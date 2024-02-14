كيف تخلق بيئة عمل إيجابية: دليل شامل

ما هي الخلطة السرية لبيئة العمل الإيجابية؟

كيف يمكنك تعزيز الروح المعنوية للفريق، خاصةً عندما لا يشغل الفريق نفس المساحة المكتبية الفعلية؟

وما هي الاستراتيجيات التي تساعد على تعزيز تعاون الفريق؟

تظهر الأبحاث أن وجود مدير فعال هو أكثر أهمية ب 4 أضعاف لمشاركة فريقك ورفاهيته (على عكس مكان العمل).

استخدم هذا الدليل كحساب جاهز لإدخال التوازن بين العمل والحياة الشخصية في ثقافة مؤسستك وتعلم كيفية خلق بيئة عمل إيجابية يرغب الآخرون في الاقتداء بها.

ما الذي يجعل بيئات العمل الإيجابية؟

عندما نقول "بيئة العمل"، فإننا لا نعني المكان المادي الذي تشغله. فبيئة العمل تتجاوز الجانب المادي - إنها تتعلق بشعور موظفيك عند العمل في مؤسستك.

في هذه المرحلة، من المنطقي أن تسأل:

هل يشعرون بالحيوية والنشاط ليأخذوا يومهم ويقدموا أفضل ما لديهم؟

هل يستثمرون عاطفياً في المساهمة في رؤية شركتك؟

هل يشعرون بالتقدير من قبل المديرين التنفيذيين؟ هل تتم معاملتهم بشكل صحيح؟

بيئة العمل الإيجابية تجيب على كل هذه الأسئلة بنعم مدوية! إنها تعزز سعادة الموظفين ورفاهيتهم ونموهم، كما أنها تزيد من الإنتاجية .

## 3 خصائص رئيسية لبيئة العمل الإيجابية

ثقافة شركتك مهمة - فهي التي تحدد أنماط العمل والقيم والجو الحرفي الذي يعيشه موظفوك ويتنفسونه في مكان العمل.

والطريقة التي تختار أن تعامل بها موظفيك تؤثر على الإنتاجية، للأفضل أو للأسوأ.

لذا، فإن السؤال الحقيقي هو: "كيف نخلق بيئة عمل إيجابية تعزز الاحتفاظ بالموظفين وتجعلهم يشعرون بالتقدير"؟

تبدأ بيئة العمل الإيجابية في جوهرها بمحددات الثقافة التالية:

1. مكان عمل يعطي الأولوية للتعاون بين الموظفين، وليس الفوضى في العمل ديناميكيات الفريق تلعب دورًا حيويًا في تشكيل بيئة مكان عملك.

فكّر في

هل موظفوك قادرون على بناء علاقات اجتماعية في مكان العمل بسهولة؟

هل العاملون عن بُعد، على وجه الخصوص، قادرون على تعزيز التعاون على جميع المستويات؟

لتحسين التعاون داخل الفريق، جرب تمارين بناء الفريق، سواء كانت افتراضية أو وجهاً لوجه، وقم بإجراء عمليات تحقق منتظمة لبناء الألفة والثقة.

2. مكان عمل يُظهر السلوك الإيجابي تجاه الموظفين وليس السلبي في العمل

يعد تبني التفكير الإيجابي جزءًا من تأسيس ثقافة عمل صحية. أما الجزء الآخر الذي لا يقل أهمية عن ذلك فهو تبني قيمك المؤسسية.

ولكن كيف تفعل ذلك؟

استخدم هذه الأسئلة كقائمة مراجعة مضمونة لإظهار العقلية الإيجابية:

هل ثقافة شركتك واضحة المعالم؟

هل هناك طريقة لربط ثقافة شركتك بأداء الأعمال؟ هل أنت قادر على توصيلها للموظفين بشفافية؟

هل مهمة مؤسستك تعطي الأولوية للصحة النفسية لموظفيك؟

هل يشعر موظفوك بالدعم والرعاية، وهل يشعرون بالإنجاز في عملهم؟

على الرغم من أن هذه الأسئلة قد تبدو معقدة ومثيرة للقلق، فإن فريق القيادة يجب أن يسألهم ويتخذ الإجراءات اللازمة لترتيب الأمور.

3. مكان عمل يحترم الموظفين ولا يتسم بالتراجع في التفكير

لا يمكن للموظفين تحديد الأهداف المهنية للعمل إذا كان مكان العمل لا يحترم خياراتهم.

الاحترام المتبادل بين القيادة العليا والموظفين أمر ضروري لخلق بيئة عمل إيجابية.

استخدم هذه النصائح لجعل موظفيك يشعرون بأنهم مسموعون ومقدرون:

إظهار الاحترام لجميع الموظفين من خلال السلوكيات اليومية وكذلك المبادرات الأكبر حجماً

تشجيع المديرين على العمل على تقليل مستويات التوتر في مكان العمل للموظفين

انظر إلى إنتاجية الموظفين في علاقة مباشرة بالنمو والرفاهية الذهنية - إذا شعر موظفوك بالإلهام بشكل طبيعي، فسوف يساهمون في جعل الشركة أكثر حيوية ونشاطًا مكان عمل تعاوني ## ما هي فوائد تهيئة بيئة عمل إيجابية؟

تؤثر بيئة العمل الإيجابية بشكل مباشر على مشاركة الموظفين.

وتشمل فوائد تهيئة بيئة عمل إيجابية ما يلي:

تحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية : إن ثقافة الشركة التي تسمح للموظفين بأن يعيشوا حياة أكثر توازناً ستعود بالنفع على الموظفين الأكثر إنتاجية. فعندما يشعر الموظفون المنتجون بالسعادة والانخراط في العمل، سيفهمون بشكل أفضل كيف تتناسب أدوارهم مع مهمة الشركة - وهو أمر مربح للجميع. يجب أن تقدم مؤسستك أيضًا تعزيزًا إيجابيًا للموظفين وتقديرهم على العمل الذي قاموا به بشكل جيد

: إن ثقافة الشركة التي تسمح للموظفين بأن يعيشوا حياة أكثر توازناً ستعود بالنفع على الموظفين الأكثر إنتاجية. فعندما يشعر الموظفون المنتجون بالسعادة والانخراط في العمل، سيفهمون بشكل أفضل كيف تتناسب أدوارهم مع مهمة الشركة - وهو أمر مربح للجميع. يجب أن تقدم مؤسستك أيضًا تعزيزًا إيجابيًا للموظفين وتقديرهم على العمل الذي قاموا به بشكل جيد موظفون أكثر سعادة وموظفون أقل استنزافًا : من المزايا المباشرة الأخرى لثقافة العمل الإيجابية تعزيز الاحتفاظ بالموظفين بسبب تحسن معدلات سعادة الموظفين. فعندما يشعر الموظفون بالسعادة ويحققون أهدافهم المهنية والشخصية بنفس القدر من الحماس، سينخفض معدل الاستنزاف

: من المزايا المباشرة الأخرى لثقافة العمل الإيجابية تعزيز الاحتفاظ بالموظفين بسبب تحسن معدلات سعادة الموظفين. فعندما يشعر الموظفون بالسعادة ويحققون أهدافهم المهنية والشخصية بنفس القدر من الحماس، سينخفض معدل الاستنزاف تقليل الإجهاد : يجب أن يكون تجنب الإرهاق على رأس أولويات كل مؤسسة، ولكن للأسف، وكما تخبرنا مجلة هارفارد بيزنس ريفيو فإن الإرهاق هو في المقام الأول نتيجةالعوامل الخطرة نفسيًا التي تحدث في مكان العمل. تشمل محفزات الإرهاق المعروفة عدم كفاية الموارد أو الوقت لإدارة عبء العمل، وعدم كفاية التحكم والاستقلالية وغير ذلك. تتيح بيئة العمل الإيجابية للموظفين العمل في الوقت والوتيرة التي تناسبهم مع القدرة على طرح أسئلة غير مريحة، مثل كيفية إدارة الإجهاد أو تقليل التغيب عن العمل

: يجب أن يكون تجنب الإرهاق على رأس أولويات كل مؤسسة، ولكن للأسف، وكما تخبرنا مجلة هارفارد بيزنس ريفيو فإن الإرهاق هو في المقام الأول نتيجةالعوامل الخطرة نفسيًا التي تحدث في مكان العمل. تشمل محفزات الإرهاق المعروفة عدم كفاية الموارد أو الوقت لإدارة عبء العمل، وعدم كفاية التحكم والاستقلالية وغير ذلك. تتيح بيئة العمل الإيجابية للموظفين العمل في الوقت والوتيرة التي تناسبهم مع القدرة على طرح أسئلة غير مريحة، مثل كيفية إدارة الإجهاد أو تقليل التغيب عن العمل تحسين معنويات الموظفين: تلخّص الروح المعنوية للموظفين موقفهم ونظرتهم ورضاهم العام تجاه الوظيفة. إذا كان موظفوك يشعرون بمكان عمل إيجابي وتعاوني، فإنهم سيعملون بثقة وسعادة أكبر

دور التهيئة والتدريب في خلق جو عمل إيجابي: دور التأهيل والتدريب في خلق جو عمل إيجابي

أحدث التقديرات من هارفارد بزنس ريفيو ادعاء:

52% فقط من الموظفين يشعرون بالرضا عن تجربتهم في التأهيل الوظيفي

32% يشعرون بأنها مربكة

22% يشعرون أنها غير منظمة

أنت تريد تأهيل الموظفين الجدد بسرعة دون إضاعة الوقت أو بذل الكثير من الجهد.

كما أن بيئة العمل الإيجابية تعني أيضاً أن عملية تأهيل الموظفين تتضمن أكثر من مجرد مقدمات على مستوى المكتب. إن وجود نموذج جاهز لتهيئة الموظفين، مثل نموذج ClickUp لتأهيل الموظفين, يوفر على فريق الموارد البشرية لديك الكثير من الوقت:

ادمج الموظف الجديد في ثقافة مكان عملك من خلال هذا النموذج المبسط للتأهيل الوظيفي

لتحقيق أقصى استفادة من هذا القالب، قم بتكميله بموارد للتعلم غير الرسمي حول المنظمة وثقافة مكان العمل حتى يكون لدى موظفيك كل ما يحتاجونه ليكونوا منتجين قبل بدء العمل!

فيما يلي بعض النصائح الأخرى لدمج التأهيل الجيد في قيمك التنظيمية الأساسية وبيئة عملك بشكل عام:

ركز على جهود إشراك الموظفين وتأكد من أن موظفيك يشعرون بالتفاعل - تشير الأبحاث إلى أنالموظفين غير المتفاعلين يكلف الشركات ما يعادل 18% من رواتبهم

قم بتضمين التأهيل كجزء حيوي من ثقافة شركتك من خلال تقديم فهم واضح للموظفين لما يستلزمه دورهم الوظيفي، وتوفير جولات تعريفية للمكان الفعلي أو بيئة مكان العمل الافتراضية، وما إلى ذلك

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قوة التنوع والشمول في بيئة عمل إيجابية* قوة التنوع والشمول في بيئة عمل إيجابية

تدرك الشركات الناجحة الحاجة إلى الاعتراف بمتطلبات التعيينات المتنوعة في مكان العمل.

يجب على كل فريق موارد بشرية يرغب في الاحتفاظ بأفضل المواهب أن يتقبل الدور المتزايد للتنوع والشمول في خلق بيئة عمل إيجابية من خلال

السؤال: هل ترحب ثقافة الشركة في التوظيف بالأشخاص من جميع الأعراق والأعمار والأديان والأجناس؟

هل ترحب ثقافة الشركة في التوظيف بالأشخاص من جميع الأعراق والأعمار والأديان والأجناس؟ السؤال: : هل فرق العمل متنوعة وشاملة بما يكفي لبناء علاقات اجتماعية مفيدة؟

: هل فرق العمل متنوعة وشاملة بما يكفي لبناء علاقات اجتماعية مفيدة؟ الاستراتيجية: هل تقدم الشركة مسارات واضحة للموظفين لتسلق السلم الوظيفي في الشركة؟

إذا كانت قيم شركتك لا تستوعب التنوع والشمولية، فإن تجربة العمل لموظفيك المتنوعين ستتأثر سلبًا منذ اليوم الأول.

## كيفية الحفاظ على بيئة عمل إيجابية في مكان العمل

هناك 78% من الموظفين استقالوا لأسباب كان بإمكان صاحب العمل منعها.

إن بيئة العمل غير الصحية تضع احتياجات الموظف في المرتبة الثانية - وهو خطأ فادح في بيئة العمل المتصلة بالموظف في عصرنا الحالي.

لتغيير الأمور لصالح مؤسستك، استفد من أداة إدارة الموارد البشرية والتوظيف من ClickUp .

يدعم هذا البرنامج متعدد الأغراض جميع عمليات الموارد البشرية وهو أداة رئيسية لمساعدتك في سعيك لخلق بيئة عمل إيجابية.

وإليك الطريقة:

تعزيز المساءلة والملكية وتعزيز روح الفريق

شجّع الفريق على تولي مسؤولية النتائج واتخاذ القرارات ومعالجة المشكلات بدلاً من "الانشغال" - وهو مشكلة يعاني منها 50% من الموظفين اليوم.

لا شيء يعزز مساءلة الموظفين ومعنوياتهم مثل وجود قائمة مرجعية جاهزة بالعناصر التي يجب القيام بها. ويمكن أن يكون إنشاء قائمة مراجعة سهلة للغاية مع ClickUp Tasks. داخل ClickUp.

على سبيل المثال، يمكن للفرق استخدام مهام ClickUp لمشاركة شاشاتهم مع ميزة تسجيل الشاشة وتحسين التواصل بين الفرق البعيدة:

سجل شاشتك وشاركها مع الموظفين باستخدام طريقة عرض المهام ClickUp Task View

دفع التواصل الشفاف والمفتوح

تكمن الفكرة في تحفيز الجميع في جميع المجالات على ممارسة ما يعظون به - من خلال السير على خطى الحديث؛ ستكسب المزيد من الثقة والاطمئنان من موظفيك.

يرجى وضع سياسة الباب المفتوح حيث يمكن لأي شخص التحدث إلى الإدارة والتعبير عن مخاوفه أو مخاوفه.

وعلاوة على ذلك، لا تعمل جميع فرق العمل من مكان عمل مادي نظرًا لطبيعة عملهم.

وفي هذا الإعداد، يجب أن تكون مهمة الشركة هي

بناء علاقات إيجابية بين الموظفين

إجراء عمليات مراجعة مع الفريق لإنشاء خطوط اتصال مفتوحة

تزويد فرق العمل بالأدوات اللازمة التي تدعم التواصل والتعاون

تعزيز التعاون من خلال التحرير المباشر للمستندات في ClickUp مستندات ClickUp و مهام النقر فوق المهام مساعدة الفرق على التواصل والعمل معًا بشفافية. يمكن للفرق العمل معاً في المستندات, تحرير المستندات بشكل تعاوني في الوقت الفعلي، ووضع علامات على الآخرين بالتعليقات، وتعيين عناصر العمل إلى أصحابها الأفراد كمهام، وتحويل النص إلى مهام قابلة للتتبع للبقاء على رأس الأفكار.

من خلال الربط بين المستندات والمهام، يمكن للفرق الوصول إلى جميع أعمالهم في مكان واحد وحتى إنشاء مهام سير عمل مخصصة لجعل العمل أكثر كفاءة.

يمكن للمديرين استخدام المستندات لإنشاء ومشاركة السياسات وإجراءات التشغيل الموحدة وغيرها مع جميع أعضاء الفريق المعنيين.

استخدام التنسيق المنسق و أوامر الشرطة المائلة في مستندات ClickUp_

تتبع تقدم المشروع مع الحفاظ أيضًا على التوازن بين العمل والحياة

يتعين على فرق العمل اليوم التعامل مع العديد من المشاريع الجديدة في وقت واحد، ويحتاجون إلى مكان مركزي لعرض ما يحدث في كل مشروع.

أدخل لوحات معلومات ClickUp .

عرض حالة المشروع، وحالة المهام، وجهود الفريق في مكان واحد باستخدام ClickUp Dashboards

لوحات معلومات ClickUp هي أفضل طريقة لتتبع تقدم الفريق في الوقت الفعلي وإبقاء الجميع على نفس الصفحة. كما أن عرض النتائج والرؤى حول مشاريعهم يعزز أيضًا من تعاون الفريق ورضاه.

اعتبرها مركز التحكم في المهام لإدارة العديد من الموظفين والمشاريع المتعددة.

استخدم ميزة لوحة المعلومات المخصصة لإظهار رؤى أعمق مع الحصول على نظرة عامة عالية المستوى على عملك وتعزيز بيئة العمل التعاونية.

إذا كنت ترغب في تتبع التبعيات وإدارة الأولويات على جدول زمني مرئي مشترك مع فريقك، ففكر في استخدام ClickUp Gantt Chart View:

_فرز الأولويات، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز التوازن بين العمل والحياة باستخدام طريقة عرض مخطط جانت في ClickUp

إذا كنت تريد المزيد من البدائل، جرّب هذه برنامج مخطط جانت المجاني خيارات وتصور طريقك إلى النجاح!

نصيحة احترافية: يجب عليك أيضًا تقديم مزايا تعزز الصحة النفسية، مثل الاشتراكات المجانية في الصالة الرياضية، والاشتراكات في تطبيقات التأمل، وجلسات الاستشارة المجانية، وما إلى ذلك، حتى لا يشعر الفريق بالإرهاق.

قدم سير عمل متنوع حتى يتمكن الفريق من العمل بالطريقة التي يريدها

تبسيط أنشطتك باستخدام طريقة عرض ClickUp Views

إن تمكين فريقك من الاستقلالية أمر رائع - ولكن السماح لفريقك بالعمل بالطريقة التي يريدها أمر لا يقل أهمية. مشاهدات ClickUp يسمح لأعضاء الفريق بتخصيص إدارة المهام وتتبع المشاريع وتصور سير العمل حسب تفضيلاتهم، مع أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص! إذا كان لديك موظفون يعملون عن بُعد، فإن ميزة ClickUp Views تساعدهم في الحصول على فكرة أوضح عن الوظيفة الجديدة بنظرة واحدة.

تشمل الخيارات الشائعة لطرق العرض القائمة واللوحة والتقويم.

_جعل عرض المهام بنفس سهولة عرض التقويم باستخدام ClickUp!

اجعل العمل يبدو كاللعب مع ثقافة إيجابية في مكان العمل

غالباً ما يناقش قادة الشركات مسألة خلق بيئة عمل إيجابية ولكنهم يفتقرون إلى المعرفة أو الموارد اللازمة للبدء.

ولكن يمكنك تحسين رضا الموظفين وسعادتهم بشكل عام من خلال المزيج الصحيح من القيم التنظيمية، وأدوات الموارد البشرية الاستراتيجية، والتركيز على بناء ثقافة عمل صحية.

ضع في اعتبارك الجوانب الملموسة وغير الملموسة لبناء بيئة عمل إيجابية، وستكون جاهزاً للانطلاق.

قم بتمكين فرق العمل لديك باستخدام أدوات تعزيز الإنتاجية مثل ClickUp وبناء ثقافة عمل يزدهر فيها الموظفون. اشترك في ClickUp اليوم

## أسئلة شائعة

1. كيف يمكنني تهيئة بيئة عمل إيجابية؟

اتبع هذه الخطوات لخلق بيئة عمل إيجابية:

إعطاء الأولوية لعملية التأهيل ضمن ثقافة شركتك

تشجيع التواصل المفتوح والصادق

تعزيز فرص العمل التعاوني

تقديم التعزيز الإيجابي من قبل فريق الإدارة وتقدير الموظفين على عملهم الجاد

توفير السبل للتطوير الشخصي والمهني لموظفيك

تقليل التوتر في مكان العمل من خلال التركيز على الصحة النفسية لموظفيك

2. ما هي خصائص بيئة العمل الإيجابية؟ ما هي خصائص بيئة العمل الإيجابية؟

تتبنى بيئة العمل الإيجابية في مكان العمل عقلية إيجابية لغرس الثقة والاحترام المتبادل والتعاون ومساءلة الموظفين. كما أنها تمكّن الموظفين من بناء علاقات اجتماعية ومشاركة الأفكار دون خوف من الحكم أو السخرية.

3. كيف تؤثر بيئة العمل الإيجابية على الإنتاجية؟

تظهر الأبحاث أن الموظفين السعداء 13% أكثر إنتاجية، مما يشير إلى وجود صلة قاطعة بين بيئة العمل الإيجابية والإنتاجية. فكلما كان موظفوك أكثر سعادة، كلما عملوا بفعالية وكفاءة أكبر، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.

4. كيف يمكن لـ ClickUp المساعدة في تعزيز بيئة العمل الإيجابية؟

يكمن الفرق الكبير بين استخدام منصة مثل ClickUp وأي أداة أخرى في أن ClickUp تمكّنك من: