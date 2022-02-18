كيف ستعمل إدارة المشاريع والذكاء الاصطناعي معًا في المستقبل

أوجي ديوراسكوفيتش هو مؤسس شركة FirstSiteGuide.com . على موقعه الإلكتروني، يحاول مساعدة الناس على بناء عمل تجاري ناجح عبر الإنترنت من خلال المزيج الصحيح من المهارات. وإلى جانب تدريسه عبر الإنترنت، فهو يستمتع حقًا بالأنشطة خارج الإنترنت، مثل ركوب الدراجات الهوائية والمشي مع دراجته الفرنسية جامبو

إن إبقاء أصابعك على نبض الصناعة أو المجال الذي يثير اهتمامك أمر مهم للغاية، ولكن ماذا تفعل عندما تستيقظ ذات يوم لترى أن مؤسسة جارتنر تتوقع أن الذكاء الاصطناعي (AI) سوف يسيطر على 80% من مهام إدارة المشاريع بحلول عام 2030 ? هل تعتبرها أخباراً جيدة أم مقلقة؟

في اللحظة الأولى برنامج إدارة المشاريع تم إطلاق مجموعة برمجيات إدارة المشاريع، بدأ المجال بأكمله يتجه نحو الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتطبيق التعلم الآلي.

ولا يجب أن ترى في ذلك أخباراً مقلقة لأن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل مديري المشاريع. بل سيتولى المهام المملة والمتكررة والاستفادة من البيانات لتوفير رؤى ثمينة في الوقت الفعلي.

دعنا نرى كيف الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع سيعملان معًا في المستقبل.

أين الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع حاليًا؟

إدارة المشاريع في جوهرها هي فئة تشمل العمليات الحيوية لنجاح أي مشروع. وتشمل هذه العمليات كل جانب من جوانب خطة المشروع:

تخطيط وتحديد المهام

تخطيط الميزانية

تحديد المخاطر وابتكار استراتيجية إدارة المخاطر تحديد قنوات الاتصال وخطة الاتصال

وضع الجدول الزمني للمشروع

تخصيص الموارد للمهام

استطاع الذكاء الاصطناعي أن يجد طريقه إلى إدارة المشاريع، حيث يساعد في أمور مختلفة. حالة الاستخدام الأكثر شيوعًا هي أتمتة سير العمل . ومع ذلك، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا في تبسيط أجزاء أخرى من العمل بما في ذلك:

التنبؤ بمواعيد تسليم المشروع

إجراء تقديرات تكلفة المشروع

التنبؤ باحتياجات الطاقة الاستيعابية

الجدولة التلقائية

تحسين الموارد

مراقبة المخاطر في الوقت الفعلي

تحديد عنق الزجاجة

أدوات تسويق الذكاء الاصطناعي

سواء كنت تدير شركة بالفعل أو تخطط لـ بدء عمل تجاري عبر الإنترنت ، يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدتك في تبسيط مشاريعك على الطيار الآلي.

قدرة الذكاء الاصطناعي على فهم المشاريع المعقدة

من السهل فهم مشروع بسيط. لا يتطلب الأمر أكثر من شخص واحد للقيام به عندما تكون هناك بضع مهام، وعدد قليل من الأشخاص، ومتطلبات بسيطة من الموارد. تبدأ المشكلة عندما تبدأ الأمور في التوسع. يصبح فهم المشاريع واتخاذ القرارات في الوقت المناسب قبل أن تخرج المشاريع عن مسارها الصحيح أمرًا شبه مستحيل مع وجود مئات المهام وتبعيات المهام والأشخاص والموارد.

تخطيط هذه المشاريع صعب في حد ذاته، ناهيك عن إدارتها. إنها ببساطة معلومات أكثر مما يمكن للإنسان التعامل معه. هذا هو بالضبط المكان الذي يمكن أن يساعد فيه الذكاء الاصطناعي. لماذا؟ لأن الذكاء الاصطناعي لا يهتم بكمية المعلومات التي عليه التعامل معها. في الواقع، كلما زادت البيانات التي تقدمها له, كلما اتخذ قرارات أكثر دقة .

The Hangover عبر GIPHY هناك شيء آخر يجعل الذكاء الاصطناعي أفضل عندما يتعلق الأمر بفهم المشاريع. يمكنك إمداد الذكاء الاصطناعي بجميع بيانات مشاريعك السابقة. سيبحث في كل مجموعة بيانات ويكتشف الأنماط، والأهم من ذلك أنه سيتعلم منها. وبفضل تلك البيانات، يمكن للذكاء الاصطناعي إجراء تنبؤات دقيقة لمشاريعك القادمة.

ويمكنه أيضاً نقل هذه المعرفة لمساعدتك في مشاريعك الحالية. يمكن أن يساعدك في اكتشاف الأخطاء والاختناقات في وقت مبكر.

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فهم أفضل للبيانات

تعتمد قدرة الذكاء الاصطناعي على فهم المشاريع بشكل أفضل على قدرته على فهم البيانات. فالذكاء الاصطناعي ليس فقط قادرًا على تحديد الأنماط والتعلم من البيانات التي تغذيه بها. بل يمكنه أيضًا تحديد الارتباط بين متغيرين في مجموعة البيانات التي لم يكن أحد يعتقد بوجودها.

يمكن للذكاء الاصطناعي استخدام البيانات التاريخية لإنشاء تدفقات عمل مُحسّنة تمامًا، وإنشاء جداول زمنية متوازنة للعمل والإجازات، وتقدير أعباء العمل لكل مرحلة من مراحل المشروع. كما يمكنه تقييم أشياء مثل ما إذا كانت القوى العاملة الحالية لديها المعرفة والمهارة الكافية لإكمال المشروع. وإذا لم يكن الأمر كذلك، يمكنك تحديد أعضاء الفريق المطلوب تحسينهم من خلال التدريب.

كيف يمكن للذكاء الاصطناعي فهم البيانات بشكل أفضل؟ فيما يلي أهمها المجالات الفرعية للذكاء الاصطناعي التي تمكّنه:

التعلم الآلي - ربما يكون هذا هو المجال الفرعي الأكثر أهمية للذكاء الاصطناعي لفهم البيانات. فهو يساعد الآلات على التعلم من التجارب السابقة والتوصل إلى استنتاجات مستنيرة

التعلّم العميق - باعتباره مجالاً فرعياً للتعلّم الآلي، يعمل التعلّم العميق على توسيع قدرة الآلات على اتخاذ قرارات ذكية بشكل مستقل

الشبكات العصبية - يرمز إلى عدد من الخوارزميات المطورة للمساعدة في فهم البيانات واكتشاف الروابط بين المتغيرات

معالجة اللغة الطبيعية- تساعد الآلات على فهم اللغة

الحوسبة الإدراكية - تساعد الآلات على محاكاة عمليات التفكير لدينا

قراصنة الكاريبي عبر GIPHY

تحسين إدارة المخاطر

على الرغم من أن كل مشروع فريد من نوعه، إلا أنها تشترك جميعها في قواسم مشتركة - بغض النظر عن مدى جودة التخطيط، ستكون هناك دائماً مخاطر تشكل تهديداً لجودة المشروع ومنافسته. استراتيجيات إدارة المخاطر قديمة قدم إدارة المشاريع. ومع ذلك، فقد جاء الذكاء الاصطناعي لينقلها إلى مستوى جديد تمامًا.

يمكن للذكاء الاصطناعي إدارتها بطريقتين: التعلم من بيانات المشاريع السابقة ومحاكاة المشروع. يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد جميع عوامل الخطر التي ساهمت في تأخير وفشل المشروع في الماضي وتحديد ما إذا كانت موجودة في المشروع الحالي أم لا.

أما الطريقة الثانية فتشير إلى قيام الذكاء الاصطناعي بإجراء محاكاة للمشروع. ويمكنه محاكاة المخاطر والفرص في آلاف السيناريوهات المختلفة لاختيار الأفضل استراتيجية إدارة المشروع لأي مشروع معين.

المكافأة:_

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نصائح ورؤى قابلة للتطبيق

لا يتمتع مديرو المشاريع برفاهية البحث في عشرات المشاريع المنجزة بحثًا عن العوامل التي ساهمت في تأخير المشروع. من الصعب الحصول على رؤى من أكوام من التقارير ومئات الجداول وتقييمات الأداء. كما أن إنشاء تدفقات عمل مخصصة يدوياً لكل مشروع يستغرق وقتاً طويلاً.

يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة ذلك بالكامل. لديه القدرة على التعلم من بيانات المشاريع السابقة، وتشغيل عدد لا يحصى من تنفيذ المشاريع عمليات المحاكاة، وتحسين سير العمل، و مراقبة المشاريع في الوقت الفعلي. يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم نصائح ورؤى قابلة للتنفيذ عند الطلب. سواء كنت ترغب في الحصول على رؤى في الوقت الفعلي أو طلب المشورة للمشاريع المستقبلية، يمكن للذكاء الاصطناعي تقديمها ومساعدتك تبسيط أتمتة المهام بدون مخاطر .

إذن، أين يتركنا كل ذلك؟

هناك العديد من نقاط التماس بين الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع اليوم.

وبالنظر إلى الوضع الحالي، من الآمن أن نفترض أن الذكاء الاصطناعي سيستمر في اختراق مجال برمجيات إدارة المشاريع بتقديم ميزات وقدرات جديدة مفيدة.

أحدث ما توصلت إليه أتمتة إدارة المشاريع أدوات مثل انقر فوق يقدم بالفعل العديد من المزايا بدءًا من لوحة التحكم متعددة الوظائف إلى أتمتة المهام الكاملة.

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