أفضل 10 بدائل لـ BombBomb لمراسلة الفيديو في 2025

أدى ظهور العمل عن بُعد والاتصالات الرقمية إلى زيادة الحاجة إلى التفاعل التفاعلي والشخصي. وقد أصبحت منصات رسائل الفيديو مثل BombBomb أدوات قيّمة تتيح للمستخدمين إضافة لمسة إنسانية إلى رسائل البريد الإلكتروني والعروض التقديمية.

ومع ذلك، مع نمو السوق، تقدم العديد من بدائل BombBomb مجموعة متنوعة من الميزات والوظائف.

يسرد هذا الدليل أفضل 10 بدائل لـ BombBomb في عام 2024 وميزاتها الرئيسية وقيودها وأسعارها ومراجعات المستخدمين.

نأمل أن يساعدك ذلك في العثور على ما يناسب احتياجاتك من رسائل الفيديو.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل BombBomb؟

يعتمد اختيار المنصة المناسبة على احتياجاتك الخاصة وميزانيتك. فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها:

التسجيل والتحرير: تأكد من أن المنصة توفر مجموعة قوية من الميزات مثل تسجيل الشاشة وكاميرا الويب بالإضافة إلى أدوات التحرير الأساسية

تأكد من أن المنصة توفر مجموعة قوية من الميزات مثل تسجيل الشاشة وكاميرا الويب بالإضافة إلى أدوات التحرير الأساسية المشاركة والتتبع: اختر بديلاً يتيح لك مشاركة مقاطع الفيديو عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي أو تضمينها على موقعك الإلكتروني. ابحث عن ميزات تحليلية إضافية لمساعدتك في تتبع المشاركة

اختر بديلاً يتيح لك مشاركة مقاطع الفيديو عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي أو تضمينها على موقعك الإلكتروني. ابحث عن ميزات تحليلية إضافية لمساعدتك في تتبع المشاركة الأمان والامتثال: اختر منصة تحتوي على تخزين آمن للفيديو وتوفر ميزات ضرورية لمتطلبات الامتثال في مجال عملك

اختر منصة تحتوي على تخزين آمن للفيديو وتوفر ميزات ضرورية لمتطلبات الامتثال في مجال عملك عمليات التكامل: تحقق مما إذا كانت المنصة يمكن أن تتكامل مع أدواتك الحالية وسير العمل لديك، بما في ذلك إدارة علاقات العملاء أو التسويق عبر البريد الإلكتروني أو برامج إدارة المشاريع، لضمان الانتقال السلس والتوافق مع منصتك الحالية

تحقق مما إذا كانت المنصة يمكن أن تتكامل مع أدواتك الحالية وسير العمل لديك، بما في ذلك إدارة علاقات العملاء أو التسويق عبر البريد الإلكتروني أو برامج إدارة المشاريع، لضمان الانتقال السلس والتوافق مع منصتك الحالية سهولة الاستخدام: اختر منصة سهلة الاستخدام وبديهية لمنشئي المحتوى والمشاهدين. تحقق مما إذا كانت تتيح لك أيضًا إنشاء مقاطع فيديو بدون تدريب مكثف

من خلال تقييم هذه الميزات بدقة، يمكنك اختيار بديل BombBomb الأنسب الذي يلبي جميع متطلبات الفيديو والتسجيل الخاصة بك.

أفضل 10 بدائل BombBomb لاستخدامها في عام 2024

مع وضع العوامل المذكورة أعلاه في الاعتبار، دعنا نستكشف أفضل 10 بدائل لـ BombBomb يمكنك استخدامها في عام 2024:

1. ClickUp

إنشاء مقاطع فيديو ومشاركتها ونسخها والتعليق عليها وتحويلها إلى مهام باستخدام ClickUp Clips

ClickUp عبارة عن مجموعة قوية لإدارة المشاريع مع أداة مدمجة لتسجيل الفيديو وتسجيل الشاشة - كليب. تتيح لك هذه الميزة تسجيل مقاطع فيديو قصيرة مباشرةً داخل المنصة.

ميزة مثيرة لـ كليك أب كليب هو تكامله مع الذكاء الاصطناعي، والذي يقوم تلقائيًا بنسخ رسائل الفيديو الخاصة بك لزيادة إمكانية الوصول إليها.

إليك السبب في أن Clips بديل قوي لـ BombBomb:

نظرًا لأن Clips جزء من ClickUp، فلن تحتاج إلى التبديل بين أدوات مختلفة للتسجيل و مشاركة الشاشات ومقاطع الفيديو. كل شيء يمكن الوصول إليه ضمن سير عملك الحالي

تضمين المقاطع في المهام أو التعليقات أو المستندات، مما يجعلها متاحة بسهولة للمتعاونين في السياق

ClickUp Brain ينسخ المقاطع تلقائيًا، مما يجعلها قابلة للبحث ويوفر سياقًا إضافيًا للمشاهدين

التعليق المباشر على لحظات محددة داخل مقطع، مما يتيح المناقشة والتعليقات حول التسجيل

إدارة ClickUp Clips في مركز المقاطع المركزي

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

انقر فوق الطوابع الزمنية للتنقل بين مقاطع الفيديو ونسخ المقتطفات لاستخدامها أينما تريد

مشاركة المقاطع مع أي شخص باستخدام رابط عام أو ملف فيديو

ضمان جودة صوت وفيديو بمستوى احترافي

تسجيل بدون حدود زمنية أو علامات مائية على تسجيلات الشاشة الخاصة بك

قم بإدارة جميع مقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية في مكان واحد باستخدام Clips Hub

تخلص من خيوط التعليقات التي لا نهاية لها والارتباك من خلال تسجيل مقطع فيديو ومشاركة أفكارك بوضوح مع ClickUp Clips

قيود ClickUp ClickUp

يلاحظ بعض المستخدمين الجدد وجود منحنى تعليمي حاد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات/مستخدم شهريًا

: 7 دولارات/مستخدم شهريًا للشركات : 12 دولار/مستخدم شهرياً

: 12 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. لوم

عبر لوم يمكن أن يكون Loom أفضل من BombBomb إذا كنت تعطي الأولوية لتجربة مجانية وسهلة الاستخدام بجودة عالية تسجيل الشاشة الأدوات.

في حين أن العديد من بدائل تلوح في الأفق لعام 2024 لإنشاء محتوى فيديو مقنع، فقد احتفظت بشعبيتها بين قاعدة عريضة من المستخدمين.

يمكنك التقاط الشاشة والكاميرا في نفس الوقت واستخدام أدوات التحرير الأساسية لقص مقاطع الفيديو. يوفر Loom أيضًا مشاركة الفيديو بسهولة من خلال روابط فيديو فريدة يمكن تضمينها على مواقع الويب أو استخدامها في رسائل البريد الإلكتروني.

Loom أفضل الميزات

التقاط الشاشة والصوت على نظامي MacOS وويندوز وكروم

إجراء تعديلات سريعة في المتصفح أو تطبيق الجوال

استخدام أدوات الرسم للتعليقات التوضيحية والتركيز

قيود النول

مواطن الخلل المتكررة في وظيفة التحرير

مشكلات متكررة في التشغيل

تسعير نول

المبتدئين: مجاناً

مجاناً الشركة 15 دولارًا أمريكيًا/مؤسس شهريًا

15 دولارًا أمريكيًا/مؤسس شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

لوم التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 1800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 420 تقييم)

3. فيديارد

عبر فيديارد يقدم Vidyard منصة أكثر شمولاً لإدارة الفيديو مع التحليلات والتحرير وميزات المشاركة المتقدمة مقارنةً بتركيز BombBomb على أدوات مراسلة الفيديو البسيطة فقط.

مثل العديد من بدائل Vidyard و BombBomb يوفر أدوات تحرير فيديو متقدمة، وتحليلات لتتبع التفاعل، وميزات مصممة لإنشاء عروض توضيحية مقنعة للمنتجات ومقاطع فيديو مخصصة للتوعية.

أفضل ميزات فيديارد

تبسيط تخطيط الفيديو وإطلاق العنان لقدراتك الإبداعية مع منشئ البرامج النصية للذكاء الاصطناعي من Vidyard

مركزية مقاطع الفيديو والمستندات وموارد المبيعات الأخرى في مساحة واحدة يسهل الوصول إليها

انقل المحادثات خارج صندوق البريد الوارد مع المشاركة والتعاون المركزيين

قيود Vidyard

يحتاج إلى خيارات تخصيص أفضل للتحميلات والخلفيات

قد تستغرق معالجة الفيديو الكثير من الوقت عند الاقتصاص/التحرير

أسعار فيديارد

مجاني

محترف : 29 دولارًا شهريًا

: 29 دولارًا شهريًا بالإضافة : 89 دولارًا شهريًا

: 89 دولارًا شهريًا شركة: أسعار مخصصة

Vidyard التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. زايت

عبر زايت Zight هو بديل ل BombBomb لشرح متعمق وغير متزامن مع تسجيل الشاشة والشروح والتعليقات التوضيحية والنسخ.

يسمح لك بتضمين عناصر قابلة للنقر داخل مقاطع الفيديو، مثل الروابط واستطلاعات الرأي وعبارات الحث على اتخاذ إجراء. هذا يجعل من Zight خيارًا ممتازًا لإشراك المشاهدين وتشجيعهم على اتخاذ إجراء بعد مشاهدة رسالة الفيديو الخاصة بك.

أفضل ميزات Zight

تسجيل شاشتك باستخدام تطبيقات Zight لسطح المكتب والجوال ومتصفح Chrome

التقاط لقطات الشاشة والتعليق عليها ومشاركتها على الفور باستخدام أدوات التعليقات التوضيحية الخاصة بها

إنشاء صور GIF متحركة من أي شيء على شاشتك وتزيينها بتعليقات توضيحية وملصقات

قيود Zight

تجربة استخدام رديئة بسبب تغيرات الألوان غير الجذابة

لا يمكن تعطيل أصوات النقر الصاخبة وغير الضرورية على كروم

تسعير Zight

مجاني للأفراد

للأفراد محترف 9.9 دولار شهريًا على الخطة السنوية

9.9 دولار شهريًا على الخطة السنوية الفريق : 8 دولارات شهرياً على الخطة السنوية

: 8 دولارات شهرياً على الخطة السنوية المؤسسات: تسعير مخصص

Zight التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 180 تقييم)

5. سكرين ريك

عبر ScreenRec يركز ScreenRec على تسجيل بسيط للشاشة وكاميرا الويب، مما يجعله خيارًا جيدًا لرسائل الفيديو السريعة مقارنةً بنهج BombBomb الذي يركز على البريد الإلكتروني.

مثل Loom، يوفر واجهة سهلة الاستخدام ومشاركة سهلة من خلال إنشاء رابط مخصص. يتميز ScreenRec أيضًا ببعض الميزات الفريدة، مثل أدوات الرسم للتعليق التوضيحي.

ScreenRec أفضل الميزات

التقط شاشتك بنقرة واحدة، وقم بالتعليق على لقطات الشاشة ومشاركتها على الفور

تسجيل مقاطع الفيديو التدريبية الداخلية ومشاركتها بشكل خاص

انشر مقاطع الفيديو على الويب واستخدم التحليلات لمعرفة من شاهد مقاطع الفيديو الخاصة بك ومتى ومدة مشاهدتها

قيود ScreenRec

لا يوجد خيار لتحرير مقاطع الفيديو

واجهة مستخدم قديمة وشريط أدوات التعليقات التوضيحية

تسعير #### تسعير ScreenRec

مجاني

محترف : 8.32 دولار في الشهر

: 8.32 دولار في الشهر قسط: 81.66 دولار/شهرياً

ScreenRec التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (تقييمات غير كافية)

4.8/5 (تقييمات غير كافية) Capterra: 5/5 (مراجعات غير كافية)

6. ويستيا

عبر ويستيا إذا كنت تريد التركيز على استراتيجية محتوى الفيديو على شبكة الإنترنت، فإن Wistia تتفوق في أدوات استضافة الفيديو وتكامل الموقع الإلكتروني، مما يجعله بديلاً قوياً لـ BombBomb. وهو مصمم بشكل أساسي للشركات التي تتطلع إلى عرض محتوى فيديو عالي الجودة على مواقعها الإلكترونية وموادها التسويقية.

ويستيا سوببوكس امتداد كروم يساعد في تسجيل كل من شاشتك وكاميرا الويب في نفس الوقت.

على الرغم من أن Wistia لا يقدم وظيفة التسجيل المباشر، إلا أنه يتفوق في توفير مشغلات فيديو آمنة وقابلة للتخصيص مع تحليلات متقدمة لتتبع تفاعل المشاهدين.

أفضل ميزات Wistia

تسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها والتعاون بشأنها من متصفحك مباشرةً

امنح مقاطع الفيديو الخاصة بك منزلاً من خلال المجلدات والفلاتر والعلامات التي تجعل الإدارة سهلة للغاية

استخدم أدوات Wistia المدمجة لتحسين محركات البحث للفيديو وأدوات تحسين محركات البحث تسويق الفيديو قم بقياس وتحسين أداء مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام التحليلات واختبار A / B



قيود Wistia

قد يتطلب إتقان بعض الميزات الأكثر تقدمًا، مثل تخصيص سلوك الفيديو أو إعداد عمليات التكامل، منحنى تعليمي قليلًا للمستخدمين الجدد على منصات استضافة الفيديو

تسعير Wistia

مجاني

الإضافة: 24 دولارًا في الشهر

24 دولارًا في الشهر المحترف: 99 دولارًا في الشهر

99 دولارًا في الشهر متقدم: 399 دولارًا في الشهر

399 دولارًا في الشهر القسط: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Wistia

G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. فيديو فرس النهر

عبر فيديو فرس النهر يقدم Hippo Video بديلاً عن BombBomb يركز على المبيعات والتسويق عبر رسائل الفيديو. فهو يعمل على تبسيط إنشاء مقاطع فيديو مخصصة للتوعية والتنبؤ من خلال ميزات مثل دعم الملقن عن بُعد وقوالب الفيديو ونماذج التقاط العملاء المحتملين.

وهو مثالي لفرق المبيعات والتسويق الذين يرغبون في الحصول على سير عمل مبسّط لرسائل الفيديو عبر البريد الإلكتروني مع أدوات لتوليد العملاء المحتملين.

أفضل ميزات #### Hippo Video

إنشاء مقاطع فيديو مخصصة لأي سيناريو بنقرات قليلة من مجموعة كبيرة من القوالب المصممة مسبقاً

إنشاء نصوص فيديو على الفور عن طريق إدخال المطالبات

الحصول على دعم الصورة الرمزية لأكثر من 140 لغة عالمية

قيود فيديو هيبو

في بعض الأحيان، تبدو المنصة أكثر توجهاً نحو الفرق، مما يترك اللاعبين المنفردين يكتشفون الأمور بأنفسهم

واجهة مستخدم/واجهة مستخدم قديمة

تسعير Hippo Video

مجاني

محترف : 20 دولارًا/مستخدم شهريًا يتم احتسابها سنويًا

: 20 دولارًا/مستخدم شهريًا يتم احتسابها سنويًا الفرق : 60 دولارًا لكل مستخدم شهريًا يتم دفعها سنويًا

: 60 دولارًا لكل مستخدم شهريًا يتم دفعها سنويًا المؤسسات: 80 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا يتم احتسابها سنويًا

Hippo Video التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 90 تقييم)

نصيحة احترافية: استخدم هذه 15 نموذج خطة تواصل مجانية لبناء علاقة مع العملاء والشركاء وأصحاب المصلحة!

8. سيندسبارك

عبر يرسل بارك Sendspark هي منصة سهلة الاستخدام مصممة لإنشاء ومشاركة رسائل فيديو مخصصة.

وهي تتميز بواجهات سهلة الاستخدام وتحليلات فيديو متعمقة بسعر أقل من خطط BombBomb للميزات المماثلة. لذا، إذا كنت تعطي الأولوية للقدرة على تحمل التكاليف وسهولة الاستخدام، فإن Sendspark خيار مقنع.

أفضل ميزات Sendspark

إنشاء مقاطع فيديو مخصصة لمشاركتها مع عملائك وعملائك المحتملين

الدمج مع مقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا لتوسيع نطاقها

تخصيص تجربة الفيديو تلقائيًا لكل مشاهد لجعلها شخصية وملائمة على نطاق واسع

قيود Sendspark

وقت معالجة الفيديو الطويل

تكرار الأخطاء الفنية على المنصة

تسعير Sendspark

1:1 مراسلة الفيديو: 15 دولارًا/مقعد شهريًا

15 دولارًا/مقعد شهريًا مقاطع فيديو مخصصة للذكاء الاصطناعي : 49 دولاراً/مقعد شهرياً

: 49 دولاراً/مقعد شهرياً باقة فيديو الفريق : 149 دولاراً/الفريق شهرياً

: 149 دولاراً/الفريق شهرياً توعية كبيرة الحجم: 499 دولاراً/الفريق شهرياً

Sendspark التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)

9. فيميو

عبر فيميو Vimeo عبارة عن منصة استضافة فيديو شهيرة معروفة بتشغيل الفيديو عالي الجودة وعناصر التحكم في الخصوصية المتقدمة.

على الرغم من أن Vimeo ليس مصممًا خصيصًا لرسائل الفيديو، إلا أنه يسمح بتحميل الفيديو بشكل آمن، وحماية كلمة المرور، وخيارات التخصيص لتضمين مقاطع الفيديو في رسائل البريد الإلكتروني أو مواقع الويب.

إذا كان تركيزك الرئيسي ينصب على رسائل البريد الإلكتروني المخصصة للفيديو مع ميزات التسويق والمبيعات، فقد يكون BombBomb مناسبًا بشكل أفضل. ومع ذلك ، يمكن أن يكون Vimeo بديلاً جيدًا إذا كنت بحاجة إلى منصة استضافة فيديو أكثر تنوعًا مع ميزات إدارة قوية.

أفضل ميزات Vimeo

استخدام محرك ذكاء اصطناعي قوي لتحرير الفيديو المستند إلى النصوص

حافظ على تنظيم المحتوى الخاص بك في مكتبة فيديو جميلة

إنشاء مقاطع فيديو واستضافتها على مشغل خالٍ من الإعلانات

قيود Vimeo

قد يكون من الصعب على المستخدمين الجدد التنقل عبر المنصة

مشاكل في التشغيل من حين لآخر

واجهة مستخدم ضعيفة للوحة الإعدادات

تسعير Vimeo

مجاني

بداية : 20 دولارًا شهريًا

: 20 دولارًا شهريًا معتاد : 33 دولارًا شهريًا

: 33 دولارًا شهريًا متقدم: 108 دولارات شهرياً

تقييمات ومراجعات فيميو

G2: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

10. بونجورو

عبر بونجورو يركز Bonjoro على قوة تحيات الفيديو والمقدمات الشخصية. يتيح للمستخدمين تسجيل رسائل فيديو قصيرة مباشرةً من متصفح الويب الخاص بهم وإرسالها تلقائيًا بناءً على محفزات مثل العملاء المحتملين الجدد أو تفاعلات العملاء.

يعطي Bonjoro الأولوية لبناء العلاقات وخلق انطباع أول قوي. لذلك، قد يناسبك أكثر إذا كانت أولوياتك هي القدرة على تحمل التكاليف، والتكامل مع أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني، وجمع شهادات الفيديو.

تسمح لك خطتهم المجانية بتجربتها، وتتناسب أسعارها بشكل جيد مع الفرق الصغيرة، وتتكامل مع أدوات إدارة علاقات العملاء ومنصات البريد الإلكتروني الشائعة.

بينما تفتخر BombBomb بميزات قوية، يركز Bonjoro على هذه المجالات لتعزيز انتشار الفيديو الخاص بك.

أفضل ميزات Bonjoro

الاتصال بنظام CRM الخاص بك لإرسال مقاطع فيديو شخصية بسهولة كلما تلقيت عميلاً محتملاً أو اشتراكاً أو استفساراً جديداً

تسجيل وإرسال مقاطع الفيديو الخاصة بك من الهاتف المحمول أو سطح المكتب، مع ظهور حقول مخصصة من إدارة علاقات العملاء لديك وقت التسجيل

احصل على المزيد من الردود وزيادة التحويلات من خلال تضمين روابط إلى موقعك الإلكتروني أو التقويم أو الموارد الرئيسية الأخرى

قيود بونجورو

مجال للتحسين في واجهة المستخدم

مشاكل عرضية في التحميلات

مشاكل عرضية في عمليات التكامل

تسعير بونجورو

مجاني

مبتدئ : 25 دولار/شهرًا

: 25 دولار/شهرًا محترف : 39 دولارًا شهريًا

: 39 دولارًا شهريًا النمو: 99 دولارًا/شهريًا

بونجورو التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6 تقييمات)

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