ProWritingAid مقابل Grammarly: اعثر على أفضل مساعد كتابة يناسبك

هل سبق لك أن علقت في كتابة رسالة بريد إلكتروني مهمة وقضيت 30 دقيقة في التفكير في الصياغة؟ هل تبدو واثقاً بما فيه الكفاية؟ مهذباً بما فيه الكفاية؟ هل أنت حازم بما فيه الكفاية؟ أو ربما كنت تقوم بتدقيق المستند الخاص بك بشكل مهووس، وتحاول جاهداً إصلاح كل فاصلة مارقة وجملة محرجة؟

تبدو الكتابة أحياناً وكأنها خدعة سحرية. ومع ذلك، فإن رسالة بريد إلكتروني أو مذكرة أو رسالة طويلة مصقولة تعزز قيمة علامتك التجارية الشخصية، في حين أن منشور المدونة المكتوبة بشكل جيد ونسخة التسويق التي لا تشوبها شائبة تزيد من المبيعات والولاء.

ومع ذلك، كيف يمكنك القيام بذلك باستمرار؟ الإجابة هي أداة مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ستناقش هذه المدونة أداتين من أدوات المساعدة في الكتابة التي تحظى بشعبية كبيرة اليوم: Grammarly وProWritingAid. ✅

إذا كنت تتساءل عن أيهما أفضل، فنحن هنا لتفكيك الفروق الدقيقة في المناظرة بين ProWritingAid و Grammarly وتبسيط قرارك. سنقدم أيضًا أداة أخرى تقدم ما يقدمه Grammarly وProWritingAid وأكثر! 🌱

ما هو ProWritingAid؟

via ProWritingAid ProWritingAid هو مساعد كتابة شامل مصمم لتحديد الأخطاء النحوية وتصحيحها. كما يوفر أيضًا رؤى لتحسين الأسلوب وجودة الكتابة بشكل عام.

صُمم ProWritingAid ليكون شريكك في عملية الكتابة، سواء كنت تكتب رواية آسرة أو تكتب منشورًا ثاقبًا في مدونة.

ميزات برنامج ProWritingAid

تحتوي أداة الكتابة هذه على العديد من الميزات التي تتمحور جميعها حول صقل كتابتك. من أدوات التدقيق النحوي وأدوات إعادة الصياغة إلى النقد المتعمق، تُعد ProWritingAid خيارًا متعدد الاستخدامات.

فيما يلي الميزات التي تبرز للكتّاب الذين يتطلعون إلى تحسين حرفتهم:

الميزة رقم 1: المدقق النحوي

via ProWritingAid الميزة الأساسية في ترسانة هذه الأداة هي التدقيق النحوي في الوقت الحقيقي. تغطي هذه الفحوصات جوانب أساسية مثل المشكلات النحوية وأخطاء علامات الترقيم وتناقضات الأسلوب.

تشرح ProWritingAid أيضًا كل اقتراح، مما يسهل تنمية المهارات للكتاب الذين يرغبون في فهم التغييرات والأخطاء النحوية التي تحدث لهم. ✅

الميزة رقم 2: إعادة الصياغة

بالإضافة إلى التدقيقات النحوية، يقدم ProWritingAid ميزة إعادة الصياغة للمساعدة في تعديل المحتوى الخاص بك وفقًا لاحتياجاتك.

تقدم هذه الميزة اقتراحات فعّالة تعمل على تحويل جُملك، فتجعلها أكثر رسمية أو غير رسمية، أطول أو أقصر، وتضمن أن تبدو طليقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحسين كتابتك بإضافة تفاصيل حسية - كل ذلك ببضع نقرات فقط.

تقترح إعادة الصياغة ما يصل إلى ثلاثة بدائل للجمل المختارة. كما أنه يضع علامة على التغييرات بالخط العريض، مما يسهل اكتشافها. ✅

🧠 حقيقة ممتعة: بلغت قيمة سوق برمجيات مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي العالمي 1.7 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يشهد نموًا استثنائيًا في السنوات القادمة، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يتجاوز 25% من 2024 إلى 2032 .

الخاصية رقم 3: تقرير النقد

هل تبحث عن تحليل متعمق؟ يعرض تقرير النقد الخاص بـ ProWwritingAid جوانب مختلفة من كتابتك، من القوة والوضوح والتماسك إلى أسلوب الكتابة والنبرة والتحسينات المحتملة.

إذا كنت تبحث عن رؤى حول الكلمات المفرطة في الاستخدام أو الاختلاف في طول الجملة، فهذا هو المكان الذي ستجده فيه. هذه التقارير مثالية للمهنيين من جميع المجالات، من التعليمية إلى التحريرية. تساعد هذه الميزة، إلى جانب ميزة إعادة الصياغة، الكتّاب الجدد على تطوير وتحسين أسلوبهم في الكتابة. ✅

الميزة رقم 4: الشرر

"سباركس" هي ميزة ProWritingAid المخصصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين كتابتك وإلهامها. وهي تقدم وظيفتين رئيسيتين: "تحرير الشرر" و"متابعة الشرر"

توفر ميزة "Sparks Edit" اقتراحات لتحسين قابلية القراءة، وإضافة تفاصيل حسية، وتلخيص المحتوى، وتغيير الزمن أو المنظور، وغير ذلك.

تساعد خاصية "Sparks Continue" في التغلب على عائق الكاتب من خلال توليد أفكار جديدة للمحتوى، مثل سطور الحوار أو التشبيهات أو الحجج المضادة، استنادًا إلى النص الحالي.

تسعير ProWritingAid

مجاناً

القسط: 30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المحترف المميز: 36 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

➡️ اقرأ المزيد: كيفية تحرير محتوى الذكاء الاصطناعي: دليل لإنتاج قطع جذابة وعالية المستوى

ما هو Grammarly؟

via جرامارلي Grammarly هو مساعد مبتكر للكتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي. تركز اقتراحاته الأساسية للكتابة على الدقة والوضوح والتفاعل والتوصيل.

يركز Grammarly في المقام الأول على تعزيز قدرات الكتابة البشرية وتحسينها من خلال ميزاته المختلفة، بما في ذلك تقديم اقتراحات الوضوح والنبرة.

خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة به أكثر توليدية وشمولية مقارنة بالأدوات الأخرى. يدعم Grammarly إنشاء القصائد ورسائل البريد الإلكتروني ورسائل الدردشة والاتصالات الاستراتيجية وتحسينها باستمرار.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Grammarly (مجاني ومدفوع)

ميزات Grammarly

مجموعة أدوات Grammarly واسعة النطاق. يمكن تطبيق هذه الميزات بسهولة على أي شيء بدءًا من التدقيق النحوي وحتى التدريب الاستراتيجي.

فيما يلي أربع ميزات تشكل جوهر وظائفه.

الميزة رقم 1: المدقق النحوي والإملائي

أولاً، يقوم محرر Grammarly بتحديد الأخطاء النحوية والإملائية وعلامات الترقيم. من الواضح بالنسبة لتطبيق يحتوي على كلمة "نحوي" في اسمه، أليس كذلك؟

ومع ذلك، إلى جانب الإشارة إلى الأخطاء، يسلط هذا المدقق النحوي الضوء على الأشياء القابلة للتحسين فيما يتعلق بالفئات العامة (الصواب) ونقاط التركيز (الإملاء). يمنحك هذا نظرة عامة على ما تقوم بتعديله دون قضاء الكثير من الوقت في تعلم النقاط.

بل إن خوارزميات Grammarly المتقدمة تعالج حتى المشكلات الدقيقة، مثل الاختلافات بين الفاعل والفعل أو المعدلات في غير محلها! ✅

🔎 هل تعلم؟ غالبًا ما تُعتبر المدققات الإملائية المبكرة التي تم تطويرها لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في الثمانينيات أول مساعدين أذكياء في الكتابة!

الخاصية رقم 2: إعادة كتابة الفقرة

بالإضافة إلى المدقق النحوي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، تستخدم ميزة إعادة كتابة الفقرة (Paragraph Rewrite) الذكاء الاصطناعي المتقدم لتقديم اقتراحات كتابية شاملة لفقرات كاملة. وهي متاحة لـ Grammarly Premium، وهي تكتشف فرص التحسين وتوفر نسخة معاد كتابتها من الفقرة المعنية.

من خلال تقليل وقت التحرير بشكل كبير، خاصةً في المسودات الأولى، يمكنك تطبيق تحسينات متعددة في وقت واحد، مما يحسن الوضوح والتماسك والجودة الشاملة. ✅

الميزة رقم 3: أهداف قابلة للتخصيص واقتراحات لهجة الكتابة

قبل البدء في تحرير مستندك بالكامل في إصدار الويب أو التطبيق الخاص به، تتيح أداة التحرير في Grammarly للمستخدمين تعيين أهداف محددة.

وتشمل هذه الأهداف المجال والهدف والجمهور والشكلية - وهي عوامل أساسية للتواصل الفعال. بناءً على اختيارك، يقوم Grammarly بتخصيص ملاحظاته لاقتراح تحسينات.

ميزة إضافية أخرى هي اقتراح النغمة. يحدد هذا طرقاً لتعزيز الثقة والإيجابية في كتابتك. يعمل برنامج Grammarly على الإبلاغ عن العبارات الغامضة مثل "أعتقد" أو "قد" أو "لا"، ويقدم بدائل لجعل رسالتك أكثر حزماً ووضوحاً. ✅

الميزة رقم 4: اكتشاف الذكاء الاصطناعي والتحقق من الانتحال

يعمل كل من مدقق الانتحال ومُدقِّق الانتحال ومُدقِّق النص بالذكاء الاصطناعي معًا لتعزيز الأصالة والحفاظ على معايير الكتابة الأخلاقية.

يقوم مدقق الانتحال في Grammarly بفحص النص الخاص بك مقابل مليارات من صفحات الويب والأبحاث الأكاديمية لتحديد حالات الانتحال المحتملة. من خلال تسليط الضوء على المقاطع التي تتطابق مع المصادر الموجودة، تضمن أداة الانتحال هذه أصالة العمل وتحافظ على النزاهة التعليمية والمهنية.

تكتشف ميزة التحقق من النص بالذكاء الاصطناعي في Grammarly المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. ومن خلال تحليل أنماط النص وتراكيبه، تحدد المقاطع التي ربما تم إنتاجها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ✅

تسعير Gramarly

مجاني

المحترف: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

➡️ اقرأ المزيد: الذكاء الاصطناعي مقابل المحتوى الذي ينشئه الإنسان: الإيجابيات والسلبيات

ProWritingAid مقابل Grammarly: مقارنة الميزات

بينما قمنا بفحص الوظائف الأساسية والميزات الفريدة لكل أداة، فإن اختيار إحداهما يتطلب إلقاء نظرة فاحصة على ميزاتها ومتطلبات المستخدم. دعونا نقارن بينهما مباشرة في المجالات الوظيفية الرئيسية:

### الميزة رقم 1: المدققات الإملائية والنحوية

تم تصميم ProWritingAid و Grammarly لاكتشاف الأخطاء وتصحيحها.

ولكن أيهما يقوم بذلك بشكل أفضل؟

الخاصية ProWritingAid Grammarly مدققات التدقيق الإملائي والنحوي تسلط ProWritingAid الضوء على مشكلات الأسلوب الدقيقة والصوت المبني للمجهول وعيوب بنية الجملة لإعطاء المحتوى تدفقًا منطقيًا. تساعد تفسيراته أيضًا المستخدمين على التعلم من الأخطاء. Grammarly، من ناحية أخرى، يوفر تدقيقات إملائية وعلامات ترقيم سريعة ودقيقة. حتى أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة به تكتشف الأخطاء النحوية المعقدة، بالإضافة إلى أن تصميم Grammarly سهل الاستخدام يعزز الكفاءة والتجربة الكلية.

🥇 الفائز: على الرغم من أن رؤى ProWritingAid النحوية جديرة بالثناء، إلا أن اكتشاف Grammarly للأخطاء الأوسع نطاقًا وواجهة المستخدم المصقولة تجعله أكثر ملاءمة. في نهاية المطاف، يتفوق Grammarly في هذه الفئة.

الميزة رقم 2: تحليل المحتوى

تلعب فعالية الأداة في تحليل المحتوى دورًا حاسمًا في تحديد التحسينات في جودة النص وتدفقه.

ميزة ProWritingAid Grammarly تحليل المحتوى تقدم ProWritingAid رؤى تفصيلية حول تنوع طول الجمل والكلمات المتكررة والصياغة الغامضة، كما تسلط تقارير النقد الخاصة بها الضوء على الاختلالات الأسلوبية ونقاط الضعف البنيوية. هذا أمر رائع للكتاب الذين يبحثون عن التوجيه. يقدم Grammarly اقتراحات تركز على الوضوح، ويحدد المقاطع اللغوية غير الواضحة ويوفر خيارات لإعادة الصياغة، ويميل تحليله إلى سهولة القراءة ومشاركة المستخدم، مما يجعل إنتاج نثر واضح ومباشر أسهل. يناسب نهج Grammarly أولئك الذين يقدرون الكفاءة.

🥇 الفائز: يمنحه التحليل المكثف والمقارنة التفصيلية لـ *ProWritingAid ميزة في تنقيح المحتوى.

الميزة رقم 3: اقتراحات الأسلوب والنبرة

يهدف كل كاتب إلى أسلوب ونبرة ينقل بفعالية الفكرة والقصة والصوت. أي من هذه الأدوات يتيح ذلك بشكل أفضل؟

ميزة ميزة Grammarly اقتراحات الأسلوب والنبرة تساعد أداة ProWritingAid في الحفاظ على اتساق الصوت وتعزيز سرعة الإيقاع والتأثير العاطفي واختيار الكلمات. كما يقترح أيضًا استبدال العبارات المبهمة وتقليل التراكيب المبنيّة للمجهول. يستهدف هذا النوع من النصائح العناصر الأسلوبية ويناشد الكتّاب الذين يركزون على الأدب. يقوم Grammarly بتحسين الأسلوب من خلال اقتراح نغمات حازمة وإزالة لغة التحوط. كما أن تعديلات الأسلوب التي يجريها بديهية، حيث يتوقع ردود فعل القارئ ويصقل النص. تتمحور الرسالة النهائية لـ Grammarly حول التجاوب مع الجمهور.

🥇 الفائز : في حين أن كلتا الأداتين تقدمان ملاحظات مفيدة، إلا أن أدلة الأسلوب ونماذج اكتشاف النبرة الخاصة بـ ProWritingAid تبدو أكثر واقعية وسياقية.

الميزة رقم 4: الكشف عن الانتحال

يختلف كلٌ من Grammarly وProWritingAid تمامًا في هذه الفئة. ومع ذلك، وكجانب حيوي في الكتابة، من المهم فهم كيفية عملهما في اكتشاف الانتحال:

ميزة ProWritingAid Grammarly كاشف الانتحال مدقق الانتحال في ProWritingAid هو وظيفة إضافية مدفوعة تقارن النص بمصادر مختلفة، مما يساعد في تحديد التكرارات المحتملة أو النسخ غير المقصود. يستخدم مدقق الانتحال المدمج في Grammarly قاعدة بيانات واسعة لتسليط الضوء على تداخلات المحتوى واقتراح الاقتباسات المناسبة بسرعة. يعد هذا الكشف الشامل مثاليًا للكتابة الأكاديمية أو المهنية التي تتطلب الأصالة.

🥇 الفائز: على الرغم من أن أداة ProWritingAid قادرة على ذلك، إلا أن شرائها المنفصل وواجهتها الأقل سهولة يضعها في وضع غير مواتٍ. يمنحها نهج *Grammarly المتكامل وقاعدة بياناتها اليد العليا.

الميزة رقم 5: التكامل والتوافق

التبديل من المستندات إلى مساعدي الكتابة يجعل الأمور أكثر تعقيدًا وإحباطًا. وهذا هو السبب في أهمية التكامل والتوافق:

ميزة ProWritingAid Grammarly التكاملات والتوافق يتكامل ProWritingAid مع Scrivener و Microsoft Word ومحرّر مستندات Google والمتصفحات الشائعة. يتيح تطبيق سطح المكتب الخاص به للكتاب والمؤلفين المبدعين العمل بتنسيقات متعددة. Grammarly يفعل ذلك أيضًا. كما أنه يعمل بسلاسة مع عملاء البريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي وأنظمة إدارة المحتوى. يضمن امتداد المتصفح الخاص به ولوحات المفاتيح على الهاتف المحمول الدعم الفوري أينما تكتب.

🥇 الفائز: بينما يغطي ProWritingAid الأساسيات، يقدم Grammarly توافقًا أوسع عبر المنصات. كلتا الأداتين تسهلان المساعدة في الكتابة بسهولة ويسر، لذا فإن الأمر كله يعتمد على الحاجة هنا. ⚖️

➡️ اقرأ المزيد: أفضل 10 بدائل لبدائل ProWritingAid

## ProWritingAid مقابل Grammarly على Reddit

لقد لجأنا إلى Reddit للكشف عن الرأي الشائع حول ProWritingAid مقابل Grammarly، وكان الإجماع مثيرًا للاهتمام.

عادةً ما تتوافق مساحات Reddit مع فكرة أن ProWritingAid يتعمق أكثر في الأسلوب وسهولة القراءة، بينما يتفوق Grammarly كقوة نحوية وإملائية قوية لإجراء تعديلات سريعة ومصقولة. يتفق معظمهم على أن نقاط القوة في Grammarly وProWritingAid تلبي احتياجات أنواع مختلفة من الكتاب. 🤓

📢 مستخدم واحد صاغها بشكل أفضل:

ProWritingAid أشبه بمحرر يساعدني على تحسين كتابتي. أنا أستخدم Grammarly عندما أنتهي تمامًا للعثور على الأخطاء النحوية/الإملائية الصغيرة كصقل نهائي

📢 ومع ذلك، في سياقات معينة، مثل كتابة المستندات الرسمية، يسلط Grammarly الضوء على مستخدمون معينون :

_Grammarly هو خيارك الأول. فهو أفضل بكثير في تصحيح القواعد النحوية. أما ProWritingAid فهو مصمم أكثر نحو الأسلوب والوتيرة في سياق إبداعي وسيكون أكثر ملاءمة للروائي

💡 نصيحة احترافية: التوثيق السليم ضروري للعمليات الفعالة ونقل المعرفة واتخاذ القرارات. ومع ذلك، غالبًا ما يصبح الأمر مملًا ويتطلب وقتًا وموارد كبيرة. ومع ذلك, يعد استخدام الذكاء الاصطناعي طريقة رائعة لتمكين عملية سلسة لإنشاء الوثائق وإدارتها.

## تعرف على ClickUp - أفضل بديل لبرنامج ProWritingAid مقابل Grammarly

ما بين Grammarly وProWritingAid، قد تعتقد أنك وجدت كل ما برنامج المساعدة في الكتابة العروض، ولكن هذه هي البداية فقط.

التواصل هو نصف المعادلة فقط، سواء كنت تقوم بصياغة مستندات العمل أو رواية خيالية. كل هدف أو مهمة هي جزء من مشروع أكبر. لهذا السبب تحتاج إلى مزيج من المساعدة في الكتابة و إدارة المشروع .

وحتى في هذه الحالة، يجب أن تقوم أدوات الإنتاجية بأكثر من مجرد تحسين الكتابة أو تحسين قواعد اللغة، بل يجب أن تمكّن المستخدمين من خلال حلول متكاملة وقابلة للتنفيذ.

قبل أن تصاب بالذعر بشأن العثور على أداة واحدة للقيام بكل شيء، تعرّف على انقر فوق . ✅ على عكس Grammarly وProWritingAid وغيرهما من الوسائل التقليدية المساعدة في الكتابة، يجمع ClickUp بين أفضل وسائل الكتابة والتعاون وإدارة المهام في نظام بيئي سلس. ✨

إليك كيف تتفوق ClickUp على Grammarly وProWritingAid بثلاث طرق رئيسية:

### ### ### #ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

تنقيح المحتوى وتحرير المسودات وتلخيص الملخصات من المحتوى الخاص بك باستخدام ClickUp Brain

هل تريد أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل ميزات المساعدة في الكتابة والتدقيق النحوي؟ ClickUp Brain يقدم ذلك وأكثر. تقدم هذه الأداة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحسينات ذكية في الكتابة ، على غرار ProWritingAid و Grammarly، ولكن مع ميزة إضافية. بالنسبة للكتّاب، فهي تتحقق من القواعد اللغوية وتنقح الصياغة وتحسّن الأسلوب وتضبط أسلوب المحتوى.

ومع ذلك، لا يكتفي Brain باقتراح الإصلاحات النحوية أو التحسينات الأسلوبية - بل يرتقي بالمحتوى الخاص بك إلى المستوى التالي من خلال تقديم توصيات قابلة للتنفيذ مصممة خصيصًا لأهداف مشروعك. سواء كنت تقوم بصياغة اقتراح عميل أو صياغة رسالة بريد إلكتروني مثالية، فإنه يفهم السياق. فهو يعمل على تحسين كتابتك من أجل الوضوح والأسلوب والتأثير، كل ذلك مع الحفاظ على تكامله مع سير عملك.

دماغك كذلك يتم إنشاء المحتوى الأصلي تلقائيًا ويلخص المستندات ويحلل جودة عملك. إذا كنت بحاجة إلى رؤى من الموارد المخزنة أو الويب، فإن هذا أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي قد حصلت عليك.

يوفر ClickUp Brain أيضًا أفكارًا, المطالبات ونصائح للعصف الذهني الفعال، حتى مع نسخته المجانية. 🤖

➡️ اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للإنتاجية (حالات الاستخدام والأدوات)

### ClickUp's One Up #2: ClickUp Docs

إنشاء المحتوى وتنسيقه بسلاسة وتخزين المستندات وتنظيمها والتعاون في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Docs

من الميزات الأخرى التي تميز ClickUp هي أداة التوثيق المخصصة, ClickUp Docs * هذه الأداة تتميز بتنسيق غني ودعم تخفيض السعر للمساعدة في إنشاء محتوى جذاب. تسمح لك المستندات أيضًا بتضمين الصور واللوحات البيضاء والمقاطع.

بعض السياق: كل هذه الميزات أساسية أو غير موجودة في أدوات مساعد الكتابة الأخرى! يأتي مستنداتClickUp Docs مزودًا بـ Brain لتشغيل التدقيق النحوي المباشر والأتمتة المدمجة.

علاوةً على ذلك، يوفر ClickUp Docs ميزة الكتابة التعاونية من خلال السماح للفرق بالمشاركة في إنشاء المحتوى وتحريره وتنظيمه في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، عندما تحتاج إلى ربط مستنداتك بالمهام والجداول الزمنية والأهداف، يمكنك القيام بذلك بنقرة واحدة - مما يحسّن التواصل والتنفيذ.

بمجرد أن يصبح مستندك جاهزًا، يتيح لك ClickUp Docs التصدير بتنسيقات متعددة ومشاركة روابط الوصول. 📑

💡 اختراق سريع: عند استخدام مستندات ClickUp Docs، انقر فوق علامة ويكي في أعلى ملف مستنداتك. سيؤدي ذلك إلى إضافة معلوماتك إلى ويكي إدارة الموارد والمعرفة الفعالة في ClickUp Brain.

### مستندات ClickUp's One Up #3: مهام ClickUp

ينشئ المهام من النص ويربط مباشرةً معالم المشروع في ملفات المستندات باستخدام ClickUp Brain المدعوم بالذكاء الاصطناعي

هنا حيث يتألق ClickUp حقًا. تخيل العمل على مقترح مشروع في المستندات، وتحديد الخطوات القابلة للتنفيذ، وتحويلها على الفور إلى مهام دون مغادرة المستند. مهام ClickUp هي الأداة المثالية لذلك.

إلى جانب Brain، تجعل المهام هذا الأمر ممكنًا من خلال تحليل المحتوى الخاص بك واقتراح المهام الفرعية والمواعيد النهائية والمكلفين تلقائيًا حتى تتمكن من تحديد الأهداف وتتبع تواريخ الاستحقاق دون عناء. تعمل هذه الميزة على سد الفجوة بين الإبداع والتنفيذ، مما يضمن عدم ضياع أي فكرة رائعة.

هناك أيضًا مساحة لإضافة المرفقات وإبقاء المستندات في متناول اليد، بالإضافة إلى إشعارات وتذكيرات مدمجة لإبقائك على المسار الصحيح. 🛠️

صقل كتابتك وأتقنها باستخدام ClickUp

يؤدي المحتوى المصقول والمقنع إلى زيادة الانطباعات والمبيعات وحتى الأرباح. مع تطلع الصناعات والمستهلكين إلى المزيد من الرؤى، لم يعد مساعد الكتابة الصحيح اختياريًا - بل أصبح ضروريًا.

يُحدث فهم الفروق الدقيقة كل الفرق عند التفكير في الأدوات الشائعة مثل ProWritingAid و Grammarly. ومع ذلك، لماذا ترضى بأداة تقوم فقط بتنقيح كتابتك أو تحسين القواعد النحوية بينما يمكنك الحصول على منصة تقوم بكل ذلك؟

تجمع ClickUp بين أفضل مساعدة في الكتابة والتعاون وإدارة المهام في منصة سهلة الاستخدام. وبفضل اقتراحات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتكامل السلس بين المستندات، والقدرة على تحويل الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ، يأخذك ClickUp من الفكرة إلى التنفيذ دون عناء. ⚡

ودِّع التنقل بين أدوات متعددة ورحِّب بالحل الأمثل المتكامل. اشترك في ClickUp اليوم واستفد من المساعدة في الكتابة والمشروعات التحويلية!