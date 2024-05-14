14 أداة تعاون قوية وآمنة لعام 2025

من التمكين التواصل الفعال للفريق لتتبع تقدم العمل تعاون الفريق أدوات تقود أماكن العمل الحديثة.

ومع ذلك، فإن استخدام أداة تعاون عبر الإنترنت مع نظام أمن إلكتروني ضعيف يمكن أن يزيد من مخاطر التهديدات الإلكترونية ويؤدي إلى انهيار أي شركة إذا تُركت دون تأمين. 🥊

_ماذا يمكنك أن تفعل إذن؟

_مشاهدة المزيد من الأفلام الوثائقية عن الجرائم الإلكترونية؟

للاستمتاع بالنمو المستمر دون المساس بأمان مساحة العمل الخاصة بك، تحتاج إلى استخدام أدوات التعاون الأكثر أماناً المتاحة اليوم.

في هذه المقالة، سنناقش ما هي أدوات التعاون الآمنة، وسنسلط الضوء على 13 برنامج تعاون آمن ممتاز، بما في ذلك ميزاتها الرئيسية وأسعارها وتقييمات العملاء.

_ اربطوا أحزمة الأمان لقراءة آمنة!

ما هي أدوات التعاون الآمن؟

مع ميزات مثل التخطيط والجدولة وإعداد التقارير, أدوات التعاون عبر الإنترنت العمود الفقري لكل من فرق العمل الداخلية وفرق العمل عن بُعد.

يمكن أن توفر عليك من الصداع الكبير (وربما تعالج إدمان الكافيين أيضًا). 😁

ولكن لا يمكنك الاعتماد على أي أداة تعاون للعمل الداخلي أو عن بُعد_، أليس كذلك؟

أنت بحاجة إلى منصة تعاون آمنة منصة.

تحتوي منصة التعاون الآمنة على تدابير مصادقة وتفويض مناسبة لتقليل فرص تسرب البيانات. هذا أمر بالغ الأهمية لأن المعلومات تتم مشاركتها باستمرار بين الموظفين والعملاء والشركاء على أدوات التعاون.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تمنع برامج التعاون الآمنة الأشخاص من التصيد الاحتيالي في مجموعة المعلومات التنظيمية الخاصة بك! 🎣

ولكن ما هي الأداة المناسبة لـ احتياجاتك؟

دعنا نكتشف ذلك..

## أفضل 14 أداة تعاون آمن لعام 2022

فيما يلي أكثر 14 أداة تعاون آمنة متاحة اليوم:

1. انقر فوق

ClickUp هو واحد من أكثر تطبيقات الأعلى تصنيفًا الإنتاجية و أدوات التعاون الآمنة المستخدمة في الشركات الصغيرة والكبيرة.

من مساعدتك في إدارة العمل الجماعي متعدد الوظائف لتزويدك بـ إعدادات الأمان المتقدمة ، ClickUp آمن مثل حصن نوكس! 💰

بعد كل شيء، فإن مجرد التفكير في خرق البيانات والتهديدات السيبرانية يمكن أن تؤدي إلى ليالٍ مؤرقة للعديد من أصحاب الأعمال التجارية

الميزات الرئيسية لـ #### ClickUp

دعنا نلقي نظرة فاحصة على كيف يمكن لميزات الأمان في ClickUp أن تساعدك على النوم كالأطفال 😴:

البيانات المركز الأمان : يتم التعامل مع مراكز بيانات ClickUp المنتشرة في جميع أنحاء العالم بواسطة خدمات أمازون ويب (AWS)، وهي مؤمنة بمجموعة متنوعة من الضوابط المادية لمنع الدخول غير المصرح به

يتم التعامل مع مراكز بيانات ClickUp المنتشرة في جميع أنحاء العالم بواسطة خدمات أمازون ويب (AWS)، وهي مؤمنة بمجموعة متنوعة من الضوابط المادية لمنع الدخول غير المصرح به التطبيق الأمان : جميع الاتصالات على تطبيقات الويب ClickUp مشفرة عبر بروتوكول SSL 256 بت

جميع الاتصالات على تطبيقات الويب ClickUp مشفرة عبر بروتوكول SSL 256 بت البنية التحتية الأمن : تتم استضافة بنيتنا التحتية في بيئة آمنة من الدرجة الأولى ومحصنة بجدار حماية. لا يمكن حتى لفريق سرقة الأموال الوصول إليها 🔐

: تتم استضافة بنيتنا التحتية في بيئة آمنة من الدرجة الأولى ومحصنة بجدار حماية. لا يمكن حتى لفريق سرقة الأموال الوصول إليها 🔐 الأمان السياسة : ننفذ أمانًا مضمونًا من خلال تدريب كل عضو من أعضاء الفريق على أحدث بروتوكولات الأمان وتحديث سياساتنا بشكل متكرر

: ننفذ أمانًا مضمونًا من خلال تدريب كل عضو من أعضاء الفريق على أحدث بروتوكولات الأمان وتحديث سياساتنا بشكل متكرر إطار عمل إدارة المخاطر: من تحديد التهديدات المحتملة إلى تقييم التدابير الأمنية الحالية، يغطي إطار عمل إدارة المخاطر لدينا كل شيء

من تحديد التهديدات المحتملة إلى تقييم التدابير الأمنية الحالية، يغطي إطار عمل إدارة المخاطر لدينا كل شيء المصادقة الثنائية : حماية مساحة العمل الخاصة بك من أي وصول غير مصرح به من خلال المصادقة الثنائية (2FA). فهي تمنحك بيئة عمل آمنة حيث لا يمكن تشتيت انتباهك إلا عن طريق بكرات القطط وليس المخاطر الإلكترونية 🐱

حماية مساحة العمل الخاصة بك من أي وصول غير مصرح به من خلال المصادقة الثنائية (2FA). فهي تمنحك بيئة عمل آمنة حيث لا يمكن تشتيت انتباهك إلا عن طريق بكرات القطط وليس المخاطر الإلكترونية 🐱 أذونات مخصصة : امنح أعضاء الفريق المختلفين إعدادات أذونات فريدة من نوعها، بحيث يمكنهم الوصول فقط إلى المعلومات التي يحتاجون إليها

امنح أعضاء الفريق المختلفين إعدادات أذونات فريدة من نوعها، بحيث يمكنهم الوصول فقط إلى المعلومات التي يحتاجون إليها الأدوار المخصصة: إنشاء أدوار مخصصة فريدة جديدة (بخلاف الضيف والعضو والمشرف) مثل: مشرف فائق أو محرر أو عضو محدود أو أي دور يناسب احتياجاتك

خصوصية المساحات والمجلدات والقوائم : لديك سيطرة كاملة على من يرى ماذا، وما هي الأذونات التي يمتلكونها، ومن تتم إضافته إلى مساحة العمل تسجيل الدخول الأحادي من Google و تسجيل الدخول الأحادي من مايكروسوفت : توفير الوقت والحفاظ على الأمان من خلال ربط ClickUp بحساباتك على Google أو Microsoft Office 365 أو Azure

لديك سيطرة كاملة على من يرى ماذا، وما هي الأذونات التي يمتلكونها، ومن تتم إضافته إلى مساحة العمل

إيجابيات ClickUp

ClickUp هو متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي مما يعني أنه يمكنك تصدير بياناتك أو حذفها كلها على ClickUp. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم تسريب بياناتك أو توزيعها عبر أي قناة

ClickUp هو متوافق مع SOC 2 مما يعني أننا نتحقق من ضوابطنا التنظيمية والتقنية مرة واحدة على الأقل كل عام

إنشاء المشاهدات الشخصية التي تكون مرئية لك حصريًا. يمكنك حتى تحويل طرق العرض الحالية إلى طرق عرض شخصية دون تغيير أي شيء لزملائك في الفريق

قم بإعداد ملخصات الأمان ووثائق التأهيل وقواعد المعرفة باستخدام المستندات تلقي ملاحظات فورية وتلقائية حول التغييرات التي تطرأ على الحالة التعليقات مع اكتشاف التعاون تعيين المهام إلى تعيينات متعددة لتسريع تقدم المشروع

استخدام عرض عبء العمل لتقييم النطاق الترددي لكل عضو قبل تعيين مهام جديدة

احصل على نظرة عامة عالية المستوى لكل شيء في مساحة العمل مع لوحات المعلومات تتبع إنجاز المهام وإنجاز الفريق تلقائيًا الأهداف في النمط 💃

ميزة المراسلة الفورية المدمجة لمناقشة أسماء الكلاب أو حتى مشاركة وصفة الكعك السرية الخاصة بجدتك 🍪 مع فريقك

تسعير ClickUp *خطة مجانية للأبد: عدد غير محدود من المهام والأعضاء والمزيد بدون أي تكلفة على الإطلاق

خطة غير محدودة : 5 دولارات لكل عضو، شهريًا

: 5 دولارات لكل عضو، شهريًا خطة الأعمال : 12 دولارًا لكل عضو، شهريًا

: 12 دولارًا لكل عضو، شهريًا خطة الأعمال بلس : 19 دولارًا لكل عضو، شهريًا

: 19 دولارًا لكل عضو، شهريًا المؤسسة: اتصل ب ClickUp للتسعير المخصص

تقييمات عملاء ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 5300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5300 تقييم) Capterra : 4.7/5 (3375+ تقييم)

2. فرق مايكروسوفت

ميزات مثل الدردشة السلسة، والاجتماعات عبر الإنترنت، وإدارة المشاريع، و التعاون في المستندات صنع

/مرجع/ /المدونة؟ ص=25629 فرق مايكروسوفت /%href/

موقع شهير على الإنترنت التعاون في مكان العمل الأداة

تتضمن منصة التعاون السحابية هذه نفس بروتوكولات الأمان الموجودة في حزمة Office 365. إليك بعض الميزات الأخرى التي تجعل من Microsoft Teams منصة تعاون آمنة:

الميزات الرئيسية لـ Microsoft Teams

تطبيق المصادقة الثنائية على مستوى الفريق وعلى مستوى المؤسسة

يحظر المحتوى الضار باستخدام وظيفة الحماية المتقدمة من التهديدات (ATP)

تفحص ميزة المرفقات الآمنة المرفقات المشبوهة

يتكامل بسهولة مع تطبيقات MS Office الأخرى مثل PowerPoint و Outlook

تسعير Microsoft Teams

لدى Microsoft Teams خطة مجانية. تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات/مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء Microsoft Teams

G2: 4.3/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

3. أسانا

كبرنامج تعاون، يساعدك Asana على الوفاء بمواعيدك النهائية والبقاء متزامناً مع فريقك.

يحتوي Asana أيضًا على بروتوكولات أمان لضمان عدم اطلاع أي شخص خارجي على بياناتك الثمينة أو تعديلها.

وبهذه الطريقة، لا يمكن حتى لطاقم أوشن 11 أن يفلت من أي شيء!

الميزات الرئيسية لـ #### أسانا

يستخدم خدمة قاعدة البيانات العلائقية من أمازون (RDS) لتسهيل نسخ البيانات والنسخ الاحتياطي والاسترداد

يوفر تجزئة كلمة المرور للتحقق من سلامة كلمة المرور

ينفذ تقييمات أمنية روتينية وتطوير برمجيات تركز على الأمان

فرق أمنية تعمل على مدار الساعة لاكتشاف أي نشاط مشبوه 🔎

تسعير #### أسانا

لدى Asana خطة مجانية وخطط مدفوعة تبدأ من 13.49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات عملاء Asana

G2: 4.3/5 (أكثر من 7000 تقييم)

البحث عن الأفضل

/مرجع/ _مدونة؟ ص=45848 إدارة العمل التعاونيإدارة العمل التعاوني %/%href/_

**_الميزات المجانية تمامًا؟

هنا أسباب اختر ClickUp بدلاً من Asana* .

4. تجمع

Huddle هو عمل تعاوني أداة تتيح تبادل المعلومات بسلاسة بين الفرق والشركاء والعملاء. كما يوفر أيضًا العديد من عناصر التحكم الإدارية لإدارة مصادقة المستخدم والوصول والتدقيق.

تسمح أداة التعاون عبر الإنترنت هذه لأعضاء الفريق بالوصول إلى بوابة المهام الخاصة بهم والبقاء على المسار الصحيح لمهامهم.

_ولكن كيف يمكنك التجمع بأمان مع Huddle؟

_دعنا نكتشف ذلك...؟

الميزات الرئيسية لـ Huddle

يستخدم مصادقة متعددة العوامل و SSO على مستوى المؤسسات

التحكم في أذونات المستخدم عبر الفرق بمستويات وصول متعددة

بوابات عملاء آمنة للمستخدمين لتبادل الملفات والمعلومات الحساسة

ضمانات إدارية وتقنية ومادية للحفاظ على أمان بياناتك

تسعير #### Huddle

اطلب عرض أسعار مخصص من Huddle

تقييمات عملاء Huddle

G2: 4.1/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

أدوات المكافآت:_

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5. كلاريزن

كلاريزن هو برنامج تعاون مع واجهة قابلة للتخصيص وسهلة الاستخدام. يمكن أن يساعد الفرق على إكمال مهامهم في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. 🕔💰

بالإضافة إلى ذلك، فهو يتمتع بآليات أمان مثل مكافحة الفيروسات ومراقبة التطبيقات لحماية بياناتك.

الميزات الرئيسية لـ #### Clarizen

يتم تشفير جميع البيانات باستخدام تشفير AES متقدم 256 بت AES

بنية تحتية متعددة المستويات لأمن الشبكة تساعد على منع الانتهاكات الأمنية

مجهزة بجدران حماية لحماية النظام من الأنشطة الضارة

تتم مراقبة خدمة إدارة المشروع عبر الإنترنت على مدار 24/7

تسعير #### Clarizen

اطلب عرض أسعار مخصص من Clarizen.

تقييمات عملاء Clarizen

G2: 4.1/5 (أكثر من 490 تقييم)

6. نيرا

نيرا هو نظام للتحكم في الوصول في الوقت الفعلي يوفر رؤية وإدارة حول من لديه حق الوصول إلى مستندات الشركة في Google Workspace والمزيد .

يتيح برنامج Nira المعتمد من SOC 2 Type 2 لفرق تكنولوجيا المعلومات من جميع الأحجام العثور بسهولة على مشكلات مخاطر الوصول وإصلاحها، مما يوفر رؤية واحدة وشاملة لمن لديه حق الوصول إلى بيانات الشركة القيّمة المستندة إلى السحابة. كما أنه يُمكِّن الموظفين من إدارة والتحكم في من يمكنه الوصول إلى معلوماتهم، دون الحاجة إلى الكثير من الخبرة التقنية.

الميزات الرئيسية لـ #### نيرا

البحث عن مخاطر الوصول وتحديدها، باستخدام التصفية وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام

التحكم بسرعة في الوصول وإصلاح المشكلات الحرجة من خلال إجراءات المعالجة المجمعة

أتمتة العملية بكفاءة من خلال تطبيق السياسة وتفويض المعالجة

إدارة الوصول الخارجي ووصول البائعين، بما في ذلك الحسابات المؤرشفة والحسابات الشخصية

تسعير #### تسعير نيرا

اطلب عرض أسعار مخصص من نيرا.

تقييمات عملاء نيرا

غير متاح

7. سلك

Wire هو تطبيق تعاون مفتوح المصدر يساعد العاملين عن بُعد على تأمين اتصالاتهم الداخلية ضد التهديدات الإلكترونية الخارجية.

يطبق Wire أيضًا بروتوكولات أمان متقدمة لمساعدة المؤسسات على توسيع نطاق إنتاجيتها.

نعتقد أنه يمكنك القول أن التطبيق يمنع مجرمي الإنترنت من _توصيلالبياناتلأنفسهم

الميزات الرئيسية لـ #### Wire

يؤمن جميع الاتصالات معالتشفير من طرف إلى طرف يتم إنشاء مفتاح جلسة عمل فريد لكل جلسة عمل يبدأها المستخدم. وبهذه الطريقة، إذا تم اختراق إحدى الجلسات، فلن تتأثر سوى البيانات من تلك الجلسة

كونه متوافقًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات، لن يتمكن التطبيق من الوصول إلى أي بيانات شخصية أو رسمية من مؤسستك

يُطابق بصمات المفاتيح لحمايتك منهجوم الرجل في الوسط (تدخل طرف ثالث غير معروف)

التسعير السلكي

لدى Wire باقة مجانية وخطط مدفوعة تبدأ من 5.83 دولار شهريًا.

تقييمات العملاء #### Wire

G2: 4.3/5 (أكثر من 25 تقييمًا)

8. Basecamp

Basecamp هو أداة تعاون شائعة تنقل البيانات عبر اتصالات HTTPS الآمنة وتقوم بتشفير النسخ الاحتياطية للبيانات باستخدام حارس الخصوصية GnuPrivacy (GPG).

نظرًا لأنه يسمح لمديري المشاريع بالإشراف على تقدم المشروع ومراقبة تحديثات المهام، فلا حاجة لعقد اجتماعات فردية.

الميزات الرئيسية لـ #### Basecamp

تنفيذ مراقبة داخلية وخارجية على مدار الساعة للمراقبة الداخلية والخارجية

فريق مخصص للأمن والبنية التحتية والأداء (SIP) للإشراف على إدارة الوصول والاتصال بالشبكة وجدران الحماية

تجري عمليات تدقيق للتأكد من أن أنظمتهامتوافق مع PCI تشغيل برامج مكافأة الأخطاء البرمجية في HackerOne لفحص سياساتها الأمنية والتحقق منها



تسعير باسيكامب

يقدم Basecamp سعرًا ثابتًا قدره 99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات عملاء Basecamp Basecamp

G2: 4.1/5 (أكثر من 4000 تقييم)

هل تبحث عن أداة تعاون أقل تكلفة؟

إليكم 10 بدائل Basecamp للاختيار من بينها.

9. سلاك

بدءًا من التفاعلات الفردية إلى المناقشات الجماعية على مستوى الفريق، يعزز Slack التعاون المؤسسي الآمن والسلس في المؤسسة.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن أداة الأمان الداخلية، Slack Enterprise Key Management (Slack EKM)، حماية بيانات المستخدم. وبهذه الطريقة، يمكن لفريقك أن يتبادلوا الأفكار التي تقدر بملايين الدولارات مع بعضهم البعض دون القلق من أن يسرقها أحد.

الميزات الرئيسية لـ Slack

مدمج بالكامل مع أفضل مزودي خدمات منع فقدان البيانات (DLP)

يوفر إمكانات الحوكمة وإدارة المخاطر

يتوافق مع مبادئ الأمن السحابي للمركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة

توفر أداة التعاون السحابي هذه التحكم في الوصول الإداري ومراقبة النظام

تسعير سلاك

تقدم Slack خطة مجانية وخطط مدفوعة تبدأ من 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء سلاك

G2: 4.5/5 (أكثر من 27,000 تقييم)

10. تريلو تريلو هو برنامج تعاون جماعي على غرار كانبان.

يتيح لك العمل في تخطيطات متعددة من اللوحات إلى القوائم، مما يجعل تفويض المهام بسيطاً وفعالاً في نفس الوقت.

ولزيادة تحصين أمانها على الإنترنت، يتعاون Trello مع خبراء الأمن السيبراني الباحثون على HackerOne لاكتشاف الثغرات وحلها.

Trello الميزات الرئيسية

إجراء عمليات فحص أسبوعية للثغرات الأمنية واختبارات سنوية لاختراق البيانات

السماح لأي عضو في مساحة العمل بعرض البطاقات أو تعيين البطاقات إلى عامة أو خاصة

الحصول على مصادقة ثنائية في جميع الباقات، بما في ذلك الإصدار المجاني

إجراء نسخة احتياطية كاملة مشفرة كل 24 ساعة

تسعير #### تسعير Trello

يقدم Trello خطة مجانية وخطط مدفوعة تبدأ من 12.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات عملاء Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

11. جوجل درايف

Google Drive هو أداة تعاون تلبي الاحتياجات المتنوعة لكل فريق تقريبًا. كما أنه يضمن أمانًا من الدرجة الأولى لحماية بيانات المستخدم وبيانات المؤسسة.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح ميزة مشاركة الروابط المقيدة مشاركة الملفات الآمنة للمستخدمين الذين يعملون على مستند Google.

مع هذه أداة التعاون في المستندات، لا يمكن لضيوف غير مرغوب فيهم أن يفسدوا حفلة عملك!

الميزات الرئيسية لـ Google Drive

تخزين سحابي لمشاركة الملفات بأمان

مصادقة ذات عاملين لمنع الوصول غير المبرر

تنفيذ خطوات استرداد الحساب عن طريق النسخ الاحتياطي للبيانات المخزنة

تشفير عمليات تحميل الملفات وتنزيلها والوصول إليها بتشفير AES قوي 256 بت

تسعير Google Drive

Google Drive مجاني للاستخدام.

تقييمات عملاء Google Drive

G2: 4.7/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

12. تكبير

من مؤتمرات الأعمال إلى الندوات العامة عبر الإنترنت، Zoom هو تطبيق مؤتمرات الفيديو المفضل. فميزات تسجيل الفيديو ومشاركة الشاشة تجعل منه تطبيقاً رائعاً في عقد المؤتمرات عبر الإنترنت أداة تعاون جماعي رائعة .

بصرف النظر عن كونها متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات، فإن مؤتمرات الصوت والفيديو في Zoom مشفرة من طرف إلى طرف.

دعنا نكبّر في أبرز ميزات الأمان الخاصة بهم..

الميزات الرئيسية لـ #### Zoom

تتيح ميزة غرفة الانتظار للمضيف التحكم في وقت انضمام أحد المشاركين إلى الاجتماع

تجنب التهديد الداخلي من خلال تحديد المشاركين الذين يمكنهم تسجيل المكالمة

استخدام رموز المرور لحماية اجتماعاتك

قفل الاجتماع عندما لا تريد انضمام أي مدعوين آخرين

تسعير #### Zoom

يقدم Zoom خطة مجانية وخطة مدفوعة تبدأ من 14.99 دولاراً لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء #### Zoom

G2: 4.5/5 (أكثر من 35,000 تقييم)

**_لست متأكداً إذا كان Zoom هو الخيار المناسب لك؟

إليكم المراجعات_ أفضل سبعة بدائل لـ Zoom

13. توجل

يمهد Toggl الطريق للتعاون الجماعي الفعال وإدارة المهام. من خلال لوحات كانبان يمكنك تخطيط المهام وتتبعها بسهولة.

يحميك التطبيق أيضًا من هجمات DDoS وأعطال الأجهزة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يقوم بإجراء نسخ احتياطية كاملة للبيانات كل 24 ساعة.

بشكل أساسي، فإن Toggl يحميك أنت وبياناتك دائمًا.

Toggl الميزات الرئيسية

يقوم بتشفير البيانات أثناء النقل باستخدام بروتوكولات TLS 1.2 وتشفير AES-256 وتوقيعات SHA2

يدمج نظام تسجيل مركزي لمراقبة الأمان في جميع الأوقات

يتعاون مع مزوِّدي خدمات رائدين في المجال للحلول الأمنية

تخضع الميزات الجديدة أو الوظائف المضافة لمراجعات أمنية منهجية

تسعير Toggl

تقدم Toggl باقة مجانية وخطط مدفوعة تبدأ من 9 دولارات لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء Toggl

G2: 4.6/5 (أكثر من 1400 تقييم)

14. HubSpot CMS

تشتهر HubSpot بإدارة علاقات العملاء المتكاملة الحائزة على جوائز، وهي أداة نظام إدارة المحتوى المجاني (نظام إدارة المحتوى) هو أحد أكثر مزودي المحتوى أمانًا لاستضافة موقعك الإلكتروني والمحتوى الخاص بك.

تسمح منصة CMS لفريق المحتوى الخاص بك بالعمل معًا لإنتاج محتوى جذاب وتفاعلي لتحسين حركة المرور على الموقع الإلكتروني وتحسين المحادثات دون أي مخاطر أمنية.

يشتمل نظام إدارة المحتوى المجاني من HubSpot على أدوات مثل أداة إنشاء مواقع الويب، وسوق القوالب والقوالب، وميزات الأمان المدمجة من أجل فحص واكتشاف الهجمات الضارة والتهديدات

الميزات الرئيسية لنظام إدارة المحتوى HubSpot CMS

المصادقة الثنائية (2FA)

تسجيل الدخول الأحادي (SSO) للشركات

SPF، DKIMDMARCومعايير مصادقة BIMI

جدار حماية تطبيق الويب المجاني (WAF) وشهادات SSL

تسعير نظام إدارة المحتوى HubSpot CMS

تتوفر أدوات مجانية مع خطط متميزة تبدأ من 23 دولارًا شهريًا.

تقييمات عملاء HubSpot CMS

G2: 4.5/5 (1,220 تقييم)

رفع مستوى الأمان

مع احتياجات فرق العمل الموزعة وطبيعة التهديدات الإلكترونية التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، وجدت أدوات التعاون عبر الإنترنت طرقاً جديدة للحفاظ على سلامتك.

ومع منصة تعاون مثل ClickUp، ستكون بياناتك غير قابلة للاختراق مثل عرين التنين! 🐉

نحن نعمل جنبًا إلى جنب مع كبار الخبراء الأمنيين والباحثين وشركات الأمن السيبراني ونلتزم بـ أعلى معايير الأمن

ولكن هذا ليس كل شيء.

من التعليقات إلى يذكر الفريق ، لدينا أيضًا ميزات تعاون ممتازة وآمنة لإبقائك أنت وفريقك على اطلاع دائم. استخدم ClickUp مجاناً اليوم لتعزيز نمو شركتك دون القلق بشأن أي مخاطر أمنية!