة مع أعضاء فريقك تتيح لك ميزة الدردشة Campfire التواصل مع فريقك
- توفر قوائم المهام طريقة بسيطة لإنشاء المهام
- يمكن ربط الجدولة بتقويم Google
إيجابيات باسيكامب
- واجهة نظيفة وبديهية
- سعر معقول نظراً لمحدودية عدد ميزاته
- توافر قوالب المشاريع الجاهزة
سلبيات برنامج Basecamp
- الافتقار إلى أساسيات إدارة المشاريع مثل الجداول الزمنية وطرق العرض
- يفتقر إلى أدوات إدارة المشاريع مثل لوحات كانبان ومخططات جانت
- يفتقر إلى الميزات الأساسية مثل الجداول الزمنية والمهام الفرعية
- يفتقر إلى أساسيات إدارة المشاريع مثل مخططات جانت
تسعير #### تسعير Basecamp
- 99 دولاراً شهرياً (مع خيار الإصدار التجريبي المجاني)
تقييمات عملاء باسيكامب
- G2: 4.1/5 (5,061 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (13، 669)
10. نوتون
عبر فكرة تبرز Notion من قائمة بدائل Mavenlink هذه كبرنامج معالج قابل للتخصيص يسمح لك بإنشاء وتعيين ما تريد، وقتما تشاء.
تتفوق أداة PM هذه في دمج مهام سير العمل الخاصة بك، وإنشاء الرؤية، ودمج كل شيء تقريبًا تحت أداة قوية وقابلة للتخصيص.
كما أن إمكانيات إدارة المستندات الخاصة بها مثالية أيضًا، مما يجعل فرقك في متناول يدك بشكل آمن للموارد التي يحتاجونها لأداء وظائفهم اليومية.
الميزات الرئيسية لـ #### Notion
- طرق عرض متعددة بما في ذلك الجدول والقائمة والتقويم وكانبان والمعرض
- التعاون المباشر للمستندات
- أكثر من 50 قالباً للمبتدئين
- تكاملات متعددة مع برامج الطرف الثالث الأخرى
إيجابيات #### Notion
- مناسب لتدوين الملاحظات وإدارة المستندات
- واجهة بسيطة وسهلة التعلم
- تخلق فكرة المتجر الشامل مركزية في العمل
سلبيات مفهوم
- ثروة من الميزات والتخصيصات تخلق منحنى تعليمي حاد
- بعض العملاء غير راضين عن عدد القوالب التي يقدمها Notion
- يشعر البعض أن عروض ذكاء الأعمال التي يقدمها ليست قوية مثل الآخرين في هذه القائمة
تسعير برنامج Notion
- مجاني
- شخصي إيجابي 4 دولارات شهريًا يتم احتسابها سنويًا
- الفريق: 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا يتم دفعها سنويًا
- المؤسسات: اتصل ب Notion للحصول على التفاصيل
تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء Notion
- G2: 4.6/5 (863 تقييم)
- كابيترا: 4.8/5 (782 تقييم)
لماذا يكون لديك عدة تطبيقات عندما يمكنك الحصول على تطبيق واحد؟
هل تعبت من صوامع الفريق وسوء التواصل وعدم الكفاءة؟ لقد حان الوقت لتبدأ في جني ثمار فوائد برامج إدارة المشاريع. إذا كنت في السوق تبحث عن أداة تلصق فرقك ببعضها البعض، وتكسر الصوامع، وتحسّن الإنتاجية، وتضع جميع عملياتك في متناول اليد، فقد يكون ClickUp هو ما تبحث عنه. إنشاء حساب مجاني على ClickUp وابدأ اليوم!