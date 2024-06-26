كيفية بناء ثقافة إيجابية للشركة (مع أمثلة)

هل سمعت أحداً يصف شركة ما بأنها تتمتع بـ"ثقافة رائعة"؟ قد يعني ذلك أن الشخص الذي يصف هذه الثقافة يشعر بالتقدير والدعم والحماس للذهاب إلى العمل كل يوم.

هذه هي قوة الثقافة الإيجابية للشركة. ولكن ما هي بالضبط ثقافة الشركة، ولماذا هي مهمة جدًا؟

يمكن تعريف ثقافة الشركة على أنها مجموعة القيم والمعتقدات والسلوكيات التي تشكل طريقة تفاعل الموظفين مع بعضهم البعض ومع قادتهم ومع العمل نفسه في المؤسسة.

لا يقتصر الأمر على طاولات تنس الطاولة والوجبات المجانية (على الرغم من أن هذه المزايا قد تكون جذابة). تخلق الثقافة المؤسسية القوية والناجحة شعورًا بالانتماء والهدف والتحفيز، مما قد يؤثر بشكل كبير على أعمالك.

أهمية ثقافة الشركة

تستيقظ صباح يوم الاثنين، لا تشعر بالخوف من أسبوع العمل الذي ينتظرك، بل تشعر بالحماس للذهاب إلى المكتب. زملاؤك يساعدونك ويشجعونك ويتعاونون معك، ورئيسك يدعمك ويحفزك، وتشعر أن عملك له معنى.

هذا، يا صديقي، هو قوة الثقافة الإيجابية والرائعة للشركة. يمكنها

زيادة الإنتاجية والاحتفاظ بالموظفين: الموظفون السعداء هم موظفون منتجون! تتمتع الشركات التي تتمتع بثقافة فريق قوية بمعدلات دوران أقل ومستويات أعلى من الالتزام. وهذا يترجم إلى قوة عاملة أكثر استقرارًا وقضاء وقت أقل في التوظيف والتأهيل

تمكين فرق العمل عن بُعد: إن خلق شعور بالانتماء والتواصل أمر بالغ الأهمية في بيئات العمل المختلطة وعن بُعد. يمكن للثقافة القوية أن تقلل المسافة المادية بين الفرق، وتحسن معنويات الفريق، وتضمن شعور الموظفين عن بُعد بالتقدير والاندماج

ما هي ركائز الثقافة الرائعة؟

ما الذي يجعل ثقافة الشركة "رائعة" بالضبط؟ الكراسي المريحة والوجبات الخفيفة المجانية أمور ممتعة، لكنها ليست الأساس. الثقافة الاستثنائية الحقيقية تُبنى على أساس متين من العناصر الأساسية التي تخلق بيئة عمل داعمة ومحفزة وإيجابية.

الرسالة والقيم الأساسية: من الضروري وجود هدف واضح وقيم أساسية توجه عملية اتخاذ القرار وسلوك الموظفين

بيئة العمل: يجب أن تعكس المساحة المادية وبيئة العمل العامة قيم شركتك وتعزز التعاون بين أعضاء الفريق ورفاههم

القيادة: القادة هم من يحددون نمط الثقافة. يجب أن يجسدوا قيم الشركة وأن يكونوا ودودين ومتعاطفين وداعمين

الأخلاق: إن اتباع مبادئ أخلاقية قوية والتصرف بنزاهة يبني الثقة ويخلق بيئة عمل إيجابية

هذه هي الركائز الأساسية التي تجذب أفضل المواهب وتعزز مشاركة الموظفين وتبني ثقافة شركة رائعة.

اختلاف الناس باختلاف ثقافاتهم: ما هي أنواع ثقافة الشركة؟

لقد سمعنا جميعًا المقولة: "لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع". وينطبق الأمر نفسه على ثقافة الشركة وبيئة العمل.

مثل الأشخاص ذوي الشخصيات والتفضيلات المتنوعة، تهيئ الشركات بيئات عمل فريدة تعكس قيمها وأهدافها.

في هذا القسم، سنتعرف على بعض أنواع ثقافة الشركة الأكثر شيوعًا، مع مزاياها وخصائصها:

ثقافة الفريق أولاً: في هذه الثقافة، التعاون والعمل الجماعي أمران بالغا الأهمية. يعتمد الموظفون على بعضهم البعض بشكل كبير، ويعملون معًا لتحقيق أهداف مشتركة ويدعمون نجاح بعضهم البعض. تزدهر هذه البيئة بفضل التواصل المفتوح بين أعضاء الفريق، وروح الزمالة القوية، والشعور المشترك بالمسؤولية

ثقافة التعاون: التواصل المفتوح وتبادل المعلومات هما حجر الزاوية في ثقافة التعاون. هنا، يتم تبادل الأفكار بحرية، ويعمل الموظفون من مختلف الأقسام معًا لحل المشكلات وتطوير حلول مبتكرة

ثقافة تركز على العملاء: كما يوحي الاسم، تضع هذه الثقافة تجاوز توقعات العملاء في مقدمة أولوياتها. يتم تمكين الموظفين لتقديم خدمة استثنائية وبذل جهد إضافي لتلبية احتياجات العملاء. تزدهر هذه البيئة بفضل التواصل الواضح والفهم العميق لقاعدة العملاء والتركيز على بناء علاقات إيجابية معهم

ثقافة الأدوقراطية: تتميز ثقافات الأدوقراطية بسرعتها وديناميكيتها، وتزدهر من خلال الابتكار والمخاطرة. غالبًا ما تكون الهياكل الرسمية فضفاضة، ويتم تشجيع الموظفين على التجريب وكسر الحدود وتطوير أفكار جديدة. هذه الثقافة مثالية للشركات التي تعمل في بيئات سريعة التغير وتتطلب درجة عالية من المرونة

ثقافة مدفوعة بالهدف: بالنسبة للشركات التي تتمتع بثقافة قوية مدفوعة بالهدف، فإن مهمتها وتأثيرها الاجتماعي هما محور كل ما تفعله. الموظفون متحمسون لمهمة الشركة ويشعرون بالرضا من خلال المساهمة في شيء أكبر منهم

ما وراء النطاق التقليدي

في حين أن الثقافات المذكورة أعلاه تمثل بعض الأنواع الشائعة، هناك أنواع أخرى يصعب تصنيفها:

ثقافة الشركات النخبوية: يمكن أن تكون هذه الثقافات شديدة التنافسية والانتقائية، وتجذب أفضل المواهب في مجال معين. غالبًا ما يكون البيئة سريعة الوتيرة ومتطلبة، ولكنها توفر أيضًا مكافآت عالية ومكانة مرموقة

ثقافة مؤسسية تقدمية: تتبنى هذه الشركات ممارسات تقدمية في مكان العمل، مثل ترتيبات العمل المرنة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية والتركيز القوي على رفاهية الموظفين

الهرميات مقابل الهياكل الأفقية

يمكن أيضًا تصنيف ثقافة الشركة حسب هيكلها التنظيمي:

ثقافة الهرمية: تتميز هذه الشركات بسلسلة قيادة واضحة، وأدوار محددة جيدًا، وهياكل إبلاغ. تتدفق القرارات من الأعلى إلى الأسفل، ويجب على الموظفين اتباع الإجراءات المعمول بها. يمكن أن تكون ثقافات الهرمية فعالة وتوفر مسارًا وظيفيًا واضحًا، ولكنها قد لا تكون مثالية لأولئك الذين يتوقون إلى الاستقلالية أو بيئة سريعة الوتيرة

ثقافة الشركة الأفقية: تُعرف هذه الشركات أيضًا باسم المنظمات المسطحة، وتتميز بوجود حد أدنى من التسلسل الهرمي. يتمتع الموظفون بدرجة عالية من الاستقلالية وسلطة اتخاذ القرار. غالبًا ما تكون الاتصالات غير رسمية، ويتم تشجيع التعاون على جميع المستويات

أمثلة بارزة: شركات ذات ثقافات قوية

لنلقِ نظرة على أمثلة حقيقية لثقافة الشركات المعروفة بثقافتها الإيجابية.

1. Zappos

تشتهر شركة Zappos بإعطاء الأولوية لرضا الموظفين وتقديم خدمة عملاء استثنائية. فهي تستثمر بكثافة في تدريب الموظفين وتخلق بيئة عمل ممتعة وجذابة.

دعونا نتعمق في العناصر الأساسية التي تحدد "WOW" في Zappos.

تحقيق السعادة: يمتد هذا المبدأ التوجيهي إلى ما هو أبعد من رضا العملاء. تسعى Zappos جاهدة لخلق بيئة عمل تعزز رفاهية الموظفين وإحساسهم بالهدف

10 قيم أساسية: تعمل هذه القيم كبوصلة، وتؤكد على جوانب مثل التواصل المفتوح والعمل الجماعي وحس المغامرة. إنها ليست مجرد كلمات مكتوبة على الحائط، بل هي جزء لا يتجزأ من تجربة Zappos

المرح والقليل من الغرابة: تشجع Zappos موظفيها على احتضان شخصيتهم الفردية وإضفاء لمسة من المرح على مكان العمل. وهذا يزرع الإبداع والشعور بالزمالة

التوظيف على أساس التوافق الثقافي: تتجاوز Zappos التقييمات التقليدية للمهارات. فهي تبحث عن مرشحين يتوافقون مع قيمها الأساسية ويستمتعون حقًا بثقافة مكان العمل الديناميكية والممتعة

تمكين الموظفين: طبقت شركة Zappos نموذج الإدارة الذاتية Holacracy لتمكين الموظفين وتقليل التسلسل الهرمي. على الرغم من وجود بعض التحديات، إلا أن ذلك يظهر رغبتهم في تجربة تعزيز شعور الموظفين بالملكية

التركيز على خدمة العملاء: يبذل ممثلو خدمة العملاء قصارى جهدهم لإبهار العملاء. لديهم الاستقلالية لحل المشكلات بطريقة إبداعية وبناء علاقات حقيقية

2. Google

ترتبط قصة نجاح Google ارتباطًا وثيقًا بثقافتها المؤسسية الفريدة التي تركز بشدة على الإبداع والانفتاح.

كأحد الأمثلة الرائدة على ثقافة الشركة، تتيح هذه البيئة للموظفين، أو "Googlers"، الازدهار وتطوير أفكار مبتكرة أحدثت ثورة في طريقة وصولنا إلى المعلومات وتفاعلنا مع التكنولوجيا.

20% من الوقت: ربما تكون الميزة الأكثر شهرة في Google هي سياسة "20% من الوقت"، التي تسمح للموظفين بتخصيص خمس وقت عملهم الأسبوعي لمشاريع شخصية خارج نطاق مسؤولياتهم الأساسية. هل كان لهذا تأثير حقيقي؟ لقد أدى ذلك إلى إنشاء منتجات رائدة مثل Gmail و Google Maps

التواصل المفتوح والشفافية: تتمتع Google بثقافة التواصل المفتوح والشفافية. يتم تبادل المعلومات بسهولة بين الأقسام، ويتم تشجيع الموظفين على التعبير عن أفكارهم بحرية. وهذا يخلق بيئة مواتية للتعاون ويضمن أن الجميع على نفس الصفحة

التركيز على المستخدم: في Google، المستخدم هو الملك. يتم تصميم كل منتج وخدمة مع وضع احتياجات المستخدم في الاعتبار. هذا النهج الذي يركز على المستخدم يشجع موظفي Google على التفكير بشكل إبداعي حول كيفية حل المشكلات وتحسين تجربة المستخدم

"التفكير الطموح" والمخاطر المحسوبة: لا تخشى Google من المخاطرة المحسوبة ومتابعة المشاريع الطموحة. فلسفة "التفكير الطموح" التي تتبناها تدفعها إلى تخطي الحدود وتشجع موظفيها على استكشاف مجالات جديدة. وقد أدى ذلك إلى تطوير تقنيات متطورة مثل السيارات ذاتية القيادة والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي

التعلم والتجريب: تقدر Google التعلم والتجريب المستمرين. فهي توفر للموظفين الموارد والفرص لتطوير مهارات جديدة واستكشاف أساليب مختلفة. وهذا يبني عقلية نمو ويشجع موظفي Google على الخروج من مناطق الراحة الخاصة بهم

باختصار، ثقافة الإبداع والانفتاح في شركة Google تمكّن الموظفين وتشجعهم على التفكير خارج الصندوق وتخلق بيئة تعاونية.

3. باتاغونيا

التزام باتاغونيا بالمسؤولية البيئية ليس مجرد شعار تسويقي؛ بل هو جزء لا يتجزأ من ثقافة الشركة. تأسست باتاغونيا على يد المتسلق الأسطوري إيفون شوينارد، ولها تاريخ طويل في إعطاء الأولوية لكوكب الأرض على الأرباح.

المسؤولية البيئية في صميم الاهتمامات: التزام باتاغونيا تجاه كوكب الأرض ليس مجرد كلمات. فمن استخدام ممارسات التوريد المسؤولة إلى حماية الأراضي العامة، تولي الشركة أولوية مستمرة للرفاهية البيئية

التزام جريء: في عام 2022، اتخذ المؤسس إيفون شوينارد خطوة ثورية، حيث نقل ملكية الشركة إلى صندوق استئماني غير ربحي مكرس لمكافحة تغير المناخ. وهذا يضمن أن الأرباح المستقبلية ستدعم بشكل مباشر القضايا البيئية، مما يعزز التزام باتاغونيا تجاه البيئة

مكان عمل مزدهر: تدرك شركة Patagonia أن سعادة الموظفين هي مفتاح النجاح. فقد كانت رائدة في منح الموظفين جداول عمل مرنة وإجازات مدفوعة الأجر سخية، مما ساهم في غرس ثقافة الرفاهية قبل أن تصبح ممارسة شائعة

رفاهية الموظفين في الواقع: خلال جائحة كوفيد-19، أعطت شركة Patagonia الأولوية لموظفيها من خلال الاحتفاظ بهم ومواصلة دفع رواتبهم على الرغم من إغلاق المتاجر، مما يدل على التزامها تجاه الظروف غير المتوقعة. في عام 2022، أغلق الرئيس التنفيذي ريان جيلرت جميع المتاجر والمستودعات والمكاتب في أمريكا الشمالية لمدة أسبوع بين عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، ومنح الموظفين إجازة مدفوعة الأجر كمفاجأة

وضعت شركة Patagonia معايير عالية لثقافة مؤسسية قوية. فهي تبرهن على قوة مواءمة قيم الشركة مع قضية تؤثر بشكل إيجابي على مجتمع أكبر، مع إعطاء الأولوية في الوقت نفسه لرفاهية الموظفين. وهي مثال بارز على شركة ناجحة تؤثر بشكل إيجابي على كوكب الأرض وموظفيها.

4. GitLab

تتمحور ثقافة شركة GitLab حول ثلاثة مبادئ أساسية: العمل عن بُعد أولاً، والشفافية، والتركيز القوي على التعاون.

ثقافة العمل عن بُعد أولاً:

GitLab هي شركة تعمل عن بُعد بالكامل ولديها موظفون منتشرون في جميع أنحاء العالم. وهذا يبني الثقة ويمكّن الأفراد من العمل بفعالية بغض النظر عن موقعهم

إذا كنت تفكر في اتباع نهج يعطي الأولوية للعمل عن بُعد: استثمر في أدوات التعاون عن بُعد مثل منصات مؤتمرات الفيديو وبرامج إدارة المشاريع. ولكن مجرد استخدام الجميع لهذه الأدوات لا يعني أنها الأنسب لفريقك. المفتاح هو اختيار الأدوات التي تساعد فريقك الفريد على التعاون بسلاسة والازدهار في بيئة العمل عن بُعد. ضع في اعتبارك أسلوبك في التواصل: هل تفضل الدردشة في الوقت الفعلي أم المناقشات غير المتزامنة؟ تعقيد المشروع — هل يكفي تطبيق بسيط لقائمة المهام، أم أنك بحاجة إلى ميزات قوية لإدارة المشاريع؟ قدم ترتيبات عمل مرنة وفكر في تقليص ساعات العمل الأسبوعية لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية للموظفين عن بُعد حدد توقعات ومقاييس أداء واضحة لضمان الإنتاجية في بيئة العمل عن بُعد

استثمر في أدوات التعاون عن بُعد مثل منصات مؤتمرات الفيديو وبرامج إدارة المشاريع. ولكن مجرد استخدام الجميع لهذه الأدوات لا يعني أنها الأنسب لفريقك. المفتاح هو اختيار الأدوات التي تساعد فريقك الفريد على التعاون بسلاسة والازدهار في بيئة العمل عن بُعد. ضع في اعتبارك أسلوب التواصل الخاص بك: هل تفضل الدردشة في الوقت الفعلي أم المناقشات غير المتزامنة؟ مدى تعقيد المشروع: هل يكفي تطبيق بسيط لقائمة المهام أم أنك بحاجة إلى ميزات قوية لإدارة المشاريع؟

فكر في أسلوبك في التواصل: هل تفضل الدردشة الفورية أم المناقشات غير المتزامنة؟

تعقيد المشروع — هل يكفي تطبيق بسيط لقائمة المهام، أم أنك بحاجة إلى ميزات قوية لإدارة المشاريع؟

قدم ترتيبات عمل مرنة وفكر في تقليص ساعات العمل الأسبوعية لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية للموظفين عن بُعد

ضع توقعات ومقاييس أداء واضحة لضمان الإنتاجية في بيئة العمل عن بُعد

استثمر في أدوات التعاون عن بُعد مثل منصات مؤتمرات الفيديو وبرامج إدارة المشاريع. ولكن مجرد استخدام الجميع لهذه الأدوات لا يعني أنها الأنسب لفريقك. المفتاح هو اختيار الأدوات التي تساعد فريقك الفريد على التعاون بسلاسة والازدهار في بيئة العمل عن بُعد. ضع في اعتبارك أسلوب التواصل الخاص بك: هل تفضل الدردشة في الوقت الفعلي أم المناقشات غير المتزامنة؟ ما مدى تعقيد المشروع: هل يكفي تطبيق بسيط لقائمة المهام أم أنك بحاجة إلى ميزات قوية لإدارة المشاريع؟

فكر في أسلوبك في التواصل: هل تفضل الدردشة الفورية أم المناقشات غير المتزامنة؟

تعقيد المشروع — هل يكفي تطبيق بسيط لقائمة المهام، أم أنك بحاجة إلى ميزات قوية لإدارة المشاريع؟

قدم ترتيبات عمل مرنة وفكر في تقليص ساعات العمل الأسبوعية لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية للموظفين عن بُعد

ضع توقعات ومقاييس أداء واضحة لضمان الإنتاجية في بيئة العمل عن بُعد

فكر في أسلوبك في التواصل: هل تفضل الدردشة الفورية أم المناقشات غير المتزامنة؟

تعقيد المشروع — هل يكفي تطبيق بسيط لقائمة المهام، أم أنك بحاجة إلى ميزات قوية لإدارة المشاريع؟

الشفافية:

تشارك GitLab علنًا البيانات المالية للشركة ومقاييس الأداء والمعلومات الأخرى ذات الصلة مع الموظفين. وهذا يبني الثقة ويبقي الجميع على اطلاع

إذا كنت ترغب في تحسين الشفافية في شركتك: شجع استخدام استراتيجيات الاتصال الفعالة على جميع مستويات مؤسستك عقد جلسات اتصال منتظمة حيث يشارك القادة آخر مستجدات الشركة ويجيبون على الأسئلة اجعل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالعمل متاحة لموظفيك

شجع استخدام استراتيجيات الاتصال الفعالة على جميع مستويات مؤسستك

عقد جلسات تواصل منتظمة يشارك فيها القادة آخر مستجدات الشركة ويجيبون على الأسئلة

اجعل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالعمل متاحة لموظفيك

شجع استخدام استراتيجيات الاتصال الفعالة على جميع مستويات مؤسستك

عقد جلسات تواصل منتظمة يشارك فيها القادة آخر مستجدات الشركة ويجيبون على الأسئلة

اجعل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالعمل متاحة لموظفيك

التعاون:

تولي GitLab أولوية قصوى لروح العمل الجماعي القوية على الرغم من العمل عن بُعد. فهي تنظم فعاليات افتراضية لبناء الفريق وتشجع التعاون بين مختلف الأقسام

لتعزيز التعاون في شركتك: خلق فرص للتفاعل بين الأقسام من خلال الاجتماعات أو المشاريع أو الفعاليات. استخدم أدوات التعاون عبر الإنترنت مثل المستندات المشتركة ومنصات إدارة المهام لتبسيط التواصل وضمان الشفافية داخل فريقك

خلق فرص للتفاعل بين الأقسام من خلال الاجتماعات أو المشاريع أو الفعاليات

استخدم أدوات التعاون عبر الإنترنت مثل المستندات المشتركة ومنصات إدارة المهام لتبسيط التواصل وضمان الشفافية داخل فريقك

خلق فرص للتفاعل بين الأقسام من خلال الاجتماعات أو المشاريع أو الفعاليات

استخدم أدوات التعاون عبر الإنترنت مثل المستندات المشتركة ومنصات إدارة المهام لتبسيط التواصل وضمان الشفافية داخل فريقك

من خلال تبني هذه الجوانب الأساسية وتكييفها مع احتياجاتك الخاصة، يمكنك تهيئة بيئة عمل وثقافة مؤسسية مشابهة لتلك الموجودة في GitLab، مما يزرع الشعور بالثقة والتعاون والتمكين الذي يؤدي إلى قوة عاملة سعيدة ومنتجة.

5. Buffer

تزدهر القوى العاملة عن بُعد في Buffer بفضل ثقافة العمل القائمة على الشفافية والاستقلالية والمرونة في مكان العمل وروح الفريق القوية.

يركز نهج Buffer بشكل كبير على بناء الثقة والتواصل على الرغم من المسافة الجغرافية. فيما يلي تفصيل لهذه القيم الأساسية وكيف يمكن لشركتك دمجها:

الشفافية: تولي Buffer أولوية كبيرة للتواصل المفتوح ومشاركة المعلومات. فهي تنشر علنًا البيانات المالية للشركة وأهدافها وحتى المناقشات الداخلية على مدونتها. وهذا يبني الثقة ويضمن أن يشعر الجميع بأنهم على اطلاع وأنهم مستثمرون في نجاح الشركة نصيحة للتنفيذ: عقد اجتماعات دورية لجميع الموظفين أو إنشاء مدونة للشركة حيث يشارك القادة آخر المستجدات وخرائط الطريق والبيانات ذات الصلة

نصيحة للتنفيذ: عقد اجتماعات دورية لجميع الموظفين أو إنشاء مدونة للشركة حيث يشارك القادة آخر المستجدات وخرائط الطريق والبيانات ذات الصلة

الاستقلالية والملكية: تمنح Buffer الموظفين القدرة على اتخاذ القرارات وتحمل مسؤولية عملهم. وهذا يعزز الشعور بالمسؤولية والمساءلة نصيحة للتنفيذ: قم بتوزيع المهام بوضوح وزود الموظفين بالموارد والدعم اللازمين للنجاح. شجعهم على أخذ زمام المبادرة وتجربة أساليب مختلفة

نصيحة للتنفيذ: قم بتوزيع المهام بوضوح وزود الموظفين بالموارد والدعم اللازمين للنجاح. شجعهم على أخذ زمام المبادرة وتجربة أساليب مختلفة

بناء الثقة عن بُعد: تشجع الشركة أنشطة بناء الفريق الافتراضي، مثل الألعاب عبر الإنترنت واللقاءات الاجتماعية، لخلق شعور بالانتماء للمجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تعزز Buffer التواصل المفتوح والصادق بين الفرق والمواقع من خلال استخدام أدوات وعمليات قوية نصيحة للتنفيذ: استثمر في أدوات التواصل مثل مؤتمرات الفيديو ومنصات المراسلة الفورية. حدد جدولًا زمنيًا لأنشطة بناء الفريق المنتظمة التي تكون ممتعة وجذابة في بيئة العمل عن بُعد

نصيحة للتنفيذ: استثمر في أدوات الاتصال مثل مؤتمرات الفيديو ومنصات المراسلة الفورية. حدد جدولًا زمنيًا لأنشطة بناء الفريق التي تكون ممتعة وجذابة في بيئة العمل عن بُعد

نصيحة للتنفيذ: عقد اجتماعات دورية لجميع الموظفين أو إنشاء مدونة للشركة حيث يشارك القادة آخر المستجدات وخرائط الطريق والبيانات ذات الصلة

نصيحة للتنفيذ: قم بتوزيع المهام بوضوح وزود الموظفين بالموارد والدعم اللازمين للنجاح. شجعهم على أخذ زمام المبادرة وتجربة أساليب مختلفة

نصيحة للتنفيذ: استثمر في أدوات الاتصال مثل مؤتمرات الفيديو ومنصات المراسلة الفورية. خطط لأنشطة منتظمة لبناء الفريق تكون ممتعة وجذابة في بيئة العمل عن بُعد

أفكار إضافية لبناء ثقافة مؤسسية مستوحاة من Buffer:

التركيز على القيم: حدد القيم الأساسية التي تعكس مهمة شركتك والثقافة التي ترغب في تحقيقها. تشمل قيم Buffer "الشفافية كقاعدة أساسية" و"العمل بذكاء وليس بجهد" و"اللطف كقاعدة أساسية". تأكد من أن هذه القيم متأصلة في ممارساتك العملية اليومية

احتفل بالنجاح: اعترف بإنجازات الموظفين، الكبيرة منها والصغيرة، وكافئهم عليها للحفاظ على معنوياتهم وحماسهم

طريقتان فعالتان لتقييم ثقافة الشركة

لقد تعلمنا أن الثقافة القوية هي العمود الفقري لأي مؤسسة ناجحة. ولكن كيف تعرف ما إذا كانت ثقافة شركتك مزدهرة؟ فيما يلي طريقتان رئيسيتان لتقييم ثقافة شركتك:

إجراء استبيانات لتقييم آراء الموظفين ومقابلات عند ترك العمل

يعد طلب آراء الموظفين بانتظام أمرًا ضروريًا لفهم ثقافة شركتك. استخدم الاستطلاعات المجهولة لجمع آراء صادقة حول جوانب مختلفة، مثل التوازن بين العمل والحياة الشخصية، والتواصل، والقيادة، والرضا العام.

تنزيل هذا النموذج تم تصميم نموذج استبيان مشاركة الموظفين من ClickUp لمساعدتك في الحصول على تعليقات قيمة من الموظفين.

يمكن أن تساعدك أدوات مثل نموذج استبيان مشاركة الموظفين من ClickUp في تصميم استبيان شامل يلتقط آراء الموظفين القيمة.

يبسط هذا النموذج عملية جمع تعليقات الموظفين وتحليلها. ويوفر تنسيقًا سهل الاستخدام لإنشاء استطلاعات مخصصة وجمع الردود في الوقت الفعلي وتصنيف التعليقات حسب القسم أو الفريق. وهذا يتيح لك قياس رضا الموظفين وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، وبالتالي تعزيز مشاركة الموظفين.

إجراء فحوصات دورية لصحة الثقافة

تأكد من معالجة ثقافة شركتك قبل ظهور المشاكل. قم بإجراء "فحوصات صحية للثقافة" بانتظام تشمل مجموعات تركيز أو اجتماعات فردية أو منتديات مفتوحة. يتيح لك ذلك تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين ومعالجة أي مشاكل محتملة تؤثر على معنويات الموظفين أو مشاركتهم بشكل استباقي.

كيف تبني ثقافة إيجابية في الشركة؟ اجعل موظفيك محور اهتمامك

استثمر في موظفيك

تقوم الثقافة المؤسسية السليمة على أساس رفاهية الموظفين.

الأجور والمزايا: قدم حزم أجور تنافسية تشمل مزايا جذابة مثل التأمين الصحي والإجازات المدفوعة الأجر وفرص التطوير المهني. فهذا يظهر التزامك برفاهية الموظفين ويمكن أن يعزز رضاهم عن العمل

مشاركة الموظفين: حفز مشاركة الموظفين بشكل فعال من خلال إشراكهم في اتخاذ القرارات وتقدير إنجازاتهم. اجمع التعليقات بانتظام وعالج مخاوفهم لتظهر لهم أنك تقدر مساهماتهم

كسر الحواجز

هذه بعض من ميزات ClickUp العديدة التي تساعدك على التعاون مع فريقك بشكل أكثر فعالية.

القيادة بالتعاطف والثقة

يلعب القادة دورًا حاسمًا في تشكيل ثقافة الشركة.

دور القيادة: يساهم القادة الذين يجسدون قيم الشركة ويمارسون التعاطف ويبنون الثقة مع فرقهم بشكل كبير في خلق بيئة عمل إيجابية. قم بالقيادة بالقدوة، وامنح فريقك الصلاحيات، ووفر فرصًا للنمو والتطوير

قيمة التعاطف والثقة: التعاطف يعزز الشعور بالتواصل والتفاهم بين القادة والموظفين. الثقة تمكّن الموظفين من المخاطرة والتعبير عن أفكارهم، وبالتالي الانخراط بشكل أكبر في عملهم

يتطلب بناء ثقافة شركة قوية رؤية واضحة. إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في ذلك، فراجع قالب Vision Whiteboard من ClickUp. فهو ليس مخصصًا لتخطيط المنتجات فحسب، بل يمكن أن يكون أيضًا أداة قوية لتعزيز بيئة فريق إيجابية وموحدة.

تنزيل هذا النموذج تم تصميم قالب السبورة البيضاء لرؤية ClickUp لمساعدتك في تسجيل رؤيتك وتتبع التقدم المحرز.

يعمل هذا النموذج وميزة إدارة المشاريع في ClickUp كنقطة انطلاق للتفكير الجماعي التعاوني وتتبع التقدم بشكل شفاف، مما يبقي الجميع على اطلاع ومتحمسين.

إعطاء الأولوية للتوازن بين العمل والحياة

إن إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين لا يقتصر على توفير طاولات تنس الطاولة وأكشاك القيلولة. إنه استثمار استراتيجي يعزز الإنتاجية ويقلل من الإرهاق.

احترام وقت الموظفين: حدد ساعات عمل واضحة وتجنب الممارسات مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني في وقت متأخر من الليل أو العمل في عطلة نهاية الأسبوع ما لم يكن ذلك ضروريًا. شجع الموظفين على أخذ استراحات منتظمة طوال اليوم لتجنب الإرهاق. عزز ثقافة تشعر فيها الموظفون بالراحة عند الانصراف بعد ساعات العمل

الإدارة الذكية للوقت: فكر في تقديم ترتيبات عمل مرنة مثل خيارات العمل عن بُعد أو أسابيع العمل المضغوطة لتلبية الاحتياجات المختلفة. شجع الموظفين على عدم الحضور إلى العمل بدون إنجاز أي عمل من خلال الترويج الفعال لاستخدام الإجازات المدفوعة الأجر لقضاء الإجازات أو أخذ استراحات للصحة العقلية أو للالتزامات الشخصية

القدوة الحسنة: القيادة القوية تحدد النهج. يجب على القادة أن يكونوا قدوة في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية من خلال احترام وقتهم وتشجيع الآخرين على فعل الشيء نفسه. اخلق بيئة مفتوحة يشعر فيها الموظفون بالراحة لمناقشة مخاوفهم بشأن عبء العمل وطلب التعديلات

تغيير عقلية التوظيف

يُنظر إلى التوجيه والتأهيل بشكل تقليدي على أنه عملية تهدف إلى إطلاع الموظفين الجدد على أدوارهم ومسؤولياتهم. ولكن الشركات تحتاج إلى تجاوز الأساسيات. فبرنامج التوجيه والتأهيل المصمم جيدًا يمثل نقطة انطلاق لدمج الموظفين الجدد في ثقافة الشركة منذ اليوم الأول.

يتطلب هذا التحول في التركيز بعض التغييرات الأساسية:

ركز على القيم، لا على المهام فقط: لا تقتصر التدريب على تفاصيل الوظيفة. اجعل تدريب الموظفين الجدد يتضمن قيم شركتك الأساسية ورسالتها وأهدافها. فهذا يساعد الموظفين الجدد على فهم كيفية مساهمة دورهم في الصورة الأكبر

تسهيل التواصل: أعطِ الأولوية لبناء العلاقات مع الزملاء وتعزيز الشعور بالانتماء. قد يشمل ذلك تناول الغداء مع الفريق أو برامج التوجيه أو أنظمة الأصدقاء

جمع التعليقات: لا ينبغي أن يكون التعيين عملية أحادية الجانب. اطلب بانتظام تعليقات من الموظفين الجدد لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وضمان اندماج سلس وإيجابي في ثقافة الشركة

تنزيل هذا النموذج يغطي نموذج تأهيل الموظفين الجدد قائمة مرجعية للموظفين الجدد لضمان تجهيزهم جيدًا قبل بدء رحلتهم في الشركة التي ينضمون إليها!

يمكن أن يساعدك نموذج ClickUp لتأهيل الموظفين الجدد في تبسيط عملية التأهيل وضمان شعور الموظفين الجدد بالترحيب والمعرفة والحماس للمساهمة.

يتيح لك هذا النموذج القابل للتخصيص إنشاء عملية تأهيل تدريجي خطوة بخطوة مع تخصيص مهام واضحة ومواعيد نهائية وتذكيرات تلقائية. يمكنك لاحقًا تخصيص المهام لأعضاء الفريق المختلفين وتتبع التقدم بصريًا من خلال مهام ClickUp.

وهذا يضمن تجربة انضمام سلسة وفعالة، مما يساعد الموظفين الجدد على التأقلم بسرعة والشعور بالتقدير منذ اليوم الأول.

تؤدي الثقافة القوية إلى زيادة الإنتاجية، وارتفاع معدل الاحتفاظ بالموظفين، وتعزيز سمعة العلامة التجارية

الاستثمار في ثقافة الشركة ليس فقط الشيء الصحيح الذي يجب فعله، بل إنه مفيد للأعمال أيضًا. فالموظفون الذين يشعرون بالتقدير والدعم والالتزام هم أكثر استعدادًا لبذل جهد إضافي من أجل شركتك.

لذا، خذ الوقت الكافي لتقييم ثقافة شركتك الحالية وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. باتباع النصائح الواردة في هذا المنشور، يمكنك إنشاء بيئة عمل إيجابية ومزدهرة تجذب أفضل المواهب وتحتفظ بها، وتشجع الابتكار، وتدفع أعمالك إلى الأمام.

اشترك في ClickUp اليوم وابدأ في إنشاء مساحة تزدهر فيها شركتك وموظفوك!