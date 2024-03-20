أفضل 10 تكاملات Zapier لتحسين سير عملك في عام 2025

لا يمكن لأحد أن يختزل مجموعته التقنية في منصة واحدة فقط. سواء أكنت تنظم اجتماعاتك باستخدام تقويم Google أو تدير فريق تسويق لشركة صغيرة ومتوسطة الحجم باستخدام HubSpot، فإن معظمنا يعتمد على برامج متعددة للبقاء منظمين ومنتجين. من المهم بنفس القدر مشاركة المعلومات عبر منصات متعددة لجني فوائد مجموع الأجزاء.

ومع ذلك، فإن إعادة كتابة المعلومات يدويًا أو نسخ ولصق التفاصيل من أداة برمجية إلى أخرى يعد أمرًا إجراميًا في عصر الذكاء الاصطناعي. وهنا يأتي دور Zapier. إنها أداة أتمتة سير العمل التي تربط أكثر من 6000 تطبيق لتشغيل إجراءات وأحداث محددة بناءً على مشغلات محددة مسبقاً.

كلما تمكنت من الربط بين جميع التطبيقات التي ترغب في استخدامها، كلما تمكنت من بناء سير العمل المثالي لجميع المشاريع والإجراءات الروتينية في حياتك (الشخصية أو المهنية أو غير ذلك).

تكمن الحيلة في العثور على التطبيقات التي يمكن أن تتفاعل ديناميكيًا مع تطبيقات Zapier برنامج التكامل وإنشاء إجراءات وأحداث يمكنك الوثوق بها. أنت تريد عمليات تكامل Zapier قوية ومتعددة الأوجه لبناء سير عملك وتبسيط حياتك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تكاملات Zapier؟

إن علامة التطبيق الجيد للإنتاجية أو تطبيق التقويم أو أداة العمل هي أنه يسهل التكامل مع الأدوات الأخرى. ففي النهاية، لا يمكن لأي تطبيق أن يفعل كل شيء للجميع، والتطبيقات التي تسمح بالتواصل مع التطبيقات الأخرى من المرجح أن ترسخ مكانها في قوائم الأشخاص التي يجب أن تكون لديهم.

لذا، إذا كنت تبحث عن تطبيقات جديدة لدمجها في روتينك وسير عملك لعام 2024، لا تسأل فقط عما يمكن للتطبيق القيام به في حد ذاته. اسأل عما يمكن أن يفعله التطبيق من خلال تكامل Zapier Zaps. يجب أن تفي أفضل عمليات تكامل Zapier ببعض المعايير:

أن تكون في القائمة العامة: عندما تتضمن قائمة Zapier العامة تطبيقًا ما، فإن مطوري التطبيق ملتزمون بتكاملاته. من المحتمل أيضًا أن تجد دعمًا أكثر موثوقية من التطبيقات غير المدرجة أو المدرجة بشكل خاص

عندما تتضمن قائمة Zapier العامة تطبيقًا ما، فإن مطوري التطبيق ملتزمون بتكاملاته. من المحتمل أيضًا أن تجد دعمًا أكثر موثوقية من التطبيقات غير المدرجة أو المدرجة بشكل خاص هناك العديد من خيارات المشغلات والإجراءات المختلفة: بعض التطبيقات لديها إجراء أو مشغل واحد فقط. تحقق للتأكد من أن تكامل Zapier يحتوي على العديد من المشغلات المحتملة والإجراءات المحتملة ونقاط النهاية. هذا يعني أنه يمكنك فعل - وأتمتة - أكثر من ذلك بكثير

بعض التطبيقات لديها إجراء أو مشغل واحد فقط. تحقق للتأكد من أن تكامل Zapier يحتوي على العديد من المشغلات المحتملة والإجراءات المحتملة ونقاط النهاية. هذا يعني أنه يمكنك فعل - وأتمتة - أكثر من ذلك بكثير الكثير من الناس يستخدمونه، وهناك الكثير من الموارد: الزخم الاجتماعي حقيقي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتطبيقات. نظرًا للحجم الهائل لمجتمع Zapier، كلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقًا معينًا، كلما كان من المرجح أن يكون أفضل. انحرف نحو التطبيقات التي تضم مئات الآلاف من المستخدمين

استخدم قائمة المراجعة أعلاه للتأكد من أن أدواتك الحالية تنجح في الوصول إلى الهدف، واستمر في استخدامها لتقييم قيمة أي تطبيقات جديدة تريد استكشافها. ولكن إذا كنت عالقًا وتحتاج إلى مساعدة في معرفة إلى أين تتجه، فابدأ ببعض عمليات تكامل Zapier الأساسية للمستخدمين الشخصيين والمهنيين.

أفضل 10 عمليات تكامل Zapier لاستخدامها في عام 2024

1. انقر فوق

اجمع بين ClickUp Universal Search مع Zapier Zaps لإدارة جميع أعمالك في منصة واحدة ولا تفقد أبدًا مسار المعلومات

إذا كانت عمليات تكامل Zapier هي الآليات التي يتم بها إنجاز الكثير من الأعمال، فإن برنامج إدارة المشاريع هو الأساس. يحتاج الجميع إلى مركز لإدارة المشاريع والمهام يضم جميع مهامهم وجداولهم الزمنية ومواردهم المعرفية والأشياء التي لا تزال قيد التنفيذ. وهذا المحور هو ClickUp.

ClickUp عبارة عن منصة شاملة لإدارة المشاريع، حيث يمكن للمستخدمين الشخصيين أو الفرق المهنية تنظيم سير العمل والإجراءات الروتينية. يمكنك التعاون مع زملاء العمل، وتتبع المشاريع التي تشمل عدة أفراد، وإدارة قائمة المهام اليومية أو المستمرة في مكان واحد. والأفضل من ذلك، يحتوي ClickUp على أتمتة Zapier القوية التي تتحقق من كل عنصر في تلك القائمة من القسم السابق الذي قمت بالتمرير لأسفل للتو.

يمكنك استخدام العشرات من ClickUp-Zapier Zaps للتعامل مع الوظائف القياسية وسلاسل الإجراءات. يمكنك دمج ClickUp مباشرةً مع أدواتك المفضلة مثل تقويم Google و Slack للحصول على مهام سير عمل أكثر دقة. والأفضل من ذلك، بمجرد أن تكون جميع تكاملات ClickUp واتصالاتك و Zaps في مكانها الصحيح؛ يمكنك استخدام ClickUp Universal Search للعثور على معلومات من أي أدوات مترابطة.

ClickUp أفضل الميزات

يمكن أن يكون ClickUp مركزًا مركزيًا لإنشاء الأحداث واستكمال المهام والبحث عن المعلومات عند ربط جميع التطبيقات التي تستخدمها في حياتك الشخصية أو المهنية. هذه أمثلة على أتمتة العمليات التجارية قد تلهمك إذا كنت ترغب في بناء أفكارك الخاصة بك

يمكنك إعداد العشرات من المشغلات التلقائية للحصول على جميع مهامك وأحداثك وملاحظاتك ومحادثاتك في مكان واحد من خلال برنامج التشغيل الآلي للمهام ستقضي وقتًا أقل في نسخ دعوات الاجتماعات أو دعوة عنوان بريدك الإلكتروني إلى اجتماعاتك - إذا كان موجودًا في ClickUp، فهو موجود في جميع أدواتك الأخرى التي تم استغلالها

دعم واسع من ClickUp و Zapier والمستخدمين المتحمسين يجعل من السهل الحصول على المساعدة في جميع أسئلتك أو الحصول على الإلهام للإبداع أتمتة سير العمل قيود ClickUp

قد يحتاج المستخدمون الشخصيون إلى الغوص في واجهة برمجة التطبيقات نظرًا لأن معظم ClickUp Zaps موجهة نحو حالات الاستخدام الاحترافي

يمكن أن يكون التحويل إلى منصة جديدة لإدارة المشاريع للوصول إلى Zaps مهمة شاقة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

يتوفر ClickUp AI على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. أكتيف كامبين

عبر ActiveCampaign ActiveCampaign هي عبارة عن منصة أتمتة التسويق التي تسهل على الفرق الصغيرة القيام بالمزيد. فهي توفر أدوات تسويق عبر البريد الإلكتروني، وأتمتة إرسال رسائل البريد الإلكتروني وتخصيصها، والقدرة على إرسال رسائل البريد الإلكتروني استجابةً للمبيعات أو غيرها من التفاعلات.

يمكنك إعداد العشرات من عمليات الأتمتة المخصصة باستخدام ActiveCampaign التي ترسل رسائل بريد إلكتروني مختلفة إلى أشخاص مختلفين في أوقات مختلفة - ولكن أين يتناسب تكامل Zapier؟

من خلال Zaps، يمكنك التأكد من تسجيل كل تفاعل عميل أو عميل محتمل عبر إعدادات مختلفة بشكل صحيح داخل ActiveCampaign. على سبيل المثال، يمكنك ربط كل صفحة مقصودة على موقعك الإلكتروني بحملات بريد إلكتروني محددة بحيث تتلقى جهات الاتصال الجديدة تلقائيًا التواصل الصحيح.

يمكن لـ ActiveCampaign Zaps أيضًا إضافة مهام جديدة إلى قائمة مهامك أو اجتماعات العملاء إلى تقويمك كلما تفاعل المستلمون مع الرسائل التي ترسلها.

أفضل ميزات ActiveCampaign ActiveCampaign

أدلة المساعدة التفصيلية التي ترشدك خلال إعداد Zaps أو تقترح سير العمل من خلال مناقشة Zaps شائعة الاستخدام

أتمتة جميع اتصالاتك عبر البريد الإلكتروني، مما يضمن خروج حملات التنقيط ورسائل البريد الإلكتروني الموسمية ورسائل البريد الإلكتروني "شكرًا على الشراء!" في الوقت المثالي

أدوات وخيارات للتواصل السريع مع العملاء وجهات الاتصال الجديدة

قيود ActiveCampaign

تتطلب بعض عمليات التكامل دعم العملاء لتسوية التفاصيل

قد تكون المنصة مملة للتنقل عبرها

تسعير ActiveCampaign

بلس (باقة): 116 دولارًا شهريًا

احترافي (باقة): 386 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 734 دولاراً/شهرياً

تقييمات ومراجعات ActiveCampaign #### تقييمات ومراجعات ActiveCampaign

G2: 4.5/5 (أكثر من 10,700 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,350 تقييم)

_تحقق من هذه

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3. جداول بيانات جوجل

عبر جوجل جداول بيانات Google هي البديل الأبسط والمجاني والأكثر سهولة في الاستخدام لـ Excel، مع جداول بيانات عبر الإنترنت تتيح التعاون. يمكنك استخدام القوالب، وتسجيل العمل، وإدارة القوائم، وتطوير ملفات مفصلة لأي حالة استخدام شخصية أو مهنية.

إحدى المشاكل التي يواجهها الكثيرون مع جداول البيانات هي أنها قد تكون مزعجة عند وضع المعلومات فيها. المدققات الإملائية لا تعمل في الخلايا، والتنسيق مزعج، ولا تتدفق مثل المستند العادي. هذه ليست مشكلة في جداول بيانات Google؛ إنها مشكلة في جداول البيانات، ويمكن لأتمتة Zapier إصلاحها.

مع مئات Zaps المتاحة، يمكنك سحب العملاء المحتملين الجدد على فيسبوك والبريد الإلكتروني إلى قائمة واحدة طويلة الأمد في جداول البيانات. يمكنك إضافة المعاملات، وتبسيط مراقبة النفقات، وحتى تدوين الملاحظات تلقائياً عندما يكون لديك اجتماع جديد. هذه فقط على جانب السحب.

على جانب الدفع للخارج، يمكن لـ Sheets Zaps إرسال تنبيهات Slack أو رسائل ClickUp، وإنشاء بطاقات Trello على اللوحات التي تواجه العميل، ودفع المشتركين الجدد إلى سجلات Mailchimp. لن يضطر أحد في فريقك إلى كتابة جداول البيانات مرة أخرى.

أفضل ميزات جداول بيانات Google Sheets

برنامج مجاني قائم على السحابة

سهولة التعاون، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه يمكن للمستخدمين ترك تعليقات أو إرسال إشعارات بالبريد الإلكتروني من الخلايا

يمكن لجداول بيانات Google قراءة وتنسيق أي نوع من البيانات تقريبًا حتى لا تسوء الأمور في الترجمة

هناك المئات من Zaps بحيث يمكنك إنشاء العشرات من عمليات أتمتة سير العمل, أتمتة النماذج والنسخ الاحتياطية للبيانات

قيود جداول بيانات جوجل

هناك حد أقصى لعدد الخلايا في جداول بيانات جوجل، لذلك تتطلب الأتمتة بعض المراقبة

لا تحتوي جداول بيانات Google على وظائف متقدمة مثل Excel، لذا فإن Zaps و بدائل Zapier ضرورية

تسعير جداول بيانات جوجل

مجانًا

تقييمات ومراجعات جداول بيانات جوجل

G2: 4.6/5 (أكثر من 42,290+ تقييم ل Google Workspace)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 12,900 تقييم)

4. سلاك

عبر سلاك عندما تحتاج الشركات إلى المراسلة الفورية، فإنها عادةً ما تلجأ إلى Slack. Slack عبارة عن منصة تواصل تسهل المراسلة الفورية عبر المجموعات أو بشكل مباشر، بالإضافة إلى مشاركة الملفات والمكالمات والمزيد. يمكن للمؤسسات إعداد محادثات جماعية حسب القسم أو المشروع أو الموضوع بحيث يمكن إجراء محادثات متعددة مفتوحة في وقت واحد.

يكمن جمال Slack في أنه يسمح بالفعل بأتمتة سير العمل والوظائف المتقدمة داخله. يمكنك تعيين التذكيرات وبرمجة الردود وتأجيل الرسائل. ولكنه يكون في أفضل حالاته مع Zaps، والذي يتيح للأدوات الأخرى في مجموعتك التقنية مراسلتك على الفور.

على سبيل المثال، يمكن لجدول البيانات إصدار تنبيه على قناة أو إلى شخص معين عندما يكون هناك احتمال جديد. يمكنك أيضًا إرسال رسائل في Slack، مثل تذاكر الدعم أو الأفكار التسويقية أو المهام التي تحتاج إلى متابعتها. يمكنك حتى إضافة ملاحظات ورسائل غير رسمية عن العملاء إلى الملف الشخصي الرسمي في إدارة علاقات العملاء حتى لا تضيع المعلومات أبداً.

أفضل ميزات سلاك

ميزات قوية للمراسلة الفورية والدردشة الجماعية التي تسهل التعاون

ميزات ذكية يمكن للمستخدمين تكوينها لتعيين التنبيهات والتذكيرات المتكررة والمتابعة

الكثير من أدوات Zaps لإرسال الرسائل من خلال Slack أو تحويل رسائل Slack إلى عناصر عمل

قيود Slack

قيود الحجم وتكامل التطبيقات على الإصدارات المجانية

قد تكون الخطط المدفوعة باهظة التكلفة

تسعير سلاك

مجاني

احترافي: 8.75 دولار شهرياً

الأعمال +: 15 دولارًا شهريًا

شبكة المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات سلاك

G2: 4.5/5 (أكثر من 32,200 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

5. تقويم جوجل

عبر جوجل سرعان ما أصبح تقويم Google تطبيق التقويم الافتراضي للمستخدمين المحترفين والشخصيين في جميع أنحاء العالم. إنه سهل الاستخدام لأنه مترابط للغاية مع صناديق البريد الوارد لدينا. كما أن التكامل مع منصات مثل Zoom وMetup وCalendly وغيرها يجعل اختيار تقويم Google كتطبيق افتراضي أكثر سهولة.

ولكن عند اختيارك للتقويم، تأكد من أنه يقرأ جميع المصادر المحتملة للاجتماعات الواردة لتجنب الحجز المزدوج. من خلال قائمته الطويلة من Zapier Zaps وعمليات التكامل مع جهات خارجية، يُعد تقويم Google الخيار الأسهل لضمان ذلك بالضبط.

أفضل ميزات تقويم Google

إنشاء تقويمات متعددة ومتكاملة لحياتك الشخصية والمهنية

تعيين ساعات العمل أو المربعات الزمنية بسهولة بحيث لا يمكن عقد الاجتماعات إلا خلال الساعات المناسبة

معروف على نطاق واسع كخيار قياسي عبر معظم المواقع الإلكترونية

قيود تقويم Google

يمكن أن يعيق الاستخدام والحد الأقصى للدعوات المؤسسات الكبيرة

يعد التنقل بين الميزات والإعدادات المتقدمة أمرًا صعبًا

تسعير تقويم Google

الشركات المبتدئة (Google Workspace): 6 دولارات شهريًا

معيار الأعمال (Google Workspace): 12 دولارًا شهريًا

Business Plus (مساحة عمل Google): 18 دولارًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات تقويم Google

G2: 4.6/5 (أكثر من 42,290+ تقييم ل Google Workspace)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 3000 تقييم)

6. هبسبوت

عبر هبسبوت HubSpot هو برنامج CRM شائع للغاية يقدم مراكز فردية للتسويق والمبيعات والعمليات وغيرها. يمكن للمؤسسات التي تعيش في نظام HubSpot البيئي إدارة موقعها الإلكتروني وتحليلات التسويق والشحن وتوزيع المنتجات والخدمات على المنصة. وهو مصمم للتعامل مع الاحتياجات التشغيلية للشركات التي يصل عدد موظفيها إلى 2000 موظف، لذا فهو برنامج قوي.

مع وضع ذلك في الاعتبار، يحتوي HubSpot أيضًا على قائمة قوية جدًا من Zaps. يمكنك الاتصال بأكثر من 1,400 تطبيق وإنشاء الآلاف من Zaps التي تناسب احتياجات عملك. يحتوي HubSpot على تكامل Zapier المدرج بشكل عام والذي يأتي مجانًا مع منصة HubSpot العامة.

أفضل ميزات HubSpot

مركز تسويقي بديهي يوفر دعمًا مكثفًا واقتراحات لـ تحسينات العملية وفرة عمليات التكامل داخل النظام البيئي، مما يقلل من الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا

إمكانية الوصول إلى معلومات العملاء من مختلف القنوات داخل النظام الأساسي

قيود HubSpot

تقريب قيم التاريخ إلى منتصف الليل بالتوقيت العالمي المنسق، مما قد يتسبب في بعض التناقضات بين التطبيقات

يمكن أن يكون HubSpot نفسه مكلفاً للشركات الصغيرة والمتوسطة

تسعير HubSpot

مجاني

باقة المبتدئين: 30 دولارًا شهريًا

تختلف الأسعار بناءً على أنواع وحجم النشاط

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4.4/5 (10,680+ تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

7. نوتون

عبر الفكرة Notion هو تطبيق لتدوين الملاحظات يأخذ البساطة إلى أقصى حد. يبدأ كلوحة بيضاء واحدة؛ ومن هناك، يمكن للمستخدمين إنشاء كل شيء من مخططات Gannt إلى كتب الوصفات. لإنشاء تنسيقات نصية وقواعد بيانات مختلفة، يمكن للأشخاص استخدام رموز ووظائف Notion المتعددة. إنه ملعب افتراضي للأشخاص الذين يتطلعون إلى تنظيم مشاريعهم الشغوفة.

جميع الإمكانيات الحرة يمكن أن تجعل من الصعب البدء، لكن المستخدمين بشكل عام يستمتعون بالحرية بمجرد البدء. يقدم المجتمع المتحمس أيضًا الكثير من القوالب للمشاريع، ووظائف الأقسام، والتقويمات، والمزيد. ويمكنك وضع إشارة مرجعية لمواردك المفضلة على الإنترنت، وتتبع المشاريع والعمل عليها، وإعداد قوائم مهام مفصلة، وتنظيم قاعدة معرفية كاملة.

Notion أفضل الميزات

آلاف القوالب في Notion أو من منشئي المحتوى الذين يرغبون في مشاركة إبداعاتهم المتخصصة

ميزات وأدوات السحب والإفلات سهلة الاستخدام لإنشاء صفحات فريدة من نوعها

طرق متعددة لعرض البيانات وربطها بالبيانات في جميع أنحاء المنصة

قيود نوتيون #### قيود نوتيون

قد يشعر المستخدمون الجدد بالإرهاق الشديد

قد تقدم عمليات تكامل Notion نتائج أفضل من عمليات تكامل Notion zaps

تسعير Notion

مجانًا

زائد: 8 دولارات شهريًا

الأعمال: 15 دولارًا

للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

كابيترا: 4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

8. كاليندلي

عبر كاليندلي Calendly هي أداة جدولة شائعة تضفي مزيداً من الصقل على تحديد المواعيد. يمكن للمحترفين استخدام Calendly لدعوة العملاء والعملاء المحتملين وشركاء العمل لتحديد موعد اجتماع، ويقوم بكل الأعمال الفوضوية وراء الكواليس للتعامل مع المناطق الزمنية المختلفة وتوافرك.

إنه أسهل بكثير من إرسال الفترات الزمنية المحتملة عبر البريد الإلكتروني ذهاباً وإياباً، ويمكنك حتى تقديم أنواع مختلفة من الاجتماعات لتقسيم الاتصالات الداخلية والخارجية.

يتكامل تلقائيًا مع أداة الاجتماعات المفضلة لديك (مثل Zoom أو Google Meet)، لذا فإن Zaps هي مجرد إضافة إلى الكعكة.

Calendly أفضل الميزات

واجهة مصقولة للسماح للآخرين بجدولة الاجتماعات معك في الوقت الذي يناسبك

إعداد سهل لساعات العمل وحظر الوقت

إعداد سلس للاجتماعات عبر المناطق الزمنية المختلفة دون القلق بشأن الحسابات

قيود كاليندلي

تحد الخطة المجانية من عدد أنواع الاجتماعات المختلفة التي يمكنك عقدها

يمكن للاجتماعات التي لا تعتمد على خطة Calendly أن تجعل من الصعب على Calendly التعرف على الوقت الذي لا تكون فيه متاحاً

تسعير #### تسعير Calendly

مجاني

قياسي: 12 دولارًا شهريًا

الفرق: 20 دولارًا شهريًا

للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات التقويمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (2,099+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,350+ تقييم)

9. دروب بوكس

عبر دروب بوكس تستضيف العديد من المؤسسات والمستخدمين الشخصيين جميع ملفاتهم على السحابة من خلال Dropbox. وهذا يشمل كل شيء من مستندات العمل قيد التنفيذ إلى إجراءات التشغيل الموحدة إلى أصول التسويق. إنها طريقة رائعة للوصول دائمًا إلى الملفات التي تحتاجها دون البحث في رسائل البريد الإلكتروني القديمة أو مجلدات المشاريع.

يضيف Zapier قوة إضافية إلى Dropbox من خلال السماح لك بنسخ المستندات احتياطيًا تلقائيًا وإخطار المتعاونين بالتغييرات وإعلامك عندما يقوم شخص ما بإجراء تغييرات. يمكنك تغيير Dropbox من كونه أداة أساسية مملة ولكن مستقرة إلى جزء ديناميكي من سير عملك.

أفضل ميزات Dropbox

مشاركة الملفات بسهولة عبر الروابط

نقل الملفات الكبيرة التي لا يمكنك مشاركتها من خلال البريد الإلكتروني أو التطبيقات الأخرى

تخزين الملفات والوصول إليها من الأجهزة المتصلة

قيود Dropbox

أمان أقل مقارنة بتطبيقات تخزين الملفات ومشاركتها الأخرى

لا يوجد وصول دون اتصال بالإنترنت إلى المستندات

تسعير دروب بوكس

الأساسي: مجاني

بلس: 11.99 دولارًا شهريًا

الأساسيات: 22 دولارًا في الشهر

الأعمال: 24 دولارًا في الشهر

Business Plus: 32 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات دروب بوكس

G2: 4.4/5 (أكثر من 22,990+ تقييم)

كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 21,500 تقييم)

10. تحويلKit

عبر تحويلKit تقدم ConvertKit مجموعة من أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومنصة للنشرات الإخبارية المدفوعة، وأدوات لبيع الاشتراكات والعضويات والنشرات الإخبارية. وهي تستهدف منشئي المحتوى أكثر من الشركات التقليدية.

يمكنك إدارة قائمة جهات الاتصال الخاصة بك وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة لهم. باستخدام Zaps، يمكنك بسهولة تحديث قوائم جهات الاتصال هذه والتأكد من أن لديك نسخة احتياطية لجميع بياناتك.

ConvertKit أفضل الميزات

سهولة تجزئة الجماهير وإدارة القوائم المختلفة، مما يجعله خيارًا جيدًا للمبتدئين

ميزات التجارة الإلكترونية المدمجة المصممة لمنشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى تحقيق الدخل من معرفتهم

قيود برنامج ConvertKit

يقارن المستخدمون الخطة المجانية بشكل غير مواتٍ مع Mailchimp

عدد قليل نسبيًا من Zaps

تسعير #### ConvertKit

النشرة الإخبارية: $0

المبدع: 9 دولارات شهرياً

Creator Pro: 25 دولارًا شهريًا

تحويلKit التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (190+ تقييم)

Capterra: 4.6/5 (197+ تقييم)

قم بأتمتة سير عملك باستخدام تكاملات Zapier للاتصال بأدواتك المفضلة

ستعمل عمليات التكامل والأتمتة على تبسيط طريقة عيشك وعملك من خلال تقليل معظم عمليات التبديل اليدوي ذهابًا وإيابًا بين التطبيقات. يمكنك تسريع وتيرة عملك والتنفس بسهولة لأنه لن يفوتك أي شيء بين جميع أفضل أدوات إدارة المشاريع .

ولكن إذا كانت جميع تطبيقاتك تتحدث مع بعضها البعض من خلال التطبيقات المنبثقة، فقد حان الوقت للعثور على قاعدة رئيسية حيث يمكنك أن تكون منتجاً. يمكن لمنصة ClickUp القوية لإدارة المهام أن تكون قاعدة عملياتك حيث يمكنك إكمال المهام، والعمل مع أشخاص آخرين في المشاريع، والتحكم في جدولك الزمني، ومراقبة كل ما يحتاج إلى اهتمامك. سجّل للحصول على حساب مجاني للأبد، وابدأ في معرفة أين يمكن أن تسدّ مهام ClickUp الفجوات.