أفضل 15 حل لإدارة علاقات العملاء في مجال التوظيف (CRM) لتحويل عملية التوظيف لديك

هل سبق لك أن عملت مع شركة تبدو فيها عملية التوظيف وكأنها فوضى - مئات السير الذاتية، ومتابعات لا نهاية لها، ولا توجد طريقة سهلة لتتبع المرشحين؟

كمدير للتوظيف، كنت دائماً متأخراً بخطوة عن الركب، حيث كنت أفقد أفضل المواهب. بالطبع، كانت تجربة التوظيف بعيدة كل البعد عن السلاسة.

عندها أدركت مدى أهمية برنامج إدارة علاقات العملاء في التوظيف (CRM). لقد غيّرت هذه الأدوات الطريقة التي أتعامل بها مع عملية التوظيف، حيث وفرت نظاماً واضحاً لإدارة المتقدمين وتتبع الاتصالات والتأكد من عدم إغفال أي مرشح رائع.

في هذه المدونة، سأعرفك في هذه المدونة على بعض أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء للتوظيف التي يمكن أن تغير استراتيجية التوظيف الخاصة بك وتساعدك في العثور على المرشحين المثاليين بشكل أسرع. 🧑🏼‍💻

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج إدارة علاقات العملاء للتوظيف؟

تتضمن عملية التوظيف تتبع طلبات التوظيف، وإدارة المقابلات، والبقاء على اطلاع على عمليات المتابعة. لكن برنامج التوظيف الصحيح لإدارة علاقات العملاء CRM يمكنه التعامل مع المهام الشاقة نيابةً عنك.

إليك بعض الميزات التي أعتبرها أساسية عند اختيار برنامج CRM للتوظيف:

القابلية للتوسع: مع توسع فريقك أو مع بدء التوظيف في مواقع مختلفة، يجب أن يتكيف برنامج إدارة علاقات العملاء بسهولة لتلبية تلك الاحتياجات المتغيرة. تحقق مما إذا كان يوفر أسعارًا مرنة ويدعم عمليات التكامل الأساسية مع تطور احتياجاتك

مع توسع فريقك أو مع بدء التوظيف في مواقع مختلفة، يجب أن يتكيف برنامج إدارة علاقات العملاء بسهولة لتلبية تلك الاحتياجات المتغيرة. تحقق مما إذا كان يوفر أسعارًا مرنة ويدعم عمليات التكامل الأساسية مع تطور احتياجاتك الأتمتة: يجب أن يعمل نظام إدارة علاقات العملاء على أتمتة المهام الرئيسية مثل تسجيل المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني، وإرسال التحديثات إلى المرشحين، وجدولة المقابلات. إن أتمتة المهام الروتينية توفر الوقت لفريقك للتركيز على الأمور الأكثر أهمية

يجب أن يعمل نظام إدارة علاقات العملاء على أتمتة المهام الرئيسية مثل تسجيل المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني، وإرسال التحديثات إلى المرشحين، وجدولة المقابلات. إن أتمتة المهام الروتينية توفر الوقت لفريقك للتركيز على الأمور الأكثر أهمية دعم العملاء: ابحث عن نظام إدارة علاقات العملاء للتوظيف الذي يقدم دعمًا موثوقًا عبر قنوات متعددة مثل الدردشة والهاتف والبريد الإلكتروني وقاعدة المعرفة. تضمن لك المساعدة السريعة ألا تتعثر أبدًا

ابحث عن نظام إدارة علاقات العملاء للتوظيف الذي يقدم دعمًا موثوقًا عبر قنوات متعددة مثل الدردشة والهاتف والبريد الإلكتروني وقاعدة المعرفة. تضمن لك المساعدة السريعة ألا تتعثر أبدًا التخصيص: يتيح لك برنامج إدارة علاقات العملاء للتوظيف المخصص للتوظيف إمكانية تخصيص سير العمل وإضافة علامتك التجارية لتحسين تجربة المرشحين

ومن الميزات الرئيسية الأخرى التي يوفرها برنامج CRM المناسب للتوظيف البحث عن السيرة الذاتية، وإدارة المرشحين، والتحليلات، وإمكانيات نشر الوظائف، وجدولة المقابلات لتعزيز عملية التوظيف وضمان سلاسة عملية التأهيل.

## أفضل 15 برنامج لإدارة علاقات العملاء للتوظيف

فيما يلي أفضل 15 خيارًا أعتقد أنها يمكن أن تساعدك في العثور على الخيار الأمثل لاحتياجات التوظيف لديك. 👇🏼

1. ClickUp (الأفضل لإدارة التوظيف الشاملة)

تبسيط عمليات الموارد البشرية الخاصة بك مع ClickUp لإدارة الموارد البشرية

إذا كنت تبحث عن نظام أساسي شامل لإدارة عملية التوظيف لديك, كليك أب يبرز كأحد أفضل الخيارات. فهو معروف بقدراته في إدارة المشاريع ويتفوق باعتباره نظاماً شاملاً لإدارة علاقات العملاء في مجال التوظيف، مما يجعل تتبع المرشحين وإدارة العلاقات وأتمتة المهام أمراً سهلاً - كل ذلك في منصة واحدة.

لقد اخترت ClickUp لإدارة الموارد البشرية كأفضل خيار لي لأنه يدمج بسلاسة بين أتمتة المهام وأدوات التعاون، مما يسمح لفرق التوظيف بالبقاء منظمين وفعالين.

يعمل ClickUp على تعزيز تعاون الفريق من خلال أدوات اتصال مركزية ويبسط طريقة تفاعلنا مع المرشحين. فهو يحافظ على جميع المحادثات والتعليقات والتحديثات في مكان واحد، مما يضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة.

ClickUp Chat

على سبيل المثال انقر فوق الدردشة يساعد فريق التوظيف الخاص بي على البقاء على توافق مع تعليقات المهام والعلامات وقنوات الدردشة الخاصة. يسهل التواصل في الوقت الفعلي إجراء مناقشات سريعة حول تقدم المرشحين ومشاركة التعليقات دون فقدان السياق.

هذا النهج يجعل من السهل تعزيز العلاقات وإبقاء الجميع في الفريق على اطلاع على آخر المستجدات، مما يعزز الشفافية.

مركزية التحديثات والمناقشات لتعزيز الكفاءة في جهود التوظيف باستخدام ClickUp Chat

لوحة تحكم ClickUp Dashboard

أفضل قرارات التوظيف المستندة إلى البيانات على المشاعر الغريزية أو الآراء الشخصية، و ClickUp Dashboards تقدم ذلك بالضبط.

فهي توفر رؤى تفصيلية حول مقاييس الموارد البشرية الرئيسية مثل الوقت اللازم للتوظيف، وفعالية التعيين، وفعالية التعيين، وتقدم المرشحين. تُمكِّنك هذه التحليلات من تقييم استراتيجياتك ومراقبة إنتاجية الفريق وتحسين عمليات التوظيف باستمرار.

تحديد الاتجاهات، وتتبع المرشحين، وإجراء التعديلات الاستراتيجية باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

_ClickUp يسمح لنا بنشر جميع الاتصالات بين جميع مجالات شركتنا في مكان مركزي واحد. فهو يجعل من السهل والمريح الحصول على الإشعارات والحفاظ على الجداول الزمنية والمسارات وعمليات التسليم لشركتنا

آن توماس، مديرة مكتب الموارد البشرية في شركة Snowville Creamery LLC

النقر فوق تبعيات المهام

علاوة على ذلك تبعيات مهمة ClickUp يتيح لك إدارة المرشحين باستخدام خطوط أنابيب مخصصة.

يمكنك إعداد المهام لكل مرحلة - فحص السيرة الذاتية، والمقابلات، والعروض، والإلحاق - وإنشاء التبعيات بحيث لا تبدأ المرحلة التالية إلا بعد اكتمال المرحلة السابقة.

قم بإنشاء تبعيات "حظر" أو "انتظار" بين المهام لتحديد سير عمل واضح باستخدام تبعيات مهام ClickUp

تابعيات مهام النقر فوق التلقائية

بناءً على هذا النهج المنظم, أتمتة ClickUp تمكّنك من تعيين مشغلات لإجراءات محددة، مثل نقل المرشحين تلقائيًا إلى المرحلة التالية عند وضع علامة على أن المقابلة قد اكتملت.

يمكنك أيضاً إنشاء إشعارات لتذكير أعضاء الفريق بالمهام أو المواعيد النهائية القادمة.

إنشاء أتمتة مخصصة باستخدام أتمتة ClickUp لتخصيص عملية التوظيف لديك

على سبيل المثال، عندما يتم قبول عرض ما، يمكن للأتمتة إخطار فريق التأهيل على الفور، مما يسهل عملية انتقال الموظف الجديد. وهذا يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء اليدوية حتى يتمكن فريقك من التركيز بشكل أكبر على بناء العلاقات مع المرشحين بدلاً من إدارة الخدمات اللوجستية.

بشكل عام، هذا أداة الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية تتجاوز التوظيف، مما يجعلها أداة شاملة لإدارة علاقات العملاء لإدارة دورة حياة الموظف بأكملها.

أفضل ميزات #### ClickUp

احصل على نظرة عامة واضحة: تصور خط سير التوظيف الخاص بك مع مشاهدات ClickUp مثل القوائم ولوحات كانبان والتقويم. استخدم طرق العرض هذه لتتبع تقدم المرشحين وجدولة المقابلات وتنظيم كل مرحلة من مراحل عملية التوظيف

استخدم ميزة السحب والإفلات في ClickUp Views لجدولة المقابلات والاجتماعات والمهام الأخرى

أتمتة للارتقاء: قم بأتمتة مهام سير العمل من خلال إعداد عمليات الأتمتة لمهام التوظيف المتكررة. انقل المرشحين عبر المراحل، وأرسل رسائل بريد إلكتروني تلقائية للمتابعة، وجدولة المقابلات دون جهد يدوي، مما يضمن عملية توظيف مبسطة من البداية إلى النهاية

قم بأتمتة مهام سير العمل من خلال إعداد عمليات الأتمتة لمهام التوظيف المتكررة. انقل المرشحين عبر المراحل، وأرسل رسائل بريد إلكتروني تلقائية للمتابعة، وجدولة المقابلات دون جهد يدوي، مما يضمن عملية توظيف مبسطة من البداية إلى النهاية قم بتركيز مستنداتك: قم بإدارة المستندات باستخدام ClickUp Docs من خلال تخزين خطابات العرض ومواد التأهيل وسياسات الشركة. احتفظ بجميع الوثائق الضرورية في مكان واحد لسهولة الوصول إليها

قم بدمج ClickUp Docs في مهام سير عمل التوظيف لديك للحفاظ على المستندات المهمة في متناول يدك

تعزيز التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي: استفد من دعم الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain لصياغة الأوصاف الوظيفية، وإنشاء رسائل بريد إلكتروني للمرشحين، وتلخيص ملاحظات المقابلات الشخصية

تلخيص المواضيع والملاحظات وتعليقات الفريق باستخدام ClickUp Brain

قيود ClickUp Brain

قد لا يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على جميع الوظائف المتاحة في إصدار الويب

قد يجده بعض المستخدمين مربكًا في البداية بسبب خيارات التخصيص الواسعة النطاق

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. HubSpot CRM (الأفضل لدمج جهود التسويق والتوظيف)

عبر HubSpot CRM على الرغم من أن HubSpot CRM يُعرف عادةً بوظائف المبيعات والتسويق، إلا أنه يمكن لفرق الموارد البشرية لديك استخدامه للتوظيف أيضاً. يمكنك الحفاظ على تنظيم خط أنابيب المرشحين لديك والتركيز على العثور على المواهب المناسبة من خلال تكييف واجهة HubSpot سهلة الاستخدام والميزات القوية.

وبناءً على الاختبارات التي أجريناها، أعجبني أنه يعمل على أتمتة عملية الفرز والتوظيف باستخدام تدفقات عمل مخصصة، مما يقلل من الجهد اليدوي.

أفضل ميزات HubSpot CRM

مركزية التواصل مع المرشحين باستخدام صندوق الوارد العالمي لإدارة جميع المحادثات في مكان واحد

تتبع بيانات مقدم الطلب تلقائيًا من خلال نظام إدارة جهات الاتصال، مما يضمن تسجيل كل تفاعل والوصول إليه

جمع معلومات المرشحين باستخدام نماذج وصفحات مقصودة قابلة للتخصيص تتكامل بسلاسة مع عملية التوظيف لديك

تحليل مقاييس التوظيف من خلال تقارير مفصّلة عن أداء الفريق

قيود نظام إدارة علاقات العملاء HubSpot CRM

بعض العناصر المحددة مقفلة ولا يمكن الوصول إليها

قد تكون عمليات سير العمل مربكة ويصعب التنقل فيها

تسعير HubSpot CRM

الأدوات المجانية: $0

$0 منصة العملاء المبتدئين: 20 دولارًا شهريًا لكل مقعد

20 دولارًا شهريًا لكل مقعد منصة العملاء الاحترافية: 1,300 دولار شهريًا (تشمل 5 مقاعد)

تقييمات ومراجعات HubSpot CRM

G2: 4.4/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 11,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: من الممارسات الجيدة تشجيع الموظفين الحاليين على إحالة المرشحين. فهم يفهمون بالفعل ثقافة شركتك ويمكنهم في كثير من الأحيان جلب مواهب عالية الجودة.

3. الدفيئة (الأفضل لبناء ثقافة توظيف تعتمد على الأشخاص أولاً)

عبر الأشخاص الذين يديرون الأشخاص Greenhouse هو برنامج شامل لإدارة علاقات العملاء في مجال التوظيف يساعدك في عملية التوظيف الشاملة، مما يسهل على فريقك العثور على أفضل المواهب وتوظيفها.

إنه أكثر من مجرد نظام لتتبع مقدمي الطلبات (ATS) - فهو يساعد مؤسستك على بناء ثقافة توظيف تعتمد على الأشخاص أولاً، مما يتيح لك اتخاذ قرارات عادلة قائمة على البيانات وتوظيف أفضل المواهب بكفاءة.

يتيح لك Greenhouse تتبع رحلة كل مرشح، وإرسال رسائل متابعة تلقائية، والاحتفاظ بملاحظات مفصلة عن كل تفاعل. يُعد Greenhouse مثاليًا للتوظيف بكميات كبيرة، حيث يوفر أكثر من 450 عملية تكامل مبنية مسبقًا، ويربط بسلاسة بين التوظيف و برنامج التأهيل .

أفضل ميزات برنامج

يمكنك الوصول إلى أكثر من 30 تقريرًا مُعدًا مسبقًا، وربطها بجداول بيانات جوجل وتتبع أداء التوظيف من خلال تحليلات مفصلة

قم بتوسيع نطاق قوائم الوظائف لديك عبر أكثر من 1,000 لوحة وظيفية مع تنويع مجموعة المواهب لديك باستخدام أدوات مصممة خصيصًا لأهداف التوظيف في مجال التوظيف في مجال التعليم والتدريب

حسِّن تجربة المرشحين من خلال ميزات الجدولة الذاتية، مما يسمح للمرشحين بحجز المقابلات الشخصية في الوقت الذي يناسبهم

القيود الخضراء

قد تكون إدارة الأذونات معقدة ومربكة

لا يوجد خيار للبحث عن مرشحين متشابهين بناءً على السير الذاتية

أسعار الدفيئة

التسعير المخصص

تقييمات وتقييمات الدفيئة

G2: 4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 675 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: 10 برامج لإدارة الموظفين لفرق الموارد البشرية

4. الرافعة (الأفضل للتوظيف التعاوني ومشاركة المرشحين)

عبر الرافعة يُعد ليفر من بين أفضل أنظمة تتبع المتقدمين للوظائف المتاحة. فهو يساعد فريق المواهب لديك على توسيع خطوط المرشحين وبناء علاقات دائمة واتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

يعجبني أن هذا برنامج إدارة المواهب يجمع بين الأتمتة والتحليلات والتصميم سهل الاستخدام لتعزيز التوظيف، مما يسمح للفرق بالتركيز على إشراك المرشحين المناسبين.

أفضل الميزات

دمج ATS وإدارة علاقات العملاء للحصول على تجربة توظيف سلسة من البداية إلى النهاية

أتمتة تدفقات العمل المتكررة وتبسيط العمليات للتركيز على التفاعل مع أفضل المرشحين

الاستفادة من لوحات المعلومات لتتبع مقاييس التنوع والمساواة والشمول، مما يضمن استراتيجيات توظيف أكثر شمولاً

عزز ظهور قائمة الوظائف باستخدام أدوات تسويق التوظيف التي تساعد في الوصول إلى مجموعة أكبر وأكثر تنوعاً من المرشحين

القيود المحدودة

يفتقر إلى فحص قوي للخلفية الأصلية وأدوات تقييم شاملة للمرشحين

أفاد بعض المستخدمين أن خدمة العملاء يمكن أن تكون أفضل

تسعير #### تسعير أي وقت مضى

تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 1900 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 635 تقييم)

5. جوبفايت (الأفضل للتوظيف الاجتماعي وإحالات الموظفين)

عبر جوبفيت Jobvite هي أداة لاكتساب المواهب تدمج الذكاء الاصطناعي في عملية التوظيف. وبفضل واجهتها البديهية وميزاتها المتخصصة، فإن هذه الأداة أداة الذكاء الاصطناعي للتوظيف يمكنها التعامل مع أجزاء متعددة، بدءًا من نشر الوظيفة وحتى تأهيل المرشح.

إحدى الميزات التي أجدها مفيدة بشكل خاص هي مقيّم الوصف الوظيفي. فبمجرد إرسال الوصف، يقدم لك ملاحظات فورية حول المشاعر وعدد الكلمات وقابلية القراءة، ويضع علامة على أي كلمات قد توحي بالتحيز.

أفضل ميزات Jobvite

إنشاء موقع وظيفي ذي علامة تجارية لعرض ثقافة شركتك وبث إعلانات الوظائف الشاغرة

استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد أفضل المرشحين بناءً على المؤهلات والخبرة

تمكين مشاركة الإحالة بنقرة واحدة لإشراك موظفيك في عملية التوظيف

استخدم الرسائل الذكية لفحص المرشحين مسبقًا وإدارة المقابلات باستخدام أدوات الجدولة الذاتية

قيود Jobvite

عندما تبحث عن مرشحين سابقين، يتغير تاريخ طلباتهم إلى التاريخ الحالي، مما قد يكون مربكًا

لا يتم تحديث التقويمات تلقائياً عند إجراء تغييرات في الجدولة

أسعار جوبفايت

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Jobvite

G2: 4/5 (أكثر من 600 تقييم)

4/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 560 تقييم)

6. BambooHR (الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم)

عبر BambooHR BambooHR هو نظام معلومات للموارد البشرية قائم على السحابة (HRIS) مصمم لتبسيط عمليات الموارد البشرية وجعلها مركزية. إنه خيار جيد للشركات التي تنتقل من العمليات اليدوية أو جداول البيانات إلى نظام أكثر تنظيماً وكفاءة.

وباعتباره أداة توظيف لإدارة علاقات العملاء، يساعد BambooHR في إدارة التوظيف، والتوظيف، وبيانات الموظفين، وكشوف المرتبات.

أفضل ميزات BambooHR

الاستفادة من إمكانيات التوقيع الإلكتروني لتبسيط عمليات التوقيع والموافقة على التعيينات الجديدة

إرسال خطابات عرض قابلة للتخصيص مع معلومات المرشح المملوءة تلقائيًا لتبسيط عملية العرض

أتمتة تصنيف المرشحين للتعامل مع الأعداد الكبيرة من المتقدمين للوظائف بكفاءة أكبر

الوصول إلى تطبيق جوال يتيح مراجعة الطلبات والتواصل مع المرشحين أثناء التنقل

قيود BambooHR

يعد عدم وجود إشعارات للتعيينات الجديدة والإجازات ميزة رئيسية مفقودة

لم تشهد تجربة المستخدم/واجهة المستخدم سوى القليل من التحديثات، مما يجعل المنصة صعبة التصفح وغير بديهية

تسعير BambooHR

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات BambooHR

G2: 4.4/5 (أكثر من 2300 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2900 تقييم)

👀 المكافأة: تعلم كيفية اختيار إدارة علاقات العملاء المناسبة لدفع النمو والحفاظ على عملية توظيف ناجحة.

7. SmartRecruiters (الأفضل للشركات التي تبحث عن حل توظيف سهل الاستخدام)

عبر التوظيف الذكي SmartRecruiters هي منصة توظيف مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لجعل التوظيف أسرع وأكثر كفاءة.

سواء أكنت تدير فريق عمل في شركة أو تتعامل مع عمليات توظيف كبيرة الحجم، فإن SmartRecruiters تبسّط العملية من خلال أتمتة المهام. تمكّنك إمكانيات إدارة علاقات العملاء من إدارة المقابلات والعروض والتوظيف من منصة مركزية واحدة حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز على بناء فريقك المثالي.

أفضل ميزات برنامج SmartRecruiters

تكامل بسلاسة مع أدوات مثل Zoom وLinkedIn وDocomme وDokSign من أجل عملية توظيف متواصلة

قم بتنسيق جداول المقابلات تلقائياً مع SmartPal، مما يضمن إدارة سلسة للمرشحين

تمكين التواصل الفوري والمنظم من خلال الرسائل النصية القصيرة وواتساب باستخدام SmartMessage

قيود التوظيف الذكي

يستغرق إعداد بطاقات التقييم وقتاً طويلاً، خاصةً عند إرفاق مربعات نصية بالأسئلة

يجد العديد من المستخدمين أن الواجهة قديمة مقارنة بالمنافسين

يتطلب إعداد تقارير مخصصة جهداً كبيراً، في حين أن لوحات المعلومات المحملة مسبقاً لا توفر إمكانيات التنقيب

تسعير SmartRecruiters

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات شركة SmartRecruiters

G2: 4.3/5 (أكثر من 490+ تقييم)

4.3/5 (أكثر من 490+ تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 140 تقييم)

8. قابل للتطبيق (الأفضل لتبسيط عملية نشر الوظائف وتحديد مصادر المرشحين)

عبر قابل للتطبيق Workable هو برنامج توظيف شامل يساعدك في العثور على المرشحين وجذبهم وإدارتهم بكفاءة.

يمكنك إنشاء صفحات وظيفية جذابة تعكس ثقافة شركتك وذلك بلغات متعددة، والوصول إلى مرشحين متنوعين وتلبية احتياجاتهم.

أفضل ميزات برنامج Workable

شارك إعلانات الوظائف الشاغرة لديك عبر أكثر من 200 موقع بنقرة واحدة، مما يزيد من ظهورها إلى أقصى حد

إنشاء تجارب تأهيل مخصصة، وإدارة معلومات الموظفين، وتخزين المستندات اللازمة في مكان واحد

تنفيذ برنامج إحالة منظم يشجع الموظفين الحاليين على التوصية بالمرشحين

قيود قابلة للتطبيق

لا يمكن الوصول إلى معلومات الوظيفة المؤرشفة إلا إذا كانت الوظيفة غير مؤرشفة

موقع الجوال ليس سهل الاستخدام

أسعار قابلة للتطبيق

المبتدئ: 149 دولاراً شهرياً (حتى 20 موظفاً)

149 دولاراً شهرياً (حتى 20 موظفاً) المعيار: 360 دولارًا شهريًا (حتى 20 موظفًا)

360 دولارًا شهريًا (حتى 20 موظفًا) الرئيسية: 599 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات قابلة للتطبيق

G2: 4.6/5 (أكثر من 430 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 430 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 460 تقييم)

👀 المكافأة: فهم مكونات إدارة علاقات العملاء واقترب أكثر من عملائك.

9. Bullhorn (الأفضل لوكالات التوظيف مع ميزات إعداد التقارير)

عبر بولهورن Bullhorn هو حل توظيف قوي مصمم لتعزيز دورة حياة التوظيف بأكملها. تُمكِّن أداة التوظيف هذه وكالة التوظيف الخاصة بك من الحصول على مرشحين بكفاءة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات الخفيفة والرعاية الصحية والصناعات المهنية.

وباعتباره برنامج إدارة الموظفين مع إمكانات التوظيف، يعمل Bullhorn على تبسيط عملية التوظيف بأكملها، مما يتيح لك التركيز على بناء العلاقات مع مطابقة المرشحين المؤهلين بسرعة مع احتياجات عملائك.

أفضل ميزات Bullhorn

استفد من SourceBreaker، وهي تقنية بحث متقدمة للعثور على المواهب بكفاءة واكتشاف عملاء محتملين جدد، كل ذلك في أداة واحدة

الاستفادة من الأتمتة الشاملة لفحص السير الذاتية وجدولة المقابلات والتواصل مع المرشحين لتوفير الوقت وتقليل العمل اليدوي

اختر من بين مجموعة واسعة من الحلول الإضافية، بما في ذلك التحليلات والبحث التنفيذي، لتخصيص Bullhorn لاحتياجاتك الخاصة

ركِّز على العلاقات عالية الجودة طوال رحلة المرشح، مما يضمن تجربة أفضل من أول مكالمة إلى التعيين

قيود بولهورن

يؤدي عدم القدرة على إخفاء قوالب البريد الإلكتروني عن مستخدمين محددين إلى إرباك العلامة التجارية

يعتمد تطبيق قيود "خارج الحدود" على تسلسل هرمي صارم للقواعد، والذي قد لا يتماشى دائمًا مع توقعات المستخدم

تسعير بولهورن

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات بولهورن

G2: 4/5 (أكثر من 550 تقييم)

4/5 (أكثر من 550 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 1000 تقييم)

10. Recruit CRM (الأفضل للتشغيل الآلي وقدرات التكامل)

عبر توظيف CRM انسَ المهام اليدوية وسير العمل المفكك - يجمع Recruit CRM بين نظام إدارة علاقات العملاء ATS وإدارة علاقات العملاء بطريقة تجعل عملية التوظيف أكثر سلاسة وسرعة وذكاءً.

بفضل الواجهة سهلة الاستخدام، والتكاملات القوية، وميزات الأتمتة، يبسِّط نظام Recruit CRM عملية البحث عن المرشحين وتتبعهم وإدارتهم.

أفضل ميزات Rececruit CRM

استخدم بحثًا منطقيًا متقدمًا ومنطقيًا (عبر خرائط Google) للعثور على المرشحين والعملاء والوظائف في نطاقات مواقع محددة

استخراج التفاصيل الرئيسية من السير الذاتية، وتبسيط عملية إنشاء ملفات تعريف المرشحين من خلال تحليل السير الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

إدارة المرشحين من خلال لوحات Kanban القابلة للتخصيص، مما يسهِّل حركة السحب والإفلات بسهولة خلال مراحل التوظيف

حفظ أفضل المرشحين للوظائف الشاغرة في المستقبل من خلال قوائم الوظائف الشاغرة التي يمكن الوصول إليها من خلال تطبيق سطح المكتب والهاتف المحمول

قيود إدارة علاقات العملاء الخاصة بالتوظيف

يفتقر قسم التقارير إلى العمق

هناك تأخيرات عرضية في الواجهة خلال أوقات الذروة

تسعير إدارة علاقات العملاء

المحترف: 85 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

85 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 125 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

125 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 165 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء

G2: 4.8/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 400 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل 10 أمثلة لبرامج إدارة علاقات العملاء وحالات استخدامها لزيادة الإنتاجية

11. Zoho Recruit (الأفضل للتخصيص الشامل)

عبر: زوهو للتوظيف Zoho Recruit هو برنامج توظيف سهل الاستخدام وقائم على السحابة يجمع بين وظائف ATS ووظائف إدارة علاقات العملاء في منصة واحدة. وهو يتكامل بسلاسة مع منتجات Zoho الأخرى، مما يمنحك المرونة اللازمة لتخصيص عملية التوظيف لتناسب احتياجاتك بالضبط.

سواء كنت تقوم بالتوظيف لصالح عميل أو تقوم ببناء فريق عمل داخلي، فإن هذا البرنامج برنامج قاعدة بيانات الموظفين يغطي كل مرحلة - من البحث عن المرشحين إلى أتمتة سير العمل. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وخطة مجانية إلى الأبد، يعمل Zoho Recruit على تبسيط عملية التوظيف، مما يساعدك على التوظيف بشكل أكثر ذكاءً وسرعة.

أفضل ميزات Zoho Recruit

احصل على ردود تلقائية باستخدام Zia AI Chatbot على أسئلة المرشحين المتداولة وتحديثات في الوقت الفعلي عن حالة الطلبات

تحرير مسارات التوظيف، وترميز العمليات بالألوان، والاحتفاظ بنظرة عامة واضحة عن تقدم المرشحين

انشر الوظائف على أكثر من 75 لوحة وظيفية وشارك القوائم على الفور على وسائل التواصل الاجتماعي لتوسيع نطاق وصولك

قيود توظيف Zoho Recruit

يبدو تصميم البرنامج قديمًا مقارنةً بالأدوات الأخرى في السوق

يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على قيود على الميزات

تسعير Zoho Recruit

مجاني للأبد

للموارد البشرية للشركات

مستوى قياسي: 30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مسؤول توظيف

30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مسؤول توظيف المؤسسات: 60 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مسؤول توظيف

لوكالات التوظيف/التوظيف*لوكالات التوظيف

معياري: 30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم احترافي: 60 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

60 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zoho Recruit

G2: 4.4/5 (أكثر من 1700 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم)

🔍 هل كنت تعلم؟ تستخدم بعض الشركات الآن تقييمات قائمة على الألعاب لتقييم مهارات المرشحين بطريقة ممتعة وجذابة. تختبر هذه الألعاب حل المشكلات والإبداع والعمل الجماعي مع إبقاء المرشحين مستثمرين في العملية.

12. كريليت (الأفضل للتوظيف الإبداعي واحتياجات التوظيف)

عن طريق: BetterBuys Crelate عبارة عن منصة توظيف وتوظيف شاملة مصممة لمساعدة الوكالات ووكلاء التوظيف على إجراء المزيد من عمليات التوظيف بجهد أقل. تسهل واجهتها الحديثة والبديهية إدارة المرشحين وتتبع التقدم والتواصل مع العملاء.

تتجاوز هذه الأداة التوظيف - فهي تتضمن أدوات مبيعات متكاملة تتيح لك إدارة المرشحين والعملاء في مكان واحد.

أفضل الميزات أفضل الميزات

حافظ على الامتثال لعمليات الاعتماد والدفع/الفواتير، وتتبع الوقت والمصروفات بسهولة على كل من الهاتف المحمول وسطح المكتب

تخصيص خط أنابيب التوظيف الخاص بك باستخدام ميزات السحب والإفلات

استخدم بوابة عملاء Crelate للتواصل مع العملاء من خلال التنبيهات في الوقت الفعلي

استفد من تحليلات التوظيف لإنشاء تقارير مخصصة لإبلاغ القرارات وتتبع المقاييس الرئيسية واكتشاف الفرص المتاحة

قيود كرايليت

يثير عدم وجود خيار إلغاء الاشتراك بنقرة واحدة مخاوف تتعلق بالثقة

يمكن أن يكون التبديل بين مستندات المرشحين مرهقًا وقد يؤدي إلى حدوث أخطاء من المستخدم

تسعير الربط بين الأسعار

التسعير المخصص

ربط التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

13. iCIMS (الأفضل للمؤسسات الكبيرة ذات عمليات التوظيف المعقدة)

عبر iCIMS يزوّد iCIMS فريقك بالأدوات اللازمة لإنشاء اتصالات هادفة مع المرشحين وتحسين جهود التوظيف لديك. وهو مصمم لأتمتة العديد من جوانب استقطاب المواهب مع الحفاظ على تفاعل المرشحين من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات.

بدءًا من دعم التوظيف الدولي إلى مطابقة المرشحين المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يوفر iCIMS للشركات من جميع الأحجام الموارد التي تحتاجها للعثور على أفضل المواهب والاحتفاظ بها.

أفضل ميزات iCIMS

الحفاظ على التواصل مع المرشحين من خلال التواصل متعدد القنوات لإبقاء المتقدمين على اطلاع وتفاعل طوال الوقت

تشغيل حملات تسويق التوظيف وإدارة الفعاليات مباشرةً داخل المنصة

تبسيط التنقل الداخلي من خلال البحث الذكي والذكاء الاصطناعي للمحادثة والتواصل متعدد القنوات، مما يسهل على الموظفين العثور على الفرص الداخلية ذات الصلة والتقدم لها

قياس مشاعر الموظفين من خلال استطلاعات الرأي الآلية في مراحل دورة الحياة الرئيسية

قيود نظام إدارة المعلومات الإدارية المتكاملة

يمكن أن تكون المنصة مربكة ويصعب التنقل فيها

غالباً ما لا تتكامل عمليات سير العمل بشكل جيد

تسعير نظام iCIMS

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات نظام إدارة المعلومات المتكامل لإدارة المعلومات

G2: 4.1/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 830 تقييم)

*🔍 هل تعلم؟ تُعد قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والمالية أكثر القطاعات تنافسية في الوقت الحالي بالنسبة لجهات التوظيف، حيث يفوق الطلب على المهنيين المهرة العرض في كثير من الأحيان.

14. ATS OnDemand (الأفضل لتتبع مقدمي الطلبات بشكل مباشر)

عبر المنشطات الأمفيتامينية عند الطلب هل تبحث عن طريقة مباشرة لإدارة عملية التوظيف لديك؟ تم تصميم نظام ATS هذا خصيصاً للشركات الناشئة والفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم.

مع كل من خيارات البريد الإلكتروني التلقائي واليدوي، يصبح التواصل مع المرشحين دون عناء. تعمل أسئلة الفرز المسبق على تصفية المتقدمين بفعالية، ويمكن لفريقك التعاون من خلال إعادة توجيه بيانات المرشحين بسرعة.

أفضل ميزات ATS OnDemand

تخصيص صفحات الوظائف لتعكس هوية شركتك من أجل تجربة سهلة الاستخدام وعلامة تجارية أفضل لصاحب العمل

فحص المرشحين بكفاءة من خلال أسئلة الفرز المسبق والتواصل التلقائي عبر البريد الإلكتروني

دمج أدوات إضافية مثل الرسائل النصية، وشبكات المواهب، وقدرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملية التوظيف لديك

تتبَّع أنشطة التوظيف من خلال لوحة تحكم سهلة الاستخدام وغنية بالميزات

قيود ATS OnDemand

يمكن أن تتعطل ميزة البحث المتقدم عن المرشحين إذا تُرك حقل مرحلة البحث فارغًا

يمكن أن يؤدي التعقيد في تكوين التقارير إلى إعاقة القدرة على إنشاء تحليلات ومقاييس ثاقبة

تسعير ATS OnDemand

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات ATS OnDemand عند الطلب

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.2/5 (أكثر من 65 تقييم)

⚡ أرشيف القوالب: استكشف أرشيفنا الشامل قوالب المنشطات الأمفيتامينية حيث ستجد نماذج جاهزة للاستخدام مصممة خصيصاً لكل مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

15. ApplicantPro (الأفضل لسير العمل وإعداد التقارير القابلة للتخصيص)

عبر مقدم الطلب ApplicantPro هو أداة توظيف التي تساعدك على زيادة تدفق المتقدمين المؤهلين وتحديد أفضل المرشحين بسرعة.

فهي تساعدك على التواصل مع المرشحين عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، والاستبعاد التلقائي للمتقدمين غير المؤهلين، واستخدام التقييمات المدمجة لتضييق نطاق اختياراتك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بدء عمليات التحقق من الخلفية والتعامل مع أوراق التوظيف الجديدة مباشرةً من المنصة.

أفضل ميزات ApplicantPro

استخدم التقييمات المعرفية والسلوكية قبل التوظيف للعثور على المرشحين الأنسب للوظائف الشاغرة لديك

مراجعة مقابلات الفيديو وإعادة مشاهدتها وتقييمها داخل الملف الشخصي لكل متقدم للوظيفة

التحقق من المراجع عن طريق إرسال الطلبات إلكترونياً وتتبع الردود داخل النظام

قم بتعيين مستويات أذونات مخصصة للتحكم في الوصول إلى تفاصيل التوظيف وإدارة أدوار المستخدمين بكفاءة

قيود ApplicantPro

قللت ميزة متابعة البريد الإلكتروني من عدد الطلبات غير المكتملة

يعد تتبع حالة المتقدمين وموقعهم في العملية أمرًا صعبًا

تسعيرApplicantPro

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات ApplicantPro

G2: 4.2/5 (أكثر من 85 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 85 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 370+ تقييم)

## اجعل ClickUp إدارة علاقات العملاء المفضلة لديك

الآن بعد أن استكشفت أفضل 15 خيارًا من أفضل برامج إدارة علاقات العملاء للتوظيف، فأنت الآن أكثر استعدادًا للعثور على الخيار المناسب لاحتياجات التوظيف لديك.

في حين أن كل أداة تقدم ميزات فريدة لتعزيز عملية التوظيف لديك، فإن ClickUp يقدم تجربة شاملة لزيادة كفاءة فريق العمل مع تقديم تجربة متميزة للمرشحين، مما يجعله جزءًا لا غنى عنه في رحلة التوظيف لديك.

كما أنها تمتد إلى مرحلة التأهيل، مما يساعد الموظفين الجدد على البدء في عملية التوظيف بشكل صحيح - كل ذلك من خلال نفس المنصة. اشترك في ClickUp وحوّل استراتيجية التوظيف الخاصة بك اليوم!