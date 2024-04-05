Writesonic مقابل ChatGPT: ما هي أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي الأفضل؟

لقد غيّر الذكاء الاصطناعي الإنترنت وعطّل عملية إنشاء المحتوى كما عرفناها. وبفضل أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي، لم يعد ضغط المواعيد النهائية وقلق الصفحات الفارغة مشكلة كبيرة اليوم.

من إنشاء القصص إلى صياغة الردود عبر البريد الإلكتروني، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي هذه أن تساعدك في الحصول على محتوى جذاب مصمم خصيصاً لتلبية احتياجاتك.

ولكن أثناء الاختيار بين الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى عالي الجودة، من الضروري أيضًا مراعاة الدقة وقابلية التخصيص وواجهة سهلة الاستخدام.

المتنافسان الرئيسيان اللذان يبرزان من بين العديد من أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المتوفرة في السوق هما Writesonic و ChatGPT.

أيهما يجب أن تختار؟

سنقارن بين تفاصيل كل من Writesonic و ChatGPT لمساعدتك في تحديد أداة الذكاء الاصطناعي التي تناسب احتياجاتك الكتابية بشكل أفضل.

لنبدأ! 🧑🏻‍💻

ما هو Writesonic؟

عبر يكتبونك Writesonic هي أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها إنشاء محتوى عالي الجودة. وهي تستخدم خوارزميات متقدمة للتعلم الآلي لفهم مدخلات المستخدم وتقديم محتوى ملائم وجذاب.

يعد برنامج Writesonic أحد أشهر برامج الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويشتهر بمحتواه الدقيق والمحدث وتماسكه. كما أنه يحتوي على العديد من المطالبات والقوالب التي تم تكوينها مسبقًا، مما يتيح لك إنشاء محتوى نصي بسرعة وتوفير الوقت.

لفهم هذه الأداة متعددة الاستخدامات بشكل أفضل، دعنا نلقي نظرة على بعض ميزاتها:

ميزات ### ميزات الكتابة

سواء كنت كاتبًا مبتدئًا أو كاتبًا متمرسًا، يوفر Writesonic العديد من الميزات لمساعدتك في صياغة محتوى جذاب وعالي الجودة.

1. توليد المحتوى

يمكن ل Writesonic توليد الاقتراحات والمطالبات والمسودات لمساعدتك في كتابة المقالات ومنشورات المدونات ومحتوى الوسائط الاجتماعية. كما أن لديها ميزة تحميل المحتوى بالجملة لإنشاء نسخ مجمعة لإعلانات Google ومحتوى الوسائط الاجتماعية.

2. معيد كتابة الفقرات

عبر يكتبونك يحتوي Writesonic على أداة إعادة كتابة الفقرات التي يمكنك استخدامها لإعادة كتابة المحتوى أو منع الانتحال. يمكنك أيضًا تخصيص النبرة والصوت لتتناسب مع توقعاتك.

3. قوالب المحتوى

تقدم Writesonic قوالب متنوعة لأنواع مختلفة من المحتوى، مثل المقالات ومنشورات المدونات، وأوصاف منتجات التجارة الإلكترونية، والإعلانات، والنسخ التسويقية. ما عليك سوى اختيار نوع المحتوى وتقديم التفاصيل اللازمة، وسيقوم Writesonic بإنشاء المحتوى بسرعة في لمح البصر.

4. ميزات تحسين محركات البحث

عبر يكتبونك يتكامل Writesonic مع SurferSEO، أداة تحسين المحتوى. يمكّنك هذا من إنشاء محتوى متوافق مع تحسين محركات البحث بسرعة، وإجراء تدقيق SurferSEO، وإجراء التعديلات اللازمة على منصة واحدة. يمكنك ترك متاعب البحث عن الكلمات المفتاحية خلف

5. تكامل ووردبريس

تكامل قيم آخر يوفره Writesonic مع ووردبريس. يمكّنك هذا من كتابة المحتوى وتحسينه ونشره بسرعة على منصة ووردبريس من منصة واحدة.

تسعير Writesonic

مجاني

فردي: 20 دولارًا/مستخدم شهريًا

20 دولارًا/مستخدم شهريًا الفرق: 30 دولارًا/مستخدم شهريًا

30 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

حتى بعد الاطلاع على هذه الميزات المثيرة للإعجاب، ندرك أنك قد لا تزال تفكر في بعض بدائل Writesonic . لذا، دعنا الآن نستكشف ميزات ChatGPT.

ذات الصلة: قوالب المطالبة بالذكاء الاصطناعي لتبدأ بسرعة

ما هو ChatGPT؟

عبر OpenAI ChatGPT هو مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي قادر على إجراء محادثات معقدة معك. وهو نموذج لغوي متعدد الاستخدامات تم تطويره من قبل OpenAI، وقد تم تدريبه على بيانات نصية متنوعة ويمكنه أداء مهام معالجة اللغة الطبيعية. يستطيع ChatGPT فهم مواضيع مختلفة وتقديم استجابات دقيقة شبيهة بالإنسان لمدخلات المستخدم.

إنها أكثر من مجرد أداة استجابة. كما أنها تقدم رؤى وتوصيات قيّمة ومشاركة فعّالة في المناقشات الديناميكية. على سبيل المثال، إذا سألتَ ChatGPT عن كيفية إعداد القهوة، فسوف يشرح لك العملية خطوة بخطوة، تماماً كما يفعل الإنسان. ويمكنه تقديم إرشادات مفصّلة، ورؤى، وحتى طرق بديلة حسب تفضيلاتك.

ببساطة، صُممت هذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لفهم استفسارات المستخدم، والإجابة عن الأسئلة، وإنشاء المحتوى، ومحاكاة المحادثات الشبيهة بالمحادثات البشرية.

ملامح ChatGPT

دعنا نستكشف بعض ميزاتها لفهم الأداة بشكل أفضل، خاصةً فيما يتعلق بالكتابة:

1. معالجة اللغة الطبيعية

تم تصميم ChatGPT لتفسير المعلومات المقدمة باللغة اليومية وتقديم نتائج ذات مغزى ومتماسكة في سياق معين.

يسمح لك ذلك بالتفاعل مع النموذج كما لو كنت تتحدث إلى إنسان آخر، مما يعزز تجربة المستخدم إلى مستوى أكثر شبهاً بالإنسان وأكثر إرضاءً.

2. سياق المحادثة

إحدى ميزات ChatGPT البارزة هي قدرتها على فهم السياق بشكل شامل.

لا يضمن ذلك تفاعلات أكثر وضوحاً وتماسكاً فحسب، بل يسمح أيضاً بإجراء محادثات مستدامة ومتعمقة على مدار عدة أدوار.

3. قابلية التخصيص

إن قابلية تخصيص ChatGPT تميزها عن غيرها، مما يسمح للمطورين والمستخدمين بضبط النموذج لأنشطة أو مجالات محددة من خلال مطالبات مناسبة.

تضمن قابلية التكييف هذه إمكانية تخصيص استجابات ChatGPT لتلبية متطلبات فريدة، مما يجعلها أداة مفيدة لمختلف التطبيقات.

على سبيل المثال، في مجال خدمة العملاء، يمكن تدريب ChatGPT على أسئلة شائعة واستفسارات محددة للعملاء لتوفير إجابات متسقة ودقيقة، مما يُعزز تجربة المستخدم ويقلل من عبء العمل على وكلاء الدعم.

4. قدرات متعددة اللغات

يدعم ChatGPT أكثر من 50 لغة، مما يتيح للمستخدمين التواصل وإنشاء المحتوى بلغتهم المفضلة.

تعزز هذه الشمولية من قابليته للاستخدام على مستوى العالم، وتلبي احتياجات أولئك الذين يفضلون التفاعل وإنشاء المحتوى بلغات أخرى غير الإنجليزية.

5. المساعدة في الكتابة الإبداعية

بالإضافة إلى المهام اللغوية التقليدية، يمكن أيضاً استخدام ChatGPT للكتابة الإبداعية.

فهو يقدم مساعدة قيّمة من خلال اقتراح الأفكار وتوليد المطالبات الإبداعية وتقديم الإلهام، مما يجعله مساعداً قيماً للكتاب الذين يبحثون عن شرارة الإبداع.

6. استجابات معرفية

يسخّر ChaGPT الذكاء الاصطناعي والمعلومات من الويب، مما يسمح له بالإجابة عن الأسئلة الواقعية وإعطاء إجابات معرفية بناءً على بيانات التدريب الواسعة التي يمتلكها.

7. الدردشة بالصور

عبر OpenAI إذا كنت من مستخدمي ChatGPT Plus، يمكنك بدء محادثة باستخدام الصور. لنفترض أنك تواجه مشكلة في أحد الأجهزة. يمكنك تحميل صورة لمعرفة المشكلة. سيقوم ChatGPT بتحليل المشكلة لك والتوصل إلى حل.

تسعير ChatGPT

مجاناً

ChatGPT Plus: 20$/مستخدِم شهرياً

20$/مستخدِم شهرياً فريق دردشةGPT: 30 دولارًا/مستخدم شهريًا

30 دولارًا/مستخدم شهريًا ChatGPT للمؤسسات: أسعار مخصصة

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## Writesonic مقابل ChatGPT: مقارنة الميزات

دعنا نقارن بين الميزات الأساسية لكلتا الأداتين لمساعدتك في اختيار الأداة التي تناسب احتياجاتك من المحتوى.

إنشاء المحتوى

ميزات Writesonic ChatGPT عدد القوالب شامل لا يوجد قالب مدمج تنسيقات المحتوى فئات متنوعة تشمل المدونات والإعلانات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وأوصاف المنتجات ونسخة الموقع الإلكتروني، إلخ. يركز بشكل أساسي على تنسيقات النصوص التخاطبية والنسخ القصيرة؛ يمكن أن يهلوس بنصوص أطول مستوى التخصيص يقدم قوالب مبنية مسبقًا مع خيارات لمزيد من التخصيص، مثل صوت العلامة التجارية والنبرة والجمهور المستهدف على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في إنشاء منشور على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمنتج جديد، يمكنك اختيار قالب من مكتبة Writesonic المصممة خصيصًا لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي يمكن تخصيص المخرجات وإنشاء قوالب بناءً على المطالبات والتعليمات على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في إنشاء رسالة إخبارية عبر البريد الإلكتروني للإعلان عن حدث للشركة، يمكنك تزويد ChatGPT بالتفاصيل ذات الصلة مثل تاريخ الحدث ووقته وموقعه وأهم النقاط الرئيسية. وبناءً على هذه المدخلات، يمكنه إنشاء قالب بريد إلكتروني مخصص مناسب للمناسبة

يفوز برنامج Writesonic من حيث الكمية والتنوع في قوالب كتابة المحتوى التي تلبي مجموعة واسعة من تنسيقات المحتوى

قد يكون ChatGPT مفضلًا إذا كنت تحتاج في المقام الأول إلى المساعدة في أنماط المحادثة أو الكتابة الإبداعية، حيث تكون القوالب المعدة مسبقًا أقل شيوعًا

أدوات تحسين محركات البحث وقابلية القراءة

ميزات Writesonic ChatGPT أدوات تحسين محركات البحث يقدم أدوات مدمجة لإنشاء علامات تعريفية لتحسين محركات البحث، وتلخيص المحتوى، وإعادة صياغة النص، والتحقق من درجة سهولة القراءة يمكن إنشاء بعض الأوصاف التعريفية الأساسية، ولكن الوظائف الأخرى محدودة التحقق من الحقائق وتكامل البيانات يمكن الوصول إلى البيانات من مصادر مختلفة ودمجها مع ميزة "بيانات جوجل" لا توجد وظيفة مباشرة للتحقق من الحقائق، حيث تعتمد على مدخلات المستخدم للتأكد من دقتها إمكانات متعددة اللغات يدعم الإنشاء والتحسين بأكثر من 25 لغة بدرجات متفاوتة من الطلاقة يدعم أكثر من 40 لغة للإدخال والإخراج، ولكن قد تختلف الجودة حسب اللغة

يوفر برنامج Writesonic مقابل ChatGPT مجموعة أكثر شمولاً من أدوات تحسين محركات البحث المدمجة وقابلية القراءة

لا يزال بإمكان ChatGPT إدارة الأوصاف الوصفية الأساسية لتحسين محركات البحث، لكنك قد تحتاج إلى أدوات خارجية للتحسين المتقدم

سهولة الاستخدام والواجهة

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| الواجهة | واجهة سهلة الاستخدام مع إشارات مرئية وتعليمات واضحة | واجهة نصية بتصميم أساسي |

| منحنى التعلم | قد يتطلب بعض الاستكشاف لاكتشاف مجموعة كاملة من الميزات | سهل التعلم والاستخدام نسبيًا للمهام الأساسية |

| ميزات إضافية | يقدم ميزات إضافية مثل توليد الصور بالذكاء الاصطناعي وامتداد كروم والوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات | يركز بشكل أساسي على توليد النصوص والمحادثة؛ إنشاء الصور والدردشة مع ميزات الصوت متوفرة على ChatGPT Plus

تُعتبر كلتا الأداتين سهلتي الاستخدام، لكن واجهة Writesonic المرئية والتعليمات الواضحة تمنحه أفضلية طفيفة على ChatGPT للمبتدئين

قد تكون واجهة ChatGPT المستندة إلى النص مألوفة أكثر لأولئك الذين يرتاحون لتفاعلات سطر الأوامر

التسعير والتضمينات

الميزات الكتابة ChatGPT خطة مجانية 50 جيلًا في اليوم لا صوت للعلامة التجارية25 رصيدًا (لمرة واحدة) تفاعلات غير محدودة الوصول إلى نموذج GPT 3.5 Writesonic Individual مقابل الدردشةGPT Plus أجيال غير محدودة أجيال غير محدودة (تخضع لسياسة الاستخدام العادل) صوت العلامة التجارية150 رصيدًا في الشهر كل شيء مجاني و:الوصول إلى نموذج GPT 4تصفح وإنشاء واستخدام GPTالوصول إلى DALL.E، التصفح، تحليل البيانات المتقدم Writesonic Team مقابل ChatGPT Team أجيال غير محدودة (خاضعة لسياسة الاستخدام العادل)أصوات غير محدودة للعلامة التجارية100 رصيد لكل مستخدم شهريًا، بحد أدنى 2 مستخدمين كل شيء في Plus، و:حدود قصوى أعلى للرسائل على GPT 4، DALL-E، التصفح، تحليل البيانات المتقدمإنشاء ومشاركة GPTs مع وحدة تحكم مسؤول مساحة العمل الخاصة بكبيانات الفريق مستثناة من التدريب Writesonic Enterprise مقابل ChatGPT Enterprise مقاعد وأرصدة مخصصةSSO/SAMLP دعم الأولوية والإعدادتطوير نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة نماذج LLM متعددة LLM كل شيء في Team، و:وصول غير محدود وعالي السرعة إلى GPT-4 وDALL-E والتصفح والتحليل المتقدم للبياناتنافذة سياق موسعة لإدخالات أطولSSO/SAMLA عناصر تحكم المشرف والتحقق من المجال والتحليلاتبيانات الفريق مستثناة من التدريب؛ نوافذ مخصصة للاحتفاظ بالبيانات دعم الأولوية وإدارة الحساب

## مقارنة بين Writesonic وChatGPT على Reddit

لقد استكشفنا موقع ريديت لمناقشة ChatGPT مقابل Writesonic لتحديد رأي المستخدمين حول هذه الأدوات. على الرغم من أننا لم نعثر على مواضيع محددة تقارن بشكل مباشر بين كلتا الأداتين، إلا أننا وجدنا بعض المستخدمين الذين شاركوا تجاربهم مع كل أداة على حدة.

الرأي العام هو أن ChatGPT جيدة للعصف الذهني وتوليد الخطوط العريضة للأفكار، لكن معظم المستخدمين لا يقترحون استخدامها مباشرةً للكتابة:

"تأتي ببعض الأفكار الرائعة. يميل التنفيذ الفعلي إلى أن يكون ضعيفًا جدًا ولكنه رائع للأفكار. بالنسبة للأفكار، والنقاط، والمخططات، وما إلى ذلك، فهو جيد جدًا، فقط لا تطلب منه كتابة القصة الفعلية لأن ذلك سيكون سيئًا إلا إذا أعطيته مطالبات مفصلة جدًا بحيث يكون من الأسرع أن تكتب القصة بنفسك على أي حال."

بالنسبة لبرنامج Writesonic، أشاد العديد من مستخدمي Reddit به كأداة جيدة لكتابة المسودات الأولى، طالما كان لديك شخص ما لتحرير المحتوى الذي تم إنشاؤه وجعله يبدو أكثر شبهاً بالبشر:

"لقد استخدمت خدمة Writesonic وغيرها من خدمات الكتابة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. لا تكمن القيمة بالضرورة في المحتوى الذي تنتجه هذه الخدمات، بل هي مفيدة كأداة لتجاوز عقبة الكاتب. إن مخرجات هذه الخدمات غير قابلة للاستخدام بشكل عام دون تحرير كبير، لذلك لن تحل محل الكاتب البشري."

## تعرف على "كليك أب" - أفضل بديل لـ Writesonic مقابل ChatGPT

في حين أن ChatGPT و Writesonic أداتان رائعتان لتوليد الأفكار وإنشاء المحتوى، إلا أن هناك أداة أخرى ستساعدك في توليد المحتوى وإدارته وغير ذلك.

البديل المثالي لكلٍ من ChatGPT و Writesonic - ClickUp، أداة متعددة الاستخدامات وسهلة الاستخدام يمكن أن تساعدك على الكتابة بشكل أفضل وأسرع!

دعنا نستكشف بعض الميزات التي تجعلها أفضل أداة لمنشئي المحتوى:

1. كليك أب برين

تبادل الأفكار وكتابة وتعديل المحتوى بشكل أسرع من أي وقت مضى مع ClickUp Brain

طوّرت ClickUp أول شبكة عصبية في العالم تربط بسلاسة بين المهام والمستندات والأفراد وجميع المعارف داخل مؤسستك باستخدام الذكاء الاصطناعي. ClickUp Brain مدمج بسلاسة في مساحة العمل الخاصة بك، مما يسد الثغرات ويربط النقاط في عملك وتواصلك ومعرفتك.

باستخدام AI Writer for Work من ClickUp، يمكنك كتابة محتوى عالي الجودة. على سبيل المثال، يمكنك استخدامه لكتابة رسالة بريد إلكتروني أو منشور مدونة أو تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي أو لتلخيص مستند أو تعليق أو مهمة.

استخدم كاتب AI Writer for WorkTM الخاص بـ ClickUp Brain لإنشاء المحتوى وتلخيصه وتحريره

ويمكنك أيضاً استخدام هذه الأداة للرد على الرسائل نيابةً عنك أو لتحرير جزء من الكتابة.

كما يمكن أن توفر لك الكثير من الوقت الإداري بعد الاجتماعات؛ استخدم ميزات النسخ في AI Writer for Work لتلخيص الاجتماع بسرعة مع النقاط الرئيسية ونقاط العمل. يمكنك حتى ترجمة ملاحظات الاجتماع هذه إلى لغات متعددة.

يمكنك أيضًا استخدامه لإنشاء قوالب وجداول لتسهيل عملك.

ميزات أخرى لـ ClickUp Brain

مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي: اطرح أسئلة واحصل على إجابات سياقية من مستنداتك ومهامك ومشاريعك. على سبيل المثال، يمكنك أن تسأل "من يعمل على حملة التسويق؟" والحصول على إجابات فورية من ClickUp Brain

اطرح أسئلة واحصل على إجابات سياقية من مستنداتك ومهامك ومشاريعك. على سبيل المثال، يمكنك أن تسأل "من يعمل على حملة التسويق؟" والحصول على إجابات فورية من ClickUp Brain مدير مشروع الذكاء الاصطناعي: يشرف على جوانب مختلفة من مشاريعك ويقوم بأتمتتها، مثل التقارير المرحلية وعمليات الوقوف وتحديثات الفريق. على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من ClickUp Brain إنشاء تقرير أسبوعي أو جدولة اجتماع أو إرسال تذكير إلى فريقك

2. ClickUp Docs

مستندات ClickUp Docs لتوثيق المعلومات المهمة ومشاركتها مع الفريق مستندات ClickUp وهي أداة لإدارة المستندات، تمكّنك من إنشاء مستندات أو ويكي مثالية. ويمكنك الاستفادة من ميزات مثل الصفحات المتداخلة وخيارات التصميم، وتضمين الإشارات المرجعية، وإضافة الجداول والصور والروابط، وتنسيق المستندات لتلبية الاحتياجات المختلفة، من خرائط الطريق إلى قواعد المعرفة.

ميزات مستندات ClickUp Docs

التعاون: اعمل في الوقت الفعلي مع فريقك. استخدم التعليقات للإشارة إلى الآخرين، وتعيين عناصر العمل لهم، وتحويل النص إلى مهام قابلة للتتبع للبقاء على اطلاع على الأفكار

يسمح لك ClickUp Docs بالكتابة والتحرير والتعاون في الوقت الفعلي وإضافة تعليقات للتواصل مع أعضاء الفريق

اربط المستندات بسير العمل: اربط المستندات والمهام معًا للوصول إلى كل شيء في مكان واحد. أضف أدوات إلى المحرر الخاص بك لتحديث سير العمل وتغيير حالات المشروع وتعيين المهام

اربط المستندات والمهام معًا للوصول إلى كل شيء في مكان واحد. أضف أدوات إلى المحرر الخاص بك لتحديث سير العمل وتغيير حالات المشروع وتعيين المهام التنظيم: حافظ على مستنداتك منظمة وقابلة للبحث. قم بتصنيف الموارد المهمة ومواقع الويكي الخاصة بالشركة عن طريق إضافتها إلى أي جزء من مساحة العمل الخاصة بك

حافظ على مستنداتك منظمة وقابلة للبحث. قم بتصنيف الموارد المهمة ومواقع الويكي الخاصة بالشركة عن طريق إضافتها إلى أي جزء من مساحة العمل الخاصة بك المشاركة بأمان: اعرض مستنداتك مع عناصر التحكم في الخصوصية والتحرير. إنشاء روابط قابلة للمشاركة وإدارة الأذونات لوصول الفريق أو الضيف أو العام

3. إدارة المشاريع

تعاون مع فريقك دون عناء من خلال ميزة إدارة المشاريع في ClickUp

قم بتبسيط تعاون الفريق من خلال ميزات إدارة المشاريع في ClickUp من خلال ميزات إدارة المشاريع في ClickUp

تسريع خطط المشاريع وتنفيذها باستخدام إدارة المشاريع في ClickUp أداة. يمكنك إنشاء مهام فرعية تلقائيًا استنادًا إلى أوصاف المهام، وتلخيص سلاسل التعليقات، وكتابة تحديثات المشروع، والقيام بالمزيد باستخدام مدير مشروع ClickUp.

ميزات أداة ClickUp لإدارة المشاريع:

التخطيط وتحديد الأولويات: خطط لمشاريعك وحدد أولوياتها بسهولة، مع العلم أن لديك رؤية واضحة لجميع تفاصيل المشروع وتبعياته وكيفية توافقها مع أهداف شركتك. تمنحك ClickUp رؤية شاملة للصورة الكبيرة وتساعدك على تخصيص الموارد للأمور الأكثر أهمية تسريع العمليات: احصل على اتفاق سريع وأطلق مشاريعك بثقة بين جميع أصحاب المصلحة. تعاون على رؤية مشروعك باستخدام مستندات ClickUp Docs، وشارك التحديثات من خلال دردشة ClickUp والبقاء على اطلاع على الأحداث القادمة من خلال صندوق الوارد الخاص بك تتبع التقدم المحرز في المشروع: احصل على مصدر واحد للحقيقة بشأن تقدم مشروعك، مع نظرة ثاقبة على الاختناقات والمخاطر وتحديات الموارد وغير ذلك. استخدم ClickUp Dashboards لرؤية التقدم المحرز في الوقت الفعلي والبقاء في المقدمة

تسعير ### ClickUp التسعير

مجانًا للأبد: مجانًا

مجانًا غير محدود: 7 دولارات/ لكل مستخدم شهريًا

7 دولارات/ لكل مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا/ لكل مستخدم شهريًا

12 دولارًا/ لكل مستخدم شهريًا شركة بلس: 19 دولارًا أمريكيًا/ لكل مستخدم شهريًا

19 دولارًا أمريكيًا/ لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

اتصل بنا لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

# # # مقارنة بين برنامجي "تشات جي بي تي" و"تشات جي بي تي" - إليك الحكم

نأمل أن تكون هذه المقارنة بين Writesonic و ChatGPT مفيدة لك. في النهاية، يعتمد الاختيار بين الأداتين على احتياجاتك وتفضيلاتك الخاصة.

يتألق Writesonic في إنشاء المحتوى وكتابة النصوص، بينما يتفوق ChatGPT في قدرات المحادثة وفهم اللغة.

وسواء كنت بحاجة إلى مساعدة في كتابة المحتوى أو الانخراط في محادثات ديناميكية، فإن كلا المساعدين اللذين يعملان بالذكاء الاصطناعي يجلبان مزايا مميزة.

ولكن إذا كنت تبحث عن أكثر من مجرد أداة كتابة الذكاء الاصطناعي فإن ClickUp هو الخيار الأمثل. فهي تتجاوز الكتابة وتعمل كأداة شاملة لإدارة مشروع المحتوى.

مع ClickUp وأكثر من 1000 تكامل (Slack، وGoogle Drive، وOutlook، وZoom، وغيرها)، لن تحتاج إلى التنقل بين الأدوات المختلفة ولكن يمكنك أداء جميع المهام على منصة واحدة.

فماذا تنتظر إذن؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم!