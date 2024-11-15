أفضل قوالب سلاك لتبسيط سير العمل (مع أمثلة وبدائل)

Slack اسم معروف في عالم تطبيقات المراسلة.

ولكن بصرف النظر عن أنه يجعل التواصل سهلاً، فإنه يمكن أن يساعدك أيضاً على تحسين سير العمل.

سواء كنت تقوم بتبسيط سير عمل تطوير البرمجيات أو تتبع الأخطاء وطلبات الميزات، يمكن أن تساعدك قوالب Slack على القيام بكل ذلك.

يناقش هذا المنشور قائمةً بقوالب Slack التي يمكنك استخدامها لإعداد مهام سير عمل سهلة وبدون تعليمات برمجية (تقريباً). بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على قائمة من القوالب البديلة!

ما الذي يجعل قالب سلاك جيداً؟

يمكن أن تساعدك قوالب سلاك في أتمتة العمليات الروتينية مما يتيح لك قضاء المزيد من الوقت في العمل على المهام الاستراتيجية عالية القيمة. فيما يلي بعض العوامل التي تجعل قالب سلاك جيداً:

هيكل واضح المعالم : اختر قالبًا يحتوي على أقسام واضحة ذات تدفق منطقي وغرض معلن ودليل للبدء مع تعليمات واضحة حول كيفية استخدامه

: اختر قالبًا يحتوي على أقسام واضحة ذات تدفق منطقي وغرض معلن ودليل للبدء مع تعليمات واضحة حول كيفية استخدامه إمكانية الوصول : احصل على قوالب يسهل الوصول إليها مجاناً أو بأسعار معقولة. احرص أيضًا على أن تكون قوالب خالية من التعليمات البرمجية حتى تتمكن حتى الفرق غير التقنية من استخدامها بسهولة

: احصل على قوالب يسهل الوصول إليها مجاناً أو بأسعار معقولة. احرص أيضًا على أن تكون قوالب خالية من التعليمات البرمجية حتى تتمكن حتى الفرق غير التقنية من استخدامها بسهولة المرونة : المرونة : تأكد من أن قوالب سلاك مرنة بما يكفي للتكيف مع سيناريوهات مختلفة. يجب أن تكون قادرًا على تخصيصها وفقًا لاحتياجاتك. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون قابلة للتطوير لاستيعاب احتياجات الفرق المتنامية

: تأكد من أن قوالب سلاك مرنة بما يكفي للتكيف مع سيناريوهات مختلفة. يجب أن تكون قادرًا على تخصيصها وفقًا لاحتياجاتك. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون قابلة للتطوير لاستيعاب احتياجات الفرق المتنامية سهلة الاستخدام: اختر قوالب Slack سهلة الاستخدام وذات تنسيق متجاوب مع الأجهزة المحمولة حتى تتمكن من استخدامها أثناء التنقل

## قوالب سلاك لسير العمل

هل سبق لك أن فكرت في استخدام Slack لإدارة المشاريع ? إذا لم يكن الأمر كذلك، فإليك كيف يمكن أن تساعدك تدفقات عمل Slack في مشاريع تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك.

قوالب سلاك قم بأتمتة أي شيء بدءًا من تسجيلات المراجعة الأسبوعية إلى التذكيرات. إنها واحدة من أفضل وظائف سلاك التي تساعد المهندسين والمطورين على التركيز على حل المشاكل الأكثر تعقيداً.

عبر سلاك إذا كان Slack هو موقعك الرسمي تطبيق تواصل الفريق وترغب في أتمتة عمليات تسجيل الوصول الأسبوعية للفريق، كل ما عليك فعله هو اختيار سير عمل تسجيل الوصول الأسبوعي من نافذة أتمتة Slack Automations.

هذا ما سيبدو عليه سير عملك. ببساطة قم بتحديث التفاصيل، وانقر فوق حفظ، وستكون جاهزًا للانطلاق!

عبر سلاك بهذه الطريقة، يمكنك إعداد سير عمل مخصص يوفر تفاصيل مثل الرسالة والقناة والمحادثات التي سيتم إرسال الردود إليها. إليك مجموعة من قوالب سير عمل Slack لتفريغ بعض الأعمال.

احصل على ردود الفعل بدون اجتماعات جماعية

عبر سلاك في حين أن جمع الملاحظات أمر أساسي، إلا أن اجتماعات Slack Huddles المتكررة يمكن أن تعطل سير العمل الفردي. استخدم قوالب سلاك لـ إنشاء نماذج لأي قناة يناقش فيها زملاؤك في الفريق العمليات والأفكار والأخطاء المحتملة والاقتراحات.

اجعل الأمور بسيطة - ما عليك سوى إضافة سؤالين أو ثلاثة أسئلة سريعة، ويمكنك تنفيذ أفضل الممارسات أو الاقتراحات تلقائيًا في عمليات التطوير الخاصة بك.

إليك تسلسل سير العمل الذي تحتاجه لإنشاء نموذج ملاحظات:

إرسال ملخص للمدخلات إلى قنوات Slack محددة

ابدأ برابط النموذج

جمع الملاحظات حول عملية أو فكرة أو خطأ ما

عبر سلاك

الموافقة على الطلبات في ثوانٍ

سواء كان طلب تغيير أو طلب إعداد تقرير أو ميزة أو طلب عميل، فإن التأخير الطفيف في الموافقة يمكن أن يؤخر الموعد النهائي بأكمله. لذا، لماذا لا تنشئ سير عمل للموافقة يتيح لك تتبع الطلبات والموافقة عليها بسرعة؟

عبر سلاك كل ما عليك فعله هو فتح أداة إنشاء سير العمل في Slack واختيار ما يلي:

ابدأ برابط في سلاك

اجمع المعلومات في رابط النموذج - طلب ميزة أو طلب تغيير أو طلب إبلاغ

أرسل رسالة في القناة لرؤية الفريق ورسالة مباشرة إلى الشخص الذي قدم الطلب، لتأكيد الاستلام

اجمع الأصوات على اقتراح

عبر سلاك من أذكى الطرق لاستخدام أداة إنشاء سير العمل في Slack: تنظيم نظام تصويت لاختيار أفضل الأفكار والتصاميم والفائزين.

لنفترض أنك قمت بإنشاء بعض مقترحات التصميمات التقنية وتريد اختيار أفضلها مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات فريقك.

ابدأ بنشر تصميمك في قناة Slack ذات الصلة. بعد ذلك، أبلغ الفريق باستخدام رمز تعبيري في عملية التصويت. سيتلقى أعضاء الفريق الذين تفاعلوا باستخدام رمز تعبيري نموذج تصويت في رسائل Slack الخاصة بهم. لتلخيص الأصوات، يمكنك تنزيل النتائج كملفات CSV.

إليك كيفية إنشاء سير العمل:

يبدأ عندما يتم استلام الرموز التعبيرية في القناة

إرسال نموذج التصويت عبر الرسائل المباشرة

إضافة صف في ورقة جوجل مع بيانات النموذج

إعطاء تذكيرات للمزامنة

عبر سلاك عندما تكون فرق التطوير مشغولة بالمهام، تكون عمليات المزامنة ضرورية لإبقاء الجميع على نفس الصفحة. بدلاً من مكالمات الفيديو، قم بجدولة عمليات المزامنة داخل قنوات Slack باستخدام القوالب.

باستخدام قالب Slack هذا، يمكنك إرسال تذكير سريع لفريقك لنشر تحديثاتهم في القناة. يمكنك تحديد سلسلة رسائل لجمع كل الردود للحفاظ على قناة سلاك منظمة وغير مرتبة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك البحث عما يعمل عليه الجميع لتجنب الارتباك وضمان عدم عمل أي شخص على نفس المهام.

اتبع هذا التسلسل لإعداد سير العمل:

ابدأ في وقت وتاريخ محددين

أرسل رسالة في القناة إلى فريقك لنشر التحديثات في سلسلة رسائل

قم بتشغيل وظيفة باستخدام رمز تعبيري

عبر سلاك باستخدام قالب Slack هذا، يمكنك تشغيل مهام سير العمل عندما يتفاعل شخص ما مع رسالة باستخدام رمز تعبيري. عندما يستخدم أحد أعضاء الفريق رمزًا تعبيريًا معينًا، يمكنك بدء رسالة توضح من استخدم الرمز التعبيري وإرسال نموذج للشخص لملء الطلب.

تمامًا مثل جمع الأصوات وتشغيل الوظائف، يمكنك استخدام هذه المشغلات لإنشاء مهام سير عمل معقدة جدًا. لتشغيل مهام سير العمل باستخدام رمز تعبيري، اتبع التسلسل نفسه:

➡️ ابدأ عند استخدام 👋الرموز التعبيرية كرد فعل في القناة

➡️ إرسال رسالة في الموضوع لإبلاغ الشخص المحدد الذي استخدم الرمز التعبيري.

إنشاء وتتبع تقارير الأخطاء الجديدة

يجب أن تكون قد استخدمت قنوات Slack والرسائل المباشرة والمكالمات و@الإشارات وغيرها. ولكن إليك طريقة لـ استخدام سلاك بشكل أكثر فعالية للإبلاغ عن الأخطاء وتبسيط عملية التطوير.

باستخدام قالب Slack هذا، يمكنك ربط العملاء والموظفين الذين يكتشفون خطأً ما بأداة تتبع الأخطاء في فريقك. وللقيام بذلك، قم بإعداد قناة مخصصة، مثل #app2.0-bugs، وانشر سير عمل قياسي للإبلاغ عن الأخطاء. سيساعدك هذا على إضافة "إنشاء مشكلة" كإجراء تلقائي في سير العمل.

اتبع هذا التسلسل لإعداد سير عمل الإبلاغ عن الأخطاء:

ابدأ برابط في Slack

اجمع التفاصيل المطلوبة للإبلاغ عن الخطأ في نموذج

قم بإنشاء مشكلة في أداة تتبع الأخطاء، مثل مشكلة في Jira باستخدام إدخال النموذج

إرسال رسالة تأكيد "تم تسجيل الخطأ

حدود استخدام قوالب سلاك لتطوير البرمجيات ## حدود استخدام قوالب سلاك لتطوير البرمجيات

من المهم الاعتراف بميزات Slack الإضافية وكيف ساعدت المستخدمين.

على سبيل المثال, روبوت سلاك أن يساعد الفرق على أتمتة التذكيرات وإشعارات @الإشارة وإرسال ردود مخصصة، وغير ذلك الكثير. وبالمثل، فإن أداة إنشاء سير العمل وقوالب Slack المُنشأة مسبقًا موجودة هنا لأتمتة جوانب معينة من سير العمل وجعل العمليات أكثر كفاءة.

ومع ذلك، هناك بعض القيود على استخدام قوالب Slack.

ميزة مدفوعة الأجر : قوالب Slack متاحة فقط على الباقات المدفوعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام قوالب سير العمل المدمجة المحدودة للغاية - الرسائل المجدولة، والتذكير بالاجتماعات، والإعداد، والإبلاغ عن الحوادث، ومكافآت الفريق، والملاحظات، وما إلى ذلك.

: قوالب Slack متاحة فقط على الباقات المدفوعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام قوالب سير العمل المدمجة المحدودة للغاية - الرسائل المجدولة، والتذكير بالاجتماعات، والإعداد، والإبلاغ عن الحوادث، ومكافآت الفريق، والملاحظات، وما إلى ذلك. إعداد معقد : تعتمد أداة إنشاء سير العمل على تعديلات مجزأة بدلاً من حل موحد. على الرغم من أن إعداد الملاحظات والتذكير بالاجتماعات بسيط إلى حد ما، إلا أنه غير مناسب لإعداد مهام سير عمل معقدة لتحسين سير عمل التطوير

: تعتمد أداة إنشاء سير العمل على تعديلات مجزأة بدلاً من حل موحد. على الرغم من أن إعداد الملاحظات والتذكير بالاجتماعات بسيط إلى حد ما، إلا أنه غير مناسب لإعداد مهام سير عمل معقدة لتحسين سير عمل التطوير الوظائف الأساسية : تحتوي قوالب Slack على تنسيق قياسي يقيد استخدامها. يمكنك استخدام القوالب فقط لأتمتة مهام سير العمل البسيطة مثل إعداد التقارير أو جمع الملاحظات أو الإعداد أو إرسال الرسائل أو نشر التحديثات

: تحتوي قوالب Slack على تنسيق قياسي يقيد استخدامها. يمكنك استخدام القوالب فقط لأتمتة مهام سير العمل البسيطة مثل إعداد التقارير أو جمع الملاحظات أو الإعداد أو إرسال الرسائل أو نشر التحديثات مقتصرة على مساحة عمل Slack : يقتصر إنشاء مهام سير العمل التي تبدأ برابط أو رد فعل تعبيري على مساحة عمل Slack الخاصة بك. لا يمكنك مشاركة الرابط عبر رسائل البريد الإلكتروني أو القنوات الأخرى لتشغيل سير العمل

: يقتصر إنشاء مهام سير العمل التي تبدأ برابط أو رد فعل تعبيري على مساحة عمل Slack الخاصة بك. لا يمكنك مشاركة الرابط عبر رسائل البريد الإلكتروني أو القنوات الأخرى لتشغيل سير العمل تعاون غير فعال: بينما يمكنك إضافة متعاونين إلى سير العمل، تسمح قوالب Slack بتعليقات محدودة. على سبيل المثال، لا يمكن للمتعاونين الخارجيين التواصل عبر عمليات سير عمل Slack

بدائل لقوالب سلاك

في حين أن قوالب Slack لها وظائف محدودة وإمكانية وصول محدودة، لدينا قائمة من القوالب بدون مشاكل سلاك . وهي مجانية تمامًا، ومدعومة بأكثر من 100 عملية أتمتة مخصصة، وتوفر التعاون في الوقت الفعلي بالإضافة إلى تعزيز الإنتاجية.

إليك القائمة

1. قالب جدول أعمال الاجتماعات ClickUp

قم بتخطيط جدول أعمال اجتماعك بشكل تعاوني باستخدام قالب جدول أعمال الاجتماع الخاص بـ ClickUp

سواء كانت مناقشة مطور أو اجتماع انطلاق المشروع, قالب جدول أعمال الاجتماع الخاص ب ClickUp يمنحك التخطيط اللازم لسرد تفاصيل الاجتماع - النوع والنطاق والموقع ورابط الاجتماع بالفيديو والتاريخ والوقت والمشاركين والمواضيع. باختصار، يساعد هذا القالب على ضمان أن يكون الاجتماع على المسار الصحيح مع الأهداف المحددة بوضوح.

إليك كيفية الاستفادة من هذا القالب:

تقسيم المهام وتعيين المسؤوليات

معالجة جميع مواضيع الاجتماع

ساعد فريقك على الاستعداد بشكل أفضل للاجتماع من خلال نظرة عامة على الموضوع

ضمان اجتماع منظم

ما أعجبنا: هذا انقر فوق المستند يحتوي القالب على طرق عرض مخصصة بما في ذلك Gantt والقائمة وعبء العمل والتقويم التي تساعدك على تخطيط جدول الأعمال (المواضيع والجداول الزمنية والأنشطة) مع فريقك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاركة جدول الأعمال تلقائيًا عبر رسائل البريد الإلكتروني دون تبديل علامات التبويب.

2. قالب قائمة النقر فوق

قالب قائمة النقر فوق القائمة

القوائم جزء لا مفر منه في عمليات البرمجيات. يستخدم المهندسون وفرق التطوير القوائم ل تنظيم وتتبع طلبات الميزات والأخطاء والمهام والمواعيد النهائية وقصص المستخدمين وغيرها. وهذا هو المكان الذي قالب قائمةClickUp's List Template في متناول اليد.

هذا القالب هو مزيج من الميزات الأساسية بالإضافة إلى الميزات المتقدمة التي تساعدك:

تقسيم المهام المعقدة إلى مهام فرعية يمكن إدارتها

تنظيم المهام وتحديد أولوياتها

اتباع تنسيق قياسي عند إنشاء القوائم

تتبع المهام المطلوبة، والأخطاء، وطلبات الميزات

الجزء الأفضل؟ يمكنك إعادة استخدام هذا القالب للعمليات المتكررة مراراً وتكراراً.

ما أعجبنا: يوفر القالب خيار "تضمين الفيديو" حيث يمكنك تحميل مقاطع فيديو لإضافة تفاصيل إضافية إلى مهامك.

💈نصيحة إضافية: يمكنك استخدام انقر فوق المهام المتكررة لأتمتة المهام لتكرارها بتردد محدد، مما يسمح لك بتعديل قائمتك بشكل دوري.

استخدم المهام المتكررة في ClickUp للبقاء على رأس عناصر العمل الأسبوعية أو الشهرية

3. قالب خطة الاتصال ClickUp

قالب خطة الاتصالات ClickUp

سواء أكنت تدير طلبات أصحاب المصلحة، أو تنفذ ملاحظات العملاء، أو تناقش أفكار الميزات الجديدة مع فريقك، فإن خطة التواصل القوية أمر لا بد منه. ومن أجل ذلك، تحتاج إلى نموذج خطة تواصل جيد . نموذج خطة التواصل الخاص بـ ClickUp يتيح لك إنشاء خطة اتصالات قابلة للتنفيذ تساعدك على

تحسين الاتصالات الداخلية والخارجية

تحديد أهداف التواصل، وأصحاب المصلحة، والجداول الزمنية

ضمان التواصل المتسق

تحديد أفضل قنوات التواصل

تتبّع جهود التواصل وقياسها

ما أعجبنا: يسمح لك هذا القالب بإنشاء حقول مخصصة لتتبع كل قناة اتصال - رسائل البريد الإلكتروني، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو منصات التواصل، أو مزيج من كل ذلك.

💡 نصيحة احترافية: الرافعة المالية مهام النقر فوق المهام لتحديد المهام المتعلقة بالتواصل مع أصحاب المصلحة في خطة التواصل الخاصة بك. سيساعدك هذا أيضًا على إدارة خطتك وتمكين رؤية أفضل.

التقط السياق المهم والمهام الفرعية والمرفقات ذات الصلة في مكان واحد باستخدام مهام ClickUp Tasks

4. قالب ويكي شركة ClickUp

قالب ويكي قالب شركة ClickUp

ال قالب قالب ويكي شركة كليك أب هو مساحتك الآمنة لتخزين جميع محتويات برامجك - من المستندات التقنية والعملية إلى مقتطفات التعليمات البرمجية وأطر العمل وهياكل البيانات.

ليس هذا فحسب، بل يحتوي هذا القالب على صفحات مخصصة لتسجيل معلومات الشركة - الأهداف والرسالة والقيم الأساسية ودليل الموظفين وصفحة القسم لتركيز المعلومات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والمبيعات والتسويق والموارد البشرية وغيرها.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

جعل وثائق تكنولوجيا المعلومات مركزية

تتبع موارد التطوير

تخزين تفاصيل الأدوات والأنظمة

تسهيل الوصول إلى المحتوى أثناء تنفيذ ضوابط الوصول

ما أعجبنا: يحتوي القالب على قسم "النماذج والموارد المستخدمة بشكل متكرر" مع نماذج طلبات النماذج، مثل نموذج طلب دعم تكنولوجيا المعلومات، والتي يمكنك استخدامها لتنظيم وتتبع الطلبات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

5. قالب الرسالة الفورية ClickUp

قالب الرسالة الفورية ClickUp

عند الإدراج إيجابيات وسلبيات Slack أحد أهم عيوب الأداة هي فقدان الرسائل المهمة.

مع وجود العديد من القنوات والمواضيع والرسائل المباشرة، من السهل فقدان المعلومات المهمة في بحر من المحادثات - على سبيل المثال، فكرة أفضل ميزة. هذا هو المكان الذي قالب الرسائل الفورية الخاص بـ ClickUp لتنظيم رسائلك في مكان واحد.

يمكن لهذا القالب مساعدتك:

تحديد أولويات المحادثات

صياغة الرسائل وتخزينها لتوفير الوقت

تحديد الأخطاء المطبعية والنحوية

الاستجابة السريعة للطلبات

توحيد رسائل العلامة التجارية وصوتها

ما أعجبنا: باستخدام هذا النموذج، يمكنك إنشاء غرفة دردشة داخلية، والتنقل عبر تطبيق المراسلة الخاص بك، وتنفيذ ممارسات المراسلة المضمنة في هذا النموذج.

6. قالب نموذج ملاحظات ClickUp

قالب ملاحظات الموظف ClickUp

سواء كانت ملاحظات فريقك حول سياسات تكنولوجيا المعلومات الجديدة أو ملاحظات الموظفين حول ثقافة الشركة، فإن نموذج الملاحظات إلزامي لبناء نظام ملاحظات سلس.

إن قالب ملاحظات الموظف ClickUp يمكّنك من جمع ملاحظات الموظفين وتتبعها واتخاذ إجراءات بشأنها. يساعدك هذا القالب على:

إنشاء نظام مراجعات منظم ومتسق

تتبع آراء الموظفين

ضمان الشفافية بين الموظفين والقيادة

توفير منصة مفتوحة لتشجيع المحادثات الصادقة

ما أعجبنا: يقدم طرق عرض مفيدة، مثل طريقة عرض قائمة جميع المستجيبين، وطريقة عرض قائمة الردود، وطريقة عرض جدول استبيان آراء الموظفين، لسحب البيانات بسهولة.

💡 نصيحة احترافية: استخدم النقر فوق الأتمتة ، على غرار أتمتة Slack، لأتمتة إرسال استطلاعات الرأي إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني، أو منصات الاستطلاع عبر الإنترنت، أو الاجتماعات الفردية.

إعداد مهام سير العمل التلقائية باستخدام أتمتة ClickUp Automations

7. قالب التقرير الأسبوعي ClickUp

قالب التقرير الأسبوعي لـ ClickUp

تتمثل إحدى أفضل الطرق لضمان تسليم المشروع في الوقت المناسب في تتبع سباقات السرعة وإبقاء الجميع على اطلاع على التقدم المحرز. و قالب التقرير الأسبوعي لـ ClickUp يمكن أن يساعدك على تتبع التقدم المحرز في تحقيق أهدافك عن كثب.

وبالتالي، يمكنك تسليط الضوء على المعالم الفنية، ووضع علامة على قصص المستخدمين على أنها مكتملة/ قيد التقدم، والتحقق من تحديثات تخصيص الموارد، والحصول على رؤية كاملة لتطوير المشروع.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

تتبع التقدم المحرز مقابل الأهداف

جمع البيانات من مصادر متعددة

توصيل التحديثات عبر الفرق

الحصول على رؤية واضحة للإنجازات

تحديد العوائق المحتملة

مساعدة أعضاء الفريق على الاستمرار في التركيز على الصورة الأكبر

ما أعجبنا: يقدم هذا القالب طريقة عرض اللوحة الأسبوعية حيث يمكنك رؤية جميع مهامك الأسبوعية منظمة مع تصنيفات الحالة لسهولة الفهم.

💡 نصيحة احترافية: عندما يصبح التقرير جاهزًا، قم بتحليل البيانات باستخدام ClickUp Dashboards . سيساعدك ذلك على تحديد مجالات التحسين والبقاء على المسار الصحيح.

تتبع مؤشرات الأداء بمرور الوقت باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

8. نموذج اجتماع الاستعداد اليومي

خطط لاجتماعاتك اليومية بالطريقة الصحيحة مع قالب الاجتماع اليومي من ClickUp

تُعد الاجتماعات اليومية ضرورية، ولكن ليس من السهل التخطيط لها. هنا حيث قالب اجتماع الاستعداد اليومي من ClickUp يلعب دورًا مهمًا.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

مركزية الملاحظات والخطط وتتبع التقدم المحرز

إنشاء قوائم مراجعة لكل زميل في الفريق حتى لا تفوتهم أي مهمة

اجمع التحديثات في الوقت الفعلي في مكان واحد حتى يبقى الجميع على اطلاع دائم

ضمان اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة

حل المشكلات بشكل أسرع

💡 نصيحة احترافية: استفد من انقر فوق الدماغ لإنشاء ملاحظات وملخصات للاجتماعات حتى تتمكن من البدء في العمل على المهام بعد انتهاء الاجتماعات اليومية دون إضاعة الوقت في إعداد ملخصات الاجتماعات.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية قائمة القوالب المجانية من قوالب ClickUp المجانية. ولكن، بمقارنة ClickUp مقابل Slack ، يمكننا القول أن قوالب ClickUp لديها الكثير لتقدمه - من طرق العرض والحالات المخصصة إلى الأتمتة وميزات التعاون في الوقت الفعلي.

والجزء الأفضل هو أننا لم ننتهي بعد. يحتوي ClickUp على العديد من ميزات التواصل التي تجعله متفوقاً على Slack - لأنه يجمع بين التواصل في الوقت الفعلي وميزات الإنتاجية.

ClickUp مقابل Slack: نظرة عامة سريعة

فيما يلي نظرة عن كثب على ميزات ClickUp التي تجعلها واحدة من أفضل منافسو Slack 👇

ClickUp Chat

العلامة التجارية الجديدة انقر فوق الدردشة يدور حول التواصل في الوقت الفعلي. مثل Slack، يمكنك استخدامه لإنشاء قنوات متعددة للمشاريع والجمع بين فرق العمل عبر الأقسام للتعاون في الوقت الفعلي. لكن المثير هنا هو أن محادثاتك وإدارة المشروع تتم على نفس المنصة.

هذا صحيح. لا مزيد من التبديل بين الأدوات!

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى الذكاء الاصطناعي داخل الدردشة والحصول على إجابات مقترحة بالذكاء الاصطناعي، والمواضيع الملخصة، والمهام التي يتم إنشاؤها تلقائياً، والمزيد.

حافظ على اتصال الفرق، والوصول إلى الذكاء الاصطناعي، وتحويل الرسائل إلى مهام باستخدام ClickUp Chat

ClickUp تعيين التعليقات والإشارات في ClickUp

عندما تريد اتخاذ إجراء فوري بشأن مهمة ما، استخدم انقر فوق تعيين التعليقات و يذكر . باستخدام تعليقات ClickUp و @mentions، يمكنك لفت انتباه شخص ما و تعيين عناصر عمل محددة، مما يضمن المساءلة في جميع الأوقات.

تعيين عناصر الإجراءات لزملاء الفريق باستخدام ClickUp تعيين التعليقات و @الإشارات

مقاطع ClickUp ClickUp

تخلص من الارتباك الناتج عن عدد لا يحصى من الرسائل والمواضيع باستخدام كليك أب كليب . تتيح لك ميزة ClickUp هذه تسجيل الشاشات ومشاركة الفيديو للحصول على شروحات واضحة. يمكنك أيضًا نسخ المقاطع باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المقتطفات والطوابع الزمنية.

أفضل جزء؟ أن النسخ قابل للبحث وسيظهر في أي عمليات بحث تجريها عبر البحث المتصل في ClickUp.

التقاط الشاشات وشرح الأفكار وسير العمل باستخدام ClickUp Clips

تذكير ClickUp Reminders

تمامًا مثل تذكيرات Slack، يمكنك تعيين تذكيرات ClickUp لأي شيء - تواريخ واجتماعات ومهام. أضفها من أي مكان في ClickUp وقم بتضمين المرفقات أو الجداول الزمنية المتكررة. يمكنك أيضًا إنشاء تذكيرات من المهام والتعليقات، حتى يعرف فريقك مكان المتابعة.

ابقَ على رأس مهامك مع تذكيرات ClickUp Reminders

اجتماعات ClickUp

قم بإدارة جميع اجتماعاتك - من الاجتماعات اليومية إلى المزامنة الأسبوعية، وانطلاق المشاريع، ومناقشات الأفكار المميزة مع اجتماعات ClickUp . استخدمه لتدوين الملاحظات وإدارة جداول الأعمال وتعيين عناصر العمل في مكان واحد.

تقويم ClickUp

تتبع الاجتماعات، وتصور العمل، وجدولة المهام، وإدارة الجداول الزمنية للمشروعات باستخدام عرض تقويم ClickUp. سيُعلم ذلك زملاءك في الفريق بخطط المشروع والمواعيد النهائية القادمة والجداول الزمنية للمهام.

تصوُّر العمل وجدولة/إعادة جدولة المهام في تقويم ClickUp Calendar

بصرف النظر عن هذه الميزات الرائعة، تقدم ClickUp أكثر من 1000 تكامل أصلي. يمكنك ربط الأداة بتطبيقاتك المفضلة، بما في ذلك Slack. إدماج ClickUp مع Slack سيساعدك على إدارة مهام ClickUp دون ترك المناقشات.

باستخدام هذا التكامل، يمكنك:

إنشاء مهام ClickUp من موجز Slack الخاص بك

الوصول إلى روابط المهام في Slack مع جميع التفاصيل والسياق حتى تتمكن من التصرف بناءً عليها

إدارة تواريخ الاستحقاق، والحالات، والأولويات من قنوات Slack

إنشاء المهام والتعليقات من الرسائل

الحصول على إشعارات المهام على Slack

تحسين سير عملك باستخدام ClickUp

تعد قوالب Slack رائعة لأتمتة مهام سير عملك. ولكن لا يمكنك إنكار وظائفها المحدودة. فهي لا تسمح لك بإنشاء مهام سير عمل مخصصة وتلعب دورًا داعمًا في بناء مهام سير عمل إدارة المشاريع.

وهنا تبرز الحاجة إلى منصة إنتاجية شاملة مثل ClickUp.

مع ClickUp، ستحصل مع ClickUp على قوالب مجانية سهلة الاستخدام للغاية وتدعم جميع أنواع سير العمل - من الاجتماعات إلى تتبع طلبات الميزات - ومجموعة واسعة من ميزات إدارة المشاريع القوية.

لذا، إذا كنت تريد توفير وقتك في التنقل بين التطبيقات وبناء عملية تطوير سلسة, اشترك في ClickUp اليوم !