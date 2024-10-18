أفضل 10 بدائل ChatGPT للتسويق لعام 2025

"الذكاء الاصطناعي قادم من أجل وظائفنا!" لا تزال مثل هذه التصريحات تتصدر العناوين الرئيسية في الصحف منذ وصول ChatGPT إلى الساحة.

ولكن كمسوّق، لا أستطيع أن أفهم لماذا يُقال لنا باستمرار أن التكنولوجيا ستحل محل البشر تماماً. ألم يكن الأمر نفسه عندما تم إدخال أجهزة الكمبيوتر إلى القوى العاملة؟ انظر إلى أين أوصلونا الآن!

سواء كنت تحب أو تكره الذكاء الاصطناعي (AI)، هناك شيء واحد مؤكد: لا توجد طريقة لتجاهله. يجب على المسوقين تبني مساعدي الذكاء الاصطناعي أو ChatGPT بشكل أو بآخر. وكلما أسرعنا في تبنيه، كلما كان استخدامنا له أفضل.

ومع ذلك، هل ChatGPT هو الحل لكل ما يتعلق بالتسويق؟ على الأرجح، لا. فيما يلي نظرة على بعض من أفضل بدائل ChatGPT، والتي يقدم العديد منها معالجة لغة طبيعية وتحليل بيانات أكثر تقدماً من ChatGPT. هيا بنا.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل ChatGPT للتسويق؟

حتى قبل ChatGPT ظهرت على الساحة، استخدمنا العديد من أدوات التسويق يوميًا.

ولكن مع الذكاء الاصطناعي، انتقلت الأتمتة والمساعدة إلى مستوى مختلف. غالبًا ما تساعدنا أدوات الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى أو تحسينه أو حتى أتمتة بعض جهودنا التسويقية (على سبيل المثال، أدوات روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي)، مما يسمح للبشر بالتركيز على الرهانات الأكثر إبداعًا واستراتيجية.

من واقع خبرتي، تقدم ChatGPT بعض ميزات قوية ، ولكن هذا لا يعني أنه بالفعل هو الميزة الأساسية أداة تسويق بالذكاء الاصطناعي . لقد صادفت العديد من البدائل التي تحقق نتائج قوية.

لذا، عند تقييم بدائل ChatGPT للتسويق، ابحث عن عوامل مثل

ميزات إنشاء المحتوى : مناسب لإنشاء منشورات المدونة، وكتابة بريد إلكتروني,إدارة الحملات التسويقيةوالمزيد

: مناسب لإنشاء منشورات المدونة، وكتابة بريد إلكتروني,إدارة الحملات التسويقيةوالمزيد توليد الصور بالذكاء الاصطناعي : يوفر ميزات قوية لتوليد الصور يمكن تعديلها وتحسينها بسهولة. نظرًا لأننا الآن قادرون على إنشاء الصور باستخدام عدد قليل منمطالبات الذكاء الاصطناعيفهذا معيار حاسم للمسوقين.

: يوفر ميزات قوية لتوليد الصور يمكن تعديلها وتحسينها بسهولة. نظرًا لأننا الآن قادرون على إنشاء الصور باستخدام عدد قليل منمطالبات الذكاء الاصطناعيفهذا معيار حاسم للمسوقين. قدرات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) : يفهم اللغة البشرية ويستجيب لها بطريقة طبيعية وتخاطبية

: يفهم اللغة البشرية ويستجيب لها بطريقة طبيعية وتخاطبية معلومات في الوقت الحقيقي: معالجة المحتوى في الوقت الحقيقي بمعلومات محدّثة

معالجة المحتوى في الوقت الحقيقي بمعلومات محدّثة الاندماج مع الأدوات الأخرى: يندمج بسلاسة مع أدوات ومنصات التسويق الحالية، مما يبسّط سير العمل التسويقي بشكل عام

## أفضل 10 بدائل ChatGPT للتسويق

لقد أمضيت ساعات لا تحصى في اختبار هذه الأدوات بنفسي والعمل مع فرق العمل لمعرفة منصات الذكاء الاصطناعي التي تُحدث فرقاً حقيقياً. بعد استكشاف العديد من حالات الاستخدام لقد وجدت بعض البدائل الممتازة لـ ChatGPT. لذا، إذا كنت تبحث عن أفضل بدائل ChatGPT للتسويق، فأنت في المكان الصحيح.

فيما يلي قائمة بـ 10 أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعملياتك التسويقية، بدءاً من إنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى إدارة المشاريع وتحسين المحتوى.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع التسويقية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعاون)

إنشاء أصول تسويقية مفصلة مثل رسائل البريد الإلكتروني، ودراسات الحالة، والحملات، والموجزات، والمدونات، والمزيد باستخدام ClickUp Brain

في حين أن ClickUp عبارة عن منصة شاملة للإنتاجية وإدارة المشاريع، إلا أنها صممت نماذج ذكاء اصطناعي قوية تجمع بين جميع الويكي والمهام والمعلومات التسويقية في منصة سلسة تسمى ClickUp Brain .

Brain هو روبوت محادثة ذكاء اصطناعي قوي يتجاوز مجرد إنشاء محتوى بسيط. يمكنك استخدامه لأتمتة سير العمل، وإنشاء محتوى تسويقي سياقي، و تبسيط حملاتك الإعلانية في مكان واحد.

سواء كنت بحاجة إلى صياغة منشور سريع على وسائل التواصل الاجتماعي , كتابة رسائل البريد الإلكتروني أو إنشاء محتوى طويل، أو التعاون مع فريقك في الوقت الفعلي، فإن مجموعة أدوات ClickUp توفر لك كل ما تحتاجه. أفضل ما في ClickUp هو عرضها المخصص للمسوقين. فهي شاملة كليك أب للتسويق تجلب المنصة جميع أنشطتك التسويقية إلى مركز مركزي. يتيح ذلك لفرق التسويق لديك إنشاء الحملات وصياغة الاستراتيجيات واستخدم الذكاء الاصطناعي لتسويق المحتوى الخاص بك الجهود المبذولة

_إنشاء وإدارة الأتمتة المستندة إلى المشغلات أو الأتمتة المستندة إلى الإجراءات باستخدام أتمتة ClickUp

بالإضافة إلى إنشاء المحتوى، استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي من ClickUp لأتمتة سير عمل التسويق لديك. أتمتة ClickUp يساعدك على استخدام أداة إنشاء الأتمتة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء مشغلات أو مهام سير عمل قائمة على الإجراءات مع أكثر من 100 نموذج. يتيح ذلك لفرقك تتبع التقدم المحرز وتفويض العمل والبقاء في الموعد المحدد، كل ذلك مع تقليل العمليات اليدوية.

💡 نصيحة احترافية: لمزيد من التفاصيل حول استخدام أتمتة التسويق باستخدام أدوات ClickUp القوية، راجع كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة التسويق للحصول على رؤى

نموذج موجز حملة تسويق ClickUp التسويقية

ابدأ أي حملة تسويقية بسهولة باستخدام قالب موجز حملة التسويق ClickUp Marketing Campaign Brief Template

كما يتضمن أيضًا قوالب جاهزة للاستخدام مثل قالب قالب موجز الحملة التسويقية الذي يوفر موجزًا واضحًا عن الحملة أو العلامة التجارية. ونتيجة لذلك، يمكنك بسهولة تحديد أهداف العلامة التجارية والمبادئ التوجيهية والمخرجات لكل مرحلة من مراحل المشروع.

وفي الوقت نفسه، يمكنك استخدام ClickUp Brain داخل المستندات وإنشاء محتوى أو إنشاء معلومات ذات صلة من خلال التركيز على موجز الحملة والإرشادات. وهكذا، في مقارنة وجهاً لوجه clickUp كبديل أكثر قوة ل ChatGPT، خاصةً للمسوقين، مع مجموعة من أدوات تسويق المحتوى وتحريره.

أفضل ميزات ClickUp

التحرير بالنسخ: قم بتمييز أي جزء من النص في ClickUp Docs لتحسينه على الفور باستخدام أداة التحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فهي تساعدك على تحسين المحتوى من أجل الوضوح أو ضبط الطول أو تبسيط رسالتك - كل ذلك ببضع نقرات فقط

قم بتمييز أي جزء من النص في ClickUp Docs لتحسينه على الفور باستخدام أداة التحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فهي تساعدك على تحسين المحتوى من أجل الوضوح أو ضبط الطول أو تبسيط رسالتك - كل ذلك ببضع نقرات فقط كتابة المحتوى : قم بصياغة رسائل البريد الإلكتروني أو محتوى الوسائط الاجتماعية أو الخطوط العريضة للمدونة في ثوانٍ باستخدام مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp

: قم بصياغة رسائل البريد الإلكتروني أو محتوى الوسائط الاجتماعية أو الخطوط العريضة للمدونة في ثوانٍ باستخدام مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp تلخيص النصوص: لخص رسائل البريد الإلكتروني أو المستندات الطويلة من خلال استخلاص الأفكار الرئيسية باستخدام أداة تلخيص الذكاء الاصطناعي في ClickUp. فهي تُنشئ لمحات عامة موجزة وخطوات تالية قابلة للتنفيذ، مما يساعد فريقك على البقاء على اطلاع دائم على تقدم الحملة والمراحل القادمة

لخص رسائل البريد الإلكتروني أو المستندات الطويلة من خلال استخلاص الأفكار الرئيسية باستخدام أداة تلخيص الذكاء الاصطناعي في ClickUp. فهي تُنشئ لمحات عامة موجزة وخطوات تالية قابلة للتنفيذ، مما يساعد فريقك على البقاء على اطلاع دائم على تقدم الحملة والمراحل القادمة الملخصات : استخدم ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي لأنشطة تسويقية متعددة، مثل اقتراح الشعارات وأسئلة الاستبيانات وبناء استراتيجيات لحملات التسويق وغيرها. إنقالب موجهات ChatGPT للتسويقالذي يحتوي على أكثر من 600 موجه تسويقي، يتيح لك تحسين حملاتك التسويقية وإنشاء محتوى مستهدف لجمهورك

: استخدم ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي لأنشطة تسويقية متعددة، مثل اقتراح الشعارات وأسئلة الاستبيانات وبناء استراتيجيات لحملات التسويق وغيرها. إنقالب موجهات ChatGPT للتسويقالذي يحتوي على أكثر من 600 موجه تسويقي، يتيح لك تحسين حملاتك التسويقية وإنشاء محتوى مستهدف لجمهورك الاندماج مع أدوات أخرى: قم بتوصيل ClickUp بآلاف الأدوات التسويقية التي تستخدمها بالفعل، بدءًا من منصات جدولة الوسائط الاجتماعية إلى أنظمة إدارة المحتوى. يتيح لك ذلك إنشاء المحتوى الخاص بك وتعديله وجدولته لقنوات متعددة باستخدام مجموعتك التقنية الحالية

قيود ClickUp

يستغرق الأمر بعض الوقت لاستكشاف جميع الميزات، ولكن يمكنك الاستفادة من مركز مساعدة ClickUp لتسهيل منحنى التعلم

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

قراءة المزيد: تقويمات التسويق , إدارة الحملات و تصميم خطة التسويق مضمنة كنماذج تسويقية إضافية لفريقك في ClickUp.

2. Copilot (أفضل بديل مجاني لـ ChatGPT لتسويق المحتوى)

إنشاء الصور والمحتوى واستراتيجيات التسويق مع Copilot من بين أفضل بدائل ChatGPT, كوبيلوت مايكروسوفت (الذي كان يُعرف سابقًا باسم Bing AI) يوفر نتائج ذات صلة ومحدثة. من السهل الوصول إليه واستخدامه وهو متاح داخل محرك بحث Microsoft Bing.

يستخدم العديد من المسوِّقين ومديري وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأداة المجانية الممتازة للذكاء الاصطناعي لأنها تساعد في إنشاء الصور والمحتوى باستخدام بعض المطالبات فقط.

ما يميز Copilot هو أنه بديل ChatGPT المجاني الوحيد المجاني الذي يمكنه الوصول إلى الإنترنت، مما يسمح له بسحب البيانات في الوقت الفعلي مباشرةً من الويب. وهذا يساعدك عندما تحتاج إلى معلومات أو إحصائيات دقيقة للمحتوى الخاص بك.

أفضل ميزات Copilot

يتكامل مع نظام مايكروسوفت البيئي، مما يجعله رائعًا لمتصفح Microsoft Edge وأدوات Microsoft Office كأحد أفضل بدائل ChatGPT المجانية

يتضمن محرك DALLE-3 لتوليد الصور

مفيد لإنشاء المحتوى عبر تنسيقات متعددة، من مدونات تسويق المحتوى إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي

القيود التجريبية

تختلف جودة الإخراج حسب مدى تعقيد المهمة

يتطلب حساب مايكروسوفت للحصول على الوظائف الكاملة

إذا كنت تريد أن تتضمن أداة توليد الصور نصًا في الصورة، فقد لا تحتوي الصورة التي تم إنشاؤها على النص الدقيق أو غالبًا ما تكون بها أخطاء إملائية

التسعير التجريبي

نسخة مجانية مضمنة مع مايكروسوفت

تقييمات ومراجعات الطيار الآلي

G2: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: NA

3. HubSpot Breeze AI (الأفضل لأتمتة التسويق)

جعل عمليات أتمتة تسويق المحتوى خالية من المتاعب مع HubSpot's Breeze AI للمسوقين الذين يستخدمون بالفعل Hubspot Sales أو Marketing Hub لعملياتهم, نسيم Hubspot's Breeze AI هو مساعد ذكاء اصطناعي قوي يأخذ الأتمتة خطوة إلى الأمام.

باستخدام أداة مساعد الذكاء الاصطناعي هذه، يمكنك أتمتة كل شيء بدءًا من كتابة المحتوى لرسائل البريد الإلكتروني والمدونات إلى تحليل تفاعلات العملاء. وهو يعمل بكفاءة مع HubSpot CRM وأدوات أتمتة التسويق الخاصة بك، حيث يتكامل الذكاء الاصطناعي مع مهام سير العمل الحالية.

أفضل ما في الأمر أنه يحلل بيانات العملاء وسلوكهم، مما يساعد المسوقين على إنشاء حملات مستهدفة تحقق نتائج أفضل.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي Hubspot Breeze AI

يساعدك على إنشاء محتوى لأقسام معينة على صفحات الويب الخاصة بك، أو كتابة المدونات، أو إعادة صياغة المحتوى الحالي

استخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى أفضل لعملائك، مما يمكّنك من توليد عملاء محتملين عبر حملات تسويقية آلية

تُستخدَم الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مركز المبيعات للتنبؤ بالمبيعات التنبؤية، وتوليد العملاء المحتملين، والبيع الموجَّه

قم بأتمتة المهام المتكررة لتوفير الوقت وزيادة الكفاءة

قيود الذكاء الاصطناعي في Hubspot Breeze

يقتصر على نظام HubSpot البيئي، مما يعني أنك بحاجة إلى استخدامه في التسويق لاستخدام ميزة Hubspot Breeze AI

مكلف للغاية مقارنةً بالبدائل الأخرى ل ChatGPT

تسعير Hubspot Breeze AI

خطة مجانية

منصة العملاء المحترفين : 1170 دولارًا شهريًا

: 1170 دولارًا شهريًا منصة عملاء المؤسسات: 4300 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات HubSpot Breeze AI:

G2: NA

NA Capterra: NA

4. الحيرة (الأفضل للبحث باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي)

الاستفادة من الميزات الرئيسية مثل الاقتباس من المصدر على تعقيدات الذكاء الاصطناعي محرك البحث لإنشاء محتوى مفصل

يعتبره الكثيرون أفضل بديل لـ ChatGPT للبحث, الذكاء الاصطناعي الحيرة فريد من نوعه في ميزاته الرئيسية.

صممه أرافيند سرينيفاس، ودينيس ياراتس، وجوني هو، وآندي كونوينسكي، ويمكن لمحرك بحث الذكاء الاصطناعي هذا الوصول إلى GPT-4، وكلود 3، وميسترال لارج، ونموذج LLM التجريبي الداخلي الخاص به لمساعدتك في الحصول على استجابات أكثر دقة وتماسكًا.

بالنسبة للمسوقين، هذا يعني الحصول بسرعة على أفكار المحتوى، وسحب الإحصائيات ذات الصلة، أو حتى إنشاء محتوى قصير مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وأوصاف المنتجات. تضمن البرمجة اللغوية العصبية أو إمكانات معالجة اللغة الطبيعية في Perplexity AI أن يكون المحتوى واضحاً وسهل الفهم، وهو أمر مثالي لكتابة محتوى يلقى صدى لدى جمهورك.

أفضل ميزات Perplexity

أداة ذكاء اصطناعي ممتازة لتحليل البيانات، والبحث، والبحث الأعمق

معالجة متقدمة للغة الطبيعية لتوليد محتوى دقيق

تكتشف مواضيع ومواضيع فرعية أعمق، مع توفير اقتباسات للمعلومات التي تم إنشاؤها، مما يجعلها تبرز بين بدائل ChatGPT

قيود التعقيد

ليست قوية بالنسبة للمحتوى الطويل مقارنة ببدائل ChatGPT الأخرى

إنه ليس متعدد الوسائط مثل Gemini أو Copilot أو ChatGPT، مما يعني أنه رائع للبحث في المحتوى ولكنه ليس فعالاً في حل المشكلات

تسعير التعقيد

خطة مجانية

الخطة الاحترافية : 20 دولارًا شهريًا

: 20 دولارًا شهريًا إنتربرايز برو 40 دولارًا شهريًا (حتى 250 موظفًا)

التقييمات والمراجعات التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: NA

5. Google Gemini (أفضل بديل مدمج لـ ChatGPT)

احصل على استراتيجيات تسويق صديقة لتحسين محركات البحث من *[جوجل جيميني_]( https://deepmind.google/technologies/gemini/)*[الجوزاء](http://gemini.google.com ) هو مساعد جوجل المدعوم بالذكاء الاصطناعي المصمم لتسخير قوة معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي التوليدي لحالات استخدام متعددة.

وعلى الرغم من أنه تم تقديمه لأول مرة باسم Google Bard، إلا أن Gemini يقدم الآن، كجزء من نظام Google للذكاء الاصطناعي، حلاً متكاملاً لإنشاء محتوى مخصص وملائم لتحسين محركات البحث يتماشى مع صوت علامتك التجارية.

تُعد الأداة مثالية للمسوقين الذين يعتمدون على مجموعة أدوات Google، مثل Google Analytics والإعلانات ووحدة تحكم البحث. تعمل Gemini أيضًا بسلاسة مع جداول بيانات Google وأدوات التحرير الأخرى، مما يسهّل إدارة الحملات وتحليل البيانات وتعديل الاستراتيجيات.

أفضل ميزات Google Gemini

مزوّد بنماذج لغوية متقدمة تساعدك على أداء أنشطة متعددة مثل إنشاء النصوص، والرموز، والصور، والصوت

يتمتع بإمكانيات قوية لتوليد الصور لإنشاء صور قائمة على الذكاء الاصطناعي باستخدام بعض المطالبات البسيطة

صمم نماذج الذكاء الاصطناعي في Gemini وفقًا لاحتياجاتك وتفضيلاتك الخاصة، مما يسمح لك بتصميم منصاتك وأدواتك القائمة على الذكاء الاصطناعي باستخدام هذا الإطار كنموذج أساسي

يتمتع بإمكانية الوصول إلى الإنترنت، مما يوفر استجابات محدثة وتوليد محتوى يأخذ في الاعتبار أحدث المعلومات المتاحة على الإنترنت

قيود Google Gemini

مفيد في المقام الأول إذا كنت تستخدم خدمات Google بالفعل لتلبية احتياجاتك التسويقية

على الرغم من أنه يقدم ردودًا أفضل وأكثر سياقًا مقارنةً بخدمة ChatGPT، إلا أنه عرضة للمعلومات الخاطئة أو الأخطاء المنطقية، خاصةً في الباقة المجانية

أسعار جوجل جيميني

النسخة المجانية : $0

: $0 الجوزاء للأعمال: 24 دولارًا أمريكيًا/مستخدمًا تُدفع شهريًا

24 دولارًا أمريكيًا/مستخدمًا تُدفع شهريًا مؤسسة الجوزاء للمؤسسات: 36 دولارًا أمريكيًا/مستخدمًا تُدفع شهريًا

تقييمات ومراجعات جوجل الجوزاء

G2: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: NA

6. Jasper AI (الأفضل لإنشاء محتوى سريع ودقيق)

عزز استراتيجية تسويق المحتوى الخاص بك عن طريق كتابة محتوى دقيق بسرعة باستخدام *[_Jasper AI]( https://www.jasper.ai/)* مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي للمسوقين ومديري وسائل التواصل الاجتماعي ومنشئي المحتوى, جاسبر هي منصة فعّالة لإنشاء المحتوى تُنشئ محتوى عالي الجودة لحملاتك التسويقية.

وهي معروفة بواجهتها سهلة الاستخدام وتعدد استخداماتها، وتتميز بقدرات متقدمة للتعلم الآلي مصممة لمساعدة المسوقين في كل شيء بدءًا من كتابة المحتوى ومنشورات المدونات والمقالات إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ونسخ الإعلانات، كل ذلك مع الحفاظ على السياق.

أفضل ميزات جاسبر للذكاء الاصطناعي

استخدم ميزة التسويق المتكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Jasper لتحسين حملاتك التسويقية

استخدم نموذج الذكاء الاصطناعي القوي لإنشاء المحتوى، بما في ذلك كتابة النصوص، وكتابة المدونات، والمحتوى الملائم لتحسين محركات البحث، وغير ذلك الكثير

اجذب الجماهير وقم ببناء استراتيجية محتوى قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال إعادة تخصيص المحتوى الحالي وتحسينه وتحويله إلى تنسيقات مختلفة

قم بدمج Jasper بأمان في حزمة التكنولوجيا الحالية لديك مع ميزات الأمان المضمنة للحفاظ على حماية بياناتك

قيود الذكاء الاصطناعي من جاسبر

لدى Jasper منحنى تعليمي بسيط، خاصةً بالنسبة للأشخاص الجدد في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي

تحتاج إلى الحصول على الإصدار الاحترافي أو إصدار الأعمال للحصول على ميزات متقدمة مثل ميزات توليد الصور بالذكاء الاصطناعي وتحريرها

إنه مكلف بالنسبة للوكالات نظرًا لأنك لا تملك سوى صوت العلامة التجارية والأصول المعرفية المحدودة مع حزمتي Creator وPro

أسعار جاسبر للذكاء الاصطناعي

المبدع : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها شهريًا المحترف : 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا

: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا الشركات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر للذكاء الاصطناعي

G2: 4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1800 تقييم)

7. كلود (الأفضل للمحتوى عالي الجودة والسياق)

استفد من

كلود_

ميزة فهم السياق لصياغة مدونات وموجزات عالية الجودة كلود هو بديل رائع من ChatGPT لأولئك الذين يريدون نموذجًا لغويًا كبيرًا متقدمًا (LLM) مع حالات استخدام متعددة. صُممت أداة الذكاء الاصطناعي المتقدمة هذه، التي طورتها شركة Anthropic، لتوفير محتوى دقيق وملائم للسياق.

أكثر ما يعجبني في هذه الأداة هو قدرتها على فهم التفاصيل الدقيقة في اللغة، مما يجعلها مثالية للمسوقين الذين يرغبون في إنشاء نسخة مصاغة بشكل جيد يكون لها صدى عميق لدى جمهورهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إرفاق المستندات وملفات PDF وغيرها من المواد التي تحللها لإنتاج محتوى تسويقي، بما في ذلك إرشادات العلامة التجارية والمحتوى الطويل ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

أفضل الميزات

إنشاء محتوى عالي الجودة، بما في ذلك المقالات ورسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، باستخدام مطالبات بسيطة

تتفوق في الكتابة الدقيقة وفهم السياق بفضل نماذجها اللغوية المتقدمة، مما يجعلها مثالية لإنشاء محتوى تسويقي يدمج صوت علامتك التجارية ونبرة صوتك بفعالية في جميع الضمانات

واحدة من أفضل أدوات إنشاء الأكواد البرمجية المتوفرة لمساعدتك في كتابة أكواد HTML أو CSS، أو تحويل الصور إلى بيانات JSON، أو تصحيح الأكواد المعقدة دون الحاجة إلى خبرة تقنية كبيرة

قيود كلود

العثور على المطالبات الصحيحة صعب قليلاً في البداية، على عكس ChatGPT وبعض البدائل الأخرى

قد يتطلب المزيد من مدخلات المستخدم لتحقيق النتائج المرجوة مقارنةً بالأدوات القائمة

أسعار كلود

مجاني: 0 دولار

احترافي: 20 دولارًا شهريًا للشخص الواحد

الفريق: 25 دولارًا شهريًا للشخص الواحد

للمؤسسات تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كلود

G2: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: NA

8. Frase (الأفضل للحصول على رؤى تفصيلية لتسويق المحتوى)

تصميم وإنشاء ملخصات ومقالات قائمة على البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي لفريس الأدوات

هناك الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين مُحسّنات محرّكات البحث، ولكن لا شيء ينجز المهمة مثل هذه الأداة البسيطة التي تسمى Frase . وهي أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنك استخدامها لإنشاء محتوى طويل، والبحث عن الكلمات المفتاحية، وتحسين محركات البحث.

باستخدام قدراته المتقدمة في معالجة اللغة الطبيعية، يدرس Frase المحتوى الأفضل أداءً في مجال تخصصك ويوفر لك رؤى لمساعدتك في صياغة مقالات مفيدة وملائمة لتحسين محركات البحث.

أفضل ميزات Frase

تحليل استعلامات البحث وإنشاء محتوى قائم على البحث باستخدام أدوات الكتابة القائمة على الذكاء الاصطناعي

حفظ القوالب وإعادة استخدامها لإنشاء ملخصات أو مطالبات الذكاء الاصطناعي أو غيرها من مهام سير العمل المتكررة

إنشاء ملخصات محتوى شاملة بناءً على تحليل الكلمات المفتاحية وتحسينها لمحركات البحث

التكامل مع محرر مستندات Google ووردبريس

القيود المفروضة

قد يكون Frase محدودًا في قدرته على إنشاء محتوى إبداعي أو أصلي للغاية

استعلامات بحث محدودة حتى بالنسبة للخطط المدفوعة، مع حصول خطة الفرق فقط على استعلامات بحث غير محدودة

أسعار فريس

تجربة مجانية : 0 دولار

: 0 دولار منفردة 15 دولارًا شهريًا

15 دولارًا شهريًا أساسي : 45 دولارًا في الشهر

: 45 دولارًا في الشهر فريق: 115 دولارًا شهريًا (حتى 3 مستخدمين كحد أقصى)

تقييمات ومراجعات: #### تقييمات ومراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 290 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 290 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

9. الوصف (الأفضل للتسويق الصوتي والفيديو)

إنشاء وتحرير الصوت ومقاطع الفيديو على الفور على

نص_

إذا كنت تعتقد يعمل ChatGPT بشكل خيالي لجميع حالات الاستخدام، فكر مرة أخرى! هل سيساعدك في إنشاء وتحرير محتوى الصوت والفيديو؟ حسنًا, الوصف بالتأكيد سوف!

أحد أفضل بدائل ChatGPT لتوليد المحتوى الصوتي والفيديو، يُستخدم ديسكريبت للبودكاست أو الندوات عبر الإنترنت أو حملات التسويق عبر الفيديو. إحدى ميزاته البارزة هي القدرة على تحرير الصوت والفيديو ببساطة عن طريق تحرير النص المكتوب، مما يجعله سهل الاستخدام بشكل لا يصدق.

أفضل ميزات ديسكريبت

منصة تحرير فيديو سهلة الاستخدام تتيح لك إنشاء مقاطع وإضافة ترجمات وتحسين الصوت وتحرير المقاطع والقيام بأكثر من ذلك بكثير

إنشاء راوٍ أو صوت واقعي بصوت بشري باستخدام ميزة الكلام بالذكاء الاصطناعي

نسخ نص إلى صوت يمكن استخدامه في البودكاست، أو الفيديو، أو تنسيقات المحتوى الأخرى

يحتوي بديل ChatGPT هذا على ميزات تعاونية للمشاريع الجماعية، بما في ذلك القدرة على اقتراح تعديلات باستخدام التعليقات المضمنة، وإضافة مقاطع أو تحريرها، والمزيد

قيود النص

تحتوي الباقة المجانية على ميزات أساسية ذات صادرات محدودة. لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي المتقدم، ستحتاج إلى اختيار خطة مدفوعة

تتطلب جهاز كمبيوتر جيد للحصول على الأداء الأمثل

التسعير الموصوف

مجاناً : $0

: $0 هاوٍ : 19 دولار/شهريًا للشخص الواحد تُدفع شهريًا

: 19 دولار/شهريًا للشخص الواحد تُدفع شهريًا مبدع : 35 دولارًا/شهريًا للفرد الواحد تُدفع شهريًا

: 35 دولارًا/شهريًا للفرد الواحد تُدفع شهريًا شركة : 50 دولار/شهرياً للفرد الواحد تُدفع شهرياً

: 50 دولار/شهرياً للفرد الواحد تُدفع شهرياً المؤسسات: مخصص

التقييمات والمراجعات: التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.8/5 (170 مراجعة)

10. سيرفر سيو (الأفضل لتحسين محركات البحث والكلمات الرئيسية)

استفد من

Surfer's SEO_

إنشاء المحتوى الملائم وترتيب المحتوى الخاص بك

في حين أن هناك العديد من اختراقات ChatGPT والمطالبات التي ستساعدك في الكتابة الإبداعية أو تصنيفات محرك البحث, تحسين محركات البحث هو أفضل أداة وجدتها لتبسيط عملية إنشاء المحتوى.

تساعد أداة ChatGPT البديلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي هذه المسوقين على إنشاء محتوى ومدونات فريدة من نوعها تعتمد على الكلمات المفتاحية وتحسين محركات البحث.

إحدى الميزات البارزة في Surfer هي محرر المحتوى، الذي يقدم ملاحظات وتوصيات في الوقت الفعلي بناءً على المقالات الأفضل أداءً لكلماتك المفتاحية المستهدفة. ويتيح لك ذلك فهم العناصر الحاسمة للحصول على ترتيب جيد، مما يضمن لك كتابة محتوى يحتوي على الكلمات المفتاحية والعناوين والعبارات المناسبة.

أفضل ميزات Surfer SEO

أداة مبسطة للبحث عن الكلمات المفتاحية تساعدك في العثور على أفضل الكلمات المفتاحية، بما في ذلك الكلمات المفتاحية الطويلة والكلمات المفتاحية ذات الصلة التي تتطابق مع هدفك

إنشاء خطوط عريضة للمدونة واقتراحات تساعدك على كتابة محتوى عالي الجودة مُحسَّن لترتيب محركات البحث

اختبارات الانتحال المدمجة وفحوصات غير محدودة للذكاء الاصطناعي للتأكد من أن المحتوى الخاص بك أصلي

قيود تحسين محركات البحث

في حين أن كل خطة تمنحك اكتشافًا غير محدود للذكاء الاصطناعي، فإن خطط Scale AI والخطط الأعلى فقط تسمح لك باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات الذكاء الاصطناعي بحد أقصى 10 مقالات

حتى الخطط الممتازة لها قيود على التحسين التلقائي وأعضاء الفريق (تمنحك خطة Scale AI القدرة على دعوة 5 أعضاء فقط من الفريق)

أسعار تحسين محركات البحث

الأساسية: 89 دولارًا شهريًا (حتى 30 مقالة) تُدفع شهريًا

89 دولارًا شهريًا (حتى 30 مقالة) تُدفع شهريًا المقياس: 129 دولارًا شهريًا (حتى 100 مقالة) تُدفع شهريًا

129 دولارًا شهريًا (حتى 100 مقالة) تُدفع شهريًا نطاق الذكاء الاصطناعي: 219 دولارًا شهريًا (حتى 100 مقال، مع ما يصل إلى 10 مقالات من إنشاء الذكاء الاصطناعي) تُدفع شهريًا

219 دولارًا شهريًا (حتى 100 مقال، مع ما يصل إلى 10 مقالات من إنشاء الذكاء الاصطناعي) تُدفع شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات تحسين محركات البحث

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## مستقبل التسويق هنا: تمكين فريقك باستخدام الذكاء الاصطناعي ClickUp AI

ما الذي يحمله المستقبل للتسويق والذكاء الاصطناعي؟ الاحتمالات لا حصر لها! قريبًا، سيؤدي الذكاء الاصطناعي أكثر بكثير مما هو عليه حاليًا، مما سيحرر فريقك لتوجيه إبداعه بينما يقوم بالمهام الصعبة والأقل استراتيجية وتكرارًا.

على سبيل المثال، في حالة التسويق بالعمولة ، يحدد الذكاء الاصطناعي المسوقين بالعمولة المناسبين، بينما يقوم البشر بعد ذلك بالتحقق من المسوقين بالعمولة والتواصل معهم لبناء برنامج قوي للتسويق بالعمولة. الأمر كله يتعلق بإيجاد هذا التوازن!

اختياري لبديل ChatGPT هو ClickUp للمساعدة الشاملة التي يقدمها في تصميم وتنفيذ استراتيجيات التسويق. مع ما سبق إنشاؤه قوالب التسويق ومطالبات محددة، تساعد أداة مساعد الذكاء الاصطناعي من ClickUp فريقك في إدارة مشاريع التسويق وإنشاء مستندات مثل دراسات الحالة أو خطط التسويق بسرعة.

حتى أنها تعمل على أتمتة مهام مثل تلخيص محتوى المدونة في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو تبسيط إنشاء المحتوى باستخدام مساعد الكتابة القوي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. ابدأ تجربتك المجانية اليوم واكتشف كيف يمكن ل ClickUp AI رفع مستوى جهودك التسويقية!