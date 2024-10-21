أفضل 10 أدوات لقشط الويب في عام 2025

هل تساءلت يومًا كيف تجمع الشركات كميات هائلة من البيانات لأبحاث السوق، ومراقبة الأسعار، وتحليل المشاعر، وتوليد العملاء المحتملين؟

الإجابة هي "كشط الويب". تقوم أدوات كشط الويب باستخراج البيانات من القنوات الرقمية وتحويلها إلى معلومات سهلة القراءة يمكنك تحليلها ومعالجتها. تعتمد الشركات على هذه المعلومات لاستهداف العملاء المحتملين والعملاء برسائل ذات صلة.

ولكن تجريف الويب ليس سهلاً دائماً. تستخدم المواقع الإلكترونية بشكل متزايد تدابير متطورة لمكافحة الكشط لمنع استخراج البيانات. لهذا السبب تحتاج إلى الأداة المناسبة للمهمة.

ملاحظة: تأكد من اتباع أفضل الممارسات والامتثال لجميع القوانين المحلية التي تحكم استخدام البيانات. استخدم أداة تجريف الويب للأسباب الصحيحة واجعل الإنترنت مكانًا أقل إزعاجًا لنا جميعًا.

لقد قمنا بتنسيق قائمة بأفضل 10 أدوات لكشط الويب، لكل منها نقاط قوتها وضعفها، حتى تجد أفضل ما يناسب احتياجاتك. 🚀

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة كشط الويب؟

يجب أن تكون أفضل أدوات كشط الويب قادرة على التكيف مع المشهد الرقمي المتطور باستمرار. ولكن قبل الدخول في قائمة أفضل 10 أدوات، إليك بعض الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها:

سهولة الاستخدام

عدم وجود رمز أو كشط مرئي : الأدوات التي توفر واجهات بديهية للتأشير والنقر في طريقك لاستخراج البيانات هي الأنسب للمبتدئين والمستخدمين غير التقنيين

: الأدوات التي توفر واجهات بديهية للتأشير والنقر في طريقك لاستخراج البيانات هي الأنسب للمبتدئين والمستخدمين غير التقنيين كود منخفض: من ناحية أخرى، قد يفضل المستخدمون المتقدمون الأطر التي تسمح بإعداد مرن لمكشطة الويب وتوفر تخصيص واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالمكشطة من خلال الترميز

براعة

الثابت مقابل الديناميكي : يجب أن تكون الأداة قادرة على التعامل مع مواقع الويب التي تم إنشاؤها باستخدام JavaScript أو AJAX، حيث يتم تحميل المحتوى ديناميكيًا

: يجب أن تكون الأداة قادرة على التعامل مع مواقع الويب التي تم إنشاؤها باستخدام JavaScript أو AJAX، حيث يتم تحميل المحتوى ديناميكيًا استخراج بنية البيانات: يجب أن يكون قادرًا على استخراج البيانات بتنسيق Excel منظم مثل CSV، أو HTML الخام فقط

قابلية التوسع والأداء

الخدمات السحابية : توفر أدوات كشط البيانات المستندة إلى السحابة بنية تحتية قوية وقابلية للتوسع للمشاريع واسعة النطاق

: توفر أدوات كشط البيانات المستندة إلى السحابة بنية تحتية قوية وقابلية للتوسع للمشاريع واسعة النطاق تعدد مؤشرات الترابط أو التزامن: يجب أن تكون الأداة قادرة على كشط صفحات متعددة في وقت واحد للحصول على البيانات بشكل أسرع

معالجة البيانات وتخزينها

استخراج البيانات الصحيحة هو نصف المعركة فقط. الأدوات التي توفر ميزات تنظيف البيانات وتحويلها وهيكلتها لا تقدر بثمن

تسمح لك المنصات التي توفر التخزين السحابي بتخزين جميع البيانات من أدوات كشط الويب الخاصة بك على الإنترنت. يتيح لك ذلك الوصول إلى البيانات عن بُعد ويقلل من تكاليف تخزين البيانات

اعتبارات أخرى

تدوير بروتوكول الإنترنت ودعم البروكسي : لمنع حجب مواقع الويب، استخدم الأدوات التي توفر عناوين IP دوارة

: لمنع حجب مواقع الويب، استخدم الأدوات التي توفر عناوين IP دوارة متصفحات بدون رأس : وهي متصفحات ويب بدون واجهة مستخدم رسومية تسمح لك بمحاكاة وأتمتة تفاعلات صفحات الويب

: وهي متصفحات ويب بدون واجهة مستخدم رسومية تسمح لك بمحاكاة وأتمتة تفاعلات صفحات الويب التعلم الآلي وتكامل الذكاء الاصطناعي : الأدوات التي تدمج الذكاء الاصطناعي يمكنها تحديد نقاط البيانات تلقائيًا وتحسين استراتيجيات الكشط

: الأدوات التي تدمج الذكاء الاصطناعي يمكنها تحديد نقاط البيانات تلقائيًا وتحسين استراتيجيات الكشط الدعم : يعد دعم العملاء الرائع أمرًا بالغ الأهمية أثناء الإعداد وتدريب المستخدمين والصيانة المستمرة

: يعد دعم العملاء الرائع أمرًا بالغ الأهمية أثناء الإعداد وتدريب المستخدمين والصيانة المستمرة تكامل قاعدة البيانات: تساعد الأدوات التي تقدم عمليات التكامل عبر واجهات برمجة التطبيقات علماء البيانات على تصور نماذج البيانات وبناء نماذج البيانات مع قواعد البيانات الخاصة بهم

وبالإضافة إلى هذه الوظائف الأساسية، هناك ميزات إضافية مثل الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات، وقدرات الجدولة, تصوّر البيانات والتكامل مع المنصات الأخرى في تبسيط سير عملك.

أفضل 10 أدوات لقشط الويب لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن غطينا متطلبات الجدول في أداة كشط الويب، دعونا نلقي نظرة على أفضل 10 أدوات كشط الويب لعام 2024.

1. Import.io

عبر Import.io لا يمثل نقص الخبرة في الترميز مشكلة مع هذه الأداة. حيث تتيح لك واجهة Import.io التي تعمل بنقرة واحدة استخراج البيانات التي تحتاجها بسرعة. فقط أخبرها بما تريده (أسعار المنتجات، مقابض وسائل التواصل الاجتماعي، إلخ)، وستستخرج المعلومات بتنسيق منظم وأنيق.

باعتبارها واحدة من أفضل أدوات مكشطة الويب، تتكامل Import.io بسلاسة مع أدوات ذكاء الأعمال الشائعة, منصات تحليلات التسويق وأنظمة إدارة علاقات العملاء. وهذا يجعل بياناتك التي تم كشطها سهلة الوصول إليها أينما كانت الحاجة إليها.

ولكن Import.io يقوم بأكثر من مجرد استخراج البيانات. حيث يمكنه تتبع التقدم المحرز في عملية الكشط، ومراقبة معدلات النجاح، وجدولة التحديثات التلقائية للبيانات.

Import.io أفضل الميزات

تحديد المعلومات والتقاطها بوظيفة سهلة الاستخدام من خلال وظيفة التأشير والنقر، دون الحاجة إلى كتابة كود برمجي معقد

دمج منصات التحليلات الشائعة وتطبيقات الأعمال من خلال واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به

قم بتصدير بياناتك بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك CSV وJSON وXML، لمزيد من التحليل في أدواتك المفضلة

جدولة عمليات سحب البيانات عبر استدعاء بسيط لواجهة برمجة التطبيقات للحفاظ على تحديث بياناتك باستمرار من خلال تدفقات العمل الآلية

قيود Import.io:

بينما يتفوق Import.io في التعامل مع البيانات المهيكلة، قد تتطلب مواقع الويب الديناميكية أو المعقدة للغاية التي تستخدم AJAX أو JavaScript تقنيات كشط أكثر تقدمًا

يمكن أن تصبح نماذج التسعير المستندة إلى حجم البيانات والميزات باهظة الثمن بالنسبة للشركات ذات الاحتياجات الكبيرة من البيانات

تسعير Import.io

مبتدئ : 399 دولارًا شهريًا

: 399 دولارًا شهريًا معيار : 599 دولارًا شهريًا

: 599 دولارًا شهريًا متقدم : 1099 دولاراً شهرياً

: 1099 دولاراً شهرياً مخصص: تسعير مخصص

Import.io التقييمات والمراجعات

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

2. موزيندا

عبر موزيندا Mozenda هي أداة شائعة لكشط الويب تجعل استخراج البيانات المعقدة من مواقع الويب أمرًا سهلاً وسريعًا. وهو يوفر واجهة سهلة الاستخدام، ومجموعة واسعة من الميزات، وقدرات كشط قوية.

يتيح لك بناء قدرات الكشط محليًا ثم تشغيل عمليات الكشط في السحابة. تتيح هذه البنية إمكانية التوسع عند الطلب والتكامل مع تطبيقات التحليلات والأعمال الخاصة بك.

Mozenda أفضل الميزات

ملء نماذج الويب وإرسال الاستعلامات تلقائيًا باستخدام المدخلات الثابتة أو الديناميكية باستخدام ميزة أتمتة الويب

استخدم ميزات إضافية تتيح استرجاع الصور، وتتبع السجل، وإدارة المهام، ونشر البيانات، والتعبئة المسبقة لحقول البيانات، واستخراج البيانات، والتحديثات في الوقت الفعلي

كشط البيانات من تخطيطات صفحات الويب المعقدة والقوائم والفئات المتداخلة

قيود Mozenda

يحتوي الخيار التجريبي المجاني على ميزات محدودة

أسعار Mozenda

نسخة تجريبية مجانية

عادي : تسعير مخصص

: تسعير مخصص شركة : تسعير مخصص

: تسعير مخصص المؤسسات: مخصص للتسعير المخصص

تقييمات ومراجعات موزندا

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

3. سكراب هيرو

عبر ScrapeHero يمكن لمكشطة الويب هذه ذات التكلفة المعقولة استخراج البيانات من مواقع الويب وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات وتحليل البيانات، مما يجعلها خيارًا جيدًا للشركات من جميع الأحجام.

يمكن ل ScrapeHero أيضًا التعامل مع مواقع JavaScript المعقدة، ورموز CAPTCHA، وحتى القائمة السوداء لعناوين IP من خلال برنامجها واستخدام البروكسي.

يعد ScrapeHero مفيدًا بشكل خاص في المشاريع الحساسة للوقت والمشاريع ذات التحليلات الثقيلة. وتتضمن البيانات التي يجمعها بيانات الكشط علامات تجارية عالمية في العديد من القطاعات وملايين المواقع التي تمثل نقاط الاهتمام.

أفضل ميزات ScrapeHero

دمج البيانات من مواقع الويب التي لا تقدم واجهة برمجة التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات المحدودة السعر أو المحدودة البيانات مع واجهات برمجة التطبيقات المخصصة في الوقت الفعلي

تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام أدوات كشط الويب باستخدام الذكاء الاصطناعي المخصص من خلال حلول التعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)

الحفاظ على جودة البيانات واتساقها باستخدام طرق ضمان الجودة اليدوية والآلية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

كشط مواقع الويب الديناميكية وصفحات الويب المعقدة المستندة إلى JavaScript وAJAX دون أن يتم حظرها بواسطة CAPTCHA والقائمة السوداء لعناوين IP

قيود ScrapeHero

لا توجد نسخة مجانية

فقط الباقة المميزة للمؤسسات لديها موارد دعم مخصصة

تسعير ScrapeHero

على - الطلب : 550 دولارًا أمريكيًا لكل موقع إلكتروني لكل تحديث

- : 550 دولارًا أمريكيًا لكل موقع إلكتروني لكل تحديث العمل : 199 دولارًا أمريكيًا في الشهر لكل موقع إلكتروني

: 199 دولارًا أمريكيًا في الشهر لكل موقع إلكتروني مؤسسة أساسي : 1500 دولار +/شهرياً

: 1500 دولار +/شهرياً مؤسسة قسط: أكثر من 8000 دولار/شهرياً

ScrapeHero التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

4. روبوتات الويب

عبر روبوتات الويب تقدم Web Robots خدمات تجريف الويب المدارة بالكامل. تعمل الأداة على إنشاء وتشغيل وصيانة الروبوتات التي تزحف إلى الويب وتجمع البيانات لتلبية احتياجاتك.

ستستفيد المشاريع ذات المتطلبات الفريدة لكشط الويب من بيئة التطوير المتكاملة (IDE) المقدمة كجزء من منصة Web Robots SaaS. تدعم المنصة JavaScript و jQuery حتى تتمكن من إنشاء روبوتاتك.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح امتداد المتصفح المجاني لمتصفحي Chrome وEdge استخراج البيانات مباشرةً إلى ملفات Excel أو CSV. على الرغم من أنها أداة مجانية، إلا أنها تتطلب التشغيل اليدوي على الصفحة المطلوبة. هذا الخيار رائع للمهام الأساسية مثل تتبع الأسعار أو البحث الجامعي.

أفضل ميزات روبوتات الويب

تحليل البيانات التي تم جمعها مع تكامل خدمة كشط الويب مع قواعد بياناتك

قيود ويب روبوتات الويب

متصفحات كروم وإيدج فقط مدعومة

تسعير روبوتات الويب

استخراج لمرة واحدة : 399 دولارًا/مصدر

: 399 دولارًا/مصدر دوري البيانات استخراج : 99 دولارًا/شهرًا/مصدر

: 99 دولارًا/شهرًا/مصدر مؤسسة خطة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات روبوتات الويب

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

5. مستخرج محتوى الويب

عبر مستخرج محتوى الويب بفضل خيار الشراء لمرة واحدة، تُعد هذه الأداة مثالية للشركات ذات الاحتياجات المحدودة في تجريف البيانات. كما يقدم Web Content Extractor أيضًا مستويات متعددة من خطط البروكسي ذات الأسعار المعقولة لأولئك الذين قد تؤدي احتياجاتهم في الكشط إلى وضع قائمة سوداء لعناوين IP أو تحديد المعدل.

يمكّن برنامج كشط الويب سهل الاستخدام هذا المستخدمين من استخراج البيانات من أي موقع ويب دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

أفضل ميزات مستخرج محتوى الويب

الاستفادة من خطط الوكيل الميسورة التكلفة والقائمة على الاستخدام

تصدير البيانات إلى ملفات CSV ونصوص و HTML و XML و JSON و SQL و MySQL و Excel

كشط البيانات من مواقع ويب متعددة دون إثارة تدابير مكافحة الكشط، وذلك بفضل تدوير البروكسي التلقائي، الذي يقوم بتدوير عنوان IP الخاص بك لكل طلب

استمتع باستخراج البيانات بسرعة وكفاءة مع أداة زحف الويب متعددة الخيوط

اختبر سهولة الإعداد مع معالج سهل الاستخدام لإرشادك

قيود مستخرج محتوى الويب #### قيود مستخرج محتوى الويب

مناسب فقط لمهام كشط البيانات البسيطة

تسعير مستخرج محتوى الويب

تجربة مجانية

شراء لمرة واحدة: $70

تقييمات ومراجعات مستخرج محتوى الويب #### التقييمات والمراجعات

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

6. أبيفي

عبر أبيفي هل تبحث عن حل شامل لكشط البيانات والأتمتة؟ Apify هو نظام أساسي متكامل لكشط الويب وجمع بيانات الويب والأتمتة. فهي تتيح لك إنشاء برامج زحف ويب قابلة للتطوير، ونشرها، ومراقبة مهام الكشط الخاصة بها.

هل لديك كود كاشطة الويب الخاص بك؟ يتيح لك Apify نشره كـ "ممثل"، وهو تطبيق مصغر بدون خادم يسهل تشغيله ومشاركته ودمجه.

يمكنك حتى تخزين بياناتك المستخرجة على السحابة لجعلها متاحة من أي مكان باستخدام Apify Storage.

أفضل ميزات Apify

تجنب التعرض للحظر عند كشط مواقع الويب باستخدام إدارة البروكسي من مجموعة من مراكز البيانات والبروكسيات السكنية

تدريب نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) الخاصة بك باستخدام محتوى نصي مستخرج باستخدام أدوات كاشطة الويب

استفد من أكثر من 1,600 أداة كشط مسبقة الإنشاء لمشاريع كشط الويب أو مشاريع الأتمتة المتوفرة على متجر Apify

دعم التطوير بمكتبة كشط الويب مفتوحة المصدر من Apify المسماة Crawlee، أو باستخدام Apify Python SDK

قيود Apify

يمكن أن يمثل النشر تحديًا صغيرًا للمستخدمين الذين لا يمتلكون مهارات تقنية

تسعير Apify

مجاني

بداية : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا دولار : 499 دولارًا شهريًا

: 499 دولارًا شهريًا شركة : 999 دولاراً في الشهر

: 999 دولاراً في الشهر المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Apify

G2 : 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. كشط المحترفين

عبر كشط المحترفين تقدم شركة Scraping Pros، التي تعمل في سوق خدمات كشط الويب منذ أكثر من 15 عامًا، خدمات قوية لكشط البيانات وتنقية البيانات. وبمجرد الانتهاء من عملية الكشط، يمكن لخدمة التنقية أن تقوم بمعالجة البيانات بعد ذلك، وتحويل بيانات الويب الخام إلى معلومات قابلة للاستخدام.

تضع Scraping Pros أمن البيانات والامتثال لها في المقام الأول. فهي تقوم بتأمين بياناتك بفعالية وتحافظ على الامتثال القانوني في جميع عملياتك.

يتمتع المستخدمون بجودة بيانات متسقة، ودقة عالية، وتسليم البيانات في الوقت المناسب، وضمان الأداء على النحو الموضح في اتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بالأداة.

سكرابينج برو أفضل ميزات #### Scraping Pro

التأكد من جودة كاشطات الويب بشكل مباشر من خلال التخصيص غير المحدود وعينات البيانات المجانية

توسيع نطاق عمليات كشط الويب الخاصة بك بسلاسة مع نمو أعمالك

إدارة مشروعك مع مدير حساب مخصص

قيود محترفي الكشط على الويب

تدعم الخطط ذات المستوى الأدنى أنواع ملفات CSV وJSON فقط

قد تصبح الأسعار باهظة الثمن للحصول على ميزات إضافية

تسعير محترفي الكشط

أساسي : يبدأ من 450 دولاراً شهرياً

: يبدأ من 450 دولاراً شهرياً إيجابي : يبدأ من 1000 دولار/شهرياً

: يبدأ من 1000 دولار/شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

كشط الايجابيات التقييمات والمراجعات

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

8. برايسفا

img/

عبر برايسفا تتخصص أدوات برايسفا Priceva في تتبع أسعار المنافسين. حيث يتتبع الذكاء الاصطناعي الخاص بها المنافسين عبر الأسواق الرئيسية، مما يوفر رؤى في الوقت الفعلي لـ تحسين الموقع الإلكتروني الاحتياجات

تتيح لك الأداة إدارة مواقع الويب لعملائك من خلال إعداد تنبيهات مخصصة، وتحليل البيانات بسهولة، وتحسين الأسعار من لوحة تحكم بديهية شاملة. وهذا يضمن لك الامتثال لسياسة الحد الأدنى للأسعار المعلن عنها (MAP).

برايسفا أفضل الميزات

مراقبة الأسعار باستخدام خدمات مراقبة الأسعار من Priceva

الاستفادة من أداة إعادة التسعير التلقائي لتعيين الصيغ التي يحددها المستخدم

اجمع بيانات إضافية، مثل العروض الترويجية والمخزون وتكاليف الشحن

عرض البيانات التي تبحث عنها في لمحة سريعة باستخدام لوحة تحكم قابلة للتخصيص

قيود Priceva

يعمل فقط لمراقبة الأسعار. لا يقدم خدمات تجريف الويب الأخرى

لا يقدم تحليل القنوات، أو التنبؤ، أو تخطيط السيناريوهات

Priceva التسعير

المبتدئين: مجانًا

مجانًا الشركات : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا محترف : 199 دولارًا في الشهر

: 199 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

Priceva التقييمات والمراجعات

NA

9. نت نت نت

عبر نت نت نت NetNut هو مزوّد خدمات بروكسي يوفر أدوات تجريف لمواقع SERP ومواقع التواصل الاجتماعي. وهو يحصل على عناوين IP مباشرة من مزودي خدمة الإنترنت في جميع أنحاء العالم، وبالتالي يزيل الاختناقات الرئيسية في التعامل مع المهام واسعة النطاق. يمكنك استخدام تدوير بروتوكول الإنترنت وتبديل الخوادم تلقائيًا لتجنب وضع قائمة سوداء قائمة على بروتوكول الإنترنت أو الموقع.

يساعدك هذا على إدارة أنشطة الكشط المتعددة، والوصول إلى البيانات ذات الصلة بالموقع، وضمان إخفاء الهوية لمهام كشط الويب الخاصة بك.

NetNut أفضل الميزات

اختر أفضل خطة من بين مجموعة واسعة من الخيارات لمختلف فئات الخدمة

الاستفادة من مجموعة واسعة من عناوين IP والخوادم في جميع أنحاء العالم

استفد من واجهة برمجة تطبيقات كشط SERP وأدوات كشط الوسائط الاجتماعية مع كشط البيانات مباشرةً وعند الطلب

قيود NetNut

لا يوجد دعم SOCKS5 لإعداد الموقع الافتراضي

أبلغ المستخدمون عن نقص في التأهيل والتدريب المناسبين

تسعير NetNut

المبتدئين: 300 دولار شهريًا (باقة 20 جيجابايت)

300 دولار شهريًا (باقة 20 جيجابايت) متقدم: 600 دولار شهريًا (خطة 50 جيجابايت)

600 دولار شهريًا (خطة 50 جيجابايت) الإنتاج : 800 دولار شهريًا (خطة 100 جيجابايت)

: 800 دولار شهريًا (خطة 100 جيجابايت) شبه - محترف : 1625 دولارًا شهريًا (باقة 250 جيجابايت)

- : 1625 دولارًا شهريًا (باقة 250 جيجابايت) احترافي : 2500 دولار/شهرًا (باقة 500 جيجابايت)

: 2500 دولار/شهرًا (باقة 500 جيجابايت) الرئيسي: 4000 دولار/شهريًا (باقة 1 تيرابايت)

NetNut التقييمات والمراجعات

G2 : لا توجد مراجعات كافية

: لا توجد مراجعات كافية Capterra: مراجعات غير كافية

10. بيانات مشرقة

عبر البيانات الساطعة تقدم Bright Data خدمات البروكسي وخدمات بيانات الويب ومجموعة من عناوين IP السكنية التي يتم الحصول عليها من شبكات P2P. تتوفر أيضًا عناوين IP التي يتم الحصول عليها مباشرةً من مزودي خدمة الإنترنت في جميع أنحاء العالم لتوفير المزيد من الموثوقية.

توفر الأداة أيضًا للمستخدمين مجموعات بيانات معبأة مسبقًا حيث تعيين الموقع وإلغاء حظر الموقع بالفعل. وهذا يقلل من تكاليف جمع البيانات بشكل كبير.

أفضل ميزات #### أفضل ميزات البيانات الساطعة

قم بتوصيل أطر الأتمتة الخاصة بك مثل Puppeteer أو Playwright أو Selenium بمتصفح إلغاء الحظر الآلي للموقع الإلكتروني الخاص بـ Bright Data

إنشاء أدوات كشط الويب فوق البنية التحتية لبروكسي إلغاء الحظر الخاص ب Bright Data باستخدام أداة IDE Web Scraper

قيود البيانات الساطعة

أبلغ المستخدمون غير التقنيين عن منحنى تعليمي طفيف

واحدة من أكثر منصات كشط الويب تكلفة

تسعير #### تسعير البيانات الساطعة

ادفع كما تشاء

Micro – Package : 10 دولارات شهريًا

– : 10 دولارات شهريًا النمو : 500 دولار/شهرياً

: 500 دولار/شهرياً العمل : 1000 دولار/شهرياً

: 1000 دولار/شهرياً المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات البيانات الساطعة

G2 : 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييم)

## إدارة بيانات الويب باستخدام ClickUp

بينما تتفوق أدوات كشط الويب في استخراج البيانات من مواقع الويب, منصات إدارة المشاريع مثل ClickUp توفر نهجًا أكثر قوة وذكاءً لإدارة البيانات. ClickUp مجموعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل إنشاء المهام، وقوالب البيانات، وإمكانيات تصور البيانات. تساعدك هذه الميزات مجتمعةً على تنظيم بياناتك المستخرجة والاستفادة منها بفعالية.

يمكن أن تكون إدارة البيانات معقدة للغاية وتستغرق وقتاً طويلاً. ولكن مع وجود خطة المشروع بفضل ClickUp، لا يهم ما إذا كنت تنشئ مركز بيانات جديد لتخزين البيانات أو توسع مركز بيانات قائم، فإن مهمتك تصبح أسهل.

قم ببناء الهيكل وضمان التوافق من البداية وحتى الانتهاء مع خطة مشروع مركز البيانات من ClickUp

الـ قالب خطة مشروع مركز بيانات ClickUp يوفر إطارًا منظمًا لضمان احتساب جميع المهام، ومواءمة جميع أصحاب المصلحة مع الجداول الزمنية والأهداف، وسير مشروع البيانات في الوقت المحدد وفي حدود ميزانيتك.

يتضمن هذا القالب حالات مخصصة، وحقولاً مخصصة، وطرق عرض مخصصة، ومختلف إدارة المشاريع ميزات لمساعدة فرق مراكز البيانات على تتبع التقدم المحرز وإدارة تعقيدات مشروع ترحيل البيانات.

كما يوفر ميزات مثل تتبع الوقت والعلامات وتحذيرات التبعية ورسائل البريد الإلكتروني.

تبسيط استخراج الرؤى القابلة للتنفيذ من البيانات باستخدام قالب نتائج تحليل البيانات من ClickUp

قالب نتائج تحليل البيانات الخاص ب ClickUp يتيح لك التقاط المعلومات من مصادر مختلفة وتنظيمها وتحليلها بفعالية. باستخدام هذا القالب، يمكن للشركات الحصول على رؤى قيمة حول سلوك العملاء وتفضيلاتهم واتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل.

يساعد القالب على ضمان دقة البيانات، ويحدد الاتجاهات والقيم المتطرفة، ويتعرف على الأنماط والارتباطات، ويعرض البيانات بتنسيق مرئي وجذاب.

اكتشف رؤى قابلة للتنفيذ من بياناتك باستخدام نموذج تقرير تحليل البيانات من ClickUp

سواء كنت تقوم بإجراء تحليلات لاتخاذ القرارات أو التنبؤ بتوقعات المبيعات, قالب تقرير تحليل البيانات من ClickUp سيساعدك على إنجاز المهمة بسرعة وفعالية.

يتضمن القالب أيضًا ميزات إدارة المشروع، مثل تسجيل الشاشة، والتحرير التعاوني، والأتمتة، والذكاء الاصطناعي، لتعزيز عملية التحليل بشكل أكبر.

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء مهام سير العمل باستخدام مكتبة واسعة من القوالب

دمج ClickUp مع أدوات الكشط الخاصة بك لتشغيل مهام سير العمل ومهام الكشط تلقائيًا

إدارة مهام الكشط وتتبع مهام الكشط باستخدام عرض الجدول الخاص ب ClickUp إنشاء قواعد بيانات المحتوى باستخدام القوالب



قيود ClickUp

منحنى تعليمي طفيف بسبب عدد الميزات والتخصيصات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

## كشف النقاب عن قوة أدوات كشط الويب

سواء كنت شركة تقوم بأبحاث السوق، أو باحثًا يقوم بتحليل الاتجاهات، أو مطورًا يقوم ببناء تطبيقات تعتمد على البيانات، فإن أدوات كشط الويب تساعدك على كشف الرؤى الخفية لاتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز استراتيجيات التسويق ودفع التركيز على العملاء داخل مؤسستك.

تساعدك مجموعة منتجات ClickUp على زيادة إمكانات أداة كشط الويب التي اخترتها إلى أقصى حد، مما يجعل فرقك وعملائك سعداء. اشترك للحصول على حساب ClickUp المجاني اليوم!