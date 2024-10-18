Zoho Workplace مقابل Google Workspace: كيفية اختيار الأنسب

أنت تحدق في علامتي تبويب في المتصفح وتقيّم محتوى كل منهما بعناية - واحدة لـ Zoho Workplace والأخرى لـ Google Workspace - وتتساءل عن سبب صعوبة إغلاق إحداهما.

كيف تعرف بالضبط أيهما أداة العمل عن بُعد لوضع الدبوس

أنت تحتاج فقط إلى إرسال رسائل البريد الإلكتروني، ومشاركة المستندات، وضمان التواصل الواضح دون انقطاع مع فريقك. مرحبًا بك في معضلة العصر الحديث للاختيار بين أداتين متساويتين في الإنتاجية.

إن اختيار الأداة المناسبة لعملك يشبه محاولة الاختيار بين القهوة والشاي، فأنت على الأرجح تريد الاثنين معاً، لكن لا يمكنك اختيار واحدة فقط في الوقت الحالي. إذاً، كيف تختار؟ دعنا نحلل الأمر.

ما هو Zoho Workplace؟

عبر زوهو إن Zoho Workplace عبارة عن مجموعة متكاملة من الأدوات المكتبية المصممة لمساعدة الشركات على إدارة مهامها اليومية بكفاءة أكبر. من إدارة البريد الإلكتروني إلى معالجة النصوص وتخزين الملفات والتعاون الجماعي، يجمع Zoho Workplace بين تطبيقات متعددة لتقديم تجربة عمل سلسة.

وهو شائع بسبب مرونته وقدرته على تحمل التكاليف وقدرته على التكامل مع تطبيقات Zoho الأخرى، مما يجعله منافسًا قويًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبحث عن حل شامل.

ميزات Zoho Workplace

يقدم Zoho Workplace مجموعة متنوعة من الأدوات لمساعدة الفرق على التعاون والتواصل وإنجاز المهام بكفاءة. وفيما يلي ملخص سريع لبعض أبرز ميزاته.

الميزة رقم 1: Zoho Mail

هذه خدمة استضافة بريد إلكتروني آمنة وخالية من الإعلانات. أفضل جزء؟ أنها توفر استضافة بريد إلكتروني مخصص للنطاق حتى يتمكن فريقك من الاستمتاع بعناوين بريد إلكتروني احترافية.

يحتوي على ميزات مثل استدعاء البريد الإلكتروني، والوصول دون اتصال بالإنترنت، والدردشة المدمجة لمناقشات الفريق.

الميزة رقم 2: Zoho Writer

Zoho Writer هو تطبيق معالجة الكلمات من Zoho الذي يسمح بالتعاون في الوقت الفعلي للمستندات.

سواء كنت تقوم بصياغة التقارير، أو إنشاء مقترحات أو عصف ذهني للأفكار، يتيح لك Zoho Writer مشاركة المستندات بسهولة، وتتبع التغييرات، وترك تعليقات لأعضاء الفريق - كل ذلك ضمن واجهة سهلة الاستخدام.

الميزة رقم 3: Zoho WorkDrive

اعتبر Zoho WorkDrive بمثابة خزانة ملفات رقمية لفريقك. إنها خدمة تخزين سحابية توفر ميزات التعاون وإدارة الملفات في الوقت الفعلي. يمكنك تنظيم الملفات في مجلدات، والتحكم في مستويات الوصول لمختلف أعضاء الفريق، وحتى العمل دون اتصال بالإنترنت.

تسعير Zoho Workplace

قياسي: 3 دولارات/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

3 دولارات/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) احترافي: 6 دولارات/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

ما هي Google Workspace؟

عبر مساحة عمل جوجل Google Workspace (المعروفة سابقًا باسم G Suite) هي مجموعة Google من أدوات الإنتاجية والتعاون المستندة إلى السحابة. وهي تتضمّن جميع تطبيقات Google Workspace المألوفة مثل Gmail وتقويم Google والمستندات وDocs وDrive والعروض التقديمية من Google وجداول البيانات، وهي مصمّمة لمساعدة الفرق على التعاون في الوقت الفعلي من أي جهاز.

يُعرَف Google Workspace من Google Workspace بواجهة المستخدم البديهية، والتكامل بين تطبيقاته وإمكانيات التخزين السحابي.

ميزات Google Workspace

مثل Zoho Workplace، تأتي خدمات Google مزوَّدة بأدوات للتعاون والإنتاجية.

وفيما يلي نظرة موجزة على بعض ميزاتها البارزة:

الميزة رقم 1: Gmail للأعمال

عبر جوجل مع Google Workspace، تحصل مع Google Workspace على استضافة بريد إلكتروني احترافي مع اسم النطاق الخاص بك. كما أن عوامل تصفية البريد المزعج القوية في Gmail، وإمكانيات عدم الاتصال بالإنترنت، والتكامل السلس مع تطبيقات Google الأخرى تجعل منه أداة عمل لا غنى عنها.

الميزة رقم 2: مستندات Google

عبر دعم جوجل يتيح محرر مستندات Google للفرق إنشاء المستندات ومشاركتها وتحريرها و التعاون في الوقت الفعلي . أدواته التعاونية البديهية، مثل التعليقات وتتبع التغييرات، تجعله ضرورياً للشركات التي تقدر العمل الجماعي والشفافية.

الميزة رقم 3: Google Drive

عبر مساحة عمل جوجل Google Drive هي خدمة تخزين سحابية تمكّنك من تخزين الملفات وتنظيمها ومشاركتها. بفضل إمكانات البحث القوية (بفضل الذكاء الاصطناعي من Google)، وأذونات المشاركة، وخيارات التخزين الهائلة، يُعد Google Drive جيدًا للشركات التي تعطي الأولوية للتعاون وسهولة الوصول إلى الملفات.

تسعير مساحة عمل Google

المبتدئين من الشركات: 7.7 دولارات شهريًا

7.7 دولارات شهريًا الأعمال القياسية: 14 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

14 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا الأعمال بلس: 22 دولارًا/مستخدم شهريًا

مكان عمل زوهو مقابل مساحة عمل جوجل: مقارنة الميزات

عندما يتعلق الأمر بأجنحة الإنتاجية، يقدم كل من Zoho Workplace وGoogle Workspace مجموعة من الميزات المتقدمة. ولكن كيف يمكن المقارنة بينهما؟

الميزات مكان عمل زوهو مساحة عمل جوجل استضافة البريد الإلكتروني نطاق مخصص، فلاتر البريد المزعج، إمكانيات عدم الاتصال بالإنترنت نطاق مخصص، فلاتر البريد المزعج الرائدة في المجال، إمكانيات أفضل في عدم الاتصال بالإنترنت، اعتماد أوسع التعاون في المستندات تعاون في الوقت الفعلي، توقيع إلكتروني مدمج تعاون في الوقت الفعلي، واجهة أكثر سهولة، استخدام أوسع التخزين السحابي ميزات التعاون والإدارة إمكانيات بحث قوية، تكامل مع تطبيقات Google الأخرى، مساحة تخزين ضخمة

والآن، دعنا نناقش هذا بالتفصيل:

الميزة رقم 1: استضافة البريد الإلكتروني

يقدم كل من Zoho Mail وGmail للأعمال استضافة بريد إلكتروني مخصص للنطاق. ومع ذلك، يتفوق Gmail هنا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى فلاتر البريد المزعج الرائدة في السوق، وقدرات أفضل في وضع عدم الاتصال، والدعم الفني المتفوق بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، فإن Gmail معتمد بالفعل على نطاق واسع، مما يعني أن الموظفين لن يحتاجوا على الأرجح إلى الكثير من التدريب لتجهيزهم.

🏆الفائز: جوجل

الميزة رقم 2: إدارة المستندات والتعاون

Zoho Writer و مستندات جوجل يوفر كلاهما ميزات تعاون ممتازة في الوقت الفعلي.

ومع ذلك، يتمتع محرر مستندات Google بميزة بسبب واجهته الأكثر سهولة واستخدامه على نطاق واسع، وغالبًا ما يكون من الأسهل مشاركة مستندات Google نظرًا لأن عددًا أكبر من المستخدمين على دراية به. ومع ذلك، يقدم Zoho Writer أدوات قوية مثل ميزة التوقيع الإلكتروني المدمجة، وهو ما يمنحه ميزة طفيفة في حالات استخدام محددة.

🏆الفائز: تعادل بين Zoho Writer وGoogle Docs

الميزة رقم 3: التخزين السحابي

بفضل الذكاء الاصطناعي من Google، فإن قدرات البحث في Google Drive لا مثيل لها. بينما يقدم Zoho WorkDrive ميزات تعاون وإدارة قوية، فإن تكامل Google Drive مع تطبيقات Google الأخرى وقدرات التخزين الهائلة يجعله أكثر جاذبية للشركات التي تحتاج إلى مشاركة الملفات على نطاق واسع.

🏆الفائز: Google

مقارنة أسعار Zoho Workplace مقابل Google Workspace

فيما يلي نظرة عامة مفصّلة على الميزات التي يقدمها كل من بدلات العمل هذه تحت فئات تسعير مختلفة:

| ------------------------- | ------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------- | ------------------------------------- | -------------------------------------- | ---------------------------------- |

| التكلفة | 3 دولارات/مستخدم شهريًا | 6 دولارات/مستخدم شهريًا | 7.20 دولار/مستخدم شهريًا | 14.40 دولار/مستخدم شهريًا | 21.60 دولار/مستخدم شهريًا |

| مساحة تخزين البريد الإلكتروني | 30 جيجابايت | 100 جيجابايت | 30 جيجابايت | 2 تيرابايت | 5 تيرابايت |

| مساحة تخزين سحابية | 10 جيجابايت | 100 جيجابايت | 30 جيجابايت | 2 تيرابايت | 5 تيرابايت لكل مستخدم |

| مؤتمرات الفيديو | 100 مشارك | 250 مشارك | 100 مشارك | 150 مشارك | 500 مشارك |

| نطاقات مخصصة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |

| محركات الأقراص الجماعية المشتركة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |

| تطبيقات الأجهزة المحمولة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |

| أدوات التعاون | زوهو كاتب، ورقة، ورقة، عرض، Cliq، اتصال، إلخ. | Zoho Writer, Sheet, Show, Cliq, Connect, إلخ. | محرر مستندات Google وجداول البيانات والعروض التقديمية والشرائح والدردشة | محرر مستندات Google وجداول البيانات والعروض التقديمية والشرائح والدردشة |

| تحكم المسؤول | أساسي | متقدم (مع سجلات التدقيق والإعدادات المتقدمة) | أساسي | متقدم | متقدم | متقدم

| الأمان | المصادقة الثنائية، تشفير البيانات | المصادقة الثنائية، تشفير البيانات، عناصر تحكم المسؤول المتقدمة | المصادقة الثنائية، تشفير البيانات | المصادقة الثنائية، المخزن، تشفير البيانات | المصادقة الثنائية، المخزن، تشفير البيانات |

| الدعم | الدعم الأساسي | الدعم الأساسي | الدعم ذو الأولوية | الدعم القياسي | الدعم المحسّن | الدعم المتميز |

Zoho Workplace مقابل Google Workspace على Reddit

عندما يتعلق الأمر بآراء العالم الحقيقي، فإن Reddit هو المكان المفضل للحصول على تعليقات لا معنى لها.

لقد انتقلنا إلى المنصة لنرى أين يهبط الناس في مناظرة Zoho Workplace مقابل Google Workspace؛ بدا أن مستخدمًا مجهولًا مشاعر مختلطة حول كلا النظامين :

اقتراحي هو أن تنظر إلى ما هو مهم لعملك... كلا النظامين سهل الاستخدام بشكل معقول. إن الميزات التي تحتاجها هي التي ستحدد أي المنصات توفرها والسعر الذي ترغب في دفعه. ثم ربما يمكن بعد ذلك النظر في واجهة المستخدم. أيضاً قم بتقييم ما هي عمليات تكامل الطرف الثالث المهمة بالنسبة لك وما إذا كانت مدعومة مستخدم آخر يسلط الضوء على كيفية تأثير حالات الاستخدام والمتطلبات الفردية على المنصة التي تناسبك بشكل أفضل:

أنا أستخدم Google Workspace لجميع أعمالي. هناك الكثير من عمليات التكامل المتاحة. في النهاية، سيعتمد الأمر في النهاية على حالات الاستخدام الخاصة بك. أنا أدير الكثير من البيانات في جداول بيانات Google وأحولها بسهولة إلى تطبيق جوال للوصول إليها (مثل إدارة علاقات العملاء، وإدارة الطلبات، وما إلى ذلك) باستخدام AppSheet._ على الجانب الآخر، أستخدم الكثير من الأدوات والأنظمة التي لا تحتوي على أكواد (لتطوير المواقع الإلكترونية، وبوابات العملاء، وما إلى ذلك). معظمهم لديهم تكامل مع جداول بيانات جوجل ولكن ليس Excel.

## تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ Zoho Workplace و Google Workspace

إذا لم يكن Zoho Workplace و Google Workspace مناسبين لك تمامًا، فقد يكون الوقت قد حان للتفكير في بديل متعدد الاستخدامات :: تقديم انقر فوق .

_ أدير العديد من المشاريع داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى حياتي الشخصية. يتيح لي ClickUp إدارة كل هذه المجالات باستخدامات واحتياجات مختلفة بمعزل عن بعضها البعض وعبر مساحة العمل بأكملها حسب تركيزى. إنه يوفر مرونة هائلة

ديلان هاليداي، رئيس قسم الاستشارات في Big Leap للخدمات العقارية

يُعرف ClickUp في المقام الأول كأداة لإدارة المشاريع، وهو حل شامل للفرق التي تتطلع إلى الجمع بين الاتصالات, إدارة المهام ومشاركة المعرفة في منصة واحدة قوية.

ClickUp's One Up #1: الدردشة والبريد الإلكتروني والاجتماعات

يسمح ClickUp للفرق بالدردشة في الوقت الفعلي، وتعيين التعليقات مباشرةً إلى المهام، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، وحتى عقد اجتماعات عبر الإنترنت -كل ذلك دون مغادرة المنصة. هذا المستوى من التكامل يوفر الوقت ويعزز الإنتاجية.

تواصل مع فريقك في الوقت الحقيقي باستخدام ClickUp Chat ClickUp Chat يوفر نظام تواصل أكثر تكاملاً من Google Workspace أو Zoho Workspace من خلال الجمع بين الدردشة وإدارة المهام في منصة واحدة.

يتيح لك تحويل الرسائل إلى مهام بنقرة واحدة، مما يضمن بقاء السياق متصلاً عبر المهام والمستندات والمحادثات. ويؤدي هذا التكامل السلس بين المراسلة والعمل إلى تعزيز الإنتاجية من خلال الحفاظ على كل شيء في مكان واحد، مما يقلل من الحاجة إلى التبديل بين أدوات متعددة.

يمكنك زيادة تحسين التعاون بين أعضاء الفريق من خلال استخدام البريد الإلكتروني داخل ClickUp. يتيح للفرق إرسال وتتبع رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً ضمن المهام، مما يضمن تنظيم جميع المراسلات في مكان واحد.

تنظيم الاجتماعات من مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Meetings

وفي الوقت نفسه اجتماعات ClickUp يدمج المناقشات مع المهام والمستندات وإدارة المشاريع، مما يمكّن الفرق من التعاون واتخاذ خطوات قابلة للتنفيذ على الفور أثناء الاجتماعات.

استخدام كليك أب كليب داخل المنصة يوفر أيضًا ميزة أكثر تكاملًا وتنوعًا بديل ل Zoho Workplace و Google Workspace. يتيح ClickUp للمستخدمين تسجيل مقاطع الشاشة ونسخها باستخدام ClickUp Brain ومشاركتها أو تضمينها بسهولة.

ClickUp's ClickUp's One Up #2: إدارة المشاريع وإدارة المهام

سواء كنت تدير مشروعاً معقداً أو مهام يومية, انقر فوق المهام يتيح لك تحديد الأولويات وتتبع الوقت وتصور التقدم المحرز.

تعيين أولويات المهام المخصصة باستخدام مهام ClickUp Tasks

إليك كيفية المساعدة

الحقول المخصصة: إضافة الروابط والعلاقات والملفات والمزيد إلى المهام، مما يوفر كل السياق الضروري في مكان واحد

إضافة الروابط والعلاقات والملفات والمزيد إلى المهام، مما يوفر كل السياق الضروري في مكان واحد تبعيات المهام: ربط المهام ذات الصلة لفهم كيفية تأثيرها على بعضها البعض وتجنب الاختناقات

ربط المهام ذات الصلة لفهم كيفية تأثيرها على بعضها البعض وتجنب الاختناقات مستويات الأولوية: تعيين مستويات الأولوية من المنخفضة إلى العاجلة، مما يساعدك على التركيز على ما هو أكثر أهمية

تعيين مستويات الأولوية من المنخفضة إلى العاجلة، مما يساعدك على التركيز على ما هو أكثر أهمية حالات مخصصة: تتبع التقدم المحرز مع الحالات القابلة للتخصيص التي تناسب سير عملك

تتبع التقدم المحرز مع الحالات القابلة للتخصيص التي تناسب سير عملك قوائم متعددة: أضف المهام إلى قوائم متعددة لتحسين التنظيم وإدارة العمل متعدد الوظائف

أضف المهام إلى قوائم متعددة لتحسين التنظيم وإدارة العمل متعدد الوظائف أنواع المهام: إدارة أنواع مختلفة من العمل باستخدام أنواع المهام التي تناسب فريقك

هذا ليس كل شيء. إدارة المشاريع في ClickUp مستوى أعلى من التخصيص من إدارة مشاريع جوجل أو زوهو.

كليك أب لإدارة المشاريع

قم بإدارة مشروعاتك بميزات متعددة في مكان واحد مع ClickUp Project Management

فيما يلي بعض الميزات التي يقدمها:

مناظر متعددة: تنظيم المشاريع في مناظر مختلفة، مثل القوائم واللوحات والتقويمات ومخططات جانت، لتصور التقدم المحرز وتحديد الاختناقات

تنظيم المشاريع في مناظر مختلفة، مثل القوائم واللوحات والتقويمات ومخططات جانت، لتصور التقدم المحرز وتحديد الاختناقات أدوات التعاون: تسهيل العمل الجماعي مع ميزات مثل التعليقات, انقر فوق @التعليقات ومشاركة الملفات والتعاون في الوقت الفعلي

تسهيل العمل الجماعي مع ميزات مثل التعليقات, انقر فوق @التعليقات ومشاركة الملفات والتعاون في الوقت الفعلي مساحات عمل قابلة للتخصيص: قم بإنشاء مساحات عمل مخصصة لتتناسب مع احتياجات فريقك وتفضيلاته الخاصة

قم بإنشاء مساحات عمل مخصصة لتتناسب مع احتياجات فريقك وتفضيلاته الخاصة عمليات التكامل: ربط ClickUp بأدوات أخرى شائعة مثل جوجل درايف و Slack، و Zoom لتكامل سير العمل بسلاسة

ربط ClickUp بأدوات أخرى شائعة مثل جوجل درايف و Slack، و Zoom لتكامل سير العمل بسلاسة التقارير والتحليلات: إنشاء تقارير وتحليلات مفصلة لتتبع أداء المشروع وتحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات قائمة على البيانات

بالإضافة إلى ذلك, تقويم ClickUp يسمح لك بالتخطيط والجدولة وإدارة وقتك ومواردك بكفاءة.

تصور المشاريع والمهام وابقَ في الوقت المحدد باستخدام تقويمات ClickUp Calendars

إليك بعض الميزات الرئيسية:

تصور جداول المشاريع: رؤية الجداول الزمنية للمشروع والمواعيد النهائية والتبعيات بوضوح في عرض التقويم

رؤية الجداول الزمنية للمشروع والمواعيد النهائية والتبعيات بوضوح في عرض التقويم جدولة الاجتماعات: تنسيق الاجتماعات والأحداث مباشرةً داخل التقويم، مما يغني عن الحاجة إلى أدوات جدولة خارجية

تنسيق الاجتماعات والأحداث مباشرةً داخل التقويم، مما يغني عن الحاجة إلى أدوات جدولة خارجية إدارة المناطق الزمنية: مراعاة المناطق الزمنية المختلفة عند جدولة الاجتماعات والفعاليات

مراعاة المناطق الزمنية المختلفة عند جدولة الاجتماعات والفعاليات التذكيرات والإشعارات: تلقي تذكيرات في الوقت المناسب للمواعيد النهائية والأحداث القادمة

ميزة ClickUp's One Up #3: إدارة المعرفة بكفاءة

يوفر ClickUp نهجًا منظمًا وفعالًا لإدارة المعرفة من خلال نظام المستندات والتسلسل الهرمي الخاص به، مما يسمح للمستخدمين بتنظيم الوثائق ومشاركتها وتحديثها بسهولة عبر الفرق. مستندات ClickUp تخطيطات قابلة للتخصيص، والتعاون في الوقت الفعلي، والتكامل السلس في المهام، مما يسهل ربط المستندات بسير العمل.

نظم جميع مستنداتك ومواقع الويكي في مكان واحد باستخدام ClickUp Docs

يتيح لك ClickUp Docs:

إنشاء وتنظيم المستندات: إنشاء أنواع مختلفة من المستندات وإدارتها بسهولة، بما في ذلك الملاحظات والمقالات والتقارير

إنشاء أنواع مختلفة من المستندات وإدارتها بسهولة، بما في ذلك الملاحظات والمقالات والتقارير ميزات التعاون: التعاون مع أعضاء الفريق على المستندات، ومشاركة التعليقات والاقتراحات والتغييرات

التعاون مع أعضاء الفريق على المستندات، ومشاركة التعليقات والاقتراحات والتغييرات التحكم في الإصدار: تتبع التغييرات التي تم إجراؤها على المستندات والعودة إلى الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر

تتبع التغييرات التي تم إجراؤها على المستندات والعودة إلى الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر ربط المستندات: ربط المستندات بالمهام أو المشاريع لسهولة الرجوع إليها وتنظيمها

ربط المستندات بالمهام أو المشاريع لسهولة الرجوع إليها وتنظيمها البحث والتصفية: العثور بسرعة على مستندات محددة باستخدام إمكانيات البحث والتصفية

المستندات التسلسل الهرمي لمشروع ClickUp بطبقاته المرنة من المساحات والمجلدات والقوائم، يضمن تصنيفًا مبسطًا للمعرفة، مما يجعل استرجاع المعلومات أكثر سهولة.

قم بتصنيف المعلومات بشكل منهجي باستخدام ClickUp Project Hierarchy (التسلسل الهرمي لمشروع ClickUp)

الدليل هو نظام منظم مصمم لمساعدتك على تنظيم العمل وإدارته بكفاءة عبر الفرق والمشاريع. يتكون من خمسة مستويات رئيسية: مساحة العمل، والمساحات، والمجلدات، والقوائم، والمهام، والمهام الفرعية، والمهام الفرعية.

يضمن هذا التسلسل الهرمي تصنيف العمل بدقة، مما يسهل التنقل بين المهام وتعيينها وتتبعها. يساعد في الحفاظ على الوضوح عبر المشاريع المختلفة، مما يحسن تعاون الفريق وإنتاجيته.

بالإضافة إلى ذلك, انقر فوق الدماغ يعمل مساعد الذكاء الاصطناعي من ClickUp على تحسين إدارة المعرفة من خلال أتمتة إنشاء المحتوى والملخصات والرؤى، مما يوفر الوقت في المهام المتكررة. هذا تعاون الذكاء الاصطناعي يمنح ClickUp أفضلية على Google وZoho، اللتين تعتمدان على أدوات الأتمتة الأساسية دون نفس العمق في الذكاء الاصطناعي القائم على المهام.

اختيار أفضل مجموعة إنتاجية قائمة على السحابة

إذاً، ما هي الأداة الأنسب لإنتاجية المكتب - زوهو وورك بليس أو جوجل ورك سبيس؟ تعتمد الإجابة إلى حد كبير على احتياجات عملك. إذا كنت شركة صغيرة تبحث عن القدرة على تحمل التكاليف والتكاملات القوية، فقد يكون Zoho Workplace هو الخيار الأفضل.

أما إذا كان فريقك يقدِّر التعاون السلس، والواجهات المألوفة، والتخزين السحابي الواسع، فقد يكون Google Workspace هو الخيار الأمثل لك.

ومع ذلك، إذا كنت تريد أفضل ما في العالمين، فقد يكون ClickUp خيارًا أكثر حكمة. فالمنصة تتجاوز مجرد مشاركة المستندات والتواصل البسيط.

فمع ClickUp، ستحصل على مرونة لا مثيل لها تجمع بين إدارة المهام والتعاون في الوقت الفعلي وميزات التواصل القوية في مساحة واحدة. سواء كنت تقوم بتعيين التعليقات، أو إدارة المشاريع المعقدة، أو العمل على المستندات المشتركة، فإن ClickUp يدمج كل شيء بسلاسة. جرّب ClickUp بنفسك واستكشف ما يمكن أن يقدمه لك!