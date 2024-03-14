مراجعة التقويم مع التسعير &؛ ميزات لعام 2025

عصري التقويمات على الإنترنت اجعل الأمر أسهل أن تكون أكثر تنظيماً في العمل وإدارة وقتك بشكل استباقي ⏰

خذ Calendly على سبيل المثال. معروف على نطاق واسع بأنه أحد أفضل تطبيقات التقويم ، يقوم Calendly بأتمتة وإدارة الجدولة لك. كما ستظهر مراجعة Calendly التالية، يقدم تطبيق الجدولة هذا العديد من الميزات المفيدة لتوفير الوقت والجهد للمحترف أو الفريق المشغول.

ومع ذلك، فإن Calendly ليس برنامج الجدولة الوحيد المتاح. هناك بعض البدائل الممتازة المتاحة - وأحدها على وجه الخصوص يجب أن تفكر فيه.

دعنا نوضح ما هو Calendly وما هي الميزات التي يقدمها. سنراجع خطة Calendly المجانية - والإصدارات المدفوعة - ونرى ما يقوله المستخدمون عنها. بعد ذلك، سنلقي نظرة على أحد أفضل بدائل الجدولة حتى يكون لديك جميع المعلومات التي تحتاجها لاتخاذ الخيار الصحيح لعملك. 🤔

## ما هو Calendly ؟

كاليندلي هو تطبيق جدولة الذي يعمل على أتمتة التقويم الخاص بك والتخلص من رسائل البريد الإلكتروني المزعجة ذهاباً وإياباً. تتيح لك وظائفه المرنة اختيار عدد الاجتماعات في اليوم وأنواع الاجتماعات التي تقدمها.

على سبيل المثال، ربما تكون موظفاً مستقلاً أو صاحب شركة صغيرة تريد جدولة اجتماعات أو استشارات. أو كنت مسؤول توظيف، تقوم بجدولة المقابلات مع المرشحين. كما أنه مثالي إذا كنت قائد فريق يدير حدثًا جماعيًا يتضمن العديد من أعضاء الفريق، وتحتاج إلى الاطلاع على تقويم مشترك. 👪

عملية جدولة المواعيد بسيطة. يساعدك البرنامج على إنشاء صفحة حجز ومزامنتها مع التقويم الخاص بك، واكتشاف منطقتك الزمنية تلقائياً. بعد ذلك، لاستخدام Calendly، ما عليك سوى إضافة الفترات الزمنية المتاحة إلى التقويم الخاص بك.

يمكنك مشاركة رابط Calendly الخاص بك عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. يمكنك أيضاً تضمين جدولة Calendly على موقعك الإلكتروني. يتيح ذلك للمدعوين اختيار الفترة الزمنية التي تناسبهم. ثم يؤكد النظام وقت الاجتماع مع جميع الأطراف ويضيفه إلى تقويماتهم. 🗓️

مفتاح Calendly ميزات

يُعرف Calendly بأنه أحد أفضل منصات جدولة الاجتماعات المتاحة اليوم. دعونا نستعرض ميزات Calendly لمعرفة السبب.

1. أنواع الأحداث القابلة للتخصيص

قم بإنشاء وتخصيص أنواع مختلفة من الأحداث باستخدام Calendly حتى يتمكن العملاء والعملاء المحتملون من جدولة الوقت معك.

لا تسمح الباقة المجانية إلا باجتماعات فردية لمدة واحدة فقط - على سبيل المثال، مكالمة استكشافية فردية لمدة 15 دقيقة. ولكن يمكنك إعداد عدد غير محدود من هذا النوع من الاجتماعات. لديك أيضًا خيار إرسال استطلاع رأي للاجتماع لقياس تفضيلات وقت الحضور. 📝

من ناحية أخرى، توفر الخطط المدفوعة العديد من الميزات وأنواع غير محدودة من الفعاليات. يمكنك إعداد اجتماعات فردية أو جماعية أو جماعية أو جماعية أو اجتماعات دائرية، حسب خطتك.

كما يمكنك أيضاً تخصيص عدد الاجتماعات التي يمكن حجزها في اليوم الواحد ومدى تقاربها إذا كنت ترغب في تجنب الاجتماعات المتتالية. على سبيل المثال، يمكنك إعداده بحيث لا يمكنك إظهار التوافر ليوم معين بعد حجز ثلاثة اجتماعات بحيث يكون لديك 15 دقيقة على الأقل بين الحجوزات.

2. إشعارات مفيدة

إرسال تذكيرات نصية ورسائل بريد إلكتروني للمتابعة تلقائيًا باستخدام Calendly

عندما يحجز شخص ما موعدًا معك، ينشئ Calendly صفحة تأكيد للمدعو ويُعلمك بالاجتماع. كما يرسل لك وللمدعو رسائل تذكير تلقائية قبل الاجتماع، مما يقلل من فرص عدم الحضور ويضمن استعداد الجميع. 🔔

لزيادة تأثيرك إلى أقصى حد، يمكنك تخصيص رسائل التذكير النصية أو البريد الإلكتروني وإرسال رسائل متابعة مخصصة بعد الاجتماع.

3. توجيه موفر للوقت

باستخدام نماذج التوجيه في Calendly، يمكنك طرح الأسئلة المؤهلة وتوجيه العملاء إلى التقويم الصحيح

قد يحتاج بعض العملاء إلى المساعدة في معرفة نوع الاجتماع المناسب لهم أو الشخص المناسب للاجتماع معه. يقدم Calendly نماذج يمكنك تخصيصها بالأسئلة المؤهلة. تخبر الإجابات على هذه الأسئلة النظام إلى أين يوجههم، لذلك لا تحتاج إلى التدخل حتى يحين وقت الاجتماع. ️

4. تحليلات ثاقبة

توفر لك لوحة تحكم Calendly رؤى مفيدة

في الخطط المدفوعة، يمكنك الوصول إلى تحليلات مثل أوقات الاجتماعات الشائعة وأنواعها، بالإضافة إلى عدد الأحداث التي تم إلغاؤها أو إعادة جدولتها. يمكن تصفية ذلك حسب أنواع الأحداث أو حسب الأفراد أو المجموعات أو الفرق. توفر هذه الاتجاهات نظرة ثاقبة على النشاط بمرور الوقت، مما يؤدي إلى توجيه استراتيجية عملك وإعلام حملاتك التسويقية والسماح لك بتخطيط توفر الفريق بشكل أفضل. 📈

5. مجموعة واسعة من عمليات التكامل

باستخدام تكامل ClickUp الأصلي لـ Calendly، يمكنك إنشاء عمليات تلقائية مخصصة عمليات تكامل Calendly متنوعة وتشمل العديد من الأدوات الشائعة الأخرى، مثل:

أدوات عقد مؤتمرات الفيديو، مثل Zoom أو Microsoft Teams أو Google Meet أو GoTo Meeting

المبيعات والتسويق ومنصات إدارة علاقات العملاء، مثل Salesforce أو HubSpot أو Marketo أو Active Campaign

أدوات المراسلة، مثل Gmail أو Mailchimp 📫

بوابات الدفع، مثل PayPal أو Stripe أو Stax Payments

أدوات جدولة أخرى، مثل تقويم Google و Outlook و Office 365

الموصلات، مثل Zapier أو Tray.io أو واجهة برمجة التطبيقات المدمجة في Calendly

كاليندلي أيضًا يتكامل مع كليك أب منصة إدارة المشاريع. عندما يقوم شخص ما بجدولة اجتماع معك في Calendly، يتم استيراد معلومات الحدث تلقائيًا إلى ClickUp. يمكنك أيضًا تحويل المعلومات من Calendly إلى مهمة ClickUp قابلة للتتبع. وهذا يجعل من السهل إدارة اجتماعاتك وسير العمل في مكان مركزي واحد.

6. ميزات أمان واسعة النطاق

يوفر Calendly العديد من ميزات الأمان، بما في ذلك تسجيل الدخول الأحادي

حجز المواعيد ليس سهلاً فحسب، بل إنه آمن أيضاً. بيانات Calendly الخاصة بك محمية بنظام أمان على مستوى المؤسسات. كبداية فقط، تتم استضافة البنية الأساسية على خادم سحابي آمن، ويحمي جدار الحماية التطبيق، ويتم تشفير بيانات العملاء في حالة السكون وأثناء النقل.

تشمل تدابير الامتثال والخصوصية تقارير SOC 2 من النوع 2 وSOC 3 وISO/IEC 27001. يتم اتباع إرشادات هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) وقانون غرام-ليتش-بليلي (GLBA). 🔐

### تسعير كاليندلي

مجاناً

المعيار: 10 دولارات/شهرًا لكل مقعد

10 دولارات/شهرًا لكل مقعد الفرق: 16 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

16 دولارًا/شهرًا لكل مقعد المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار والعرض التوضيحي

## إيجابيات استخدام Calendly

بصرف النظر عن جميع الميزات التي ذكرناها في مراجعة Calendly هذه، فإن تطبيق الجدولة لديه بعض الأشياء الأخرى التي ستفيده.

سهولة الاستخدام

تعني واجهة Calendly سهلة الاستخدام أنه يمكنك البدء في العمل بسرعة. بالتأكيد، قد تحتاج بالتأكيد إلى التحقق من كيفية استخدام بعض الميزات الأكثر تقدمًا، ولكن بشكل عام، فهو بديهي للغاية منذ البداية، مما يوفر لك تجربة مستخدم رائعة. ✨

مكثف دعم العملاء الخيارات

تتضمن جميع الباقات دعمًا عبر البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مركز الموارد. ستجد هنا الإجابات على الأسئلة المتداولة (FAQs) بالإضافة إلى مجموعة من مقاطع الفيديو التعليمية المفيدة والندوات عبر الإنترنت والكتب الإلكترونية والمدونات.

إذا كنت مشتركاً في خطة Enterprise، فستحصل أيضاً على دعم عبر الهاتف وشريك حساب مخصص لمساعدتك خلال عملية الإعداد والتنفيذ والاعتماد. 🎧

تخصيص العلامة التجارية

في حين أن الباقة المجانية تحتوي على علامة Calendly التجارية مدمجة، فإن الخيارات المدفوعة تتيح لك إزالة ذلك وإضافة علامتك التجارية إلى صفحة الحجز الخاصة بك. يمكنك أيضًا تخصيص الألوان وإضافة روابط إضافية وعمليات إعادة التوجيه إلى صفحة التأكيد الخاصة بك لزيادة فرصة التفاعل مع المدعوين. 🤝

## نقاط الألم الشائعة الإعلانات وجه المستخدم

لن تكتمل أي مراجعة لـ Calendly دون ذكر بعض التحديات التي قد تواجهك.

الخطة المجانية القيود

تقدم الخطة المجانية ميزات محدودة للغاية. فهي تسمح باتصال تقويم واحد فقط، ويمكنك جدولة نوع واحد فقط من الأحداث. لا يمكنك جدولة اجتماعات متكررة أو إرسال رسائل بريد إلكتروني للتذكير أو المتابعة.

بالإضافة إلى ذلك، تقتصر خيارات التخصيص على تحميل شعارك على صفحة الحجز واختيار نهاية عنوان URL الخاص بك.

قد تفي هذه الخطة الأساسية باحتياجات الجدولة للأفراد المستقلين أو الشركات الصغيرة جداً، ولكن إذا كان حجم شركتك يتطلب برنامج جدولة مواعيد أكثر تعقيداً، فستحتاج إلى حساب Calendly مدفوع. 💸

مواطن الخلل في الجدولة العرضية

واجه بعض المستخدمين مشاكل مثل الحجوزات المزدوجة. يمكن أن يصبح الأمر صعبًا بشكل خاص عند استخدام تقويمات متعددة. أبلغ آخرون أن التقويم الخاص بهم لا يتم تحديثه لإظهار التوافر الصحيح بعد إلغاء شخص ما. على الرغم من أن هذه ليست هي القاعدة، فقد ترغب في التحقق من جدولك بين الحين والآخر.

مراجعات Calendly على Reddit

للحصول على فكرة أوسع حول شعور المستخدمين المختلفين حول Calendly، نظرنا إلى بعض مراجعات Calendly على Reddit.

واحدة من خطة Calendly المجانية مراجعات من قبل أستاذ يذكر النطاق المحدود من الميزات ولكنه يسلط الضوء على أنه يعمل بشكل جيد لساعات العمل المكتبية:

"Calendly ليس من السهل تكوينه والإصدار المجاني محدود للغاية. ومع ذلك، فهو يتكامل بشكل جيد مع Outlook. وأنا أستخدمه لجدولة ساعات العمل المكتبية وهو يجعل هذه العملية أسهل بكثير بالنسبة لي وللطلاب على حد سواء."

من المهم أيضًا كيفية استخدامك له، حيث أن مستخدم آخر يقول

_"البريد الإلكتروني البارد مع رابط Calendly في رأيي ليس من أفضل الممارسات. فأنت لم تقدم أي قيمة أو سبب لحجز موعد. يجب أن تكون هناك محادثة ذهابًا وإيابًا لمعرفة ما إذا كان الالتزام بالوقت يستحق ذلك. ثم بمجرد أن تكون هناك قيمة، سأرسل [كذا] الرابط." مستخدم واحد لاحظ أن بعض الأنظمة لا تسمح باستخدام Calendly:

"لم يكن لديّ سوى عدد قليل من العملاء الذين يتراجعون - عادةً لأن Calendly محظور من قبل الشبكة الافتراضية الخاصة أو جدار الحماية في مكتبهم لسبب ما. بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، أقوم فقط باستخدام عبارة "هذا ما لدي حاليًا: M.... T... W... إلخ" وأذكرهم أن هذه المعلومات يمكن أن تتغير في أي وقت، لذا يرجى الرد بسرعة حتى نتمكن من الحد من التراجع."

أدوات التقويم البديلة لاستخدامها بدلاً من Calendly

إذا كانت لديك شكوك بعد مراجعتنا لـ Calendly، فلا تخف أبدًا - فهناك خيارات أخرى لبرامج الجدولة.

من أفضلها بدائل التقويم هو ClickUp. ✨

إدارة المشاريع وتنظيمها، وجدولة المهام عبر طريقة عرض التقويم المرنة للحفاظ على مزامنة الفرق عرض تقويم ClickUp يجعل من السهل التخطيط للمشاريع والاجتماعات وإدارتها، ووضع الأطر الزمنية، والاطلاع على عبء العمل في فريقك، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك اختيار ما إذا كنت ترى المهام في شكل تقويم أو جدول زمني أو مخطط يومي.

تحكم في جدولك الزمني وحقق أهدافك مع قالب مخطط التقويم من ClickUp

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-182201221 قم بتنزيل هذا القالب /%ctaBtnTn/

يقدم ClickUp أيضًا مجموعة واسعة من قوالب المخطط اليومي التي توفر عليك البدء من الصفر مرة أخرى. هناك أيضًا العديد من القوالب الأخرى لمساعدتك في إدارة جدولك الزمني بشكل أفضل. على سبيل المثال

القالبقالب مخطط التقويم يحتفظ بجميع اجتماعاتك ومهامك في مكان واحد

الـقالب قائمة مهام التقويم يمنحك لمحة سريعة عن مهامك وساعات عملك على أساس أسبوعي أو نصف شهري أو شهري

القالبقالب التقويم الأسبوعي يساعدك على تصور وإدارة أسبوعك المستقبلي لزيادة إنتاجيتك إلى أقصى حد

إنقالب التقويم السنوي يمنحك الصورة الأكبر، مع التركيز على الأهداف التي تطمح إليها لهذا العام 🎯 انقر فوق يتجاوز كونه أداة تقويم. إنها منصة شاملة لإدارة المشاريع والإنتاجية تجمع بين ميزات أداة التقويم التي تجمع بين ميزات تطبيق التخطيط اليومي مع فوائد أداة الجدولة

توفر طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 15 طريقة عرض للمؤسسات حلاً شاملاً لكل فريق

تم تصميمه لجميع أنواع الأعمال بدءًا من العاملين المستقلين والشركات الصغيرة وحتى الشركات، وهو يعمل على تبسيط سير العمل في كل جانب من جوانب عملك - بدءًا من العصف الذهني الإبداعي وإدارة التقويم الخاص بك إلى تتبع المهام والمشاريع.

يوفر ClickUp أيضًا مزامنة مريحة ثنائية الاتجاه مع Outlook وتقويم Google وتقويم Apple. بالإضافة إلى أنه يدمج أصلاً مع Calendly وأدوات أخرى مثل:

مايكروسوفت تيمز

زووم

ون درايف

جوجل درايف

أوتلوك

دروب بوكس

سلاك

زندسك

هبسبوت

تصفح التطبيقات والتكاملات المتاحة في ClickUp لإنجاز العمل في منصة مركزية واحدة

ومع زابير يمكنك إنشاء عمليات تكامل وأتمتة بين ClickUp والتطبيقات الأخرى دون الحاجة إلى خبرة تقنية عالية المستوى.

### ClickUp التسعير

تتضمن خطط تسعير ClickUp إصداراً مجانياً يتيح لك الوصول إلى مجموعة كبيرة من الميزات دون أي تكلفة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه إذا كنت ترغب في الاستفادة من أحدث ميزات الذكاء الاصطناعي، فستحتاج إلى خطة غير محدودة أو خطة أعمال أو خطة مؤسسية.

مجانية للأبد

غير محدود: 7$/شهرًا لكل مستخدم

7$/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل/شهر

ضبط وقت اجتماعاتك بشكل مثالي مع تطبيق التقويم

تجعل تطبيقات التقويم عبر الإنترنت جدولة الاجتماعات أمرًا سهلاً للغاية، ويُعد تطبيق Calendly مثالاً رائعًا على ذلك. فهو يوفر الكثير من الوظائف المفيدة، مثل أنواع الأحداث القابلة للتخصيص، والإشعارات، والتحليلات، وعمليات التكامل المختلفة. تحافظ إجراءات الأمان الشاملة على أمان النظام بأكمله.

وكما تُظهر مراجعة Calendly هذه، فهو سهل الاستخدام ويوفر دعمًا لائقًا، مما يجعله خيارًا جيدًا لاحتياجات الجدولة الخاصة بك. ✅

ومع ذلك، فهو ليس الخيار الوحيد. إذا كنت تبحث عن منصة واحدة متعددة الاستخدامات لتنظيم التقويم والمهام الخاصة بك، فلا تبحث عن ClickUp.

ClickUp هو متجر شامل عندما يتعلق الأمر بجدولة وإدارة المهام والمشاريع، وتبسيط كل جانب من جوانب سير عملك بشكل عام. تجعل الخيارات المتعددة القابلة للتخصيص لعرض التقويم وقائمة المهام الخاصة بك من السهل البقاء على رأس عملك - وفريقك - لضمان تحقيق أهداف عملك. اشترك مجاناً مع ClickUp اليوم. لا يمكنك أن تطلب شريكًا أفضل في نجاح عملك. 🥇