أفضل 10 بدائل ل Bloomfire لإدارة المعرفة في عام 2025

نتفق جميعاً على أن المعرفة قوة. ولكن هل يمكنك استخدامها بشكل جيد دون إدارتها بشكل جيد؟

ربما يعتمد عملك على معلومات هائلة موزعة على عدد لا يحصى من المستندات. A

قاعدة معرفية جيدة التنظيم

المليئة بالرؤى حول العملاء والمنتجات والعمليات التجارية تساعدك على الإبحار في هذا المحيط من البيانات.

عند البحث عن برنامج إدارة المعرفة لبناء موسوعتك المؤسسية، ربما تكون قد صادفتك موسوعة Bloomfire. ومع ذلك، فإن عمليات التكامل المحدودة وأتمتة سير العمل الأساسية قد تعيق عملياتك.

عندما يحدث هذا، فأنت بحاجة إلى بديل يمكنه مساعدتك. لهذا السبب قمنا بالبحث وتجميع قائمة بأفضل 10 بدائل لـ Bloomfire.

ولكن قبل أن نبدأ، إليك ما أخذناه في الاعتبار عند إنشاء هذه القائمة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Bloomfire؟

يُعرف Bloomfire بواجهته البديهية ووظيفة البحث القوية. ابحث عن بديل ل Bloomfire مع هذه الميزات التي يمكن أن تقطع شوطًا إضافيًا لدعم

استراتيجيات إدارة المعرفة .

دعنا نلقي نظرة على الميزات الرئيسية التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار:

وظيفة بحث قوية: ابحث عن بدائل بلوم فاير مع بحث سهل الاستخدام، مما يتيح لك العثور على المعلومات بسرعة مع اقتراحات فورية أثناء الكتابة

ابحث عن بدائل بلوم فاير مع بحث سهل الاستخدام، مما يتيح لك العثور على المعلومات بسرعة مع اقتراحات فورية أثناء الكتابة ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: فكر في برنامج إدارة المعرفة الذي يمنحك اقتراحات ذكية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لعناوين المستندات والعلامات وملخصات المقالات وأوصاف تحسين محركات البحث

فكر في برنامج إدارة المعرفة الذي يمنحك اقتراحات ذكية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لعناوين المستندات والعلامات وملخصات المقالات وأوصاف تحسين محركات البحث قابلة للتخصيص بشكل كبير: اختر بديلاً لبلوم فاير يتيح لك تخصيص قاعدة معارفك حسب أسلوب وتصميم علامتك التجارية

اختر بديلاً لبلوم فاير يتيح لك تخصيص قاعدة معارفك حسب أسلوب وتصميم علامتك التجارية التقارير والتحليلات: اختر أداة تحتوي على تقارير وتحليلات مدمجة لمساعدتك على تقييم أداء قاعدتك المعرفية وتتبع المقاييس والتغييرات بسهولة

اختر أداة تحتوي على تقارير وتحليلات مدمجة لمساعدتك على تقييم أداء قاعدتك المعرفية وتتبع المقاييس والتغييرات بسهولة نظام ملاحظات مدمج: ابحث عن حل إدارة المعرفة الذي يدعم النماذج المخصصة أو يتكامل مع أدوات الطرف الثالث لجمع ملاحظات المستخدمين الأساسية

ابحث عن حل إدارة المعرفة الذي يدعم النماذج المخصصة أو يتكامل مع أدوات الطرف الثالث لجمع ملاحظات المستخدمين الأساسية عمليات التكامل الذكية: ابحث عن برنامج يتكامل مع أدوات فريقك الحالية حتى تتمكن من اعتماده بسرعة

## أفضل 10 بدائل ل Bloomfire لاستخدامها في عام 2024

استنادًا إلى ميزاتها وخطط التسعير والمراجعات الخاصة بها، إليك قائمة بأفضل 10 بدائل ل Bloomfire لعام 2024:

1. انقر فوق

تسهّل طريقة عرض ClickUp العناصر المحورية فرز المستندات ولوحات المعلومات واللوحات البيضاء حسب الحديث أو المفضلة أو "تم إنشاؤها بواسطتي

اختيارنا رقم 1 هو ClickUp لإدارة المعرفة - ادمج ذلك مع منصة إنتاجية شاملة مصممة للفرق من جميع الأحجام والصناعات لتركيز العمل.

تعاون وحافظ على تحديث قاعدة معارفك مع مستندات ClickUp Docs

انتقل إلى

مستندات ClickUp

لجميع احتياجات قاعدة المعرفة الخاصة بك. بفضل أداة التحرير سهلة الاستخدام، يمكنك معاينة مظهر المستند قبل نشره. يمكنك إضافة أنواع مختلفة من المحتوى، مثل الصور، وقوائم المراجعة، والصفحات المتداخلة، والإشارات المرجعية، لإنشاء أجزاء منظمة وجذابة بصرياً.

وماذا لو كنت بحاجة إلى مساعدة في المحتوى الخاص بك؟ يمكنك دائمًا إحضار زملائك في الفريق للعمل على نفس المستند في نفس الوقت.

تعاون مع فريقك بالتزامن مع أدوات المشروع والمهام الخاصة بـ ClickUp، وربط المستندات بسير العمل وربط إدارة قاعدة المعرفة بتنفيذ المشروع.

استخدم ClickUp Brain لتبادل الأفكار وكتابة المحتوى وتحريره في ثوانٍ

إذا كان لديك وقت قصير، دع

ClickUp Brain

يأخذ زمام الأمور منك. يعمل كاتب الذكاء الاصطناعي المدمج في النظام الأساسي على تبسيط عملية إنشاء المحتوى من خلال تلخيص النص، وإنشاء عناصر الإجراءات، وإنشاء مخططات موجزة للمقالات، وتنسيق المحتوى في ثوانٍ.

يمكن لمستخدمي ClickUp أيضاً استخدام الذكاء الاصطناعي عبر المنصة، مما يعزز إدارة المعرفة. يمكّنك هذا التكامل من كتابة وتلخيص المحتوى لمواقع الويكي الخاصة بالشركة، وتحويل الملاحظات إلى قوائم مهام قابلة للتنفيذ، وسد الثغرات المعرفية، وتوليد أفكار للمستندات الداخلية.

وفّر الوقت لإنشاء قاعدة المعرفة الخاصة بك باستخدام قوالب ClickUp المصممة مسبقًا

ومع ذلك، إذا كان كل ما تحتاجه هو شيء تبدأ به، فتصفح مكتبتنا الواسعة من القوالب. ابدأ بسرعة بشيء بسيط، مثل

قالب قاعدة المعرفة الخاص بـ ClickUp

وبناء مكتبتك الرقمية للمعلومات. فهو يحتوي على أقسام للمقالات المعرفية والأسئلة الشائعة والموارد، مما يجعل حفظ المعرفة ومشاركتها في الشركة أمرًا بسيطًا.

بالإضافة إلى إدارة المعرفة، يتيح ClickUp لفرقك تخطيط المشاريع وتتبع التغييرات والحفاظ على التنظيم طوال دورة حياة المشروع. ClickUp هو الحل الأول للشركات التي تبحث عن منصة موحدة لإدارة المعرفة والمشاريع.

أفضل ميزات ClickUp

تخصيص وتعزيز الويكي الخاص بك مع خيارات تصميم مرنة

سهولة التنظيم في مجلدات وأقسام - كيفما احتجت إليها

بحث شامل يساعدك في العثور على أي شيء في ثوانٍ

التعاون في الوقت الحقيقي مع فرقك في الوقت الفعلي

التحكم في التحرير والخصوصية وميزات الأمان الأخرى

تمكين وضع التركيز للحصول على تجربة قراءة خالية من التشتيت

اعثر بسهولة على المستندات المرتبطة من خلال ربطها بمهامك في ClickUp

استخدم قوالب مصممة مسبقاً لقاعدتك المعرفية

التكامل بسهولة مع أكثر من 1000 أداة شائعة مثل Slack وZoom وGoogle Drive,

قيود ClickUp

منحنى التعلُّم الأولي

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/مستخدم شهريًا

7 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح لجميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp Brain

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. شيربوينت

عبر شير بوينت SharePoint من مايكروسوفت هو نظام معروف لإدارة المعرفة يتيح لك إنشاء المحتوى وإدارته ومشاركته بسهولة، وهو مثالي لتحديث الجميع بالجداول الزمنية للمشروع وأخبار الشركة وغير ذلك.

وهو يساعد على إبقاء الموظفين على اطلاع وتفاعل من خلال بوابات الشركة أو الإنترانت والتحديثات المخصصة على تطبيق SharePoint. ما يميز SharePoint هو أدوات التخصيص الخاصة به. يمكنك إنشاء مواقع ويب مخصصة لمختلف المشاريع والأقسام، مما يعزز الإنتاجية من خلال تبسيط مشاركة الموارد والتطبيقات.

يتكيف SharePoint بسهولة مع أسلوب فريقك ويدعم مشاركة سطح المكتب والتعليقات التوضيحية النصية وغير ذلك، مما يجمع كل معلومات مشروعك في مكان واحد ويشجع مشاركة الفريق.

أفضل ميزات SharePoint

إدارة بوابات قاعدة معرفية لا حدود لها في مساحة تخزين واسعة تبلغ 1 تيرابايت

تنفيذ مهام سير عمل إصدار المستندات والموافقة عليها

ضمان المشاركة الآمنة للملفات الداخلية والخارجية

التكامل مع MS Office وOneDrive وMicrosoft Teams وPower BI

قيود SharePoint

التكامل مع الأدوات غير التابعة لـ Microsoft صعب بعض الشيء

قد يكون الإعداد معقدًا إلى حد ما

أسعار SharePoint

SharePoint (الخطة 1): 5 دولارات/مستخدم شهريًا (يتم دفعها سنويًا)

5 دولارات/مستخدم شهريًا (يتم دفعها سنويًا) كجزء من Microsoft 365 Business Standard: 12.50 دولاراً لكل مستخدم شهرياً (يتم دفعها سنوياً)

تقييمات ومراجعات SharePoint

G2: 4/5 (أكثر من 8300 تقييم)

4/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم)

3. نوتيون

عبر

Notion

بالنسبة للفرق، يتحول Notion إلى مركز إنتاجية وتعاون قائم على السحابة. وباعتباره برنامج قاعدة معرفية، فهو يجمع الويكي والمستندات والمشاريع معًا في مساحة عمل متصلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يمكنك إنشاء قواعد البيانات والمستندات ومواقع الويكي الداخلية لتخزين معارف الفريق وتنظيمها، مما يسهل تحسين التعاون ومشاركة المعلومات بسهولة.

على الرغم من مظهره البسيط، فإن Notion لديه خيارات تخصيص، حيث يقدم العديد من القوالب القابلة للتخصيص والعناصر الممتعة مثل الميمات والرموز التعبيرية. وهذا يجعله خياراً مرناً جداً لإدارة المعرفة الشخصية أيضاً.

أفضل ميزات نوتيون

بناء قواعد المعرفة الداخلية مع الصفحات وقواعد البيانات

تخصيص المستندات باستخدام مجموعة متنوعة من العناصر مثل جدول المحتويات والتبديل ومقتطفات التعليمات البرمجية

تحرير المستندات معًا في الوقت الفعلي والإشارة إلى أعضاء الفريق بالأسئلة والتعليقات

تلخيص المحتوى وتحريره وتحديد النقاط الرئيسية فيه باستخدام الذكاء الاصطناعي

قيود الحركة

مشغلات أتمتة سير العمل في Notion محدودة مقارنة بالأدوات الأخرى

لا يمكن تكوين أذونات المستخدم للمجموعات الفرعية للبيانات في مواقع الويكي الخاصة بالشركة

تسعير الحركة

مجاني

بالإضافة: 10 دولارات/مستخدم شهريًا

10 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 18 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

18 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة الذكاء الاصطناعي متاح مقابل 10 دولارات إضافية/مستخدم شهرياً

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4. KnowledgeOwwl

عبر

KnowledgeOwwl

مشهور

برنامج مشاركة المعرفة

يتميز برنامج KnowledgeOwl من بين برامج تكنولوجيا المعلومات بقدرته على إنشاء مواقع ويب سهلة الاستخدام وقابلة للبحث فيها.

تعمل ميزة البحث "المتسامحة مع الأخطاء المطبعية" على تسهيل العثور على المعلومات، خاصةً إذا لم تكن الإملاء من نقاط قوتك. تُبقي المنصة الأمور نظيفة وبسيطة وبديهية، مما يجعل بناء قواعد معرفة العملاء والموظفين والحفاظ عليها أمراً سهلاً.

تعمل KnowledgeOwl بشكل جيد مع الشركات التي تقدم الخدمات، مما يمنحها طريقة بسيطة للتعامل مع المحتوى مثل أدلة البرامج والسياسات والعمليات.

أفضل ميزات KnowledgeOwl

التنظيم والتنقل باستخدام جدول محتويات مرن

استخدام محرر ما تراه هو ما تحصل عليه (WYSIWYG) وتحرير HTML المصدر

إضافة ملاحظات داخلية للمؤلفين وإخطار الجميع بالتحديثات

التحكم في الوصول إلى المحتوى والعلامة التجارية باستخدام نطاقات خاصة

تحديد عبارات بحث لنتائج مقالات محددة

قيود معرفة القيود

محدودية ميزات إعداد التقارير المخصصة

ليست فعالة من حيث التكلفة للمؤسسات الصغيرة

تسعير KnowledgeOwwl

خطة واحدة: من 100 دولار شهرياً/شهرياً

من 100 دولار شهرياً/شهرياً الإضافات التجارية: من 275 دولارًا في الشهر

من 275 دولارًا في الشهر إضافات المؤسسات: من 1150 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات المعرفة أول

G2: 4.6/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

5. Confluence

عبر

Confluence

Confluence هو خيار قوي آخر لإدارة المعرفة. وهو مثالي لإنشاء وثائق المشروع ومواقع الويكي الداخلية وتحريرها وتنظيمها.

ما عليك سوى إنشاء المستندات وتصور أفكارك باستخدام ميزة الصفحات واللوحات البيضاء في Confluence. ويمكنك بعد ذلك تنظيمها بدقة في مساحات - مثل المجلدات - وتحديد أي منها يمكن أن يكون عاماً أو خاصاً، مما يسمح للجميع بالعمل معاً في الوقت الفعلي.

يثني الناس بشكل خاص على Confluence لكيفية تعزيز التواصل الداخلي. فبالإضافة إلى إدارة المعرفة، فهو يجعل المعلومات التقنية مركزية، مما يجعل الوصول إلى التحديثات وخطط المشروع أمراً سهلاً.

أفضل ميزات كونفلوينس

إنشاء وتحرير و تنظيم قاعدة بيانات المحتوى الخاص بك مجانًا في الوقت الفعلي

استخدم مساحات مرنة وقابلة للتخصيص لإنشاء مناطق مخصصة لمشاريع أو أقسام محددة

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وCopywriter وWordmith لمهام المحتوى السريعة

أتمتة المهام المتكررة عبر مستندات متعددة لزيادة الكفاءة

الوصول إلى وظيفة البحث المتقدم لاسترجاع المعلومات بسرعة ودقة

قيود التأثير

صعوبات في تنسيق ملف PDF وتصديره

إدارة أذونات إنشاء الوثائق الفنية معقدة

تسعير التأثير

مجاني

المعيار: 6.05 دولار/مستخدم شهريًا

6.05 دولار/مستخدم شهريًا القسط: 11.55 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

11.55 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات التأثير

G2: 4.1/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 3,700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,300 تقييم)

6. HelpDocs

عبر

HelpDocs

إذا كنت ترغب في إنشاء معلومات دعم العملاء والتعامل معها، فإن HelpDocs هو بديل رائع لـ Bloomfire.

يستخدم برنامج قاعدة البيانات هذا من قبل الشركات الناشئة الصغيرة

والشركات الكبرى. يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام ومحرر مدمج لإنشاء قواعد بيانات قابلة للتخصيص مع الصور ومقاطع الفيديو.

بمجرد إعداد قاعدتك المعرفية ذاتية الخدمة، يمكنك تنظيم المقالات في مواضيع أو أقسام مختلفة واستخدام العلامات لتسهيل عثور المستخدمين على المعلومات.

تتكامل HelpDocs أيضًا بشكل جيد مع الأدوات الأخرى، مثل منصات الدعم وروبوتات الدردشة، مما يحسن تجربة الدعم.

أفضل ميزات HelpDocs

إنشاء مخصص قوالب قاعدة المعرفة لتتناسب مع علامتك التجارية وأسلوبك

توفير الوقت وإدارته عن طريق اختيار قوالب سريعة التحميل مصممة مسبقًا

ابقَ على اطلاع دائم بتحديثات المقالات المجدولة والإصدارات المرقّمة

التكامل مع أدوات الاتصال والدعم مثل Slack وIntercom وDrift

تحكم في الوصول إلى المقالات ورؤيتها للموظفين والعملاء

قيود HelpDocs

أبلغ المستخدمون أن البرنامج يمكن أن يصاب بالأخطاء بسبب العديد من المشكلات البسيطة

تسعير HelpDocs

البدء: 69 دولاراً في الشهر

69 دولاراً في الشهر الإنشاء: 139 دولارًا في الشهر

139 دولارًا في الشهر الزيادة: 279 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات HelpDocs

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

7. المعلم

عبر

Guru

بديل ممتاز ل Bloomfire، يجمع Guru بين وظائف البحث والإنترانت والويكي في منصة بسيطة. مع ميزة البحث القوية، والاقتراحات المفيدة، والتحكم في الإصدار، فهو ممتاز في بناء وإدارة قواعد المعرفة الداخلية.

وفي الوقت نفسه، فإن ميزات ويكي Guru مدعومة بالذكاء الاصطناعي لسهولة الاستخدام. إنه مصمم ليكون سهل الاستخدام للجميع، سواء كنت

إنشاء قاعدة بيانات محتوى

أو البحث عن إجابات. يحصل المؤلفون على مساعدة الذكاء الاصطناعي لوضع علامات على الخبراء والكتابة بشكل أفضل، بينما يحصل الباحثون على إجابات مباشرة ومفيدة.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل بشكل جيد مع أدوات مثل Slack وSellack وSalesforce وMicrosoft Teams، مما يجعل العمل الجماعي أكثر سهولة.

أفضل ميزات المعلم

إنشاء بطاقات معرفية وإدارتها، مما يسمح للمستخدمين بإضافة تعليقات وأسئلة

مسح القاعدة المعرفية وربط الأدوات الخارجية للحصول على إجابات معقدة

مزامنة عمليات سير العمل والمنصات الحالية في الوقت الفعلي

تعاون باستخدام التعليقات داخل السياق ومساحات الفريق

قيود المعلم

خيارات التخصيص للعلامة التجارية المرئية والتخطيط محدودة

يمكن تحسين وظيفة البحث

أسعار المعلم

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا

لمدة 30 يومًا الكل في واحد: 18 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا

18 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات المعلم

G2: 4.7/5 (أكثر من 1600 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1600 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

8. تدريبي

عبر

Trainual

إذا كنت بحاجة إلى منصة لإدارة عملية التأهيل والتدريب، جرب Trainual. إنها منصة لنقل المعرفة والتدريب مصممة للفرق المتنامية.

تسهّل منصة Trainual توثيق كل عملية وسياسة وإجراء وتنظيمها وتعيينها والبحث فيها. من خلال التركيز على أتمتة التأهيل والتدريب، يضع Trainual الأساس لقابلية توسع أسرع.

يمكنك استخدامه لبناء قواعد معرفية، وتحديد مهام سير العمل، وتوضيح الأدوار، وضمان اتساق التدريب. يساعد ذلك الشركات على الاحتفاظ بالمواهب والحفاظ على الاتساق وتقليل الأعباء التشغيلية اليومية.

أفضل ميزات التدريب المتكامل

اجعل جميع عمليات عملك مركزية في الويكي التفاعلي إنشاء دليل عمليات

أتمتة عملية التأهيل من خلال ربط المحتوى بالأدوار أو الأقسام أو المواقع

الاحتفاظ بالمواهب من خلال الحفاظ على تفاعل الموظفين مع التدريب المستمر

البحث عن إجراءات التشغيل الموحدة والمواد التدريبية والرجوع إليها باستخدام وظيفة البحث القوية

قيود التدريب

التغييرات المتكررة تجعل من الصعب تدريب الفرق

يستغرق تحميل الصفحات وقتاً طويلاً

تسعير التدريب

الأعمال الصغيرة: 300 دولار/شهرياً

300 دولار/شهرياً الأعمال المتنامية: 500 دولار شهرياً

500 دولار شهرياً غير محدود: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات التدريبية

G2: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

9. Document360

عبر

Document360

يتميز Document360 بإنشاء وثائق من الدرجة الأولى من قواعد المعرفة إلى المستندات الفنية. فهو يحافظ على بساطة الأمور من خلال واجهة سهلة الاستخدام، مما يجعل التعاون ومركزية المعرفة أمرًا سهلاً.

يضمن محرر الكتل الخاص بالنظام إنشاء محتوى مبسط، بينما تتيح خيارات التخصيص إمكانية الضبط الدقيق، مما يجعله قابلاً للتكيف مع مختلف احتياجات التوثيق، بدءاً من إعداد الموظفين إلى الأسئلة الشائعة للعملاء.

يُعد Document 360 أداة قيّمة لإدارة المعرفة للشركات على مختلف المستويات، بما في ذلك الشركات الناشئة والشركات والمؤسسات والمؤسسات المتنامية.

أفضل ميزات Documentment360

إنشاء المحتوى وإدارته ومراجعته من خلال بوابة قاعدة المعرفة الداخلية

استخدم الموقع الإلكتروني الخارجي لقاعدة المعرفة لمشاركة مستنداتك بشكل عام أو خاص

الوصول إلى تحليلات مفصلة لتتبع كيفية عرض المحتوى الخاص بك واستخدامه

ابحث عن مستنداتك باستخدام عوامل التصفية المتقدمة وعمليات البحث عن الكلمات الرئيسية والاقتراحات القائمة على الذكاء الاصطناعي

قيود المستند 360 قيود المستند 360

يفتقر إلى الميزات الأساسية مثل المدقق الإملائي المدمج وترجمة اللغة

مطلوب ترميز مخصص لضبط التصميمات والتخطيطات

تسعير #### تسعير المستند 360

مجاناً

قياسي: 199 دولارًا أمريكيًا/مشروع شهريًا

199 دولارًا أمريكيًا/مشروع شهريًا احترافي: 299 دولارًا/مشروع شهريًا (تُدفع سنويًا)

299 دولارًا/مشروع شهريًا (تُدفع سنويًا) الشركات: 399 دولارًا/مشروع شهريًا (تُدفع سنويًا)

399 دولارًا/مشروع شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسات: 599 دولارًا/مشروع شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات المستندات 360

G2: 4.7/5 (أكثر من 375 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 375 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 190 تقييم)

10. سلاب

عبر

Slab

صُمم Slab للفرق من جميع الأنواع، وهو أداة إدارة معرفة مؤسسية من الدرجة الأولى يفضلها عادةً الفرق الهندسية ذات الاحتياجات المختلفة. وهي تتألق بشكل خاص بسبب الويكي المرئي والتنسيق المتقدم.

ما يميز Slab هو تصميمه الحديث، مما يجعل من السهل التنقل فيه. فبدلاً من إعداد المجلدات المعتاد، يقدم Slab "موضوعات Slab"، مما يجعل الأمر أكثر سهولة لأعضاء الفريق للعثور على المعلومات.

يتعلق الأمر كله بالتعاون ومشاركة المعرفة، مع ميزات مثل التحرير المشترك، والتحكم في الإصدار، والمناقشات من خلال التعليقات.

علاوة على ذلك، لنفترض أنك تستخدم خطة الأعمال أو خطة المؤسسات - يتيح لك Slab منح الويكي الداخلي الخاص بك هوية فريدة باستخدام نطاق مخصص، مما يضيف لمسة شخصية إلى كيفية إدارة المعرفة.

أفضل ميزات #### Slab

تنظيم المحتوى باستخدام المجلدات والعلامات والمواضيع، وتعزيز وظيفة البحث

التكامل بسرعة مع البرامج الأخرى، وجداول البيانات، ومديري المهام لمزيد من الراحة

التركيز على إنشاء المحتوى مع واجهة الأداة البديهية والتنسيق الحديث

حقق أقصى استفادة من استخدام الأداة مع مساعدة مركز المساعدة وفيديوهات تعليمية من الجامعة

قيود المختبر

ميزات تحرير محدودة

تدعم فقط إنشاء المستندات وتخزينها، ولا يمكنها إدارة الفرق أو المهام

أسعار المختبر

مجاني

بدء التشغيل: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 270+ تقييم)

4.6/5 (أكثر من 270+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

## تبسيط إدارة المعرفة مع أفضل بديل لبلوم فاير

سواء أكنت تستخدم قاعدة المعرفة الخاصة بك لتتبع رؤى شركتك، أو للبحث عن معلومات مهمة، أو لإعداد موظفين جدد، فإن قاعدة المعرفة المنظمة جيدًا يمكن أن ترتقي بشركتك إلى آفاق جديدة. فهي تعزز رضا العملاء عن منصات الدعم وتحسن جودتها على المدى الطويل.

اختر ما يناسبك من بين أفضل 10 بدائل لـ Bloomfire واعثر على البديل الذي يتوافق مع احتياجات عملك بأفضل طريقة ممكنة.

ومع ذلك، إذا كان علينا أن نرشح لك أحد البدائل، فإننا نقترح عليك ClickUp، حيث يقدم ClickUp إدارة قوية للمستندات، وميزات الذكاء الاصطناعي، وخيارات التخصيص لمساعدتك في بناء قاعدة معرفية مثالية.

وأفضل ما في الأمر أنه مجاني للبدء.

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