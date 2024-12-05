ClickUp مقابل Teams: ما هي أداة التعاون المناسبة لك؟

يبدو أن الاجتماع حول طاولة الاجتماعات يبدو وكأنه ذكرى بعيدة. جلسات العصف الذهني الافتراضية و الاجتماعات عبر الإنترنت هي القاعدة.

ولكن هل هي دائماً مثمرة كما تريد؟ 68% من الموظفين يجدون أن اجتماعات الفريق غير الفعالة هي أكبر قاتل للإنتاجية.

يمكن للبيئة التعاونية تحسين الإنتاجية بشكل كبير من خلال تقليل الوقت الضائع في الاجتماعات أو غير ذلك.

يمكن لأداة التعاون الرقمية المناسبة أن تساعدك على تحقيق ذلك بشكل أسرع من خلال إدارة المهام بشكل جيد أو التواصل المبسّط.

ضع في اعتبارك المزايا النسبية ل ClickUp مقابل Microsoft Teams. فهما خياران قويان لإبقاء الفرق متصلة ومنظمة وفعالة. إذن، أيهما يناسب فريقك بشكل أفضل؟

تابع القراءة للعثور على ما يناسبك!

ما هو ClickUp؟ انقر فوق ليس مجرد أداة تعاون. فهو مصمم ليكون مساحة عمل حقيقية شاملة تتلاقى فيها مهامك ومحادثاتك. وهو معروف بميزاته القوية في إدارة المشاريع، ويتمتع بأهم الإمكانات التي تتوقعها من أي أداة إدارة عمل من الدرجة الأولى.

استخدم لوحات ClickUp Kanban Boards للحصول على عرض واضح وعالي المستوى لجميع مهامك

من التسجيل و مشاركة الشاشة إلى المشاركة في إنشاء المستندات وتحريرها مع فريقك، يمكن لهذا البرنامج إدارة سلاسل المناقشات والمهام بمفردك في نفس النافذة. والنتيجة؟ تقليل الحمل الزائد على التطبيقات حتى يتمكن فريقك من إنجاز المزيد دون التنقل بين الأدوات طوال اليوم.

تحافظ ميزات مثل الحقول المخصصة، وطرق العرض المخصصة، والقوالب، وتبعيات المهام على سير المشاريع بسلاسة، بينما تحافظ @التعليقات والتعليقات المعينة وسلاسل المحادثات السياقية على أن يكون الجميع على نفس الصفحة. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة، فإن ClickUp يتكيف مع أسلوب فريقك ويغير طريقة إنجاز المهام.

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ميزات ClickUp

لنستعرض بعض ميزات ClickUp التعاونية.

الميزة رقم 1: تسجيل مقاطع فيديو غير متزامنة باستخدام ClickUp Clips

لنفترض أنك فوّت اجتماعًا مهمًا. كيف تفضل اللحاق بالاجتماع؟ هل تتصفح سلاسل رسائل البريد الإلكتروني المفككة لمحاولة تجميع ما حدث، أم مجرد مشاهدة ملخص مسجل للاجتماع الذي شاركه زميلك معك؟ الخيار واضح، وهذا ما سيؤدي إلى ClickUp Clips لـ

تسجيل مقاطع الفيديو ومشاركتها في المهام أو الدردشات باستخدام ClickUp Clips أداة تواصل رائعة للعمل عن بُعد أو التدريب أو الشرح بالفيديو، تجمع ClickUp Clips بين تسجيل الشاشة ومراسلة الفيديو وإدارة المهام. يمكنك استخدامها لإنشاء برامج تعليمية بسهولة، أو تقديم ملاحظات مرئية، أو شرح العمليات المعقدة. يمكنك أيضًا تحويل أجزاء من نص الفيديو مباشرة إلى مهام النقر فوق المهام .

أضف ملاحظات وتعليقات في أي مكان إلى مقاطع ClickUp Clips الخاصة بك بنقرة واحدة

ينظّم ClickUp جميع مقاطع الفيديو الخاصة بك ويحفظها بدقة في مركز المقاطع، مما يسهل العثور عليها لاحقًا. يمكنك أيضًا مشاركتها بطرق مختلفة - مثل تضمينها مباشرةً في مهام ClickUp، أو إرسالها كروابط، أو تنزيل مقاطع الفيديو.

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الميزة رقم 2: تنسيق اجتماعاتك الأسبوعية باستخدام التقويمات المشتركة

هل تريد دمج إدارة الاجتماعات مباشرة في مساحة عملك؟ استخدم ClickUp Meetings !

إحدى أفضل ميزاته هي كيفية ربط الاجتماعات بالنتائج الفعلية. يمكنك جدولة الاجتماعات وتدوين الملاحظات التفصيلية وإعداد جداول الأعمال وتحويل نقاط المناقشة إلى مهام - كل ذلك في مكان واحد. لن تضيع القرارات وعناصر العمل المهمة في الفوضى.

يمكنك أيضًا ترحيل الملاحظات وعناصر الإجراءات إلى الاجتماع التالي، بحيث يكون لديك سجل واضح لما تمت مناقشته واتخاذ قرار بشأنه. يساعدك ذلك على تتبع تقدم المشروع ومتابعة العناصر المعلقة وضمان المساءلة - كل ذلك في واجهة سهلة الاستخدام.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك بدء اجتماعات Zoom وحضورها مباشرةً من مهامك أو محادثاتك في ClickUp باستخدام تكامل Zoom في ClickUp . الانتقال من مناقشات المهام إلى مكالمات الفيديو دون مغادرة ClickUp!

احصل على السبق في اجتماعاتك مع إمكانية الوصول إلى مكتبة القوالب في ClickUp Meetings

بالإضافة إلى ذلك، مع قوالب الاتصالات الجاهزة للاستخدام في ClickUp (مثل قالب إدارة المؤتمرات ClickUp )، يمكنك بناء خطة محكمة تجعل كل اجتماع أكثر إنتاجية وتحتفظ بسجل واضح لالتزامات الفريق وتحديثات المشروع.

قالب اجتماعات ClickUp

إذا سألتنا، فإننا نقترح إعطاء قالب اجتماعات ClickUp لقطة

يوفر لك هذا الإطار القابل للتخصيص بالكامل والمصمم مسبقًا أساسًا متينًا للبدء. يأتي مع:

مجموعة من الحالات المخصصة المحددة مسبقًا لمراقبة تقدم المهام (على سبيل المثال، مجدول، قيد التقدم، مفتوح، مغلق)

مستويات الأولوية والفئات من أجل رؤية أفضل لمرحلة كل اجتماع. هذا يجعل من السهل تتبع التقدم المحرز وضمان عدم تفويت عناصر العمل ونقاط المناقشة

خيارات عرض متعددة لتناسب سير عمل فريقك: طريقة عرض القائمة التقليدية، ولوحة كانبان المرئية، والتقويم، وخيط محادثة مدمج

الميزة رقم 3: تدوين الملاحظات والنسخ التلقائي لاجتماعاتك ClickUp Brain الذكاء الاصطناعي الأصلي للمنصة، وهو مساعد معرفي ذكي داخل مساحة عملك.

اطلب من ClickUp Brain نسخ مقاطعك تلقائيًا والوصول إلى الملامح الرئيسية

تعمل ميزة النسخ التلقائي على تحويل محتوى الفيديو الخاص بك إلى معرفة قابلة للبحث. هذا يجعل من السهل البحث في مقاطع الفيديو، والانتقال إلى طوابع زمنية محددة، واستخراج مناقشات أو قرارات أو تفسيرات محددة دون مشاهدة التسجيل بالكامل.

يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي أيضًا إنشاء ملاحظات الاجتماع تلقائيًا وجداول الأعمال، بالإضافة إلى تلخيص محاضر الاجتماعات بالثواني

دع ClickUp Brain يبحث عن ما تحتاجه بدلاً من القيام بذلك بنفسك

يمكن لأعضاء الفريق حتى طرح أسئلة حول مقطع فيديو، وسيقوم ClickUp Brain بتمشيط النصوص لتقديم الإجابات ذات الصلة.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه الأداة تلقائياً بإنشاء عناصر العمل والمهام الفرعية أثناء المناقشات. لذلك، بحلول الوقت الذي ينتهي فيه اجتماعك، يتم تسجيل جميع القرارات والمسؤوليات الرئيسية وتكون جاهزة للمتابعة.

وبهذه الطريقة، تتضاعف إنتاجيتك، ولا تغيب عن ذهنك أبداً الرؤى القيّمة في ساعات من اللقطات.

ميزة إضافية: المضي قدماً مع المحادثات الفورية واللوحات البيضاء

ماذا لو احتجت على الفور إلى مناقشة أمر ما مع أعضاء فريقك؟ انتقل إلى انقر فوق الدردشة . فهو يجمع كل محادثاتك الفردية والجماعية وتعليقاتك وتحديثاتك ونشاط مشروعك في مكان واحد، بحيث يمكنك الانتقال بسلاسة من المناقشة إلى العمل دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات.

حافظ على مزامنة المناقشات مع المهام للحصول على سير عمل واضح ومتكامل باستخدام ClickUp Chat

حوّل أي رسالة إلى مهمة بنقرة واحدة. يمكن للذكاء الاصطناعي في ClickUp التقاط السياق من محادثاتك وإنشاء مهام مفصّلة جاهزة للتنفيذ، مما يوفر عليك عناء الإدخال اليدوي. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ذكر مهمة أو مستند في الدردشة إلى إنشاء روابط لتلك العناصر تلقائياً.

👀 هل تعلم؟

تشتمل أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى في دردشة ClickUp على إجابات بالذكاء الاصطناعي من سجل الدردشة والتطبيقات المتصلة، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي لتلخيص المواضيع التي فاتتك.

هل تحتاج إلى إجراء مناقشة مباشرة؟ تتيح لك ميزة SyncUps في دردشة ClickUp إجراء مكالمات الفيديو والصوت مباشرةً داخل مساحة العمل الخاصة بك. يمكنك مشاركة شاشتك، وربط المهام أثناء المكالمة، وحتى جعل الذكاء الاصطناعي يلخص الاجتماع وإنشاء عناصر الإجراءات باستخدام ميزة "المتابعة" بعد ذلك.

قم بالعصف الذهني بصريًا وحوّل أفضل أفكارك إلى مهام باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards

إذا كنتَ أنت وفريقك من النوع الذي يعتمد على اللوحات البيضاء, ClickUp Whiteboards مثالية لك. فهي تسمح لك بتخطيط الأفكار وتصميم سير العمل وإجراء المناقشات الاستراتيجية في مكان واحد.

💡 نصيحة احترافية: استخدم هذه قوالب السبورة البيضاء لتوفير الوقت وتنظيم أفكارك بسرعة. فهي تساعدك على العمل بكفاءة وتنشيط العمل الجماعي من خلال جعل فريقك على نفس الصفحة.

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/مستخدم شهريًا

7 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا

12 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

ما هو Microsoft Teams؟

عبر فرق مايكروسوفت Microsoft Teams هو مركز تعاون متعدد الاستخدامات حيث يمكنك الدردشة وعقد الاجتماعات الافتراضية ومشاركة الملفات والعمل على المستندات مع فريقك. كما أن تكامله الفريد مع Microsoft 365 يجعله مثاليًا للشركات التي تستخدم هذا النظام البيئي، مما يسهل سير العمل مع تطبيقات مثل Word وExcel وOutlook.

متوفر على الهاتف المحمول، يبقيك Teams على اتصال في أي مكان. يوفر Teams قنوات مخصصة، ومكالمات صوتية ومرئية عالية الجودة، ومشاركة الشاشة للتواصل مع الجميع، سواء لتسجيل الوصول السريع أو لحدث افتراضي كبير.

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ميزات Microsoft Teams

لنستعرض بعض الميزات البارزة في Teams.

الميزة رقم 1: تسجيل الاجتماعات واستضافة أحداث مباشرة لآلاف الحاضرين

أصبحت Teams أداة قوية لعقد مؤتمرات الفيديو، حيث تدعم ما يصل إلى 10000 مشارك مع مدة مكالمة غير محدودة.

عبر Microsoft Teams

يأتي مع كل ما تحتاجه للحصول على تجربة اجتماع مثمرة: التعليقات المباشرة وخيارات التسجيل ومشاركة الشاشة وكبح الضوضاء لتصفية أصوات الخلفية. تتيح الغرف الجانبية إمكانية إجراء مناقشات جماعية أصغر، بينما تخلق الخلفيات القابلة للتخصيص ووضع Together Mode إحساساً أكثر طبيعية.

ومع ذلك، خلال الاجتماعات المخصصة للغاية، واجه المستخدمون أوقات تحميل بطيئة بدون اتصال عالي النطاق الترددي. لذلك، من الجيد دائماً تحديث المتصفح بانتظام للحصول على أفضل أداء.

عبر Microsoft Teams

يدعم Teams الندوات عبر الويب مع ما يصل إلى 1000 مشارك تفاعلي و20 ألف مشارك للعرض فقط، ويوفر التسجيل وعناصر التحكم في المضيف وردود الفعل المباشرة وتتبع الحضور والتحليلات.

يمكنك دعوة شركاء خارجيين من خلال وصول الضيوف و Teams Connect، وإضافتهم إلى القنوات، ومشاركة الملفات بأمان مع الأمن السيبراني القوي من Microsoft.

الميزة رقم 2: إعداد قنوات المحادثة والوصول إلى الملفات مباشرةً من مجموعة Microsoft

Teams خبير في الحفاظ على تواصل الفريق في مكان واحد

يمكنك إعداد قنوات مخصصة لمشاريع أو مواضيع مختلفة، مما يقلل من فوضى الرسائل ويحافظ على تركيز المحادثات.

عبر Microsoft Teams

القناة العامة هي المحور الرئيسي للتحديثات على مستوى الفريق (وداعاً لرسائل البريد الإلكتروني على مستوى الشركة!)، بينما تتيح لك القنوات المخصصة التركيز على مناقشات أكثر استهدافاً.

هل تحتاج إلى مدخلات شخص ما؟ ما عليك سوى تضمين @إشارة إليهم لإشراكهم في المحادثة، وهذا يبقي الجميع على اطلاع.

عبر Microsoft Teams

ميزة أخرى كبيرة هي تكامل Teams المحكم مع أدوات المستندات في Microsoft 365. يسمح لك التطبيق بالوصول إلى الملفات والتسجيلات ومشاركتها وتحريرها مباشرةً من SharePoint وOneDrive، لذا لا داعي للتبديل بين الأنظمة الأساسية المختلفة.

الميزة رقم 3: تبسيط عبء العمل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والروبوتات

يوفر Teams، المدعوم من Microsoft Copilot، مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المصممة للتعامل مع المهام الشاقة نيابةً عنك.

عبر Microsoft Teams

واحدة من أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي فائدة هي الخلاصة. يمكن لهذه الأداة الموجودة ضمن علامة التبويب "الخلاصة" في تقويم Teams والدردشة الخاصة بك، أن تنشئ تلقائياً:

ملخصات الاجتماعات والنقاط الرئيسية

النقاط البارزة المخصصة لكل حاضر

سهولة الوصول إلى التسجيلات والنصوص

جداول أعمال الاجتماعات والملاحظات

عبر Microsoft Teams

بالإضافة إلى ذلك، يقدم Teams مجموعة من الروبوتات المتخصصة لمساعدتك. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك الروبوت TellMe bot، الذي يعمل بمثابة مرحل معلومات ذكي ويمنحك وصولاً سريعاً إلى المعلومات التنظيمية الأساسية من جميع تطبيقات Microsoft 365.

عبر Microsoft Teams

تشمل الروبوتات الأخرى شائعة الاستخدام روبوت بولي لإنشاء استطلاعات الرأي وإدارتها و روبوت الإحصائيات لأتمتة جدولة التقارير وتسليمها.

يمكنك أيضًا تصميم روبوتاتك الخاصة إذا كنت بحاجة إليها!

ميزات Teams الأخرى ذات الصلة: المراسلة الفورية واللوحات البيضاء القابلة لإعادة الاستخدام

إحدى الميزات الرئيسية لـ Teams هي المراسلة الفورية التي تربط الأشخاص بشكل فردي أو في مجموعات بسرعة.

عبر Microsoft Teams

تسمح واجهة الدردشة بتنسيق النص المنسق ونقل الملفات ومقتطفات التعليمات البرمجية و@الإشارات لجذب انتباه الأشخاص المناسبين، مما يساعد الفرق على البقاء على نفس الصفحة حتى من مسافة بعيدة.

عبر Microsoft Teams

إذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر لمناقشة أفكارك، يمكنك استخدام السبورات البيضاء الخاصة بالاجتماع للرسم والكتابة والتعليق على لوحة مشتركة، مما يعيد إحساس جلسة العصف الذهني الشخصية.

يمكن حفظ اللوحة البيضاء وإعادة النظر فيها، مما يسمح للفرق باستكمال ما بدأوه في الاجتماعات المستقبلية.

تسعير Microsoft Teams

خطط الصفحة الرئيسية

مايكروسوفت Teams: مجانية

مجانية مايكروسوفت 365 شخصي: 6.99$/شهرًا

6.99$/شهرًا مايكروسوفت 365 العائلي: 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

خطط الأعمال

مايكروسوفت مايكروسوفت تيمز إسنشيالز: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

4 دولارات شهرياً لكل مستخدم مايكروسوفت 365 للأعمال الأساسية: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم مايكروسوفت 365 Business Standard: 12.50 دولار شهرياً لكل مستخدم

ClickUp مقابل Teams: مقارنة الميزات

قبل المضي قدماً في التفاصيل الدقيقة، إليك نظرة عامة سريعة على ميزات كلا النظامين الأساسيين.

ميزات ClickUp Microsoft Teams مكالمات فيديو ومكالمات صوتية ومرئية فردية وجماعية نعم نعم نعم نعم ندوات عبر الإنترنت على نطاق واسع لا نعم، تسمح بما يصل إلى 1000 عضو تفاعلي و20000 عضو للعرض فقط مشاركة الشاشة نعم نعم نعم تسجيل الفيديو نعم، يقوم مركز المقاطع بتخزين الملفات وتنظيمها تلقائيًا نعم، يتم حفظ الاجتماعات المسجلة في OneDrive المراسلة الفورية والدردشة نعم نعم المجموعات والقنوات والمواضيع نعم نعم نعم نعم مشاركة الملفات نعم، جميع الملفات متوفرة في نفس النظام الأساسي نعم، يمكن الوصول إلى الملفات مباشرةً من Teams مع SharePoint وOneDrive التعليقات والتعليقات نعم نعم نعم نعم الملصقات وصور GIF والرموز التعبيرية نعم نعم نعم السبورة البيضاء نعم، تحتوي على أدوات متقدمة للعصف الذهني وتخطيط الأفكار نعم، لوحات بيضاء أساسية وقابلة لإعادة الاستخدام مع كل اجتماع تعليقات وترجمة مباشرة لا نعم النسخ التلقائي وتدوين الملاحظات نعم (للمقاطع) نعم أدوات الذكاء الاصطناعي للملخصات الذكية والبحث عن المواضيع نعم؛ تلخيص المحادثات وإبراز الرسائل الرئيسية وتحديد عناصر العمل وتحويل مقاطع الفيديو إلى دليل قابل للبحث نعم، تلخيص المحادثات وطرح الاستفسارات على الروبوتات المتخصصة التقويمات المشتركة نعم نعم نعم تحويل الرسائل إلى مهام نعم، تحويل الرسائل مباشرةً إلى مهام وإدارتها على الفور نعم؛ ولكن هذا جزء من الباقات المميزة عرض المستندات وتحريرها نعم نعم؛ لكن ذلك يتطلب التبديل إلى تطبيق مختلف مساحات مشاريع متعددة نعم لا أذونات المشاركين نعم نعم نعم عمليات التكامل نعم، أكثر من 1000 عملية تكامل مع جميع أنواع أدوات العمل، بما في ذلك تطبيقات Microsoft نعم؛ يتكامل مع أكثر من 700 تطبيق قوالب الاجتماعات نعم نعم نعم نعم المصادقة الثنائية وتشفير البيانات نعم نعم نعم تطبيقات الهاتف المحمول وسطح المكتب نعم نعم نعم نعم الأسعار خطط مجانية ومدفوعة تبدأ من 7 دولارات/مستخدم/شهر مجاناً، خطط أعمال مدفوعة تبدأ من 4 دولارات/مستخدم/شهر

والآن، دعنا نقارن بينهما بالتفصيل:

1. مكالمات الفيديو

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تتيح ميزة SyncUps إجراء مكالمات الفيديو بسهولة لإجراء مناقشات فردية أو جماعية. يمكن تسجيل هذه المكالمات وتخزينها في Clips Hub، حيث يمكن للمستخدمين التعليق على هذه المقاطع ومشاركتها مع أشخاص من داخل المؤسسة وخارجها.

يمكنك أيضاً مشاركة شاشتك والتعاون باستخدام اللوحات البيضاء، مع حفظ كل شيء تلقائياً لسهولة الوصول إليه لاحقاً.

الفرق

يدعم Microsoft Teams كل شيء بدءاً من المكالمات الفردية إلى الندوات عبر الإنترنت مع ما يصل إلى 20000 مشارك، بما في ذلك الضيوف.

يمكن تسجيل المكالمات على OneDrive أو SharePoint، وهناك خيارات لمشاركة الشاشة، والتعليقات التوضيحية والتعليقات التوضيحية والتعليقات التوضيحية المباشرة (مع الترجمة) واللوحات البيضاء القابلة لإعادة الاستخدام. تخلق الخلفيات المخصصة ووضع Together Mode المدعوم بالذكاء الاصطناعي إحساساً طبيعياً داخل المكتب لتقليل الإرهاق.

🏆 الفائز: بينما يغطي ClickUp الأساسيات، يقدم Microsoft Teams أدوات أكثر قوة لعقد مؤتمرات الفيديو، مما يجعله خيارًا أقوى للاجتماعات والندوات الأكبر حجمًا.

2. الدردشة والمراسلة الفورية

ClickUp

يجمع ClickUp Chat بين المراسلة وإدارة المشروع في مساحة عمل واحدة، مما يتيح لك التبديل بسهولة بين المهام والتعليقات والمستندات. يمكنك حتى تحويل التعليقات وملاحظات الاجتماعات إلى مهام، لكننا سنتوسع في هذا الأمر بعد قليل.

يتيح لك ClickUp أيضًا تنظيم الدردشات من خلال إنشاء مساحات تعكس هيكل فريقك، مما يسهل العثور على المناقشات. بالنسبة للتحديثات المهمة، توفر ميزة المنشورات (على غرار القناة العامة في Teams) مكاناً مركزياً للإعلانات. مع خيارات للمحادثات الفردية، والتذكيرات، ومكالمات المزامنة (مكالمات صوتية ومرئية)، تُعد ClickUp Chat طريقة سريعة للبقاء على اتصال مع فريقك.

الفرق

المراسلة السريعة في الوقت الحقيقي للمحادثات الفردية أو الجماعية هي إحدى ميزات Teams الرئيسية التي تقلل من الحاجة إلى رسائل البريد الإلكتروني. يمكنك تثبيت الرسائل وتنسيق النص واستخدام الرموز التعبيرية وصور GIF والميمات المخصصة لجعل الدردشات أكثر جاذبية.

بالنسبة للتحديثات المهمة، يمكنك وضع علامة "مهم" أو "عاجل" على الرسائل، حيث ترسل الأخيرة تنبيهات متكررة لضمان الانتباه إليها. استهدف أشخاصًا محددين باستخدام @إشارات، أو استخدم @القناة لإخطار الجميع في سلسلة الرسائل. لديك أيضًا خيار كتم صوت رسائلك من أجل العمل المركّز.

🏆 الفائز: الجمع بين إدارة المشروع والتواصل في مكان واحد يقلل من ضرائب التبديل ويعزز التركيز والإنتاجية.

3. إدارة المهام المتكاملة

ClickUp

تفخر ClickUp بتحويل الأفكار إلى أفعال. يمكنك بسهولة تحويل الرسائل أو التعليقات أو ملاحظات الاجتماع أو الأفكار البارزة من جلسات السبورة البيضاء إلى مهام قابلة للتنفيذ وتعيينها لأعضاء الفريق على الفور. بالإضافة إلى ذلك، تظل جميع مهامك متاحة داخل الدردشة أو السبورة البيضاء أو الملاحظات، مما يسهل مراقبة المواعيد النهائية والأولويات ومُتتبعات التقدم في مكان واحد.

الفرق

إدارة المهام في Teams هي ميزة مخصصة للأعضاء المميزين فقط. باستخدام الأدوات المدمجة مثل Planner و To Do، يمكنك إنشاء المهام وتعيين المواعيد النهائية وتعيين المسؤوليات وتتبع التقدم المحرز مباشرةً داخل واجهة Teams. هذا يجعل من السهل رؤية الجداول الزمنية للمشروع ومن المسؤول عن ماذا، مما يساعد الفريق على إدارة المشاريع والمواعيد النهائية بشكل أكثر فعالية.

🏆 الفائز: عندما يتعلق الأمر بإدارة المهام، يستحوذ تطبيق ClickUp على الكعكة بميزاته القوية، وكلها متوفرة في مكان واحد دون الحاجة إلى مشاركة تطبيقات أخرى (على عكس Teams).

4. قدرات الذكاء الاصطناعي

*ClickUp

تقوم أداة الذكاء الاصطناعي المدمجة في ClickUp -ClickUp Brain - بنسخ محتوى الفيديو تلقائيًا في المقاطع، وتحويله إلى قاعدة بيانات قابلة للبحث في بضع دقائق فقط. يمكنك البحث بسهولة عن التفاصيل المهمة في النصوص أو السماح للأداة بالقيام بذلك.

بعد الاجتماعات، يمكن أن يساعدك ClickUp Brain أيضًا في تلخيص ملاحظات الاجتماع وإنشاء المهام وعناصر العمل حتى يكون كل شيء منظمًا. كما يمكنها أيضاً أن تطلعك على ما فاتك من محادثات، وتسلط الضوء على الرسائل الرئيسية، وتصفية التفاصيل غير الضرورية حتى تتمكن من التركيز على الأشياء المهمة.

الفرق

يحتوي Microsoft Teams أيضاً على أداة ذكاء اصطناعي تلخص الاجتماعات وتنتج نسخاً تلقائية، مما يسهل على الجميع تذكر المناقشة. ويمكنها إنشاء ملخصات مخصصة لكل شخص، مما يضمن حصوله على النقاط الرئيسية التي تهمه.

لدى Teams أيضاً العديد من الروبوتات المتخصصة التي يمكنها الإجابة عن الأسئلة، وإجراء استطلاعات الرأي، وتقديم الإحصائيات. ومع ذلك، قد يكون العثور على الروبوت المناسب أمرًا صعبًا، حيث قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتنقل بين الخيارات.

🏆 الفائز: مرة أخرى، يأتي ClickUp في المقدمة بفضل نهجه المنظم، الذي يحافظ على كل شيء في مكان واحد أثناء الاجتماعات.

5. التكامل

ClickUp

مع أكثر من 1000 عملية تكامل، يتصل ClickUp بسهولة بالأدوات الشائعة مثل Google Drive وSlack وZoom وGitHub. وهو يتيح للمستخدمين جلب المستندات وإدارة الاتصالات وتتبع التقدم المحرز في مكان واحد. يمكنك أيضًا تخصيص سير عملك من خلال أتمتة المهام ومزامنة البيانات عبر جميع المنصات.

الفرق

Teams هي أداة التعاون الأصلية لمايكروسوفت 365، لذا فإن تكاملها مع نظام مايكروسوفت البيئي هو الأقوى بشكل غير مفاجئ. فهو يتيح لك التنقل بسرعة بين إرسال البريد الإلكتروني ومشاركة الملفات وجدولة الاجتماعات باستخدام أدوات مثل Outlook وOneDrive وSharePoint. كما أنه يتصل بـ أكثر من 700 تطبيق خارجي بحيث يمكن للمستخدمين إضافة ميزات إضافية لإدارة المشاريع أو تصميم استطلاعات الرأي مباشرةً في قنواتهم.

🏆 الفائز: يعتمد ذلك. إذا كان عملك يعمل على أدوات مختلفة، فإن ClickUp هو أفضل فرصة لك. ولكن إذا كان فريقك منغمساً بالفعل في بيئة مايكروسوفت، فقد يكون Teams أفضل لك.

6. التسعير

انقر فوق

يركز تسعير ClickUp على ميزات الإدارة الخاصة به ويقدم هيكلاً واضحاً متدرجاً ليناسب مختلف أحجام الفرق واحتياجاتها.

إذا كنت تبدأ للتو، اختر الإصدار المجاني. ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى ميزات متقدمة، يمكنك استكشاف الباقات المدفوعة، والتي تبدأ من 7 دولارات لكل مستخدم شهرياً. يحتوي ClickUp على خيار المؤسسات للمؤسسات الكبيرة، ولكنك ستحتاج إلى التواصل للحصول على تفاصيل الأسعار.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأي شخص الوصول إلى ClickUp Brain مقابل 7 دولارات إضافية لكل عضو في مساحة العمل كل شهر.

الفرق

تقدم Microsoft Teams أيضًا خيارًا مجانيًا بميزات أساسية. وتوفر الباقات المدفوعة خيارات للاستخدام الشخصي والتجاري على حد سواء، مما يسهل على من يحتاجون فقط إلى أدوات الدردشة والتعاون البدء بتكلفة أقل.

تبدأ الباقات الشخصية من 6.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، بينما تتراوح باقات الأعمال من 4 دولارات إلى 12.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا.

🏆 الفائز: من بين الاثنين، تمتلك Teams أرخص خطة . ومع ذلك، فإن الخيار الأفضل يعتمد على احتياجاتك - إدارة المشاريع المتقدمة من ClickUp أو أدوات التواصل المتكاملة من Microsoft Teams.

ClickUp مقابل Teams على Reddit

لفهم هذه المقارنة بشكل أفضل، راجعنا ما قاله مستخدمو ريديت عن هذه الأدوات.

يميل أصحاب الشركات الصغيرة إلى حب المظهر الشامل الذي يجلبه ClickUp إلى الطاولة. وبفضل القدرة على التعامل مع جزء كبير من العمليات التجارية الأساسية، فقد أصبحت تحظى بشعبية كبيرة، خاصة بين الشركات الناشئة.

إليك ما يقوله GeekyBlogger:

أنا أدير شركة صغيرة على الإنترنت (مدونة تقنية) و أستخدم ClickUp (خاصة مع الحقول المخصصة وطرق العرض) لكل شيء تقريبًا. بدلاً من Slack، أستخدم طرق عرض المحادثة (قنوات الدردشة) في ClickUp. بدلاً من إدارة علاقات العملاء المنفصلة، أستخدم حقولاً مخصصة مثل "قيمة الصفقة" في ClickUp. على الرغم من أن ClickUp يسمي كل قائمة أو إدخال لوحة مهمة، إلا أنه يمكن أن يكون أيضاً جهة اتصال أو مقالة في موقع ويب أو حملة تسويقية أو مشروع. وبهذه الطريقة، لن تضطر إلى الدفع مقابل أدوات متعددة ويمكنك العثور على جميع المعلومات المهمة في مكان واحد

GeekyBlogger

وفي الوقت نفسه، أعجب بعض مستخدمي ClickUp بميزات الدردشة الجديدة والمحسّنة.

يقول Redditor JordyGG

I أحب ميزة الدردشة لاستخدامها من قبل عملائنا عبر البريد الإلكتروني. هذا يجعل اتصالاتنا غير المتزامنة أكثر توجيهاً."

رد مستخدم آخر

The محادثة ClickUp الجديدة موجودة في المستوى الأعلى ، سواء على سطح المكتب أو الهاتف المحمول. من السهل جدًا الدخول والدردشة، لمعرفة ما إذا كانت هناك أشياء يجب الرد عليها، وما إلى ذلك

ومع ذلك، فقد اشتكى بعض المستخدمين من منحنى التعلم (بسبب ميزات التخصيص) والأخطاء العرضية التي تؤدي إلى تأخيرات صغيرة من وقت لآخر.

لدى MS Teams عدد كبير من المتابعين. بعض المستخدمين من كبار المعجبين بقدراته على التكامل مع بيئة مايكروسوفت.

الشيء الرائع في تطبيق teams هو أنه يجمع بين Slack وzoom وOneDrive وجميع تطبيقات Office وTrillo/notion/أيًا كان في تطبيق واحد. كانت شركتي تستخدم برامج مختلفة من قبل وبالكاد كانت تتواصل مع بعضها البعض، لذا فإننا نستبدل كل شيء ببطء، وكذلك عملاؤنا سليديكانسر ومع ذلك [لا يحب بعض مستخدمي Redditors التبديل بين قسمي Teams والدردشة](https://www.reddit.com/r/MicrosoftTeams/comments/1cpuc72/comment/l3n6f0b/?utmمصدر=مشاركة&utm_medium=web3x&utm_name=web3xcss&utm_medium=1&utmcontent=share_button) لأنهما قسمان منفصلان في المنصة. وفي الوقت نفسه، يجد البعض الآخر أن منحنى التعلُّم حاد للغاية، مما يدفعهم إلى البحث عن بدائل للفرق .

يقول جرايسكي 311,

The المشكلة الأكبر هي منحنى التعلم _. الأهم من ذلك، تعلم ما هي الدردشات وما هي القنوات واستخدامها بشكل صحيح. ثم فهم كيفية ارتباط ذلك بموقع الفريق في Sharepoint، وكيفية مشاركة الملفات بشكل صحيح. لقد رأيت أشخاصًا ينشرون فرقًا في مؤسساتهم بأكملها دون تدريب أي شخص على كيفية استخدامها ويؤدي ذلك إلى الكثير من الإحباط والأخطاء

إذا كنت ترغب في استخدام أداتي تعاون الفريق معًا، يمكنك دمج Teams مباشرةً في ClickUp واستمتع بأفضل ما في العالمين.

ما هي أداة التعاون التي تسود؟

بين التبديل المستمر بين التطبيقات، وإدارة المهام المحدودة، والذكاء الاصطناعي الأساسي في Teams، من السهل أن تشعر بالإحباط بسبب التأخيرات الصغيرة التي تتراكم بمرور الوقت.

يعالج ClickUp هذه المشكلات بشكل مباشر. بفضل ميزات المهام القوية، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص، وأدوات التواصل السلسة، والذكاء الاصطناعي المدمج، فإن ClickUp ليس فقط مناسبًا تمامًا لتعاون الفريق وإدارة سير العمل في مكان واحد.

وهذا ما يجعله البطل في مقارنتنا وجهاً لوجه!

هل أنت مستعد لسد الفجوات بين التعاون وإدارة المشاريع؟ جرّب ClickUp اليوم !