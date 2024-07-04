اختبرنا أفضل برامج الموارد البشرية في سنغافورة

هل تعلم أنه من المتوقع أن يصل سوق تكنولوجيا الموارد البشرية إلى يصل إلى 71.24 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031 ? وهذا يمثل قفزة مذهلة بنسبة 8.2% من 35.05 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

ما الدافع وراء ذلك؟ هناك تحول كبير نحو تعزيز المشاركة والاتصال داخل وظائف الموارد البشرية، خاصة في أماكن مثل سنغافورة، حيث تعد المشاركة العالية للموظفين مرادفاً للإنتاجية العالية.

ومع هذه التغييرات التحويلية التي تحدث من حولنا، فإن اختيار برمجيات الموارد البشرية المناسبة ليس مهماً فحسب، بل هو أمر حتمي. يمكن لأدوات الموارد البشرية المناسبة أن تُحدث تحولاً جذرياً في كيفية تفاعلك مع الموظفين، وإدارة المهام، وتوسيع نطاق عملك.

لهذا السبب قمنا باختبار وتجميع قائمة بأفضل 10 خيارات لبرامج الموارد البشرية في سنغافورة لتتمكن من اتخاذ القرار الأكثر استنارة لمؤسستك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الموارد البشرية؟

عند اختيار برنامج الموارد البشرية هناك العديد من الميزات المهمة التي يجب ألا تغفلها. دعنا نقسم هذه الميزات حتى تعرف بالضبط ما الذي يجب أن تبحث عنه:

قاعدة بيانات مركزية: اختر برنامجاً يركّز جميع بيانات الموظفين في مصدر واحد ودقيق. هذا يبسط الإدارة ويعزز تكامل البيانات، مما يضمن حصولك دائمًا على المعلومات الصحيحة في متناول يدك

اختر برنامجاً يركّز جميع بيانات الموظفين في مصدر واحد ودقيق. هذا يبسط الإدارة ويعزز تكامل البيانات، مما يضمن حصولك دائمًا على المعلومات الصحيحة في متناول يدك الخدمة الذاتية للموظفين: يجب أن يمكّن برنامجك الموظفين من الوصول إلى معلوماتهم الشخصية وتحديثها. هذا يقلل من عبء العمل على فريق الموارد البشرية لديك ويسهل إدارة البيانات

يجب أن يمكّن برنامجك الموظفين من الوصول إلى معلوماتهم الشخصية وتحديثها. هذا يقلل من عبء العمل على فريق الموارد البشرية لديك ويسهل إدارة البيانات التوظيف: اختر برنامجاً يحسّن عملية التوظيف لديك. يجب أن يساعدك البرنامج في العثور على المرشحين وتقييمهم وتوظيفهم بسرعة، مما يعزز كفاءة التوظيف لديك، وهو أمر بالغ الأهمية في سنغافورة سوق المواهب التنافسي الإلحاق بالوظيفة وإيقافها: يجب أن يضمن نظام الموارد البشرية الخاص بك الانتقال السلس للموظفين الذين ينضمون إلى شركتك أو يغادرونها. الإجراءات المبسطة في هذا المجال توفر الوقت وتقلل من الأخطاء

اختر برنامجاً يحسّن عملية التوظيف لديك. يجب أن يساعدك البرنامج في العثور على المرشحين وتقييمهم وتوظيفهم بسرعة، مما يعزز كفاءة التوظيف لديك، وهو أمر بالغ الأهمية في سنغافورة سوق المواهب التنافسي إدارة كشوف المرتبات والتعويضات: قم بأتمتة كشوف المرتبات باستخدام برنامج يضمن تعويضات دقيقة وفي الوقت المناسب. وهذا يحسن الكفاءة ويضمن الامتثال للوائح المالية الصارمة في سنغافورة، مثل قانون التوظيف وقانون صندوق الادخار المركزي (CPF). تحكم هذه القوانين دفع الرواتب في الوقت المناسب والمساهمة المناسبة في صناديق تقاعد الموظفين، على التوالي

قم بأتمتة كشوف المرتبات باستخدام برنامج يضمن تعويضات دقيقة وفي الوقت المناسب. وهذا يحسن الكفاءة ويضمن الامتثال للوائح المالية الصارمة في سنغافورة، مثل قانون التوظيف وقانون صندوق الادخار المركزي (CPF). تحكم هذه القوانين دفع الرواتب في الوقت المناسب والمساهمة المناسبة في صناديق تقاعد الموظفين، على التوالي تتبع الوقت: تنفيذ برنامج يوفر أدوات دقيقة لتتبع الوقت ضرورية لدقة كشوف المرتبات والالتزام باللوائح المتعلقة بساعات العمل، مثل أحكام قانون التوظيف لعام 1968 بشأن العمل الإضافي

تنفيذ برنامج يوفر أدوات دقيقة لتتبع الوقت ضرورية لدقة كشوف المرتبات والالتزام باللوائح المتعلقة بساعات العمل، مثل أحكام قانون التوظيف لعام 1968 بشأن العمل الإضافي جدولة الموظفين: تأكد من أن برنامجك يبسط إنشاء وإدارة جداول الموظفين. فالجدولة الفعالة تزيد من الإنتاجية وتغطي جميع الاحتياجات التشغيلية في ثقافة العمل السريعة في سنغافورة

تأكد من أن برنامجك يبسط إنشاء وإدارة جداول الموظفين. فالجدولة الفعالة تزيد من الإنتاجية وتغطي جميع الاحتياجات التشغيلية في ثقافة العمل السريعة في سنغافورة إدارة الأداء: اختر أداة تسمح لك بتعيين وتتبع وتحليل أهداف الموارد البشرية . إدارة الأداء النشطة تعزز النمو والإنجاز داخل فريقك

اختر أداة تسمح لك بتعيين وتتبع وتحليل أهداف الموارد البشرية . إدارة الأداء النشطة تعزز النمو والإنجاز داخل فريقك التعلم والتطوير: يجب أن يدعم برنامج إدارة الموارد البشرية الخاص بك التعليم المستمر وتطوير المهارات، وتسهيل نمو الموظفين، والتكيف مع احتياجات العمل المتطورة، والتي تعتبر محورية في الحفاظ على الابتكار والقدرة التنافسية في سنغافورة

يجب أن يدعم برنامج إدارة الموارد البشرية الخاص بك التعليم المستمر وتطوير المهارات، وتسهيل نمو الموظفين، والتكيف مع احتياجات العمل المتطورة، والتي تعتبر محورية في الحفاظ على الابتكار والقدرة التنافسية في سنغافورة الامتثال: من الضروري اختيار برنامج يساعد شركتك على الامتثال لقوانين العمل في سنغافورة، مثل قانون التوظيف وقانون حماية البيانات الشخصية (PDPA). يجب أن تساعد هذه الأدوات في إدارة الالتزامات القانونية المتعلقة بمعايير التوظيف وخصوصية البيانات وحقوق الموظفين

أفضل 10 برامج موارد بشرية يمكن استخدامها في عام 2024

مع ازدهار السوق بالعديد من الحلول، فإن تحديد الأداة المثالية لاحتياجات الموارد البشرية أمر بالغ الأهمية. ولكن لا تقلق، فقد قمتُ بالبحث عنك! استنادًا إلى الاختبارات والتحليلات العملية المكثفة، إليك أفضل 10 برامج موارد بشرية لعام 2024.

1. ClickUp: الأفضل لإدارة مشاريع الموارد البشرية

من خبرتي منصة ClickUp لإدارة الموارد البشرية أحدثت تحولاً كاملاً في طريقة تعاملنا مع سير العمل ومهام الموارد البشرية. تعمل ميزاتها الخاصة بالتوظيف على تبسيط عملية التوظيف وتساعدنا في إدارة المرشحين والطلبات والاتصالات.

أكثر ما أقدره هو التخصيص الشامل الذي يقدمه ClickUp. وإدراكاً مني أنه لا يوجد قسمان للموارد البشرية متماثلان يسمح لي بتخصيص ميزات مثل الحقول المخصصة والحالات والتذكيرات التلقائية. بالإضافة إلى ذلك، مع تكامل ClickUp أقوم بربط أكثر من 1,000 أداة أخرى، مما يعزز الوظائف مع الأنظمة الأخرى المستخدمة داخل مؤسستنا.

تبسيط تنفيذ وتسليم عمليات الموارد البشرية الخاصة بك مع ClickUp

أثناء إدارة كشوف المرتبات، تتكامل ClickUp أيضًا بسلاسة مع اللوائح المحلية. على سبيل المثال، في سنغافورة، يتوافق تمامًا مع جداول اشتراكات CPF، مما يضمن توافق معالجة كشوف المرتبات الخاصة بك مع جميع القوانين المحلية. يقلل هذا التكامل من عبء العمل والضغط، مما يوفر وقتك للتركيز على رعاية فريقك وتوسيع نطاق عملك.

بمجرد تعيين المرشحين المناسبين الحقول المخصصة في ClickUp تسمح لي بتتبع حالات الموافقة وتوضيح بنود الإجراءات. هذه الوظيفة مفيدة للغاية بدءًا من مرحلة الإعداد وحتى مراجعات الأداء.

بالإضافة إلى ذلك، كنت أرغب دائمًا في أتمتة مهام التوظيف الروتينية ، ولكن العملية بدت لي معقدة إلى أن صادفت أتمتة ClickUp الأدوات. يمكنني تهيئتها بسهولة لإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى المتقدمين، وتعيين مهام للتأهيل، وحتى تذكيري عندما يحين وقت مراجعات الأداء.

بالإضافة إلى ذلك, عرض تقويم ClickUp لا يقدر بثمن لتنظيم المقابلات والدورات التدريبية واجتماعات المراجعة. فهو يضمن تتبع جميع الأحداث الرئيسية والتخطيط لها بشكل واضح. لمهام الموارد البشرية اليومية , انقر فوق الدماغ مفيد للغاية. يوفر مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي إجابات سريعة حول المهام والوثائق والموظفين عبر مساحة عمل ClickUp الخاصة بي، مما يقلل بشكل كبير من الوقت الذي أقضيه في البحث عن المعلومات. يعمل مدير مشاريع الذكاء الاصطناعي على أتمتة تحديثات وملخصات المشاريع، مما يسمح لي بالتركيز أكثر على مبادرات الموارد البشرية الاستراتيجية بدلاً من التحديثات الروتينية.

وأخيرًا، يوفر ClickUp أيضًا نماذج للموارد البشرية، مثل قوالب مراجعة الأداء وقوالب قاعدة المعرفة والمزيد، لتعزيز كفاءة الفريق وتوفير الوقت.

نظّم مستنداتك الداخلية واحتفظ بالمعلومات متاحة بسهولة لجميع موظفيك باستخدام قالب قاعدة المعرفة من ClickUp

قالب قاعدة معارف الموارد البشرية الخاص ب ClickUp غيّر قواعد اللعبة لتبسيط إدارة معلومات الموارد البشرية. فهو يُنشئ مستودعًا مركزيًا يسهل التنقل فيه، وقد كان له دور فعال في مساعدة فرق الموارد البشرية على تنظيم وتتبع وتحديث جميع الوثائق الهامة بكفاءة، مثل كتيبات الموظفين وسياسات إدارة الموارد البشرية وغيرها. ويضمن ذلك أن يكون كل موظف على دراية جيدة ومتوافقة مع إجراءاتنا الداخلية، مما يعزز بشكل كبير من كفاءة الموارد البشرية والتواصل. تنزيل هذا النموذج

قم بإدارة معلومات الموظفين والوصول إليها من واجهة واحدة باستخدام قالب دليل الموظفين من ClickUp

علاوة على ذلك قالب دليل الموظفين الخاص بـ ClickUp قد وفّر حلاً شاملاً لـ إدارة معلومات الموظفين والوصول إليها بفعالية. إنه مثالي لأي مؤسسة تحتاج إلى نظام مركزي يسهل البحث فيه للحفاظ على تنظيم بيانات الموظفين وتحديثها.

لقد وجدته مفيدًا بشكل خاص لتصنيف بيانات الموظفين، وتتبع حالات العمل المختلفة، وضمان أن جميع أعضاء فريق الموارد البشرية لديهم إمكانية الوصول الفوري إلى معلومات الاتصال الأساسية. يُفضَّل استخدام هذا النموذج لتبسيط عمليات الموارد البشرية، مما يسهِّل إدارة القوى العاملة بكفاءة. تنزيل هذا القالب

نقر فوق أفضل الميزات

قسّم مشاريع الموارد البشرية إلى مهام قابلة للتخصيص، مما يجعل إدارة كل شيء بدءًا من عمليات التأهيل إلى مراجعات الموظفين أسهل باستخدام مهام ClickUp

تحويل أفكار مشاريع الموارد البشرية إلى مهام قابلة للتخصيص باستخدام مهام ClickUp Tasks

حدد أهداف وغايات الموارد البشرية وتتبعها بوضوح، بدءًا من تحسين درجات رضا الموظفين إلى تحقيق أهداف التوظيف باستخدام أهداف ClickUp

عرض أهداف وغايات الموارد البشرية على لوحة تحكم ClickUp Dashboard

إنشاء مستندات شاملة للموارد البشرية مرتبطة مباشرة بالمهام باستخدام مستندات ClickUp . من أدلة السياسات إلى مواد التدريب لنظام إدارة التعلم الخاص بك، تأكد من أن جميع المعلومات متاحة ومحدثة

إنشاء مستندات موارد بشرية شاملة مرتبطة مباشرة بالمهام

تعزيز التخطيط التعاوني والعصف الذهني بين فرق الموارد البشرية. استخدام ClickUp Whiteboards لتصور مسارات تطوير الموظفين، أو تخطيط التعاقب الوظيفي، أو إعادة هيكلة الفريق

_التخطيط التعاوني لمبادرات الموارد البشرية الخاصة بك باستخدام ClickUp Whiteboards

من تتبع مقاييس التوظيف إلى مراقبة مستويات مشاركة الموظفين, ClickUp Dashboards نظرة عامة شاملة على أداء الموارد البشرية في لمحة سريعة

الحصول على نظرة عامة شاملة عن أداء الموارد البشرية باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

جمع البيانات بكفاءة، سواء كانت جمع ملاحظات الموظفين أو إجراء استطلاعات الرأي، أو إدارة طلبات التوظيف باستخدام نماذج ClickUp

جمع البيانات عن طريق إنشاء نماذج باستخدام ميزة السحب والإفلات في ClickUp

قم بجدولة وإدارة الأحداث والاجتماعات والمواعيد النهائية المتعلقة بالموارد البشرية بفعالية باستخدام ميزة عرض التقويم في ClickUp. أبقِ الجميع على المسار الصحيح مع التواريخ الرئيسية، مثل دورات مراجعة الأداء والدورات التدريبية

إدارة الأحداث المتعلقة بالموارد البشرية باستخدام عرض تقويم ClickUp Calendar View

احصل على رؤى قيّمة حول نشاط فريق الموارد البشرية لديك واتجاهات الإنتاجية باستخدام نبض ClickUp's Pulse ميزة. توفر هذه الأداة تقرير نشاط عالي المستوى يتيح لك الاطلاع بسرعة على المتصلين بالإنترنت وما يعملون عليه حاليًا

الامتثال لسياسات خصوصية البيانات مثل PDPA مع بياناتك المستضافة محليًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (سنغافورة وسيدني)

قيود ClickUp

يقدم ClickUp العديد من الوظائف، والتي قد تكون مخيفة للمستخدمين الجدد. قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يعتاد المستخدمون على جميع الميزات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/مستخدم/شهرياً

7 دولارات/مستخدم/شهرياً الشركات : 12 دولارًا/مستخدم/شهريًا

: 12 دولارًا/مستخدم/شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. تالينوكس: نظام معلومات الموارد البشرية لإدارة دورة حياة الموظفين بسلاسة

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_ / href/ _https://blog.talenox.com/introducing-the-billing-dashboard/ Talenox /%href/

Talenox هو حل شامل يتيح للشركات التعامل مع مختلف مهام الموارد البشرية بكفاءة، بدءًا من إدارة ملفات تعريف الموظفين إلى معالجة كشوف المرتبات والتعامل مع طلبات الإجازات. باستخدام Talenox، يمكنك الوصول إلى معلومات الشركة والموظفين وإدارتها وحمايتها في مستودع مركزي واحد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إمكانيات التكامل بين Talenox والبنوك وبرامج المحاسبة الشهيرة في سنغافورة مثل DBS و OCBC تقوم بتبسيط المعاملات المالية، مما يجعل عمليات الرواتب سهلة وخالية من الأخطاء. تالينوكس عبر الإنترنت نظام معلومات الموارد البشرية ينقل العمليات المكتبية إلى السحابة، مما يجعلها متاحة في أي مكان وفي أي وقت.

أفضل مزايا Talenox

إدارة معلومات الشركة والموظفين وحمايتها في مستودع مركزي واحد، مما يضمن الوصول الآمن والسهل إلى البيانات

معالجة كشوف المرتبات، والامتثال للمتطلبات القانونية المحلية، والاندماج بسلاسة مع البنوك وبرامج المحاسبة مثل Xero و QuickBooks

الإعداد المسبق لأنواع الإجازات الإلزامية مثل الإجازة السنوية والإجازة المرضية، مما يسمح للموظفين بالتقدم بطلبات إجازاتهم وإدارتها مباشرةً من خلال حساباتهم

يتيح التخزين السحابي لأصحاب الأعمال ومديري الموارد البشرية والموظفين تسجيل الدخول من أي مكان

قيود تالينوكس

أبلغ المستخدمون عن وجود واجهة مربكة تتطلب القليل من التجربة والخطأ لفهم الأمور بشكل صحيح

تسعير تالينوكس

الأساسي: 20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا

تقييمات ومراجعات تالينوكس

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

3. زوهو بيبول برنامج موارد بشرية قائم على الحوسبة السحابية لأماكن العمل الحديثة

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_ / href/ _https://www.zoho.com/people/help/adminguide/dashboard.html زوهو /%href/

Zoho People هو برنامج موارد بشرية قائم على الحوسبة السحابية مصمم لمواكبة عالم العمل سريع التغير. وهو يتفوق في رعاية المواهب والاحتفاظ بها مع تعزيز مرونة وفعالية نظام إدارة الموارد البشرية.

وهو يتيح نظامًا آمنًا لإدارة البيانات مع الالتزام الصارم بقانون حماية البيانات الشخصية في سنغافورة (PDPA). ويضمن ذلك حماية جميع بيانات الموظفين التي يتم التعامل معها داخل Zoho People من الوصول غير المصرح به والانتهاكات، مما يمنحني راحة البال فيما يتعلق بأمن البيانات.

تُعد طبيعة Zoho People المستندة إلى السحابة مفيدة بشكل خاص في دعم ترتيبات العمل المرنة التي أصبحت شائعة بشكل متزايد في سنغافورة. يعمل Zoho People 5.0 على تبسيط عمليات الموارد البشرية من خلال أتمتة المهام الروتينية وتوفير واجهة سهلة الاستخدام تعطي الأولوية لتجارب الموظفين.

أفضل ميزات زوهو بيبول

استخدام تدفقات العمل الذكية والتحليلات الثاقبة لتبسيط وظائف الموارد البشرية الأساسية

تعزيز تخطيط القوى العاملة من خلال إمكانات التتبع والجدولة المتقدمة

تنفيذ تحديد مرن للأهداف والمراجعات المستمرة لإدارة الأداء بفعالية

تعزيز التعلُّم المستمر مع خيارات مدمجة وإدارة مركزية للدورات التدريبية

قيود زوهو للأشخاص

لاحظ المستخدمون أن بعض الواجهات يمكن أن تكون مزدحمة، مع وجود عناصر متداخلة وقوائم منسدلة زائدة، مما قد يؤدي إلى تعقيد التنقل وسهولة الاستخدام

أسعار زوهو بيبول

الموارد البشرية الأساسية: 0.73 دولار/مستخدم/شهريًا

0.73 دولار/مستخدم/شهريًا الاحترافية: 1.46 دولار/مستخدم/شهريًا

1.46 دولار/مستخدم/شهريًا القسط: 2.20 دولار/مستخدم/شهريًا

2.20 دولار/مستخدم/شهريًا المؤسسات: 2.93 دولار/مستخدم/شهرياً

2.93 دولار/مستخدم/شهرياً People Plus: 5.49 دولار/مستخدم/شهرياً

تقييمات ومراجعات زوهو بيبول

G2: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

4. ZingHR: إدارة مشاريع الموارد البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

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_ / href/ _https://crozdesk.com/software/zinghr Crozdesk /%href/

ZingHR هي منصة تكنولوجيا موارد بشرية مؤسسية ديناميكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتسم بالذكاء الاصطناعي وهي بارعة بشكل خاص في توسيع نطاق احتياجات عملك. بفضل استخدامها الاستراتيجي لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبلوك تشين، فإن ZingHR ليست مجرد أداة أخرى. تشمل بعض ميزاتها المتطورة كشوف المرتبات بلمسة واحدة والتعرف على الوجوه والتوظيف الرقمي وحتى المقابلات الآلية.

وتوفر ZingHR أدوات محددة تضمن الامتثال لقوانين العمل في سنغافورة، حيث تقدم تحديثات في الوقت الفعلي بشأن التغييرات التنظيمية التي تؤثر على ممارسات الموارد البشرية. هذه الميزة لا غنى عنها للحفاظ على توافق عمليات الموارد البشرية مع أحدث المتطلبات القانونية دون تتبع هذه التغييرات يدويًا.

أفضل ميزات ZingHR

استخدم تقنية الموارد البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Zero Touch Payroll لمواءمة استراتيجيات القوى العاملة مع نماذج الأعمال المتطورة

صمم ممارسات الموارد البشرية الخاصة بك مع حلول مصممة خصيصًا لقطاعات متنوعة مثل قطاع الخدمات المالية والمصرفية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأدوية والرعاية الصحية

قم ببناء إدارة الأداء القائمة على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في سياسات الموارد البشرية الخاصة بك مع دعم ZingHR المخصص

قيود ZingHR

أفاد بعض المستخدمين أن لوحة التحكم قد تكون بطيئة في التحميل

تتطلب تحديثات متعددة لوضع علامة WFHR والإجازات، مما قد يكون مصدر إزعاج كبير للمستخدمين المتكررين

تسعير ZingHR

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ZingHR

G2: 4.2/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

4.2/5 (أكثر من 70 تقييمًا) Capterra: 3.8/5 (أكثر من 10 مراجعات)

5. PeopleHum: برنامج الموارد البشرية للإدارة الشاملة للأشخاص

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نصيحة برمجية_

من واقع خبرتي، تم تصميم PeopleHum لتبسيط عمليات الموارد البشرية من التوظيف إلى التقاعد.

وقد عززت ميزات الذكاء الاصطناعي والأتمتة الخاصة به بشكل كبير من الكفاءة والمشاركة في مكان عملي. تشمل ميزات PeopleHum الرئيسية التوظيف الآلي، مما جعل التوظيف أكثر بساطة وفعالية. يتيح لي نظام معلومات الموارد البشرية الآمن إدارة بيانات الموظفين دون عناء.

كما تدعم الأداة أيضًا اللغتين العربية والإنجليزية، مما يلبي احتياجات القوى العاملة المتنوعة للشركات في سنغافورة.

أفضل ميزات PeopleHum

إدارة جميع معلومات الموظفين بأمان من خلال نظام معلومات الموارد البشرية الشامل لدينا

الانتقال من مجرد إدارة التكاليف إلى تحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس

صمم ممارسات الموارد البشرية الخاصة بك مع حلول مصممة خصيصًا لقطاعات متنوعة مثل قطاع الخدمات المالية والمصرفية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأدوية والرعاية الصحية

قيود PeopleHum

يمكن أن يستغرق الإعداد الأولي وقتًا طويلاً

خيارات التخصيص المحدودة في بعض قوالب مجانية تسعير PeopleHum

الأسعار الأساسية: 2 دولار/مستخدم/شهرياً

تقييمات ومراجعات PeopleHum

G2 : 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)

6. QuickHR: الأفضل لإدارة الموارد البشرية المستندة إلى السحابة

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_/مرجع/ _https://quickhr.co/features/etimesheet QuickHR /%href/

QuickHR هو برنامج موارد بشرية قائم على الحوسبة السحابية يعمل على تبسيط جميع عمليات الموارد البشرية، من إدارة قاعدة بيانات الموظفين إلى كشوف المرتبات والإجازات والمطالبات.

وهو مستضاف على خوادم أمازون الآمنة، مما يضمن خدمة سريعة وموثوقة مع خدمة مدمجة للتعافي من الكوارث. تعمل واجهته السهلة للمستخدم على التخلص من الوقت الضائع في التنقل المعقد، مما يسمح لمحترفي الموارد البشرية بالتركيز على بناء مؤسسات أفضل.

تتكامل الأداة مع الأدوات المالية السنغافورية المستخدمة على نطاق واسع مثل QuickBooks وXero وتبسط عمليات الرواتب والمحاسبة. وهذا أمر بالغ الأهمية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى الحفاظ على الدقة المالية والامتثال للمعايير المحلية.

أفضل ميزات QuickHR

إدارة قواعد بيانات الموظفين وكشوف الرواتب والإجازات والمطالبات بكفاءة

التكامل في الوقت الفعلي مع برامج وأجهزة كشوف المرتبات وأدوات المحاسبة الشائعة مثل QuickBooks وXero

تلقي إشعارات بالموافقات على الإجازات وحالات المطالبات وعرض كشوف الرواتب المفصلة أثناء التنقل

قيود QuickHR

لم يتم دمج ميزات التحليلات وإعداد التقارير بشكل كامل حتى الآن

سيكون من المفيد الحصول على تقارير للحصول على معلومات وتوقعات أفضل

التسعير السريع للموارد البشرية

أساسي: 5 دولارات/مستخدم/شهرًا

5 دولارات/مستخدم/شهرًا محسّن: 10 دولارات/مستخدم/شهريًا

10 دولارات/مستخدم/شهريًا المؤسسات: 15 دولارًا/مستخدم/شهريًا

تقييمات وتقييمات الموارد البشرية السريعة

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.3/5 (أكثر من 10 مراجعات)

7. سوينجفي: برنامج الموارد البشرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

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٪ / href/ https://www.swingvy.com/ Swingvy /%href/

سوينجفي هو نظام موارد بشرية وكشوف رواتب قائم على الحوسبة السحابية مصمم لتبسيط عمليات الموارد البشرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وهو يتوافق بسهولة مع لوائح صندوق الادخار المركزي (CPF) ووزارة القوى العاملة (وزارة القوى العاملة) وهيئة الإيرادات الداخلية في سنغافورة.

يجعل نظام Swingvy القوي للموارد البشرية عبر الإنترنت من Swingvy عملية التأهيل وكشوف الرواتب وإدارة الإجازات ومعالجة المطالبات ودعم الموظفين سلسة وفعالة. ومن خلال التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Xero و Google وOutlook، يمكنك ضمان سلاسة سير العمل وتوفير الوقت وتقليل التكاليف.

أفضل ميزات Swingvy

مركزية جميع معلومات وعمليات الموارد البشرية في مكان واحد

إجراء شامل تخطيط الموارد البشرية وإدارة مهام الموارد البشرية أثناء التنقل

دمج كشوف المرتبات مع أنظمة المحاسبة مثل Xero

أتمتة إدارة الإجازات وتتبع الوقت والمطالبات لتقليل العمل اليدوي وزيادة الكفاءة

القيود المتأرجحة

لا يقدم الدعم عبر الهاتف أو الدردشة المباشرة

يجب إرسال كشوف المرتبات يدويًا إلى الموظفين

تسعير Swingvy

القسط: 5 دولارات/مستخدم/شهريًا

5 دولارات/مستخدم/شهريًا كشوف المرتبات: 5 دولارات/مستخدم/شهرياً

5 دولارات/مستخدم/شهرياً الوقت: 3 دولارات/مستخدم/شهرياً

3 دولارات/مستخدم/شهرياً المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: ليست هناك مراجعات كافية

ليست هناك مراجعات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

8. جست لوجين الأفضل لإدارة الموارد البشرية التي تركز على الموظف أولاً

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_ / href/ _https://justlogin.com/ JustLogin /%href/

من واقع خبرتي، فإن JustLogin يعطي الأولوية للموظفين حقًا. فهو يبسّط كل جانب من جوانب إدارة الموارد البشرية، بما في ذلك الامتثال لقانون التوظيف في سنغافورة لتتبع حضور الموظفين في الوقت الفعلي وتتبع الإجازات.

مع أكثر من 24 عامًا من العمل في مجال الموارد البشرية، أتقنت JustLogin برنامج إدارة الموارد البشرية المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يبسّط كل جانب من جوانب الموارد البشرية، بدءًا من كشوف المرتبات إلى إدارة الإجازات. تقوم المنصة القائمة على السحابة بتخزين جميع بيانات الموظفين بشكل آمن، مما يجعل من السهل إدارة كل شيء بدءاً من التأهيل إلى معالجة كشوف المرتبات.

تستفيد JustLogin أيضاً من تطبيق سهل الاستخدام على الهاتف المحمول للموظفين، مما يسمح لهم بالوصول إلى وظائف الموارد البشرية مثل تطبيقات الإجازات وتنزيل كشوف الرواتب ومعلومات الاتصال بالزملاء أثناء التنقل. وهذه ميزة إضافية كبيرة في القوى العاملة الماهرة بالتكنولوجيا مثل القوى العاملة في سنغافورة.

أفضل ميزات JustLogin

إدارة جميع المهام المتعلقة بالموارد البشرية في نظام أساسي واحد متكامل قائم على السحابة

تحديد أولويات احتياجات الموظفين لتحقيق نتائج أفضل

الحفاظ على الامتثال للوائح القانونية وتبسيط معالجة كشوف المرتبات

تسجيل الدخول/الخروج باستخدام خاصية التعرُّف على الوجه وتحديد الموقع الجغرافي

التقط الإيصالات وامسحها ضوئياً وأرسلها للحصول على مطالبات سريعة بالمصروفات

قيود تسجيل الدخول فقط

قد يجد المستخدمون أن النظام ينطوي على منحنى تعليمي حاد

تسعير JustLogin

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات JustLogin

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra 4.1/5 (أكثر من 70 تقييم)

9. كاربونات الموارد البشرية: الأفضل لحلول الموارد البشرية المبسطة###

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_ / href/ _https://www.hrtech.sg/carbonate-hr/ HR Tech /%href/

يجعل Carbonate التوظيف سهلاً من خلال تكامل YouRHired و سلاسة في التأهيل من خلال بوابة التعلم الإلكتروني. يبسط الحضور من خلال التعرف على الوجه وتتبع الموقع، وأتمتة كشوف المرتبات لاتباع جميع القواعد.

يعمل تطبيق الهاتف المحمول على تقديم طلبات الإجازات والموافقات بسرعة. مطالبات النفقات سهلة مع ميزات الالتقاط والمسح الضوئي والإرسال، ومراجعات الأداء عادلة ومباشرة. بشكل عام، يجعل Carbonate مهام الموارد البشرية بسيطة ويعزز الكفاءة.

أفضل ميزات تطبيق كاربونيت

تبسيط عملية التوظيف من خلال التكامل مع YouRHired وتقديم تعليم إلكتروني بديهي للتأهيل

أتمتة كشوف المرتبات، والتكامل مع CPF والامتثال للوائح التنظيمية

تقييم أداء الموظفين وإجراء عمليات التقييم بسلاسة

إدارة كتيبات الموظفين ووثائقهم دون تتبع يدوي من خلال مساحة عمل رقمية

قيود الكربونات

قد يجد المستخدمون أن النظام لديه منحنى تعليمي حاد

تسعير الكربونات

الأساسي: 8 دولارات/مستخدم/شهرياً

8 دولارات/مستخدم/شهرياً المؤسسات: 8 دولارات/مستخدم/شهريًا

تقييمات ومراجعات كاربونات

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: 4.3/5 (أكثر من 10 مراجعات)

10. HReasily: إدارة الموارد البشرية المستندة إلى السحابة

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يعمل برنامج HReas بسهولة على أتمتة عمليات الموارد البشرية في أي وقت وفي أي مكان، ويوفر حلولاً رقمية لتبسيط سير العمل وتقليل الأخطاء البشرية. إنه قادر بشكل خاص على التعامل مع معالجة كشوف المرتبات متعددة العملات وتحديات الامتثال المحلي في سنغافورة.

يمكن لموظفيّ استخدام تطبيق الهاتف المحمول لتقديم طلبات الإجازات والموافقة عليها، وتقديم المطالبات، واستلام كشوف الرواتب، وتسجيل الحضور/المغادرة أثناء التنقل. تتكامل الموارد البشرية بسهولة مع برامجي وأجهزتي الحالية بسلاسة، مما يعزز الكفاءة والمشاركة.

أفضل ميزات تطبيق HReasily

أتمتة معالجة كشوف المرتبات، مما يضمن الدقة والامتثال

إنشاء مطالبات الموظفين وإدارتها بسهولة

إدارة طلبات الإجازات والموافقة عليها بكفاءة

الوصول إلى جميع وظائف الموارد البشرية من أي مكان باستخدام تطبيق الهاتف المحمول

قيود الموارد البشرية بسهولة

أبلغ المستخدمون عن وجود مشاكل مع الخوادم حيث إنها غالباً ما تتباطأ

تسعير بسهولة

الأساسي: 10 دولارات/مستخدم/شهرياً

تقييمات ومراجعات بسهولة

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

افتح التميز في الموارد البشرية: ابدأ مع ClickUp اليوم

اختيار برنامج الموارد البشرية المناسب يعزز كفاءة مؤسستك ورضا الموظفين. يكمن المفتاح في تحديد الأدوات التي تتماشى مع احتياجاتك الخاصة، سواء كان ذلك في التوظيف المبسط، أو الإدارة الشاملة للموظفين، أو التحليلات المتقدمة.

والآن بعد أن أصبحت لديك نظرة عامة مفصلة على أفضل خيارات برامج الموارد البشرية، حان الوقت لاتخاذ الخطوة التالية.

في حين أن لكل منها ميزات فريدة من نوعها، إلا أن ClickUp يتميز بتعدد استخداماته ومجموعة ميزاته الشاملة. لماذا تكلف نفسك عناء الاستثمار في أدوات خاصة بمهام محددة بينما يمكنك الحصول على حل واحد يلبي جميع احتياجات الموارد البشرية لديك، من التوظيف إلى إدارة دورة حياة الموظف والامتثال؟

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