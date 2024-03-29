100 مثال على القيم الأساسية لفريق العمل لمساعدتك في بناء ثقافة شركة قوية

ما هي قيمتك كشركة؟

هذا سؤال يعاني منه العديد من أصحاب الأعمال. قد يكون من الصعب التوصل إلى قائمة بالقيم الأساسية التي تمثل مؤسستك بدقة، ولكن من المهم أن تتوصل إلى ذلك بشكل صحيح.

إن قيم شركتك هي أساس ثقافة مكان عملك - فهي تسمح للآخرين بإلقاء نظرة من الداخل على هويتك كشركة، ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على جهود التوظيف والتعيين, مشاركة الموظفين والنجاح بشكل عام.

لذا، لمساعدتك في إلهام شركتك وتحديد ثقافة عملك، إليك 50 مثالاً للقيم الأساسية المشتركة لفريقك و50 مثالاً للقيم الأساسية من شركات ناجحة في مختلف الصناعات لإلهامك أكثر. سواء كنت قد بدأت للتو أو كنت تعمل في مجال الأعمال التجارية منذ سنوات، فإن هذه الأمثلة المائة ستمنحك بعض الإلهام لتحديد ما هو مهم بالنسبة لك ولفريقك!

كيف يمكن للقيم الأساسية للشركة أن تساعد فريقك

بعبارات بسيطة، القيم الأساسية هي المعتقدات الجماعية والأساسية لمؤسستك ورؤيتها ورسالتها وأخلاقيات العمل والمبادئ الأساسية.

إنها شخصية شركتك، والحمض النووي لمؤسستك، وسبب وجود شركتك، ونجم الشمال الذي يوجه عملك باستمرار نحو رسالتك ورؤيتك. ومن أجل دفع عملك إلى الأمام في الاتجاه الصحيح, فرق العمل في مختلف الأقسام على العمل معًا والإيمان بنفس القيم وممارستها باستمرار في العمل.

لذا إذا كنت تسأل نفسك "لماذا كل هذا مهم؟ فإليك بعض الأسباب:

الأداء : تشعر الفرق بالقدرة على تقديم أفضل أداء لها عندما تتوافق القيم الأساسية مع استراتيجية الشركة وأهدافها.

: تشعر الفرق بالقدرة على تقديم أفضل أداء لها عندما تتوافق القيم الأساسية مع استراتيجية الشركة وأهدافها. اكتساب المواهب : يمكن لثقافتك المؤسسية أن تساعد الموظفين المحتملين على تحديد ما إذا كانت شركتك تتوافق مع قيمهم الأساسية وأولوياتهم وأهدافهم الشخصية عند البحث عن وظيفة جديدة.

: يمكن لثقافتك المؤسسية أن تساعد الموظفين المحتملين على تحديد ما إذا كانت شركتك تتوافق مع قيمهم الأساسية وأولوياتهم وأهدافهم الشخصية عند البحث عن وظيفة جديدة. التنافسية : معرفة ما تمثله الشركة يجعلك أكثر قدرة على المنافسة في السوق وكصاحب عمل.

: معرفة ما تمثله الشركة يجعلك أكثر قدرة على المنافسة في السوق وكصاحب عمل. قرارات العمل: إن معرفة ثقافة شركتك يمكن أن تساعد المديرين التنفيذيين ومديري المشاريع على اتخاذ قرارات مستنيرة واتخاذ مخاطر محسوبة أكثر ذكاءً.

اطلع على القائمة أدناه لمعرفة القيم الأساسية المشتركة التي يمكنك الاختيار من بينها لتشكيل فريقك!

50 مثالاً للقيم الأساسية لفريق العمل في شركتك

1. الاحترام والنزاهة 2. الجودة 3. الابتكار 4. العمل الجماعي 5. المساءلة 6. الشفافية 7. التعاون 8. التعلّم المستمر 9. الإيجابية 10. الولاء 11. التعاطف 12. الشمولية 13. الإبداع 14. الشغف 15. الصدق 16. التنوّع 17. القدرة على التكيف 18. المرونة 19. الانفتاح الذهني 20. التواصل 21. احترام الفردية 22. الالتزام بالمواعيد 23. المرح 24. الامتنان 25. الاحتراف

26. روح المبادرة 27. حل المشكلات 28. التحسين الذاتي 29. الالتزام بالتميز 30. الموضوعية 31. الموقف الإيجابي 32. الطموح 33. جودة الخدمة 34. التميز 35. الموثوقية 36. الوفاء بالالتزامات 37. عقلية النمو 38. التوازن بين العمل والحياة 39. التركيز على الحلول 40. الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك 41. احترام الخصوصية 42. الاستماع إلى العملاء 43. متابعة فرص النمو 44. سعة الحيلة 45. الوعي الذاتي 46. التعاون 47. العمل الجماعي 48. الاستعداد للتعلم 49. تطوير الشبكات المهنية 50. أن تصبح خبيراً في مجال عملك

مثال على بيان القيمة الأساسية للشركة

بيان القيم الأساسية هو إعلان للمبادئ التي توجه طريقة عمل الشركة وسلوكها. قيمنا الأساسية ليست مجرد كلمات على الورق؛ فهي تشكل ثقافتنا وتحدد هويتنا كفريق عمل.

إليك مثالاً على ذلك:

نلتزم في شركتنا بالتمسك بالقيم الأساسية التالية:

الابتكار: نحن نؤمن بتخطي الحدود باستمرار واستكشاف أفكار جديدة لتزويد عملائنا بحلول تكنولوجية متطورة تتجاوز توقعاتهم. النزاهة: نحن نقدر الصدق والشفافية والسلوك الأخلاقي في جميع جوانب أعمالنا، بدءًا من تفاعلاتنا مع العملاء وحتى تعاملاتنا الداخلية عمليات صنع القرار الداخلية . التعاون: نحن نؤمن بأن العمل الجماعي والتعاون أمران أساسيان لتحقيق أهدافنا و خلق بيئة عمل إيجابية حيث يشعر الجميع بالتقدير والدعم. التحسين المستمر: نحن ملتزمون بالتعلم المستمر وتحسين مهاراتنا وعملياتنا لتقديم أفضل الحلول والخدمات الممكنة لعملائنا. التركيز على العملاء: نعطي الأولوية لاحتياجات عملائنا ورضاهم قبل أي شيء آخر، ونسعى جاهدين لتقديم خدمة شخصية واستثنائية تفوق توقعاتهم.

نحن نؤمن أنه من خلال تجسيد هذه القيم باستمرار في عملنا، يمكننا تحقيق مهمتنا المتمثلة في أن نصبح شركة رائدة في مجال تقديم الحلول التقنية مع توفير تأثير إيجابي على عملائنا وموظفينا والمجتمع ككل.

استخدم نموذج بيان القيم الأساسية هذا لصياغة بيان القيم الأساسية لشركتك:

في [اسم الشركة]، نحن ملتزمون بالتمسك بالقيم الأساسية التالية:

[وصف أو شرح مدى أهمية هذه القيمة بالنسبة لشركتنا]

[وصف أو شرح مدى أهمية هذه القيمة بالنسبة لشركتنا ]

[وصف أو شرح لمدى أهمية هذه القيمة لشركتنا ]

[وصف أو شرح لمدى أهمية هذه القيمة لشركتنا ]

[وصف أو شرح لمدى أهمية هذه القيمة لشركتنا] [وصف أو شرح لمدى أهمية هذه القيمة لشركتنا]

نعتقد أنه من خلال تجسيد هذه القيم باستمرار في عملنا، يمكننا تحقيق رسالتنا وتقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا وموظفينا وأصحاب المصلحة.

نصيحة احترافية: اجعل من السهل على أعضاء الفريق العثور على القيم الأساسية لشركتك باستخدام نموذج ثقافة الشركة الخاص ب ClickUp !

استخدم قالب قيم الشركة من ClickUp لتصور ومواءمة فريقك حول الأمور الأكثر أهمية

50 من أمثلة القيم الأساسية للشركة الأكثر إلهامًا لفريقك

حان الوقت الآن لاستكشاف بعض أفضل القيم الأساسية وأكثرها شيوعًا التي شكلت بعضًا من أنجح الشركات اليوم. فيما يلي 50 شركة وأهم قيمها الأساسية!

1. انقر فوق #### القيم الأساسية:

تقديم أفضل تجربة للعملاء

نحن مهووسون بالعملاء ونخلق مساحة للتواصل المفتوح والتعليقات، ونمكّن أنفسنا من حل المشاكل ونقول نعم، مع وضع مصلحة العميل الجماعية في الاعتبار. تنطبق هذه القيمة داخليًا أيضًا عندما العمل بشكل متعدد الوظائف مع الفرق الأخرى

زيادة 1% كل يوم

نحن ندعم النمو المهني لطاقمنا ونؤمن بـ التقدم نحو الكمال، ونعيق أنفسنا بمحاولة الوصول إلى الكمال في حين أن النمو الأسرع هو النمو التدريجي، ولا نخشى الفشل باستخفاف، طالما أننا نتعلم ولا نكرر نفس الأخطاء.

استمتع، وابتهج، وكن على طبيعتك

إن القيم الأساسية الشخصية والرفاهية أمران مهمان بالنسبة لنا، ومع الأهداف الكبيرة يأتي العمل الشاق، ولكن الوقت ثمين للغاية بحيث لا يمكننا الاستمتاع بوقتنا على طول الطريق. نحن نعزز ثقافة الشركة المرحة من خلال بناء الفريق ونشجع طاقمنا على السعي لتحقيق العظمة والشفافية والاحترام، وخلق مساحة آمنة للظهور والجرأة والجرأة والجرأة حقًا، والاتفاق والاختلاف والضحك والبكاء والتجربة واللعب.

عبر ClickUp

اعمل بجد وكن مالكًا

نحن نستمتع بالعمل، ونفكر بطرق مبتكرة لحل المشاكل، ونرى الثمار المضاعفة لعملنا، ونتحمل الملكية المشتركة في القرارات والمشاكل والنتائج.

العمل العادي سيء

نسعى جاهدين لبناء منظمة تشجع الحرية والمسؤولية. وفي حين أن كل شخص لديه أهداف يسعى إلى تحقيقها، فإننا نشجع طاقمنا على التمتع بالحرية الإبداعية في كيفية تحقيق هذا الهدف بطرق منطقية بالنسبة لهم.

رد الجميل بأفعال الخير العشوائية

نحن نخلق ثقافة آمنة وداعمة ونحافظ عليها ونساعد كلما استطعنا. نحن نشجع طاقمنا على الاطمئنان على أفراده والاطمئنان على أحوالهم ليس فقط على الصعيد المهني بل أيضاً على الصعيد الشخصي، مما يشكل علاقات منفتحة وصادقة بين الأقران.

2. سلاك #### القيم الأساسية:

تعزيز التعاطف

يشجع القادة والممثلين على التعاطف واللطف مع بعضهم البعض ومع عملائهم

تعزيز الحرفية

إظهار النزاهة وتحمل المسؤولية عن جميع الإجراءات

دعم التنوع في مكان العمل

تعزيز الانسجام، وتوفير تكافؤ الفرص، وممارسة الإدماج من خلال البرامج الداخلية

تحقق من الأفضل

_ href/_ https://clickup.com/blog/best-slack-integrations// تكاملاتسلاك_ *%/href/_

!

3. تفاحة #### القيم الأساسية:

إمكانية الوصول

نحن نؤمن بتوفيرها للمستهلكين, الشركات الصغيرة وغيرها من المنظمات الوصول إلى الأجهزة والبرامج والخدمات والتكنولوجيا اللازمة لتحقيق أهدافها

دعم التعليم

يمنح التعليم الجميع المزيد من السبل لتحقيق إمكاناتهم؛ ولهذا السبب نحن ملتزمون بتوفير التعليم للأشخاص من جميع الخلفيات من خلال شراكات في أكثر من 100 دولة

الشمولية، والمساواة العرقية والعدالة

كشركة رائدة عالمية، تدرك Apple مسؤوليتها في المساعدة في تعزيز المساواة ومكافحة الظلم في جميع أنحاء العالم.

4. أدوبي #### القيم الأساسية:

أصلية

نحن مخلصون وجديرون بالثقة وموثوقون.

مبدعون

نحن مبدعون للغاية ونسعى دائمًا لربط الأفكار الجديدة بواقع الأعمال.

متفاعلون

نتسم بالشمولية والانفتاح والمشاركة الفعالة مع عملائنا وشركائنا وموظفينا والمجتمعات التي نخدمها.

5. لينكد إن #### القيم الأساسية:

الثقة والرعاية

خلق الثقة من خلال ممارسة النزاهة والرحمة والأمانة والاحترام.

الابتكار

حافظ على عقلية النمو لخلق أفكار كبيرة، مع توفير القيمة وإيجاد المتعة في التفاعلات اليومية.

تقدير قيمة القوى العاملة

إعطاء الأولوية لنجاح كل موظف للمساعدة في تطوير القادة وفرق العمل المنتجة.

6. سبوتيفاي #### القيم الأساسية:

مبتكر

نحن مبتكرون ومبدعون في تفكيرنا. بالنسبة لنا، الابتكار هو عقلية افتراضية - رغبة شديدة في تحسين الأشياء.

مخلصون

أفضل العلاقات تقوم على الثقة والاحترام المتبادلين. نريد أن نكون عادلين وشفافين في كل ما نقوم به. نحن لا نقوم بالإدارة الجزئية، بل نثق في بعضنا البعض للقيام بعمل رائع.

مرحًا

نقول نعم للمرح. نحن شركة مرحة وعلامة تجارية مرحة. ولطالما كنا كذلك. لا نأخذ أنفسنا على محمل الجد أبداً.

7. ليفت #### القيم الأساسية:

إبهار عملائنا

نحن نبذل قصارى جهدنا لخدمة الآخرين بمنتجات عالية الجودة وكرم الضيافة التي يمكنهم الاعتماد عليها. نحن نعمل بجد لنترك عملاءنا بابتسامة عريضة.

الملكية الشاملة

لدينا الشجاعة. لا توجد مهمة صغيرة جدًا ولا تحدٍ كبير جدًا. نحن جميعاً في العمل. نحن نفكر على المدى الطويل ونعمل دائماً على تحسين أداء ليفت ككل. لا نقول أبداً، "هذا ليس عملي"

كن فخوراً، وكن متواضعاً

نحن نفخر بعملنا، وكل ما نقوم به نقوم به بشكل جيد. نقيّم عملنا تقييماً نقدياً، ونكون أول من يشير إلى أوجه القصور لدينا، وندفع أنفسنا والآخرين باستمرار للتحسين ووضع معايير أعلى.

8. إير بي إن بي #### القيم الأساسية:

بطل المهمة

نحن متحدون مع مجتمعنا لخلق عالم يمكن لأي شخص الانتماء إليه في أي مكان.

احتضن المغامرة

نحن مدفوعون بالفضول والتفاؤل والإيمان بأن كل شخص قادر على النمو.

كن رائد أعمال في مجال الحبوب

نحن مصممون ومبدعون في تحويل طموحاتنا الجريئة إلى واقع ملموس.

9. المتنزهات الوطنية #### القيم الأساسية:

الصدق

عندما يكون الموظفون صادقين، ينعكس ذلك تلقائيًا على عملنا.

روح الفريق والتعلم المستمر

نؤمن بمفهوم "كايزن"، وهو مفهوم ياباني يساهم فيه كل فرد في الفريق في التحسين المستمر.

التواضع

الانفتاح على الملاحظات وإظهار الاحترام للآخرين

_ نعمل على إلهام وتطوير الحفاظ على الموارد الطبيعية في العالم الموجودة داخل المتنزهات الوطنية وحمايتها من خلال التعليم والترويج وتوعية المجتمع العالمي ولتحقيق ذلك تلعب ثقافة الشركة دوراً كبيراً. تساعدنا قيم الشركة على أن نصبح أكثر شمولاً وتساهم في نمو الشركة.

img/

فيليب إملر، المتنزهات الوطنية

10. ستاربكس #### القيم الأساسية:

ثقافة الدفء

نحن نؤمن بخلق ثقافة من الدفء والانتماء، حيث يكون الجميع موضع ترحيب

المساءلة

نبذل قصارى جهدنا في كل ما نقوم به، ونعتبر أنفسنا مسؤولين عن النتائج.

أن نكون حاضرين

أن نكون حاضرين ونتواصل بشفافية وكرامة واحترام.

11. قوة المبيعات #### القيم الأساسية:

الثقة

نحن نعمل كمستشارين موثوق بهم ونكسب ثقة عملائنا وموظفينا وعائلتنا الممتدة من خلال الشفافية والأمان والامتثال والخصوصية والأداء

نجاح العميل

نبتكر ونوسع نطاق عروض أعمالنا لتزويد جميع أصحاب المصلحة لدينا بسبل جديدة لتحقيق نجاح أكبر من أي وقت مضى.

المساواة

الاستماع لوجهات النظر المتنوعة يغذي الابتكار، ويعمق الروابط بين الناس، ويجعلنا شركة أفضل. دمج ClickUp مع Salesforce !

12. صندوق المتبرعين #### القيم الأساسية:

القيادة الإبداعية

نشجع التطوير والابتكار من خلال البحث والعمل الجريء

الشغف بالتقدم

لدينا تركيز صارم على التميز والتأثير

المسؤولية

نتصرف بلياقة وأخلاق ومراعاة

_الإخلاص لمبادئنا يمنحنا معنى. إنه يساعد الناس على اتخاذ الخيارات الصعبة بوضوح ويجتذب مجموعة كبيرة من الناس الذين يقدرون الصدق على عدم الأمانة تشكل هذه القيم الثقافة في شركتنا لأنها تتيح لجميع الموظفين الدافع والشغف لتحقيق النجاح في كل جانب من جوانبها والقيادة بشكل خلاق مع التركيز على العمل المستمر والالتزام بالكرم ومراعاة الآخرين._

مانيش شارما، كبير أخصائيي تحسين محركات البحث في Donorbox

13. الهدف #### القيم الأساسية:

الشمولية

نقدر الأصوات والمناهج المتنوعة. نعمل بأصالة واحترام. نخلق تجارب منصفة للجميع.

الاتصال

نبني علاقات موثوقة. نتعاون عبر وظائف العمل. نعترف بالتقدم ونحتفي به.

دافع

نقوم بما هو مناسب للهدف وفريقنا وضيوفنا. نحقق النتائج المهمة. نتعلم باستمرار من خلال تقييم التقدم على الكمال.

14. نتفليكس #### القيم الأساسية:

ملاحظات صادقة ومثمرة

قد يكون من الصعب تقديم أو قبول الملاحظات الهادفة. ولكن مثل أي عادة جديدة، تصبح أسهل مع الممارسة. لذلك نحن نساعد الناس على تعلم كيفية تقديم الملاحظات وتلقيها من خلال التدريب ونمذجة السلوكيات التي نريد أن نراها في الشركة.

الحرية والمسؤولية

هدفنا هو إلهام الناس أكثر من إدارتهم. نريد أن تقوم فرقنا بما هو أفضل لـ Netflix. وهذا بدوره يولد شعوراً بالمسؤولية والمساءلة والانضباط الذاتي الذي يدفعنا للقيام بعمل رائع.

الناس أكثر من العملية

يتيح لنا نهجنا الذي يركز على الأشخاص أولاً بناء فريق الأحلام وأن نكون أكثر مرونة وإبداعًا ونجاحًا في كل ما نقوم به.

15. تطبيق لينج #### القيم الأساسية:

مدفوعة بالبيانات

نعتمد على البيانات في اتخاذ قراراتنا.

فضوليون بعقل متفتح

نحن ننظر إلى كل يوم كفرصة جديدة للتعلم ونستخدم التعليقات المفتوحة لتحسين أنفسنا.

سلوك ريادي

نجرّب أشياء جديدة. نتحرك بسرعة.

_إن خلق هذه القيم الأساسية لم يعزز ثقافة العمل لدينا فحسب، بل عزز قراراتنا في العمل وتصميمنا على العمل نحو هدف مشترك _ في اجتماعاتنا الفصلية، نستخدم قيم الشركة هذه كمبادئ توجيهية لأنشطة بناء الفريق ونطلب من فريقنا تقييم شركتنا على مقياس من 1 إلى 10 بناءً على هذه القيم وشرح إجاباتهم

سايمون باشر، المؤسس المشارك في تطبيق لينغ

16. هبسبوت #### القيم الأساسية:

الاستقلالية

في HubSpot، يتم تشجيعك في HubSpot على التفكير كمؤسس وتولي زمام الأمور. نعتقد أنه يجب الوثوق بالأشخاص الرائعين للقيام بعمل رائع.

الشفافية

لا توجد دائرة داخلية في HubSpot. نحن نشارك المعلومات بصراحة وفي كثير من الأحيان حتى يتمكن الموظفون من اتخاذ القرارات وتحقيق التأثير لعملائنا.

المرونة

لطالما اعتقدنا أن النتائج أهم من مكان أو زمان تحقيقها. يتمتع موظفو HubSpotters بالمرونة في العمل عن بُعد، والحصول على إجازات غير محدودة، وبناء "تناسب" بين العمل والحياة الشخصية والمهنية.

17. شيكر #### القيم الأساسية:

المروءة

نحن جميعًا في نفس الفريق نعمل على تحقيق نفس الهدف، والجميع منفتحون على التعلم من بعضهم البعض. وهذا يخلق ثقافة التعاطف والتراحم.

الشفافية

نريد أن نسمع الجيد والسيئ والقبيح حتى نتمكن من مواصلة التحسن كفريق واحد. وهذا يجعل مكان عملنا بيئة آمنة ومليئة بالثقة.

الشجاعة

نحن متحمسون لعملنا ونثابر في الأوقات الصعبة. نستخدم إخفاقاتنا للتعلم والنمو.

_ قيمنا الأساسية هي التي تبقينا متماسكين كفريق واحد _نحن نتحقق من غرورنا عند الباب، ونؤمن بالتواصل المفتوح، ونهتم بعمق بالفريق والأشخاص الذين نخدمهم، ونمارس المساءلة والمرونة، ولا نستسلم أبدًا عندما تصعب الأوقات

ليندا شافر، رئيسة قسم الأفراد والعمليات في شركة Checkr, Inc.

18. ايكيا #### القيم الأساسية:

العطاء وتحمل المسؤولية

نحن نؤمن بتمكين الناس. العطاء وتحمّل المسؤولية هما طريقتان للنمو والتطور كأفراد. إن الثقة في بعضنا البعض، والتحلي بالإيجابية والتطلع إلى الأمام يلهمان الجميع للمساهمة في التطوير.

التجديد والتطوير

نحن نبحث باستمرار عن طرق جديدة وأفضل للمضي قدمًا. فكل ما نقوم به اليوم، يمكننا القيام به بشكل أفضل غداً. إن إيجاد حلول للتحديات شبه المستحيلة هو جزء من نجاحنا ومصدر إلهام للانتقال إلى التحدي التالي.

القيادة بالقدوة

نحن ننظر إلى القيادة باعتبارها عملاً وليس منصباً. نبحث عن القيم الشخصية قبل الكفاءة والخبرة. الأشخاص الذين "يطبقون الحديث" ويقودون بالقدوة. يتعلق الأمر بأن نكون أفضل ما في أنفسنا وأن نخرج أفضل ما في بعضنا البعض.

19. ويزفي #### القيم الأساسية:

النشاط

يبحث أعضاء فريقنا دائماً عن طرق جديدة للتحسين والنمو، ويدفعون أنفسهم باستمرار ليكونوا الأفضل.

اللطف

يبحث أعضاء فريقنا دائماً عن بعضهم البعض، ويسارعون إلى تقديم المساعدة عند الحاجة.

التميز

نسعى جاهدين لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، ونعمل دائماً على تحسين أدائنا.

< - تشكل قيمنا ثقافتنا بعدة طرق

أولاً، نحن نؤمن بأن الصخب يعزز روح الإصرار والعزيمة _ثانياً، نحن نؤمن بأن اللطف ضروري لخلق مكان عمل داعم وشامل وأخيرًا، نؤمن بأن التميز هو حجر الزاوية في نجاحنا ساعدت هذه القيم الأساسية على تشكيل ثقافتنا لتصبح ثقافة طموحة ومتعاطفة ومدفوعة بالنجاح_

جيم كامبل، ويزفي

20. جوجل #### القيم الأساسية:

التركيز على المستخدم وكل شيء آخر سيتبعه

ركّزنا منذ البداية على توفير أفضل تجربة مستخدم ممكنة. وسواء كنا نقوم بتصميم متصفح إنترنت جديد أو تعديل جديد لشكل الصفحة الرئيسية، فإننا نحرص كل الحرص على أن تخدمك في نهاية المطاف، وليس هدفنا الداخلي أو هدفنا الأساسي.

من الأفضل القيام بشيء واحد جيد جداً جداً

مع واحدة من أكبر المجموعات البحثية في العالم التي تركز حصرياً على حل مشاكل البحث، نحن نعرف ما نقوم به بشكل جيد، وكيف يمكننا القيام به بشكل أفضل.

يمكنك أن تكون جاداً بدون بدلة

بنى مؤسِّسونا Google على فكرة أن العمل يجب أن يكون مليئًا بالتحديات، ويجب أن يكون التحدي ممتعًا. نحن نؤمن بأن الأشياء الرائعة والمبتكرة من المرجح أن تحدث في ظل ثقافة الشركة الصحيحة.

21. فيجما #### القيم الأساسية:

أحب حرفتك

نحن نبني للبناة ونحاول أن نجعل الأشياء المعقدة تبدو بسيطة. نتساءل عن السبب حتى نصل إلى الجوهر ونركز باستمرار على حل المشكلة الصحيحة، وليس فقط شحن العمل.

ننمو مع تقدمك

كل شخص هو عمل قيد التقدم، ونحن هنا لمساعدة بعضنا البعض على النمو.

ننمو مع تقدمنا

يتمحور بناء فيجما حول أخذ زمام المبادرة والتحلي بالجرأة ورسم مسار جديد، وليس اتباع قواعد اللعبة. يبني أعضاء فيجما مستقبل التصميم من خلال مواجهة التحديات الكبيرة والمخيفة والمثيرة وكأن مستقبل فيجما يعتمد على ذلك. لأنه كذلك.

22. أمريكان إكسبريس #### القيم الأساسية:

نحن نحترم الناس

نثق في بعضنا البعض ونحترم بعضنا البعض لما نحن عليه وما نساهم به. نتحمل المسؤولية تجاه بعضنا البعض ونمكّن كل صوت من خلال الحوار المفتوح والشجاع، حتى يشعر الآخرون بأن صوتهم مسموع.

نحن ندعم عملاءنا

العلاقات هي جوهر عملنا. نحن نسعى جاهدين لأن نكون أساسيين لعملائنا من خلال تقديم منتجات وخدمات وتجارب استثنائية كل يوم - ونعدهم بأن نساندهم في كل ما نقوم به.

نحن نقوم بما هو صحيح

يختارنا العملاء لأنهم يثقون بعلامتنا التجارية وموظفينا. ونحن نكتسب هذه الثقة من خلال ضمان أن كل ما نقوم به موثوق ومتسق وعلى أعلى مستوى من النزاهة.

23. تيتوبيا #### القيم الأساسية:

الأمانة

نحن ملتزمون بالقيام بما هو صواب وبأن نكون صادقين بشأنه، حتى عندما لا يكون ذلك سهلاً أو شائعاً. هذه القيمة توجه أفعالنا وقراراتنا.

العمل الجماعي

عندما نعمل معًا، فإننا نخلق بيئة من الثقة والاحترام تسمح لنا بتحدي بعضنا البعض ودفع بعضنا البعض للتحسين.

الابتكار

نحن نؤمن بأننا لكي نبقى على صلة ونجاح، يجب أن نتطور ونجد طرقاً جديدة للقيام بالأشياء باستمرار.

الصدق هو مبدأنا الأساسي وحجر الزاوية في أعمالنا. نحن نؤمن بأن الصدق مع عملائنا وموردينا وبعضنا البعض هو الطريقة الوحيدة للقيام بالأعمال التجارية _ فريقنا مليء بالأفراد المتحمسين الذين يتشاركون الهدف نفسه: أن نكون الأفضل فيما نقوم به، وأن نكون منفتحين على الأفكار الجديدة، وأن نخاطر، وأن نتحلى دائماً بعقلية الطالب < هذا ما يبقينا متجددين وملائمين ومتقدمين على الآخرين.

شون رايان، تيتوبيا

24. هيدسبيس #### القيم الأساسية:

القيادة الذاتية

ندفع بعضنا البعض ونكون مسؤولين أمام بعضنا البعض لتحقيق رؤيتنا.

قلب شجاع

نذهب بشجاعة إلى أماكن جديدة، ونحن نعلم أننا نحظى بدعم فريقنا.

عقل فضولي

نتعلم أنه عندما نستمع إلى الآخرين، فإننا ننمي الفضول والتعاطف لإطلاق العنان للابتكار.

25. أمازون #### القيم الأساسية:

الملكية

القادة هم المالكون. فهم يفكرون على المدى الطويل ولا يضحون بالقيمة طويلة الأجل من أجل نتائج قصيرة الأجل. فهم يتصرفون بالنيابة عن الشركة بأكملها، بما يتجاوز فريقهم فقط. لا يقولون أبدًا "هذه ليست وظيفتي"

تعلم وكن فضوليًا

لا ينتهي القادة من التعلم أبدًا ويسعون دائمًا إلى تحسين أنفسهم. لديهم فضول بشأن الإمكانيات الجديدة ويعملون على استكشافها

يخترعون ويبسطون

يتوقع القادة ويطلبون الابتكار والاختراع من فرقهم ويجدون دائمًا طرقًا للتبسيط. فهم واعون خارجيًا، ويبحثون عن أفكار جديدة من كل مكان، ولا يتقيدون بعبارة "لم يتم اختراعها هنا" عندما نفعل أشياء جديدة، نقبل بأننا قد يساء فهمنا لفترات طويلة.

26. تأمين الرتبة #### القيم الأساسية:

الأمانة والشفافية

نتحلى بالشفافية في تعاملاتنا مع كل من الموظفين والعملاء على حد سواء، وهذا يبني الثقة.

بناء علاقات دائمة مع العملاء

التواصل بفعالية ومعالجة مخاوفهم وتقديم الحلول اللازمة لبناء علاقة معهم وخلق الولاء لهم.

تؤكد قيمنا على ذلك وهو ما ينطبق على كل موظف من موظفينا وطريقة تعاملهم داخل المكتب ومع العملاء. نتمتع بالشفافية في تعاملاتنا مع كل من الموظفين والعملاء على حد سواء، وهذا يبني الثقة. إن الثقافة العامة هي أننا يجب أن نحدث فرقاً أثناء وجودنا هنا لأن الحياة قصيرة جداً في مخطط الأشياء.

باروخ لابونسكي، مؤسس رانك سيكيور

27. سمروش #### القيم الأساسية:

الثقة

هذا ما لديك هنا بشكل افتراضي. ارفع صوتك وكن على طبيعتك الحقيقية

الشعور بالملكية

كلنا نتشارك جميعًا الرغبة في وضع الأشياء موضع التنفيذ. قم بقيادة المشاريع التي تجد فيها معنى، لأن الأمر لا يستحق تضييع الوقت في

التغييرات المستمرة

نحن نتطلع دائمًا إلى جعل الأمور أفضل. التغيير مبهج، ولا يجب أن يكون مخيفاً.

28. ألدي #### القيم الأساسية:

المسؤولية

ترمز إلى التزامنا تجاه موظفينا وعملائنا وشركائنا والبيئة

البساطة

تخلق الكفاءة والوضوح والتوجيه الواضح داخل مؤسستنا وكذلك لعملائنا.

الاتساق

نحن نعني ما نقول. نحن متسقون في تعاملنا مع الأشخاص والمنتجات والأسعار وجميع الجوانب الأخرى في حياتنا المهنية اليومية.

29. كيزيك #### القيم الأساسية:

الشمولية

لدينا جدول زمني هجين مرن يتيح لكل موظف بناء التوازن بين العمل والحياة الخاصة به.

المرونة

تقدير ما يضيفه كل شخص إلى دوره وإلى الشركة.

الابتكار

دعم التعلم للسماح بالابتكار ومواصلة النمو كمؤسسة بأكملها.

_ نعقد شهريًا "غداء وتعلم" حيث نسلط الضوء على موظف مختلف لمشاركة معرفته مع بقية موظفي الشركة. تثمين ما يقدمه كل شخص في دوره، وتتبنى الشركة التواضع والرغبة في مواصلة التعلم والنمو إن الجمع بين مرونتنا في الحفاظ على تحفيز أعضاء فريقنا مع ثقافة تدعم التعلم والنمو يعني أن شركتنا قادرة على مواصلة الابتكار. لا يوجد نمو بدون تواضع كافٍ للاستعداد للتغيير أولاً_

مونتي ديري، الرئيس التنفيذي لشركة كيزيك

30. تاجر جو #### القيم الأساسية:

الاهتمام بالمجتمع

تتبرع متاجرنا من خلال برنامجنا القائم منذ فترة طويلة "برنامج حصص الحي" بالمنتجات التي لم يتم بيعها ولكنها لا تزال صالحة للاستمتاع بها إلى وكالات استرداد الأغذية المحلية.

الاستدامة

أكثر من أي وقت مضى، كانت الاستدامة محوراً أساسياً في عملنا كمتجر بقالة في الحي الذي تسكنه.

الاستدامة

نحن ملتزمون بتوفير بيئة آمنة ومرحّبة وشاملة ومحترمة لجميع أفراد الطاقم والعملاء.

31. قروض التين #### القيم الأساسية:

تقدير وقت عملائنا

نتحلى بالكفاءة والشفافية، مما يبني علاقات حقيقية قائمة على الثقة مع عملائنا.

نقدم مساعدة حقيقية

نحن نوفر سبل الاستقرار المالي للجميع.

نقدم خدمة عالية الجودة

نحن ندعم التزامنا بتقديم منتجات مالية لعملائنا بطريقة مسؤولة اجتماعياً.

_قيمنا الأساسية تشكل هويتنا كمؤسسة. نحن نهدف إلى جعل كل ما نقوم به يتمحور حول عملائنا، مما يسمح لنا ببناء فريق عمل مثقف قائم على المساعدة الحقيقية _ وأخيراً، نحن نلتزم بمبدأ إرضاء العميل أولاً، ثم تحقيق الأرباح بعد ذلك، وهو ما يدفعنا إلى تقديم خدمة عالية الجودة في كل نقطة اتصال مع العملاء

جيفري تشو، المؤسس والرئيس التنفيذي لقروض التين

32. مايو كلينك #### القيم الأساسية:

النزاهة

تُظهر القيمة الأولى هدف العيادة المتمثل في الالتزام بالمعايير العالية للأخلاقيات والمهنية والمسؤولية الشخصية حتى يثق المرضى بمركز الرعاية الصحية.

الشفاء

نحن نبعث الأمل ونرعى رفاهية الناس من خلال احترام احتياجاتهم العاطفية والجسدية والروحية.

الاحترام

نحن نؤمن بـ "إعطاء الاحترام للحصول على الاحترام" ولهذا السبب نغرس قيمة معاملة الجميع في مجتمع متنوع باحترام وكرامة. ويشمل ذلك المرضى والزملاء وعائلاتهم.

33. أوكتا #### القيم الأساسية:

لا تتوقف أبدًا عن الابتكار

في أي شيء نقوم به، نتفاعل بسرعة وبشكل استراتيجي ونفكر دائماً في المستقبل - نحن ملتزمون بتخطي حدود التحول بحلول ذكية مدفوعة باحتياجات العملاء.

نعمل بنزاهة

تتعلق النزاهة بالأمانة واللياقة والاحترام التي نظهرها كل يوم أثناء عملنا مع بعضنا البعض ومع عملائنا وشركائنا والمجتمع الموسع.

تمكين موظفينا

نريد أن يعرف كل موظف أن "أوكتا" ملك لهم وأن لهم حصة في انتصاراتنا المشتركة.

34. Crediful #### القيم الأساسية:

الالتزام تجاه العملاء

نتوقع من فريقنا العمل مع العملاء لإيجاد أفضل الحلول لهم.

التعلم المستمر

إن المجال الذي نعمل فيه يتطور باستمرار، ومن الضروري أن يتطور فريق العمل معه.

التنوع

نحن نؤمن بأن الموهبة موجودة في الأشخاص من كل الأوصاف.

_لضمان تقديم أفضل الخدمات، يجب على جميع العاملين في الشركة أن يكونوا على اطلاع دائم بأحدث التطورات. وفي الوقت نفسه، يساعد ذلك أيضًا الموظفين على تطوير مهاراتهم الخاصة وعلاوة على ذلك، نحن صارمون للغاية بشأن من نقبله في أعمالنا بغض النظر عن العرق أو العرق أو الجنس أو العمر أو الإعاقة. لقد تم توظيفهم لأنهم ماهرون في ما يقومون به؛ وإذا كان أي شخص لا يقبل ذلك فهو غير مرحب به في الشركة."

كولين بالفري، الرئيس التنفيذي للتسويق في Crediful

35. دورة الروح #### القيم الأساسية:

نحن مجتمع

نحن مشاركون متحمسون وقادة داخل مجتمعاتنا. نحن نعمل معًا لخلق ملاذ يُحتفى فيه بالجميع.

نحن نتبنى التغيير

نحن نتكيف ونعزز ونتطور مع تطورنا ونرحب بالملاحظات ونقترب من كل تحدٍ بعقل وقلب منفتح.

نحن نعيد شحن طاقتنا

نحن نتكيف ونعزز ونتطور مع تطورنا. نرحب بالتعليقات ونتعامل مع كل تحدٍ بعقل وقلب منفتح.

36. ماريوت #### القيم الأساسية:

وضع الناس أولاً

اعتنِ بالشركاء، وسيعتنون هم بالعملاء.

تصرف بنزاهة

نلتزم بمعايير أخلاقية وقانونية لا هوادة فيها. ويمتد ذلك إلى سلوكنا التجاري اليومي، وسياسات موظفينا، وسياسات سلسلة التوريد لدينا، وبرامجنا وممارساتنا البيئية، والتزامنا بحقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية.

احتضان التغيير

نحن مدفوعون لتحدي الوضع الراهن باستمرار وتوقع احتياجات عملائنا المتغيرة من خلال العلامات التجارية الجديدة والمواقع العالمية الجديدة وتجارب الضيوف الجديدة.

الأمل

نحن نؤمن بأن الشركات الصغيرة والشركات الناشئة الناجحة تمنح الناس الأمل. فهي أمثلة مشرقة لما يمكن تحقيقه من خلال التركيز والتصميم.

التمكين والمجتمع

يعمل البودكاست الخاص بنا الذي يحركه هدفنا على تمكين مجتمعنا من رواد الأعمال من الازدهار من خلال تحويل أنفسهم وأعمالهم. تشكل هذه المهمة ثقافة الفريق الصغير الذي يقف وراء البودكاست.

_امتلاك وتشغيل الأعمال التجارية أمر صعب. فهو يتطلب خبرة في مجال اختصاصك الأساسي. ويتطلب أيضًا الإبداع لإيجاد حلول للمشاكل الجديدة كل يوم < إن قيمنا الأساسية المتمثلة في الأمل والمجتمع والتمكين والتحول تجعل هذا النجاح أكثر احتمالاً

دينيس كونسورتي، حلول الوجبات الخفيفة

38. تينويتي #### القيم الأساسية:

لا تفعلها فقط. امتلكها

نتحمل مسؤولية زملائنا في الفريق وعملائنا وسعادتنا الشخصية. نحن نُمكِّن موظفينا ليكونوا خبراء في العمل. إذا كان بإمكانك أن تحلم به ويمكنك تحقيقه، فسنعمل معك لتحقيقه.

الموهبة فوق الجغرافيا

على الرغم من أننا نحب أن تكون معنا في أحد مكاتبنا - ويمكنك أن تراها كلها أدناه - إلا أننا نرحب بانضمامك إلينا في كلتا الحالتين. الموهبة والقيادة تتجاوز حدود الولاية.

التمكين والتعليم

سواء كنت مهتمًا بالحصول على ميزة في مجال التحليلات أو العمل على التواصل مع العملاء المهارات، نريد مساعدتك على التعلم. إنها مجرد طريقة أخرى نستثمر بها في موظفينا، وهي تستحق العناء دائماً.

39. الواجهة #### القيم الأساسية:

الشفافية

الشفافية تعني إتاحة الوصول إلى المعلومات والسياق ذي الصلة بسهولة حتى يكون الجميع أكثر كفاءة وفعالية.

انخفاض الغرور

نحن نثق في بعضنا البعض لاتخاذ القرارات الصحيحة، وندعم بعضنا البعض في السعي لتحقيق أهدافنا. ولكننا نعلم أننا لسنا مثاليين، وأن الأمور لا تسير دائمًا حسب الخطة. لذلك عندما تسوء الأمور، نتحدث عنها ونتعلم من أخطائنا.

الإشراك

نحن نعترف باختلافاتنا ونتبنى وجهات النظر الجديدة التي يمكن أن توفرها هذه الاختلافات، كما ندرك أن كل شخص لديه تحيزات. وبدلاً من تجاهلها، نسعى جاهدين لمعرفة سبب وجودها وكيف يمكننا التغلب عليها.

تحقق من الأفضل

_مراجع/ https://clickup.com/blog/best-front-integrations// التكاملات الأمامية *%/href/_

!

40. توظيف جيد #### القيم الأساسية:

إسعاد العميل

نريد أن نتجاوز التوقعات في كل مرة، مع الاهتمام الدقيق بالتفاصيل والتركيز على الجودة.

الحفاظ على النزاهة

وهذا يعني القيام بالأشياء بطرق صحيحة دائماً من الناحية الأخلاقية والمعنوية.

_ في GoodHire، نتبع في GoodHire قائمة قيم أساسية تشكل أسس ثقافة شركتنا نجد أن كل واحدة من هذه القيم بمثابة مبادئنا التوجيهية لتقديم تجارب رائعة وتعزيز ثقافة الشركة الداعمة حقًا _ هي في مجملها انعكاس لالتزامنا بالتميز، ولبيان مهمتنا المتمثلة في إحداث تأثير إيجابي على العالم

ماكس ويسمان، مؤسس شركة GoodHire

41. لايف تايم فيتنس #### القيم الأساسية:

دعم ثقافة الاندماج

إنشاء مساحات آمنة ومحترمة، بحيث يتم تشجيع الجميع على المشاركة.

توسيع نطاق المجتمع

بناء علاقات استراتيجية تُحدث تأثيرًا عبر الحواجز الاجتماعية والاقتصادية.

سد الفجوة

تقييم ومراجعة ممارسات التوظيف والاختيار لدينا.

42. اشتر هنا وادفع هنا #### القيم الأساسية:

النزاهة

نتصرف بنزاهة في كل ما نقوم به. نتحلى بالأمانة والشفافية والأخلاق في تعاملاتنا مع الآخرين.

الابتكار

نبحث باستمرار عن طرق جديدة وأفضل للقيام بالأشياء. نحن نشجع الإبداع والتفكير خارج الصندوق.

التأثير

نسعى جاهدين لإحداث تأثير إيجابي في كل ما نقوم به. نريد أن نحدث فرقاً في العالم ونترك الأشياء أفضل مما وجدناها عليه.

تشكل هذه القيم ثقافتنا بعدة طرق. أولاً، إنها توجه سلوكنا وعملية صنع القرار. فنحن نحاول دائماً القيام بما هو صحيح وأفضل، ونبحث دائماً عن طرق للتحسين _ثانياً، تخلق بيئة إيجابية وتعاونية. فنحن نعمل معًا لحل المشاكل وتحقيق أهدافنا _ وأخيرًا، إنهم يلهموننا للقيام بعمل رائع. فنحن نسعى باستمرار لإحداث فرق وإحداث تأثير إيجابي على العالم من حولنا

فرحان أدفاني، BHPH

43. سوشيال بي #### القيم الأساسية:

الملكية

نتصرف مثل المالكين. نحن نتعامل مع أعمال عملائنا كما لو كانت أعمالنا - باهتمام ورعاية وبوضع مصلحتهم الفضلى في المقام الأول.

#BeeBetter

نختار التعلُّم المستمر، ونعمل دائماً على تحسين مهاراتنا وننمو كأفراد.

مبتكرون

نعم، إنها كلمة مصطنعة. من قال أننا لا نستطيع فعل ذلك؟ هذا يدل على أننا مبتكرون ومبدعون وبارعون رقمياً ومستعدون للمخاطرة.

44. مركز المساعدة على المعيشة #### القيم الأساسية:

الشفافية

نحن نؤمن بأن نكون صريحين وصادقين بشأن الرسوم وعمليات تقديم الطلبات حتى لا يشعر عملاؤنا بالتشتت

إمكانية الوصول

من خلال تقديم معلومات الرعاية المجانية، نتيح أيضاً لكبار السن الحصول على المساعدة التي يحتاجونها.

السرية

من المهم بنفس القدر أن نحترم خصوصيتهم في هذه الحالات؛ فلكل متقدم قصة تستحق الحماية.

بيان رسالتنا مبني على مساعدة الآخرين، ولكننا نعيش أولاً بالقدوة _ كشركة تسويق في مجال الرعاية الصحية، نحن نفخر بأنفسنا بالمبادئ التوجيهية المتمثلة في الشفافية وسهولة الوصول والسرية هذه القيم ليست موجهة للعملاء فقط؛ فهي تشكل جزءًا من ثقافة عملنا.

ستيفان بالدوين، مؤسس مركز المساعدة على المعيشة

45. أفضل #### القيم الأساسية:

الحرفية

إيجاد معنى لما نقوم به من خلال التميز في الصياغة.

الحرفية

المثابرة هي الدافع وراء الإصرار والشغف.

الحماسة

ما يميزك عن غيرك يجعلنا فريدين من نوعنا.

46. كلاريو #### القيم الأساسية:

الخصوصية والأمان على الإنترنت

نحن نؤمن بحق الإنسان الأساسي في الحفاظ على خصوصيته وأمانه على الإنترنت. كما أن حق موظفينا في الخصوصية في مكان العمل مهم أيضًا، لذا فإن ضمان احترام حدود العمل والحياة الشخصية هو نتيجة لقيمنا الأساسية

دعم العملاء

نحن شركة تضع الناس أولاً، وندرك أهمية الدعم البشري، خاصةً في مجال التكنولوجيا.

_ لقد استثمرنا بكثافة في فريق دعم العملاء لدينا، وننظر دائمًا إلى تحديثات الأمان والتطبيقات من منظور ما يريده عملاؤنا، وليس فقط ما نعتقد أنهم بحاجة إليه وهذا يعني أيضًا أن موظفينا ومقاولينا يعرفون قيمتهم كأشخاص. > _

فولوديمير ششيغل، كلاريو تيك

47. كاليندلي #### القيم الأساسية:

إيجاد طريقة

نحن لا نستقر أبدًا، ولا نقبل أبدًا بمنطق "هذا يعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية" أو "هكذا فعلناها دائمًا". يقوم موظفونا بالتحرك والتكيف بسرعة والمثابرة في مواجهة العقبات حتى يحرزوا تقدماً ملموساً.

التركيز بحكمة

نحن نعمل كفريق عمل مرن وفعال، ولكننا ندرك أن الجودة والسرعة يسيران معًا كثقل موازٍ - ولا يكفي أي منهما بمفرده.

السعي للتميز

نحن من المبادرين الذين يتوقون إلى التمكين، ونسعى بنشاط وراء فرص التأثير، ونعمل جاهدين لتحقيق نتائج استثنائية

تحقق من الأفضل

_مراجع/ https://clickup.com/blog/calendly-integrations// تكامل كاليندلي* *%/href/_

!

48. جولي سيو #### القيم الأساسية:

الالتزام

إظهار التزام متساوٍ بتقديم عمل عالي الجودة باستمرار.

الأمانة

نحن نعتمد على الفريق في تسجيل عملهم بدقة وأمانة.

فريقنا يعمل عن بُعد بالكامل، ولإنجاح هذا الأمر، نعتمد على كل عضو من أعضاء الفريق في تحمل مسؤولية إدارة وقته وإنجاز عمله في الوقت المحدد _ نحن نقبل أيضًا أن الأخطاء يمكن أن تحدث، وهذا أمر متوقع، ولكن شريطة أن يعترفوا بخطئهم عندما يرتكبون خطأً ما، فنحن لا نثير مشكلة في ذلك _ والأهم من ذلك، نحن نصر على أن يُعامل كل عضو في الفريق باحترام في كل جانب من جوانب حياته. فالتمييز بأي شكل من الأشكال غير مقبول بكل بساطة، ولا أعذار

تي آر دوجيرتي مدير العمليات في جولي سيو

49. AIG #### القيم الأساسية:

تحمل المسؤولية

نضع توقعات واضحة، ونتحلى بروح المبادرة والمساءلة.

نفوز معاً

نحن متوافقون وأقوى معًا ونعمل كفريق واحد.

كن حليفاً

نسعى جاهدين إلى الشمول والاستماع والتعلم والتحدث بأفعالنا.

50. زاك جروف #### القيم الأساسية:

النزاهة

نحن نقدر النزاهة ونتحمل المسؤولية عن جميع أعمالنا.

الابتكار

تشجع قيمة "جلب الابتكار" أعضاء الفريق على طرح أفكار جديدة للنمو على طاولة العمل.

العمل الهادئ

وهذا يعني أننا لا نشترك في "ثقافة "الطحن" و"ثقافة الصخب" السامة

بدلاً من ذلك، نحن نتعمد الهدوء والاسترخاء.

_نحن ندرك أن العمل جزء من الحياة، ولكنه ليس كل الحياة هذا أمر غير قابل للتفاوض - إنه يشكل ثقافتنا من حيث أن أعضاء الفريق يعلمون أنه لا ينبغي أن يشعروا بالذنب أبدًا لعدم الانقطاع عن العمل تمامًا في عطلات نهاية الأسبوع

زاك غروف

تحديد بيان القيم الأساسية لفريقك والالتزام به

عندما يتعلق الأمر بتحديد القيم الأساسية، هناك بعض الأمور التي يجب أن تضعها في اعتبارك.

أولاً وقبل كل شيء، ما هو المهم بالنسبة لك كشركة؟ ما الذي تدافع عنه؟ والأهم من ذلك، ما هي القيم الأساسية الشخصية لموظفيك؟

من المهم أيضًا أن تتذكر أنه ليست كل القيم عالمية أو متساوية. بل إن بعضها قد يتعارض مع بعضها الآخر؛ عليك أن تختار القيم التي تتماشى مع قيمك الأساسية و بيان الرؤية . استخدم قائمة القيم الأساسية هذه لمساعدتك في إنشاء مبادئ توجيهية قوية وأصيلة يكون لها صدى لدى شركتك وموظفيك وعملائك.

بمجرد أن تحدد قيم شركتك، تأكد من مشاركتها بانتظام مع فريقك من أجل حافظ على تحفيزهم وتتماشى مع أهدافك. سيساعدك تحديد أسلوب ثقافة شركتك على جذب الأشخاص الذين يشاركونك قيمك ورغبتك في النجاح والحفاظ عليهم، مما سيساعد شركتك على الازدهار لسنوات قادمة.