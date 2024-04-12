بودكاست المبيعات: أطلق العنان لإمكانات مبيعاتك مع رؤى الخبراء

تُعد المدونات الصوتية للمبيعات مصدراً هائلاً للمعرفة التي تقدم رؤى واقعية من محترفي المبيعات وقادة التسويق ورواد الأعمال.

سواء كنت قائد مبيعات بين الشركات، أو مدرب مبيعات، أو مندوب مبيعات مبتدئ، أو متحمسًا في سعيك للتطوير الشخصي، أو قائد أعمال يهدف إلى بناء ثقافة مبيعات داعمة، فإن هذه الموارد هي منجم ذهب لمعلومات المبيعات عالية الجودة.

تسرد هذه المدونة أفضل ملفات البودكاست الخاصة بالمبيعات للاستماع إليها في عام 2024. ضع إشارة مرجعية على هذه المدونة حتى تتمكن من مشاركتها مع فريقك لتحسين فعالية المبيعات في مؤسستك.

أهمية الاستماع إلى المدونات الصوتية للمبيعات

للارتقاء في حياتك المهنية في مجال المبيعات، يجب أن تتعلم كيف يحقق أفضل القادة النجاح. فيما يلي ثلاثة عوامل يجب مراعاتها عند التفكير في أهمية الاستماع إلى بودكاست مشاركة المبيعات.

التعلم المستمر

إن الوقت أمر جوهري بالنسبة لمديري المبيعات، لكن الارتقاء بالمهارات من أجل التطوير المهني يتطلب وقتاً. تقدم المدونات الصوتية لمحترفي المبيعات البديل المثالي لشكل التعلم التقليدي في الفصول الدراسية.

وأفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك الاستماع إلى بودكاست المبيعات في العمل بين استراحات القهوة أو في المنزل أثناء إنجاز الأعمال المنزلية. هل تعلم أن 43% من مستمعي البودكاست يستمعون إلى البودكاست المفضل لديهم أثناء التنقل؟ ومع ذلك، إذا كنت جادًا في التعلّم، خصص وقتًا للاستماع إلى المدونات الصوتية الخاصة بالمبيعات، حيث ستكون أكثر وعيًا بالنصائح العملية بدلاً من تعدد المهام.

التحفيز والإلهام

يشارك خبراء المبيعات الرائدون عن طيب خاطر استراتيجياتهم وقصص نجاحهم ونصائحهم العملية حول التحديات الآنية في عالم الأعمال والمبيعات. كما يقدمون لك نظرة خاطفة على كيفية نجاحهم في الصفقات المعقدة التي أصبحت نقطة تحول في حياتهم المهنية في مجال المبيعات، بالإضافة إلى رؤى رواد مجتمع نجاح المبيعات.

إذا كنت تبحث عن مصدر جديد للإلهام، فقد يحفزك البودكاست على بناء عقلية النمو أو أن تصبح خبير مبيعات.

فرص التواصل

تُعد المدونات الصوتية بداية رائعة للمحادثات وأدوات ممتازة للتواصل مع خبراء المبيعات المخضرمين.

حتى أن مقدم البودكاست الرسمي SaaStr جيسون ليمكين يسمح للمستمعين بالانضمام إلى مجتمع نجاح المبيعات عبر الإنترنت SaaS، والذي يضم قادة المبيعات التقنية المخضرمين كأعضاء فيه.

تتيح هذه المنتديات للمستمعين فرصة المشاركة في التعليقات والمناقشات. استفد من فرص التواصل للتواصل مع زملائك من محترفي المبيعات وتبادل الاستراتيجيات لتحسين مهنتك.

بودكاست المبيعات الأعلى تقييماً التي يجب الاستماع إليها

إليك قائمتنا لأفضل 13 بودكاست للمبيعات لمساعدتك على تحسين مهاراتك في المبيعات، وتعلم استراتيجيات مبيعات جديدة، واستلهام قصص نجاح المبيعات.

1. بودكاست تمكين المبيعات مع آندي بول

عبر بودكاست تمكين المبيعات أندي بول هو خبير مبيعات متمرس يتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود من الخبرة في قيادة المبيعات. تحتوي قناته على يوتيوب على أكثر من 700 مقطع فيديو.

توجه إلى Apple Podcasts للاستماع إلى أحدث حلقات بودكاست بول لتمكين المبيعات. تعرض كل حلقة مقابلات مع خبراء المبيعات وقادة الأعمال وتغطي مواضيع مختلفة، مثل استراتيجيات تمكين المبيعات وتكنولوجيا المبيعات وقيادة المبيعات وقصص النجاح.

لا يمكننا التوصية بهذا البودكاست بما فيه الكفاية لمحترفي المبيعات. إن الرؤى المتعمقة لمبيعات B2B المتعمقة التي يقدمها بودكاست قيادة المبيعات هذا سيُسرّع من رحلتك التعليمية.

حلقات لا بد من الاستماع إليها:

2. التنقيب العملي

عبر بودكاست التنقيب العملي يستضيف جيد مهرل، وهو مدير تنفيذي سابق للمبيعات الخارجية في PandaDoc، بودكاست التنقيب العملي. قام ببناء فريق المبيعات الخارجية في PandaDoc وساعد الشركة على تحقيق تقييم بقيمة مليار دولار. بعد مغادرة PandaDoc، عمل مهرل مع Mailshake، وحجز أكثر من 100 اجتماع خارجي مؤهل شهريًا.

إذا كنت ترغب في صقل استراتيجية تنقيب المبيعات الخارجية الخاصة بك وتعلم ما يجب فعله وما لا يجب فعله مباشرةً من فم الحصان، فهذا البودكاست مناسب لك. وبصرف النظر عن خبرة جيد العملية في بناء فرق العمل من الصفر وتوليد عملاء محتملين من رسائل البريد الإلكتروني الباردة، فإن البودكاست يضم أيضًا متحدثين ضيوف لامعين.

بصرف النظر عن تغطية التفاصيل التقنية، يغطي مهرل، بصفته مقدم مبيعات، مواضيع مثيرة للاهتمام. وفي إحدى الحلقات، دعا كريس روديجراب، مؤسس شركة Rendoso، للدردشة حول كيفية إرسال مديري المبيعات هدايا إلى عملائهم المحتملين.

حلقات يجب الاستماع إليها:

3. بودكاست ماجستير إدارة الأعمال في المبيعات

عبر بودكاست ماجستير إدارة الأعمال في المبيعات يستضيف جيف هوفمان وسيسي أبارو بودكاست ماجستير إدارة الأعمال في المبيعات الخاص بك - وهو وجهة واحدة للمبتدئين للتعرف على المبيعات. هوفمان هو مبتكر برامج التدريب على المبيعات الحائز على جوائز مع خبرة تزيد عن 25 عامًا من العمل مع شركات مثل Google و Akamai Technologies. أما أبارو فهي خبيرة في المبيعات والتسويق، وقد عملت مع مؤسسات عالمية، وساعدتها على تحسين إيراداتها وقنواتها.

وهما يعملان معاً كمدربين افتراضيين في مجال المبيعات، حيث يعملان على تحفيزك وبناء ثقتك كمحترف مبيعات ناشئ. يركّز بودكاست ماجستير إدارة الأعمال في المبيعات على "كيف" بدلاً من "لماذا"، ويقدم نصائح مؤثرة ورؤى قابلة للتنفيذ لمساعدتك على تجاوز التحديات وإتمام المزيد من الصفقات.

حلقات لا بد من الاستماع إليها:

4. بودكاست GTM

عبر GTM الآن يقدم لك بودكاست GTM، الذي يستضيفه سكوت باركر، أحدث الرؤى من قادة السوق والاستراتيجيين في جميع أنحاء العالم.

فهو يمنحك إمكانية الوصول إلى أحدث الاتجاهات (مثل البيع الاجتماعي واستخدام علم نفس المبيعات لتعزيز مبيعاتك) ورؤى من قادة الفكر والممارسين في هذا المجال. تشمل الموضوعات تمكين المبيعات، والتطوير، والبيع القائم على الحساب، ومواءمة المبيعات والتسويق بين الشركات.

هذا البودكاست رائع للمحترفين على جميع المستويات لأنه يقدم تقنيات مبيعات يمكنك تنفيذها على الفور. إنه مصمم للارتقاء بحياتك المهنية إلى المستوى التالي، سواء كنت مندوب مبيعات أو مخضرم مبيعات أو أي شخص بينهما.

بودكاست يجب الاستماع إليه:

5. عرض نمو B2B

عبر عرض نمو B2B يستضيف بينجي بلوك برنامج B2B Growth Show مع جيمس كارباري. جيمس هو مؤسس شركة سويت فيش، وهي وكالة بودكاست للعلامات التجارية بين الشركات B2B، ومؤلف كتاب "التواصل القائم على المحتوى".

ينشر برنامج B2B Growth Show مقاطع فيديو أسبوعية مدتها 20 إلى 30 دقيقة تغطي مواضيع مختلفة خارج نطاق المبيعات. على سبيل المثال، قاموا مؤخرًا بتغطية التسويق المؤثر للعلامات التجارية B2B وكيف اكتسبت هذه التقنية زخمًا. يحظى قادة B2B بثقة جمهورهم، لذا فإن توصيات منتجاتهم أكثر إقناعًا بكثير من الإعلانات ذات العلامات التجارية.

حلقات يجب الاستماع إليها:

6. اجعلها تحدث أيام الاثنين

عبر سبوتيفاي جون باروز، مقدم بودكاست "Make It Happen Mondayays"، قام بكل شيء - من المبيعات إلى عمليات الاستحواذ على الشركات. وهو مؤسس شركة JBarrows Consulting، ومن بين عملائه شركة Salesforce وLinkedIn وOkta.

يُصدر جون كل أسبوع بودكاست جديد يناقش مختلف مجالات المبيعات والتنقيب. وتشمل قائمة ضيوفه مندوبي المبيعات ومديري الحسابات والمديرين التنفيذيين الذين يشاركون نصائح مبيعات قابلة للتنفيذ حول تنمية مهنة المبيعات والتكتيكات العملية للحصول على نتائج أفضل من التنقيب.

حلقات لا بد من الاستماع إليها:

7. عرض جيمس ألتوشر

عبر عرض جيمس ألتوشر جيمس ألتوشر هو مستثمر ملاك ورائد أعمال متسلسل. وقد أسس 20 شركة ويشارك خبراته وتجربته في مجال الأعمال والحياة والتمويل في البودكاست الخاص به. نوصي بشدة جميع محترفي المبيعات بكتابه "اختر نفسك" الأكثر مبيعًا في صحيفة وول ستريت جورنال.

وقد بدأ ألتوشر البودكاست الخاص به في عام 2014 واستضاف متحدثين ضيوفاً من الممثلين ومغني الراب إلى رواد الفضاء والمليارديرات - يشير ألتوشر إلى ضيوفه باسم "اختر نفسك".

مارك كوبان والسير ريتشارد برانسون وتيرا بانكس من بين الأغنياء والمشاهير الذين استضافهم البرنامج. إذا كنت ترغب في أن تكون أفضل نسخة من نفسك وتبحث عن طرق لتحقيق الحرية المالية، فهذا هو المكان المناسب للبحث عن الإلهام.

حلقات لا بد من الاستماع إليها:

8. محادثات مع النساء في المبيعات

عبر محترفات المبيعات النسائية تستضيف لوري ريتشاردسون بودكاست "محادثات مع النساء في مجال المبيعات" وترأس شركة استراتيجية المبيعات "Score More Sales" التي تساعد الشركات في مجال البرمجيات كخدمة والخدمات المالية وغيرها من الصناعات على زيادة إيرادات مبيعاتها. ريتشاردسون هي أيضًا مؤلفة كتاب "She Sells"، وهو دليل لقادة الأعمال لتوظيف وترقية المزيد من محترفات المبيعات من النساء.

يعرض برنامج "محادثات مع النساء في المبيعات" الرحلات الناجحة لرائدات الأعمال. تعرض كل حلقة امرأة ناجحة تشارك خبراتها وأفضل ممارساتها لمساعدة محترفات المبيعات على تنمية مسيرتهن المهنية. معظم الحلقات مدتها أقل من 30 دقيقة وتغطي مبيعات المؤسسات وقيادة المبيعات وإنشاء المحتوى.

يغطي البودكاست أيضاً مواضيع أخرى مثل القيادة وإدارة الحياة المهنية والتعامل مع متلازمة الدجالين وبناء الثقة والشراكات الاستراتيجية ووسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء المحتوى.

حلقات لا بد من الاستماع إليها:

9. مرق المبيعات

عبر مرق المبيعات جيب بلونت، مقدم بودكاست Sales Gravy، هو كاتب 15 مرة وقائد مبيعات ومتحدث ومتخصص في تسريع المبيعات قام بتدريب الآلاف من محترفي المبيعات وتقديم المشورة للشركات الرائدة عالميًا.

في هذا البودكاست، يقوم بلونت بتقسيم مواضيع المبيعات المعقدة إلى صيغ بسيطة يسهل فهمها. تتراوح مدة كل بودكاست من 10 دقائق إلى ساعة ويركز على جوانب مختلفة من إدارة المبيعات، مثل كيفية بناء علاقات أفضل مع العملاء، والتفاوض، وأن تصبح أكثر قرباً من العملاء.

يضم البودكاست أيضاً متحدثين ضيوف مثل ريان تافت، مؤلف كتاب المبيعات "ستوري جيتر". ويستكشفون معاً كيف أن الشراء تجربة عاطفية وكيف يستخدم محترفو المبيعات الفضول والتعاطف لبيع المزيد من المنتجات لعملائهم.

حلقات لا بد من الاستماع إليها:

10. مبشر المبيعات

عبر مبشر المبيعات مدرب المبيعات دونالد كيلي هو المؤسس والرئيس التنفيذي ومقدم بودكاست "مبشر المبيعات". يعتقد كيلي أن محترفي المبيعات يجب أن يكسبوا بسهولة ستة أرقام، وقد بدأ البودكاست الخاص به "التبشير" لمشاركة ما نجح في مسيرته المهنية في مجال المبيعات.

يُعد البودكاست مصدرًا ممتازًا للتدريب على المبيعات. يدعو كيلي خبراء المبيعات ورواد الأعمال وقادة المبيعات لمشاركة قصص نجاحهم في المبيعات وتحفيز مندوبي المبيعات على التغلب على التحديات وتحقيق أعلى المداخيل.

في إحدى الحلقات، يتحدث قائد المبيعات مات دويون عن مفهومه الذي غيّر قواعد اللعبة المتمثل في منهجية التدريب 3X3. يشارك مات أفكاره ليوضح كيف يمكن لإطار التدريب الخاص به أن يُحدث ثورة في تدريب المبيعات وتحسين الأداء.

ويتضمن البودكاست أيضاً موضوعات أخرى مثل بناء خط أنابيب المبيعات، وتحويل الصفقات الضائعة إلى فرص، وكيفية الحصول على رد من برنامج المقارنات الدولية على موقع LinkedIn.

حلقات لا بد من الاستماع إليها:

11. عامل الفشل

عبر ميغان برونو تستضيف ميغان برونو بودكاست "عامل الفشل". وهي معالجة نفسية ومتحدثة ومدربة تنفيذية.

يغطي بودكاست عامل الفشل قصص المثابرة المهنية. وعلى الرغم من أن حلقات البودكاست التي تستغرق ساعة واحدة تصدر بشكل غير منتظم، إلا أنها تعرض محترفين من مختلف مناحي الحياة نجحوا في تغيير حياتهم من خلال النجاة من أدنى مستوياتها في حياتهم المهنية.

إن العمل في مجال المبيعات يمثل تحدياً، وتحفيز نفسك يومياً يتطلب جهداً. ستساعدك المدونات الصوتية مثل Failure Factor على المضي قدماً عندما تشعر بأنك في حالة ركود أو وصلت إلى أدنى مستوى في حياتك المهنية.

حلقات لا بد من الاستماع إليها:

12. بودكاست البيع المتقدم

عبر بودكاست البيع المتقدم يشترك مدربا المبيعات بيل كاسكي وبريان نيل في تقديم بودكاست البيع المتقدم. لا تدع كلمة "متقدم" تضللك لتظن أن هذا البودكاست ممل. إن خبرة كاسكي ونييل في مجال المبيعات التي تمتد لعشرين عاماً ورؤيتهما المفعمة بالفكاهة حول بناء مسيرة مهنية ناجحة في مجال المبيعات تجعل من هذا البودكاست مصدراً مثالياً للمبتدئين في مجال المبيعات لتعلم مفاهيم المبيعات المتقدمة.

وهو واحد من أطول برامج البودكاست في مجال المبيعات، حيث تم بث أكثر من 700 حلقة خلال 15 عاماً. يركز البودكاست على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء وتطوير عقلية الفوز بالصفقات. ومن الموضوعات الأخرى التي غالباً ما يناقشها البودكاست التنقيب عن العملاء، والتواصل في مجال المبيعات، ومقاومة المشتري، والمكالمات الباردة، والتدريب على الصفقات، والتنبؤ بالمبيعات.

حلقات لا بد من الاستماع إليها:

13. البيع الذهني: بودكاست أداء المبيعات

عبر حلول النزاهة يستضيف البودكاست "البيع العقلي" ويل ميلانو، مدير التسويق في شركة Integrity Solutions، وهي شركة معروفة بإدارة برامج التدريب على المبيعات الافتراضية. يغطي هذا البودكاست مختلف الدوافع العاطفية والنفسية للمبيعات والقيادة التي تساعد مندوبي المبيعات على اكتشاف إمكاناتهم الكاملة.

يشارك قادة المبيعات وخبراء الصناعة رؤاهم حول تطوير العقلية ومجموعة المهارات المطلوبة لإقامة علاقات ناجحة مع العملاء. يعرض البودكاست قصصاً عن المعتقدات التي تحد من الذات والتي تمنع قادة المبيعات من تحقيق نجاح مهني استثنائي. ومن الموضوعات الأخرى التي يناقشها هذا البودكاست تعقيدات دورات الشراء بين الشركات وظهور البيع الافتراضي.

يعتمد النجاح في أداء المبيعات على مدى نجاح محترف المبيعات في تحقيق التوازن بين حضوره الذهني والعاطفي. بودكاست البيع الذهني هو الوجهة المثالية لمعرفة المزيد عن عملية المبيعات من الأفضل في هذا المجال.

حلقات لا بد من الاستماع إليها:

حقق أهداف المبيعات الخاصة بك مع ClickUp

إدارة خط أنابيب المبيعات وسير العمل على منصة واحدة شاملة باستخدام ClickUp

يمتلك قادة المبيعات الناجحون سرًا تجاريًا - فهم يستخدمون أفضل أدوات المبيعات لتعزيز أداء مبيعاتهم والارتقاء بمسيرتهم المهنية.

على سبيل المثال، ClickUp هي أداة شاملة لـ فرق المبيعات يحافظ على تنظيم مسار المبيعات الخاص بك في مكان واحد، ويقوم بأتمتة المهام المتكررة لجعل عملية المبيعات أكثر كفاءة.

دعنا نلقي نظرة على بعض ميزات ClickUp الرئيسية لفرق المبيعات.

الأتمتة

قم بتعيين المهام وتحديثها وتحديد أولوياتها تلقائيًا حتى يستمر العملاء المحتملون في التحرك في خط أنابيب المبيعات دون تدخل يدوي. استخدم الأتمتة المبنية مسبقًا أو قم بتخصيصها وفقًا لاحتياجاتك. أتمتة ClickUp أيضًا مع التطبيقات الخارجية لتجميع كل شيء في سير عمل واحد. وعلاوة على ذلك، يمكنك أتمتة أكثر من 50 إجراءً، وتحديد الحدث الذي يؤدي إلى تشغيل إجراء التشغيل التلقائي والتحكم في العملية بأكملها بالطريقة التي تريدها.

لوحة التحكم

استخدم لوحة تحكم ClickUp كمقر رئيسي لتتبع أداء فريقك وإتمام الصفقات. قم بإدارة العمل من خلال توزيع عبء العمل من خلال نقاط سكروم وتنظيم الموارد في لوحة تحكم لسهولة التصور. خطط وتتبع أهدافك الفصلية من خلال المهام المكتملة، وقم بإدارة كل شيء من خلال مركز تحكم مخصص. حدِّد الاختناقات في العملية بمساعدة المخططات البيانية "Burnup" و"Burndown" و"Velocity".

راقب أداء المبيعات والإيرادات المحققة ونشاط خط الأنابيب وغير ذلك من خلال التقارير ولوحات المعلومات المخصصة في ClickUp CRM

النماذج

أنشئ نماذج ذات علامة تجارية لالتقاط البيانات من العملاء المحتملين وتنظيمها وإنشاء المهام تلقائيًا لتعيينها لفريقك. النماذج قالب نموذج عرض الأسعار ClickUp هو أحد القوالب الأكثر شيوعًا التي يستخدمها مندوبو المبيعات لأنه يبسط المهام مثل جمع معلومات العميل وعروض أسعار الخدمات.

قم بتنزيل هذا القالب

الأهداف

تعيين أهداف المبيعات للأهداف والمعالم والجداول الزمنية. احتفظ بأهدافك منظمة لتتبع دورات العدو السريع وبطاقات أداء الموظفين. تتبع التقدم المحرز بقيمة رقمية أو نقدية وصواب أو خطأ. قم بتجميع الأهداف في مجلد لتصور النسب المئوية للتقدم. أو اربط جميع المهام بهدف واحد، وسيقوم ClickUp بتتبع تقدمك تلقائيًا أثناء إكمالها.

تصوّر التقدم المحرز، واحتفل بالمعالم البارزة، وحافظ على الحافز من خلال تتبع التقدم المحرز نحو الأهداف في الوقت الفعلي

مستندات

إنشاء إجراءات التشغيل الموحدة والمقترحات على مستندات ClickUp وتعاون مع فريق المبيعات لتعديلها في الوقت الفعلي. أنشئ مستندات ويكي بصفحات متداخلة، وأنشئ إشارات مرجعية، وقم بتنسيق المستندات بالطريقة التي تريدها. اربط مستنداتك بالمهام، وأضف عناصر واجهة مستخدم لتحديث سير العمل وتغيير الحالة. أضفها إلى أي جزء من مساحة العمل الخاصة بك وقم بتصنيفها حتى يتمكن فريقك من الوصول إلى المستندات بسهولة.

قالب خط أنابيب المبيعات المُنشأ مسبقاً

قم بإدارة كل مرحلة من مراحل عملية المبيعات الخاصة بك باستخدام قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp

نموذج قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp هو أسهل طريقة لإنشاء عملية مبيعات. سيساعدك هذا القالب على إنشاء مراحل مختلفة من خط سير المبيعات، وجمع العملاء المحتملين، وتعيين المهام، وتتبع التقدم المحرز، وتحليل النتائج.

استخدم هذا القالب لتصور مسار المبيعات بأكمله في طريقة عرض واحدة، وإدارة بيانات العملاء باستخدام ميزة السحب والإفلات، وتحديد أولويات العملاء المحتملين بناءً على مدى إلحاحهم وقيمة الطلب.

جرب ClickUp اليوم

لطالما كانت المبيعات مجالاً تنافسياً. وللتفوق في مهنة المبيعات، يجب أن تبقى على اطلاع دائم بالنصائح العملية من خبراء المبيعات، والاستماع إلى المدونات الصوتية لقيادة المبيعات، واستخدام أدوات مثل ClickUp لتبسيط عمليات المبيعات من البداية إلى النهاية.

شاركنا معك أفضل المدونات الصوتية الخاصة بالمبيعات والمنصات التي يمكنك الاستماع إليها.

لبدء استخدام ClickUp, أنشئ حسابك مجانًا الآن .

الأسئلة الشائعة الشائعة

1. كيف سيساعدني الاستماع إلى البودكاست الخاص بالمبيعات؟

من السهل الاستماع إلى ملفات بودكاست المبيعات. اجلس واستمع إلى الخبراء الذين يتبادلون الأفكار في مجال عملك. فهي تضيف بُعدًا جديدًا لأخبار الصناعة واتجاهاتها من خلال تقديم وجهات نظر مثيرة للاهتمام وغالبًا ما تتعمق في الموضوعات الفنية أكثر من المحتوى النصي التقليدي.

2. كيف أصبح بائعاً جيداً؟

التعلم المستمر هو أحد أفضل الطرق لتصبح بائعاً جيداً. إن الاستماع إلى المدونات الصوتية الخاصة بالمبيعات واستخدام الأدوات الحديثة مثل ClickUp سيبقيك في صدارة المنافسة ويزيد من نموك الوظيفي.

3. كيف يتم استخدام البودكاست في المبيعات والتسويق؟

تُستخدم المدونات الصوتية في المبيعات والتسويق لإنشاء محتوى قيادي فكري، وإشراك مستمعين جدد، وتحويلهم إلى عملاء محتملين. كما أنها وسيلة ممتازة لبناء علاقات قوية مع العملاء الحاليين، والترويج للمنتجات الجديدة، وتوسيع نطاق الاتصالات في الصناعة.