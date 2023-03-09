105 اقتباسات ملهمة عن العمل الجماعي لتحفيز فريقك

اسأل أي شخص ما الذي يحبه في عمله، ومن المرجح أن يقول إنه الناس.

الأشخاص الذين يجعلون الليالي المتأخرة وموجات الإرهاق أقل إيلاماً. الأشخاص الذين يجعلونهم يشعرون بتحسن على الفور بعد محادثة صغيرة. الأشخاص الذين لا يخافون من مناداتهم عندما يشعرون أن هناك شيئًا ما خاطئًا.

قمنا بتنسيق قائمة من اقتباسات العمل الجماعي المفضلة لدينا وبعض النصائح للعمل الجماعي الفعال.

بناء فريق عمل فعال مع ClickUp

بجانب مشروبك الصباحي المفضل، ستحصل على الطاقة التي تحتاجها للقيادة و تحفيز فريقك ! ☕️⚡️

اقتباسات العمل الجماعي عن العمل الجماعي

لماذا من المهم العمل كفريق واحد؟ في البداية، ازداد التعاون في مكان العمل من خلال بنسبة 50% على الأقل خلال العشرين سنة الماضية وهو سائد في حالة العالم اليوم.

سأخمن أن نجاح فريقك لم يعتمد على عدد قليل من أصحاب الأداء المتميز، بل على كل عضو في الفريق أن يمتلك جزءًا من العملية وينجز الأمور! سواء كان الشخص يفضل أن يكون خلف الكواليس أو صانع قرار، فإن كل شخص لديه مجموعة فريدة من المهارات والخبرات التي ستكون مفيدة في مواقف مختلفة.

تلخّص هذه الاقتباسات التحفيزية ما يعنيه أن يساهم الفريق بإيثار في تحقيق رؤية واحدة. 🧑‍💼✨

1. "إن القول بأن مصيري غير مرتبط بمصيرك يشبه قولك: "إن طرفك من القارب يغرق"

-هيو داونز مذيع إذاعي وتلفزيوني أمريكي

2. "الالتزام الفردي بجهد جماعي - هذا ما يجعل العمل الجماعي، أو الشركة تعمل، أو المجتمع يعمل، أو الحضارة تعمل."

-فينس لومباردي مدرب كرة قدم أمريكي ومسؤول تنفيذي في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)

3. "العمل الجماعي هو السر الذي يجعل الأشخاص العاديين يحققون نتائج غير مألوفة."

-- إيفاني إينوش أونوها مؤلف ومعلم نيجيري

4. "لا أحد منا ذكي مثلنا جميعًا."

_كين بلانشارد مؤلف ومتحدث ومستشار أعمال أمريكي

5. "الموهبة تفوز بالمباريات، لكن العمل الجماعي والذكاء يفوز بالبطولات."

-مايكل جوردان رئيس مجلس إدارة فريق شارلوت هورنتس لكرة السلة ولاعب كرة سلة سابق

6. "تصبح المجموعة زملاء في الفريق عندما يكون كل عضو فيها واثقًا من نفسه ومن مساهمته بما يكفي للإشادة بمهارات الآخرين"

-نورمان شيدل مؤلف أمريكي

7. "في العمل الجماعي، الصمت ليس من ذهب. إنه قاتل."

-مارك سانبورن مؤلف أمريكي ومتحدث ورائد أعمال

8. "أحب التحدي المتمثل في جعل اللاعبين يرتقون إلى مستويات معينة، ولكن هذا هو الجزء السهل. التحدي الأكبر هو جعلهم يؤمنون بما نقوم به. عليهم أن يفهموا أنه لا بأس أن يمروا بأيام جيدة وأيام سيئة."

دون ستالي لاعبة كرة السلة الأمريكية المشهورة والمدربة والحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية

"في كل مرة نتفاعل فيها مع شخص آخر في العمل، يكون أمامنا خياران: هل نحاول أن نطالب بأكبر قدر ممكن من القيمة، أم نساهم بقيمة دون القلق بشأن ما نتلقاه في المقابل؟"

آدم غرانت أخصائي علم النفس التنظيمي والمؤلف

رصيد الصورة: adamgrant.net 👉 في كليك أب مؤتمر LevelUp 2021 ، شارك آدم جرانت ما حدث بعد أن عرض تجربة يوم الجمعة عن بُعد على عدد قليل من الرؤساء التنفيذيين. تنبيه المفسد: تجربة عالمية لم يوافق عليها أحد غيرت كل شيء.

10. "يتطلب الأمر صوانان لإشعال النار."

--لويزا ماي ألكوت روائية وشاعرة أمريكية

11. "قوة الفريق هي كل فرد من أفراده. قوة كل عضو في الفريق هي قوة الفريق."

-فيل جاكسون لاعب كرة سلة ومدرب ومسؤول تنفيذي أمريكي

12. "نحن فرادى، نحن قطرة واحدة. ومعا، نحن محيط."

-ريونوسوكي ساتورو كاتب ياباني

13. "الأشخاص المترابطون يجمعون بين جهودهم الخاصة وجهود الآخرين لتحقيق أكبر قدر من النجاح."

-_ستيفن كوفي مؤلف ومعلم أمريكي

14. "بغض النظر عن مدى ذكاء عقلك أو استراتيجيتك، إذا كنت تلعب لعبة منفردًا، فستخسر دائمًا أمام فريق."

ريد هوفمان رائد أعمال ومؤلف أمريكي

15. "لا تشك أبدًا في أن مجموعة صغيرة من المواطنين الملتزمين والمفكرين يمكنهم تغيير العالم؛ بل إن هذا هو الشيء الوحيد الذي حدث بالفعل."

مارجريت ميد عالمة أنثروبولوجيا ثقافية أمريكية

16. "العمل الجماعي يقسم المهمة ويضاعف النجاح."

-غير معروف

17. "تذكر أن العمل الجماعي يبدأ ببناء الثقة. والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي التغلب على حاجتنا إلى الحصانة."

-باتريك لينسيوني مؤلف أمريكي

18. "بغض النظر عن مدى رقيك في المؤسسة، وبغض النظر عن مدى نجاحك في العمل، فإن عملك لا ينتهي أبدًا."

-أبيجيل جونسون _رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيديليتي للاستثمار

19. "التعلّم، دون أي فرص لمشاركة ما تعلمناه، يشبه إلى حد ما الطبخ لأنفسنا؛ فنحن نقوم به، ولكننا على الأرجح لن نقوم به بشكل جيد."

-مايك شموكر مؤلف، ومعلم، ومدرب كرة قدم أمريكي سابق

اقتباسات من العمل الجماعي عن القيادة والعمل الجماعي

ما هو سر نجاح الشركة ونموها؟ القيادة القوية والموظفون المنتجون.

عندما يجسّد القادة ثقافة الشركة وقيمها، فإنهم يؤثرون بشكل إيجابي على فرقهم، وهو ما ينعكس على عملهم ويحقق النتائج. الرئيس التنفيذي لشركة ClickUp زيب إيفانز يقول: "الهدف النهائي هو خلق ثقافة يتماشى فيها الموظفون مع رسالة الشركة، حيث تحتل الإنتاجية والتعاون مركز الصدارة."

إليك بعض الاقتباسات عن العمل الجماعي لتلهمك لفتح المزيد من الفرص أمام فرقك لتزدهر! ☀️🌱

20. "أنا فخور بالعديد من الأشياء التي لم نفعلها بقدر فخري بالأشياء التي فعلناها. الابتكار هو قول لا لألف شيء."

-ستيف جوبز مؤسس مشارك أمريكي لشركة Apple Inc.

21. "إن أهم الكلمات التي ساعدتني في الحياة، عندما تسير الأمور بشكل صحيح أو عندما تسوء الأمور، هي "تقبل المسؤولية"

-بيلي جين كينج لاعبة التنس الأمريكية رقم 1 في العالم سابقاً

22. "عندما يكون لديك مقعد على تلك الطاولة، فأنت تستحقه لأنك تفهم السلوك البشري. أنت تفهم ما يحتاجه موظفوك, ما هي ثغراتهم وأنت تمثلهم. ولكن هذا لا يحدث فقط لأنك تقول ذلك."

سيليا سوانسون _نائب الرئيس التنفيذي الأمريكي السابق في شركة وول مارت

23. "لا أستطيع أن أفهم سبب خوف الناس من الأفكار الجديدة. أنا خائفة من الأفكار القديمة."

-جون كيج ملحن ومنظر موسيقي أمريكي

"عادة، في الشركات الناشئة، هناك قدر معين من المرونة في كيفية إنجاز الأمور. فالناس يتولون مسؤوليات مختلفة، ويرتدون قبعات مختلفة، وهذا أحد أسباب نجاح الشركات الناشئة. وأنت لا تستبعد كل هذا السحر وتضع الكثير من الصرامة في كل مكان لجعل الأمور فعالة."

فروشالي باتيل رئيس المنصة في *[مقدمة_](/blog?p=37409)*

رصيد الصورة: LevelUp بواسطة ClickUp 👉 لا تريدون أن تفوتكم فروشالي باتيل وهي تلقي أهم النصائح لتوسيع نطاق الفرق الهندسية ! تتعمق في التوظيف، والتخطيط، وكيفية تحقيق التوازن بين الديون التقنية .

25. "أدركت أنني إذا كنت على استعداد للتقدم والظهور في دائرة الضوء، فسأكون قادرًا على جعل كل من حولي أكثر قوة أيضًا."

-ألينا بيرسيفال الرئيسة التنفيذية الأمريكية لـ Women Who Code

26. "أياً كان ما تعتقدين أنك تريدين القيام به، وأياً كان ما تعتقدين أنه يحول بينك وبين ذلك، توقفي عن اختلاق الأعذار. يمكنك فعل أي شيء."

-- كاتيا بوشامب المؤسس المشارك الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة Birchbox

27. "القادة الجيدون ينظّمون الناس ويجمعون الناس حول ما يحتاج الفريق إلى القيام به. القادة العظماء يحفزون الناس ويلهمونهم حول سبب قيامهم بذلك. هذا هو الهدف. وهذا هو المفتاح لتحقيق شيء تحويلي حقيقي."

- مارلين هيوسون رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة لوكهيد مارتن الأمريكية

28. "في النهاية، لا يُعرف القائد العظيم إلا بالتأثير الذي يتركه على الآخرين."

-جيم ستوفال كاتب أمريكي

29. "أنت تدير الأشياء؛ أنت تقود الناس."

-غريس موراي هوبر عالم كمبيوتر أمريكي وأدميرال في البحرية الأمريكية

30. "قال والت ديزني لطاقمه "بناء القلعة أولاً" عند بناء عالم ديزني، مع العلم أن هذه الرؤية ستظل بمثابة الدافع طوال المشروع. في كثير من الأحيان عندما يفشل الناس في تحقيق ما يريدونه في الحياة، فغالباً ما يكون السبب في ذلك هو أن رؤيتهم ليست قوية بما فيه الكفاية."

-جيل بلانكه الرئيس الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة لايف ديزاينز

31. "الشيء الوحيد الأسوأ من بدء شيء ما وفشله... هو عدم بدء شيء ما."

-سيث غودين رائد أعمال ومؤلف ومتحدث أمريكي

32. "هناك أربعة عناصر في القيادة الحقيقية: العقل والروح والقلب والأعصاب الجيدة."

-كلاوس شواب المؤسس الألماني والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي

33. "سواء كنت تعمل لحسابك الخاص أو لحساب الآخرين، ستمر عليك لحظات تشعر فيها بالتعاسة أو أنك عالق. لا يمكنك التحكم في كل شيء من حولك، ولكن في تلك اللحظات، ذكّر نفسك بأنك قوي وأنه حتى التحركات الاستراتيجية الصغيرة يمكن أن تخلق تحولات كبيرة نحو الأفضل."

-تراي بودج _صحفي ومعلق تلفزيوني أمريكي متخصص في أسلوب الحياة

34. "ما أقوله دائمًا هو: "قم بكل عمل تقوم به وكأنك ستقوم به لبقية حياتك، وأظهر هذه الملكية له."

-ماري بارا الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز الأمريكية

35. "عندما يستثمر الناس مالياً، فإنهم يريدون عائداً. وعندما يستثمر الناس عاطفياً، فإنهم يريدون المساهمة."

-سيمون سينك مؤلف بريطاني-أمريكي ومتحدث ملهم

36. "كان الناس وظيفتي النهارية - وكان العمل هو وظيفتي الليلية. علينا أن نكون ما نحن عليه. علينا أن نعيش وفقًا لقيمنا. لا يهمني أين نحن، دبي، طوكيو، إلخ - لا يهمني أين نحن، دبي، طوكيو، إلخ - لا فرق."

هوارد بيهار الرئيس الأمريكي السابق لستاربكس

"تعلمت أن أبذل قصارى جهدي عندما يتعلق الأمر بطرح الأسئلة أو تقديم الطلبات. وإذا سمعت "هذا غير ممكن"، فعليك أن تسأل "ما هو الممكن"، بدلاً من الاكتفاء بقول "شكرًا لك" والمغادرة. ولكن أيضًا التفكير بطريقة إبداعية في حل المشكلات."

إيميلي فايس مؤسس جلوسييه

رصيد الصورة: جلوسييه عبر فوربس 38. "إن خلق ثقافة الإنهاك هو عكس خلق ثقافة الإبداع المستدام."

-آريانا هافينغتون _مؤسسة صحيفة هافينغتون بوست اليونانية الأمريكية ومؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة ثرايف العالمية

39. "إن الشمولية لا تعني فقط أنه "مسموح لنا بالتواجد هناك"، بل تعني أننا نحظى بالتقدير. لطالما قلتُ: الفرق الذكية ستقوم بأشياء مذهلة، لكن الفرق المتنوعة حقًا ستقوم بأشياء مستحيلة.

-كلوديا بريند-وودي مسؤولة تنفيذية أمريكية في شركة IBM

40. "إذا كانت أفعالك تخلق إرثًا يلهم الآخرين ليحلموا أكثر ويتعلموا أكثر ويفعلوا أكثر ويصبحوا أكثر من ذلك، فأنت قائد ممتاز."

- دوللي بارتون _مغنية وكاتبة أغانٍ وممثلة وفاعلة خير وسيدة أعمال أمريكية

41. "أيًا كان ما يقوله أو يفعله أي شخص، افترض أن نواياك إيجابية. سوف تندهش كيف سيصبح أسلوبك في التعامل مع الشخص أو المشكلة مختلفًا تمامًا."

-إندرا نويي رئيسة تنفيذية هندية أمريكية سابقة لشركة بيبسيكو

42. "يجب أن يكون العمل متضمناً، ويجب أن يكون ممتعاً، ويجب أن يمارس غرائزك الإبداعية."

-ريتشارد برانسون مؤسس مجموعة فيرجن البريطانية

43. "لماذا لا يوجد منتج؟ لماذا لا يتم إنجاز مهمة ما بكفاءة أكبر؟ لماذا تفعل ما تفعله؟ سواء كنت تدخل سوق العمل للتو أو تبدأ مشروعًا جديدًا، قد يكون الأمر مربكًا - مليئًا بأوجه القصور ومليئًا بالأشخاص الذين لديهم عدد لا يحصى من الآراء المختلفة (لن تنقصك النصيحة أبدًا)، لذلك من المهم أن تجد طريقك منذ البداية - نجمك الشمالي الحقيقي - وتبقى على اتصال به أثناء تطورك وتنقلك في حياتك المهنية."

-سارة كولين الرئيسة التنفيذية الأمريكية ومؤسسة Daily Gem

44. "الاستراتيجية ليست رياضة فردية، حتى لو كنت الرئيس التنفيذي."

-ماكس ماكيون كاتب ومستشار إنجليزي

45. "لو حاولنا التفكير في فكرة جيدة لما استطعنا التفكير في فكرة جيدة. عليك فقط أن تجد الحل لمشكلة في حياتك الخاصة."

-براين تشيسكي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Airbnb الأمريكية

46. "حدد ما هي السلوكيات والمعتقدات التي تقدرها كشركة، واجعل الجميع يلتزم بها. وينبغي أن تكون هذه السلوكيات والمعتقدات أساسية في صميم شركتك لدرجة أنك لا تفكر فيها حتى كثقافة."

--بريتاني فورسيث نائب الرئيس الأمريكي لـ

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في شوبيفاي

47. إذا كنت لا تستطيع وصف ما تقوم به كعملية، فأنت لا تعرف ما تقوم به."

-W. إدواردز ديمنج مهندس وإحصائي وأستاذ جامعي أمريكي

48. "إن قدرة المنظمة على التعلم، وترجمة هذا التعلم إلى عمل سريع، هي الميزة التنافسية القصوى."

-جاك ويلش الرئيس التنفيذي الأمريكي السابق لشركة جنرال إلكتريك

اقتباسات عن المثابرة في العمل الجماعي

تمر علينا جميعًا تلك الأيام التي نرغب فيها في الهروب إلى جزيرة يونانية وغناء نشيد الصيف، "الملكة الراقصة"، مع أفضل أصدقائنا. ولكن ما لم تكن هذه خطة واقعية للهروب، فما الذي يمكنك فعله غير ذلك لتبقى متحمسًا؟

قد يبدو من البديهي أن تنعزل عن العالم وتختلي بنفسك، لكن ذلك لن يسكت صوت الناقد في رأسك. لذا، بدلاً من ذلك، تحدث إلى أحد أعضاء الفريق أو كن في مكان عام للحصول على دفعة من السعادة. بعد ذلك، عندما تتحكم في طاقتك وتركز على الأفكار الإيجابية، ستجد تلك الرغبة الشديدة في السعي وراء أهدافك!

إليك ما يقوله بعض المنتصرين المخلصين حقًا عن المثابرة:

49. "الممارسة ليست الشيء الذي تفعله بمجرد أن تصبح جيدًا. بل الشيء الذي تفعله هو الذي يجعلك جيداً."

-مالكولم جلادويل الصحفي والمؤلف والمتحدث العام الكندي

50. "لا شيء مستحيل، الكلمة نفسها تقول "أنا ممكن"!"

-أودري هيبورن إنسانة وممثلة بريطانية

51. "لطالما فعلت شيئًا لم أكن مستعدًا للقيام به. أعتقد أن هذه هي الطريقة التي تنمو بها. عندما تمر عليك تلك اللحظة التي تقول فيها 'واو، لست متأكدًا حقًا من قدرتي على القيام بذلك،' وتمرين بتلك اللحظات، عندها تحققين إنجازًا"

-ماريسا ماير رئيسة تنفيذية أمريكية سابقة لشركة Yahoo

52. "يمكنك ويجب عليك أن تضع حدودك الخاصة وأن تعبر عنها بوضوح. وهذا يتطلب شجاعة، ولكنه أيضًا أمر محرر وممكِّن وغالبًا ما يكسبك احترامًا جديدًا."

روزاليند بروير الرئيس التنفيذي الأمريكي لوالجرينز بوتس ألاينس

"الحظ يعني أنني لم أفعل شيئًا. الحظ يعني أن شيئًا ما أُعطي لي. الحظ يعني أنني حصلت على شيء لم أكسبه ولم أعمل بجد من أجله. عزيزي القارئ الكريم، أتمنى ألا تكون محظوظًا أبدًا. أنا لست محظوظاً. أتعلم ما أنا محظوظ؟ أنا ذكية، وموهوبة، وأستغل الفرص التي تأتي في طريقي، وأعمل بجد واجتهاد. لا تدعوني محظوظة. قولي عني محظوظة."

شوندا ريمز مؤلفة كتاب عام من نعم: كيف ترقصين وتقفين تحت أشعة الشمس وتكونين شخصيتك الخاصة

رصيد الصورة: جيمس وايت عبر شوندالاند 54. "لا يمكن للإنسان أن يكتشف محيطات جديدة ما لم تكن لديه الشجاعة الكافية لإغفال الشاطئ."

-أندريه جيد المؤلف الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الأدب

55. "إن الأشياء الصعبة توضع في طريقنا، ليس لإيقافنا، بل لاستدعاء شجاعتنا وقوتنا"

-غير معروف

56. "ربما، إذا وضعت عدم إيمانك جانبًا، وشمرت عن ساعديك، وخاطرت، وخضت بعض المخاطر، وواصلت حياتك بالكامل، ستستيقظ يومًا ما وتدرك أنك تعيش حياة كنت تغار منها."

جن سينسيرو مؤلفة أمريكية ومدربة نجاح

57. "من لم يتغلب كل يوم على بعض المخاوف لم يتعلم سر الحياة."

-رالف والدو إمرسون فيلسوف وشاعر أمريكي

58. "إذا كان ما تفعله لا ينقلك نحو أهدافك الشخصية، فهو يبعدك عن أهدافك الشخصية."

-براين تريسي متحدث تحفيزي كندي

59. "لا ترقص حول محيط الشخص الذي تريد أن تكونه. بل انغمس فيه بعمق وبشكل كامل."

جابرييل بيرنشتاين مؤلفة أمريكية ومتحدثة تحفيزية

60. "احكم على نجاحك من خلال ما كان عليك أن تتخلى عنه من أجل الحصول عليه."

دالاي لاما الزعيم الروحي الأعلى للتبت

61. "لا تخافوا مما لا تعرفونه. فقد يكون ذلك أعظم نقاط قوتك ويضمن لك القيام بالأشياء بشكل مختلف عن الآخرين."

سارة بلاكلي المؤسسة الأمريكية والرئيسة التنفيذية لشركة سبانكس

"نادرًا ما تُقدم لك الفرص بطريقة مثالية. في صندوق صغير جميل مع قوس أصفر في الأعلى. "تفضلي، افتحيه، إنه مثالي. ستحبينها الفرص - الفرص الجيدة - فوضوية ومربكة ويصعب التعرف عليها. إنها محفوفة بالمخاطر. إنها تتحداك."

Susan Wojcicki الرئيس التنفيذي ل Youtube

رصيد الصورة: بريتانيكا 63. "لا تتخلى عن محاولة فعل ما تريد فعله حقًا. فحيثما يوجد الحب والإلهام، لا أعتقد أنه يمكنك أن تخطئ."

-إيلا فيتزجيرالد _مغنية جاز أمريكية

64. "غالبًا ما يحقق النجاح أولئك الذين لا يعرفون أن الفشل أمر لا مفر منه."

-كوكو شانيل مصممة أزياء وسيدة أعمال فرنسية

65. "إذا كنت تريد حقًا أن تفعل شيئًا، فستجد طريقة. وإذا لم تفعل، ستجد عذراً."

-جيم رون رائد أعمال ومؤلف أمريكي

66. "التغيير الحقيقي، التغيير الدائم، يحدث خطوة بخطوة."

روث بادر جينسبيرغ قاضية أمريكية مساعدة سابقة في المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية

"لقد كنت مرعوبة تمامًا في كل لحظة من حياتي - ولم أدع ذلك يمنعني أبدًا من القيام بأي شيء أردت القيام به."

جورجيا أوكيفي الرائدة الفنية في حركة الحداثة الأمريكية

رصيد الصورة: متحف جورجيا أوكيفي 68. "يتحدث الناس عن الثقة بالنفس دون التطرق إلى العمل الجاد. وهذا خطأ."

-ميندي كالينج كاتبة سيناريو ومنتجة ومؤلفة وكاتبة أمريكية

69. "إن تغلب الناس على الصعاب هو في الواقع جزء مهم حقًا من الإنسانية، ولا أعتقد أننا لا نحتفل بذلك بالقدر الذي يجب أن نحتفل به"

-تايكا وايتيتيتي صانع أفلام وممثل نيوزيلندي

70. "قد تواجه العديد من الهزائم، ولكن يجب ألا تنهزم. في الواقع، قد يكون من الضروري أن تواجه الهزائم، حتى تتمكن من معرفة من أنت، وما الذي يمكنك النهوض منه، وكيف يمكنك الخروج منه."

-مايا أنجيلو شاعرة أمريكية، وكاتبة مذكرات، وناشطة في مجال الحقوق المدنية

71. "النجاح هو مجموع جهود صغيرة - تتكرر يومًا بعد يوم"

روبرت كولير المؤلف الأمريكي للمساعدة الذاتية

72. "أنت لا تستسلم أبدًا. أنت تقوم بالمهمة بأفضل ما لديك من قدراتك وما بعدها."

-ديبي رينولدز الممثلة والمغنية وسيدة الأعمال الأمريكية

73. "المثابرة هي أن تفشل 19 مرة وتنجح في المرة العشرين."

السيدة جولي أندروز DBE الممثلة والمغنية والمؤلفة الإنجليزية

74. "حدد النجاح وفقًا لشروطك الخاصة، وحقق النجاح وفقًا لقواعدك الخاصة، وابني حياة تفخر بعيشها."

-آن سويني رئيسة مشاركة أمريكية سابقة لشبكات ديزني الإعلامية

"لا تدع أحدًا يسلبك خيالك أو إبداعك أو فضولك. إنه مكانك في العالم؛ إنها حياتك. انطلق وافعل كل ما بوسعك بها، واجعلها الحياة التي تريد أن تعيشها."

ماي جيميسون مهندسة وطبيبة أمريكية ورائدة فضاء سابقة في وكالة ناسا رصيد الصورة: womenshistory.org 76. "لكي تنجح في الحياة، أنت بحاجة إلى ثلاثة أشياء: عظمة التمني، والعمود الفقري، وعظمة الضحك."

-ريبا ماكنتاير مغنية وممثلة وسيدة أعمال أمريكية

77. "قد تكون الشخص الوحيد الذي يؤمن بك، ولكن هذا يكفي. يتطلب الأمر نجمة واحدة فقط لاختراق عالم من الظلام. لا تستسلمي أبدًا."

- ريتشل إي غودريتش كاتب أمريكي

اقتباسات العمل الجماعي عن البدء من جديد

لا يقتصر النمو الشخصي على الأفراد فقط بل على الفرق أيضاً!

في المواقف التي تسفر عن نتائج مخيبة للآمال أو محرجة، علينا أن نبذل جهدًا واعيًا لتغيير المزاج العام ومعرفة ما هو التالي. وعلى العكس من ذلك، عندما يركز المديرون على الحلول بنبرة إيجابية، يمكن للفريق أن يبدأ في إجراء تغييرات من أجل أداء أفضل في المستقبل.

فما الذي يمكننا قوله لمساعدة بعضنا البعض على التعافي من الفشل والبدء من جديد؟

78. "الفشل في الأصالة أفضل من النجاح في التقليد"

هرمان ميلفيل روائي أمريكي

79. "إذا كنت تعيش في الماضي، فهذا هو الاكتئاب، وإذا كنت تعيش في المستقبل، فهذا هو القلق. لذلك ليس لديك خيار سوى العيش في الحاضر."

-سارة سيلفرمان ممثلة كوميدية وممثلة وكاتبة أمريكية

"أريد أن أكون في الساحة. أريد أن أكون شجاعة في حياتي. وعندما نختار أن نكون شجعانًا بشكل كبير، فإننا نشترك في أن نتعرض للركل. يمكننا أن نختار الشجاعة أو يمكننا أن نختار الراحة، لكن لا يمكننا الحصول على كليهما. ليس في نفس الوقت."

بريني براون باحثة ومؤلفة

رصيد الصورة: brenebrown.com 81. "الشخص الذي لا يستطيع التعامل مع الانتكاسات لن يستطيع التعامل مع الانتصارات أيضًا."

- أورين وودوارد مؤلف أمريكي

82. "كل خطأ يعلمك شيئًا جديدًا عن نفسك. تذكر أنه لا يوجد فشل إلا في عدم المحاولة.

-كريس برادفورد مؤلف وفنان عسكري بريطاني

83. "لطالما تعاملت مع الأمور بجوع وخوف كافٍ. الكثير من الثقة بالنفس، كما تعلم، ولكن ما يكفي من الخوف فقط للعمل بجدية إضافية. الخوف المشلول لا يفعل شيئًا، ولكن هذا النوع من الخوف الذي يجعلك متوترًا بما يكفي لتكون واعيًا ومركزًا حقًا؟ أحب هذا النوع من الخوف."

-كوين لطيفة مغنية راب وممثلة ومغنية أمريكية

"ما الذي تحب أن تفعله لدرجة أن كلمات الفشل والنجاح تصبح غير ذات صلة بالموضوع بشكل أساسي؟

إليزابيث جيلبرت _مؤلفة كتاب "السحر الكبير: الحياة الإبداعية فيما وراء الخوف

رصيد الصورة: تيموثي غرينفيلد ساندرز عبر كوزموبوليتان 85. "إن أوجه التشابه بيننا تقودنا إلى أرضية مشتركة؛ واختلافاتنا تسمح لنا بأن نكون مفتونين ببعضنا البعض"

-توم روبينز روائي أمريكي

86. "في العالم الحقيقي، أذكى الناس هم الأشخاص الذين يرتكبون الأخطاء ويتعلمون. في المدرسة، أذكى الناس لا يرتكبون الأخطاء."

-روبرت كيوساكي رجل أعمال ومؤلف أمريكي

87. "الفشل جزء أساسي من النجاح. ففي كل مرة تفشل فيها وتنهض، فإنك تتدرب على المثابرة التي هي مفتاح الحياة. تأتي قوتك في قدرتك على التعافي."

-ميشيل أوباما محامية ومؤلفة أمريكية والسيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة الأمريكية

88. "حياتنا عبارة عن قصص نكتبها ونخرجها ونؤدي فيها دور البطولة. بعض فصولها سعيدة، وبعضها الآخر يحمل دروساً نتعلم منها، ولكننا نمتلك دائماً القدرة على أن نكون أبطال مغامراتنا الخاصة."

-جويل سبيرانزا مؤلف أمريكي

اقتباسات من العمل الجماعي عن الثقة

"هل أنت متأكد من أنك تعرف ما الذي تتحدث عنه؟ هذا هو الصوت الداخلي الناقد في رؤوسنا الذي يحاول زعزعة ثقتنا بأنفسنا في أكثر الأوقات غير الملائمة - مشروع مهم محادثة أو اجتماع فردي مع مديرنا. إذا سمحنا لصوتنا الداخلي الناقد أن يخبرنا بأننا لسنا أذكياء أو قادرين بما فيه الكفاية، فلن نثق في حكمنا على الأمور واتخاذ قرارات جيدة.

يمكن أن تأتي دفعة يومية من الثقة من خلال الاستماع إلى بودكاست (مثل عندما ينقر البودكاست )، أو أخذ بعض الدورات التدريبية، أو التحدث إلى أحد أعضاء الفريق الإيجابيين. في هذه الأثناء، إليك بعض الاقتباسات الملهمة عن الثقة في الفريق لتستمتع بها:

89. "كن خائفًا، ولكن افعلها على أي حال. المهم هو العمل. ليس عليك الانتظار حتى تكون واثقًا. فقط افعلها، وفي النهاية ستتبعها الثقة."

-كاري فيشر ممثلة وكاتبة أمريكية

"إن حصولي على فرصة التعلم من الآخرين هو امتياز أنا ممتنة له حقًا. أحب استيعاب كل ما يقوله لي المدربون/الموجهون. إذا كانت لدي نصيحة واحدة لكم اليوم، فهي أن تكونوا مدربين."

بيثاني هاميلتون راكبة أمواج محترفة ومؤلفة

رصيد الصورة: bethanyhamilton.com 91. "غالبًا ما يبدأ قلب التفوق الإنساني في الخفقان عندما تكتشف سعيًا يستغرقك أو يحررك أو يتحداك أو يمنحك إحساسًا بالمعنى أو الفرح أو الشغف."

-تيري أورليك، دكتوراه مؤلف أمريكي ومتحدث تحفيزي

92. "لا تنتظر حتى يصبح كل شيء على ما يرام. لن يكون الأمر مثاليًا أبدًا. ستكون هناك دائمًا تحديات وعقبات وظروف أقل من مثالية. وماذا في ذلك؟ ابدأ الآن. مع كل خطوة تخطوها، ستصبح أقوى وأقوى، وستزداد مهارتك أكثر فأكثر، وستزداد ثقتك بنفسك أكثر فأكثر، وستصبح أكثر نجاحًا."

-مارك فيكتور هانسن متحدث تحفيزي ومدرب ومؤلف أمريكي

93. "ما تفعله يحدث فرقًا، وعليك أن تقرر نوع الفرق الذي تريد إحداثه."

السيدة جين جودال DBE عالمة الرئيسيات والأنثروبولوجيا الإنجليزية

94. "التعليم الرسمي سيجعلك تكسب رزقك؛ أما التعليم الذاتي فسيجعلك تدرّ ثروة."

-جيم رون رائد أعمال ومؤلف ومتحدث تحفيزي أمريكي

"الفوز أمر رائع بالتأكيد، ولكن إذا كنت ستحقق شيئًا ما في الحياة حقًا، فإن السر يكمن في تعلم كيفية الخسارة. لا أحد لا يهزم طوال الوقت. إذا استطعت النهوض بعد هزيمة ساحقة، والاستمرار في الفوز مرة أخرى، فستصبح بطلاً يوماً ما."

ويلما رودولف _بطلة أولمبية حاملة الرقم القياسي العالمي في سباقات المضمار والميدان

رصيد الصورة: visitclarksvilletn.com 96. "القليل من الثقة، وأنت غير قادر على التصرف. ثقة أكثر من اللازم وأنت غير قادر على السماع."

-جون مايدا مسؤول تنفيذي ومصمم وتقني أمريكي

اقتباسات من العمل الجماعي عن اللحظات الجديرة بالاحتفال

هل تعرف ذلك الشعور بالانتصار بعد أن ينجز فريقك آخر مهمة في المشروع؟ حيث يجتمع الجميع في غرفة الاجتماعات للاحتفال، وأنت تنظر بعينين واسعتين إلى الموهبة والفكاهة والعمل الجماعي الذي تطلبه الوصول إلى خط النهاية؟ تفكر في نفسك بفخر، "لقد فعلناها مرة أخرى." 🤩

الواقع بالنسبة لمعظم الفرق هو أنه لا يوجد وقت كافٍ للتوقف والالتقاء والاحتفال كمجموعة. دائمًا هناك مشروع آخر للبدء فيه. ولكن إذا لم نأخذ الوقت الكافي للاعتراف بجهود فريقنا والخروج من الروتين العادي، فإننا نفوّت فرص رفع الروح المعنوية والسماح للفريق بإعادة شحن طاقاته. لذا، إليك اقتباسات تحفيزية من مفكرين أكثر ذكاءً حول اللحظات الجديرة بالاحتفال:

97. "لقد وجدت أن المكاسب الصغيرة، والمشاريع الصغيرة، والاختلافات الصغيرة غالبًا ما تحدث فروقًا كبيرة."

روزابيث موس كانتر، دكتوراه أستاذة إدارة الأعمال في كلية هارفارد للأعمال

98. "احتفل بنجاحاتك. ابحث عن بعض الفكاهة في إخفاقاتك."

-سام والتون المؤسس الأمريكي لوال مارت ونادي سام

99. "لا تحاول أن تستعجل التقدم. تذكر أن الخطوة إلى الأمام، مهما كانت صغيرة، هي خطوة في الاتجاه الصحيح. استمر في الإيمان."

كارا غوتشر عدّاءة مسافات طويلة أمريكية

100. "الانتصار العظيم، الذي يبدو بسيطًا للغاية اليوم، كان نتيجة لسلسلة من الانتصارات الصغيرة التي مرت دون أن يلاحظها أحد."

باولو كويلو شاعر غنائي وروائي برازيلي

101. "أحتاج إلى الاحتفال بالحياة لأنني في وضع جيد، فأنا أعمل بجد، وأنا سعيد بما أنا عليه وسعيد بما أقوم به من أجل لقمة العيش، وأحيانًا أركز وأغرق نفسي كثيرًا في النزالات والتحسن، وأحتاج فقط إلى التمهل والاستمتاع بالحياة والاستمتاع بالتدريب."

-دوستين بورييه فنان قتال مختلط أمريكي محترف وفاعل خير

"الأشياء الصغيرة التي تبدو تافهة عند القيام بها، ولكن عند تجميعها مع مرور الوقت تسفر عن نتائج كبيرة جدًا. يمكنك تسميتها "الفضائل الصغيرة" أو "عادات النجاح" أنا أسميها انضباطًا يوميًا بسيطًا. إجراءات إنتاجية بسيطة، تتكرر باستمرار مع مرور الوقت. وهذا باختصار هو باختصار "الحافة الصغيرة"

جيف أولسون مؤلف كتاب الحافة الطفيفة

رصيد الصورة: رائد أعمال

اقتباسات العمل الجماعي عن الإنتاجية

103. "بمفردنا يمكننا أن نفعل القليل جداً؛ ومعاً يمكننا أن نفعل الكثير."

-هيلين كيلر _مؤلفة وناشطة

104. "العمل الجماعي يجعل الحلم ينجح."

- بانج جاي موسيقي

105. "لن تكون أبدًا الشخص الذي يمكنك أن تكونه إذا تم إخراج الضغط والتوتر والانضباط من حياتك."

جيمس ج. بيلكي المؤلف

إذا كنت تبحث عن كتابك القادم لنادي القراءة في مكان العمل، فأسرع إلى بارنز آند نوبل الآن واحصل على كتاب جيف أولسون الحافة الطفيفة! قريب وعزيز على رئيسنا التنفيذي في القلب، هذا هو الكتاب المفضل لمناقشته خلال الأشهر القليلة الأولى للموظف الجديد في ClickUp.

عادةً ما أشعر بالحرج عندما أدخل غرف اجتماعات Zoom في وقت مبكر جدًا. لدرجة أنني أحرص على الدخول قبل دقيقة واحدة من الموعد المحدد للاجتماع. لكن ذلك الصباح كان مختلفاً لأنني كنت قد أمضيت سبعة أسابيع في مسيرتي المهنية في ClickUp، ولم أكن أريد أن تكون كل الأنظار على مربع الخجل الصغير الخاص بي. وكان أربعة من الأشخاص الثمانية في زملائي الثمانية في مجموعتي التأهيلية يشعرون بنفس الشعور، ولذلك أجرينا محادثة قبل الدردشة حول الحافة الطفيفة. وكان أكثر ما أدهشني في تلك المحادثة هو مدى _سعادة الجميع بالحديث عن القيم الأساسية لـ ClickUp وأهدافها وأشخاصها . لقد شاركنا مدى أهمية اتخاذ خطوات صغيرة ومتسقة كل يوم في نمو شركتنا و ClickUp.

وجهات نظرنا حول ثقافة مكان العمل ليست بعيدة عما يبحث عنه الباحثون عن عمل والموظفون الحاليون في المؤسسة. إذا كنت تبحث عن نصائح تتجاوز الاقتباسات التحفيزية لبناء فريق عمل، فهذا لك! 🤝

مكافأة:_ أفلام للعمل الجماعي

أفضل 5 نصائح لبناء عمل جماعي فعال ## أفضل 5 نصائح لبناء عمل جماعي فعال

تقديم نظام تقدير الأقران لبعضهم البعض

إنها تجربة تعليمية لجميع المشاركين عندما تختلط الأصوات معًا لحل المشاكل بشكل خلاق. أنت تبني على نقاط قوة وضعف بعضكم البعض لمساعدة بعضكم البعض على النمو والتعلم بشكل أسرع. بدءًا من المساعدة في مكالمة مبيعات أو أن تكون شريكًا فكريًا في مبادرة جديدة، فإن أي ظرف يخرج فيه شخص ما عن طريقه هو مثال على العمل الجماعي ويجب أن يكون موضع تقدير!

🌱 كيف تبدأ

إذا كنت تبحث عن نظام ممتاز لتقدير الأقران، فنحن نستخدم برنامجًا يسمى كارما الذي يتكامل مع حسابات Slack الخاصة بنا. عندما يُظهر أحد أعضاء الفريق إحدى قيمنا الأساسية، نرسل له نقاط كارما التي تتحول إلى مكافآت مقابل هدايا أو اشتراكات للمساعدة في مكان العمل والإنتاجية الشخصية!

أنا أستمتع بـ Karma لأنه لا توجد عملية مراجعة من 10 خطوات لإعطاء صرخة سريعة وذات مغزى لأحد أعضاء الفريق. بدلاً من ذلك، يمكنني إرسال نقاط كارما مباشرةً بعد أن يساعدني شخص ما في مهمة ما أو يعلمني شيئاً جديداً مثل ذاكرة التخزين المؤقت. (وهو يشبه المكان الذي يحتفظ فيه متصفح الويب بالعناصر التي تم تنزيلها على القرص الصلب، مما يؤدي إلى إبطاء التجربة أثناء زيارة المواقع وزيادة كمية شاي البابونج الساخن الذي أحتاجه لأبقى هادئًا)

المكافأة - إنها أيضًا دفعة من المشاعر الجيدة عندما أقرأ عن أعضاء طاقم ClickUp الآخرين الذين يكافأون بالكرمة على عملهم الشاق. ⭐️

مشاركة المعرفة الجماعية

هل ترددت في مشاركة ما تعرفه مع أعضاء فريقك من قبل؟ قد يشعرك التردد في مشاركة الحقائق والآراء التي اكتسبتها خلال مسيرتك المهنية وكأنك تهيئ نفسك للخداع أو الاستبدال. ولكن هل تعلم أن حجب المعلومات عن العمل يضر في الواقع بإنتاجية الفريق و يكلف الشركات أموالاً ? يجب أن يمر أعضاء فريقنا من خلالنا للاستفادة من خبراتنا وهو أمر غير فعال ويضيع الوقت. ناهيك عن أنه عندما يذهب أحدهم في إجازة أو يغادر الشركة، فإن تلك المعرفة تذهب معه. 📭

🌱 كيفية البدء

لا يمكن الوصول إلى الموظفين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لكن مستندات ClickUp Docs متاحة! من خلال إضفاء الطابع الرسمي على المعلومات في مكان واحد، يقل احتمال فقدان فريقك للخبرات والمعارف المفيدة.

يجب على كل من يشغل منصباً قيادياً أن يقوم بدوره في مشاركة المعرفة وتشجيع بقية أعضاء المؤسسة على المشاركة في الإنشاء. أينما يعمل شخص ما (في المكتب أو عن بُعد)، فهو بحاجة إلى الوصول إلى المعلومات دون قيود الموقع أو الإذن. نحن لا نريد أن نسأل جيمي أثناء قيامه بالانزلاق بالحبل في كوستاريكا مع مدرب رائع عن مكان العثور على ملف PDF الخاص بسياسات الشركة.

👉 احصل على بداية سريعة في مستنداتك مع قالب دليل الموظف واجعلها خاصة بك!

ارفع المعنويات مع حيوانات زووم الأليفة وقوائم تشغيل موسيقى التسعينيات والأخبار الجيدة

من الشائع أن تشعر بالانفصال عن مكان العمل، خاصةً بالنسبة لأعضاء الفريق عن بُعد أو الفريق المختلط. نحن بحاجة إلى الدعم الاجتماعي من خلال حيوانات زووم الأليفة، والألحان الموصى بها لضبط نغمة بيئة عملنا، والأخبار الإيجابية لتحسين صحتنا النفسية. فالفرق الفعالة لا تعمل معًا فحسب، بل تهتم أيضًا بحياة بعضها البعض خارج المكتب. ثق بي، نحن نريد دائماً مشاركة الدراما التي حدثت في حديقة الكلاب.

🌱 كيف نبدأ

افتح خطوط تواصل ممتعة باستخدام أداة مثل Slack وأنشئ قنوات قائمة على الاهتمامات ليتمكن الجميع من المشاركة فيها بشكل عرضي. إليك بعض الأفكار للبدء:

#ماذا على نتفليكس

#أصدقاء الفراء

#صالة الآباء والأمهات

#wfh-life

#نادي الكوميديا

👉 اقرأ هذا الدليل على أفضل عمليات تكامل Slack !

استثمر في برامج قوية لإدارة المشاريع والتدريب عليها

بغض النظر عن الموقع أو الحجم أو الصناعة، تقوم جميع الشركات بتنفيذ المشاريع. لا يمكن المبالغة في التأكيد على أن البرامج القوية لإدارة المشاريع تجعل من الممكن للفرق التركيز بشكل أكبر على التسليمات وأقل على العمل الإداري. يعتمد العمل الجماعي الفعال بشكل كبير على التواصل والتعاون في الوقت والمكان المناسبين.

📮ClickUp Insight: يستخدم 8% فقط من العاملين أدوات إدارة المشاريع لتتبع عناصر العمل.

وفقًا لـ بحث أجراه ClickUp ، فإن حوالي 92% من العاملين معرضون لخطر فقدان القرارات المهمة بسبب تشتت المعلومات عبر منصات متعددة غير متصلة. لمنع التنقل غير الضروري بين المنصات وتبديل السياق غير الضروري، جرّب ClickUp ، تطبيق كل شيء للعمل.

🌱 كيفية البدء

شيء آخر يجب مراعاته عند اختيار برنامج إدارة المشاريع هو التدريب وتمكين النظام الجديد. إذا كنت ترغب في بدء تشغيل أداة إدارة المشاريع بنجاح، فإليك ما ستحتاج إليه:

أنشئ قائمة مرجعية "لاعتماد البرمجيات" مع أفكار الفريق وملاحظاته الصادقة حول نقاط الألم الرئيسية التي يجب أن يحلها البرنامج الجديد

مع أفكار الفريق وملاحظاته الصادقة حول نقاط الألم الرئيسية التي يجب أن يحلها البرنامج الجديد العثور على سفراء للفريق للانضمام إلى الفريق في وقت مبكر من مرحلة التوريد لاختبار وتدريب وتحفيز بقية أعضاء الفريق بعد طرح البرنامج

للانضمام إلى الفريق في وقت مبكر من مرحلة التوريد لاختبار وتدريب وتحفيز بقية أعضاء الفريق بعد طرح البرنامج التواصل مع بائع البرمجيات لمناقشة أي موارد لحالات الاستخدام التي يمكن أن تساعد في جعل عملية الانتقال سلسة وبسيطة

إلى جميع المنسقين الرسميين وغير الرسميين في مرحلة الإعداد و المديرين الذين يبذلون أقصى ما في وسعهم من أجل الموظفين الجدد فإنك تستحق جائزة الأوسكار لـ "أفضل دعم ومساندة من الموارد البشرية" 🏆

استمتع، وابتهج، وكن على طبيعتك

"استمتع، ابحث عن الفرح، كن أنت" هي واحدة من القيم الأساسية ل ClickUp تلخص تمامًا أساس العمل الجماعي.

عندما تكون أدمغتنا مثقلة بالمهام والمواعيد النهائية، قد يكون من السهل شطب المتعة في مكان العمل. ومع ذلك، فإن الاستمتاع وإيجاد المتعة في ما نقوم به ومع من نعمل معهم يفعل الكثير من أجل العمل الجماعي الفعال! إنه جهد واعٍ لبناء ثقافة الثقة والحماس. 🤗

حسنًا يا صديقي، لقد كان من دواعي سروري أن أشاركك أفضل الاقتباسات والنصائح للعمل الجماعي الفعال! لمزيد من النصائح والاتجاهات المتعلقة بالعمل وإدارة المشاريع، اشترك في النشرة الإخبارية لـ ClickUp's WriteClick ! نخب أفضل موسم لفريقك حتى الآن. 🥂