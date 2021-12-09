كيفية تحسين سير عملك خلال العطلات

آه، الأعياد. هل حان الوقت بالفعل مرة أخرى؟

سواء كنت تحبها أم لا، ربما تذكرك العطلات بوقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة، ووجبة رائعة، واستراحة من العمل - وربما الكثير من التوتر الذي يسبق ساعة الخروج النهائية.

ليس من غير المألوف أن تكون العطلات أيضًا "أكثر أوقات السنة ازدحامًا" في الشركة، خاصةً أنها تحدث في نفس الوقت الذي ينتهي فيه الربع الرابع من العام تقريبًا. وهذا يمكن أن يجعل من الصعب على الموظفين الرغبة في طلب إجازة وفي بعض الحالات يؤدي إلى الإرهاق.

عالمي/ تين فوغ ولكن ليس هذا العام! تخلصي من أي ضغوط غير ضرورية من حياتك العملية من خلال نصائحنا حول كيفية تحسين سير عملك مثل رئيس الأقزام، وانشر بعض البهجة بين زملائك أيضًا!

لا وقت أفضل من الوقت الحاضر لتحقيق التوازن بين العمل والحياة 🎁

قم بتحسين وقتك في العمل حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من وقت عائلتك في المنزل. ابدأ بإعداد عبء العمل الخاص بك للنجاح قبل حلول العطلات.

ملاحظة: الآن هو الوقت المناسب للاستعداد، ولكن إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد، فلا تخف! لم يفت الأوان بعد!

إذا لم تكن تستخدم بالفعل برنامجًا لإدارة المشاريع عبر الإنترنت، فقد حان الوقت للبدء. ولا تنظر إلى أبعد من كليك أب !

ClickUp هي منصة الكل في واحد التي تبدأ في توفير وقتك على الفور من خلال التكامل مع أدواتك الحالية مثل جوجل درايف أو أسانا لاختصار الوقت الذي تقضيه عادةً في البحث عن أصول مشروعك على حاسوبك المحمول.

التحضير هو نصف المعركة. وخذها منا - نحن خبراء الإنتاجية الشخصية - هذه النصائح سوف تنظيم مهامك وإزالة ضبابية عقلك في العطلة أسرع مما يمكنك قول "كرينجل" 🎅🏼

الخطوة 1: استخدم ClickUp لإعداد قائمتك (وتحقق منها مرتين)

ابدأ على مستوى عالٍ من خلال إنشاء قائمة لمشروعك (أو مشاريعك!) في ClickUp واملأه بكل ما يتعلق به في الحاضر والمستقبل المهام . فكر بشكل كبير عندما يتعلق الأمر بالمهام. ما هي مهامك الرئيسية؟

ثم اقترب أكثر. أضف مضمونًا لكل مهمة مع التفاصيل أوصاف المهام , قوائم المراجعة المتداخلة و المهام الفرعية . تعيين المهام والمهام الفرعية لأفراد أو مجموعات من فريقك وإضافة الحقول المخصصة للمساعدة في دمج المعلومات أو التصفية السريعة لمجموعة من المهام.

الخطوة 2: كن واقعيًا بشأن عبء العمل الخاص بك تقييم عبء العمل الخاص بك من خلال الاطلاع على مهامك في

عرض من اختيارك، و فرز أو فلتر حسب الحاجة لتضييق نطاق مهامك إلى تلك التي تقف بينك وبين وليمة عطلتك الشتوية فقط. 😎

MGM/ الصور المتحركة الشائعة ألست متأكداً من طريقة العرض التي تخدم سير عملك بشكل أفضل؟ قائمة أو عرض التقويم هو مكان جيد للبدء، ثم قم بفرز مهامك حسب تاريخ الاستحقاق لمعرفة ما إذا كان عبء العمل الخاص بك واقعيًا بالنسبة للوقت المتبقي لديك لإكمالها. من الناحية المثالية، سيتم توزيع تواريخ الاستحقاق هذه بالتساوي على مدار الأسبوع. إذا كانت هناك مهمة واحدة مستحقة يوم الاثنين و15 مهمة مستحقة يوم الجمعة، كيف يمكنك تحويل عبء العمل لصالحك؟

أدخل: ClickUp's أولويات المهمة و تقديرات الوقت .

سيساعدك تصنيف مهامك حسب الأولوية العادية أو العالية أو العاجلة على معرفة أي من المهام التي التسليمات التي يجب التعامل معها أولاً، والتي يمكن تأجيلها إلى تاريخ لاحق إذا لزم الأمر.

في حين أن تحديد أولويات مهامك تساعدك على تصور من أين تبدأ, تقدير الوقت الذي ستستغرقه لإكمال كل مهمة سيساعدك حقًا في إرشادك إلى المسار الأمثل للإنتاجية.

الخطوة 3: راقب تقدمك في العمل

إذا كانت مهامك جزءًا من مشروع شامل أو إذا كانت بعض المهام متوقفة على الالتزام بمواعيد نهائية صارمة أو إنجازات كبيرة, المعالم الرئيسية في ClickUp على إدارة تقدمك في كل خطوة على الطريق. تحويل المهام الكبيرة إلى معالم رئيسية سيعطيك تمثيلاً مرئيًا لنقاط التحقق الرئيسية التي لم تكتمل بعد، ومن خلال تخصيص حالات المهام، يمكنك إضافة المزيد من التفاصيل لكل مرحلة تمر بها مهامك قبل اكتمالها.

لا تنس أن احتفل بانتصاراتك الصغيرة على طول الطريق أيضًا! أنشئ ما يمكن تتبعه الأهداف لنفسك وفريقك مباشرة في ClickUp من خلال ربط مهامك بأهداف مختلفة الأهداف .

أنشئ أهدافًا شخصية داخل ClickUp وحدد أهدافًا لتتبع تقدمك

أين تستثمر وقتك الإضافي

مع كل الوقت الذي سيوفره لك ClickUp واستثماره مرة أخرى في الأماكن التي تهمك. أي نفسك وزملائك في العمل ومجتمعك. 🎄

حتى لو كان فريقك يعمل من المنزل، لا تزال هناك طرق لنشر القليل من البهجة في العطلة. إنه موسم العطاء في نهاية المطاف.

أعمال الخير لفرق العمل عن بُعد والفرق التي تعمل عن بُعد

من المحتمل أنك لست غريبًا على حملة خيرية في العطلات، وذلك لأنها فعالة! فالحملات الخيرية لا تبطل موضتها أبدًا لأنه بغض النظر عن مقدار ما تجمعه، فكل جزء صغير مهم.

سواءً كنت تقوم بتسجيل الدخول إلى العمل من مكتبك المنزلي أو من داخل مكتبك، إليك بعض الأفكار الخيرية التي تناسب أي فريق:

رعاية عائلة هي طريقة رائعة لإحداث تأثير. ومعظم المنظمات سترسل استبياناً للعائلات حتى يعرف فريقك ماذا وكيف يساهمون

هي طريقة رائعة لإحداث تأثير. ومعظم المنظمات سترسل استبياناً للعائلات حتى يعرف فريقك ماذا وكيف يساهمون المدارس! تبرع للمدارس في منطقتك أو قوائم أمازون للمعلمين لمساعدة العاملين في الخطوط الأمامية المحلية. والأطفال، الأطفال دائماً الأطفال 😌

لمساعدة العاملين في الخطوط الأمامية المحلية. والأطفال، الأطفال دائماً الأطفال 😌 تبرع بالمال في صندوق مادي أو حساب على الإنترنت لإرساله إلى جمعية خيرية من اختيار مكتبك . كن مدروساً ومتعمداً! قبل أن تختار قضية ما، فكر في مجتمعك والأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة فورية في جميع أنحاء العالم وقيم شركتك وموظفيك لتختار ما يعني لك

. كن مدروساً ومتعمداً! قبل أن تختار قضية ما، فكر في مجتمعك والأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة فورية في جميع أنحاء العالم وقيم شركتك وموظفيك لتختار ما يعني لك اسمح لموظفيك بتقديم رصيد نقدي أو خصم أو منفعة لعملائهم يمكن أن يكون لهذا الأمر استخدامات متعددة - كن مبدعاً! ربما يمكن لموظفيك إهداء خصم أو ائتمان لحساب يحتاج إليه أو يستحقه. أو ربما تقدم لهم الفرصة للتبرع بتلك الأموال لجمعية خيرية من اختيارهم

المكافأة: تعلم كيف_ استخدام ClickUp لإدارة عملك غير الربحي !

وإذا كان فريقك يجتمع في المكتب، فهناك المزيد من الفرص للالتقاء معًا:

مأوى الحيوانات المحلي الخاص بك يمكن أن يستفيد دائمًا من بعض الحب. اجمعوا ألعاب الحيوانات في صندوق تبرعات لنشر البهجة لتلك التي لا تزال تبحث عن منازلها الأبدية. وقبل أن ننسى ... أليكسا، شغلي أغنية "بين ذراعي ملاك" لسارة مكاكلان

عالمي/ تينور

تعتبر حملة التبرع بالطعام المعلب بادرة ميسورة التكلفة وسهلة بقدر ما هي مؤثرة. تسمح تواريخ انتهاء الصلاحية الممتدة لمعظم السلع المعلبة للمنظمات باستخدامها على مدار العام وهو أمر بالغ الأهمية لأن الناس ليسوا فقط في حاجة خلال شهر ديسمبر

بادرة ميسورة التكلفة وسهلة بقدر ما هي مؤثرة. تسمح تواريخ انتهاء الصلاحية الممتدة لمعظم السلع المعلبة للمنظمات باستخدامها على مدار العام وهو أمر بالغ الأهمية لأن الناس ليسوا فقط في حاجة خلال شهر ديسمبر السباق الخيري 5K! نرحب بالعدائين والمشاة على حد سواء! عادةً ما تقام هذه الفعاليات في عطلات نهاية الأسبوع خارج أوقات العمل، ولكنها تعزز الصحة وتعود بالنفع على قضية نبيلة. لا عيب في الهرولة حول مدينتك مع أصدقائك في العمل قبل أن تفرط في تناول الكربوهيدرات في العطلة 😎

عالمي/ الأوديسة

امنح موظفيك استراحة واستقطع ساعة من يوم عملك لـ تجميع صناديق التبرعات للأشخاص والحيوانات الأليفة المحتاجة باستخدام أغراض أحضرها أو اشتراها الفريق!

أظهر لفريق العمل مدى اهتمامك

لا تحتاج إلى ميزانية كبيرة أو وقت خارج العمل لتظهر لفريقك مدى تقديرك لهم. إلى جانب ذلك، لا يمكنك فعل ذلك بدونهم! والفكر هو المهم.

يمكن لفعل واحد صغير من اللطف أن يقطع شوطاً طويلاً، خاصة بالنسبة لصحتك النفسية. فأنت لا تعرف أبدًا من قد يحتاج إلى إعادة ضبط يومه أو حتى مجرد ضحكة. تجنب الإرهاق وحافظ على الروح المعنوية (على الشاشة وخارجها)!

يونيفرسال/ gfycat سواء كنت تعمل عن بُعد أو شخصيًا، خذ ساعة (أو أقل!) لإحداث تغيير في يومك مع إحدى أفكار يوم العمل الممتعة هذه:

عطلة حصة لخبز الكعك أو الكوكتيل . ابحث عن وصفة احتفالية وسريعة ليتبعها فريقك. إذا كان فريقك يعمل عن بُعد، فأرسل قائمة بالعناصر المطلوبة قبل أسبوع ليقوم الجميع بالتحضير واستضافة النشاط على Zoom!

. ابحث عن وصفة احتفالية وسريعة ليتبعها فريقك. إذا كان فريقك يعمل عن بُعد، فأرسل قائمة بالعناصر المطلوبة قبل أسبوع ليقوم الجميع بالتحضير واستضافة النشاط على Zoom! استعض عن اجتماع فريقك النموذجي بعروض تقديمية مدتها 3 دقائق من عرض الشرائح يقدمها كل عضو من أعضاء الفريق حول أي موضوع. هذه طريقة رائعة للزملاء للتعرف على بعضهم البعض وتعلم أشياء جديدة وإبراز شخصياتهم

يقدمها كل عضو من أعضاء الفريق حول أي موضوع. هذه طريقة رائعة للزملاء للتعرف على بعضهم البعض وتعلم أشياء جديدة وإبراز شخصياتهم بينغو مكتب العطلة ! اجعلها تستمر طوال الشهر بأكمله وقدم جوائز متدرجة كمكافأة على عدد العناصر التي يزيلونها من اللوحة. لا تخافوا من تقديم مكافأة مالية! 😉

! اجعلها تستمر طوال الشهر بأكمله وقدم جوائز متدرجة كمكافأة على عدد العناصر التي يزيلونها من اللوحة. لا تخافوا من تقديم مكافأة مالية! 😉 أرسل رصيدًا نقديًا للفريق مقابل غداء أو قهوة على حسابك !

! ساعة عافية من اليوغا أو التأمل أو درس حركة. يمكن أن يقود ذلك أحد أعضاء الفريق، أو هناك الكثير من المواد المسجلة مسبقاً على الإنترنت للمساعدة في توجيه مجموعتك إلى حالة ذهنية أكثر هدوءاً دون أي تكلفة إضافية

إذا كان فريقك يجتمع شخصياً

غداء أو إفطار مفاجئ غداء أو إفطار جماعي دائماً ما يكون ناجحاً وموضع تقدير. إذا كان لديك شرفة مكتب والطقس لطيف، ففكر في استضافة ذلك في الهواء الطلق! يمكن للجميع الاستفادة من القليل من ضوء النهار

دائماً ما يكون ناجحاً وموضع تقدير. إذا كان لديك شرفة مكتب والطقس لطيف، ففكر في استضافة ذلك في الهواء الطلق! يمكن للجميع الاستفادة من القليل من ضوء النهار أضف القليل من البهجة إلى يوم عملك من خلال مسابقة سريعة لتزيين الكعك . أعط الجميع كعكة فارغة، وبعض مواد التزيين، وحدد لهم دقيقتين فقط. دع الجميع يستعرضون فوضاهم في تزيين الكعك ثم استمتع بها!

. أعط الجميع كعكة فارغة، وبعض مواد التزيين، وحدد لهم دقيقتين فقط. دع الجميع يستعرضون فوضاهم في تزيين الكعك ثم استمتع بها! إذا كان فريقك منفتحًا على الأنشطة خارج العمل، فابحث عن معارض أضواء العطلات الخارجية أو الفعاليات التي تحمل تذاكر في مدينتك والتي يمكن للأشخاص حضورها مع مجموعتك أو مع عائلاتهم

يونيفرسال/ gfycat

العودة إلى العمل بطاقة "عام جديد، أنا جديد" الاستعداد هو كل شيء . قم بالعمل قبل أيام من مغادرتك لقضاء العطلة حتى لا تكون الأيام الأولى من العودة مخيفة للغاية - ودع ClickUp يتولى العمل الشاق.

يمكن أن يساعدك ClickUp على استيعاب أيام إجازتك حتى اللحظة الأخيرة. تجنب ترك ذهنك يتسابق في الليلة التي تسبق العودة إلى العمل من خلال إعداد مهامك المستقبلية قبل مغادرتك.

تحميل ملحق كروم الخاص بـ ClickUp لتتبع المهام القادمة و التذكيرات من أي صفحة ويب. أوامر القطع وتحرير النص المنسق في اختصار ملحق Chome لملحق Chome إلى انقر فوق المفكرة سيساعدك على تنظيم أفكارك بسرعة، أو إنشاء مهمة جديدة في ثوانٍ دون مغادرة المتصفح الخاص بك.

قم بتنزيل ملحق كروم الخاص ب ClickUp للوصول إلى المفكرة وإنشاء مهمة وإضافتها إلى المفضلة والمزيد، من أي مكان على الويب

حتى لو لم تكن هذه المهام الجديدة مفصّلة بعد، إلا أنها ستساعدك على البدء في مسار إنتاجي في العام الجديد.

فماذا تنتظر إذن؟ ابدأ في تحسين سير عملك مع انقر فوق لتوفير المزيد من المال للأشخاص والأشياء التي تحبها في موسم الأعياد.