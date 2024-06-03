أفضل 10 بدائل لـ BombBomb لمراسلة الفيديو في 2025

أدى ظهور العمل عن بُعد والاتصالات الرقمية إلى زيادة الحاجة إلى التفاعل التفاعلي والشخصي. وقد أصبحت منصات رسائل الفيديو مثل BombBomb أدوات قيّمة تتيح للمستخدمين إضافة لمسة إنسانية إلى رسائل البريد الإلكتروني والعروض التقديمية.
ومع ذلك، مع نمو السوق، تقدم العديد من بدائل BombBomb مجموعة متنوعة من الميزات والوظائف.
يسرد هذا الدليل أفضل 10 بدائل لـ BombBomb في عام 2024 وميزاتها الرئيسية وقيودها وأسعارها ومراجعات المستخدمين.
نأمل أن يساعدك ذلك في العثور على ما يناسب احتياجاتك من رسائل الفيديو.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل BombBomb؟
يعتمد اختيار المنصة المناسبة على احتياجاتك الخاصة وميزانيتك. فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها:
- التسجيل والتحرير: تأكد من أن المنصة توفر مجموعة قوية من الميزات مثل تسجيل الشاشة وكاميرا الويب بالإضافة إلى أدوات التحرير الأساسية
- المشاركة والتتبع: اختر بديلاً يتيح لك مشاركة مقاطع الفيديو عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي أو تضمينها على موقعك الإلكتروني. ابحث عن ميزات تحليلية إضافية لمساعدتك في تتبع المشاركة
- الأمان والامتثال: اختر منصة تحتوي على تخزين آمن للفيديو وتوفر ميزات ضرورية لمتطلبات الامتثال في مجال عملك
- عمليات التكامل: تحقق مما إذا كانت المنصة يمكن أن تتكامل مع أدواتك الحالية وسير العمل لديك، بما في ذلك إدارة علاقات العملاء أو التسويق عبر البريد الإلكتروني أو برامج إدارة المشاريع، لضمان الانتقال السلس والتوافق مع منصتك الحالية
- سهولة الاستخدام: اختر منصة سهلة الاستخدام وبديهية لمنشئي المحتوى والمشاهدين. تحقق مما إذا كانت تتيح لك أيضًا إنشاء مقاطع فيديو بدون تدريب مكثف
من خلال تقييم هذه الميزات بدقة، يمكنك اختيار بديل BombBomb الأنسب الذي يلبي جميع متطلبات الفيديو والتسجيل الخاصة بك.
أفضل 10 بدائل BombBomb لاستخدامها في عام 2024
مع وضع العوامل المذكورة أعلاه في الاعتبار، دعنا نستكشف أفضل 10 بدائل لـ BombBomb يمكنك استخدامها في عام 2024:
1. ClickUp
إنشاء مقاطع فيديو ومشاركتها ونسخها والتعليق عليها وتحويلها إلى مهام باستخدام ClickUp Clips
ClickUp عبارة عن مجموعة قوية لإدارة المشاريع مع أداة مدمجة لتسجيل الفيديو وتسجيل الشاشة - كليب. تتيح لك هذه الميزة تسجيل مقاطع فيديو قصيرة مباشرةً داخل المنصة.
ميزة مثيرة لـ كليك أب كليب هو تكامله مع الذكاء الاصطناعي، والذي يقوم تلقائيًا بنسخ رسائل الفيديو الخاصة بك لزيادة إمكانية الوصول إليها.
إليك السبب في أن Clips بديل قوي لـ BombBomb:
- نظرًا لأن Clips جزء من ClickUp، فلن تحتاج إلى التبديل بين أدوات مختلفة للتسجيل ومشاركة الشاشات ومقاطع الفيديو. كل شيء يمكن الوصول إليه ضمن سير عملك الحالي
- تضمين المقاطع في المهام أو التعليقات أو المستندات، مما يجعلها متاحة بسهولة للمتعاونين في السياق
- ClickUp Brain ينسخ المقاطع تلقائيًا، مما يجعلها قابلة للبحث ويوفر سياقًا إضافيًا للمشاهدين
- التعليق المباشر على لحظات محددة داخل مقطع، مما يتيح المناقشة والتعليقات حول التسجيل
إدارة ClickUp Clips في مركز المقاطع المركزي
أفضل ميزات ClickUp ClickUp
- انقر فوق الطوابع الزمنية للتنقل بين مقاطع الفيديو ونسخ المقتطفات لاستخدامها أينما تريد
- مشاركة المقاطع مع أي شخص باستخدام رابط عام أو ملف فيديو
- ضمان جودة صوت وفيديو بمستوى احترافي
- تسجيل بدون حدود زمنية أو علامات مائية على تسجيلات الشاشة الخاصة بك
- قم بإدارة جميع مقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية في مكان واحد باستخدام Clips Hub
تخلص من خيوط التعليقات التي لا نهاية لها والارتباك من خلال تسجيل مقطع فيديو ومشاركة أفكارك بوضوح مع ClickUp Clips
قيود ClickUp ClickUp
- يلاحظ بعض المستخدمين الجدد وجود منحنى تعليمي حاد
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات/مستخدم شهريًا
- للشركات: 12 دولار/مستخدم شهرياً
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp Brain متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
2. لوم
عبر لوم يمكن أن يكون Loom أفضل من BombBomb إذا كنت تعطي الأولوية لتجربة مجانية وسهلة الاستخدام بجودة عالية تسجيل الشاشة الأدوات.
في حين أن العديد من بدائل تلوح في الأفق لعام 2024 لإنشاء محتوى فيديو مقنع، فقد احتفظت بشعبيتها بين قاعدة عريضة من المستخدمين.
يمكنك التقاط الشاشة والكاميرا في نفس الوقت واستخدام أدوات التحرير الأساسية لقص مقاطع الفيديو. يوفر Loom أيضًا مشاركة الفيديو بسهولة من خلال روابط فيديو فريدة يمكن تضمينها على مواقع الويب أو استخدامها في رسائل البريد الإلكتروني.
Loom أفضل الميزات
- التقاط الشاشة والصوت على نظامي MacOS وويندوز وكروم
- إجراء تعديلات سريعة في المتصفح أو تطبيق الجوال
- استخدام أدوات الرسم للتعليقات التوضيحية والتركيز
قيود النول
- مواطن الخلل المتكررة في وظيفة التحرير
- مشكلات متكررة في التشغيل
تسعير نول
- المبتدئين: مجاناً
- الشركة 15 دولارًا أمريكيًا/مؤسس شهريًا
- المؤسسات: تسعير مخصص
لوم التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 1800 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 420 تقييم)
3. فيديارد
عبر فيديارد يقدم Vidyard منصة أكثر شمولاً لإدارة الفيديو مع التحليلات والتحرير وميزات المشاركة المتقدمة مقارنةً بتركيز BombBomb على أدوات مراسلة الفيديو البسيطة فقط.
مثل العديد من بدائل Vidyard و BombBomb يوفر أدوات تحرير فيديو متقدمة، وتحليلات لتتبع التفاعل، وميزات مصممة لإنشاء عروض توضيحية مقنعة للمنتجات ومقاطع فيديو مخصصة للتوعية.
أفضل ميزات فيديارد
- تبسيط تخطيط الفيديو وإطلاق العنان لقدراتك الإبداعية مع منشئ البرامج النصية للذكاء الاصطناعي من Vidyard
- مركزية مقاطع الفيديو والمستندات وموارد المبيعات الأخرى في مساحة واحدة يسهل الوصول إليها
- انقل المحادثات خارج صندوق البريد الوارد مع المشاركة والتعاون المركزيين
قيود Vidyard
- يحتاج إلى خيارات تخصيص أفضل للتحميلات والخلفيات
- قد تستغرق معالجة الفيديو الكثير من الوقت عند الاقتصاص/التحرير
أسعار فيديارد
- مجاني
- محترف: 29 دولارًا شهريًا
- بالإضافة: 89 دولارًا شهريًا
- شركة: أسعار مخصصة
Vidyard التقييمات والمراجعات
- G2: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)
4. زايت
عبر زايت Zight هو بديل ل BombBomb لشرح متعمق وغير متزامن مع تسجيل الشاشة والشروح والتعليقات التوضيحية والنسخ.
يسمح لك بتضمين عناصر قابلة للنقر داخل مقاطع الفيديو، مثل الروابط واستطلاعات الرأي وعبارات الحث على اتخاذ إجراء. هذا يجعل من Zight خيارًا ممتازًا لإشراك المشاهدين وتشجيعهم على اتخاذ إجراء بعد مشاهدة رسالة الفيديو الخاصة بك.
أفضل ميزات Zight
- تسجيل شاشتك باستخدام تطبيقات Zight لسطح المكتب والجوال ومتصفح Chrome
- التقاط لقطات الشاشة والتعليق عليها ومشاركتها على الفور باستخدام أدوات التعليقات التوضيحية الخاصة بها
- إنشاء صور GIF متحركة من أي شيء على شاشتك وتزيينها بتعليقات توضيحية وملصقات
قيود Zight
- تجربة استخدام رديئة بسبب تغيرات الألوان غير الجذابة
- لا يمكن تعطيل أصوات النقر الصاخبة وغير الضرورية على كروم
تسعير Zight
- مجاني للأفراد
- محترف 9.9 دولار شهريًا على الخطة السنوية
- الفريق: 8 دولارات شهرياً على الخطة السنوية
- المؤسسات: تسعير مخصص
Zight التقييمات والمراجعات
- G2: 4.6/5 (أكثر من 1200 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 180 تقييم)
5. سكرين ريك
عبر ScreenRec يركز ScreenRec على تسجيل بسيط للشاشة وكاميرا الويب، مما يجعله خيارًا جيدًا لرسائل الفيديو السريعة مقارنةً بنهج BombBomb الذي يركز على البريد الإلكتروني.
مثل Loom، يوفر واجهة سهلة الاستخدام ومشاركة سهلة من خلال إنشاء رابط مخصص. يتميز ScreenRec أيضًا ببعض الميزات الفريدة، مثل أدوات الرسم للتعليق التوضيحي.
ScreenRec أفضل الميزات
- التقط شاشتك بنقرة واحدة، وقم بالتعليق على لقطات الشاشة ومشاركتها على الفور
- تسجيل مقاطع الفيديو التدريبية الداخلية ومشاركتها بشكل خاص
- انشر مقاطع الفيديو على الويب واستخدم التحليلات لمعرفة من شاهد مقاطع الفيديو الخاصة بك ومتى ومدة مشاهدتها
قيود ScreenRec
- لا يوجد خيار لتحرير مقاطع الفيديو
- واجهة مستخدم قديمة وشريط أدوات التعليقات التوضيحية
تسعير #### تسعير ScreenRec
- مجاني
- محترف: 8.32 دولار في الشهر
- قسط: 81.66 دولار/شهرياً
ScreenRec التقييمات والمراجعات
- G2: 4.8/5 (تقييمات غير كافية)
- Capterra: 5/5 (مراجعات غير كافية)
6. ويستيا
عبر ويستيا إذا كنت تريد التركيز على استراتيجية محتوى الفيديو على شبكة الإنترنت، فإن Wistia تتفوق في أدوات استضافة الفيديو وتكامل الموقع الإلكتروني، مما يجعله بديلاً قوياً لـ BombBomb. وهو مصمم بشكل أساسي للشركات التي تتطلع إلى عرض محتوى فيديو عالي الجودة على مواقعها الإلكترونية وموادها التسويقية.
ويستيا سوببوكس امتداد كروم يساعد في تسجيل كل من شاشتك وكاميرا الويب في نفس الوقت.
على الرغم من أن Wistia لا يقدم وظيفة التسجيل المباشر، إلا أنه يتفوق في توفير مشغلات فيديو آمنة وقابلة للتخصيص مع تحليلات متقدمة لتتبع تفاعل المشاهدين.
أفضل ميزات Wistia
- تسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها والتعاون بشأنها من متصفحك مباشرةً
- امنح مقاطع الفيديو الخاصة بك منزلاً من خلال المجلدات والفلاتر والعلامات التي تجعل الإدارة سهلة للغاية
- استخدم أدوات Wistia المدمجة لتحسين محركات البحث للفيديو وأدوات تحسين محركات البحثتسويق الفيديو
- قم بقياس وتحسين أداء مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام التحليلات واختبار A / B
قيود Wistia
- قد يتطلب إتقان بعض الميزات الأكثر تقدمًا، مثل تخصيص سلوك الفيديو أو إعداد عمليات التكامل، منحنى تعليمي قليلًا للمستخدمين الجدد على منصات استضافة الفيديو
تسعير Wistia
- مجاني
- الإضافة: 24 دولارًا في الشهر
- المحترف: 99 دولارًا في الشهر
- متقدم: 399 دولارًا في الشهر
- القسط: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات Wistia
- G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)
7. فيديو فرس النهر
عبر فيديو فرس النهر يقدم Hippo Video بديلاً عن BombBomb يركز على المبيعات والتسويق عبر رسائل الفيديو. فهو يعمل على تبسيط إنشاء مقاطع فيديو مخصصة للتوعية والتنبؤ من خلال ميزات مثل دعم الملقن عن بُعد وقوالب الفيديو ونماذج التقاط العملاء المحتملين.
وهو مثالي لفرق المبيعات والتسويق الذين يرغبون في الحصول على سير عمل مبسّط لرسائل الفيديو عبر البريد الإلكتروني مع أدوات لتوليد العملاء المحتملين.
أفضل ميزات #### Hippo Video
- إنشاء مقاطع فيديو مخصصة لأي سيناريو بنقرات قليلة من مجموعة كبيرة من القوالب المصممة مسبقاً
- إنشاء نصوص فيديو على الفور عن طريق إدخال المطالبات
- الحصول على دعم الصورة الرمزية لأكثر من 140 لغة عالمية
قيود فيديو هيبو
- في بعض الأحيان، تبدو المنصة أكثر توجهاً نحو الفرق، مما يترك اللاعبين المنفردين يكتشفون الأمور بأنفسهم
- واجهة مستخدم/واجهة مستخدم قديمة
تسعير Hippo Video
- مجاني
- محترف: 20 دولارًا/مستخدم شهريًا يتم احتسابها سنويًا
- الفرق: 60 دولارًا لكل مستخدم شهريًا يتم دفعها سنويًا
- المؤسسات: 80 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا يتم احتسابها سنويًا
Hippo Video التقييمات والمراجعات
- G2: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 90 تقييم)
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8. سيندسبارك
عبر يرسل بارك Sendspark هي منصة سهلة الاستخدام مصممة لإنشاء ومشاركة رسائل فيديو مخصصة.
وهي تتميز بواجهات سهلة الاستخدام وتحليلات فيديو متعمقة بسعر أقل من خطط BombBomb للميزات المماثلة. لذا، إذا كنت تعطي الأولوية للقدرة على تحمل التكاليف وسهولة الاستخدام، فإن Sendspark خيار مقنع.
أفضل ميزات Sendspark
- إنشاء مقاطع فيديو مخصصة لمشاركتها مع عملائك وعملائك المحتملين
- الدمج مع مقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا لتوسيع نطاقها
- تخصيص تجربة الفيديو تلقائيًا لكل مشاهد لجعلها شخصية وملائمة على نطاق واسع
قيود Sendspark
- وقت معالجة الفيديو الطويل
- تكرار الأخطاء الفنية على المنصة
تسعير Sendspark
- 1:1 مراسلة الفيديو: 15 دولارًا/مقعد شهريًا
- مقاطع فيديو مخصصة للذكاء الاصطناعي: 49 دولاراً/مقعد شهرياً
- باقة فيديو الفريق: 149 دولاراً/الفريق شهرياً
- توعية كبيرة الحجم: 499 دولاراً/الفريق شهرياً
Sendspark التقييمات والمراجعات
- G2: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)
9. فيميو
عبر فيميو Vimeo عبارة عن منصة استضافة فيديو شهيرة معروفة بتشغيل الفيديو عالي الجودة وعناصر التحكم في الخصوصية المتقدمة.
على الرغم من أن Vimeo ليس مصممًا خصيصًا لرسائل الفيديو، إلا أنه يسمح بتحميل الفيديو بشكل آمن، وحماية كلمة المرور، وخيارات التخصيص لتضمين مقاطع الفيديو في رسائل البريد الإلكتروني أو مواقع الويب.
إذا كان تركيزك الرئيسي ينصب على رسائل البريد الإلكتروني المخصصة للفيديو مع ميزات التسويق والمبيعات، فقد يكون BombBomb مناسبًا بشكل أفضل. ومع ذلك ، يمكن أن يكون Vimeo بديلاً جيدًا إذا كنت بحاجة إلى منصة استضافة فيديو أكثر تنوعًا مع ميزات إدارة قوية.
أفضل ميزات Vimeo
- استخدام محرك ذكاء اصطناعي قوي لتحرير الفيديو المستند إلى النصوص
- حافظ على تنظيم المحتوى الخاص بك في مكتبة فيديو جميلة
- إنشاء مقاطع فيديو واستضافتها على مشغل خالٍ من الإعلانات
قيود Vimeo
- قد يكون من الصعب على المستخدمين الجدد التنقل عبر المنصة
- مشاكل في التشغيل من حين لآخر
- واجهة مستخدم ضعيفة للوحة الإعدادات
تسعير Vimeo
- مجاني
- بداية: 20 دولارًا شهريًا
- معتاد: 33 دولارًا شهريًا
- متقدم: 108 دولارات شهرياً
تقييمات ومراجعات فيميو
- G2: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)
10. بونجورو
عبر بونجورو يركز Bonjoro على قوة تحيات الفيديو والمقدمات الشخصية. يتيح للمستخدمين تسجيل رسائل فيديو قصيرة مباشرةً من متصفح الويب الخاص بهم وإرسالها تلقائيًا بناءً على محفزات مثل العملاء المحتملين الجدد أو تفاعلات العملاء.
يعطي Bonjoro الأولوية لبناء العلاقات وخلق انطباع أول قوي. لذلك، قد يناسبك أكثر إذا كانت أولوياتك هي القدرة على تحمل التكاليف، والتكامل مع أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني، وجمع شهادات الفيديو.
تسمح لك خطتهم المجانية بتجربتها، وتتناسب أسعارها بشكل جيد مع الفرق الصغيرة، وتتكامل مع أدوات إدارة علاقات العملاء ومنصات البريد الإلكتروني الشائعة.
بينما تفتخر BombBomb بميزات قوية، يركز Bonjoro على هذه المجالات لتعزيز انتشار الفيديو الخاص بك.
أفضل ميزات Bonjoro
- الاتصال بنظام CRM الخاص بك لإرسال مقاطع فيديو شخصية بسهولة كلما تلقيت عميلاً محتملاً أو اشتراكاً أو استفساراً جديداً
- تسجيل وإرسال مقاطع الفيديو الخاصة بك من الهاتف المحمول أو سطح المكتب، مع ظهور حقول مخصصة من إدارة علاقات العملاء لديك وقت التسجيل
- احصل على المزيد من الردود وزيادة التحويلات من خلال تضمين روابط إلى موقعك الإلكتروني أو التقويم أو الموارد الرئيسية الأخرى
قيود بونجورو
- مجال للتحسين في واجهة المستخدم
- مشاكل عرضية في التحميلات
- مشاكل عرضية في عمليات التكامل
تسعير بونجورو
- مجاني
- مبتدئ: 25 دولار/شهرًا
- محترف: 39 دولارًا شهريًا
- النمو: 99 دولارًا/شهريًا
بونجورو التقييمات والمراجعات
- G2: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6 تقييمات)
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