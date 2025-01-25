جدولة Calendly مقابل جدولة Acuity: ما هي أداة الجدولة الأفضل؟

قد تبدو جداولنا الصباحية مختلفة، ولكننا على الأرجح نتشارك عادة التحقق من التقويمات لاجتماعات اليوم.

تشير دراسة إلى أن المديرين التنفيذيين يقضون حوالي 40% من وقتهم في اتخاذ القرارات ويحدث معظمها في الاجتماعات.

ومع ذلك، فإن جدولة المواعيد يدويًا غير فعالة إلى حد كبير، نظرًا للحجم الهائل من الاجتماعات اليومية. تخيل قضاء ساعات في الذهاب والإياب لإيجاد وقت مناسب للطرفين لعقد اجتماع - فوضى عارمة!

وهنا يأتي دور أدوات الجدولة و تطبيقات التقويم مثل Calendly و Acuity Scheduling، مما يسهل عملية الحجز.

ولكن أيهما أفضل؟ نحن نضع أداتي الجدولة في مواجهة بعضهما البعض للعثور على الفائز. لنبدأ!

🧠 حقيقة ممتعة: عالجت نتفليكس مشكلة الاجتماعات غير الفعالة من خلال تحديد مدتها ب 30 دقيقة. ونتيجة لذلك، قامت الشركة خفضت الاجتماعات بنسبة تزيد عن 65% وأيد أكثر من 85% من الموظفين هذا التغيير.

تصور جميع أعمالك في طريقة عرض التقويم في ClickUps

ما هو التقويم؟

Calendly هو برنامج رائد لجدولة المواعيد يعمل على تبسيط تنسيق الاجتماعات.

يعمل Calendly على مزامنة جميع تقويماتك - الشخصية والمهنية - مما يسهل على الآخرين رؤية مدى توفرك وجدولة الاجتماعات. يمكنك البقاء متحكماً، وتجنب الحجوزات المزدوجة. تصميمه البسيط مناسب للأفراد، وميزاته تتسع لتلبية احتياجات الشركات الكبيرة، بما في ذلك الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 500.

عبر كاليندلي

ميزات التقويم

تكمن قوة Calendly في قدرته على ملاءمته لسير عملك دون الحاجة إلى منحنى تعليمي حاد. إليك ما يقدمه لك:

الميزة رقم 1: تكامل التقويم

يتزامن Calendly مع تقويم Google وتقويم Outlook ومجموعة Office 365 للحفاظ على تنظيم كل شيء في مكان واحد. يقوم بتحديث مدى توفرك عبر جميع التقويمات المرتبطة في الوقت الفعلي، مما يساعدك على تجنب تعارض المواعيد.

الميزة رقم 2: إعدادات التوفر

يمكنك تخصيص التوافر لأنواع الاجتماعات أو الفرق المختلفة - من تحديد ساعات العمل، وإضافة مخازن مؤقتة بين الاجتماعات، والتعديل حسب الموقع أو المنطقة الزمنية. يضمن لك تخصيص الإتاحة حجز الاجتماعات فقط عندما تكون متاحة، مما يجعل الجدولة أكثر سهولة للجميع.

الميزة رقم 3: تكامل مؤتمرات الفيديو تكامل التقويم مع Zoom وMicrosoft Teams وGoogle Meet وأدوات مؤتمرات الفيديو الأخرى لإضافة روابط الاجتماعات إلى الأحداث المجدولة تلقائيًا. يؤدي هذا إلى التخلص من الإعداد اليدوي ويضمن أن تكون روابط الاجتماعات جاهزة عند تأكيد الاجتماع، مما يجعل

التعاون عن بُعد أكثر كفاءة

الميزة رقم 4: أنواع الأحداث المخصصة

يمكنك تخصيص أنواع الأحداث لتتناسب مع احتياجات مؤسستك من خلال تعيين معلمات مثل المدة والموقع ومتطلبات الحضور. يمكنك إنشاء أنواع الأحداث للاجتماعات الفردية أو الجلسات الجماعية أو الندوات عبر الإنترنت. أضف نماذج أو أسئلة لجمع المعلومات الضرورية قبل الاجتماع، مما يسهل عملية الجدولة.

الميزة رقم 5: جدولة مشاركة الروابط

يتيح لك Calendly إنشاء رابط مخصص لمشاركته مع العملاء وأعضاء الفريق أو نشره على موقعك الإلكتروني. يمنح هذا الرابط الآخرين وصولاً مباشراً إلى الفترات الزمنية المتاحة لديك، مما يلغي رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة. يمكن لأي شخص حجز اجتماع بسهولة استناداً إلى وقتك المتاح، مما يوفر الوقت ويحسن كفاءة الجدولة.

تسعير Calendly

مجانًا

المعيار: 12 دولار/مقعد/شهريًا

12 دولار/مقعد/شهريًا الفرق 20 دولار/مقعد/شهر

20 دولار/مقعد/شهر المؤسسات: تبدأ من 15 ألف دولار في السنة

💡نصيحة احترافية: أضف أوقاتاً فاصلة بين الاجتماعات لمنع التداخل وإعطاء نفسك متنفساً. فالاجتماعات التي لا تتوقف يمكن أن تستنزف طاقتك وتتسبب في تفويت تفاصيل أساسية بسبب الإرهاق.

ما هي جدولة الحدة؟

جدولة Acuity Scheduling هي أداة لجدولة المواعيد عبر الإنترنت تتجاوز الجدولة الأساسية.

فهي تسمح للمدعوين بتحديد الفترات الزمنية المتاحة وتمكنك من إدارة التوافر. كما تتضمن أيضًا إدارة قاعدة بيانات العملاء، ونماذج الاستقبال القابلة للتخصيص، والفواتير. تعمل جدولة Acuity Scheduling على تبسيط الحجز والتفاعل مع العملاء لأصحاب الأعمال الصغيرة مثل مصففي الشعر والمدربين والمعالجين.

عبر جدولة الحدة

ميزات جدولة الحدة

تجمع جدولة Acuity Scheduling بين الجدولة وأدوات إدارة العملاء والمدفوعات والعلامة التجارية، مما يجعلها مثالية للشركات القائمة على المواعيد.

الميزة رقم 1: خيارات الجدولة القابلة للتخصيص

يمكنك التحكُّم بسهولة في مدى توفُّرك من خلال تحديد ساعات حجز محددة، واستضافة مواعيد أو حصص افتراضية، وحظر الوقت الشخصي.

تسمح جدولة Acuity Scheduling للعملاء بالحجز بناءً على تفضيلاتهم، مما يجعل الجدولة مرنة وفعالة لموقع واحد أو عدة مواقع.

الميزة رقم 2: الإدارة الآلية للمواعيد

تساعدك ميزات الأتمتة المدمجة التي تتعامل مع حجز المواعيد والتذكيرات والإيصالات على توفير الوقت. يمكن للعملاء إلغاء أو إعادة جدولة مواعيدهم عبر التقويمات عبر الإنترنت دون تدخلك. وفي الوقت نفسه، تقلل عمليات سير العمل التلقائية من حالات عدم الحضور وتضمن تجربة جدولة أكثر سلاسة.

الميزة رقم 3: تكامل الدفع الآمن

تعمل جدولة Acuity Scheduling على تبسيط المدفوعات من خلال تكامل لـ Stripe وSquare وPayPal. يسمح بالدفع المسبق والإكراميات والودائع أثناء تخزين بطاقات الائتمان لمنع عدم الحضور. كما يتيح لك إنشاء الفواتير والإيصالات وخدمات البيع أثناء الدفع.

الميزة رقم 4: أدوات إشراك العميل

يمكنك تخصيص تجربة العميل باستخدام نماذج الاستقبال المخصصة لجمع المعلومات ذات الصلة قبل المواعيد. استخدم أدوات الولاء لتشجيع تكرار الحجوزات وتقديم باقات أو بطاقات هدايا أو اشتراكات تحافظ على عودة العملاء. تساعد هذه الميزات على بناء علاقات أقوى مع العملاء وتعزيز النمو على المدى الطويل.

الميزة رقم 5: عمليات التكامل القوية وإمكانية الوصول

تسمح عمليات التكامل للمنصات الاجتماعية مثل Instagram وGoogle وFacebook للعملاء بحجز المواعيد مباشرةً مع Acuity Scheduling. تتكامل المنصة أيضًا مع تطبيقات الجهات الخارجية مثل Zapier وMailChimp وGoogle Analytics لتحسين سير العمل.

تسعير جدولة Acuity Scheduling

الصاعد: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا متنامية: 34 دولارًا شهريًا

34 دولارًا شهريًا القوية: 61 دولارًا في الشهر

61 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

📮 ClickUp Insight: 37% من العمال يرسلون مذكرات متابعة أو محاضر اجتماعات لتتبع بنود العمل، ولكن 36% لا يزالون يعتمدون على طرق أخرى مجزأة.

وفقًا لـ بحث أجراه ClickUp ، بدون نظام موحد لالتقاط القرارات، قد تُدفن الأفكار الرئيسية التي تحتاجها في قنوات الاتصال مثل الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات. باستخدام ClickUp، يمكنك تحويل الاجتماعات إلى مهام، مباشرةً من طريقة عرض التقويم في ClickUp.

يمكنك أيضًا تحويل المحادثات على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ عبر جميع مهامك ومحادثاتك ومستنداتك - مما يضمن عدم سقوط أي شيء في الشقوق.

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Calendly مقابل جدولة Acuity: مقارنة الميزات

تلبي كلتا الأداتين احتياجات الجدولة ولكنهما تركزان على نقاط قوة مختلفة. إليك كيفية المقارنة بينهما من حيث الميزات الرئيسية:

الميزات/الخطة Calendly جدولة الذروة أنواع الجدولة غير محدود 1-1 (مجاني)، أنواع متعددة قائمة على المواعيد (شخصيًا أو عبر الإنترنت) التكامل أكثر من 100 تكامل (زووم، سترايب، إلخ) سترايب، سكوير، باي بال، وغيرها من عمليات التكامل إدارة المستخدم ميزات أساسية إلى متقدمة أدوات إدارة العملاء وتتبع المواعيد الوصول إلى الهاتف المحمول والإضافات تطبيق الهاتف المحمول وإضافات المتصفح تطبيق الهاتف المحمول ميزات متقدمة إعداد التقارير والأتمتة (الفرق/المؤسسة) المدفوعات وإدارة العملاء وأدوات العلامات التجارية توافر الإصدار التجريبي خطة أساسية مجانية، نسخة تجريبية للقسط نسخة تجريبية مجانية لبرنامج الجدولة، وليس للمواعيد

الميزة رقم 1: سهولة الاستخدام

يشتهر برنامج Calendly ببساطته. تقدم المنصة واجهة بسيطة وبديهية تتيح لك البدء في دقائق. من تضمين التقويم الخاص بك على موقع الويب إلى إعداد أنواع متعددة من الأحداث، يبقي Calendly منحنى التعلم قصيرًا.

من ناحية أخرى، تلبي Acuity Scheduling احتياجات المستخدمين الذين يحتاجون إلى خيارات تخصيص متقدمة على الرغم من بساطتها. يمكن أن تكون ميزاته، مثل نماذج الاستقبال والجدولة الذاتية للعميل، مربكة للمستخدمين لأول مرة ولكنها ذات قيمة للشركات.

🏆 الفائز: واجهة Calendly المباشرة وسهولة الوصول إليها تجعله اختيارًا واضحًا للأفراد والفرق الصغيرة. ومع ذلك، فإن جدولة Acuity Scheduling أفضل لأولئك الذين يعطون الأولوية للتخصيص على البساطة.

الميزة رقم 2: التخصيص والعلامة التجارية

بينما يدعم Calendly بعض خيارات العلامات التجارية، فإن إمكانيات التخصيص محدودة. يمكنك تعديل الألوان وإضافة شعار، لكنه لا يوفر عمقًا لتفاعلات العملاء المخصصة.

عندما يتعلق الأمر بتخصيص تجربة الجدولة، يتصدر Acuity Scheduling المجموعة. فهو يتيح للمستخدمين تخصيص تأكيدات المواعيد والتذكيرات ونماذج الاستقبال على نطاق واسع. يمكن للشركات أيضًا إضافة عناصر مخصصة للعلامة التجارية، مثل الشعارات وأنظمة الألوان، لتوفير تجربة متماسكة للعملاء.

🏆 الفائز: جدولة Acuity Scheduling لميزات التخصيص والعلامة التجارية القوية، والتي تلبي احتياجات الشركات التي تريد أن تكون تجربة الحجز متناغمة مع هوية علامتها التجارية.

الميزة رقم 3: التكامل والأتمتة

تتألق كلتا الأداتين في هذا القسم، ولكن تركيزهما يختلف.

تتكامل Calendly مع منصات وأدوات التقويم الرئيسية مثل Zoom وSlack وSalesforce. إذا كان لديك فريق عمل أكبر يعمل عبر مناطق زمنية متعددة ويتطلب جدولة دائرية، فإن Calendly يجعل العمل سهلاً.

ومع ذلك، فإن جدولة Acuity Scheduling ترتقي بالأتمتة إلى مستوى أعلى من خلال تدفقات العمل مثل طلب مدفوعات العميل أو ملء النماذج قبل تأكيد المواعيد. كما أن تكامله مع معالجات الدفع مثل Stripe وPayPal يمنحه ميزة للشركات التي تحتاج إلى معاملات.

🏆 الفائز: إنه تعادل. Calendly أفضل للجدولة العامة وسير عمل الفريق. من ناحية أخرى، تلبي تكاملات Acuity Scheduling وأتمتة Acuity Scheduling المزيد من احتياجات الشركات الموجهة نحو الخدمات التي تتطلب الدفع أو بيانات العميل التفصيلية مقدمًا.

الميزة رقم 4: معالجة الدفع

يوفر Calendly أيضًا تحصيل المدفوعات مع Stripe و PayPal. ومع ذلك ، فإن ميزاته أفضل للمعاملات الأكثر وضوحًا وأقل تنوعًا من Acuity Scheduling.

بالنسبة للشركات التي تتطلب الدفع مقدمًا، فإن Acuity Scheduling هو المنافس الأقوى. يتيح لك تكامله مع Stripe و Square و PayPal تحصيل الرسوم أو الودائع أثناء الجدولة. هذه الميزة مثالية للاستشاريين أو المعالجين أو أي متخصص في الخدمات.

🏆 الفائز: Acuity Scheduling، لقدراته الناضجة والمرنة في معالجة الدفع.

الميزة رقم 5: الجدولة الجماعية والفصول الدراسية

يوفر Acuity Scheduling ميزات أكثر تقدمًا لجدولة المجموعات، مما يجعله مثاليًا للشركات التي تستضيف فصولاً أو ورش عمل أو مواعيد جماعية. يمكنك تعيين حدود السعة وإدارة قوائم الانتظار والسماح للعملاء بحجز أماكن في جلسات مشتركة.

يدعم Calendly أيضًا الأحداث الجماعية ولكن بشكل أكثر بساطة. إنه فعال للأحداث الجماعية مثل الندوات أو الاجتماعات عبر الإنترنت ولكنه يفتقر إلى التعقيد اللازم لإدارة الفصول الجماعية.

🏆 الفائز: جدولة Acuity Scheduling، لأدواته المصممة خصيصًا لإدارة الفعاليات الجماعية والفصول الدراسية

الميزة رقم 6: إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول

توفر كلتا المنصتين إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول تطبيقات الجدولة لكن تجاربهم تختلف.

تطبيق Calendly خفيف الوزن ويركز على الوظائف الأساسية، مثل إدارة أنواع الأحداث والتوافر والإشعارات. على الرغم من أن تطبيق Acuity Scheduling قد يكون أكثر تعقيدًا بعض الشيء، إلا أنه يوفر ميزات إضافية مثل مدير معلومات العميل والوصول إلى نماذج الاستقبال أثناء التنقل.

🏆 الفائز: Calendly، لتطبيقه المبسط وسهل الاستخدام على الهاتف المحمول

الميزة ### الميزة رقم 7: السعر والقيمة

يقدم Calendly هيكل تسعير مباشر، مع خطة أساسية مجانية للمستخدمين الأفراد وخطط جماعية مدفوعة بأسعار معقولة.

لا تحتوي Acuity Scheduling على فئة مجانية. ومع ذلك، فحتى شريحة التسعير الأساسية تتضمن ميزات مثل إدارة العملاء, أدوات الاجتماعات عبر الإنترنت وتحصيل المدفوعات

🏆 الفائز: يعتمد على احتياجاتك. يعد Calendly مثاليًا للمستخدمين المهتمين بالتكاليف، بينما يقدم Acuity Scheduling المزيد من الفوائد مقابل المال إذا كنت بحاجة إلى أدواته المتقدمة.

يقدّر العديد من مستخدمي Acuity Scheduling مجموعة ميزاته القوية، خاصةً للشركات التي تتطلب مواعيد متكررة ومعالجة الدفع وتكامل الموقع الإلكتروني.

ومع ذلك، فإن الموضوع الشائع هو عدم وجود فريق دعم عملاء متجاوب. A المستخدم، martinmick، يكتب :

لقد كنت أستخدم Acuity منذ حوالي 4 سنوات، وكانت جيدة. في ذلك الوقت، كان سعره \ ~ 200 دولار في السنة - لقد تم تجنيبي بهذا السعر - لجميع احتياجاتي. أنا أستخدمه على موقع WP الخاص بي، وهو تكامل سهل. أيضًا، يمكن للعميل تعيين جلسات متكررة لأنه خيار عند إعداد الجلسات. العيب الوحيد هو خدمة العملاء. إذا طرحت سؤالاً لـ Acuity، فإنه يقوم بالبحث في الأسئلة الشائعة (بشكل متكرر) قبل أن تتمكن من إرسال سؤال إلى موظفي Acuity مباشرة. وحتى في هذه الحالة، فإن Acuity ليست مفيدة لأنهم يعملون على منع أنفسهم من الإجابة على الأسئلة. وعندما يفعلون ذلك، يكون الرد آليًا.

وفي الوقت نفسه، يحتل Calendly مرتبة أعلى على موقع Reddit لسهولة استخدامه وتصميمه البسيط. المستخدمون الذين يعطون الأولوية للمباشرة برنامج جدولة المهام تميل إلى التطبيق يقول مستخدم، سيليرون هوبارد :

... لقد قمت بربطه بالتقويم الخاص بي على Exchange365. ثم قمت بإنشاء عنصر "احجز 30 دقيقة معي". يحتوي على عنوان URL دائم. عندما يزوره شخص ما فإنه يتحقق تلقائيًا من التقويم الخاص بي بحثًا عن التوفر ويسمح للشخص بحجز فترة زمنية مدتها 30 دقيقة معي تلقائيًا لأي شيء. أحصل على دعوة وأقبلها وانتهى الأمر. لديّ الباقة المجانية. لم أستخدمها من قبل هذا العام ولكني أحبها حقًا

يبدو أن Acuity Scheduling هو المفضل للاجتماعات المتكررة وجدولة الفصول الدراسية. ومع ذلك، يتمتع Calendly بميزة في فئته المجانية، وهو قوي بما يكفي لأصحاب الأعمال الفردية والشركات الصغيرة لعقد اجتماعات لمرة واحدة.

Meet ClickUp: أفضل بديل لـ Calendly مقابل جدولة Acuity Scheduling

إذا كنت تشعر بأن Calendly و Acuity Scheduling محدودين لأنهما يركزان فقط على الجدولة, ClickUp قد يكون الحل الأمثل. إنه تطبيق كل شيء للعمل!

يتجاوز تطبيق ClickUp الحجوزات، حيث يقدم أدوات تمزج بين الجدولة و إدارة المهام وتعاون الفريق، و تقويم إدارة المشروع .

فيما يلي نظرة على سبب تميز ClickUp بكونه أداة جيدة بديل ل Calendly وجدولة Acuity:

### بديل ClickUp's One Up #1: عرض تقويم ClickUp

قم بإدارة المهام، والأحداث، والمواعيد النهائية في تقويم واحد باستخدام طريقة عرض تقويم ClickUp

أكثر من مجرد أداة جدولة, عرض تقويم ClickUp هو مركز مركزي لوقتك ومهامك. على عكس Calendly أو Acuity Scheduling، اللذان يعملان كأدوات جدولة مستقلة، يتكامل تقويم ClickUp مع مهامك ومشاريعك وسير عملك.

مرشحات قابلة للتخصيص : عرض الأحداث والمهام استنادًا إلى المُعيَّنين, أولوية العمل أو تواريخ الاستحقاق

: عرض الأحداث والمهام استنادًا إلى المُعيَّنين, أولوية العمل أو تواريخ الاستحقاق تحديثات في الوقت الفعلي : حافظ على جدولك الزمني ديناميكيًا ودقيقًا مع تطور المشاريع، حيث يعكس التقويم الخاص بك تلقائيًا أي تغييرات

: حافظ على جدولك الزمني ديناميكيًا ودقيقًا مع تطور المشاريع، حيث يعكس التقويم الخاص بك تلقائيًا أي تغييرات طرق عرض متعددة للتقويم : قم بالتبديل بين طرق عرض اليوم أو الأسبوع أو الشهر لتناسب احتياجات التخطيط الخاصة بك، مما يوفر المرونة بغض النظر عن نطاق مشاريعك

: قم بالتبديل بين طرق عرض اليوم أو الأسبوع أو الشهر لتناسب احتياجات التخطيط الخاصة بك، مما يوفر المرونة بغض النظر عن نطاق مشاريعك عناصر تقويم مرمزة بالألوان : التمييز بين الأحداث والمهام والتذكيرات باستخدام تسميات ملونة قابلة للتخصيص

: التمييز بين الأحداث والمهام والتذكيرات باستخدام تسميات ملونة قابلة للتخصيص التعاون في الوقت الفعلي : قم بتعيين أحداث التقويم أو المواعيد النهائية لأعضاء الفريق، الذين يمكنهم تحديثها في الوقت الفعلي، مما يضمن أن الجميع على نفس الصفحة

: قم بتعيين أحداث التقويم أو المواعيد النهائية لأعضاء الفريق، الذين يمكنهم تحديثها في الوقت الفعلي، مما يضمن أن الجميع على نفس الصفحة تكامل Zoom: جدولة الاجتماعات والانضمام إليها مباشرةً من التقويم الخاص بك أثناء إرفاق مهام المشروع أو الملفات ذات الصلة

_ من خلال دمج وظائف مختلفة مثل الإشعارات والتقويمات ورسائل البريد الإلكتروني وسير العمل في تنفيذ المشروع، يجعل ClickUp العاملين يتوقفون عن التركيز على مراجعة الآليات التكنولوجية المختلفة باستمرار والتركيز على المهام التي تولد قيمة

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ClickUp's ClickUp's One Up #2: اجتماعات ClickUp

ربط جداول الأعمال والملاحظات والمتابعة بالمهام باستخدام ClickUp Meetings ClickUp Meetings مصممة لجعل كل اجتماع هادفاً وقابلاً للتنفيذ بما يتجاوز مجرد جدولة المواعيد. يضمن هذا النهج المتكامل أن الاجتماعات لم تعد أحداثًا معزولة بل جزءًا لا يتجزأ من سير عملك.

المهام والمشاريع المرتبطة : ربط جداول أعمال الاجتماعات مباشرةً بالمهام أو المشاريع الجارية بحيث تكون كل مناقشة قابلة للتنفيذ والتتبع

: ربط جداول أعمال الاجتماعات مباشرةً بالمهام أو المشاريع الجارية بحيث تكون كل مناقشة قابلة للتنفيذ والتتبع قوالب اجتماعات متكررة : استخدم القوالب القابلة للتخصيص قوالب المخطط اليومي لاجتماعات الفريق الأسبوعية أو اجتماعات مراجعة العملاء لتوفير الوقت والحفاظ على الاتساق

: استخدم القوالب القابلة للتخصيص قوالب المخطط اليومي لاجتماعات الفريق الأسبوعية أو اجتماعات مراجعة العملاء لتوفير الوقت والحفاظ على الاتساق ملاحظات الاجتماعات الشاملة : التعاون في المستندات أثناء الاجتماعات وربطها بالمشاريع من أجل السياق والمساءلة

: التعاون في المستندات أثناء الاجتماعات وربطها بالمشاريع من أجل السياق والمساءلة المتابعة القابلة للتنفيذ : تعيين مهام المتابعة أو الملاحظات لأعضاء فريق محددين أثناء الاجتماع، مما يضمن عدم تفويت أي شيء

: تعيين مهام المتابعة أو الملاحظات لأعضاء فريق محددين أثناء الاجتماع، مما يضمن عدم تفويت أي شيء إدارة الاجتماعات المتكررة: خطط للاجتماعات المتكررة بسهولة مع ربطها بأهداف أو مهام أكبر، مع التخلص من إعادة الإدخال اليدوي

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ClickUp's One Up ##3: قالب مخطط التقويم ClickUp

قالب مخطط تقويم ClickUp التقويم

القالب قالب مخطط تقويم ClickUp التقويم يبسّط إدارة الجداول الزمنية المعقدة من خلال تقديم هيكل جاهز للاستخدام لمختلف احتياجات التخطيط.

تخطيط الحملات التسويقية : جدولة وتتبع المهام التسويقية والمواعيد النهائية وإطلاق الحملات، مع إمكانية تعديل التواريخ بشكل سريع

: جدولة وتتبع المهام التسويقية والمواعيد النهائية وإطلاق الحملات، مع إمكانية تعديل التواريخ بشكل سريع تنسيق الفعاليات : تخطيط الفعاليات وإدارة المواعيد النهائية بسهولة، وتعيين مهام محددة لأعضاء الفريق أثناء تتبع التقدم المحرز

: تخطيط الفعاليات وإدارة المواعيد النهائية بسهولة، وتعيين مهام محددة لأعضاء الفريق أثناء تتبع التقدم المحرز تتبع المهام المتكاملة : اربط أحداث التقويم المخطط لها مع مهام المشروع الأوسع نطاقًا، مما يضمن عدم إهمال المواعيد النهائية

: اربط أحداث التقويم المخطط لها مع مهام المشروع الأوسع نطاقًا، مما يضمن عدم إهمال المواعيد النهائية تتبع التقدم: تصور معدلات إنجاز المهام مباشرةً في التقويم، مما يتيح لك مراقبة التقدم في الوقت الفعلي

قالب ClickUp's One Up #4: ClickUp لإدارة الوقت

تتبع الوقت، وحجز الساعات، وإدارة أعباء العمل باستخدام ClickUp Time Management

ما وراء وظائف الجدولة البسيطة, انقر فوق إدارة الوقت يوفر نهجاً شاملاً لإدارة الوقت والموارد.

تتبع الوقت المدمج : تتبّع الوقت المستغرق في المهام أو المشاريع الفردية، وهو أمر مفيد بشكل خاص لفوترة العميل أو تخطيط الموارد

: تتبّع الوقت المستغرق في المهام أو المشاريع الفردية، وهو أمر مفيد بشكل خاص لفوترة العميل أو تخطيط الموارد حجب الوقت : تخصيص فترات زمنية محددة ل العمل العميق أو الاجتماعات، مما يضمن تنظيم يومك وتركيزه

: تخصيص فترات زمنية محددة ل العمل العميق أو الاجتماعات، مما يضمن تنظيم يومك وتركيزه تصور عبء العمل : عرض أعباء عمل أعضاء الفريق وتوافرهم لتحسين الجدولة وتجنب التحميل الزائد على الموارد

: عرض أعباء عمل أعضاء الفريق وتوافرهم لتحسين الجدولة وتجنب التحميل الزائد على الموارد تذكيرات آلية: تلقي تنبيهات بشأن المواعيد النهائية القادمة أو الاجتماعات أو المهام المتأخرة، مما يضمن عدم تفويت أي شيء

### ميزة ClickUp's One Up #5: تكامل ClickUp Calendly

مزامنة مواعيد التقويم مع إدارة المهام والمشروعات في ClickUp عبر تكامل ClickUp Calendly

هل تعمل بالفعل مع Calendly؟ مع تكامل ClickUp's Calendly الخاص بـ ClickUp يمكنك متابعة جدولة اجتماعاتك وتضمينها في نظام الإنتاجية الخاص بـ ClickUp.

إنشاء المهام من حجوزات Calendly : إنشاء المهام تلقائياً في ClickUp عند جدولة موعد جديد في Calendly

: إنشاء المهام تلقائياً في ClickUp عند جدولة موعد جديد في Calendly مزامنة الجداول الزمنية : اربط أحداث Calendly بتقويم ClickUp للحصول على عرض موحد لجميع الاجتماعات والمهام والمواعيد النهائية

: اربط أحداث Calendly بتقويم ClickUp للحصول على عرض موحد لجميع الاجتماعات والمهام والمواعيد النهائية أتمتة مهام سير العمل: استخدم أتمتة ClickUp لتشغيل مهام المتابعة أو التذكيرات استنادًا إلى مواعيد Calendly

اختر ClickUp على Calendly و Acuity Scheduling

يعد Calendly و Acuity Scheduling أداتين رائعتين للمواعيد ولكنهما لا يندمجان في الصورة الأكبر للإنتاجية.

مع ClickUp، أنت لا تقوم فقط بجدولة المواعيد - بل تدمجها في نظام أكثر شمولية يتكامل مع بقية عملك. يمكنك ربط كل اجتماع بالمهام القابلة للتنفيذ، وتصور كل موعد نهائي إلى جانب عبء العمل الأوسع نطاقاً، وتتبع كل دقيقة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

على عكس Calendly و Acuity Scheduling، يقدم ClickUp طرق عرض ديناميكية للتقويم، مدمجة في قوالب إدارة الوقت والتكاملات التي تربط جداولك الزمنية بسير عملك.

إذا كنت تبحث عن نظام أساسي لا يقتصر على إدارة وقتك فحسب، بل يساعدك على تحقيق المزيد من الإنجازات من خلاله، فإن ClickUp هو الخيار الواضح. اشترك في ClickUp مجانًا للبدء.