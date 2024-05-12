10 بدائل Workato لأتمتة مهام سير العمل في عام 2025

يمكن أن تكون المهام المتكررة واليدوية في العمل مملة، وغالباً ما تجعلك تتمنى لو كان هناك بعض السحر الذي ينجزها لك. ولكن لماذا تتمنى أن يكون هناك سحر عندما يكون لديك ذكاء اصطناعي (AI)؟

ما تحتاجه هو أتمتة سير العمل أداة - أداة مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على أتمتة وإنشاء توحيد العمليات من أجلك. بهذه الطريقة، يمكنك التركيز على الأمور المهمة وزيادة الإنتاجية دون الغرق في المهام اليدوية.

الآن، Workato هو اسم كبير في أتمتة سير العمل وتستخدمه العديد من الشركات في مختلف الصناعات. فهو يساعد على أتمتة العمليات التجارية باستخدام "وصفات" بسيطة، وهي واجهة لا تحتوي على رموز تعمل كالسحر.

بينما تلبي ميزات Workato المثيرة للإعجاب مجموعة واسعة من المتطلبات، إلا أن هناك سيناريوهات قد تبحث فيها الشركات المختلفة عن بدائل تتوافق بشكل أكبر مع أهدافها المحددة أو قيود الميزانية أو تفضيلات سهولة الاستخدام.

لقد بحثنا في الإنترنت لنقدم لك أفضل 10 بدائل لـ Workato لعام 2024. سنقوم بتفصيل ميزاتها الفريدة، وإيجابياتها وسلبياتها، وحتى خطط التسعير الخاصة بها حتى تتمكن من العثور على المنصة المثالية لعملك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Workato؟

قبل أن تختار سير العمل أداة التشغيل الآلي لعملياتك التجارية ضع في اعتبارك العوامل التالية:

الكثير من عمليات التكامل: Workato ممتاز عندما يتعلق الأمر بعمليات التكامل. لذا، إذا كنت تبحث عن بديل لـ Workato، يجب أن تجد تطبيقات يمكن أن تتكامل بشكل جيد مع الأدوات الحالية التي تستخدمها في عملياتك اليومية، مثل برامج المحاسبة وتطبيقات التواصل وأدوات التسويق

Workato ممتاز عندما يتعلق الأمر بعمليات التكامل. لذا، إذا كنت تبحث عن بديل لـ Workato، يجب أن تجد تطبيقات يمكن أن تتكامل بشكل جيد مع الأدوات الحالية التي تستخدمها في عملياتك اليومية، مثل برامج المحاسبة وتطبيقات التواصل وأدوات التسويق أداة أتمتة المهام يسهل التنقل فيها واستخدامها بحيث يمكن لموظفيكتحسين سير العمل (ويفضل أن يكون خاليًا من التعليمات البرمجية) حتى لو لم يكونوا خبراء في التكنولوجيا

الإبلاغ والتحليل: اختر بديلاً يوفر ميزات إعداد التقارير والتحليل لتتبع تقدم مهامك وعملياتك التجارية المؤتمتة

اختر بديلاً يوفر ميزات إعداد التقارير والتحليل لتتبع تقدم مهامك وعملياتك التجارية المؤتمتة دعم العملاء: اختر أداة تأتي مع دعم عبر الهاتف والبريد الإلكتروني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للتعامل مع مواطن الخلل والمشاكل داخل التطبيق

اختر أداة تأتي مع دعم عبر الهاتف والبريد الإلكتروني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للتعامل مع مواطن الخلل والمشاكل داخل التطبيق الأمان: ابحث عن بدائل Workato التي توفر أمانًا من الدرجة الأولى، مثل تشفير البيانات والمصادقة القوية، بحيث تظل مهام سير العمل المخصصة في مأمن من البرامج الضارة والمتسللين

ابحث عن بدائل Workato التي توفر أمانًا من الدرجة الأولى، مثل تشفير البيانات والمصادقة القوية، بحيث تظل مهام سير العمل المخصصة في مأمن من البرامج الضارة والمتسللين التكلفة: وضع قائمة مختصرة بالأدوات المناسبة للميزانية والتي لا تتطلب الكثير من الترقيات أو تكلفك الكثير من الأموال في هذه العملية

أفضل 10 بدائل لبرنامج Workato لاستخدامها في عام 2024

تحقق من قائمتنا المنسقة لأفضل 10 بدائل لبرنامج Workato لعام 2024 و أتمتة عبء العمل الخاص بك لتحسين الكفاءة.

1. القطع النشطة

عبر القطع النشطة Activepieces عبارة عن منصة سهلة الاستخدام قائمة على السحابة توفر أتمتة سير العمل للجميع، حتى لو لم تكن محترفاً في البرمجة.

يمكنك إنشاء مهام سير عمل تتكامل بسهولة مع التطبيقات والخدمات المختلفة. يتمحور بديل Workato هذا حول البساطة من خلال وظائف السحب والإفلات والواجهة البديهية.

يمكنك ربطه بتطبيقات شائعة مثل Slack وGmail وHubspot وZendesk وTrickllo.

Activepieces أفضل الميزات

تعيين المشغلات استناداً إلى الوقت وخطافات الويب ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد لبدء سلسلة من الإجراءات عبر مختلف التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات

تتبع وتحليل أداء سير العمل وحالات الفشل والاستخدام في الوقت الفعلي

استخدم عوامل التصفية المتقدمة لإضافة شروط وتصفية للتحكم في تدفق سير عملك

تعامل مع الأخطاء من خلال إعداد الإشعارات وإعادة المحاولة

قيود Activepieces

لا يزال في مرحلة مبكرة من التطوير، لذلك قد يعاني من بعض الأخطاء العرضية

الميزات ليست قوية مثل ميزات منافسيه الكبار مثل Workato

تسعير Activepieces

المحترف: 0 دولار/شهر

0 دولار/شهر المنصة: 249 دولارًا في الشهر

249 دولارًا في الشهر المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Activepieces

G2: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: التقييمات غير متوفرة

2. زابيير

عبر زابير يُعد Zapier، الموثوق به من قِبل أكثر من مليوني شركة حول العالم، أداة شائعة للتشغيل الآلي والتكامل على الويب معروفة بأتمتة المهام عبر مكتبة واسعة من تطبيقات الويب والتكاملات. وهي واحدة من أفضل بدائل Workato المعروفة.

مع وجود محرر مرئي سهل الاستخدام، ومهام مجانية لمزيد من التحكم، وأسعار شفافة، فهو خيار ممتاز للشركات التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية دون الحاجة إلى مطورين.

يمكنك أتمتة إدخال البيانات المهام عن طريق نقل البيانات بشكل مجمّع عبر تطبيقات مختلفة.

Zapier أفضل الميزات

إنشاء مهام سير عمل قابلة للتخصيص تسمى "Zaps" وربطها بأكثر من 3000 تطبيق

استخدم خطافات الويب لنقل البيانات بسرعة بين الخدمات دون أي ترميز أو خوادم

تصور مهام سير عملك باستخدام أداة الرسم التخطيطي Canvas واحصل على اقتراحات من إنشاء الذكاء الاصطناعي لتحسينها

قيود Zapier

يتوفر التكامل المعقد لعمليات التكامل الشائعة في الخطط الأكثر تكلفة والمتقدمة

يمكن للمستخدمين غير التقنيين أن يجدوا صعوبة في التنقل عبر المنصة

تسعير زابير

مجاني

المبتدئين: 29.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

29.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المحترف: 73.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر

73.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر الفريق: 103.50 دولارًا/شهريًا

103.50 دولارًا/شهريًا الشركة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zapier

G2: 4.5/5 (1,000+ تقييم)

4.5/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

3. تابلو

عبر تابلو اجعل البيانات المعقدة بسيطة لكل فرد في فريقك مع Tableau، وهو منصة تحليلات بيانات قائمة على الذكاء الاصطناعي.

يمكنك استخدامه لإنشاء لوحات معلومات وأوراق عمل مخصصة والاستفادة من ميزات مثل مزج البيانات، والتحليل في الوقت الفعلي، والتعاون بين الفريق.

الأتمتة عامل مشترك للعديد من ميزات Tableau. على سبيل المثال، يمكنك استخدام خطافات الويب لتنبيهات الأحداث، و TabPy لتشغيل البرامج النصية Python، و Prep Conductor للتحكم في من يمكنه الوصول مخططات تدفق البيانات .

أفضل ميزات Tableau

مراقبة حالة العمليات الآلية الخاصة بك باستخدام حالة خادم Tableau

قم بتعيين التنبيهات والإشعارات على الخادم أو عبر رسائل البريد الإلكتروني عندما تسوء الأمور وتحتاج العمليات إلى تحسين

تعيين أذونات لسير عملك وتحديد من يمكنه رؤية أو تعديل أو تشغيل أو تنفيذ إجراءات أخرى

استخدام العلامات وإضافة كلمات رئيسية إلى التدفقات، مما يساعد المستخدمين في العثور على المحتوى وتصفيته وتنظيمه بسهولة

قيود Tableau

واجهة المستخدم ليست بديهية للغاية

يمكن أن تكون الأداة بطيئة عندما يتعلق الأمر بمعالجة مجموعات كبيرة من البيانات

تسعير تابلو

عارض Tableau Viewer: تسعير مخصص

تسعير مخصص مستكشف تيبلو: تسعير مخصص

تسعير مخصص Tableau Creator: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة Tableau Enterprise: تسعير مخصص

Tableau التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2200 تقييم)

4. هيفو

عبر هيفو Hevo عبارة عن منصة خط أنابيب (استخلاص وتحويل وتحميل) بدون كود برمجي مصممة لأتمتة سير عمل تكامل البيانات.

يمكنك توفير الوقت، وتسريع إعداد التقارير، واتخاذ القرارات بشكل أسرع مع أكثر من 150 عملية تكامل، والنسخ المتماثل في الوقت الفعلي تقريبًا إلى وجهات مثل Snowflake وBigQuery.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مراقبة سير العمل وتقديم دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

الجزء الأفضل؟ يضمن Hevo عدم فقدان البيانات.

أفضل ميزات Hevo

مزامنة بياناتك واستخراجها تلقائيًا من أكثر من 150 مصدر بيانات، بما في ذلك قواعد بيانات SQL وNoSQL وتطبيقات SaaS

أتمتة تدفقات البيانات على مستوى المؤسسة والتي تؤدي إلى إعداد تقارير وتحليلات أسرع

تحديد أنواع البيانات تلقائيًا وتحميلها على الفور إلى مخابئ البيانات المناسبة

استخدم إدارة المخططات الآلية لتنظيم قواعد بياناتك بكفاءة أكبر

قيود Hevo

تميل خطوط أنابيب البيانات إلى التعطل، وفقًا لبعض المستخدمين

قد تكون بعض الموصلات المدمجة بها أخطاء

تسعير #### Hevo

مجاني

المبتدئين: 299 دولارًا شهريًا

299 دولارًا شهريًا المحترف: 849 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

849 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الأعمال الحرجة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات هيفو

G2: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

5. Integrate.io

عبر Integrate.io أداة أخرى من أدوات أتمتة عمليات تكامل البيانات في قائمتنا، Integrate.io هي منصة منخفضة التعليمات البرمجية لعمليات أتمتة عمليات تخطيط البيانات والتخلص من إعداد البيانات يدويًا.

ويمكنها القيام بثلاثة أشياء ببياناتك - إعدادها ومشاركتها، وإعدادها وتحميلها على CRMs مثل Salesforce، وتكرار بياناتك في الوقت الفعلي.

يمكنك إنشاء خطوط أنابيب بسرعة في دقائق باستخدام ميزة السحب والإفلات والموصلات المدمجة.

Integrate.io أفضل الميزات

توفير الوقت من خلال أتمتة استخراج البيانات باستخدام لغة التعبير، وواجهة برمجة التطبيقات، وخطافات الويب

إرسال البيانات المعالجة من المستودع إلى أدواتك الداخلية من خلال الأتمتة العكسية لعمليات تحويل البيانات وتحويل البيانات

حافظ على بياناتك تحت المراقبة مع إمكانية مراقبة البيانات

قيود Integrate.io

سجلات الأخطاء ليست مفيدة دائمًا

ميزة السحب والإفلات صعبة مع خطوط الأنابيب المعقدة

تسعير #### Integrate.io

المبتدئين: 15,000 دولار في السنة

15,000 دولار في السنة احترافي: 25,000 دولار في السنة

25,000 دولار في السنة المؤسسات: تسعير مخصص

Integrate.io التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

6. Tray.io

عبر Tray.io يمكنك إنشاء عمليات التكامل وتدفق البيانات وتخصيصها وإدارتها باستخدام Tray.io. وهي تبرز كمنصة مرئية منخفضة الكود وقائمة على السحابة كخدمة.

يتيح لك مراقبة الأنشطة في الوقت الفعلي وإعداد تنبيهات الأخطاء حتى تتمكن من تحديد المشاكل وحلها بسرعة. يمكنك أتمتة المهام اليدوية من خلال دمجها مع أنظمة إدارة علاقات العملاء، وبرامج التسويق، وتخزين البيانات. وهذا يساعد على إبقاء جميع مستخدمي الأعمال على نفس الصفحة.

Tray.io أفضل الميزات

تخصيص مهام سير العمل بسهولة باستخدام محرر مرئي بديهي

الوصول إلى مكتبة واسعة من الروابط المدمجة وقوالب سير العمل تخصيص المشغلات والإجراءات لتناسب احتياجات العمل المحددة

اعمل بدون ضغوطات مع ضمان دعم العملاء على مدار الساعة

قيود Tray.io

يمكن أن تكون الموصلات مسبقة الإنشاء مليئة بالأخطاء

لا توجد نسخة مجانية

تسعير Tray.io

الإيجابي: تسعير مخصص

تسعير مخصص الفريق: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: تسعير مخصص: تسعير مخصص

Tray.io التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

7. صنع

عبر اصنع يُعد برنامج Make (المعروف سابقًا باسم Integromat) بديلاً بارزًا ل Workato، وهو بديل بارز لبرنامج Workato، وهو برنامج مفضل لدى الشركات نظرًا لتصميمه التفاعلي ومنشئ سير العمل المرئي وخططه الملائمة للميزانية.

يأتي بواجهة سحب وإفلات ويتصل بسهولة بالتطبيقات.

يمكنك إنشاء عدد غير محدود من مهام سير العمل التي يُطلق عليها سيناريوهات وجدولتها لتعمل على الفور أو حسب الجدول الزمني.

جعل أفضل الميزات

إنشاء مهام سير عمل مخصصة بشكل مرئي دون أي ترميز أو مهارات تقنية

حسِّن إنتاجيتك من خلال التكامل مع أكثر من 1000 تطبيق شائع مثل Hubspot وSlack وNotion والمزيد (مع روابط داخلية غير محدودة)

استخدم التكامل المنطقي الشرطي لتعيين مشغلات محددة وأتمتة المهام المتكررة

جعل القيود

يصعب تصحيح مهام سير العمل المعقدة

بطء دعم العملاء

التسعير #### التسعير

مجاني

الأساسي: يبدأ من 10.59 دولار/شهريًا

يبدأ من 10.59 دولار/شهريًا الإيجابي: يبدأ من 18.82 دولارًا في الشهر

يبدأ من 18.82 دولارًا في الشهر الفرق: يبدأ من 34.12 دولارًا/شهريًا

يبدأ من 34.12 دولارًا/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

إجراء التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

8. أب ميكسر

عبر مزيج التطبيقات أصبح التركيز على توصيل منتجك إلى عملائك أمرًا سهلاً مع Appmixer، وهو نظام أتمتة سير العمل المرئي البديهي مع موصلات مدمجة.

يمكنك دمج مصادر البيانات وإنشاء تدفقات عمل آلية بسهولة دون الحاجة إلى سطر واحد من التعليمات البرمجية. لديك أيضًا المرونة لإضافة موصل لأي واجهة برمجة تطبيقات.

أفضل ميزات #### Appmixer

إنشاء عمليات التكامل الخاصة بك وتنفيذها باستخدام موصلات مخصصة

احصل على نظرة عامة مفصلة على جميع عمليات سير العمل الخاصة بك باستخدام لوحات معلومات مخصصة وسجلات شاملة

أتمتة مهام سير العمل باستخدام ميزات متقدمة مثل المنطق الشرطي وتعديل البيانات في الوقت الفعلي

قيود تطبيق Appmixer

يمكن أن تكون واجهة المستخدم أبسط

تسعير #### تسعير Appmixer

بدء التشغيل: 899 دولاراً شهرياً

899 دولاراً شهرياً التوسيع: 1399 دولارًا في الشهر

1399 دولارًا في الشهر التوسيع: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات تطبيق Appmixer

G2: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

9. بانوبلي

عبر بانوبلي تشتهر Panoply بقدراتها على تكامل البيانات، حيث تضم أكثر من 200 موصل بيانات بدون تعليمات برمجية ترتبط بسهولة بقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات وغيرها.

إنه حل سهل الاستخدام وقليل الصيانة يتيح لك مزامنة بياناتك وتخزينها وإدارتها. يمكنك الحصول على تحليلات متقدمة دون الحاجة إلى هندسة البيانات المعقدة والترميز.

بانوبلي أفضل الميزات

مزامنة بياناتك مع عمليات تكامل البيانات الخالية من التعليمات البرمجية

تبسيط عملك مع تكوين مستودع البيانات الآلي

استخدامه كمنضدة عمل قوية لاستكشاف البيانات المستندة إلى SQL

الاتصال بأدوات ذكاء الأعمال والأدوات التحليلية الرئيسية

قيود بانوبلي

موصلات بيانات خاطئة

أسعار باهظة

تسعير بانوبلي

المبتدئ: 259 دولارًا في الشهر

259 دولارًا في الشهر لايت : 649 دولارًا شهريًا

: 649 دولارًا شهريًا القياسي: 1039 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

1039 دولارًا أمريكيًا/شهريًا القسط: 159 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات بانوبلي

G2: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 70 تقييمًا) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 20 تقييم)

10. سيكلر

عبر سيكلر إذا كنت مطور تطبيقات أو مزود خدمات كخدمة SaaS، فإن Cyclr هي منصة تكامل سهلة الاستخدام. يمكنك التكامل مع العديد من التطبيقات والخدمات الشائعة دون الحاجة إلى الكثير من الترميز.

وباستخدام مجموعة أدواتها السهلة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة وواجهة السحب والإفلات، يمكنك إنشاء عمليات تكامل قوية وسلسة وأتمتة بين منصتك والعديد من تطبيقات الطرف الثالث.

Cyclr أفضل الميزات

استخدام وظيفة البرمجة النصية المتقدمة لتنسيق البيانات أثناء النقل

تطوير عمليات تكامل مخصصة للمستخدمين

إنشاء التكامل الخاص بك وتضمينه بسرعة في تطبيق SaaS الخاص بك

قيود Cyclr

الدعم المحدود لبعض التطبيقات الشائعة مثل Salesforce و Hubspot

يفتقر إلى ميزة التحليلات المتقدمة

تسعير Cyclr

النمو: 2595 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

2595 دولارًا أمريكيًا/شهريًا النطاق: 7195 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

7195 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات المستضافة ذاتياً: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة المؤسسات المستضافة المُدارة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات سايكلر

G2: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

أدوات الأتمتة الأخرى

ستخلصك أفضل 10 بدائل لـ Workato من كومة من أعباء العمل اليدوي من خلال أتمتة عمليات عملك نيابة عنك.

ولكن لماذا تكتفي فقط بأتمتة سير العمل والتكامل السحابي بينما يمكنك إنجاز المزيد في مساحة عمل واحدة؟

استخدم ClickUp - وهي منصة إنتاجية شاملة يمكنها التعامل مع جميع مشاريعك ومهامك وأهدافك بينما أتمتة عمليات عملك .

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أتمتة أعمالك باستخدام ClickUp

إنشاء أتمتة مخصصة لإراحة فرقك من عبء العمل اليدوي باستخدام ClickUp Automation

وفر الوقت الثمين والموارد البشرية ودع أتمتة ClickUp التعامل مع جميع مهامك المتكررة.

اختر من بين أكثر من 100 عملية أتمتة مبنية مسبقًا في ClickUp لتبسيط مهام سير العمل والتعامل مع المهام الروتينية وتبسيط عمليات تسليم المشروع.

قم بأتمتة المهام الروتينية للتركيز على أشياء أكثر أهمية باستخدام أتمتة ClickUp Automation

قم بتخصيصها لتلبية احتياجاتك، مثل إنشاء مهام جديدة، وضمان وجود إجراءات تشغيل موحدة واضحة، وأتمتة تعيينات المهام والتعليقات وتغييرات الحالة والمزيد.

الجزء الأفضل؟ يمكن دمج ClickUp Automation مع تطبيقات خارجية. مع أكثر من 1000 عملية تكامل، فهي تجمع كل أدواتك في سير عمل واحد موحد.

وهذا ليس كل شيء. مع مساعدو ClickUp Brain المعتمدون على الذكاء الاصطناعي ، يمكنك أتمتة المهام اليدوية والمملة مثل إرسال التحديثات، وتلخيص الاجتماعات، وتوليد رؤى من عملك داخل ClickUp، وإعداد المواقف، وما إلى ذلك.

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء أتمتة بدون أي ترميز. اختر الإجراء الذي يحدث عند تشغيل الأتمتة، من تغيير الحالات إلى إنشاء مهام جديدة

حدد الحدث الدقيق الذي ينشط الأتمتة الخاصة بك، مع التأكد من أن عملياتك تعمل كما تريدها

اختر من بين أكثر من 100 عملية أتمتة مبنية مسبقًا لتوفير الوقت والجهد

استخدم أدواتك المفضلة، مثل Github وSlack وDropbox مع أتمتة ClickUp Automation وتعامل مع كل شيء في مكان واحد

قيود ClickUp

لا يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على بعض الميزات المتوفرة في إصدار سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متوفر على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل شهرياً_

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

تعزيز أتمتة سير العمل باستخدام ClickUp أدوات أتمتة سير العمل يمكن أن تغير وجه عملك تمامًا من خلال توفير الوقت وزيادة إنتاجيتك.

عند البحث عن بدائل Workato، اختر الأنسب لاحتياجات شركتك.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن حل أكثر شمولاً مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يمكنه التعامل مع كل جانب من جوانب عملك إلى جانب أتمتة سير العمل، ففكر في ClickUp.

سواء كنت شركة ناشئة بدأت للتو أو شركة متعددة الجنسيات مع مجموعة كبيرة من العملاء، فإن ClickUp لديه كل ما تحتاجه لإنجاح أعمالك. اشترك اليوم مجاناً!