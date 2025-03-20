مقارنة بين NotebookLM و OneNote: أي تطبيق لتدوين الملاحظات أفضل؟

أين تدوّن أفكارك في الثالثة صباحًا؟ العصف الذهني مع فريقك؟ كيف تقوم بتدوين أفكارك في استراتيجية متماسكة؟

سواء كنت تقوم بتلخيص اجتماع، أو وضع استراتيجية، أو حفظ تلك المقالة التي يجب قراءتها، فإن تطبيق تدوين الملاحظات سيفك خيوطك الفوضوية.

في هذا المنشور، سنقارن بين تطبيقين شائعين لتدوين الملاحظات، وهما NotebookLM و OneNote، وسنقوم بتحليل ميزاتهما لمساعدتك في تحديد أفضل أداة لتدوين الملاحظات تناسب احتياجاتك.

بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى متابعة أداة الذكاء الاصطناعي البديلة المجانية الإضافية والمجانية من ClickUp التي تعزز تدوين الملاحظات.

⏰ ملخص 60 ثانية ألقِ نظرة سريعة على حالات الاستخدام الأنسب لكل من NotebookLM و OneNote: ملف تعريف المستخدم NotebookLM OneNote الباحثون مثالية للمراجعات الأدبية، وتحليل الأوراق البحثية، وتوليد الأفكار من مصادر متعددة يمكن استخدامه في تنظيم الملاحظات البحثية ولكنه يفتقر إلى ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يتمتع بها NotebookLM الطلاب ممتاز للدراسة وتلخيص ملاحظات المحاضرات وفهم الموضوعات المعقدة من خلال تحليل المواد التعليمية المختلفة مفيد لتدوين الملاحظات في الفصل، وتنظيم المواد الدراسية، والتعاون في المشاريع الكتاب/منشئو المحتوى مفيدة في البحث عن المواضيع وتنظيم الأفكار وإنشاء مسودات استنادًا إلى المواد المصدرية مفيدة للعصف الذهني وتلخيص المقالات وتتبع الأبحاث مدراء المشاريع يمكن أن تساعد في تحليل وثائق المشروع وإنشاء التقارير ممتاز لتنظيم خطط المشاريع وملاحظات الاجتماعات وقوائم المهام. تكامل Outlook ميزة إضافية المستخدمون الذين يحتاجون إلى تحليل مدعوم بالذكاء الاصطناعي تكمن قوته الأساسية في التحليل والتلخيص القائم على الذكاء الاصطناعي للمستندات يفتقر إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في NotebookLM

ما هو NotebookLM؟

عبر NotebookLM

NotebookLM هو تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي من Google Gemini مصمم كمساعد شخصي للبحث بالذكاء الاصطناعي. وهو يساعد المستخدمين على التفاعل مع مستنداتهم من خلال إنشاء ملخصات وتفسيرات وإجابات بناءً على المحتوى الذي تم تحميله.

يتيح لك هذا التطبيق جمع كل معلوماتك الأساسية في مكان واحد، وإنشاء "دفتر ملاحظات" مركزي حيث يمكنك سحب البيانات من مصادر مثل مستندات Google Drive، والمقالات من أي عنوان URL، ومقاطع فيديو YouTube، وملفات PDF، وحتى مقاطع الصوت MP3.

أضف أبحاثك إلى NotebookLM - ملاحظات الفصل، وأوراق البحث، ومقاطع الفيديو التعليمية من YouTube، والصوت المسجل من المحاضرات السابقة - وستقوم بإنشاء فصل دراسي على مستوى هارفارد لك.

أفضل جزء؟ الذكاء الاصطناعي لا يتولى القيادة! بل أنت من يتولى القيادة.

👀 هل تعلم؟ تم إطلاق NotebookLM في البداية في عام 2023 باسم " مشروع Tailwind " من قِبل Google كتجربة وتم وصفه بأنه "مساعد بحث افتراضي". '

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ميزات NotebookLM

يشتمل NotebookLM على أدوات تجعل من فهم المحتوى وتحليله وإنشاءه أمرًا سهلاً. بدءًا من سهولة تحميل المصادر إلى سرعة إنشاء مخرجات مخصصة، إليك كيفية تميزها:

الميزة رقم 1: قاعدة معرفية مخصصة

عبر NotebookLM

يتم تشغيل NotebookLM بواسطة نموذج اللغة من Google، Gemini 1. 5 Pro، الذي يمكنه التعامل مع مليوني رمز من السياق. يستطيع هذا النموذج اللغوي الكبير غربلة مئات الصفحات من النصوص لإنشاء محتوى جديد، مثل المستندات الموجزة والجداول الزمنية وأدلة الدراسة.

ما يجعل NotebookLM رائعًا هو أسلوبه في التعامل مع المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي: فهو يستقي المعلومات حصريًا من المواد التي تحمّلها، مما يجعلها موثوقة وموثوقة قدر الإمكان. يمكن للذكاء الاصطناعي حتى معالجة الملاحظات المكتوبة بخط اليد، مما يجعله متعدد الاستخدامات بما يكفي لأي مصدر تقريبًا.

قم بتحميل البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك مستند Google، وفيديو YouTube، وملف PDF، وروابط، وغيرها. يتم تنظيم هذه المصادر في دفاتر ملاحظات، بحيث يبقى كل ما تحتاجه لمشروع أو موضوع معين في مكان واحد، مما يجعله نظامًا مثاليًا لإدارة المعرفة.

💡 نصيحة احترافية: عندما تريد تدوين الملاحظات أثناء اجتماعاتك، يمكنك استخدام ميزة الذكاء الاصطناعي من Google، "تدوين الملاحظات من أجلي". ' ستلتقط تلقائيًا ملاحظات الاجتماع في محرّر مستندات Google وتحفظها في Google Drive الخاص بمالك الاجتماع الذي تمت مشاركته مع جميع الحاضرين في الاجتماع. يمكنك تحميل ذلك إلى NotebookLM والحصول على رؤى فورية.

الميزة رقم 2: الدردشة في طريقك للحصول على رؤى أعمق

عبر NotebookLM

نعم، يمكنك التحدث إلى Google NotebookLM. إذا كانت لديك أسئلة حول المواد التي قمت بتحميلها، فسيقوم بالبحث عن مصادرك ليقدم لك إجابات مخصصة. ويرتبط الذكاء الاصطناعي مباشرةً بالمحتوى الخاص بك، لذلك لن تحصل على إجابات عامة، بل ستجدها دائمًا مستندة إلى القاعدة التي قدمتها.

📌مثال: قم بتحميل مقال صحفي عن التغير المناخي واسأل، "ما هي التحديات الأكثر إلحاحًا التي تم تسليط الضوء عليها في هذا المقال؟" يجد NotebookLM الإجابات، وبنقرة واحدة تعود إلى المقطع المصدر.

يمكنك حتى إخبارها بالتركيز على مصادر محددة، مما يجعل ردودها أكثر دقة.

يوفر واجهة بنمط لوحة الإعلانات، مما يسمح لك بتثبيت المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي وملاحظاتك. وهذا يجعل من السهل جدًا الحفاظ على كل شيء منظمًا وفي متناول يدك بدلاً من التمرير إلى ما لا نهاية عبر واجهة الدردشة.

الميزة رقم 3: تحويل المحتوى إلى تنسيقات قابلة للاستخدام

عبر NotebookLM

هل سبق لك أن حدقت في كومة من الملاحظات وتساءلت عن كيفية فهمها كلها؟ ستساعدك NotebookLM في ذلك. تشبه ميزة "نظرة عامة على الصوت" في NotebookLM امتلاكك لبودكاست خاص بك حيث تنبض ملاحظاتك ومصادرك بالحياة من خلال محادثة ديناميكية بين اثنين من مضيفي الذكاء الاصطناعي.

هذا ليس مجرد سرد جاف يعتمد على تحويل النص إلى كلام، فأصوات الذكاء الاصطناعي هذه جذابة وتحاكي نقاشاً بشرياً حقيقياً. لا يكتفي الذكاء الاصطناعي بقراءة الحقائق فحسب، بل يضيف المشاعر - المفاجأة والفضول وحتى الإحباط - بينما يتناقش المضيفون ويناقشون مواضيع معقدة.

بينما تتكشف المحادثة، ستلاحظ أن أصوات الذكاء الاصطناعي تتجاوب مع بعضها البعض، وتقدم تأكيدات ونقاط استفهام، وحتى تضحك بشكل محرج عند الحاجة. هذه اللحظات الصغيرة، مثل "مم-همم" و "أوه، نعم" تجعل الأمر يبدو وكأنه محادثة حقيقية، وليس مجرد تلاوة آلية.

الميزة رقم 4: الاندماج بسلاسة في سير عملك

تم تصميم NotebookLM للعمل معك. فهو يتكامل مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها بالفعل، مثل محرر مستندات Google، بحيث يمكنك التنقل بسلاسة بين التخطيط والتنفيذ.

قم بتصدير الأفكار أو المسودات مباشرةً لتعديل عملك أو مشاركته أو وضع اللمسات الأخيرة عليه. افترض أنك انتهيت للتو من العصف الذهني لحملة تسويقية. يقوم NotebookLM بتنظيم الملاحظات وإنشاء مسودة قابلة للتنفيذ يمكنك مشاركتها مع فريقك على الفور.

🧠 حقيقة ممتعة: يرمز حرف "LM" في NotebookLM إلى "نموذج اللغة"، في إشارة إلى أساسه المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ولكن نظرًا لتركيزه البحثي، يمكن أن يرمز بسهولة إلى "آلة التعلم". "

تسعير NotebookLM

NotebookLM: مجانًا

NotebookLM Plus: مجانًا مع اشتراك Google Workspace

NotebookLM Plus للمؤسسات: متوفر عبر Google Cloud (إذا تم منحه حق الوصول من قبل مسؤول السحابة)

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ما هو OneNote؟

عبر OneNote

هل تمنيت يومًا أن يتمكن دفتر ملاحظاتك القديم الموثوق به من القيام بالمزيد - مثل تنظيم نفسه بطريقة سحرية، وتناسب صفحات لا نهاية لها، والتعامل مع كل شيء بدءًا من الخربشات إلى الخطط التفصيلية؟

تعرف على Microsoft OneNote، دفتر الملاحظات الرقمي الخاص بك على المنشطات.

فكّر في هذا البرنامج على أنه الشقيق الأروع والأكثر ذكاءً من الناحية التقنية. فهو مصمم لجمع أفكارك العبقرية وتنظيمها في أقسام وصفحات مرتبة ومشاركتها دون عناء.

سواء أكنت تقوم بعصف ذهني لفكرة تساوي مليون دولار، أو تنشئ قائمة مرجعية مفصّلة، أو تخطط لمغامرتك الكبيرة التالية، فإن OneNote لديه المساحة والذكاء للتعامل مع كل ذلك - لا حاجة إلى قلم.

ميزات OneNote

سيساعدك OneNote على تحسين استراتيجيات تدوين الملاحظات من خلال هذه الميزات:

عبر OneNote

أثناء التنقل، تحتاج إلى برنامج لتدوين الملاحظات يعمل بشكل جيد في أي مكان وفي كل مكان. في بعض الأحيان، تكون في حالة مزاجية تسمح لك بالكتابة، وفي أحيان أخرى يجب عليك العودة إلى الأساسيات والاعتماد على الملاحظات المكتوبة بخط اليد.

يمكن لـ OneNote القيام بكلا الأمرين بشكل جيد. هل لديك شاشة لمس أو قلم؟ أنت على موعد مع المتعة. حتى مع استخدام الفأرة، تتألق الأدوات - مما يساعدك على تحويل ملاحظاتك الرقمية إلى لوحة نابضة بالحياة من الأفكار الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، باستخدام ميزة تحويل الحبر إلى نص، يمكنك تحويل الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى نص واضح وقابل للبحث.

ما وراء الملاحظات الأساسية - قم بتوضيح أفكارك، أو ضع تعليقات توضيحية على الصور، أو قم بترميز البيانات بالألوان لفهم أفضل. مع الألوان المتنوعة وأدوات الكتابة المتنوعة، إنها فرصتك لجعل تدوين الملاحظات ممتعًا (مع الحفاظ على وظيفته).

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الميزة رقم 2: مساعد رياضيات مخصص

عبر OneNote

لست بحاجة إلى أن تكون في المدرسة لتحتاج إلى مساعدة في الرياضيات. قد تكون بحاجة إلى معرفة هوامش الربح في صفقة مبيعات أو فهم العائد على الإنفاق الإعلاني.

سيكون OneNote هو منقذك في العمليات الحسابية المعقدة التي لا يمكنك إجراؤها ذهنيًا.

مساعد الرياضيات ليس مجرد آلة حاسبة؛ إنه مدرس رياضيات متكامل. اكتب معادلة، وستعمل هذه الميزة على حلها ورسمها بيانيًا، بل وتوفر لك إرشادات خطوة بخطوة لمساعدتك على فهم النتائج بعمق.

الميزة رقم 3: فكر فيما وراء النص

عبر OneNote

OneNote لا يستضيف فقط الملاحظات المكتوبة أو المكتوبة بخط اليد، بل هو مساحة عمل متعددة التنسيقات.

لماذا تتوقف عند ملف نصي بينما يمكنك تضمين PowerPoints وملفات PDF وحتى الصور؟ قم بالتعليق مباشرة على هذه الملفات دون تغيير ملف المستند الأصلي.

ابحث بدون فوضى 75 علامة تبويب مفتوحة! تتيح لك أداة OneNote Web Clipper حفظ النصوص أو الصور أو صفحات الويب بأكملها مباشرةً في دفتر ملاحظاتك، مع الاحتفاظ بكل ما تحتاج إليه في مكان واحد.

هل تحتاج إلى تسجيل اجتماع أو عصف ذهني بصوت عالٍ؟ تقوم أداة OneNote الصوتية بتسجيل أفكارك في الوقت الفعلي، مما يجعل إعادة النظر فيها أسهل.

الميزة رقم 4: قالب كل شيء

عبر دعم مايكروسوفت

لا يحب الجميع البدء من صفحة فارغة، ويتفهم OneNote ذلك.

يتضمن OneNote ل Microsoft 365 مجموعة متنوعة من القوالب المضمنة المصممة للاستخدام الأكاديمي والتجاري والشخصي. سواء كنت تقوم بإنشاء ملاحظات اجتماع، أو تخطط لمشروع، أو مجرد تتبع أفكارك، توفر هذه القوالب تنسيقاً منظماً لتسريع عملك.

توفر لك قوالب OneNote أيضًا الوقت والجهد وتمنحك ملاحظاتك مظهرًا احترافيًا مصقولًا. وهي قابلة للتخصيص بالكامل، بحيث يمكنك تعديلها لتناسب احتياجاتك وتفضيلاتك.

💡 نصيحة احترافية: يمكن تطبيق قوالب OneNote فقط على الصفحات الجديدة التي لا تحتوي بالفعل على أي ملاحظات. إذا كنت تريد استخدام قالب لصفحة تتضمن ملاحظات بالفعل، قم بإنشاء صفحة جديدة من القالب الذي تريده ثم انسخ ملاحظاتك الموجودة فيها.

الميزة رقم 5: دمج ملاحظاتك مع Outlook

عبر OneNote

يشكّل OneNote وOutlook شراكة سلسة مصممة لتبسيط إدارة المهام وتحسين الإنتاجية وإبقائك على اطلاع دائم بالمواعيد النهائية.

من خلال الجمع بين إمكانات تدوين الملاحظات في OneNote وميزات Outlook القوية للمهام والتقويم في Outlook، يمكنك سد الفجوة بين العصف الذهني والتنفيذ بفعالية.

إنشاء مهام Outlook في OneNote سريع وسلس. قم بتمييز النص في ملاحظاتك، وانقر على زر مهام Outlook، وقم بتعيين تاريخ استحقاق - اليوم أو غدًا أو جدول زمني مخصص.

تتم مزامنة المهام على الفور بين OneNote وOutlook وMicrosoft To Do، مما يضمن انعكاس التحديثات في أداة واحدة على جميع الأنظمة الأساسية. يحافظ هذا التكامل ثنائي الاتجاه على تناغم أدوات الإنتاجية الخاصة بك.

💡 نصيحة احترافية: أضف تذكيرات إلى قائمة مهامك لضمان عدم إهمال أي شيء - سواء كان ذلك إرسال تقرير أو متابعة مع عميل أو التحضير لامتحان.

تسعير OneNote

مجانًا

مقارنة بين NotebookLM و OneNote: مقارنة الميزات

يتفوق كل من NotebookLM وOneNote في مجالاتهما، لكن ميزاتهما تلبي احتياجات مختلفة:

الميزات NotebookLM OneNote الوظائف الأساسية مساعد بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي: يحلل المستندات التي تم تحميلها ويلخصها دفتر الملاحظات الرقمي: ينظم الملاحظات والأفكار ومحتوى الوسائط المتعددة تكامل الذكاء الاصطناعي ينشئ Gemini 1. 5 Pro ملخصات وتفسيرات وإجابات من المحتوى الذي تم تحميله؛ دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى؛ نظرة عامة على الصوت للمناقشات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمحتوى مساعد الرياضيات لحل المعادلات وشرحها؛ مساعد الرياضيات لحل المعادلات وشرحها؛ تحويل الحبر إلى نص لتحويل الكتابة اليدوية إلى نص رقمي مصادر المحتوى يدعم ملفات PDF، ومحرّر مستندات Google، ومواقع الويب، والعروض التقديمية من Google، ومقاطع فيديو YouTube، ومقاطع صوتية MP3 يدعم الملاحظات المكتوبة والمكتوبة بخط اليد، والصور، والتسجيلات الصوتية، والملفات المضمنة (PowerPoints، وملفات PDF)، ومقتطفات الويب التنظيم تنظيم المصادر في دفاتر ملاحظات لمشاريع أو موضوعات محددة ينظم الملاحظات في أقسام وصفحات داخل دفاتر الملاحظات. القوالب المتاحة التعاون تتكامل مع Google Workspace؛ تصدّر الملاحظات إلى محرّر مستندات Google يتكامل مع Outlook لإدارة المهام، والمشاركة، وميزات التعاون أسلوب تدوين الملاحظات تركز بشكل أساسي على تحليل المحتوى الموجود وإنشاء محتوى جديد بناءً عليه يدعم كلاً من الملاحظات المكتوبة والمكتوبة بخط اليد، مما يسمح بتدوين الملاحظات بشكل أكثر حرية دعم الوسائط المتعددة دعم قوي للوسائط المتعددة، خاصةً مع اللمحات العامة الصوتية التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي دعم قوي للوسائط المتعددة، بما في ذلك التسجيل الصوتي والملفات المضمنة وقصاصات الويب إمكانيات الرياضيات لا توجد ميزات رياضية مخصصة، ولكن من المحتمل أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من تحليل المحتوى الرياضي داخل المستندات التي تم تحميلها يوفر مساعد الرياضيات حل المعادلات والرسوم البيانية والتعليمات خطوة بخطوة دعم الكتابة اليدوية يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة الملاحظات المكتوبة بخط اليد ميزة "تحويل الحبر إلى نص" تحول الكتابة اليدوية إلى نص مكتوب إدارة المهام تتكامل مع Google Workspace يتكامل مع Outlook لإنشاء المهام وإدارتها

لنلقِ نظرة الآن على ميزاتهما بالتفصيل:

الميزة رقم 1: التحليل والتلخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تكمن قوة NotebookLM الأساسية في الذكاء الاصطناعي المتطور الذي يعمل بواسطة Gemini 1. 5 Pro. فهو يقوم بتحليل وتلخيص المستندات التي تم تحميلها وتوليد الرؤى والإجابة على الأسئلة بناءً على المحتوى المقدم. يتيح ذلك للمستخدمين فهم جوهر الكميات الكبيرة من المعلومات بسرعة، وتحديد الموضوعات الرئيسية، ورسم الروابط بين المصادر المختلفة.

على الرغم من قدرة OneNote على تنظيم المعلومات، إلا أنه يفتقر إلى هذا التحليل المتقدم القائم على الذكاء الاصطناعي. فهو يعتمد على المستخدم لتجميع واستخراج المعنى من ملاحظاته.

🏆 الفائز: تفوز أداة NotebookLM لأنها تتفوق في فهم المستندات وتلخيصها، وهي ميزة يفتقر إليها OneNote.

الميزة رقم 2: تنظيم الملاحظات ودعم الوسائط المتعددة

NotebookLM، على الرغم من قدرته على تنظيم المصادر في دفاتر ملاحظات، إلا أنه يركز أكثر على تحليل المحتوى الموجود بدلاً من إنشاء ملاحظات حرة الشكل. وعلى الرغم من أنه يدعم تنسيقات مختلفة، إلا أن قوته لا تكمن في اتساع نطاق تكامل الوسائط المتعددة ولكن في تفاعل الذكاء الاصطناعي مع تلك التنسيقات.

يتألق OneNote في نظام التنظيم متعدد الاستخدامات، مما يسمح للمستخدمين بتنظيم الملاحظات في دفاتر ملاحظات وأقسام وصفحات. ويسمح دعمه القوي للوسائط المتعددة بدمج أنواع مختلفة من المحتوى بسلاسة، بما في ذلك الملاحظات المكتوبة والمكتوبة بخط اليد والصور والتسجيلات الصوتية والملفات المضمنة (مثل PowerPoints وملفات PDF) ومقتطفات الويب.

🏆 الفائز: يفوز OneNote بسبب نظامه التنظيمي المتفوق ودعمه الأوسع للوسائط المتعددة لأنواع المحتوى المتنوعة.

الميزة رقم 3: إمكانيات الكتابة اليدوية والتحبير

في حين أن NotebookLM يمكنه معالجة الملاحظات المكتوبة بخط اليد، إلا أنه لا يركز على توفير تجربة تحبير شاملة. أدوات OneNote المخصصة للتحبير والتعرّف على الكتابة اليدوية تجعله الرائد الواضح في هذه الفئة.

تُعد أدوات الكتابة بالحبر في OneNote ميزة بارزة، حيث توفر لوحة غنية للملاحظات المكتوبة بخط اليد والرسومات والتعليقات التوضيحية. تعمل ميزة تحويل الحبر إلى نص على تعزيز ذلك من خلال تحويل الكتابة اليدوية إلى نص مكتوب قابل للبحث. هذه الميزة ذات قيمة خاصة للمستخدمين الذين يفضلون تجربة الكتابة باللمس أو يحتاجون إلى التقاط الأفكار المرئية.

🏆 الفائز: يفوز OneNote بسبب أدوات التحبير المخصصة وتحويل الكتابة اليدوية إلى نص.

الميزة رقم 4: إدارة المهام والتكامل

بينما يتكامل NotebookLM مع Google Workspace، فإن إمكانيات إدارة المهام فيه ليست مرتبطة مباشرةً بتطبيق مخصص لإدارة المهام. وهذا ما يجعل OneNote أداة أكثر فعالية للمستخدمين الذين يعتمدون بشكل كبير على إدارة المهام ضمن سير عمل تدوين الملاحظات.

يتكامل OneNote بسلاسة مع Outlook، مما يتيح للمستخدمين إنشاء المهام وإدارتها مباشرةً من ملاحظاتهم. يعمل هذا التكامل المحكم على تبسيط سير العمل وربط تدوين الملاحظات بعناصر العمل.

🏆 الفائز: يفوز OneNote بسبب تكامله السلس مع Outlook لإنشاء المهام وإدارتها.

📮 ClickUp Insight: 92% من العاملين يستخدمون أساليب غير متسقة لتتبع عناصر العمل، مما يؤدي إلى عدم اتخاذ القرارات وتأخر التنفيذ. سواء بإرسال ملاحظات المتابعة أو استخدام جداول البيانات، فإن العملية غالبًا ما تكون مبعثرة وغير فعالة. يضمن حل ClickUp لإدارة المهام من ClickUp تحويل المحادثات إلى مهام بسلاسة - حتى يتمكن فريقك من العمل بسرعة والحفاظ على التوافق.

الميزة رقم 5: التسعير وإمكانية الوصول

الميزات NotebookLM OneNote الخطة الأساسية مجانًا مجانًا الخطة المميزة NotebookLM Plus اشتراك Microsoft 365 التكلفة المميزة لم يتم الكشف عنها بالكامل بعد لإصدار المستهلك تختلف (عادةً ما تكون جزءًا من اشتراك Microsoft 365) خيارات المؤسسات متاح من خلال Google Workspace وGoogle Cloud متوفر من خلال خطط Microsoft 365 Enterprise حدود الاستخدام (مجانًا) ما يصل إلى 100 دفتر ملاحظات، و50 مصدراً لكل دفتر، و50 استعلام دردشة يومية عادةً ما تكون محدودة بالتخزين في OneDrive حدود الاستخدام المميزة ما يصل إلى 500 دفتر ملاحظات، و300 مصدر لكل دفتر، و500 استعلام دردشة يومية زيادة ميزات التخزين والتعاون توفر الإصدار المميز سيتم تضمينها في Google One One AI Premium في أوائل عام 2025 مضمنة مع اشتراكات Microsoft 365

يقدم OneNote إصدارًا مجانيًا بميزات محدودة، مما يجعله في متناول العديد من المستخدمين. أما الإصدارات المدفوعة، المجمّعة مع اشتراكات Microsoft 365، فتفتح وظائف إضافية.

أما NotebookLM، من ناحية أخرى، فهو مرتبط حاليًا باشتراكات Google Workspace / Cloud المدفوعة، مما يجعله أقل سهولة للمستخدمين الأفراد أو أصحاب الميزانيات المحدودة.

🏆 الفائز: OneNote، نظرًا لتوفر نسخة مجانية منه

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NotebookLM مقابل OneNote على Reddit

لكل من NotebookLM وOneNote إيجابيات وسلبيات، وتختلف تفضيلات المستخدمين على نطاق واسع. لقد ذهبنا إلى Reddit لمعرفة رأي الناس في NotebookLM مقابل OneNote.

على الرغم من أن ميزات الذكاء الاصطناعي في NotebookLM واعدة، إلا أن أداءها غير متناسق، حيث يجد بعض المستخدمين أنها مفيدة للغاية بينما يشعر آخرون بخيبة أمل.

تعرفت على NotebookLM قبل فترة وجيزة من أول امتحانات نصف العام في كلية الحقوق. يمكن القول أنها كانت صانع فرق كبير في تلخيص الملاحظات وتجميعها.

تعرفت على NotebookLM قبل فترة وجيزة من أول امتحانات نصف العام في كلية الحقوق. يمكن القول أنها كانت صانع فرق كبير في تلخيص الملاحظات وتجميعها.

يبدو الذكاء الاصطناعي التوليدي رائعاً من الناحية النظرية، ولكنه سيء في التنفيذ.

يبدو الذكاء الاصطناعي التوليدي رائعاً من الناحية النظرية، ولكنه سيء في التنفيذ.

على الرغم من أن OneNote نظام أساسي أكثر رسوخًا، إلا أنه يتلقى مراجعات متباينة. فالبعض يقدر ميزاته التنظيمية وتكامله مع منتجات مايكروسوفت الأخرى، بينما يجد البعض الآخر أنه فوضوي أو يواجه مشاكل في المزامنة.

لن يذهب Onenote إلى أي مكان، لم أستخدمه منذ فترة ولكن تمت إعادة تصميمه. لطالما عانيت من مشاكل المزامنة مع جهازي كما هو الحال مع الكثير من الناس. إن طريقة التبويبات والمجلدات فوضوية نوعاً ما بالنسبة لي ولكنك تعتاد عليها.

لن يذهب Onenote إلى أي مكان، لم أستخدمه منذ فترة ولكن تمت إعادة تصميمه. لطالما عانيت من مشاكل المزامنة مع جهازي كما هو الحال مع الكثير من الناس. إن طريقة التبويبات والمجلدات فوضوية نوعاً ما بالنسبة لي ولكنك تعتاد عليها.

في نهاية المطاف، تعتمد الأداة "الأفضل" على احتياجاتك وتفضيلاتك، حيث تمتلك كلتا الأداتين قاعدة جماهيرية خاصة بهما.

تعرّف على ClickUp - أفضل بديل لـ NotebookLM مقابل OneNote

تتناسى معظم أدوات الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات حقيقة واحدة بسيطة: الناس لديهم أنماط إنتاجية مختلفة.

أدخل ClickUp، تطبيق ClickUp، وهو تطبيق كل شيء للعمل،* وهو مليء بميزات برنامج إدارة المشاريع القوية. فهو يجمع بين المهام والمستندات والدردشة والمعرفة في منصة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي حتى تكون أكثر إنتاجية - دون التبديل بين عشرات التطبيقات الإنتاجية.

تتفوق الواجهة سهلة الاستخدام وتدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي على NotebookLM وOneNote على عدة جبهات.

إليك سبب كونه بديلاً أفضل من NotebookLM و OneNote:

ClickUp's One Up #1: ClickUp Notepad

تأتيك أعظم الأفكار في أغرب الأوقات - أثناء تمشية الكلب أو قبل خمس دقائق من الاجتماع. ولكن هل يمكن أن تتنقل بين التطبيقات أو دفاتر الملاحظات أو قصاصات الورق العشوائية؟ فوضى.

ادخل إلى ClickUp Notepad - متجرك الشامل لتدوين الأفكار وتحويلها إلى أفعال.

التقط الملاحظات التفاعلية وحوّلها إلى مهام باستخدام ClickUp Notepad

لنفترض أنك تقوم بالعصف الذهني لإعداد تقرير. افتح المفكرة ودوِّن أفكارك وحوِّل الأفكار الرئيسية إلى مهام عندما يأتيك الإلهام. عيّن المواعيد النهائية، وتتبع التقدم المحرز، وحافظ على اتصال كل شيء - كل ذلك دون مغادرة المفكرة.

يبقيك ClickUp Notepad منظمًا وفعالًا ومتحكمًا - لا حاجة إلى ملاحظات لاصقة عبر الإنترنت.

💡 نصيحة احترافية: نظّم الملاحظات بعلامات مثل "أفكار" أو "مهام" أو "أولوية" عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة المعرفة للعثور على ما تحتاجه في ثوانٍ وليس ساعات.

ClickUp OneUp's One Up #2: ClickUp Docs

إدارة الأبحاث والملاحظات والمهام في مكان واحد - يبدو وكأنه حلم، أليس كذلك؟ على عكس التطبيقات الأخرى لتدوين الملاحظات، فإن ClickUp Docs يحوّل هذا الحلم إلى روتينك الجديد، ويمزج بسلاسة بين المستندات والمهام والمشاريع.

استخدم ClickUp Docs لتدوين الملاحظات بشكل تعاوني وتحويلها إلى خطط كاملة ومستودعات وغيرها

لنفترض أنك تخطط لإطلاق منتج. ابدأ بتحديد المراحل الرئيسية في مستند، مثل إنشاء مواد تسويقية أو صياغة حملة بريد إلكتروني. ثم، ببضع نقرات، قم بإرفاق المهام بكل مرحلة للحفاظ على السياق والتنفيذ معاً.

استخدم الصفحات المتداخلة والتنسيق الغني والتضمينات لتنظيم ملاحظاتك. يمكنك أيضًا تحرير الملاحظات مع فريقك، وترك التعليقات، ووضع علامات على زملائك في الفريق للحصول على تعليقاتهم. وأخيراً، يمكنك الوصول إلى الملاحظات من أي جهاز، مع ضمان المزامنة السحابية التي تضمن عدم ضياع أي شيء.

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ClickUp's OneUp's One Up #3: ClickUp Brain

لخص الأفكار الرئيسية من ملاحظاتك باستخدام ClickUp Brain

هل تريد أن تجعل ملاحظاتك قابلة للبحث والتوصيل وقابلة للتنفيذ على الفور؟ جرّب إمكانيات الذكاء الاصطناعي القوية في ClickUp Brain. ما عليك سوى أن تطلب من ClickUp Brain ما تحتاجه، وسوف يسترجع الأفكار الرئيسية من ملاحظاتك في ثوانٍ. إنه يفهم مستنداتك ومهامك ومحادثاتك، ويلخص المعلومات ذات الصلة ويشارك اقتراحات ذكية عند الحاجة.

اعثر على إجابات فورية من ملاحظاتك ومستنداتك ومهامك في مساحة العمل باستخدام ClickUp Brain

سيقوم الذكاء الاصطناعي أيضًا بإنشاء عناصر إجراءات مباشرةً من ملاحظاتك ومشاركة توصيات استباقية بناءً على ملاحظاتك ومهامك.

مع ClickUp Brain، لا تجلس ملاحظاتك في مكانها فحسب، بل تعمل من أجلك، وتحول المعلومات المبعثرة إلى معرفة منظمة وقابلة للاستخدام.

ClickUp's OneUp's One Up #4: ClickUp AI Notetaker

إن ClickUp AI Notetaker ليس مجرد أداة أخرى لتدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي - إنه مساعد الاجتماعات المدمج الذي يقوم بالمهام الشاقة نيابةً عنك. فبدلاً من التدافع لتدوين الملاحظات أو غربلة التسجيلات الطويلة، يمكنك الحصول على رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ في ثوانٍ.

سجِّل اجتماعاتك صوتيًا ودوِّنها ولخِّصها باستخدام ClickUp AI Notetaker

إليك كيف تجعل حياتك أسهل:

الانضمام التلقائي للاجتماعات المسموح بها وتدوين المحادثات في الوقت الحقيقي مع تسميات المتحدثين حتى لا تفوتك النقاط الرئيسية

تلخص المناقشات على الفور حتى تحصل على الخلاصة دون الحاجة إلى إعادة الاستماع إلى كل شيء أو قراءة النص بالكامل

يسحب عناصر العمل ويضع علامات على المكلفين حتى تعرف بالضبط ما يجب القيام به ومن يقوم به

يتزامن مع المهام والمستندات في ClickUp ويتيح لك تحويل الأفكار إلى إجراءات بنقرة واحدة

على عكس NotebookLM أو OneNote، حيث يتعين عليك مشاركة/تحميل السياق يدويًا، يعمل ClickUp AI Notetaker حيث يعمل فريقك بالفعل. لذلك لا يتم تخزين ملاحظاتك فقط؛ بل يتم تخزينها في سياقها ووضعها في العمل على الفور.

👀 هل كنت تعلم؟ في عام 1945، تخيل فاننفر بوش جهازًا يسمى "Memex" يمكنه تخزين المعرفة واسترجاعها على الفور - وهي رؤية مبكرة لتدوين الملاحظات المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ClickUp OneUp's One Up #5: البحث المتصل

باستخدام ميزة ClickUp Connected Search، يمكنك العثور بسرعة على أي ملاحظة أو مستند أو مهمة أو مشروع عبر مساحة العمل الرقمية بأكملها (ClickUp وتطبيقاتك المدمجة) - متجاوزًا بذلك القوة التنظيمية التي يتمتع بها OneNote. يضمن لك أن كل ما تحتاج إليه على بُعد ثوانٍ فقط، مما يوفر لك وقتًا ثمينًا.

حدد موقع الملاحظات والمعلومات ذات الصلة بسهولة باستخدام البحث المتصل من ClickUp

بالإضافة إلى ذلك، يقدم ClickUp مجموعة من قوالب تدوين الملاحظات المصممة مسبقًا والمصممة خصيصًا لإدارة المشاريع والمهام المتعددة. فهي تساعدك على تدوين ملاحظات الاجتماعات، وجداول الأعمال، ومخططات المشاريع، وغير ذلك الكثير - مما يساعدك على تبسيط سير عملك وتقليل وقت التحضير.

سواء كنت تدوّن مهامك اليومية باستخدام قالب الملاحظات اليومية ClickUp Daily Notes أو تدوّن ملاحظاتك اليومية باستخدام قالب ملاحظات مشروع ClickUp، فإن ClickUp يحافظ على تنظيم ملاحظاتك وسهولة الوصول إليها.

بفضل عمليات التكامل مع الجهات الخارجية عبر أدوات الذكاء الاصطناعي وأكثر من 1000 تطبيق عبر تكامل ClickUp، لا داعي للقلق بشأن المعلومات أو سير العمل المنعزلة مرة أخرى. سواءً كنت تقوم بالعصف الذهني أو التنفيذ، ابقَ داخل منظومة ClickUp دون أي عوائق.

"اعتدتُ أن أعيش على ملاحظاتي المكتوبة، ولكن بعد يومين من تقييم ClickUp، أدركت أنه الحل المناسب لي. "

"اعتدتُ أن أعيش على ملاحظاتي المكتوبة، ولكن بعد يومين من تقييم ClickUp، أدركت أنه الحل المناسب لي. "

من الملاحظات إلى الخطوات التالية: ClickUp يربط كل شيء

في حين يتفوق Microsoft OneNote في تدوين ملاحظات الاجتماعات وتنظيم المعلومات، إلا أنه لا يقدم ميزات إدارة المشاريع والتعاون في الوقت الفعلي وأدوات الإنتاجية التي يحتاجها العديد من المستخدمين. وفي الوقت نفسه، قد يتباهى NotebookLM بميزات الذكاء الاصطناعي القوية من نظام Google البيئي، ولكنه بعيد كل البعد عن كونه مساحة عمل شاملة تربط بين معرفتك ومهامك.

لكن ClickUp يجمع كل ذلك معًا. لا يساعدك ClickUp على تنظيم الأفكار فحسب، بل يساعدك أيضًا على إدارة المهام والتعاون بسلاسة وتتبع التقدم المحرز - كل ذلك في مكان واحد - بفضل إمكانات تدوين الملاحظات المتقدمة المدمجة في منصة شاملة لإدارة المشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

قم بالتبديل إلى ClickUp واختبر مساحة عمل موحّدة تجتمع فيها معارفك وملاحظاتك ومهامك ومشاريعك لتحقيق أعلى إنتاجية.