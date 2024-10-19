أفضل 10 بدائل لـ Mavenlink ومنافسين لفريقك

كانت كانتاتا، المعروفة سابقًا باسم Mavenlink، موجودة منذ فترة طويلة. ومع ذلك، هل كانت هذه المدة كافية لإتقان فن إدارة المشاريع؟

مع تصنيف G2 4.1 ، لا يزال Mavenlink يترك الكثير مما هو مرغوب فيه من قبل العملاء الذين يحتاجون إلى المزيد من الميزات المبتكرة.

لحسن الحظ، لديك الكثير من خيارات برامج إدارة المشاريع الجيدة. وفي هذا الصدد، فإن أي أوجه قصور في Mavenlink يمكن معالجتها بشكل كافٍ من قبل العشرات من منافسيها.

لهذا السبب نحن ننظر إلى أفضل 10 بدائل لـ Mavenlink (أو بدائل Kantata) إذا كنت تبحث عن ميزات أكثر تقدمًا لإدارة المشاريع.

ما هو Kantata (Mavenlink)؟

Kantata هو حل برمجي متعدد الاستخدامات لإدارة المشاريع يوفر ميزات الرؤية والتعاون والأتمتة لتنفيذ المشروع بشكل أفضل, تتبع المشروع و إدارة سير العمل . يجمع بين ميزات إدارة المشاريع التقليدية مع أدوات إدارة الموارد التي تتمتع بها شركات الخدمات المهنية على وجه التحديد.

عبر كانتاتا بالإضافة إلى ذلك، يستمتع العديد من المستخدمين بهذه المنصة لإدارة المشاريع المتعددة بشكل أفضل بالإضافة إلى البيانات المالية للمشروع وطلبات المشاريع والمحافظ. مرة أخرى، هذا يجعل Kantata المفضل لدى فرق الخدمات المهنية.

حتى مع تغيير الاسم، أثبتت Kantata نفسها كأداة مفيدة إذا كنت تريد المزيد من التتبع المرئي للمشروع وزيادة تعاون الفريق عبر المشاريع الجارية. تتضمن بعض ميزاته البارزة الأخرى ما يلي:

خيارات عرض المخططات المتعددة

تغذية النشاط في الوقت الفعلي

واجهة مستخدم نظيفة وواضحة

تتبع الوقت والمصروفات

ومع ذلك، فإن بعض المشكلات مثل هيكلية التسعير المعقدة والواجهة البطيئة جعلت الكثيرين يبحثون عن بدائل ل Mavenlink. لا تتعثر مع شيء لا يخدش سوى سطح ما تحتاجه لإدارة المهام، وتحديد المواعيد النهائية للمشروع بشكل أفضل، وتطوير استراتيجية مشروع قوية حقًا لعملك.

أفضل 10 بدائل ل Mavenlink تحتاج إلى معرفتها

فيما يلي قائمة بـ 10 منافسين وبدائل لـ Mavenlink قد تكون أكثر ملاءمة لفرقك وأهدافك وظروفك:

1. انقر فوق

توفر طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 15 طريقة عرض للمؤسسات حلاً شاملاً لكل فريق

لم يكن ClickUp موجودًا منذ فترة طويلة مثل بعض بدائل Mavenlink الأخرى في هذه القائمة، لكنه سرعان ما أصبح أحد أفضل أدوات الإنتاجية من الجدار إلى الجدار. إنه ليس حلاً للشركات الصغيرة والمؤسسات فحسب، بل إنه رائع ل شركات الخدمات المهنية بحاجة إلى مركز عمل أكثر مركزية لإنجاز العمل.

تحتوي منصة إدارة المشاريع المتقدمة هذه على ما يناسب الجميع. وبفضل التعاون الجماعي في جوهرها، يمكن للمستخدمين تصور ClickUp وتخصيصها وبناءها حسب رغبتهم تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن ClickUp إدارة المهام أدوات تسمح للأشخاص بتعيين تعليقات لأعضاء الفريق وإعداد مهام متكررة مع ميزات الأتمتة.

تسهّل خيارات السحب والإفلات البسيطة من عملية التمحور وتحسين سير العمل دون خلق اختناقات. ClickUp هي واحدة من أكثر أدوات مساحة العمل ديناميكية والتي يمكن تخصيصها بالكامل وفقًا لاحتياجاتك الخاصة، حتى تتمكن من إكمال المشاريع بشكل أسرع.

قم بسحب المهام وإفلاتها في طريقة عرض التقويم في ClickUp

ميزات ClickUp الرئيسية

ClickUp مليء بميزات إدارة المشاريع لمساعدتك في تخطيط وإدارة وتصور عملك. وإذا كانت ميزانيتك محدودة، فإن باقة ClickUp المجانية للأبد تأتي مع الكثير من ميزات إدارة المشاريع المتقدمة في باقاتها المدفوعة. دعنا نلقي نظرة على بعض المزايا المفضلة لدى العملاء، بما في ذلك:

التواصل والتعاون بوفرة مع التعليقات والتعليقات المخصصة

القدرة على تضمين طرق العرض من Airtable وMiro وInVision وGoogle Docs

تحويل البيانات المملة إلى حلوى للعين باستخدام الخرائط الذهنية واللوحات البيضاء ومخططات جانت والمزيد

تحديد أولويات المهام على أحدث طراز وقوائم مهام قابلة للتخصيص

القدرة على التبديل بين طرق العرض المختلفة (طريقة عرض اللوحة، طريقة عرض القائمة، طريقة عرض المربع، طريقة عرض التقويم، إلخ)

تقارير ولوحات معلومات معدة مسبقاً ومخصصة تزيد من وضوح الرؤية

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام بالسحب والإفلات تجعل من السهل إنشاء المهام وتعيينها

إدارة الأداء وأتمتة سير العمل لجدولة الموارد المتقدمة

تتبع المشاريع من التكلفة إلى الإنجاز

إيجابيات #### ClickUp

يقدم ClickUp خطة مجانية قوية

المئات من قوالب مجانية لإدارة المشاريع للبدء على الفور

تتبع بسيط للمهام لإدارة المشاريع بكفاءة أكبر

تخصيص لا مثيل له

دعم 24/7 عبر البريد الإلكتروني والدردشة متاح في الخطة المجانية

تتبع الوقت متاح في الخطة المجانية

سهولة الدمج في أنظمتك الحالية

أسعار تنافسية تعني قيمة أكبر مقابل أموالك

سلبيات ClickUp

قد تكون التخصيصات المتقدمة مربكة للمستخدمين الجدد

قد تكون سرعات البحث والتصفية أبطأ (... حتى الآن!)

تسعير #### ClickUp

خطة مجانية للأبد

خطة غير محدودة : 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا خطة الأعمال : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا خطة الأعمال الإضافية : 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات : الاتصال بالمبيعات ClickUp تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (4,800 تقييم)

4.7/5 (4,800 تقييم) Capterra 4.7/5 (3,117 تقييم)

2. وريك

عبر وريك الكتابة هي أداة إدارة المشاريع التي تعدك بالإنتاجية والرؤية والكفاءة في سير عمل فريقك.

من خلال توفير تخطيط وتصور وإدارة موثوقة للمشاريع، اكتسبت Wrike اسمًا لنفسها كأفضل برامج إدارة المشاريع وحلول إدارة الموارد.

وباعتباره أحد أفضل بدائل Mavenlink، يفخر Wrike بميزاته وأدواته المتطورة ودعم العملاء الذي جعل الآلاف من الفرق تنجذب إليه.

على سبيل المثال، يحتوي Wrike على ميزة مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية وإعداد التقارير، والتي تفتقر إليها Mavenlink للأسف.

ميزات Wrike الرئيسية

تتضمن بعض الميزات التي جعلت من Wrike اسمًا معروفًا في إدارة المشاريع ما يلي:

عرض عبء العمل يتيح لمدير المشروع رؤية كيفية تقسيم المهام وكيفية تعامل الفرق مع كل مهمة

تحرير تعاوني يسمح لأعضاء الفريق بالعمل على ملفات ومجلدات ومستندات مختلفة

وظيفة الدردشة المدمجة التي تسمح لك بمتابعة فرق العمل مع فرقك

إمكانيات فعالة لتسجيل الوقت وتتبع الوقت

مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية وإعداد التقارير لتتبع المنجزات

إيجابيات Wrike

على عكس Mavenlink، لدى Wrike خطة مجانية وفترة تجريبية مجانية

لوحة تحكم مركزية تجمع جميع المشاريع وعمليات سير العمل معًا

عمليات نشر متعددة، بما في ذلك إصدار المتصفح والتطبيق وتطبيق الهاتف المحمول

سلبيات Wrike

تجعل واجهة برمجة تطبيقات الويب المعقدة من Wrike عملية الإعداد صعبة على الفرق

سيجد الكثيرون أن إصدار سطح المكتب من Wrike غير بديهي

يعد Wrike مكلفًا نسبيًا مقارنةً بالأدوات التي لا تقل قوة

يتطلب استيراد البيانات إلى Wrike أن يستوفي المستخدمون معلمات دقيقة

تسعير #### تسعير Wrike

مجاني

احترافي : 9.80 دولار لكل مستخدم شهريًا، وهو الأفضل للفرق سريعة النمو

: 9.80 دولار لكل مستخدم شهريًا، وهو الأفضل للفرق سريعة النمو شركة: 24.80 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، الأفضل لجميع الفرق في المؤسسة

تقييمات عملاء Wrike

G2: 4.2/5 (3,192 تقييمًا)

Capterra: 4.3/5 (1,806 تقييمات)

3. Monday.com

عبر الاثنين أيام الاثنين سيئة بالنسبة للفرق التي لا تملك تطبيقًا لإدارة المشاريع، ولكن هناك أداة تريد إصلاح ذلك.

الاثنين هو برنامج تفاعلي وملون لإدارة المشاريع يسعى لخلق الشفافية والوضوح في عمليات مشروعك.

أثناء ذلك، يعمل الاثنين أيضًا على أتمتة مهامك المتكررة، ويعزز تعاون الفريق، ويخلق رؤية في سير العمل الخاص بك لتحقيق النجاح النهائي للمشروع.

يكمن سر الاثنين في ميزة اللوحة الخاصة به. اللوحة عبارة عن جدول مهام يشبه جدول البيانات يمكنك من خلاله تعيين جميع مشاريعك، وتتبع المنجزات وأتمتة المهام

الميزات الرئيسية #### الاثنين

تصميم ملون وواجهة تجعل من استخدام الاثنين أمرًا سهلاً للغاية

وصفات الأتمتة التي تنشئ أتمتة قائمة على الأحداث للمهام العادية

طرق عرض متعددة للوحاتك (طريقة عرض المخطط، وطريقة عرض الجدول الزمني للنموذج، وطريقة عرض كانبان، وطريقة عرض الملفات)

تصوّر بيانات مثير للإعجاب يحول مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك إلى رسومات مرئية

سوق تطبيقات الاثنين حيث يمكنك شراء تطبيقات إضافية

محترفو يوم الاثنين

تتكامل الاثنين مع منصات إنتاجية تابعة لجهات خارجية مثل Slack وGoogle وMailchimp وSpotify

جدول زمني سهل السحب والإفلات

دعم عملاء موثوق به على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وقاعدة معرفية مبنية مسبقاً

سلبيات يوم الاثنين

تتزايد التكلفة بسرعة عندما يكون لديك فرق عمل كبيرة

هيكل تسعير معقد

يقدم ميزة تتبع الوقت في خطط التسعير الأعلى

مخططات جانت والجداول الزمنية محفوظة لخطط التسعير الأعلى

تسعير يوم الاثنين

أساسي : 8 دولارات لكل مقعد في الشهر (4 مقاعد في الشهر)

: 8 دولارات لكل مقعد في الشهر (4 مقاعد في الشهر) عادي : 10 دولارات لكل مقعد في الشهر (3 مقاعد في الشهر)

: 10 دولارات لكل مقعد في الشهر (3 مقاعد في الشهر) محترف : 16 دولارًا لكل مقعد في الشهر (3 مقاعد في الشهر)

: 16 دولارًا لكل مقعد في الشهر (3 مقاعد في الشهر) المؤسسات: اتصل بالاثنين للحصول على التفاصيل

تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء الاثنين

G2: 4.7/5 (6,248 تقييم)

كابيترا: 4.6/5 (2,752 تقييم)

4. زوهو بروجكتس

عبر مشاريع زوهو لا تكتمل قائمة منافسي Mavenlink دون ذكر Zoho Projects. Zoho Projects هو برنامج قائم على السحابة يوفر أساسيات إدارة المشاريع والأتمتة والتعاون للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم.

باستخدام Zoho Projects، يمكن لفرقك الآن جني ثمار فوائد برنامج المشروع الآلي ؛ إنشاء المهام وتخصيصها للفرق وتتبع تقدمها.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي Zoho Projects أيضًا مزودًا بإمكانيات تتبع المشكلات التي تجعله مثاليًا للمشكلات والطلبات و تتبُّع الأخطاء .

الميزات الرئيسية لـ Zoho Projects

يساعد مخطط جانت على تصور تبعيات المهام والمواعيد النهائية وقوائم المهام

القدرة على تخصيص المعلمات لإدارة المشروع

يسمح لك مخطط استخدام الموارد بموازنة التحميل عبر مواردك

القدرة على تتبع الوقت وتكاليف الاستهلاك لكل مشروع في الوقت الفعلي

إيجابيات زوهو بروجكتس

يحتوي Zoho على وظيفة دردشة مدمجة تعزز التعاون داخل فرقك

تكامل سلس مع منتجات Zoho الأخرى

تحديد المراحل الرئيسية وتتبع التقدم المحرز تجربة خالية من المتاعب

يمكن أن يكون برنامج إدارة مشاريع ميسور التكلفة للبعض (تتوفر خيارات تجريبية مجانية)

سلبيات Zoho Projects

يحتوي إعداد وإعداد Zoho على وظيفة دردشة مدمجة تعزز التعاون داخل فرقك

منحنى تعليمي حاد ناتج عن التخصيص اللامتناهي

واجهة مستخدم Zoho المعقدة تترك الكثير مما هو مرغوب فيه

يتطلب منك Zoho التنقل عبر خمسة تطبيقات مختلفة

يفتقر Zoho إلى إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت

تسعير مشاريع زوهو

مجانًا : 0 دولار ل 3 مستخدمين و2 مشروع

: 0 دولار ل 3 مستخدمين و2 مشروع قسط : 4 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 4 دولارات لكل مستخدم شهريًا المؤسسة: 9 دولارات (لا يوجد حد أعلى للمستخدمين)

تقييمات عملاء Zoho Projects

G2: 4.2/5 (282 تقييمًا)

Capterra: 4.2/5 (259 تقييمًا)

5. أسانا

عبر أسانا نظرًا لسمعة Asana، لا يجب أن تتصفح أي قائمة لبدائل Mavenlink لفترة طويلة قبل أن تصادفها. أسانا هو إدارة المشاريع برنامج يساعد الفرق على زيادة مشاريعهم وتطوير سير العمل الرشيق وتتبع التسليمات المحددة مسبقًا.

تستخدم هذه الأداة جدول مهام بسيط ومعقد في نفس الوقت قائم على قائمة المهام لحل جميع تحديات إدارة المشاريع . يمكن أن تكون هذه قائمة جهات اتصال، أو قائمة مهام، أو أي نوع آخر من القوائم حيث يمكنك بعد ذلك إنشاء مهام/مهام فرعية وتعيينها لفريقك.

الميزات الرئيسية لـ #### أسانا

خيارات إعداد التقارير في الوقت الفعلي بما في ذلك البحث المتقدم، وتقارير البحث المحفوظة، والمعالم، وعبء العمل

إنشاء المهام والمهام الفرعية والمهام الفرعية للمهام الفرعية على مستويات متعددة

طرق عرض متعددة يمكنك من خلالها عرض بياناتك (اللوحة والتقويم وطرق عرض القائمة)

جدولة المهام التي تنقل المهام تلقائيًا من لوحة إلى أخرى

إيجابيات أسانا

لدى أسانا مجتمع نشط (منتدى مجتمع أسانا)

يتمتع أسانا بواجهة نظيفة وواضحة وبديهية لتتبع المشاريع

دعم العملاء المتجاوب والودود

سلبيات أسانا

يتطلب Asana أن يكون جميع المستخدمين الذين لديهم نطاق مماثل مرخصين، ويعاملهم كضيوف. وهذا يؤدي في النهاية إلى زيادة الأسعار

نظرًا لمستوى التخصيص، فإن أسانا لديها منحنى تعليمي حاد

بناء مجموعة البيانات وتخصيصها في أسانا محدود نسبيًا

على عكس ClickUp، يفتقر أسانا إلى ميزة تتبع الوقت في خطته المجانية

تسعير #### تسعير أسانا

أساسي : متاح للفرق التي تصل إلى 15 شخصًا كحد أقصى، وخيار تجريبي مجاني

: متاح للفرق التي تصل إلى 15 شخصًا كحد أقصى، وخيار تجريبي مجاني القسط : 10.99 دولار لكل مستخدم شهرياً

: 10.99 دولار لكل مستخدم شهرياً الأعمال : 24.99 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

: 24.99 دولاراً لكل مستخدم شهرياً المؤسسات: اتصل ب Asana للحصول على التفاصيل

تقييمات عملاء Asana

G2: 4.3/5 (8,926 تقييمًا)

كابترا: 4.5/5 (11,398 تقييم)

6. بروفهاب

عبر بروفهاب ProofHub عبارة عن أداة بسيطة لإدارة المشاريع و برنامج تعاون الذي يقدم مجموعة من البرامج الإنتاجية و أدوات تعاونية للفرق الصغيرة

هذا هو من أفضل بدائل Mavenlink لأنه يوفر بساطة لا مثيل لها دون المساومة على أساسيات إدارة المشاريع مما يخلق حلاً بديهيًا وبسيطًا وقويًا في نفس الوقت.

كونه حلاً متكاملاً، يعمل Proof Hub على إلغاء الاعتماد على مجموعة تقنيات إدارة المشاريع، مما يترك لك حلاً واحداً يمكن الاعتماد عليه.

الميزات الرئيسية لـ ProofHub

سجلات النشاط التفصيلية

وضع العلامات البيضاء

سير العمل

إدارة مهام ممتازة (لوحات كانبان ومخططات جانت)

ميزات تعاون مدهشة مثل الدردشة والإعلانات والمناقشات

إيجابيات بروفهاب

منحنى تعليمي غير موجود تقريباً

قابلية تخصيص مذهلة تمنح فريقك أقصى قدر من المرونة

إنشاء المهام وتعيينها أمر بسيط ومباشر بقدر الإمكان

أسعار تنافسية وخيارات تجريبية مجانية

سلبيات ProofHub

لا يزال مخطط جانت بحاجة إلى بعض التحسينات

تطبيق الجوال محدود نسبياً

تسعير بروفهاب #### تسعير بروفهاب

سعر ثابت قدره 89 دولارًا شهريًا يتم دفعه سنويًا

سعر ثابت قدره 45 دولارًا شهريًا يتم دفعه سنويًا (يفتقر إلى معظم الميزات)

تقييمات عملاء ProofHub #### تقييمات عملاء ProofHub

G2: 4.5/5 (63 تقييمًا)

كابيترا: 4.5/5 (67 تقييمًا)

7. العمل الجماعي

عبر العمل الجماعي العمل الجماعي ليس اسمًا جديدًا في إدارة المشاريع، وهو اسم لن يذهب إلى أي مكان قريبًا. وكما يوحي اسمها، تندرج هذه الأداة في قائمة بدائل Mavenlink لأنها تركز على التعاون، وهي تعمل على جعل الفرق فعالة منذ عام 2007، أتمتة واحدة في كل مرة.

لا تخطئ في بساطتها وواجهتها البديهية؛ فميزاتها التعاونية والتصور والأتمتة لها تأثير كبير. كواحد من أفضل بدائل Mavenlink، فإن خدماته الاحترافية برنامج التشغيل الآلي مثالي لأولئك الذين يعملون مع العملاء أو الذين يحتاجون إلى حلول مفصلة لإدارة المحافظ الاستثمارية.

الميزات الرئيسية للعمل الجماعي

تتيح ميزة الحافظات إنشاء وإدارة المشاريع المعقدة

تتبع مدمج للوقت من أجل فوترة سلسة

إدارة عبء العمل يجعل الأمر سهلاً لإدارة الموارد

ميزات محاسبة المشروع مثل الفوترة والفواتير تجعله حلاً أفضل لذكاء الأعمال

قوالب معدة مسبقاً لسير العمل وإدارة المهام

يمكن إضافة العملاء مجانًا للعمل بسلاسة مع مديري المشاريع

إيجابيات العمل الجماعي

يقدم Teamwork منتجات (إدارة علاقات العملاء، والدردشة، والمساحات) أكثر من مجرد حل بسيط لإدارة المشاريع

خدمة عملاء ودية متوفرة على الهاتف، والدردشة المباشرة، والدروس التعليمية بالفيديو

ميزات محاسبة المشاريع مثالية لمن يديرون العملاء

سلبيات العمل الجماعي

لا يحتوي على لوحات كانبان في نسخته المجانية، على عكس ClickUp

تسعير العمل الجماعي

مجاني إلى الأبد : يتوفر إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا

: يتوفر إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا تقديم : 9.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 9.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا تنمو : 17.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 17.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا النطاق: اتصل بفريق العمل الجماعي للحصول على التفاصيل

تقييمات عملاء Teamwork

G2: 4.4/5 (1,011 تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (728 تقييم)

8. جيرا

عبر جيرا Jira هي أداة لإدارة المشاريع تم تصميمها مع وضع فرق التطوير في الاعتبار. ومع ذلك، بعد سنوات من الإفراط في التسليم، تتمتع هذه الأداة الغنية بالميزات بفائدة كبيرة خارج سوقها المستهدف الأولي.

اليوم، تصف Jira نفسها بأنها إدارة المشاريع, تتبع المشكلات وبرنامج تتبع الوقت لأي فريق ومؤسسة. إذا كنت تبحث عن بدائل لـ Mavenlink، فهذا البرنامج له بالتأكيد إيجابياته وسلبياته.

برنامج Jira، وهو جزء من مجموعة برمجيات Jira الأكبر، وهو برنامج مفضل لديك لتطوير البرمجيات الرشيقة، وتخصيص المهام، وتحديد الأولويات، والخصوصية. إنه المفضل لمديري المشاريع لإدارة المشاريع بشكل أكثر كفاءة.

الميزات الرئيسية لـ #### جيرا

إدارة ممتازة لتتبع المشكلات وإدارة الأخطاء لمشاريع البرمجيات

تدفقات عمل مخصصة تسمح لك بإنشاء تدفقات عمل من الصفر

لوحات سكروم وكانبان للتطوير الرشيق الخاص بك

تسمح لك خرائط طريق المشروع بتصور رحلة مشروعك بالكامل حتى اكتماله

الأذونات المتقدمة وضوابط الوصول

سجلات التدقيق

محترفو جيرا

Jira هي الأداة الوحيدة في هذه القائمة المتخصصة في إدارة المشكلات

الآلاف من عمليات التكامل مع أدوات الطرف الثالث

تقارير لا مثيل لها مع البرنامج الذي يقدم ما يزيد عن 12 تقريرًا

إعداد تقارير لا مثيل لها مع البرنامج الذي يقدم ما يزيد عن 12 تقريرًا

سلبيات Jira

قد تتطلب التغييرات القادمة في فبراير 2024 ترحيل كامل أو جزئي للنظام

لا يأتي Jira مع مخطط Gannt أو طريقة عرض الجدول الزمني ولا يمكن تعيين المهام داخل طريقة العرض

مستوى التخصيص يمنح Jira منحنى تعليمي حاد في Jira

إدارة الإضافات والمكونات الإضافية في جيرا ليست تجربة ممتعة

تفتقر Jira إلى أداة اتصال وتعاون مدمجة في ثناياه عوامل

تسعير جيرا

مجاني : 0 دولار ل 10 مستخدمين كحد أقصى

: 0 دولار ل 10 مستخدمين كحد أقصى قياسي : 7.50 دولار لكل مستخدم (المتوسط)

: 7.50 دولار لكل مستخدم (المتوسط) ممتاز : 14.50 دولارًا لكل مستخدم (المتوسط)

: 14.50 دولارًا لكل مستخدم (المتوسط) المؤسسات: اتصل ب Jira للحصول على التفاصيل

تقييمات عملاء Jira

G2: 4.2/5 (4,869 تقييمًا)

Capterra: 4.4/5 (12، 343 تقييمًا)

9. باسيكامب

عبر Basecamp Basecamp هو أداة أساسية لإدارة المشاريع تعالج تعقيدات تخطيط المشاريع للشركات والفرق الصغيرة.

كونه بسيطًا وأساسيًا، وهو ما يراه العديد من مديري المشاريع كنقطة ضعف أساسية في Basecamp، فهو أيضًا بمثابة أعظم نقاط قوته بالنسبة لقادة فرق المشاريع الأخرى.

فبالنسبة لبعض العملاء، كل ما يحتاجون إليه هو لوحة تحكم بسيطة وجداول بيانات وبعض التصورات لبث الحياة في مشاريعهم.

ومع ذلك، فإن BaseCamp لا يعمل كبديل لـ Mavenlink إلا في الحالات التي يكون فيها مشروعك بسيطًا جدًا بحيث لا يتطلب أداة أكثر تعقيدًا.

الميزات الرئيسية لـ BaseCamp

مخططات التل تساعدك على تصور التقدم المحرز في المشاريع

لوحة رسائل مدمجة حيث يمكنك نشر الإعلانات والعصف الذهني

تسمح لك ميزة Campfire بالدردشة مع أعضاء فريقك تتيح لك ميزة الدردشة Campfire التواصل مع فريقك

توفر قوائم المهام طريقة بسيطة لإنشاء المهام

يمكن ربط الجدولة بتقويم Google

إيجابيات باسيكامب

واجهة نظيفة وبديهية

سعر معقول نظراً لمحدودية عدد ميزاته

توافر قوالب المشاريع الجاهزة

سلبيات برنامج Basecamp

الافتقار إلى أساسيات إدارة المشاريع مثل الجداول الزمنية وطرق العرض

يفتقر إلى أدوات إدارة المشاريع مثل لوحات كانبان ومخططات جانت

يفتقر إلى الميزات الأساسية مثل الجداول الزمنية والمهام الفرعية

يفتقر إلى أساسيات إدارة المشاريع مثل مخططات جانت

تسعير #### تسعير Basecamp

99 دولاراً شهرياً (مع خيار الإصدار التجريبي المجاني)

تقييمات عملاء باسيكامب

G2: 4.1/5 (5,061 تقييم)

Capterra: 4.3/5 (13، 669)

10. نوتون

عبر فكرة تبرز Notion من قائمة بدائل Mavenlink هذه كبرنامج معالج قابل للتخصيص يسمح لك بإنشاء وتعيين ما تريد، وقتما تشاء.

تتفوق أداة PM هذه في دمج مهام سير العمل الخاصة بك، وإنشاء الرؤية، ودمج كل شيء تقريبًا تحت أداة قوية وقابلة للتخصيص.

كما أن إمكانيات إدارة المستندات الخاصة بها مثالية أيضًا، مما يجعل فرقك في متناول يدك بشكل آمن للموارد التي يحتاجونها لأداء وظائفهم اليومية.

الميزات الرئيسية لـ #### Notion

طرق عرض متعددة بما في ذلك الجدول والقائمة والتقويم وكانبان والمعرض

التعاون المباشر للمستندات

أكثر من 50 قالباً للمبتدئين

تكاملات متعددة مع برامج الطرف الثالث الأخرى

إيجابيات #### Notion

مناسب لتدوين الملاحظات وإدارة المستندات

واجهة بسيطة وسهلة التعلم

تخلق فكرة المتجر الشامل مركزية في العمل

سلبيات مفهوم

ثروة من الميزات والتخصيصات تخلق منحنى تعليمي حاد

بعض العملاء غير راضين عن عدد القوالب التي يقدمها Notion

يشعر البعض أن عروض ذكاء الأعمال التي يقدمها ليست قوية مثل الآخرين في هذه القائمة

تسعير برنامج Notion

مجاني

شخصي إيجابي 4 دولارات شهريًا يتم احتسابها سنويًا

4 دولارات شهريًا يتم احتسابها سنويًا الفريق : 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا يتم دفعها سنويًا

: 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا يتم دفعها سنويًا المؤسسات: اتصل ب Notion للحصول على التفاصيل

تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء Notion

G2: 4.6/5 (863 تقييم)

كابيترا: 4.8/5 (782 تقييم)

لماذا يكون لديك عدة تطبيقات عندما يمكنك الحصول على تطبيق واحد؟

هل تعبت من صوامع الفريق وسوء التواصل وعدم الكفاءة؟ لقد حان الوقت لتبدأ في جني ثمار فوائد برامج إدارة المشاريع. إذا كنت في السوق تبحث عن أداة تلصق فرقك ببعضها البعض، وتكسر الصوامع، وتحسّن الإنتاجية، وتضع جميع عملياتك في متناول اليد، فقد يكون ClickUp هو ما تبحث عنه. إنشاء حساب مجاني على ClickUp وابدأ اليوم!