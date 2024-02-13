10 قوالب دليل مجاني للبقاء منظمًا

يمكن أن تكون قوالب الدليل منقذة للمديرين والمديرين التنفيذيين المشغولين. سواءً كنت بحاجة إلى قالب لمساعدتك في تنظيم المستندات أو الصور أو الروابط أو الأشخاص أو الشركات أو أي شيء آخر، فقد قمنا بتغطيتك!

في هذه المقالة، سنعرض لك 10 قوالب دليل لإعطائك فكرة عن كيفية استخدامها ولمساعدتك في اختيار أفضلها لاحتياجاتك.

ما هو قالب الدليل؟

قالب الدليل هو عبارة عن مستند أو موقع إلكتروني معد مسبقاً يمكن استخدامه لإنشاء دليل للأشخاص، والشركات، والوثائق، والوسائط، وغيرها. وهي عادةً ما تتضمن حقولاً للاسم ومعلومات الاتصال والبيانات الأخرى ذات الصلة بكل إدخال.

على الرغم من أن الدلائل لا تتضمن عادةً الأتمتة وتتبع المهام، إلا أنها يمكن أن تكون جيدة بدائل إدارة علاقات العملاء للمديرين والموظفين الآخرين الذين يبحثون عن حلول بسيطة. في العديد من الحالات، يمكنك أيضًا دمج الدلائل الخاصة بك في برنامج CRM أو برنامج إدارة المشاريع.

يمكن إنشاء قوالب الدليل لخدمة مجموعة متنوعة من الاحتياجات، مثل:

أدلة المستندات

أدلة الصور

أدلة الموظفين

أدلة العضوية

أدلة الموردين

أدلة الصناعة

أدلة الفعاليات

أدلة المنتجات

أدلة المواقع الإلكترونية

فوائد قالب الدليل

قوالب الدليل توفير الوقت والجهد من خلال توفير مستند منسق مسبقًا أو برنامج يمكنك تخصيصه ليناسب احتياجاتك. ويمكنها أيضاً المساعدة في ضمان أن تكون الدلائل التي تنشئها متناسقة وسهلة الاستخدام.

فيما يلي بعض فوائد استخدام قالب الدليل:

توفير الوقت والجهد من خلال توفير مستند أو موقع إلكتروني مهيأ مسبقاً يمكنك تخصيصه ليناسب احتياجاتك

إبقاء الجميع على نفس الصفحة مع مستندات محدثة وحديثة دائمًا

ضمان الاتساق بحيث تكون السجلات منظمة بشكل جيد ويمكن الوصول إليها بسرعة

تعزيز دقة سجلاتك من خلال توفير تنسيق قياسي لإدخال البيانات وتخزينها

تبسيط إمكانية الوصول إلى المستندات والوسائط الداخلية الخاصة بك، مما يضمن توفير آخر التحديثات والوثائق للجميع

السماح لنفسك بخيار التوسع مع نمو أعمالك من خلال إضافة الحقول والميزات أو تعديلها أو تغييرها بمرور الوقت

تقليل مخاطر فقدان البيانات

إذا كنت تتطلع إلى إنشاء أدلة لمؤسستك، فإن القوالب طريقة ممتازة وسهلة لضمان إنشائها بشكل أكثر كفاءة ودقة بحيث يمكنك استرجاعها وتعديلها بمرور الوقت.

10 قوالب دليل للحفاظ على التنظيم في عام 2024

إليك 10 قوالب دليل مجانية يمكن أن تساعدك في الحفاظ على التنظيم والإنتاجية في عام 2024.

1. قالب دليل ClickUp

قالب دليل ClickUp

القالب قالب دليل ClickUp عبارة عن قائمة منسقة مسبقًا تساعدك على تنظيم مستندات فريقك حسب معلومات الموظف.

القالب هو الأنسب للشركات من جميع الأحجام التي تحتاج إلى تتبع مستندات موظفيها. كما أنه خيار جيد للأفراد الذين يرغبون في إنشاء دليل شخصي لمستنداتهم.

يتضمن حالات وطرق عرض وحقول قابلة للتخصيص تتيح لك القيام بأمور مثل:

تتبع المستندات المهمة

حفظ المعلومات الهامة وتصور البيانات

الوصول بسهولة إلى المعلومات في دليل منظم

تتبع الوقت والعلامات والتبعيات ورسائل البريد الإلكتروني

إضافة المستندات وتحديثها ومراجعتها

تتبع المهام باستخدام أدوات إدارة المشروع

قالب الدليل من ClickUp مناسب تمامًا للشركات من جميع الأحجام التي تحتاج إلى إنشاء دليل منظم للمستندات.

إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الوظائف لتخزين أنواع إضافية من البيانات، مثل الصفحات المقصودة، يمكنك أيضًا التفكير في إنشاء دليل لبياناتك باستخدام قالب قاعدة البيانات . تحميل هذا القالب

2. قالب دليل الموظف ClickUp

قالب دليل الموظفين ClickUp

نموذج قالب دليل الموظف ClickUp هو قائمة معدة مسبقاً تساعدك على إنشاء مكان مركزي لجميع معلومات الموظفين.

قالب دليل الموظفين هذا هو الأنسب للشركات من جميع الأحجام التي تحتاج إلى تتبع معلومات الموظفين. كما أنه خيار جيد للأفراد الذين يرغبون في إنشاء دليل شخصي لموظفيهم.

هل تبحث عن حل رائع للارتقاء بمواردك البشرية خطوة إلى الأمام؟ قالب الموارد البشرية في ClickUp يمكن أن يساعدك في بناء نظام مخصص لفريق الموارد البشرية لديك. فهو يجعل إدارة التوظيف، وتطوير المواهب، وإدارة الموظفين، والتأهيل أسهل بكثير. تحميل هذا القالب

3. قالب دليل صور كليك أب للصور

قالب دليل الصور ClickUp Photo Directory Template

قالب دليل الصور في ClickUp عبارة عن لوحة بيضاء مسبقة الصنع تساعدك على تنظيم وإدارة صور فريقك. ويتضمن حالات وحقولاً وطرق عرض لمساعدتك على تتبع صور فريقك وتصنيفها وتصورها.

يتضمن القالب أيضًا المزايا التالية:

تنظيم الصور بسهولة في فئات ومجلدات

العثور على صورة على الفور من خلال البحث عن الكلمات الرئيسية والعلامات

تتبع من قام بتحميل كل صورة ومتى

تحسين تتبع الفريق من خلال ردود الفعل على التعليقات، وتعدد المعينين، والأهمية

قالب دليل الصور هو الأنسب للشركات والإدارات من جميع الأحجام التي تحتاج إلى تتبع صور فريقها. تحميل هذا القالب

4. قالب دليل الأعمال ClickUp

قالب دليل أعمال ClickUp

عندما تحتاج إلى إنشاء قائمة بائعين أو دليل شركاء أو أي نوع آخر من دليل جهات الاتصال, قالب دليل الأعمال الخاص ب ClickUp يساعدك على تبسيط العملية وتنظيمها.

يتضمن القالب حقولاً لتتبع معلومات الاتصال مثل عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على طرق عرض تجعل من السهل العثور على جهات الاتصال حسب الاسم أو الشركة أو الصناعة أو الموقع.

يساعدك قالب دليل الأعمال على إنشاء قاعدة بيانات تتيح لك:

تخزين معلومات جهات الاتصال ومراجعتها بسهولة في موقع مركزي واحد

تحسين التواصل مع البائعين والشركاء من خلال توفير وصول سريع وسهل إلى تفاصيل جهات الاتصال

تسهيل تطوير الأعمال الجديدة من خلال توفير مستودع مركزي للعملاء والشركاء المحتملين

على هذا المنوال، يمكنك أيضًا التفكير في استخدام برنامج المخطط التنظيمي أو جدول بيانات المخطط التنظيمي Excel .

إذا كنت تبحث عن جدول بيانات مثالي قالب قائمة البائعين أو دليل العملاء، أو قائمة جهات الاتصال الداخلية، قالب دليل الأعمال من ClickUp هو خيار ممتاز! تحميل هذا القالب

5. قالب دليل عضوية ClickUp مع الصور

قالب دليل عضوية ClickUp مع الصور

هل تمنيت يومًا أن يكون من الأسهل إنشاء دليل تفاعلي لصور الأعضاء؟ الآن أصبح الأمر كذلك! باستخدام دليل عضوية ClickUp مع قالب الصور ، لا تحتاج إلى أي سحر تقني لإنشاء دليل عضوية جميل ومنظم.

توفر لك الحقول المخصصة سبعة خيارات للسمات، بما في ذلك الأسماء وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني وجهات الاتصال في حالات الطوارئ والعناوين

تسمح لك طرق عرض ClickUp المختلفة بالعثور على الأشخاص وفرزهم حسب نوع العضوية، ونموذج العضوية، وعملية العضوية، وتاريخ بدء العضوية، وغيرها من المعلومات المهمة

سيساعدك استخدام هذا القالب على إنشاء دليل للأعضاء يوفر كل ما تحتاجه: رؤية ممتازة، وتعاون محسّن، وإمكانيات أفضل للتواصل، ووصول سريع إلى معرّف العضو ومعلومات الاتصال.

إذا كنت بحاجة إلى تتبع الأعضاء، فإن قالب دليل عضوية ClickUp مع الصور هو ما كنت تبحث عنه! تحميل هذا القالب

6. قالب قائمة جهات اتصال شركة ClickUp

قالب قائمة جهات اتصال شركة ClickUp

إذا كنت بحاجة إلى إنشاء قائمة جهات اتصال للشركات، فإن قالب قالب قائمة جهات اتصال الشركة بواسطة ClickUp هنا لمساعدتك في إنجاز الأمر بشكل صحيح.

هذا القالب عبارة عن قائمة معدة مسبقًا تساعدك على الاحتفاظ بجهات الاتصال الخاصة بك في مكان واحد.

يتضمن حقول مخصصة لتتبع معلومات جهات الاتصال، مثل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والمسمى الوظيفي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على طرق عرض مخصصة (مثل حسب القسم أو الحالة الوظيفية أو تواريخ بدء العمل) التي تساعدك على تحديد جهات الاتصال بسرعة أكبر.

يمكنك تبسيط عملية إضافة جهات اتصال جديدة إلى قائمتك باستخدام قالب قائمة جهات اتصال الشركة.

هذا قالب ممتاز للأشخاص الذين يرغبون في تتبع زملائهم الشخصيين أو زملائهم في الشركة، سواء كان ذلك لنفسك أو لشركة صغيرة أو مؤسسة على مستوى المؤسسة. تحميل هذا القالب

7. قالب ملفات تعريف الموظف ClickUp

قالب ملفات تعريف الموظف ClickUp

حافظ على تنظيم معلومات الملف الشخصي للموظفين وسهولة الوصول إليها باستخدام قالب قالب ملفات تعريف الموظف ClickUp .

يساعدك هذا القالب على تتبع معلومات الاتصال الخاصة بموظفيك والمسميات الوظيفية والمعلومات الأخرى ذات الصلة.

يمكنك عرض الملفات الشخصية حسب القسم، أو التقويم، أو المهمة، وتخصيص أي حقل من الحقول السبعة.

يجعل قالب الملفات الشخصية للموظفين من ClickUp تخزين معلومات الملف الشخصي لموظفيك وتحريرها والوصول إليها عملية سريعة وسهلة! تحميل هذا القالب

8. جدول بيانات دليل موظفي Excel من Spreadsheet.com

يُستخدم دليل الموظفين لتخزين المعلومات حول الموظفين في مكان واحد للوصول المشترك في جميع أنحاء المؤسسة

إن جدول بيانات دليل موظفي Excel من Spreadsheet.com هو قالب جدول بيانات يتتبع ويدير بيانات الموظفين مثل الأسماء، والمسميات الوظيفية، ومعلومات الاتصال، والمهارات، والمشاريع الحالية، وغير ذلك الكثير.

القالب سهل الاستخدام والتعديل، بحيث يمكنك تخصيصه حسب احتياجاتك الخاصة. تنزيل هذا القالب

9. قالب نموذج دليل مكتب الموظف وقائمة جهات الاتصال في Word بواسطة Template.net

اطلع على قائمة قوالب دليل المكتب الخاصة ب Template.net

إذا كنت تبحث عن بديل فائق البساطة للأدلة على الإنترنت، فقد يعجبك نموذج قالب نموذج دليل مكتب الموظف وقائمة جهات الاتصال في Word من Template.net .

يتوفر هذا القالب بتنسيقات MS Word و Google Docs و Apple Pages.

يتيح لك جدول البيانات وضع اسمك ومعلومات الاتصال بك في رأس الصفحة في أعلى الصفحة. بعد ذلك، ما عليك سوى إدخال المعلومات التالية في حقول جدول البيانات:

اسم الموظف

رقم الهوية

الوظيفة

القسم

رقم الهاتف

عنوان البريد الإلكتروني

عنوان المنزل

إذا كنت ترغب في تجنب الأدلة عبر الإنترنت والأدلة المستندة إلى السحابة، فقد يكون تنزيل دليل مكتب الموظف في Word Word Template.net وإنشاء نموذج نموذج قائمة جهات الاتصال هو السبيل الأمثل. تنزيل هذا القالب

10. قالب دليل الموظفين Airtable

دليل مشترك لجميع الموظفين في شركتك. تتبع أدوارهم وتواريخ بدء العمل وأعياد ميلادهم وأعياد ميلادهم وحساسيتهم تجاه الطعام والمزيد

الـ قالب دليل الموظفين القابل للطي هو جدول بيانات تم إنشاؤه مسبقًا يساعد على الاحتفاظ بمعلومات الاتصال بالموظفين والمسميات الوظيفية والمعلومات الأخرى ذات الصلة في منطقة مركزية واحدة.

يوفر قالب دليل الموظفين في Airtable الحقول المخصصة التالية لمساعدتك في تخزين معلومات الموظفين.

ويتضمن أيضًا طرق عرض مخصصة لمساعدتك في العثور على المعلومات التي تحتاجها بسهولة، مثل حسب القسم أو الحالة أو تاريخ تعيين الموظفين الجدد. يمكنك حتى استخدام النموذج المدمج المقدم لجمع معلومات الموظفين الجدد مثل الخبرة السابقة.

إذا كنت تأمل في العثور بسرعة على طريقة لتتبع المعلومات ذات الصلة بموظفيك، فإن قالب دليل الموظفين Airtable يعد خيارًا رائعًا. إنه سهل الاستخدام والتخصيص، ويمكن أن يساعدك على تحسين التواصل والتعاون والكفاءة في مكان عملك. تنزيل هذا القالب

اختيار أفضل قالب دليل لعام 2024

لقد قمنا بتغطية 10 قوالب دليل مجانية يمكنك استخدامها لتتبع جهات الاتصال والعملاء وجميع الموظفين في شركتك.

سواءً كنت مديراً أو صاحب عمل أو مديراً للموارد البشرية، اعتبر هذه قائمة التسوق الخاصة بك لأفضل قوالب الدليل في عام 23!

سواءً كنت تبحث عن تخزين المعلومات الخاصة بالموظفين أو الأعضاء أو الزملاء أو أي شخص أو غرض تجاري آخر تقريبًا، ستجد على الأرجح الميزات التي تبحث عنها بالضبط في أحد هذه القوالب العشرة الأوائل.

جميع القوالب المدرجة في هذه المقالة مجانية للاستخدام والتنزيل، لذا انطلق وجربها لترى أي منها الأنسب لاحتياجاتك.

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