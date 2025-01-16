أفضل 10 بدائل لدفتر الملاحظات LM لتدوين الملاحظات

قد يبدو أن دفتر الملاحظات هو المفكرة الرقمية المثالية، ولكن غالبًا ما تؤدي أوجه القصور فيه إلى عمل إضافي ووقت ضائع. إذا كنت قد واجهت هذه التحديات، فقد يكون الوقت مناسباً لاستكشاف البدائل التي تجعل تدوين الملاحظات أكثر كفاءة وخالية من المتاعب.

لمساعدتك في العثور على الأنسب لك، قمنا بتنسيق أفضل بدائل NotebookLM - من تطبيقات الملاحظات الشائعة إلى الأدوات المتقدمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي - لتعزيز سير عملك وإبداعك. ✅

⏰ ملخص 60 ثانية

أفضل 10 بدائل ل NotebookLM لتحسين إنتاجيتك

مايكروسوفت ون نوت (الأفضل لتدوين الملاحظات بشكل حر)

(الأفضل لتدوين الملاحظات بشكل حر) ClickUp (الأفضل لتدوين الملاحظات وإدارة المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

(الأفضل لتدوين الملاحظات وإدارة المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي) Notion (الأفضل للملاحظات النصية المنظمة والتنظيم)

(الأفضل للملاحظات النصية المنظمة والتنظيم) Evernote (الأفضل لإمكانية الوصول عبر الأجهزة)

(الأفضل لإمكانية الوصول عبر الأجهزة) أوبسيديان (الأفضل لملاحظات تخفيض السعر وربط الأفكار)

(الأفضل لملاحظات تخفيض السعر وربط الأفكار) Roam Research (الأفضل لتدوين الملاحظات عبر الشبكة)

(الأفضل لتدوين الملاحظات عبر الشبكة) أفوراي (الأفضل لتدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي)

(الأفضل لتدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي) تانا (الأفضل لهيكلة المعرفة المتقدمة)

(الأفضل لهيكلة المعرفة المتقدمة) Mem.ai (الأفضل لتدوين الملاحظات الديناميكية بمساعدة الذكاء الاصطناعي)

(الأفضل لتدوين الملاحظات الديناميكية بمساعدة الذكاء الاصطناعي) RemNote (الأفضل للمتعلمين والاحتفاظ بالمعرفة)

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل NotebookLM؟

عند اختيار برنامج لتدوين الملاحظات بديل لبرنامج NotebookLM، عليك أن تأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل تساعدك على تحسين إنتاجيتك وتنظيم ملاحظاتك بشكل أفضل. تتضمن هذه الميزات ما يلي:

✅سهولة الاستخدام: اختر برنامجاً لتدوين الملاحظات يتميز بواجهة سهلة الاستخدام وبديهية بحيث لا تقضي وقتاً طويلاً في التعود عليه وتدوين أي شيء بسهولة، بدءاً من العمل المكتبي وحتى وصفة فطيرة التفاح التي تعدها والدتك

✅سهولة التنظيم: اختر بديلاً لبرنامج NotebookLM يتضمن خيارات لتنظيم الملاحظات، مثل خيارات وضع العلامات والتسمية والمجلدات

✅إمكانيات التعاون: اختر تطبيقًا لتدوين الملاحظات مزودًا بميزات تجعله التطبيق المفضل لديك

نظام إدارة المعرفة

. ويشمل ذلك القدرة على التعاون مع أعضاء الفريق ومزامنة الملاحظات مع الآخرين ومشاركة المستندات

✅التكامل مع التطبيقات الأخرى: إعطاء الأولوية لبديل NotebookLM الذي يتزامن بشكل مثالي مع أجهزتك والأنظمة الأساسية الأخرى، مثل

برنامج إدارة المستندات

أو تطبيق إنتاجية لك لاستيراد الملاحظات وجميع أفكارك

✅الذكاء الاصطناعي والأتمتة: ابحث عن بديل NotebookLM الذي هو

مدعوم بالذكاء الاصطناعي

ويبسط عمليات مثل تلخيص

الملاحظات اللاصقة

أو إنشاء عناصر عمل أو حتى تحويل الملاحظات الصوتية إلى نص

🔎 هل تعلم؟ كان أول تطبيق لتدوين الملاحظات تم تصميمه لأجهزة الكمبيوتر هو تطبيق Windows Notepad، الذي قدمته شركة مايكروسوفت في عام 1983 لنظام التشغيل MS-DOS.

## أفضل 10 بدائل لبرنامج تدوين الملاحظات

استخدام

استراتيجيات تدوين الملاحظات

تساعدك على تحسين إنتاجيتك، وتنظيم الاجتماعات بكفاءة، وضمان تنفيذ أفكارك دائمًا.

لمساعدتك في ذلك، قمنا بتنسيق قائمة بأفضل تطبيقات تدوين الملاحظات التي تحل بسهولة محل تطبيق NotebookLM وترتقي به خطوة أخرى إلى الأمام مع ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لحماية الملاحظات الحساسة وإنشاء ملاحظات قابلة للبحث.

1. ClickUp (الأفضل لتدوين الملاحظات وإدارة المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي) ClickUp هو برنامج قوي فيما يتعلق بالإنتاجية، حيث يقدم مجموعة شاملة من الميزات التي تتضمن إمكانيات متقدمة لتدوين الملاحظات وإنشاء المستندات. يتيح لك ClickUp، المثالي للأفراد والفرق على حد سواء، تنظيم الملاحظات وإدارة المهام والتعاون بسلاسة - كل ذلك في منصة واحدة.

في قلب إمكانيات ClickUp لتدوين الملاحظات تكمن إمكانيات ClickUp المدمجة في مفكرة ClickUp على بُعد بضع نقرات فقط. قم بتضمين الصور والملفات والروابط في ملاحظاتك، لتحويل صفحة نصية بسيطة إلى مركز معرفي غني يمكن لأي شخص في فريقك الوصول إليه.

التعاون دون عناء. من خلال خيارات المشاركة والأذونات المتقدمة في ClickUp، يمكن للفرق مراجعة المستندات والتعليق عليها وتحديثها بسرعة في الوقت الفعلي.

سواء أكنت تعمل مع قسم داخلي أو عميل خارجي، يبقى الجميع على نفس الصفحة حرفيًا بفضل الواجهة الموحدة للمنصة والهيكل التنظيمي القوي.

يحتوي ClickUp على مساعد ذكاء اصطناعي متقدم, ClickUp Brain ، الذي سيساعدك على تصدير الملاحظات الصوتية، وفرز ملاحظاتك الخاصة بالتحضير للامتحانات، وإنشاء ملخصات لملاحظاتك البحثية، وحتى تحويل الملاحظات المكتوبة بخط اليد أو الملاحظات اللاصقة إلى ملاحظات غنية. علاوة على ذلك، استخدم قوة الذكاء الاصطناعي في العديد من الإجراءات، مثل الجمع بين ملاحظات متعددة، وإنشاء مهام قابلة للتنفيذ، وحتى كتابة محتوى عالي الجودة لرسائل البريد الإلكتروني أو شروح المهام أو المستندات.

يقترح Brain أيضًا ما هو أكثر صلة بالموضوع، مما يوفر وقتك للتركيز على التفكير على مستوى أعلى حتى لا تضطر إلى تمشيط رزم من النصوص يدويًا. بالنسبة لأي شخص يسعى إلى عملية تدوين ملاحظات أكثر كفاءة، تساعد هذه الوظيفة على ضمان عدم إغفال أي فكرة أو فرصة لا يتم متابعتها.

_ لقد أصبحت أكثر إنتاجية لأنني تمكنت من الاحتفاظ بملاحظاتي كلها في مكان واحد

نورا كامينسكي، مديرة تسويق المنتجات في Heartland School Solutions

أفضل ميزات #### ClickUp

تلخيص الملاحظات، ونسخ الصوت، وإنشاء عناصر عمل، وحتى إنشاء محتوى باستخدام ميزات الأداة المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

صياغة الملاحظات أو المستندات وتنسيقها ومشاركتها في مساحة عمل تعاونية باستخدام ClickUp Docs حتى لا تضيع أي ملاحظة أو معلومات على الإطلاق

حافظ على تنظيم ملاحظاتك وأفكارك باستخدام علامات مهام ClickUp مما يتيح لك وضع علامات مخصصة على المجلدات والمستندات ومواقع الويكي مع هياكل متداخلة لتحقيق المرونة القصوى

الوصول إلى ملاحظاتك على أي جهاز من خلال المزامنة السلسة باستخدام تطبيق الهاتف المحمول أو خيار المتصفح الداخلي

التكامل مع أكثر من 1000 أداة ومنصة إنتاجية لضمان تتبع كل إجراء، من الملاحظات إلى الإكمال، بسلاسة

قيود ClickUp

قد يكون مربكاً للمستخدمين لأول مرة بسبب ميزاته الشاملة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

كنت أعيش على ملاحظاتي المكتوبة، ولكن بعد يومين من تقييم ClickUp، أدركت أنه الحل المناسب لي

ألينا ماراكوتا، تسويق الفعاليات، فيدا هيلث

2. نوتيون (الأفضل للملاحظات النصية المنظمة والتنظيم)

عبر

_ / href/ _https://www.notion.com/templates/meeting-notes-startup Notion /%href/ فكرة هو تطبيق قوي لتدوين الملاحظات يدعم مجموعة واسعة من المحتوى، بما في ذلك النصوص والصور ومقاطع الفيديو والرموز والإشارات المرجعية. يتيح لك تصميمه البديهي سحب العناصر وإفلاتها بسهولة في ملاحظاتك أو استخدام أوامر الشرطة المائلة لتبسيط سير عملك.

وسواء كنت تنظم ملاحظات الاجتماعات، أو تنشئ ويكي للفريق، أو تدير المشاريع، توفر Notion درجة عالية من التخصيص لتناسب احتياجاتك الشخصية والمهنية. المنصة هي الأعلى تصنيفًا بين الفرق التي تحتاج إلى أدوات التعاون التي توفر التحرير والتعليق ومساحات العمل المشتركة في الوقت الفعلي من أجل التواصل السلس.

كما أن لديها مجتمع قوي لمساعدتك في الحصول على

قوالب تدوين الملاحظات

لجميع احتياجاتك - قم بفرز ملاحظاتك، أو أنشئ لوحات الملاحظات الخاصة بك، أو حتى قم بإدارة جميع مستنداتك في مكان واحد بسلاسة.

أفضل الميزات

تصميم مساحات عمل للملاحظات والمهام والمشاريع وتخصيصها باستخدام واجهة مستخدم بديهية للغاية وإرشادات مفصلة

إضافة أنواع محتوى متنوعة وتنظيمها، بما في ذلك النصوص والصور والرموز والإشارات المرجعية

تقليل عوامل تشتيت الانتباه مع تجربة كتابة غامرة وبطاقات ملاحظات رقمية قوية ومساعد ذكاء اصطناعي متقدم

قيود الحركة

على الرغم من أنه يوفر مرونة مذهلة، إلا أن الهيكل التنظيمي يبدو أحيانًا مربكًا

وظائف محدودة دون اتصال بالإنترنت مقارنةً بالمنافسين

تسعير الانتقال

مجاني : 0 دولار

: 0 دولار بالإضافة 10 دولارات شهريًا لكل مقعد

10 دولارات شهريًا لكل مقعد العمل : 15 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

: 15 دولارًا/شهرًا لكل مقعد المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 5,500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 5,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000+مراجعة)

Notion برنامج مذهل. يمكنك القيام بأي شيء يمكن للمرء أن يتخيله تقريباً عندما يتعلق الأمر بالتنظيم/الإنتاجية/إلى آخره لكن العمق والقدرة الهائلة للبرنامج يخلق منحنى تعليمي متأصل، يتعارض إلى حد ما مع الإنتاجية العامة مستخدم ريديت 3. Evernote

via

/مرجع/ https://evernote.com/features/notes-app أبداً /%href/

أداة أخرى رائعة لكتابة الملاحظات ومزامنتها بحيث يكون لديك كل شيء في مكان واحد, إيفرنوت لطالما كان مفضلاً للأفراد الذين يتطلعون إلى تحسين ملاحظاتهم وإدارة المعرفة.

من إنشاء الخطوط العريضة التفصيلية للمشروع إلى صياغة استراتيجيات المحتوى، تساعد أدوات Evernote التنظيمية وميزات البحث المتقدمة في تحسين سير عملك. وهذا يقلل من الوقت الذي تقضيه في البحث عن المعلومات ويزيد من الوقت الذي تقضيه في العمل عليها.

بالإضافة إلى ميزاته الأساسية، فإن إمكانيات التكامل التي يتمتع بها Evernote تجعله بديلاً رائعًا لبرنامج NotebookLM. فهو يدعم العديد من تطبيقات الجهات الخارجية ويوفر خيارات تعاون مرنة، مما يتيح للفرق إدارة الملفات ومشاركة الموارد وإضافة التعليقات داخل مساحة عمل مركزية واحدة.

أفضل ميزات Evernote

تنظيم ملاحظاتك في دفاتر ملاحظات ومجموعات لتصنيفها ووضع علامات عليها للوصول السريع والتنظيم الأفضل

البحث في الملاحظات المكتوبة بخط اليد والصور بسهولة باستخدام وظيفة البحث المتقدمة، والتي تشمل حتى الصور والرسومات

حفظ أو قصّ صفحات الويب والمقالات لقراءتها لاحقًا، بما في ذلك القدرة على التقاط أو استيراد مقالات أو مستندات بحثية

قيود أيفرنوت

يسمح الإصدار المجاني بالمزامنة عبر جهازين فقط

يفتقر Evernote إلى الميزات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل تلخيص المحتوى أو التنظيم التلقائي

تسعير إيفرنوت

مجاني : 0 دولار

: 0 دولار شخصي : 14.99 دولارًا شهريًا

: 14.99 دولارًا شهريًا احترافي : 17.99 دولارًا شهريًا

: 17.99 دولارًا شهريًا الفرق: 24.99$/شهرًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8000 تقييم)

_القدرة على المزامنة بسلاسة عبر جميع أجهزتي. يمكنني تدوين الملاحظات على هاتفي أثناء الاجتماع والوصول إليها على الفور على الكمبيوتر المحمول في وقت لاحق. نظام وضع العلامات ودفاتر الملاحظات يجعل من السهل تنظيم كل شيء مراجعة G2 ➡️Read أكثر: أفضل 15 من بدائل إيفرنوت والمنافسين 4. أوبسيديان (الأفضل لملاحظات تخفيض السعر وربط الأفكار)

via Obsidianأوبسيديان عبارة عن منصة لتدوين الملاحظات مصممة حول التخزين المحلي وملفات تخفيض السعر (markdown)، مما يمنح المحترفين تحكمًا كاملاً في مستودعاتهم المعرفية.

فبدلاً من الاعتماد فقط على البنية التحتية السحابية والواجهات المملوكة لك، يتيح لك Obsidian إنشاء مساحة عمل مخصصة غير متصلة بالإنترنت تنمو وتتطور مع مشاريعك. سواء كنت تقوم بتخطيط أفكار معقدة,

إدارة البحث

أو التخطيط لإطلاق المنتجات، تضمن مرونة المنصة وعقليتها المحلية أولاً الاستقرار وراحة البال على المدى الطويل.

بالنسبة لأولئك الذين يجدون بيئة NotebookLM مقيّدة، تقدم منصة Obsidian إطار عمل بديهي لا يقتصر على تخزين الأفكار والمعلومات فحسب، بل يتسم بالترابط فيما بينها. يتيح لك هذا الإطار تصور العلاقات بين ملاحظاتك وفهمها في لمحة سريعة.

أفضل ميزات أوبسيديان

استخدم قوة الربط المتقدم ثنائي الاتجاه لربط الملاحظات ذات الصلة وبناء شبكة من الأفكار المترابطة

تنسيق ملاحظاتك باستخدام Markdown لسهولة الهيكلة والتخصيص

تخصيص وظائف Obsidian مع مجموعة واسعة من الإضافات المجتمعية التي يوفرها مجتمع متخصص من المطورين

قيود أوبسيديان

لم يتم تصميم Obsidian مع وضع التعاون في الاعتبار، مما يجعله أقل ملاءمة للعمل الجماعي

يعد تصدير الملاحظات إلى تنسيقات تقليدية (مثل PDF أو Word) أمرًا صعبًا

أسعار أوبسيديان

شخصي : مجاني

: مجاني تجاري : 50 دولارًا في السنة لكل مستخدم

: 50 دولارًا في السنة لكل مستخدم مزامنة : 5 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

: 5 دولارات/شهرًا لكل مستخدم النشر: 10 دولارات/شهرًا لكل موقع

التقييمات والمراجعات: التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

برنامج ممتاز لتدوين الملاحظات لتدوين الملاحظات الإيجابيات: سهل الاستخدام لتدوين الملاحظات وتحريرها. كان مفيداً في استيراد وقراءة ملاحظات تخفيض السعر التي قمت بتصديرها من Mac Notes < العيوب: يستغرق بعض الوقت للتعود على بناء الجملة القائم على تخفيض السعر مراجعة Capterra ➡️Read المزيد:

أبحاث التجوال مقابل Obsidian: ما هي أداة تدوين الملاحظات الأفضل؟

5. البحث المتجول (الأفضل لتدوين الملاحظات المتصل بالشبكة)

via

_ / href/ _https://roamresearch.com/ Roam Research /%href/ أبحاث التجوال هو أداة فعالة لتدوين الملاحظات اكتسبت ولاءً بين العاملين في مجال المعرفة والباحثين والكتاب. فبدلًا من تصنيف المعلومات في مجلدات أو دفاتر ملاحظات ثابتة، يقدم نهجًا ديناميكيًا مترابطًا لتدوين الملاحظات يعطي الأولوية للعلاقات بين الأفكار.

وتتبع الأداة نهجًا فريدًا من خلال التركيز على التفكير الشبكي، حيث ينشئ المستخدمون ملاحظات ترتبط ببعضها البعض بسلاسة. هذا

طريقة تدوين الملاحظات

شائعة بشكل خاص للمستخدمين الذين يفضلون نهجًا غير خطي ومترابط.

وبالتالي، وكبديل لـ NotebookLM، يتيح Roam أسلوبًا أكثر ديناميكية واستكشافية لتدوين الملاحظات يتطور مع تفكيرك وسير عملك بدلاً من تقييدهما.

أفضل ميزات تجوال

تضمين محتوى من ملاحظات أخرى دون تكرار باستخدام مراجع مضمنة

إنشاء ملاحظات يومية وإضافتها إلى إطار عملك الحالي لتتبع تقدمك وأفكارك

قم بتضييق نطاق الرسوم البيانية الكبيرة للأفكار المترابطة بسرعة بعد إنشاء أقسام متعددة داخل الملاحظات الفرعية باستخدام الفلاتر

قيود الرووم

هيكلية وواجهة تجوال الفريدة من نوعها ليست بديهية مثل بعض البدائل

يعمل Roam بشكل أساسي في السحابة، والوصول دون اتصال بالإنترنت محدود إلى حد ما

أسعار تجوال

الإيجابي : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الإيجابي: 500 دولار لمدة خمس سنوات

التقييمات والمراجعات

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

➡️Read المزيد:

أفضل 5 بدائل ومنافسين لـ Roam Research

6. أفوراي

via

Afforai_ أفوراي هو تطبيق لتدوين الملاحظات يستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين تجربة تدوين الملاحظات وإدارة المعرفة. توفر إمكانات الذكاء الاصطناعي في المنصة ميزات ذكية مثل الملخصات الآلية للملاحظات، واستخراج النصوص من محتوى الوسائط المتعددة، والاقتراحات المدركة للسياق.

ما يميز أفوراي هو كيفية تعلمها من عاداتك وتكيفها مع مد وجزر مشاريعك. إن

مدون ملاحظات الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي

يساعدك أيضًا على إعداد الملاحظات، وربط الملاحظات، وإنشاء محاضر دقيقة من الناحية البشرية، مما يجعله مثاليًا لاجتماعاتك أو جلسات العصف الذهني.

من خلال تبني أفوراي كبديل لـ NotebookLM، يكتسب المحترفون حلاً متقدماً يتماشى مع كيفية جمع الفرق الحديثة للمعرفة واتخاذ القرارات.

أفضل ميزات Afforai

التكامل مع أدوات إدارة المشاريع الشائعة لمواءمة سير العمل بسلاسة

استخراج المعلومات من الصور والملاحظات الصوتية ومقاطع الفيديو وتحليلها باستخدام ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

حافظ على تحديث ملاحظاتك وإمكانية الوصول إليها عبر أجهزة متعددة

قيود أفوراي

قد ينتج عن الاعتماد الأكبر على أدوات الذكاء الاصطناعي أحيانًا تصنيفات أقل دقة

قد تتطلب ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة منحنى تعليمي للمستخدمين الذين يستخدمونه لأول مرة لكتابة الملاحظات

تسعير أفوراي

مبتدئ : مجانًا

: مجانًا طالب : 4.99 دولار شهريًا

: 4.99 دولار شهريًا محترف : 9.99 دولار شهريًا

: 9.99 دولار شهريًا غير محدود: 19.99 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات :

G2 : 4.7/5 (120+ تقييم)

: 4.7/5 (120+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (50+مراجعة)

الاستفادة من الكتب الإلكترونية القديمة وملفات PDF! إجمالاً: كانت تجربتي بشكل عام رائعة. دعم عملاء جيد، وسهل الإعداد والبدء في الاستخدام، ومفيد في الحصول على أداة مساعدة في البحث. _ مراجعة Capterra 7. تانا (الأفضل لهيكلة المعرفة المتقدمة)

via

_ / href/ _https://tana.inc/ Tana /%href/

يوصف بأنه تطبيق الملاحظات الفائق, تانا هو تطبيق من الجيل التالي لتدوين الملاحظات مع منظور جديد حول كيفية التقاط المحترفين لمعارفهم وربطها وتصنيفها.

يعمل Tana كنظام بيئي مرن للمعلومات يمكنك تشكيله ليتناسب مع التعقيدات والفروق الدقيقة في مشاريعك. إن نهجه المميز، القائم على الهياكل القائمة على البيانات، يجعله بديلاً مقنعاً لتطبيق NotebookLM لأولئك الذين يحتاجون إلى أكثر من مجرد مكان لتخزين الملاحظات اللاصقة ومزامنتها.

تتمثل إحدى الميزات الرئيسية القائمة على هذا النهج في قدرته على تصور علاقات البيانات باستخدام نظام مبتكر مدمج من "الكتل" و "العقد" هذا يجعله مثاليًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى التعامل مع المعلومات المعقدة - مثل الباحثين ومنشئي المحتوى ومديري المشاريع - من خلال توفير أسلوب تنظيم بديهي يكاد يكون بديهيًا وشبه خرائط ذهنية.

أفضل ميزات تانا

تنظيم المحتوى في جداول وقوائم مرنة وقابلة للتصفية للحصول على رؤية سريعة مع قواعد بيانات منظمة

إنشاء أنظمة معقدة من المعرفة وإدارة معلوماتك باستخدام العلامات الفائقة

تكييف Tana مع احتياجاتك الخاصة من خلال تخصيص القوالب والعلامات وهياكل الملاحظات

قيود تانا

قد يجد المستخدمون الجدد صعوبة في التعرّف على البنية المرنة والميزات المتقدمة

قلة خيارات التكامل مع أدوات الطرف الثالث، مما يحد من فائدته في بعض الإعدادات المهنية

تسعير تانا

مجاني: $0

$0 الأساسي: 1 دولار/شهر

1 دولار/شهر الفرق: مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra غير متاح

💡 نصيحة احترافية: قد ينتهي بك البدء في العمل على مشروع بحثي بشعور ساحق من الصفحة الفارغة التي تعيقك.

قوالب خطة البحث

تخلص من هذه المشكلة من خلال توجيه عملك منذ البداية وتحويل ما كان يبدو مربكًا إلى بداية منظمة وواثقة.

8. Mem.ai (الأفضل للملاحظات الديناميكية بمساعدة الذكاء الاصطناعي)

via Mem.aiMem.ai هو تطبيق مبتكر لتدوين الملاحظات يمزج بين بساطة تدوين الملاحظات التقليدية وقدرات الذكاء الاصطناعي القوية، مما يجعله أحد أكثر الأدوات تقدمًا في هذا المجال. صُمم التطبيق مع وضع المستخدم العصري في الاعتبار، حيث تعمل ميزته الرئيسية على تنظيم ملاحظاتك وتصنيفها تلقائيًا، مما يقلل من الاحتكاك في وضع العلامات اليدوية وإدارة المجلدات.

بالاعتماد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، تقوم هذه الأداة بتحديد الأنماط وإعادة عرض الأفكار الرئيسية وتقديمها عندما تصبح ذات صلة. علاوة على ذلك، فهي لا تكتفي بتخزين ملاحظاتك - بل تتوقع احتياجاتك. تعمل Mem.ai بهدوء على تحسين فهمها لاهتماماتك ومهامك وأولوياتك أثناء عملك.

أفضل ميزات تطبيق Mem.ai

احصل على ملاحظات مخزنة بطريقة أكثر تنظيماً باستخدام ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تصنف ملاحظاتك بناءً على أنماط الاستخدام، مما يقلل من الحاجة إلى وضع علامات يدوية

مشاركة الملاحظات والأفكار بسرعة مع الزملاء، وإبقاء الجميع على نفس الصفحة دون الحاجة إلى أعباء إدارية ثقيلة

التكامل بسلاسة مع العديد من الأدوات مثل Google Drive وSlack وغيرهما لتركيز جميع معلوماتك

قيود Mem.ai

قد يكون نظام Mem.ai التكيفي غير تقليدي بالنسبة لأولئك الذين يفضلون المجلدات والمخططات الخطية

نظرًا لأنه تطبيق أحدث، يفتقر Mem.ai إلى بعض الخبرات والميزات المصقولة الموجودة في تطبيقات تدوين الملاحظات العريقة

تسعير Mem.ai

ميم : 14.99 دولارًا شهريًا

: 14.99 دولارًا شهريًا فرق ميم: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Mem.ai

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

9. ريم نوت (الأفضل للمتعلمين والاحتفاظ بالمعرفة)

via

/مرجع/ https://www.remnote.com/ RemNote /%href/ ريم نوت يميز نفسه من خلال تحويل عملية تدوين الملاحظات إلى نظام طويل الأجل لبناء المعرفة بدلاً من مجرد تخزين المعلومات. من خلال توحيد تدوين الملاحظات مع التكرار المتباعد والبطاقات التعليمية، يضمن RemNote عدم تلاشي المعلومات المهمة في الغموض. وبالتالي، فإنه يشجعك على تطوير مستودع حي للأفكار التي تتطور مع تفكيرك.

على عكس NotebookLM، يتبنى RemNote نهجًا يرتكز على ربط المفاهيم والتنظيم الهرمي وتقنيات التعلم المدمجة. أثناء قيامك بإضافة أفكار جديدة أو تسليط الضوء على النقاط الرئيسية أو تحسين فهمك للمفاهيم المعقدة، تضمن ميزات RemNote المتنوعة بقاء كل شيء متاحًا ومحدد السياق.

سواء كنت تقوم بتلخيص مشروع بحثي أو تجميع مواد القراءة أو تخطيط خطة استراتيجية، فإن RemNote يساعد المتخصصين على البقاء منظمين وبناء وتعزيز فهمهم باستمرار.

أفضل ميزات RemNote

حوّل ملاحظاتك إلى بطاقات تعليمية باستخدام ميزة الملاحظات التلقائية للتعلم النشط والتكرار المتباعد

احصل على بنية هرمية لملاحظاتك بتنسيق متداخل، مما يسهل إدارة المفاهيم ذات الصلة والرجوع إليها

مزامنة جميع ملاحظاتك وبطاقاتك التعليمية عبر جميع الأجهزة للدراسة والوصول إلى ملاحظاتك في أي مكان

قيود RemNote

يتطلب إتقان نظام تطبيق RemNote الفريد لتدوين الملاحظات وقتًا

يقدم RemNote تكاملًا محدودًا مع تطبيقات الطرف الثالث، مما قد يكون عائقًا للمستخدمين الذين يعتمدون على نظام بيئي تقني أوسع

تسعير #### تسعير RemNote

مجانًا : $0

: $0 محترف : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم محترف مع الذكاء الاصطناعي: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات RemNote

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

10. مايكروسوفت ون نوت (الأفضل لتدوين الملاحظات بشكل حر)

via

/مرجع/ https://www.onenote.com/?public=1&wdorigin=ondcauth2&wdorigin=ondc OneNote /%href/ مايكروسوفت ون نوت هو بديل قوي ل NotebookLM لأولئك المدمجين في نظام Microsoft البيئي. كجزء من مجموعة Office 365، يتكامل OneNote بسهولة مع تطبيقات Microsoft الأخرى مثل Word وExcel وOutlook، مما يخلق بيئة تتكامل فيها الملاحظات بشكل طبيعي مع سير العمل الحالي.

وبدلاً من إعادة اختراع تدوين الملاحظات من الألف إلى الياء، يعمل OneNote على تحسين ما يجده المحترفون فعالاً بالفعل: الأقسام الهرمية، ودفاتر الملاحظات البديهية، والتنظيم القائم على الصفحات الذي يبدو سهل الاستخدام ومرناً.

إحدى ميزات OneNote البارزة هي مرونته في إنشاء الملاحظات. فسواء كنت تفضل الكتابة أو الكتابة اليدوية أو تضمين المستندات، فإن اللوحة القابلة للتكيف تستوعب طرق إدخال مختلفة دون فرض تنسيقات صارمة أو أطر مفاهيمية. وتضيف القدرة على رسم الملاحظات أو التعليق التوضيحي على الأجهزة التي تعمل باللمس مستوى إضافي من الراحة للمستخدمين الذين يفضلون رسم أفكارهم أو استخدام الإدخال القائم على القلم.

أفضل ميزات برنامج OneNote من مايكروسوفت

مزامنة جميع ملاحظاتك عبر أنظمة التشغيل ويندوز وماك وiOS وiOS وأندرويد، مما يضمن لك الوصول إلى ملاحظاتك من أي جهاز

تنظيم الملاحظات في دفاتر ملاحظات وأقسام وصفحات للحصول على بنية واضحة وتصفح سهل

البحث في جميع المرئيات المضمنة حيث يستخرج OneNote النصوص من الصور لاسترجاعها بسرعة

قيود برنامج OneNote من مايكروسوفت

يفتقر OneNote إلى الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي التي توفرها بعض الأدوات الأحدث

ميزات التعاون في OneNote ليست قوية أو بديهية مثل تلك الموجودة في أدوات تدوين الملاحظات الأخرى

تسعير OneNote من مايكروسوفت ون نوت

مضمنة في اشتراك Microsoft 365، بدءاً من 69.99 دولاراً في السنة

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت ون نوت

G2 : 4.5/5 (أكثر من 1800 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 1800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1700 تقييم)

_ أستخدم OneNote منذ 3 سنوات تقريبًا. إنه جيد بشكل أساسي لتتبع مهامنا اليومية، ولإدارة قائمة المهام. يمكننا إنشاء أقسام متعددة وتحت كل قسم يمكننا إنشاء صفحات متعددة. هناك ميزات أخرى مثل إبراز النص بألوان مختلفة وإدخال الصور والكثير من الميزات الأخرى. بشكل عام إنها جيدة. كثيرًا ما أستخدم هذه الأداة بشكل متكرر أعني كل يوم تقريبًا حيث أقوم بإدارة قائمة المهام الخاصة بي هنا مراجعة G2 ➡️Read أكثر: 17 من أفضل بدائل برنامج OneNote والمنافسين أفضل بديل لبرنامج OneNoteLM؟ إنه ClickUp!

عندما يتعلق الأمر بتدوين الملاحظات، فإن لكل شخص تفضيلاته الفريدة - فالبعض يريد البساطة، بينما يحتاج البعض الآخر إلى أدوات تعاون وتنظيم متقدمة.

تجلب التطبيقات المستكشفة قيمة، بدءًا من مساحات العمل القابلة للتخصيص إلى تدوين الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ولكن إذا كنت تبحث عن أفضل مزيج من تدوين الملاحظات وإدارة المهام والتعاون الجماعي، فإن تطبيق ClickUp يبرز باعتباره تطبيق كل شيء للعمل. ✅

لا يقتصر تطبيق ClickUp على تدوين الملاحظات فحسب، بل يرتقي بإنتاجيتك إلى المستوى التالي. فمع المستندات والمفكرة والمفكرة والمفكرة وأدوات إدارة المشاريع الشاملة، يجمع ClickUp جميع ملاحظاتك ومهامك ومشاريعك معًا في تجربة واحدة سلسة.

هل أنت مستعد لجعل تدوين ملاحظاتك أكثر ذكاءً؟ جرّب ClickUp اليوم وشاهد كيف يمكنه تحويل وجمع ملاحظاتك ومهامك ومشاريعك - كل ذلك في مكان واحد! 🌻