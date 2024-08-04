لقد اختبرنا أفضل برامج إدارة علاقات العملاء في إندونيسيا

هل تعلم أن تحتل إندونيسيا المرتبة الرابعة بين الدول التي تضم أكبر عدد من السكان الرقميين في جميع أنحاء العالم فهي تضم أكثر من 200 مليون مستخدم للإنترنت، ومن المتوقع أن يستمر هذا العدد في الارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، هناك التوسع السريع في التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت في البلاد. وهذا يترجم إلى فرصة هائلة لعملك!

وهل تعرف ما الذي سيكون مفيدًا لإدارة هذا العدد الكبير من العملاء؟ برنامج إدارة علاقات العملاء [CRM] الذي سيبقي عملاءك سعداء ومنظمين ويعودون إليك مرة أخرى للحصول على المزيد!

لمساعدتك في العثور على منصة إدارة علاقات العملاء المثالية للشركات الإندونيسية، قمت أنا وفريقي بتقييم 10 برامج لإدارة علاقات العملاء. يمكنك اختيار واحد من القائمة بناءً على احتياجات عملك. ولكن قبل ذلك، يجب أن تعرف الميزات الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها وتعطيها الأولوية في برنامج إدارة علاقات العملاء هذا.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج CRM؟

عند مراجعة أنظمة إدارة علاقات العملاء هذه، ركزت على مكونات إدارة علاقات العملاء الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على الأداء اليومي لمندوب المبيعات ورضا العملاء والميزات الخاصة بإندونيسيا، مثل خيارات مركز البيانات والامتثال للوائح خصوصية البيانات الإندونيسية مثل UU ITE.

فيما يلي بعض الجوانب التي بحثت عنها

كفاءة إدارة العملاء المحتملين: بدأتُ بتقييم قدرات إدارة العملاء المحتملين في أداة إدارة علاقات العملاء المحتملين، مثل تسجيل النقاط والتأهيل والرعاية، حيث أن تحويل العملاء المحتملين هو جزء أساسي من وظيفة مندوب المبيعات

بدأتُ بتقييم قدرات إدارة العملاء المحتملين في أداة إدارة علاقات العملاء المحتملين، مثل تسجيل النقاط والتأهيل والرعاية، حيث أن تحويل العملاء المحتملين هو جزء أساسي من وظيفة مندوب المبيعات أتمتة المبيعات: كان مجال التركيز الآخر هو ميزات الأتمتة، لا سيما القدرة على إنشاء تسلسلات بريد إلكتروني تلقائية لرعاية العملاء المحتملين وأتمتة مهام إدخال البيانات مثل تسجيل المكالمات وتحديثات معلومات الاتصال

كان مجال التركيز الآخر هو ميزات الأتمتة، لا سيما القدرة على إنشاء تسلسلات بريد إلكتروني تلقائية لرعاية العملاء المحتملين وأتمتة مهام إدخال البيانات مثل تسجيل المكالمات وتحديثات معلومات الاتصال التعاون : مع وجود العديد من الأشخاص المشاركين في إتمام الصفقات - خاصةً مع صفقات المؤسسات - فإن ميزات التعاون أمر لا بد منه. بعض ميزات إدارة علاقات العملاء التعاونية التي وجدتها مثيرة للاهتمام هي العملاء المحتملين المملوكين بشكل مشترك، ولوحات معلومات الفريق، والدردشة

: مع وجود العديد من الأشخاص المشاركين في إتمام الصفقات - خاصةً مع صفقات المؤسسات - فإن ميزات التعاون أمر لا بد منه. بعض ميزات إدارة علاقات العملاء التعاونية التي وجدتها مثيرة للاهتمام هي العملاء المحتملين المملوكين بشكل مشترك، ولوحات معلومات الفريق، والدردشة إعداد التقارير : يجب أن تتخطى أدوات إدارة علاقات العملاء التقارير الأساسية - لوحات المعلومات القابلة للتخصيص، والتنبؤ، والرؤى المستندة إلى البيانات

: يجب أن تتخطى أدوات إدارة علاقات العملاء التقارير الأساسية - لوحات المعلومات القابلة للتخصيص، والتنبؤ، والرؤى المستندة إلى البيانات تطبيق الهاتف المحمول : أنت لا تعرف أبدًا متى يعود إليك أحد العملاء المحتملين. يمكن أن يكون تطبيق الهاتف المحمول الذي يسمح لك بالبقاء على اطلاع على صفقاتك من خلال تتبع نشاط العميل المحتمل ومتابعته مفيدًا

: أنت لا تعرف أبدًا متى يعود إليك أحد العملاء المحتملين. يمكن أن يكون تطبيق الهاتف المحمول الذي يسمح لك بالبقاء على اطلاع على صفقاتك من خلال تتبع نشاط العميل المحتمل ومتابعته مفيدًا الذكاء الاصطناعي [AI] : مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي، اختبرت أيضًا أدوات إدارة علاقات العملاء لميزات الذكاء الاصطناعي، خاصةً تصور البيانات والتحليلات التنبؤية، حيث يمكن أن تساعد بشكل كبير في عملية المبيعات

: مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي، اختبرت أيضًا أدوات إدارة علاقات العملاء لميزات الذكاء الاصطناعي، خاصةً تصور البيانات والتحليلات التنبؤية، حيث يمكن أن تساعد بشكل كبير في عملية المبيعات مراكز البيانات: أعطيت الأولوية لأدوات إدارة علاقات العملاء التي لديها خيارات إقامة البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للامتثال للوائح خصوصية البيانات الإندونيسية

لتكوين منظور شامل، قرأتُ أيضًا تعليقات المستخدمين على منصات المراجعة المستقلة لمعرفة موقف كل منصة لإدارة علاقات العملاء وتحديد نقاط القوة والضعف والميزات البارزة فيها.

والآن، اسمحوا لي أن أقدم لكم أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء في إندونيسيا والشركات الإندونيسية التي يمكن أن تستفيد منها.

أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء لاستخدامها في عام 2024

بدءًا من تأهيل العملاء المحتملين وإدارة خط أنابيبك إلى تشغيل حملات مخصصة على نطاق واسع وقيادة النمو برؤى قابلة للتنفيذ، هذه 10 حلول برمجيات إدارة علاقات العملاء يمكن أن تساعدك على إدارة عمليات المبيعات بكفاءة أكبر.

1. كليك أب أفضل نظام شامل لإدارة مشروعات CRM CRM

استخدم طرق عرض ClickUp لتنظيم خط أنابيبك وتقسيم العملاء المحتملين

ClickUp عبارة عن منصة شاملة لإدارة العمل مع العديد من الميزات التي تشمل إدارة المشاريع والأتمتة ومساعدة الذكاء الاصطناعي، مما يسهل عليك التعامل مع جميع عمليات عملك من مكان واحد.

إن ClickUp CRM يشتهر الحل بإدارة قواعد البيانات وقدرات الأتمتة وميزات إعداد التقارير.

دعنا نستكشفها بالتفصيل.

إنشاء قاعدة بيانات مركزية للعملاء

اجمع كل تفاصيل عملائك في نظام إدارة علاقات العملاء بحيث يصبح المصدر الوحيد للحقيقة. اسمح لمندوبي المبيعات بإنشاء مجلدات ومجلدات فرعية وقوائم لإنشاء تسلسلات هرمية وتنظيم حسابات العملاء بشكل أفضل.

تنظيم معلومات العملاء في مجلدات ومجلدات فرعية مختلفة لسهولة التصنيف

بمجرد إنشاء مجلدات لمختلف العملاء، يمكنك الاستفادة من العلامات والحالات والفلاتر والمواقع الجغرافية لتصنيفهم. يمكن أن يساعد ذلك:

فرق المبيعات تتبع خطوط الأنابيب وتحديد أولويات العملاء المحتملين وإدارة الطلبات بسهولة

تتبع خطوط الأنابيب وتحديد أولويات العملاء المحتملين وإدارة الطلبات بسهولة فرق التسويقصياغة حملات CRM مستهدفة وإعداد أتمتة التسويق المجزأ

أضف عنوان عميلك إلى نظام إدارة علاقات العملاء، واستخدم طريقة عرض خريطة ClickUp لتخطيط طرق المتابعة الشخصية

يمكنك أيضًا استخدام قالب ClickUp CRM لتنظيم جميع تفاصيل حسابك وأنشطتك لتحسين عمليات المبيعات الخاصة بك. باستخدام القالب، يمكنك:

هيكلة قاعدة بيانات عملائك باستخدام الحالات والعلامات والحقول المخصصة، والحصول على نظرة عامة كاملة على حساباتك

باستخدام الحالات والعلامات والحقول المخصصة، والحصول على نظرة عامة كاملة على حساباتك تصفية الحسابات بناءً على حجم الصفقة أو الحالة أو المجال أو أي معايير أخرى ذات صلة لتحديد أولويات الصفقات ذات الإمكانات العالية

أو أي معايير أخرى ذات صلة لتحديد أولويات الصفقات ذات الإمكانات العالية أنشئ دليل المبيعات بموارد مختلفة، مثل خطط التسعير وقوالب عروض الأسعار، لتسهيل وصول فريق المبيعات إليها

بموارد مختلفة، مثل خطط التسعير وقوالب عروض الأسعار، لتسهيل وصول فريق المبيعات إليها استخدم عرض تقويم ClickUp Calendar View للحصول على نظرة عامة على جميع اجتماعاتك

تتبّع تفاصيل عميلك وقائمة المبيعات من خلال قالب ClickUp CRM

أتمتة عمليات المبيعات

قم بإعداد أتمتة المبيعات للتعامل مع المهام الروتينية مثل تعيين العملاء المحتملين وتحديث الحالة

يحتوي ClickUp على أداة إنشاء أتمتة سهلة الاستخدام في حالة/إذا/إذا ثم أتمتة تتيح لك تشغيل الأتمتة بناءً على مشغلات وإجراءات مختلفة. على سبيل المثال، يمكنك تشغيل رسالة بريد إلكتروني عندما ينتقل عميل محتمل من مرحلة إلى أخرى أو إخطار مسؤول المبيعات عند انضمام عميل محتمل جديد إلى خط الإنتاج.

إليك بعض أفكار الأتمتة الأخرى:

قم بتغيير حالة العميل المحتمل من عميل محتمل من ساخن إلى دافئ أو بارد إذا لم يستجب لفترة محددة

تشغيل تحديثات الحالة بناءً على إجراءات العميل المحتمل

تعيين مهام سير عمل المبيعات المخصصة لخطوط أنابيب مختلفة بناءً على تفاصيل العميل ونشاطه

تعيين لوحات معلومات مخصصة

تضمين الأدوات، وإنشاء الرسوم البيانية، واستخدام الفلاتر للحصول على رؤى دقيقة حول أداء مبيعاتك

مع أكثر من 50 عنصر واجهة مستخدم قابلة للتخصيص، يتيح لك ClickUp CRM تخصيص لوحات المعلومات للتركيز على أهم المقاييس. قم بتحليل صحة خط أنابيب المبيعات، وتتبع تفاعلات العملاء، وحدد الاتجاهات - كل ذلك من خلال واجهة سحب وإفلات مريحة.

ولكن الأفضل من ذلك هو مدى تكامل ClickUp Brain بإحكام مع نظام إدارة علاقات العملاء لديك. ClickUp Brain هو مساعد الذكاء الاصطناعي المساعد في ClickUp، والذي يعمل كمساعد افتراضي لفريق المبيعات لديك، مما يساعدهم على استخراج رؤى قابلة للتنفيذ والعثور على المعلومات بسرعة.

البحث عن المعلومات وتلخيص سجلات الاجتماعات والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Brain

من تلخيص لوحات المعلومات إلى الإجابة عن الأسئلة استناداً إلى بيانات العملاء التاريخية وحتى صياغة رسائل بريد إلكتروني مخصصة استناداً إلى تلك البيانات، يمكن أن يكون ClickUp Brain خدمة ذات قيمة مضافة مذهلة.

علاوة على ذلك، تسمح ClickUp - من خلال AWS - للشركات باستضافة بياناتها في أي مكان في العالم، ويمكن للعملاء الإندونيسيين الاحتفاظ ببيانات عملائهم في أستراليا أو سنغافورة.

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

مركزية بيانات العملاء : قم بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للعملاء مع مجلدات ومجلدات فرعية وقوائم لتجنب صوامع البيانات

: قم بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للعملاء مع مجلدات ومجلدات فرعية وقوائم لتجنب صوامع البيانات تشغيل مهام سير عمل مجزأة: استخدم ميزات مثل العلامات والفلاتر والحالات المخصصة لإنشاء خطوط أنابيب مخصصة وتشغيل حملات CRM المخصصة تقليل الانشغال : إعداد الأتمتة للأعمال المتكررة مثل مزامنة البيانات من مصادر أخرى، وتعيين العملاء المحتملين، وإدارة عمليات المبيعات الأخرى مثل عمليات المتابعة

استخدم ميزات مثل العلامات والفلاتر والحالات المخصصة لإنشاء خطوط أنابيب مخصصة وتشغيل حملات CRM المخصصة أتمتة عمليات المتابعة : استخدم وظيفة البريد الإلكتروني المدمجة في ClickUp لتشغيل رسائل البريد الإلكتروني بناءً على مشغلات مختلفة مثل عمليات إرسال النماذج أو حالة العميل المحتمل أو تغيير الأولويات أو التواريخ

: استخدم وظيفة البريد الإلكتروني المدمجة في ClickUp لتشغيل رسائل البريد الإلكتروني بناءً على مشغلات مختلفة مثل عمليات إرسال النماذج أو حالة العميل المحتمل أو تغيير الأولويات أو التواريخ تعاون مع فريقك : هل لديك ملاحظات أو تحتاج إلى تحديث؟ استخدم عرض الدردشة في ClickUp ووظائف التعليقات لطرح الأسئلة السياقية وتقديم الاقتراحات

: هل لديك ملاحظات أو تحتاج إلى تحديث؟ استخدم عرض الدردشة في ClickUp ووظائف التعليقات لطرح الأسئلة السياقية وتقديم الاقتراحات احصل على رؤى قابلة للتنفيذ: أنشئ تقارير ومخططات بيانية مخصصة للمبيعات واستخدم ClickUp Brain لاستخراج رؤى مفيدة من تلك التقارير

قيود ClickUp

ClickUp Brain هي ميزة مدفوعة، لذلك ستحتاج إلى الاشتراك في إحدى خططهم للوصول إليها

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي حاد بسبب عدد الحلول والتخصيصات التي تقدمها المنصة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات/مستخدم/شهر

: 7 دولارات/مستخدم/شهر شركة : 12 دولار/مستخدم/شهرياً

: 12 دولار/مستخدم/شهرياً المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 [9500+ مراجعات ]

: 4.7/5 [9500+ مراجعات ] Capterra: 4.6/5 [4000+ تقييمات ]

2. سيلز فورس الأفضل لفرق مبيعات المؤسسات

عبر سيلز فورس Salesforce غني عن التعريف، فهو واحد من أقدم حلول برمجيات إدارة علاقات العملاء مع قاعدة مستخدمين واسعة ونظام بيئي كبير من الشركاء وعمليات التكامل. يُعرف Salesforce، وهو برنامج CRM قابل للتطوير بدرجة كبيرة، بقدراته على التخصيص والتحليل، مما يجعله برنامج CRM شائعًا لمعظم الشركات على مستوى المؤسسات.

أحد الأشياء التي أحببتها بشكل خاص في Salesforce CRM هو كيفية جمعه لحلول إدارة المبيعات والإيرادات والشركاء في منصة واحدة.

على سبيل المثال، تمكنت من تتبع رحلة شراء عميل معين، بما في ذلك الاتصال الأولي من خلال حملة تسويقية تتم إدارتها داخل Salesforce، وصولاً إلى عملية البيع النهائية، والتي تضمنت خصمًا قدمته شركة شريكة - في نفس الواجهة.

هذا يعني أنك لا تحصل فقط على معرفة تاريخ العميل وكيفية ارتباطه بإيراداتك ولكن أيضًا كيفية مساهمة القنوات المختلفة، مثل الشركاء والشركات التابعة، في مبيعاتك وإيراداتك.

وقد بدأت شركة Salesforce في أن تصبح لاعبًا تقنيًا رئيسيًا في المنطقة الإندونيسية، وقد دخلت مؤخرًا في شراكة مع KOMINFO لتوفير التدريب على إدارة علاقات العملاء للإندونيسيين. وهدفهم هو تدريب 100,000 طالب خلال 3 سنوات.

أفضل ميزات Salesforce

تقييم أداء مبيعاتك على مستوى الأفراد والفرق والأقاليم للحصول على فكرة عن كيفية تأثير العوامل المختلفة على استراتيجية الذهاب إلى السوق

استخدم تقويم الالتزام المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Salesforce لتشغيل سيناريوهات ماذا لو واكتشاف كيف يمكن أن يساهم خط أنابيبك في تحقيق أهداف الإيرادات

قم بإنشاء "برامج مبيعات" لممثلي تطوير الأعمال الجدد [BDRs]، ومنحهم النماذج والموارد التي يحتاجونها للبيع بشكل أفضل

قيود قوة المبيعات

تنفيذ Salesforce والترحيل منه كلاهما عمليتان تستغرقان وقتاً طويلاً

يجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم غير بديهية لأنها تؤدي إلى عملية تأهيل أطول وصعوبة في العثور على الميزات وإعداد التخصيصات

تسعير #### تسعير Salesforce

باقة المبتدئين : 24 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 24 دولارًا لكل مستخدم شهريًا احترافي : 80 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

: 80 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات : 165 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 165 دولاراً/مستخدماً شهرياً غير محدود : 330 دولار/مستخدم شهرياً

: 330 دولار/مستخدم شهرياً مبيعات آينشتاين 1: 500 دولار/مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات قوة المبيعات

G2: 4.3/5.0 [19,800+ تقييم ]

4.3/5.0 [19,800+ تقييم ] Capterra: 4.4/5.0 [18,300+ تقييم ]

3. هبسبوت أفضل برنامج CRM للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة

عبر هبسبوت Hubspot عبارة عن منصة CRM سهلة الاستخدام وعصرية المظهر، مما يجعلها خيارًا جيدًا للشركات الصغيرة التي بدأت للتو في برامج المبيعات الخاصة بها.

لقد رأيت هذا بشكل مباشر أثناء الاختبار. كانت الواجهة بديهية ونظيفة، ولم يستغرق إعداد إدارة جهات الاتصال الأساسية وخطوط أنابيب الصفقات سوى القليل من الوقت.

تدعم خطتها المجانية ما يصل إلى خمسة مستخدمين وتقدم ميزات مثل روبوتات المحادثة والرسائل المعلبة والدردشة. وهذا يساعد الشركات الجديدة على إنجاز الكثير من الأعمال حتى قبل أن يصبحوا مشتركين.

نظرًا لأن Hubspot بدأ كمنصة تسويق، فإنه يأتي مع بعض أقوى تدفقات عمل إدارة الحملات، بما في ذلك اختبار A/B وقوالب البريد الإلكتروني، والتي رأيتها في CRMs للمساعدة في تحسين مشاركة العملاء.

كان هذا التكامل المحكم بين أدوات المبيعات والتسويق مفيدًا بشكل خاص، ويمكنني أن أرى كيف سيكون مفيدًا للشركات الصغيرة ذات الموارد المحدودة.

أيضًا، إذا كنت قد بدأت للتو في استخدام برنامج إدارة علاقات العملاء [أو كان لديك تدفقات عمل معقدة]، يمكنك الاستفادة من خبرة الوكالات المحلية الشريكة المعتمدة من Hubspot الذين يمكنهم مساعدتك في الإعداد بسرعة.

أفضل ميزات Hubspot

تفاعل مع عملائك المحتملين من خلال سير عمل التنقيب المخصص وحملات البريد الإلكتروني الآلية

تسجيل المكالمات وتسجيلها مباشرةً من متصفحك لتتبع محادثات العملاء

تحسين دورة مبيعاتك باستخدام أداة عرض أسعار المبيعات من Hubspot التي تدعم كلاً من التوقيعات الرقمية وروابط الدفع القابلة للتضمين

تشغيل حملات ABM مع ميزات مثل تسجيل نقاط الشركة والقوالب الجاهزة للاستخدام

قيود Hubspot

يركز على حملات وتسلسلات البريد الإلكتروني أكثر من إدارة العملاء المحتملين

خيارات محدودة لإعداد التقارير وأتمتة المبيعات

تسعير هبسبوت

مجاني

مركز المبيعات الاحترافي : 90 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 90 دولارًا لكل مستخدم شهريًا مركز المبيعات للمؤسسات: 150 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Hubspot

G2: 4.4/5.0 [11,200+ تقييم ]

4.4/5.0 [11,200+ تقييم ] Capterra: 4.5/5.0 [4000+ تقييم ]

4. Microsoft Dynamics 365: أفضل برنامج CRM + ERP مدعوم بالذكاء الاصطناعي للشركات الكبيرة

عبر مايكروسوفت ديناميكس 365 يعد Microsoft Dynamics 365، بفضل تكامله العميق مع إمكانات Microsoft Copilot، خيارًا رائعًا لفرق مبيعات المؤسسات التي تركز على الإنتاجية.

بينما كنت أقوم بكتابة رسالة بريد إلكتروني إلى أحد العملاء، اقترح Copilot محتوى مخصصًا استنادًا إلى تفاعلات العميل السابقة ووضع علامة تلقائيًا على معلومات الموافقة المفقودة المحتملة. وقد ساعدني ذلك في ضمان رسالة أكثر ملاءمة وتوافقاً مع اللائحة العامة لحماية البيانات.

يمكن أيضاً أن تساعدك أتمتة Copilot المدعومة بالذكاء الاصطناعي على صياغة رسائل البريد الإلكتروني، وأتمتة عمليات المتابعة، وإنشاء ملخصات المكالمات، والحصول على اقتراحات للخطوات التالية.

ميزة أخرى برزت بالنسبة لي هي "التحديث التلقائي لبيانات الموافقة" هذه الميزة تقوم تلقائيًا بتحديث بيانات موافقة المستخدم تلقائيًا في قاعدة بيانات العملاء مما يوفر وقت مندوبي المبيعات الثمين ويضمن دقة البيانات.

علاوة على ذلك، فإن Microsoft Dynamics 365 هو أحد برامج إدارة علاقات العملاء القليلة التي تحتوي على حزمة اللغة البهاسا الإندونيسية حتى تتمكن من توطين النظام الأساسي وتحسين تجربة المستخدم لفرقك المحلية.

أفضل ميزات Microsoft Dynamics 365 في Microsoft Dynamics 365

تحديد أولويات العملاء المحتملين والتركيز على الصفقات ذات القيمة العالية من خلال تسجيل العملاء المحتملين المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تعيين مؤشرات الأداء الرئيسية [مؤشرات الأداء الرئيسية] لكل فريق وتتبع التقدم المحرز باستخدام المخططات القابلة للتضمين

إنشاء جدول زمني لتفاعلات العملاء باستخدام Microsoft Copilot

وفِّر الوقت وحسِّن كفاءة الفريق باستخدام مهام سير عمل المبيعات الآلية

قيود Microsoft Dynamics 365

تأتي معظم ميزاته المتقدمة بتكلفة إضافية، مما يجعله مكلفاً بالنسبة للشركات المتوسطة الحجم

نظرًا لأن Microsoft Dynamics يتبع نهجًا قائمًا على الأقسام في إدارة علاقات العملاء، فإنه يمكن أن يعزل بيانات العملاء ويعيق التواصل بين الفرق، مما يجعل من الصعب تشغيله بين الأقسام استراتيجيات إدارة علاقات العملاء تسعير Microsoft Dynamics 365

محترف المبيعات : 65 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 65 دولارًا لكل مستخدم شهريًا مؤسسة المبيعات : 95 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

: 95 دولاراً لكل مستخدم شهرياً المبيعات المميزة : 135 دولار/مستخدم شهرياً

: 135 دولار/مستخدم شهرياً مبيعات علاقات مايكروسوفت: 162 دولاراً/مستخدماً شهرياً

مايكروسوفت ديناميكس 365 التقييمات والمراجعات

G2: 3.8/5.0 [أكثر من 1500 تقييم]

3.8/5.0 [أكثر من 1500 تقييم] Capterra: لا توجد مراجعات كافية

5. زوهو CRM: أفضل منصة CRM بأسعار معقولة للشركات الصغيرة والمتوسطة

عبر زوهو CRM إذا كنت شركة صغيرة أو متوسطة الحجم تبحث عن إدارة علاقات عملاء فعالة من حيث التكلفة، فيمكنك تجربة Zoho CRM. فخطة Enterprise الخاصة به ليست فقط ميسورة التكلفة أكثر من العديد من أدوات إدارة علاقات العملاء الأخرى في هذه القائمة، ولكنها تتضمن أيضًا ميزات الذكاء الاصطناعي والأتمتة المتقدمة.

لقد أبهرتني أتمتة Zoho الذكية حقًا. فقد ساعدني على تبسيط مهام رعاية العملاء المحتملين من خلال إرسال تسلسلات بريد إلكتروني مخصصة تلقائيًا بناءً على مشغلات محددة مسبقًا. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي Zoho CRM أيضًا على ميزة تكامل قوية مع واتساب للأعمال - وهي مفيدة بشكل خاص لبلد مثل إندونيسيا التي لديها أكثر من 86.9 مليون مستخدم نشط لواتساب .

أفضل ما في الأمر هو "مركز المطورين" الذي يمنحك حرية التخصيص. يمكنك إنشاء عمليات التكامل الخاصة بك، والتنبيهات المخصصة، والتطبيقات الخاصة بأدوار محددة لفرق المبيعات والخدمة الميدانية ونجاح العملاء. على الرغم من أنني لستُ مطورًا بنفسي، إلا أنني أرى إمكانات هذه الميزة للشركات التي تحتاج إلى حل CRM مخصص للغاية.

أفضل ميزات Zoho CRM

إنشاء مهام سير عمل مخصصة للعملاء باستخدام خرائط رحلة السحب والإفلات

تخصيص شكل ومظهر واجهة CRM الخاصة بك باستخدام Zoho's Canvas Studio

لعب مبادرات المبيعات الخاصة بك مع الجوائز والشارات ولوحات المتصدرين

قيود Zoho CRM

أبلغ بعض المستخدمين عن أن واجهة المستخدم غير بديهية ومليئة بالعيوب

يمكن أن يبدو إعداد الأتمتة في Zoho CRM أمرًا صعبًا

تسعير Zoho CRM

قياسي : 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا احترافي : 35 دولارًا/مستخدم شهريًا

: 35 دولارًا/مستخدم شهريًا مؤسسة : 50 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 50 دولاراً/مستخدماً شهرياً أقصى حد: 65 دولاراً/مستخدماً شهرياً

Zoho CRM التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5.0 [2600+ تقييمات]

4.1/5.0 [2600+ تقييمات] Capterra: المراجعات غير متوفرة

6. الاثنين CRM: الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلب ميزات بسيطة لإدارة العملاء المحتملين

عبر الاثنين CRM الاثنين CRM هو في الأصل برنامج لإدارة المشاريع مخصص لإدارة العملاء المحتملين وغيرها من البرامج الأساسية إجراءات إدارة العملاء . إنها أداة مرغوبة من قبل العاملين المستقلين والشركات الصغيرة على حد سواء الذين يفضلون أداة تعقب العملاء المحتملين أو أداة إدارة المشاريع قيد التنفيذ.

لقد اختبرت هذه الوظيفة ووجدتها بديهية بشكل مدهش. لم يستغرق إنشاء خط أنابيب مبيعات أساسي بمراحل قابلة للتخصيص سوى بضع دقائق فقط.

ميزة أخرى ستحبها الفرق الصغيرة وهي مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي. يمكنه مساعدتك في إدارة اتصالاتك [توليد المحتوى] والمهام المتعلقة بالعملاء المحتملين مثل المتابعة (منشئ الصيغ وتوليد المهام).

من المزايا الأخرى لـ Monday CRM أنه يسمح لك بتخزين بيانات العملاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - حتى لو كان عملك مسجلاً في بلد آخر.

أفضل ميزات تطبيق Monday CRM

إدارة عمليات العملاء المحتملين باستخدام الحالات والأعمدة والجداول المخصصة

أتمتة الأعمال المشغولة مثل تعيين تواريخ الاستحقاق وإعداد التذكيرات

صياغة رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء صيغ سير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي ليوم الاثنين

قيود يوم الاثنين CRM

محدودية لوحات المعلومات والتقارير عند مقارنتها بأدوات إدارة علاقات العملاء الأخرى

لا يوفر خاصية التراجع، لذا إذا قمت بتغيير أي تفاصيل عن طريق الخطأ، لا يمكنك استعادة البيانات القديمة

أسعار إدارة علاقات العملاء الاثنين CRM

CRM أساسي : 15 دولارًا/مقعدًا شهريًا

: 15 دولارًا/مقعدًا شهريًا CRM قياسي : 20 دولارًا/مقعد شهريًا

: 20 دولارًا/مقعد شهريًا إدارة علاقات العملاء الاحترافية : 33 دولارًا/مقعد شهريًا

: 33 دولارًا/مقعد شهريًا إدارة علاقات العملاء المؤسسية: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء #### الاثنين CRM

G2: 4.6/5.0 [700+ تقييم ]

4.6/5.0 [700+ تقييم ] Capterra: 4.7/5.0 [300+ تقييم ]

7. بايبيدرايف الأفضل لإدارة العملاء المحتملين وخطوط الأنابيب

عبر Pipedrive CRM Pipedrive CRM هو برنامج آخر لإدارة علاقات العملاء يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومعروف بقدراته في إدارة خطوط الأنابيب. كما أنه يدعم 22 لغة، بما في ذلك اللغة البهاسا الإندونيسية، حتى يتمكن فريقك المحلي من الاندماج بسرعة.

بالنسبة لي، بدا لي أنه أشبه بأداة لإدارة المشاريع وأتمتة المبيعات.

فهو يسمح لك بإنشاء خطوط أنابيب مخصصة، واستخدام العلامات والحالات لمراقبة حالتها، وحتى الحصول على تذكيرات عندما لا ينتقل العميل المحتمل من مرحلة إلى أخرى لفترة طويلة [وهي ظاهرة تُعرف باسم تعفن الصفقات].

لقد وجدت واجهة خط الأنابيب المرئية مفيدة بشكل خاص. فقد ساعدتني في تحديد الصفقات العالقة في مرحلة معينة بسرعة وتحديد أولويات المتابعة

أيضًا، نظرًا لأن Pipedrive يحتوي على إدارة مدمجة لحملات البريد الإلكتروني وقدرات الذكاء الاصطناعي [AI]، يمكنك إدارة معظم عمليات إدارة علاقات العملاء الرئيسية في لوحة تحكم واحدة.

أفضل ميزات Pipedrive

إضافة عملاء محتملين من حملات البريد الإلكتروني إلى خطوط أنابيب مخصصة ومتابعتهم باستخدام تدفقات عمل مخصصة

إضافة برامج الدردشة الآلية وأدوات الدردشة المباشرة إلى مواقعك الإلكترونية وتطبيقاتك لتقديم الدعم الفوري

استخدم الوظيفة الإضافية لزوار الويب من Pipedrive لتتبع حركة مرور موقع الويب ومعرفة من يزور شركتك

قيود Pipedrive

وجد بعض المستخدمين أن واجهة مستخدم تطبيق الهاتف المحمول غير بديهية وصعبة الاستخدام

يمكن أن يستغرق ترحيل بيانات خط الأنابيب الخاص بك من برامج إدارة علاقات العملاء الأخرى إلى Pipedrive وقتاً طويلاً

تسعير #### تسعير Pipedrive

أساسي : 14 دولارًا/مقعد شهريًا

: 14 دولارًا/مقعد شهريًا متقدم : 29 دولارًا/مقعد شهريًا

: 29 دولارًا/مقعد شهريًا احترافي : 59 دولاراً/مقعد شهرياً

: 59 دولاراً/مقعد شهرياً قوي : 69 دولاراً/مقعد شهرياً

: 69 دولاراً/مقعد شهرياً المؤسسات: 99 دولاراً/مقعد شهرياً

Pipedrive التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5.0 [1800+ تقييم ]

4.3/5.0 [1800+ تقييم ] Capterra: 4.5/5.0 [2900+ تقييم ]

8. فريش سيلز الأفضل لفرق المبيعات الصغيرة التي تتطلب تأهيلًا سريعًا

عبر المبيعات الطازجة Freshsales هو مشغل قديم نسبيًا، ولكن ما يميزه هو تركيزه على إنشاء واجهة مستخدم حديثة تقلل من الفوضى البصرية. على الرغم من أن Freshsales مليء بالعديد من الميزات والتقارير المتقدمة، إلا أن التنقل في الواجهة بدا بديهيًا وخاليًا من الفوضى.

يحتوي Freshworks أيضًا على مساعد ذكاء اصطناعي يُعرف باسم فريدي يمكنه تحليل رسائل البريد الإلكتروني والبيانات التاريخية، مما يمنحك رؤى قائمة على البيانات وقابلة للتنفيذ للخطوات التالية. إذا كنت تستخدم خطة مدفوعة، يمكنك أيضًا شراء روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي كإضافة. علاوة على ذلك، يدعم Freshsales اللغة الإندونيسية ويسمح لك بتخزين بياناتك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. اثنان مقابل اثنين، أليس كذلك؟

أفضل ميزات Freshsales

استخدم طرق عرض مختلفة مثل كانبان والقائمة للحصول على نظرة شاملة على خط أنابيبك

احصل على رؤى حول كيفية وصول العملاء إلى مسار المبيعات الخاص بك، والقنوات التي يفضلونها، وما إلى ذلك حتى تتمكن من الوصول إليهم من حيث هم

استخدم قوالب سير عمل إدارة علاقات العملاء في فريش سيلز لأتمتة المهام وإعداد عمليات المتابعة وتقليل انشغالك

قيود فريش سيلز

لا يمكن تجميع خطوط أنابيب العملاء المحتملين حسب الفرق، مما يجعل من الصعب على المديرين عرض عبء العمل التراكمي لفريقهم

لا يمكن استخدام النماذج إلا لجمع المعلومات الأولية. يجب جمع جميع المعلومات الجديدة باستخدام استبيان من طرف ثالث ومزامنتها مع فريش سيلز باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الخارجية

تسعير Freshsales

مجاناً

نمو : 11 دولار/مستخدم شهرياً

: 11 دولار/مستخدم شهرياً محترف : 47 دولار/مستخدم شهرياً

: 47 دولار/مستخدم شهرياً مؤسسة: 71 دولاراً/مستخدماً شهرياً

تقييمات ومراجعات Freshsales

G2: 4.5/5.0 [1100+ تقييم ]

4.5/5.0 [1100+ تقييم ] Capterra: 4.5/5.0 [600+ تقييم ]

9. أوراكل CRM: أفضل مجموعة متكاملة لتجربة العملاء [CX] للمؤسسات

عبر أوراكل CRM يعد Oracle CRM خيارًا آخر للمؤسسات الكبيرة التي تتجنب المخاطر وتفضل استخدام بائع برمجيات واحد لوظائف متعددة - إدارة علاقات العملاء وتخطيط موارد المؤسسات ووظائف تجربة العملاء الأخرى.

لقد أتيحت لي الفرصة لاستكشاف Oracle CRM أثناء عملية المراجعة هذه، وعلى الرغم من أن التنفيذ الكامل يتجاوز نطاق هذا الاختبار، إلا أنه كان من الواضح أن الأمان هو محور التركيز الرئيسي.

يأتي Oracle CRM، مثل غيره من حلول Oracle السحابية الأخرى، مزودًا بميزات أمان مثل أنظمة الإصلاح الذاتي وقواعد البيانات المستقلة، مما يجعله أحد أكثر برامج إدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة أمانًا. هناك أيضًا خيار الحل الداخلي، مما يسمح لك باختيار نموذج النشر الذي يتوافق بشكل أفضل مع احتياجاتك الأمنية المحددة.

أفضل ميزات أوراكل CRM

إنشاء ملفات تعريفية متعمقة للعملاء من خلال استكمال البيانات الموجودة ببيانات من جهات خارجية وتحليل البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

المزامنة مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات والموارد البشرية لديك لإنشاء حزم تعويضات مبيعات دقيقة لموظفيك من BDR

ربط Oracle CRM مع Oracle Commerce Cloud للحصول على تقارير دقيقة عن الحالة المالية لأعمالك

قيود Oracle CRM

نظرًا لأنه حل قديم، فإنه يأتي مع تجربة مستخدم قديمة قد يكون من الصعب التنقل فيها

واجه بعض المستخدمين مشكلات في الأعمدة المفقودة عند تحميل البيانات بشكل مجمّع

لا يوفر قدرات الذكاء الاصطناعي أو روبوت الدردشة الآلية

تسعير أوراكل CRM

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات أوراكل CRM

G2: 3.7/5.0 [90+ مراجعة]

3.7/5.0 [90+ مراجعة] Capterra: 4.4/5.0 [30+ مراجعة]

10. شوجرCRM أفضل حل لإدارة علاقات العملاء داخل الشركة

عبر SugarCRM SugarCRM هو واحد من بائعي البرامج القلائل الذين يوفرون حلاً محلياً بنفس جودة الحل السحابي. يمكنني أن أرى كيف يمكن أن يجذب الشركات التي لديها احتياجات أمنية أكثر صرامة للبيانات.

لا يعد CRM داخل الشركة أحد أكثر حلول CRM أمانًا فحسب، ولكنه يأتي أيضًا مع وصول مجاني إلى جميع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة به.

من الميزات المفيدة بشكل خاص هي SugarBPM™، وهي أداة إنشاء سير عمل إدارة علاقات العملاء بالسحب والإفلات التي تتيح لك إنشاء أتمتة للموافقة على عروض الأسعار، وتوجيه العملاء المحتملين، وتعبئة قوالب البريد الإلكتروني مسبقًا بناءً على حجم الشركة والصناعة.

لقد وجدت هذه الأداة بديهية بشكل مدهش، حتى بالنسبة لشخص ليس لديه خلفية في البرمجة. في بضع دقائق فقط، أنشأت سير عمل تلقائي لإرسال رسائل بريد إلكتروني ترحيبية مخصصة للعملاء المحتملين الجدد بناءً على مجال عملهم.

أفضل ميزات SugarCRM

صياغة مقترحات، وصياغة رسائل بريد إلكتروني مقنعة، والاستفادة من البرامج النصية الجاهزة للمكالمات، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي

إنشاء تقارير مخصصة للإيرادات واستخدام أداة تحليلات المبيعات - i [أداة تحليلات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم] لتحديد إمكانات الإيرادات والعقبات

قم بتجميع السجلات في نفس الحي وإعطاء فريق المبيعات الميداني اقتراحات القيادة

قيود SugarCRM

سيتعين عليك التحقق من العملاء المحتملين المكررين وحذفهم يدويًا

أبلغ بعض المستخدمين أن منشئ سير عمل CRM معقدة للغاية، مما يجعل من الصعب إعداد مهام سير عمل المبيعات البسيطة

تسعير SugarCRM

الأساسيات : 19 دولارًا / مستخدم شهريًا

: 19 دولارًا / مستخدم شهريًا متقدم : 85 دولارًا / مستخدم شهريًا

: 85 دولارًا / مستخدم شهريًا القسط: 135 دولاراً/مستخدماً شهرياً

تقييمات ومراجعات SugarCRM

G2: 3.9/5.0 [900+ تقييم ]

3.9/5.0 [900+ تقييم ] Capterra: 3.8/5.0 [400+ تقييم ]

## أتمتة علاقاتك مع العملاء باستخدام ClickUp CRM

تعد منصات CRM من بين أهم الأدوات في ترسانة أي فريق مبيعات أو فريق تجربة العملاء. بالنسبة لمندوبي المبيعات، تعني منصة إدارة علاقات العملاء الحصول على رؤية كاملة لتفاعلات العملاء، مما يسمح بالتواصل المستهدف وإدارة الصفقات بشكل مبسط.

من ناحية أخرى، يمكن أن تستفيد فرق إدارة علاقات العملاء من رؤية شاملة لرحلة العميل. فهي تمكنهم من الحصول على سياق نشاط العميل السابق، مما يساعدهم على تخصيص الاتصالات وحل أسئلة دعم العملاء بسرعة.

ولكن كل هذا يعتمد على حل إدارة علاقات العملاء الذي تختاره. لهذا السبب أوصي بتجربة ClickUp، فالقوالب المجانية والأتمتة وقدرات الذكاء الاصطناعي تقطع شوطاً طويلاً نحو تحسين كفاءة فريقك، ويمكن أن تساعدك ميزات إعداد التقارير، مثل الأهداف ولوحات المعلومات المخصصة ومخططات الاتجاهات، في اتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

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