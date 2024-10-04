12 طريقة لتنظيم الملفات والمجلدات على نظام Mac

هل سطح مكتب Mac الخاص بك عبارة عن غابة فوضوية من الملفات والأيقونات والمجلدات؟

إليك الحقيقة: إن ترتيب الأشياء على سطح مكتب ماك الخاص بك ليس علمًا صاروخيًا.

بالتأكيد، هناك العديد من تطبيقات إنتاجية لنظام التشغيل Mac المستخدمون.

ولكن في بعض الأحيان، تحتاج فقط إلى عدد قليل من نصائح لإزالة الفوضى الرقمية لفعل ذلك بشكل صحيح

في منشور المدونة هذا، سنعلمك خطوة بخطوة كيفية تنظيم الملفات على ماك. سنناقش أيضًا كيف يمكنك توسيع هذه البنية في برنامج إدارة مشروع شامل مثل ClickUp.

## 12 طريقة لتنظيم الملفات والمجلدات على ماك

1. تنظيم العناصر في مجلدات

على جهاز Mac، انقر على أيقونة "Finder" (أيقونة الوجه الأزرق والأبيض) في "Dock" لفتح نافذة "Finder".

ستتمكن من عرض علامة التبويب "المُسجّلات" التي تسرد جميع ملفاتك الأخيرة، بغض النظر عن مكان تخزينها على النظام.

الآن، انتقل إلى المكان الذي تريد إنشاء مجلد المستندات فيه. لنفترض أنك تريدها كلها على سطح المكتب في هذا المثال. انقر على علامة التبويب "سطح المكتب" ضمن "المفضلة" في القائمة الجانبية لنافذة "الباحث".

بعد ذلك، اضغط على مفاتيح 'Shift-Command-N' لإنشاء مجلد جديد على 'سطح المكتب' سيكون هذا المجلد بمثابة مكان مؤقت لتجميع كل الملفات السائبة قبل البدء في تنظيمها.

ستجد مجلدًا باسم "مجلد بلا عنوان" يظهر على شاشتك.

قم بإعادة تسمية المجلد إلى "Organize"، ثم انقر فوقه واسحبه إلى قسم "المفضلة" في شريط القائمة الجانبي لـ "Finder" (أسفل "سطح المكتب" مباشرةً)، كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك القيام بذلك مع ملفات متعددة في وقت واحد - ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على مفتاح "الأوامر"، ثم النقر فوق العناصر (لا يلزم أن تكون بجانب بعضها البعض) وسحبها إلى المجلد.

يمكنك أيضًا بسرعة تجميع العناصر الموجودة على سطح المكتب في مجلدات . اختر جميع العناصر التي تريد تجميعها، وانقر مع الضغط على زر التحكم على أحد العناصر، ثم اختر مجلد جديد مع التحديد. تذكر أنه لا يمكن تجميع العناصر المقفلة.

2. إنشاء مجلدات فرعية

ارجع إلى مجلد "تنظيم" و أنشئ مجلدات فرعية لكل فئة رئيسية تريد تنظيم ملفاتك الخاصة فيها.

في هذا المثال، اخترنا الفئات التالية: "مجلد المستندات"، "مجلد المستندات"، "قوالب يوتيوب"، "وسائط المخزون"، "قوالب PPT"، "لقطات شاشة البرامج"، "مواد التسويق"، و"دروس تثبيت التطبيقات"

3. دمج المجلدات المتشابهة

على الرغم من أن هذا قد يبدو مثل تحديد موقع المجلدات المكررة، إلا أنه ليس بالأمر المباشر. على سبيل المثال، إذا قمت بإنشاء مجلد بنفس الاسم لنفس الموقع، فقد تقوم بالكتابة فوق المجلد الأول عن طريق الخطأ وتفقد معلومات قيمة.

ولكن، مثل معظم الأشياء، هناك طريقة للخروج من هذه المشكلة.

في الواقع، إليك طريقتان لدمج المجلدات بأمان على جهاز ماك.

دمج المجلدات باستخدام Finder

عندما تضيف مجلدًا إلى موقع يحتوي بالفعل على مجلد يحمل نفس الاسم، ستتم مطالبتك برسالة تسألك عما إذا كنت تريد إيقاف هذه العملية، أو استبدال المجلد في الموقع، أو دمج الاثنين معًا. إذا كان لديك ملفات مختلفة بنفس الاسم، فستحتاج إلى اختيار "إيقاف" لمنع الكتابة فوق الملفات.

الآن، في حال رغبت في الاحتفاظ بكلا المجلدين، عليك سحب المجلد والضغط باستمرار على مفتاح الخيار قبل التحرير للحصول على خيار جديد يسمى "دمج". انقر فوق ذلك.

سيُضاف إلى اسم الملف "2" للملفات التي تحمل نفس الاسم، مما يضمن لك الاحتفاظ بالملف الأصلي والملف الجديد دون فقدان أي محتوى.

دمج المجلدات باستخدام Terminal

تستخدم الطريقة الثانية الطريقة الثانية باستخدام Terminal وأمر يسمى "ditto." سيؤدي ذلك إلى دمج محتويات مجلدين، بما في ذلك أي مجلدات فرعية بداخلهما.

افتح المحطة الطرفية واكتب: ditto ~/المصدر \ المجلد ~/المجلد الهدف \ المجلد

يجب أن تضيف الأسماء الفعلية للمجلدات بدلاً من "المصدر\مجلد" و "الهدفمجلد"

أيضًا، بدلًا من كتابة مسار المجلد، يمكنك سحب المجلدات وإفلاتها في نافذة Terminal.

4. قم بتفضيل مجلداتك

إذا كان هناك الكثير من المجلدات والمجلدات الفرعية، فإن تحديد موقع مجلد معين تستخدمه بشكل متكرر أو لمتطلبات خاصة قد يكون مربكًا. والخبر السار هو أنه يمكنك إضافة أي مجلد إلى مجلداتك المفضلة في الشريط الجانبي لـ Finder. إليك كيفية القيام بذلك:

افتح نافذة مكتشف جديدة

ابحث عن المجلد الذي تريد تفضيله

اسحبه إلى الشريط الجانبي

5. فرز الملفات حسب النوع

يمكنك أيضًا فرز ملفاتك حسب "النوع" لتجميع الملفات المتشابهة (ملفات PDF، صور، مستندات، إلخ).

انقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان في مجلد التنزيلات و اختر 'فرز حسب'> 'النوع' سيساعدك هذا في معرفة الملفات التي لديك وأين تنقلها.

بمجرد الانتهاء من فرز ملفاتك وفقًا للطريقة التي تريد تصنيفها بها، انقلها إلى المجلدات الفرعية المناسبة لها. على سبيل المثال، تذهب الصور ومقاطع الفيديو إلى مجلد "وسائط المخزون"، وتذهب لقطات الشاشة إلى مجلد "لقطات شاشة البرنامج".

6. استخدم العلامات

لتحديد أولويات الملفات المهمة، انقر بزر الماوس الأيمن على ملف، وحدد "علامات" وقم بتعيين علامات مخصصة مثل "عاجل" أو "للمهام". ستعرض الملفات ذات العلامات نقاطًا مرمزة بالألوان بجانب أسمائها لسهولة التعرف عليها.

يمكنك الوصول إلى الملفات الموسومة بسرعة من خلال النقر على اللون المقابل ضمن "الوسوم" في الشريط الجانبي "الباحث".

اقرأ المزيد: أفضل 10 تطبيقات لقائمة المهام لنظام التشغيل Mac

7. جرب المجلدات الذكية

لتجميع الملفات بشكل ديناميكي عبر جهاز Mac الخاص بك، افتح 'Finder' وانتقل إلى 'ملف'> 'مجلد ذكي جديد'

بعد ذلك، انقر على زر (+) في أعلى يمين النافذة بجانب 'حفظ' لإضافة معيار بحث.

ستحصل على قائمتين منسدلتين لتحديد اختيارك.

في هذا المثال، قمنا باختيار "تاريخ آخر تعديل" و"قبل" للوصول بسرعة إلى جميع الملفات التي تنطبق عليها هذه المعايير (دون نقلها من مواقعها الأصلية)

انقر فوق الزر 'حفظ' الموجود على الجانب الأيمن العلوي من النافذة وقم بتسمية 'المجلد الذكي' الخاص بك

سيظهر "المجلد الذكي" تلقائياً تحت القائمة الجانبية "المفضلة".

💡 نصيحة احترافية: إذا كان لديك مجلدان بنفس الاسم في مكانين مختلفين، اضغط مع الاستمرار على مفتاح 'Option' واسحب أحد المجلدين إلى الآخر. عندما يُطلب منك ذلك، حدد 'دمج' لدمج محتويات المجلدين. هذا يزيل التكرارات أثناء دمج الملفات.

8. تطوير نظام تسمية الملفات الخاصة بك

إن وضع استراتيجية لتنظيم ملفاتك باستخدام نظام تسمية يمكن أن يوفر لك الوقت في العثور على الملفات.

بناءً على سير عملك أو مستنداتك الشخصية، قم بتضمين ما يلي في اسم ملفك:

اسم المشروع/الاسم الشخصي

وصف هذا الملف المحدد

تاريخ بدء العمل على الملف

أي رقم إصدار

الأحرف الأولى من اسمك، إذا كان ملفاً سترسله إلى أشخاص آخرين

تذكر أنه بناءً على طريقة عرض Finder، سيتم تنظيم ملفاتك حسب الترتيب الأبجدي.

💡 نصيحة احترافية: سيساعدك وضع التاريخ في بداية اسم ملفك على إبقائها مرتبة زمنياً لمساعدتك في جلبها بشكل أسرع

9. استخدم الأكوام لتنظيم الملفات تلقائيًا مكدسات سطح المكتب تسمح لك بترتيب الملفات في مجموعات مرتبة على سطح المكتب. تشبه المكدسات المجلدات الذكية ولكن لسطح المكتب الخاص بك. المكدسات يمكن تجميعها حسب النوع أو التاريخ أو العلامات.

على سبيل المثال، إذا قمت بتجميعها حسب النوع، ستظهر جميع صورك الفوتوغرافية في مكدس واحد، والعروض التقديمية في مكدس آخر، وهكذا. يتم نقل أي ملفات جديدة تضيفها على الفور إلى المكدس المناسب، مما يسمح لك بالحفاظ على كل شيء بالترتيب دون عناء.

تأكد من وجودك على سطح المكتب، ثم انقر على عرض > استخدام المكدسات > العلامات

لعرض مكدس أو فتحه أو إغلاقه، ما عليك سوى النقر عليه، ومن ثم سيتم توسيع الملفات على سطح المكتب. أما إذا كنت تريد عرض الملفات دون فتح المكدس، فكل ما عليك فعله هو

تحريك الفأرة فوق المكدس

امسح لليسار أو لليمين بلوحة التعقب أو الفأرة، وستتغير أيقونة المكدس واسمه ليتطابق مع كل ملف في المكدس

انقر نقرًا مزدوجًا فوق الملف المطلوب لفتحه

10. تخزين الملفات على iCloud Drive

باستخدام iCloud Drive، يمكنك مزامنة مجلداتك وملفاتك عبر أجهزة متعددة. سيساعدك ذلك في استرداد الملفات عبر أجهزة Apple الخاصة بك إذا كنت تستخدم أجهزة iPad أو iPhone متعددة

إليك كيفية تشغيل iCloud Drive على جهاز Mac الخاص بك:

افتح إعدادات النظام.

انقر فوق معرف Apple ID > iCloud.

قم بتشغيل iCloud Drive.

انقر على iCloud Drive مرة أخرى

اختر خيارات لاختيار المجلدات والتطبيقات التي تريد مزامنتها مع جهاز Mac الخاص بك

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت قم بتشغيل سطح المكتب والمستندات على iCloud ، يمكنك الحصول على نفس عناصر سطح المكتب على جهاز Mac آخر عن طريق تسجيل الدخول بنفس حساب iCloud وتشغيل iCloud Desktop and Documents على جهاز Mac هذا.

11. ترتيب الملفات على سطح المكتب

بصرف النظر عن فرز ملفاتك على سطح المكتب حسب الاسم والنوع وتاريخ الإضافة والحجم والعلامات وما إلى ذلك، يمكنك أيضًا تغيير عرض المجلدات بحسب حجم الأيقونة، وتباعد الشبكة، وحجم النص، والمزيد. محاذاة العناصر وتغيير حجمها وفقًا لتفضيلاتك للحصول على سطح مكتب أكثر تخصيصًا وجمالية. يمكنك أيضًا إعادة ترتيب الملفات بدقة عند الرغبة - فقط انقر على سطح المكتب، واختر عرض > تنظيف حسب، ثم حدد الطريقة التي ترغب في ترتيب الملفات بها.

12. استخدام التطبيقات الخارجية

أخيرًا، يمكنك استخدام تطبيقات الطرف الثالث لتنظيم ملفاتك ومجلداتك بكفاءة إذا كنت تفضل ذلك. فهذه التطبيقات لا تساعدك فقط في تتبع الملفات المكررة وحذفها بسهولة، بل تساعدك أيضًا في البحث عن فوضى التنزيلات وتنظيفها.

ها أنت ذا!

بهذه الخطوات، أنت في طريقك إلى سطح مكتب ماك أنيق. المفتاح هو الاتساق - خصص بضع دقائق يوميًا من أجل تنظيم الملفات والمجلدات على نظامك، وسرعان ما سيصبح ذلك طبيعة ثانية.

تذكر أن القليل من الجهد المبذول اليوم سيوفر عليك الكثير من المتاعب لاحقًا.

اقرأ المزيد: اعمل بذكاء: اكتشف أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لنظام التشغيل Mac

قم بتنظيم ملفاتك دون عناء باستخدام ClickUp

الآن بعد أن تعلمت اختراقات ماك بوك لتنظيم الملفات، لماذا نتوقف عند هذا الحد؟ دعنا نتقدم خطوة إلى الأمام ونستكشف ClickUp، وهو برنامج فعال لإدارة المهام يتجاوز حلول إدارة المهام والملفات.

يتضمن برنامج إدارة المستندات إمكانات متقدمة مثل ClickUp Docs لتنظيم الملفات، مما يجعله خياراً رائعاً للأفراد الراغبين في تحسين مساحة العمل الرقمية الخاصة بهم.

وهو يوفر أدوات ووظائف متقدمة لتصنيف المستندات النصية والمهام والمشاريع والبحث عنها وتحسينها بشكل ديناميكي وتعاوني.

تحدث عن كيف تكون أكثر تنظيماً في العمل .

هل أنت مفتون؟

1. استكشف مستندات ClickUp

للمبتدئين مستندات ClickUp بمثابة خزانة ملفات رقمية لتخزين معلومات العميل بكفاءة.

لنفترض أنك خصصت مستندًا واحدًا لكل عميل لربط الأصول المهمة، مثل العقود وموجزات المشاريع والفواتير و قوالب الدليل . يمكنك أيضًا تضمين ملفات Google Drive أو Dropbox مباشرةً داخل المستند لسهولة الوصول إليها.

إنشاء المستندات ومواقع الويكي والمزيد وربطها بسير عمل مشروعك

إذا تم تخزين الملفات والمجلدات المتعلقة بالعميل محليًا (على جهاز MacBook الخاص بك على سبيل المثال)، ما عليك سوى سحبها إلى مستند ClickUp Doc المناسب. هذا يحافظ على كل شيء في مكان واحد، ويمكنك تجنب التبديل بين التطبيقات عند القيام بعملك.

يمكنك أيضًا إنشاء روابط قابلة للمشاركة وإدارة الأذونات لأعضاء فريقك على مستندات ClickUp Docs الخاصة بك. تضمن عناصر التحكم في الخصوصية والتحرير أن الأشخاص المناسبين فقط هم من يمكنهم عرض المعلومات الحساسة والوصول إليها.

للمضي قدمًا، قم بإنشاء مهام النقر فوق المهام لكل عميل، قم بإرفاق المستندات المقابلة، وحدد تواريخ الاستحقاق، وقم بتعيين أعضاء الفريق. هذا التكامل تبسيط إدارة المستندات الخاصة بك سير العمل وتنظيم المشروع.

اقرأ المزيد: أفضل 10 تطبيقات لإدارة المهام لمستخدمي ماك

2. الاستفادة من دليل التسلسل الهرمي لمشروع ClickUp

ثم يأتي بعد ذلك دليل التسلسل الهرمي لمشروع ClickUp الذي يمكّنك من رؤية الصورة الكبيرة دون فقدان أي تفاصيل ذات صلة.

دعنا نوضح لك كيف.

ضمن كل مساحة عمل على المنصة، يمكنك إنشاء مساحات لمشاريع أو أقسام محددة، مثل "التسويق" أو "مشاريع العملاء" يمكن أن تحتوي كل مساحة على "مجلدات" لتنظيم الملفات ذات الصلة.

حافظ على تنظيم الملفات باستخدام دليل التسلسل الهرمي للمشروع من ClickUp

هذا التسلسل الهرمي يضمن أن يكون لكل ملف مكانه في النظام، مما يسهل العثور على مستنداتك وإدارتها. على سبيل المثال، في مساحة "مشاريع العميل"، قم بإنشاء مجلد لكل عميل يحتوي على قوائم العقود والفواتير والتسليمات.

3. استخدم قوائم النقر فوق القوائم

استخدم عرض قائمة النقرات لتعزيز هذا التنظيم باستخدام معايير محددة مثل أنواع الملفات وأسماء المجلدات والملفات والمواعيد النهائية وحالات الأولوية مثل "قيد الاستخدام" أو "مؤرشف" أو "قيد المراجعة"

إدارة المهام باستخدام قوائم المهام التقليدية باستخدام طريقة عرض القائمة على ClickUp

يمكنك أيضًا تخصيص القوائم باستخدام الألوان للإشارة إلى حالة المشروع أو تمييز عملك بصريًا بشكل أفضل. ولكن هذا ليس كل شيء.

4. جرّب البحث الشامل على ClickUp

هل تحتاج إلى العثور على ملف معين بسرعة؟

ما عليك سوى إدخال اسمه في شريط البحث، وسيقوم ClickUp بسحب ما تبحث عنه بالضبط، سواء كان موجودًا في مساحة عمل ClickUp، أو تطبيق متصل (مثل Dropbox وSlack وGoogle Drive)، أو محرك الأقراص المحلي. هذه هي قوة البحث الشامل على ClickUp .

احصل على المزيد من نتائج البحث المخصصة وذات الصلة في ClickUp Universal Search

على سبيل المثال، يمكنك تصفية المهام حسب المواعيد النهائية لتحديد ما يتطلب اهتماماً عاجلاً، مثل المقترحات المستحقة قريباً أو تجديدات العقود القادمة. أو يمكنك وضع علامات على الملفات بتسميات مثل "قانوني" أو "مالي" أو "شخصي"، ثم التصفية حسب هذه العلامات لتحديد موقع مستندات معينة.

ما هو أكثر من ذلك, ClickUp Brain ، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، يتذكر عادات البحث الخاصة بك ويتحسن بمرور الوقت، مما يمنحك نتائج أكثر دقة.

احصل على إجابة لجميع استفسارات البحث عن الملفات بدقة مع ClickUp Brain

على سبيل المثال، إذا كنت تبحث بشكل متكرر عن "العقود" المتعلقة بعملاء محددين، فإن ClickUp Brain سيعطي الأولوية لتلك النتائج في عمليات البحث المستقبلية. هذا يعني أنه كلما زاد استخدامك للمنصة، كلما أصبحت أكثر ذكاءً، مما يسمح لك بالعثور على الملفات بشكل أسرع وأكثر دقة.

اقرأ المزيد: استفد من وقتك مع أفضل 10 تطبيقات تقويم لنظام التشغيل Mac

## لا تدع الفوضى الرقمية تبطئ سير عملك

هناك أشياء أكثر أهمية من إضاعة الوقت الثمين في البحث عن المستندات المهمة، حيث يمكن أن تتراكم أوجه القصور بسرعة.

بدلاً من ذلك، تولى مسؤولية وقتك من خلال التنظيم الاستراتيجي للملفات.

فتنظيم ملفاتك بشكل صحيح يقلل من التشتت ويقلل من الأخطاء ويضمن عمليات أكثر سلاسة. هذه الممارسة ضرورية لتنسيق المشاريع الكبيرة وإدارة سجلات العملاء والإشراف على المستندات الحساسة.

لحسن الحظ، يوفر ClickUp الأدوات اللازمة لإنشاء مساحة عمل مركزية وفعالة - بدءًا من تنظيم المهام باستخدام التسلسل الهرمي في ClickUp واستخدام طريقة عرض القائمة للتصفية التفصيلية إلى الاستفادة من الميزات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي.

إذاً، ماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم وانطلق.